Il 19 novembre Shenzhen, in Cina, ospiterà un appuntamento diplomatico destinato a catalizzare l'attenzione internazionale: il primo incontro trilaterale in presenza tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump. Il vertice si svolgerà nell'ambito della riunione dell'APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico), in programma il 18 e 19 novembre, ma la portata dell'iniziativa va ben oltre la dimensione economica del forum. I canali diplomatici delle tre potenze hanno già definito i dettagli dell'incontro, che affronterà alcune delle questioni più delicate dello scenario internazionale. Tra queste, il conflitto ucraino, con Putin e Trump intenzionati a proseguire il confronto sull'intero complesso delle questioni legate alla sua risoluzione.



Il presidente statunitense, ha riferito il Cremlino, segue personalmente il dossier. Sul tavolo anche il disarmo nucleare e il controllo degli armamenti, tema particolarmente caro a Washington, ma sul quale resta da verificare la disponibilità di Pechino a un confronto. Non mancheranno le tensioni tra Stati Uniti e Cina, soprattutto sul commercio, la tecnologia e la sicurezza regionale. L'obiettivo più ampio sarà comunque quello di affrontare le crisi che minacciano la stabilità economica e strategica globale. Mosca ha già chiarito che l'incontro non dovrà essere interpretato come una nuova Yalta, né come un tentativo di spartire il mondo in sfere d'influenza. La posizione russa è quella di un dialogo fondato sull'uguaglianza sovrana, sul rispetto reciproco e sul riconoscimento degli interessi di ciascuna potenza.



Dal Cremlino, Dmitrij Peskov ha definito l'appuntamento potenzialmente «un segnale importante per tutta l'umanità» sulla necessità del dialogo per affrontare i problemi contemporanei. Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov lo ha giudicato utile proprio perché coinvolge tre potenze nucleari, due delle quali rappresentano anche le maggiori economie mondiali. Trump ha anticipato che si discuterà di numerose questioni, compresi il disarmo nucleare e la guerra con l'Iran. Da Pechino, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha invece sottolineato che il mantenimento della pace mondiale e della stabilità strategica costituiscono le priorità del confronto. Anche la stampa internazionale attribuisce all'appuntamento un significato che supera i risultati immediati dei colloqui.



Il Global Times evidenzia l'importanza di stabilizzare le relazioni tra le tre potenze, mentre Bloomberg sottolinea il valore simbolico di un'immagine con Putin, Xi e Trump riuniti allo stesso tavolo: una fotografia capace di raccontare dove si concentra il potere nel XXI secolo. Al di là degli accordi che potranno essere raggiunti, Shenzhen rappresenta dunque un passaggio significativo nella costruzione dei nuovi equilibri internazionali. In un mondo sempre più multipolare, il dialogo diretto tra Washington, Mosca e Pechino non è soltanto una necessità diplomatica, ma un elemento fondamentale per la sicurezza e la stabilità dell'intero pianeta.

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