Il Washington Post svela il piano Trump: truppe USA in Libano contro Hezbollah

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Secondo quanto riportato dal Washington Post il 30 giugno, l'esercito statunitense sta pianificando di schierare "truppe sul terreno" in Libano per sostenere gli sforzi di disarmo di Hezbollah e supervisionare il nuovo accordo firmato illegalmente tra Beirut e Tel Aviv.

"L'esercito statunitense avrà un ruolo diretto nel monitorare le azioni sia dell'esercito libanese che di quello israeliano", ha dichiarato un funzionario statunitense.

Le forze statunitensi schiereranno "truppe sul terreno in entrambi i paesi", ha aggiunto la fonte.

"Attaccheremo senza mezzi termini, per così dire. In questo modo, la nostra leadership politica potrà esercitare tutta la pressione necessaria su entrambe le parti affinché rispettino i propri impegni."

Il capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), Brad Cooper, "non sta assumendo un ruolo diretto nella supervisione di nessuna delle due parti, ma i funzionari del CENTCOM segnalerebbero qualsiasi violazione all'amministrazione Trump, che poi interverrebbe", prosegue il rapporto.

La notizia è giunta mentre Nabih Berri, presidente del parlamento libanese e capo del Movimento Amal, alleato di Hezbollah, avrebbe ribadito le sue recenti dichiarazioni di rifiuto del nuovo accordo tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington e firmato in diretta violazione delle leggi libanesi.

Secondo fonti politiche libanesi citate da Elnashra , Berri sta lavorando alla creazione di un ampio "fronte politico" interconfessionale per opporsi all'accordo quadro tra Libano e Israele.

Il presidente del parlamento aveva accennato a tali iniziative in un'intervista rilasciata lunedì al quotidiano Al-Akhbar .

L'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele, firmato a Washington il 26 giugno, prevede che Hezbollah debba essere disarmato prima che possa avvenire qualsiasi ritiro delle forze di occupazione.

Il piano prevede l'istituzione di "zone pilota" in cui le Forze Armate Libanesi (LAF) si schiererebbero per smantellare i "gruppi armati non statali", compresa la resistenza.

"Due zone iniziali sono state concordate tra l'esercito israeliano e le forze armate libanesi, e anche le future zone pilota saranno concordate di comune accordo", si legge nella clausola 3 dell'accordo quadro, che di fatto obbliga l'esercito libanese a chiedere il permesso a Israele per decidere dove schierarsi.

L'accordo impedirebbe inoltre al Libano di presentare denunce legali internazionali legittime contro Israele, che ha ucciso oltre 4.000 libanesi e ne ha sfollati più di un milione dall'inizio di marzo di quest'anno.

Un'altra clausola legittima il "sostegno" dei "partner arabi" nel disarmo della resistenza.

I media ebraici e libanesi hanno riportato l'esistenza di clausole segrete volte a consolidare l'occupazione israeliana e a concedere a Tel Aviv il diritto di "approvare" l'operato delle Forze Armate Libanesi (LAF).

L'articolo del Washington Post di martedì arriva settimane dopo che il quotidiano ebraico Israel Hayom ha rivelato che Washington ha avviato i lavori per la costruzione di una grande base militare al confine con la Striscia di Gaza.

La costruzione della base ha lo scopo di promuovere il cosiddetto piano di pace per la Striscia di Gaza, voluto dal presidente statunitense Donald Trump.

"Abbiamo appreso che l'esercito statunitense ha iniziato la costruzione di un'enorme base al confine con Gaza, non lontano da Re'im", ha affermato la testata.

Il piano di Trump per Gaza prevedeva la supervisione dell'attuazione di un cessate il fuoco adeguato e del ritiro delle truppe israeliane dall'enclave.

Da quando il piano è stato lanciato alla fine del 2025, Israele ha ucciso oltre 1.000 palestinesi e ha ampliato significativamente la sua occupazione di Gaza.

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