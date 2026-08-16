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Le Forze Armate russe hanno colpito ulteriori strutture del complesso militare-industriale a Kiev, una raffineria di petrolio a Kremenchug e un impianto metallurgico a Krivói Rog, secondo quanto riferito domenica dal Ministero della Difesa russo.

«Questa mattina, le Forze Armate della Federazione Russa hanno sferrato un attacco congiunto con armi di precisione terrestri e aeree, nonché con velivoli senza pilota a lungo raggio, contro aziende dell'industria militare nella città di Kiev, una raffineria di petrolio a Kremenchug, nella provincia di Poltava, e uno stabilimento metallurgico a Krivoy Rog, nella provincia di Dnipropetrovsk», si legge nel comunicato ufficiale ripreso da Ria Novosti.

Gli obiettivi colpiti: raffineria, impianto metallurgico e fabbriche militari

La nota sottolinea che l'impianto di Kremenchug produceva carburanti e lubrificanti per soddisfare le esigenze delle Forze Armate ucraine. Il parco di depositi dell'azienda, rimasto intatto, continua a essere utilizzato per il trasbordo di carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero. A Krivoy Rog, le officine dello stabilimento metallurgico colpito producevano prodotti laminati in acciaio destinati alla fabbricazione di armamenti e materiale militare.

Sono state colpite anche diverse aziende dell'industria militare a Kiev, prosegue la nota. Nella capitale ucraina sono state colpite la società industriale LLC Fire Point, che produce componenti, testate e propellenti a combustibile solido per i missili da crociera terrestri Flamingo, e l'azienda industriale Kiev-111 (LLC UkrDefense Company), che realizza componenti per droni d'attacco, droni intercettori Jrushch e droni antiaerei Garpiya. Inoltre, questa mattina, una nave da carico con materiale militare destinato alle truppe di Kiev è stata colpita da droni d'attacco nel porto di Odessa.

Le forze del regime di Kiev perpetrano sistematicamente attacchi mirati contro la popolazione civile di diverse province russe e lanciano ondate di droni verso la provincia di Mosca, colpendo abitazioni e infrastrutture civili. In risposta al terrorismo di Kiev, le Forze Armate russe conducono attacchi sistematici contro obiettivi militari e impianti energetici, di trasporto, logistici o di altro tipo, collegati al complesso militare-industriale ucraino.