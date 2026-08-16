Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Impianto metallurgico, raffineria e fabbriche militari: la Russia fornisce dettagli sulla sua nuova offensiva contro Kiev

2769
Impianto metallurgico, raffineria e fabbriche militari: la Russia fornisce dettagli sulla sua nuova offensiva contro Kiev

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Le Forze Armate russe hanno colpito ulteriori strutture del complesso militare-industriale a Kiev, una raffineria di petrolio a Kremenchug e un impianto metallurgico a Krivói Rog, secondo quanto riferito domenica dal Ministero della Difesa russo.

«Questa mattina, le Forze Armate della Federazione Russa hanno sferrato un attacco congiunto con armi di precisione terrestri e aeree, nonché con velivoli senza pilota a lungo raggio, contro aziende dell'industria militare nella città di Kiev, una raffineria di petrolio a Kremenchug, nella provincia di Poltava, e uno stabilimento metallurgico a Krivoy Rog, nella provincia di Dnipropetrovsk», si legge nel comunicato ufficiale ripreso da Ria Novosti.

 

Gli obiettivi colpiti: raffineria, impianto metallurgico e fabbriche militari

La nota sottolinea che l'impianto di Kremenchug produceva carburanti e lubrificanti per soddisfare le esigenze delle Forze Armate ucraine. Il parco di depositi dell'azienda, rimasto intatto, continua a essere utilizzato per il trasbordo di carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero. A Krivoy Rog, le officine dello stabilimento metallurgico colpito producevano prodotti laminati in acciaio destinati alla fabbricazione di armamenti e materiale militare.

Sono state colpite anche diverse aziende dell'industria militare a Kiev, prosegue la nota. Nella capitale ucraina sono state colpite la società industriale LLC Fire Point, che produce componenti, testate e propellenti a combustibile solido per i missili da crociera terrestri Flamingo, e l'azienda industriale Kiev-111 (LLC UkrDefense Company), che realizza componenti per droni d'attacco, droni intercettori Jrushch e droni antiaerei Garpiya. Inoltre, questa mattina, una nave da carico con materiale militare destinato alle truppe di Kiev è stata colpita da droni d'attacco nel porto di Odessa.

Le forze del regime di Kiev perpetrano sistematicamente attacchi mirati contro la popolazione civile di diverse province russe e lanciano ondate di droni verso la provincia di Mosca, colpendo abitazioni e infrastrutture civili. In risposta al terrorismo di Kiev, le Forze Armate russe conducono attacchi sistematici contro obiettivi militari e impianti energetici, di trasporto, logistici o di altro tipo, collegati al complesso militare-industriale ucraino.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

L'Iran cita Dostoevskij per attaccare la politica estera degli Stati Uniti

L'Iran cita Dostoevskij per attaccare la politica estera degli Stati Uniti

16 Agosto 2026 12:00
Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

16 Agosto 2026 11:06
Iran: «Non faremo marcia indietro fino alla totale sconfitta del nemico»

Iran: «Non faremo marcia indietro fino alla totale sconfitta del nemico»

16 Agosto 2026 11:00
Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

15 Agosto 2026 15:36
Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

14 Agosto 2026 18:09
"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

14 Agosto 2026 16:23
Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

05 Agosto 2026 09:00
"Scorte al limite": il retroscena CNN sulla difesa USA nel conflitto iraniano

"Scorte al limite": il retroscena CNN sulla difesa USA nel conflitto iraniano

05 Agosto 2026 09:00
CINA

La Cina impartisce una dura lezione al Giappone sulle Isole Curili dopo la visita di Putin

8520
CINA

Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

6925
RUSSIA

Stati Uniti e Turchia aprono il «vaso di Pandora» con l'accordo sulle armi per l'Ucraina – Mosca

6922
EUROPA

Fermare le navi russe? L'Europa trema per le ritorsioni di Mosca

5826

Uniti come i chicchi di un melograno (di Li Xiaoyong)

5441
EUROPA

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

5250
EUROPA

Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

4598
EUROPA

Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

4162

L'Iran cita Dostoevskij per attaccare la politica estera degli Stati Uniti

EUROPA

Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

ASIA

Iran: «Non faremo marcia indietro fino alla totale sconfitta del nemico»

Impianto metallurgico, raffineria e fabbriche militari: la Russia fornisce dettagli sulla sua nuova offensiva contro Kiev

ASIA

Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

EUROPA

Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

EUROPA

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

NORD-AMERICA

Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO   Una finestra aperta Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

  • 15 Agosto 2026 12:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna di Francesco Santoianni Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

  • 16 Agosto 2026 15:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale di Michele Blanco BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

  • 06 Agosto 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti