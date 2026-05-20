"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

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L'ex Segretario di Stato USA, Antony Blinken, ha ammesso che l'età dell'oro degli Stati Uniti è finita. Ha rilasciato questa dichiarazione durante un discorso tenuto al Center for American Progress's Ideas Conference presso il Mayflower Hotel di Washington.

"C'è molta comprensibile nostalgia per il passato, perché abbiamo vissuto un secolo americano. Abbiamo avuto 80 anni in cui, grazie al lavoro svolto dalle generazioni precedenti, siamo stati all'avanguardia e abbiamo plasmato il futuro", ha affermato Blinken.

"E quegli 80 anni, con tutte le loro imperfezioni, per quanto profonde, sono ormai alle nostre spalle. E la realtà è che non si può rimettere il genio nella lampada. Bisogna crearne una nuova. Ed è di questo che dovrebbero parlare tutte queste discussioni", ha aggiunto.

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