IN AGGIORNAMENTO. Gaza sommersa dalle bombe. Dagli USA arrivano portaerei Gerald R Ford e munizioni “avanzate” per Israele

AGGIORNAMENTI



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00 La portaerei USS Gerald R Ford è arrivata nel Mediterraneo orientale, ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti.

"L'arrivo di queste forze altamente capaci nella regione è un forte segnale di deterrenza nel caso in cui qualsiasi attore ostile a Israele consideri di provare a trarre vantaggio da questa situazione", ha avvertito in una nota il generale Michael Kurilla, comandante del comando centrale degli Stati Uniti.

La portaerei comprende 8 squadroni di aerei d'attacco e di supporto. È accompagnato dall'incrociatore USS Normandy, così come dai cacciatorpediniere USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney e USS Roosevelt.

Ore 23:45 The Times of Israel: Primo aereo con munizioni statunitensi “avanzate” atterra in Israele

Un primo aereo da trasporto con munizioni americane “avanzate” è atterrato questa sera nella base aerea di Nevatim, nel sud di Israele, annunciano i militari israeliani. La notizia è stata resa nota da The Times of Israel.

L’IDF, esercito israeliano, sostiene che le munizioni sono destinate “a consentire attacchi significativi e preparativi per ulteriori scenari”.

“Siamo grati per il sostegno e l’assistenza americani all’IDF in particolare, e allo Stato di Israele in generale, durante questo periodo difficile”, ha ribadito l’IDF.

23:15 Hamas afferma che Biden sottolinea il "tentativo di coprire i crimini" di Israele

Hamas ha definito “incendiari” i commenti di Biden dopo che il presidente degli Stati Uniti ha condannato l'attacco del gruppo contro Israele come “puro male”.

"Queste osservazioni sono un tentativo di nascondere i crimini e il terrore del governo sionista", ha scritto Hamas in una dichiarazione sul suo sito web.

Ore 23:00 Putin ed Erdogan concordano che la sovranità palestinese sarebbe la chiave per la pace

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno avuto martedì una conversazione telefonica durante la quale si sono concentrati sulla drastica escalation del conflitto israelo-palestinese.

I leader hanno sottolineato la necessità di un "cessate il fuoco immediato da entrambe le parti e della ripresa dei negoziati", riferisce il Cremlino.

Nel corso del colloquio "è stato sottolineato che una soluzione pacifica a lungo termine alla crisi è possibile solo sulla base della formula dei due Stati adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che prevede la creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale.

22:40 Blinken presto visiterà Israele

Il segretario di Stato americano Antony Blinken visiterà Israele "nei prossimi giorni", ha annunciato oggi, in una conferenza stampa il portavoce del Dipartimento, Matthew Miller.

Si prevede che Blinken incontrerà "i partner israeliani" per discutere "della situazione sul terreno" e di come possano "continuare a sostenere" il paese ebraico "nella sua lotta contro i terroristi", ha detto il portavoce.

22:30 Le squadre mediche non possono accedere ai luoghi degli attacchi a Gaza

Gli inviati di Al Jazeera raccontano che il bombardamento della Striscia di Gaza continua, in particolare ora nel nord della Striscia di Gaza. Le forze di occupazione israeliane hanno colpito il quartiere di Al Karama con tonnellate di bombe.

Le équipe mediche non possono in questo momento accedere a questo luogo per conoscere il numero delle vittime o per evacuare le vittime. Questo tipo di attacco è simile agli attacchi compiuti contro il quartiere Remal all'interno della Striscia di Gaza centrale.

Questa località costiera, il quartiere di Al Karama, è anche un'area densamente popolata che ospita centinaia e migliaia di famiglie palestinesi che ora sono sotto pesanti bombardamenti.

22:15 11 civili palestinesi sono stati massacrati e altri 23 feriti in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un complesso residenziale a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, secondo fonti mediche.

Ore 22:00 Attacco missilistico dalla Siria verso le alture di Golan siriane occupate da Israele

Ore 21:30 L’ex avvocato della CPI afferma che gli Stati Uniti e Israele non sono all’altezza di affermare di rispettare il diritto internazionale

L'ex avvocato della Corte penale internazionale Geoffrey Nice ha risposto all'affermazione di Biden secondo cui gli Stati Uniti e Israele si distinguono dai combattenti palestinesi nella loro adesione alle norme e alle leggi internazionali.

“Il presidente Biden e Israele potrebbero fare molto per lo stato di diritto se si unissero alla Corte penale internazionale e permettessero a quella corte di indagare sulla legalità di entrambe le occupazioni fino ad oggi… e di sottomettersi pacificamente al giudizio legale su ciò che stanno facendo” stai facendo”, ha detto Nice ad Al Jazeera.

“È una triste realtà che Israele sia più o meno immune dalla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, e che l’America lo salverà se ci sarà qualche tentativo di deferirlo lì da parte del Consiglio di Sicurezza [ONU], e che l’America stessa non è un membro di quella corte", ha detto.

Ore 21:00 Putin: Il conflitto israelo-palestinese è “l’esempio vivente del fallimento della politica americana in Medio Oriente”

“Gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni su entrambe le parti del conflitto israelo-palestinese, senza mai prendere in considerazione gli interessi fondamentali del popolo palestinese, il che ha portato allo scontro attuale, che è un “esempio vivente del fallimento” della politica di Washington nel Medio Oriente. Lo ha dichiarato, oggi, il presidente russo Vladimir Putin durante il suo incontro con il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani.

Putin ha denunciato che Washington "ha cercato di monopolizzare la soluzione [del conflitto], ma, sfortunatamente, non si è preoccupata di trovare compromessi accettabili per entrambe le parti.

In questo contesto, il presidente russo ha sottolineato che è necessario risolvere la questione della creazione di uno Stato palestinese sovrano. "Mi riferisco soprattutto alla necessità di attuare le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente", ha ribadito.

ore 20:45 Biden: Hamas ha scatenato il male puro e genuino, evocando ricordi del genocidio ebraico

In un discorso dal vivo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden Biden ha affermato che il massacro di civili israeliani da parte di Hamas nelle città di confine è stato “puro male”.

“Ci sono momenti in questa vita, lo intendo letteralmente, in cui un male puro e genuino si scatena su questo mondo. Il popolo di Israele ha vissuto uno di questi momenti questo fine settimana”, dice Biden.

“La brutalità di Hamas, questa sete di sangue, ricorda le peggiori furie dell’Isis. E purtroppo per il popolo ebraico non è una novità. Questo attacco ha riportato in superficie ricordi dolorosi e le cicatrici lasciate da millenni di antisemitismo e genocidio del popolo ebraico”.

Biden afferma che il numero di cittadini americani uccisi nell’offensiva di Hamas è salito ad almeno 14.

“Resoconti sconvolgenti di bambini uccisi; intere famiglie uccise; giovani massacrati mentre partecipavano ad un festival musicale per celebrare la pace; donne violentate, aggredite, sfilate come trofei”, dice Biden.

“In questo momento deve essere chiarissimo: noi stiamo con Israele. Siamo dalla parte di Israele”.

ore 20:30 Funzionari dell'UE avvertono Musk della disinformazione "illegale" che si sta diffondendo su X

Il commissario europeo Thierry Breton ha avvertito Elon Musk che la sua piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, ha consentito la proliferazione di "contenuti illegali e disinformazione", secondo una lettera vista dall'agenzia di stampa AFP.

La lettera afferma che le preoccupazioni sono aumentate in seguito all'escalation seguita all'attacco di Hamas contro Israele e al continuo bombardamento di Gaza. Ha chiesto a Musk di rispondere alla denuncia e di contattare le “autorità competenti incaricate dell’applicazione della legge” entro 24 ore.

X aveva precedentemente affermato che stava cercando di intervenire su una marea di post relativi alla situazione, affermando che stava trattando la questione con il più alto livello di risposta della piattaforma. Tuttavia, i gruppi di controllo hanno affermato che sulla piattaforma abbonda la disinformazione relativa al conflitto.

Ore 20:00 Israele rifiuta la richiesta palestinese di consentire aiuti a Gaza: funzionario dell'OLP

Israele ha rifiutato la richiesta palestinese di consentire l'ingresso di cibo e forniture mediche a Gaza, ha dichiarato un funzionario dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).

"Abbiamo chiesto urgentemente che cibo e forniture mediche potessero entrare nella Striscia di Gaza, ma Israele ha rifiutato", ha spiegato Hussein Al Sheikh.

“Chiediamo alle organizzazioni umanitarie e alla comunità internazionale di intervenire per fermare l’assalto e consentire gli aiuti [a Gaza], mentre la Striscia si trova ad affrontare una grande catastrofe umanitaria”, ha aggiunto.

Ore 19:30 La Turchia denuncia lo spiegamento di portaerei americane: "Cosa venite a fare?"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato il blocco israeliano di Gaza affermando che tagliare l'elettricità e l'acqua è contro la legge internazionale sui diritti umani.

Erdogan ha anche denunciato i piani degli Stati Uniti di inviare una portaerei nella regione, suggerendo che il dispiegamento potrebbe portare a “massacri”.

“Cosa ci fa la portaerei americana in Israele? Cosa verrà a fare? Abbatterà Gaza colpendo le aree circostanti e inizierà a commettere gravi massacri”, ha detto Erdogan.

Ore 19:00 The Washington Post: Hamas si è preparato all’operazione “Al-Aqsa Floos” almeno un anno fa

Il quotidiano americano "The Washington Post" ha riferito che i combattenti della resistenza palestinese che hanno effettuato l'attacco a sorpresa contro gli insediamenti israeliani e i combattenti della resistenza che ne sono responsabili hanno pianificato l'attacco "almeno un anno fa" e che è stato effettuato "con le principali forze sostegno degli alleati della resistenza iraniana.

Ore 18:45 Svezia e Danimarca sospendono gli aiuti ai territori palestinesi

La Svezia ha temporaneamente sospeso gli aiuti allo sviluppo ai territori palestinesi, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Johan Forssell in una conferenza stampa.

Il governo ha affermato di aver affidato all’Agenzia svedese per la cooperazione allo sviluppo internazionale (SIDA) il compito di rivedere gli aiuti ai palestinesi e di riferire in merito entro l’inizio di dicembre.

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea si incontreranno martedì per risolvere le divisioni tra i 27 membri dell’UE sull’opportunità di continuare i pagamenti di aiuti ai palestinesi un giorno dopo che la Commissione Europea ha fatto marcia indietro sull’annuncio della sospensione di tutti questi aiuti.

Oggi, la Danimarca ha annunciato che avrebbe sospeso i suoi aiuti.

Ore 18:10 Oxfam lancia l'allarme: “catastrofe umanitaria” a Gaza

Oxfam avverte che un assedio totale su Gaza porterà a una catastrofe umanitaria.

L’organizzazione benefica con sede nel Regno Unito ha sospeso tutte le attività umanitarie nell’enclave costiera assediata a causa dei continui attacchi aerei e delle violenze.

“La decisione di attuare un 'assedio totale' da parte del governo israeliano, oltre al blocco in corso, negherà ulteriormente ai civili di Gaza i beni essenziali come cibo, acqua ed elettricità”, ha affermato Mustafa Tmaizi, direttore ad interim di Oxfam nei territori palestinesi occupati e Israele.

“Ciò costituisce una punizione collettiva di una popolazione che non ha alcuna responsabilità per la violenza ed è illegale secondo il diritto internazionale. Non contribuirà alla pace e alla sicurezza, anzi, alimenterà ulteriormente le fiamme di questa crisi”.

Ore 17:45 Hezbollah prende di mira un carro armato israeliano con un missile guidato

Hezbollah ha preso di mira un carro armato israeliano con un missile guidato, dicono due fonti di sicurezza in Libano.

Nel frattempo, l'esercito israeliano ha riferito che un elicottero ha colpito un posto di osservazione appartenente a Hezbollah dopo il lancio di razzi dal territorio libanese verso un veicolo militare nella zona di Avivim.

"Non sono stati segnalati feriti", ha precisato l'esercito israeliano.

Un funzionario della sicurezza libanese ha detto che sei razzi sono stati lanciati martedì sera dal sud del Libano verso il nord di Israele.

Anche la forza di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano ha confermato il lancio di razzi e ha esortato “tutti a dar prova di moderazione in questo momento critico”.

Ore 17:15 L'IDF risponde all'attacco missilistico dal Libano con l'artiglieria

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che stanno rispondendo a un attacco missilistico lanciato dal Libano sul nord di Israele con il fuoco dell'artiglieria.

L'IDF comunica che fornirà presto ulteriori dettagli. Non sono stati segnalati feriti negli attacchi missilistici sulla Galilea occidentale.

Ore 17:00 Quds News Network: Le Brigate Al-Qassam, il braccio militare di Hamas, martellano l'insediamento coloniale israeliano di Ashkelon con centinaia di razzi artigianali in risposta allo sfollamento israeliano di civili palestinesi a Gaza.

Media coverage: "Al-Qassam Brigades, the military arm of Hamas, pounds the colonial Israeli settlement of Ashkelon with hundreds of homemade rockets in response to Israel's displacement of Palestinian civilians in Gaza." pic.twitter.com/ZEP2w1SwfK — Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Ore 16:50 - Riepilogo ultimi avvenimenti

Una commissione delle Nazioni Unite ha affermato che esistono già “prove evidenti” di crimini di guerra commessi da Hamas e Israele, compresi gli attacchi contro i civili.

Il portavoce del braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha consigliato ai residenti della città israeliana di Ashkelon di andarsene.

Le strutture mediche a Gaza sono sull’orlo del collasso mentre gli attacchi israeliani continuano a radere al suolo condomini e a ferire migliaia di persone.

Il leader sciita iracheno Muqtada al-Sadr ha criticato i leader arabi per il loro fallimento nel sostenere il popolo palestinese e lo ha definito fonte di “vergogna e disonore”.

Venerdì Hamas ha chiesto una “mobilitazione generale” del mondo arabo e musulmano per sostenere i palestinesi. Hanno detto che il giorno sarebbe stato contrassegnato come il “venerdì dell’alluvione di Al-Aqsa”

Il leader Houthi dello Yemen ha avvertito che, se gli Stati Uniti intervengono direttamente a Gaza, risponderanno intraprendendo azioni militari, compreso il lancio di droni e missili.

Ore 16:30 Quds news network: I soldati israeliani si nascondono durante l'attacco della resistenza all'insediamento di Ashkelon

Media coverage: "Israeli soldiers hide during the resistance attack on Ashkelon settlement." #Palestine pic.twitter.com/kyVuC8yDso — Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Ore 16:00 Il bilancio delle vittime a Gaza sale a 830

Il ministero della Sanità palestinese afferma che il numero delle persone uccise è salito a 830, con 4.250 feriti.

Ore 15:45 Il capo del COGAT si rivolge agli abitanti di Gaza: "Volevate l'inferno, otterrete l'inferno"

Il Coordinatore delle attività governative nei territori, noto con l'acronimo COGAT, rivolge un messaggio ai residenti di Gaza e alla leadership di Hamas.

You wanted hell, you will get hell"

The Coordinator of the Government in the Territories Maj. Gen. Ghassan Alian speaking to Hamas and and the residents of Gaza. Watch????#Israel_under_attack #HamasMassacre pic.twitter.com/gyLNGO8x7p — COGAT (@cogatonline) October 10, 2023

In una dichiarazione video, Gen. Ghassan Alian, capo del COGAT, afferma: “Rapire, abusare e uccidere bambini, donne e anziani non è umano. Non vi è alcuna giustificazione per ciò. Hamas si è trasformata in ISIS e gli abitanti di Gaza, invece di indignarsi, festeggiano.

“Gli animali umani devono essere trattati come tali. Non ci sarà né elettricità né acqua [a Gaza], ci sarà solo distruzione. Volevate l'inferno, otterrete l'inferno”.

Ore 15:30 Commissione ONU: "prove evidenti" di crimini di guerra a Gaza e in Israele

Secondo una commissione delle Nazioni Unite che monitora il conflitto, ci sono già “prove evidenti” di crimini di guerra commessi da entrambe le parti, incluso l’attacco ai civili. Lo ha riferito Al Jazeera.

Tutti coloro che hanno violato il diritto internazionale umanitario o preso di mira i civili devono essere ritenuti responsabili, ha chiesto la commissione.

“Le notizie secondo cui gruppi armati provenienti da Gaza avrebbero ucciso centinaia di civili disarmati sono ripugnanti e non possono essere tollerate. Prendere ostaggi civili e usare i civili come scudi umani sono crimini di guerra”, ha affermato.

La commissione ha inoltre affermato di essere “gravemente preoccupata per l'ultimo attacco israeliano a Gaza e per l'annuncio di un assedio completo su Gaza che comporterà il ritiro di acqua, cibo, elettricità e carburante che senza dubbio costerà vite civili e costituirà una punizione collettiva”.

Ore 15:15 Israele ha effettuato 2700 raid aerei su Gaza da sabato scorso

Il Ministero degli Interni di Gaza comunica che l’aeronautica israeliana ha condotto 2.700 raid aerei sull’enclave assediata dall’inizio dell’operazione Al-Aqsa Flood, prendendo di mira civili e aree residenziali.

Ore 15:00 Quds News Network: “Le Brigate Al-Qassam, il braccio militare di Hamas, hanno lanciato una raffica di razzi artigianali puntati sull'aeroporto israeliano Ben-Gurion in risposta all'omicidio di civili, compresi bambini, a Gaza da parte del regime occupante israeliano."

Ore 14:45 L'ala armata di Hamas esorta i residenti di Ashkelon ad andarsene

Il portavoce del braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha dato ai residenti della città israeliana di Ashkelon un termine per andarsene.

“In risposta al crimine del nemico che ha sfollato il nostro popolo e lo ha costretto ad abbandonare le proprie case in diverse aree della Striscia di Gaza, diamo ai residenti della città occupata di Ashkelon un termine ultimo per andarsene entro le cinque di questa sera. ", ha detto Abu Ubaida in una nota.

Ashkelon si trova a circa 12 km (7,5 miglia) a nord di Gaza.

Ore 14:30 Per Venerdì Hamas lancia appello per la mobilitazione generale

Hamas ha chiesto una “mobilitazione generale” per venerdì nel mondo arabo e musulmano a sostegno dei palestinesi.

Si afferma che la giornata sarà contrassegnata come il “venerdì del diluvio di Al-Aqsa”, con l’evento volto a mostrare sostegno al popolo palestinese “di fronte alla guerra aperta dell’occupazione (israeliana)”.

Hamas ha anche invitato i giovani palestinesi della Cisgiordania occupata ad impegnarsi in scontri con i soldati israeliani.

Ore 14:00 Ministero degli Esteri israeliano recluta influencer per sostenere la “difesa israeliana nel mondo”

Israele sta reclutando “importanti influencer della rete a beneficio della difesa israeliana nel mondo”, ha scritto Eli Cohen, ministro degli Esteri del paese, su X.

Cohen ha poi ringraziato le persone “che hanno accettato di unirsi volontariamente e di assistere le azioni del ministero”.

???? ???? ????? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ???????? ?????! ???? ????? ??????????, ??? ????, ?? ????, ??? ??????, ????? ??????, ?'? ???????, ???? ????, ????? ??????, ???? ?????-???? ???? ???-????, ??????? ?????? ???????? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ?????.… — ??? ??? | Eli Cohen (@elicoh1) October 10, 2023

Ore 13:30 Oltre 788 palestinesi sono stati uccisi dal regime occupante israeliano in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza negli ultimi 4 giorni, con altri 4.100 feriti, secondo il Ministero della Sanità palestinese.

Ore 13:15 Immagini che documentano la massiccia distruzione provocata dai barbari attacchi aerei israeliani sul quartiere di Al-Rimal a Gaza City negli ultimi tre giorni.

Media coverage: "Footage documenting the massive destruction left behind barbarian Israeli airstrikes on the Al-Rimal neighborhood in Gaza City over the past three days." pic.twitter.com/iLEAdgfDen — Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Gaza on the fourth day of Israeli brutal attack ???????????? pic.twitter.com/YT3cqH4tjX — Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Ore 13:00 CICR: "Si sta andando verso un disastro umanitario"

Mirjana Spoljaric, presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, ha esortato “le parti a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e ad adottare ogni misura possibile per proteggere i civili.

“Senza restrizioni immediate temo che ci stiamo dirigendo verso un disastro umanitario”, ha scritto su X.

On Israel and the occupied territories:

Without immediate restraint I fear we are heading for a humanitarian disaster.



We urge the parties to respect their obligations under international humanitarian law and take every possible step to protect civilians.https://t.co/UZDbNsQh3r — Mirjana Spoljaric (@ICRCPresident) October 10, 2023

Ore 12:30 Sami Abou Shahadeh, ex membro della Knesset israeliana: “Gli Stati Uniti Biden hanno dato il via libera a Israele per la pulizia etnica”

Sami Abou Shahadeh, ex membro della Knesset israeliana, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato a Israele, che non aveva bisogno di molto, il “via libera per la pulizia etnica”.

“Loro [Israele] sono guidati da questa mentalità di distruzione e vendetta; hanno tutto il potere per farlo, e lo fanno da quattro giorni”, ha detto.

“Israele non sta uccidendo la leadership di Hamas, non si sta vendicando di Hamas, c'è una punizione collettiva per 2,2 milioni di persone, non solo a Gaza. Guardate cosa sta succedendo ai palestinesi in Cisgiordania, a noi, i palestinesi israeliani che viviamo nello Stato di Israele. Le nostre vite sono in pericolo a causa di tutti i fascisti di estrema destra”.

Shahadeh ha aggiunto che l'attuale situazione politica in Israele è “scioccante”, con tutti i partiti d'accordo sulla “distruzione e pulizia etnica”.

Ore 12:15 Ismail Haniyeh invita tutti i palestinesi a unirsi alla "battaglia"

Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, ha affermato in un comunicato che tutti i palestinesi “devono partecipare... a questa battaglia”, “innanzitutto le forze della resistenza”.

“La distruzione e la brutalità praticate dal governo [israeliano] contro il nostro popolo a Gaza riflettono i risultati clamorosi causati dagli attacchi di Al-Qassam e delle fazioni della resistenza”, ha ricordato.

“Il nemico pagherà un prezzo alto per i suoi crimini e il suo terrorismo”.

Ore 12:00 Almeno 770 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani

Almeno 770 palestinesi sono stati uccisi e 4.000 feriti negli attacchi aerei israeliani, ha riferito il Ministero della Sanità di Gaza.

Tra i morti ci sono 140 bambini e 120 donne, ha precisato un portavoce del ministero.

Almeno altre 18 persone sono state uccise e 100 ferite nella Cisgiordania occupata da sabato, ha aggiunto il ministero.

Ore 11:45 "La situazione in tutti gli ospedali di Gaza è davvero indescrivibile"

Youmna ElSayed di Al Jazeera, in servizio dall'ospedale Shifa di Gaza City, afferma che la situazione nella struttura medica è disastrosa.

“La situazione in tutti gli ospedali di Gaza è davvero indescrivibile. L’ospedale Shifa, considerato il più grande dell’intera Striscia, è sopraffatto dal numero di corpi e feriti”, ha raccontato Youmna.

“L’obitorio è pieno. Alcune famiglie hanno portato via i loro parenti morti solo per poter liberare spazio nell'obitorio. Non sono stati nemmeno celebrati funerali a causa dell’intensità dei bombardamenti”.

Ore 11:30 L'ONU prevede una “grave carenza” di acqua potabile a Gaza a causa dei tagli israeliani

L'ufficio umanitario delle Nazioni Unite afferma che quattro scuole e otto strutture sanitarie a Gaza hanno subito danni da sabato.

Ha aggiunto di aspettarsi una “grave carenza” di acqua potabile a Gaza a causa dei tagli annunciati dalle autorità israeliane.

Ore 11:00 Il valico di Rafah è chiuso fino a nuovo avviso: fonte della sicurezza egiziana

Il valico di Rafah al confine meridionale di Gaza con l'Egitto è stato chiuso fino a nuovo avviso, ha detto all'agenzia di stampa dpa una fonte della sicurezza egiziana.

Gli attacchi di ritorsione di Israele su Gaza stanno rendendo il posto pericoloso sia per i civili che per i dipendenti del valico, ha detto la fonte, aggiungendo che lungo il confine c'è stato uno stato di allerta per fermare qualsiasi tentativo di infiltrazione.

In precedenza, il tenente colonnello israeliano Richard Hecht aveva consigliato ai palestinesi di lasciare Gaza attraverso Rafah, ma il suo ufficio ha successivamente corretto le sue osservazioni, dicendo che il valico oggi era chiuso.

Ore 10:45 Volker Turk, Responsabile diritti umani ONU: Attacchi aerei israeliani hanno colpito residenze e scuole in tutta Gaza

Le operazioni aeree israeliane hanno colpito edifici residenziali, compresi grandi palazzoni, così come scuole ed edifici delle Nazioni Unite in tutta Gaza, provocando vittime civili, ha dichiarato il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, citando informazioni raccolte dal suo ufficio.

"Il diritto internazionale umanitario è chiaro: l'obbligo di prestare costante attenzione a risparmiare la popolazione civile e i beni civili rimane applicabile durante gli attacchi", ha affermato Volker Turk in una nota.

In risposta all'annuncio del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant di un rafforzamento del blocco sulla Striscia di Gaza, Turk ha affermato che gli “assedi” che mettono in pericolo la vita dei civili sono proibiti dal diritto internazionale.

Ore 10:30 L'IDF “consiglia” agli abitanti di Gaza di fuggire in Egitto finché possono

L’esercito israeliano “consiglia” ai palestinesi di lasciare la Striscia di Gaza per l’Egitto nel contesto della guerra in corso con Hamas, secondo quanto ha riferito il media The Times of Israel.

“Il valico di Rafah è ancora aperto. Consiglierei a chiunque possa uscire”, ha dichiarato il tenente colonnello Richard Hecht in una telefonata con i giornalisti stranieri.

Ore 10:15 Khamenei: Israele ha dovuto affrontare una "sconfitta irreparabile" dopo l'attacco di Hamas

Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che "il regime sionista" ha dovuto affrontare una sconfitta militare e di intelligence irreparabile dopo che i combattenti di Hamas hanno attaccato Israele nel fine settimana.

Ore 10:00 Bombardamenti di artiglieria a est del campo profughi di Bureij

L'agenzia di stampa palestinese Safa ha riferito di bombardamenti di artiglieria a est del campo profughi di Bureij, nel centro di Gaza.

Mappa dei campi profughi di Gaza

Ore 09:45 Massiccia distruzione nel quartiere Al-Rimal della città di #Gaza a seguito di attacchi aerei israeliani senza sosta sui civili innocenti del quartiere.

Massive destruction in the Al-Rimal neighborhood of #Gaza City as a result of nonstop Israeli airstrikes on innocent civilians in the neighborhood. pic.twitter.com/7OApd881Gf — Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Ore 09:30 "È stata una notte dura per la Striscia di Gaza"

Parlando da Gaza, Youmna El Sayed corrispondente di Al Jazeera ha raccontato che Israele ha bombardato incessantemente la Striscia, la scorsa notte.

“È stata una notte molto dura per la Striscia di Gaza. Sono stati effettuati oltre 200 attacchi aerei in diverse zone della Striscia di Gaza. Non riesco a ricordare un pezzo di terra a Gaza o un territorio che non sia stato preso di mira, siano essi quartieri residenziali o commerciali", ha aggiunto El Sayed.

La mancanza di elettricità dopo che Israele ha interrotto le forniture comincia a farsi sentire anche a Gaza, dove secondo il nostro corrispondente vivono almeno 2,3 milioni di persone.

“Gaza ha avuto solo quattro ore di elettricità negli ultimi due giorni. L'unica centrale elettrica qui dice che potrà funzionare solo per un massimo di altri due giorni e dopodiché l'intera Striscia di Gaza non avrà nemmeno un'ora di elettricità a meno che il carburante non entri a Gaza. Non sono solo i civili a soffrire la perdita di elettricità. Stiamo parlando degli ospedali. Stiamo parlando di oscurità completa”, ha concluso.

Ore 9:00 L'esercito israeliano afferma di aver ripreso il pieno controllo delle aree intorno a Gaza

L'esercito israeliano afferma di aver ripreso il pieno controllo delle aree attorno alla recinzione di Gaza.

In una dichiarazione citata dal Times of Israel, il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che le unità ingegneristiche dell'esercito stanno ripulendo le aree e i buchi nella recinzione.

Il portavoce dell’esercito ha precisatoche c’è ancora un “piccolo numero” di combattenti palestinesi “nascosti in territorio israeliano”.

Ore 8:30 UNRWA: Lo sfollamento di massa a Gaza raggiunge le 180.000 persone

L’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi) ha appena diffuso gli ultimi dati sulla situazione nella Striscia di Gaza assediata.

Latest SitRep on situation in the????#GazaStrip ??



????Mass displacement escalated in past 24 hours across the Gaza Strip, reaching 180,000 people - expected to increase further.



???? 137,500 people sheltering in 83 @UNRWA schools, bread distributed with @WFPhttps://t.co/qRxOjLlxuV pic.twitter.com/5U7KAr8Rvx — UNRWA (@UNRWA) October 10, 2023

“Lo sfollamento di massa è aumentato nelle ultime 24 ore in tutta la Striscia di Gaza, raggiungendo 180.000 persone – si prevede che aumenterà ulteriormente”, si legge su Twitter.

“137.500 persone hanno trovato rifugio in 83 scuole dell’UNRWA”.

Ore 07:45 Erdogan: Turchia pronta a ogni tipo di mediazione tra Israele e Palestina

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha assicurato che il suo Paese è disposto ad intraprendere qualsiasi tipo di mediazione, compreso lo scambio di prigionieri, se le parti avverse lo richiedono, riferisce l'agenzia Anadolu.

Ore 00:28 Il ministro britannico si rifiuta di condannare il blocco totale imposto da Israele su Gaza

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly afferma che il Regno Unito “continuerà a sostenere Israele” dopo che Tel Aviv ha annunciato un “assedio completo” alla Striscia di Gaza.

Intervenendo dopo una riunione di emergenza presieduta dal primo ministro Rishi Sunak per discutere la situazione in Israele, Cleverly ha affermato che i combattenti di Hamas si stanno “proteggendo tra il popolo palestinese”.

Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto all'inizio della giornata di aver ordinato un assedio a Gaza che interromperebbe la fornitura di elettricità, cibo e carburante a 2,3 milioni di persone a Gaza.

Un simile assedio da parte dell’esercito israeliano, con l’intento di affamare una popolazione, è un crimine di guerra secondo gli statuti delle Nazioni Unite.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ore 22:30 Il segretario di Stato americano Antony Blinken oggi ha cancellato un post su "X" in cui affermava di "incoraggiare la mediazione della Turchia per un cessate il fuoco" e il rilascio immediato di tutti i prigionieri detenuti dalla resistenza a Gaza.

#US Secretary of State Antony Blinken today deleted an "X" post in which he said he "encouraged Türkiye's advocacy for a cease-fire" and the release of all captives held by the resistance immediately. #Gaza pic.twitter.com/KsaUqwprlc — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

Ore 22:20 Biden: Undici cittadini americani tra quelli uccisi in Israele

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che almeno 11 cittadini statunitensi figurano tra le persone uccise in Israele.

“Ora sappiamo che almeno 11 cittadini americani erano tra le persone uccise, molti dei quali avevano una seconda casa in Israele”.

"Anche se stiamo ancora lavorando per confermarlo, crediamo che sia probabile che tra le persone detenute da Hamas ci siano cittadini americani", ha aggiunto.

Ore 22:00 La Casa Bianca afferma che l'Iran è “complice” dell'attacco di Hamas

Il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha accusato l'Iran di essere “complice” nell'attacco di Hamas contro Israele, ma ha detto che Washington non ha prove che colleghino Teheran all'assalto.

"L'Iran sostiene da tempo Hamas e altre reti terroristiche in tutta la regione con risorse e formazione", ha detto John Kirby a MSNBC.

“E quindi, a questo proposito, chiaramente l’Iran è complice qui. Ma in termini di prove specifiche su questo – questo tipo di attacchi – no, non abbiamo nulla”, ha detto.

Ore 21:40 L'ala armata del partito sciita Hezbollah ha annunciato un'operazione contro le postazioni dell'esercito israeliano nella regione di confine nel sud del Libano. Un comunicato diffuso dalla televisione Al Mayadeen afferma che i combattenti sciiti hanno attaccato il posto di comando della Brigata Galil a Branaite con missili guidati.

21:38 Bilancio delle vittime palestinesi a Gaza e in Cisgiordania: 704

Secondo il ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese, dal 7 ottobre Israele ha ucciso almeno 704 palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

A Gaza:

687 morti, di cui 140 bambini, 105 donne

3.800 feriti

In Cisgiordania:

17 morti (due persone a Ramallah, quattro a Gerusalemme, due a Gerico, una a Qalqilia, sei a Hebron e due a Nablus) – di cui tre bambini

90 feriti

Ore 21: 30 L’UE non sospenderà i pagamenti all’Autorità Palestinese:

L’ Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE Josep Borrell ha affermato che l'Unione Europea non sospenderà gli aiuti all'Autorità Palestinese come annunciato in precedenza.

Borrell ha rilasciato questa dichiarazione in un post sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter, aggiungendo: “La sospensione dei pagamenti – punendo tutto il popolo palestinese – avrebbe danneggiato gli interessi dell’UE nella regione e avrebbe solo incoraggiato ulteriormente i terroristi.”

Ore 21:00 Quarto combattente di Hezbollah ucciso negli attacchi israeliani

Hezbollah ha confermato la morte di un quarto combattente del gruppo nel bombardamento israeliano, hanno riferito diversi media libanesi.

Oggi la situazione lungo il confine israelo-libanese è stata tesa a causa dei periodici bombardamenti israeliani.

Ore 20:45 Netanyahu: Gli attacchi aerei a Gaza sono solo all'inizio, "stanno arrivando giorni duri" per Israele

Netanyahu aggiunge che l’attuale bombardamento su Gaza è “solo l’inizio”, senza specificare ulteriormente se seguirà un’invasione di terra.

Ha aggiunto che Israele farà di tutto per liberare i prigionieri detenuti a Gaza, ma ha avvertito che “si stanno avvicinando giorni difficili” per Israele, che potrebbero creare le premesse per un conflitto che potrebbe richiedere settimane, o anche di più, per concludersi.

Ore 20:15 The Times of Israel: Israele colpirà Hamas a Gaza anche a costo di danneggiare gli ostaggi israeliani

Una fonte definita autorevole dal quotidiano ebraico The Times of Israel, ha rivelato che “Israele ha deciso che i suoi attacchi contro obiettivi terroristici a Gaza saranno condotti con grande forza e ampiezza, anche a costo di danneggiare gli israeliani tenuti prigionieri a Gaza.”

20:05 Il numero dei soldati e dei coloni dell'occupazione israeliana neutralizzati dalla resistenza palestinese dallo scoppio dell'operazione #AlAqsaFlood è salito a 900, secondo quanto riportano i media ebraici.

Ore 20:00 Defence for Children International: da sabato 100 bambini palestinesi uccisi in Cisgiordania e Gaza

Da quando l’esercito israeliano ha lanciato l’offensiva sulla Striscia di Gaza, sabato mattina, quasi 100 bambini palestinesi sono stati uccisi, afferma Defense for Children International – Palestine.

Almeno 91 bambini palestinesi a Gaza sono stati uccisi da attacchi aerei israeliani, e le forze israeliane hanno sparato e ucciso cinque ragazzi palestinesi nella Cisgiordania occupata, ha precisato il gruppo per i diritti dell’infanzia.

Ore 19:55 L’Irlanda si rifiuta di sospendere gli aiuti dell’UE ai palestinesi

L'Irlanda ha chiesto alla Commissione europea di chiarire la base giuridica per la sospensione degli aiuti ai palestinesi e ha espresso opposizione a sospendere l'assistenza.

"A quanto ci risulta non esiste alcuna base giuridica per una decisione unilaterale di questo tipo da parte di un singolo Commissario e non siamo favorevoli alla sospensione degli aiuti", ha ribadito un portavoce del ministero degli Esteri irlandese.

Il commissario europeo Oliver Varhelyi aveva annunciato, oggi, la decisione di sospendere gli aiuti in un post sui social media. “Abbiamo bisogno di azione e ne abbiamo bisogno adesso”, ha scritto Varhelyi.

Anche Germania e Austria hanno annunciato che avrebbero congelato gli aiuti allo sviluppo ai palestinesi.

Ore 19:40 Hamas promette di giustiziare un colono israeliano in ostaggio per ogni nuovo attacco israeliano alle case civili palestinesi

Il portavoce delle Brigate Al-Qassam, Abu Obaida, in un comunicato stampa: Qualsiasi attacco contro il nostro popolo senza preavviso verrà risolto con l'esecuzione di un colono israeliano in ostaggio. Abbiamo sopportato un grande dolore per ciò che è accaduto a molte famiglie in Gaza a causa dei crimini fascisti sionisti. Riteniamo il nemico responsabile di questa decisione davanti al mondo. La palla è nel suo campo.”

Ore 19:30 Ministro degli Esteri israeliano: Hamas ha fatto prigioniere più di 100 persone

Il ministro degli Esteri Eli Cohen ha dichiarato che le autorità israeliane ora ritengono che 100 persone siano state catturate da Hamas e portate a Gaza.

In seguito all'annuncio da parte delle Brigate Al-Qassam che minacciano di giustiziare i prigionieri, e alle notizie secondo cui Israele continuerà a bombardare Gaza nonostante la presenza dei prigionieri, le loro vite sono ora in estremo pericolo.

Ore 18:15 Al Jazeera: Israele attacca le infrastrutture civili di Gaza

In un reportage da Gaza, Tareq Abu Azzoum di Al Jazeera ha affermato che il territorio palestinese è testimone di pesanti bombardamenti – mai visti nelle guerre precedenti – che prendono di mira le case e le infrastrutture civili dei palestinesi.

“L’esercito israeliano è impazzito contro la Striscia di Gaza. L'aeronautica militare israeliana è riuscita a effettuare decine e centinaia di attacchi contro le infrastrutture civili e le aree residenziali di Gaza", ha denunciato.

Ore 17:50 Il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza sale a 560

Almeno 560 palestinesi di Gaza sono stati uccisi da Israele dal 7 ottobre, dice il ministero della Sanità nell’enclave costiera assediata.

Il ministero ha anche affermato che circa 2.900 persone sono rimaste ferite.

Ore 17:30 L'eurodeputato irlandese Mick Wallace: "Gli israeliani che uccidono i palestinesi ogni giorno vanno bene, a malapena vale la pena denunciarli, per non parlare di condannarli - I palestinesi che reagiscono sono la fine del mondo, ogni palestinese dovrebbe scusarsi per aver pensato di avere il diritto di resistere - Nessuna giustizia, nessuna pace."

Irish MEP Mick Wallace: "Israelis killing #Palestinians every day is fine, barely worth reporting, not to mention condemning - Palestinians fighting back is the end of the world, every Palestinian should apologise for thinking they have the Right to Resist - No Justice, no… pic.twitter.com/IA1mQCYXbW — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

Ore 17:00 Un breve riepilogo della guerra Israele-Hamas:

Ecco un breve riepilogo degli sviluppi più significativi del conflitto nelle ultime ore:

Israele ha annunciato un “blocco totale” su Gaza, compreso il divieto di acqua e cibo, come parte delle sue misure di ritorsione in seguito agli attacchi di Hamas.

Il pesante bombardamento di Gaza è continuato mentre crescevano i timori di un'operazione di terra israeliana.

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha chiesto il ritorno alla “soluzione dei due Stati” come unica via per risolvere il conflitto.

Israele ha affermato che i combattenti armati che hanno tentato di infiltrarsi nel paese attraverso il Libano sono stati uccisi.

L’Unione Europea ha sospeso i pagamenti degli aiuti alla Palestina fino a nuovo avviso.

I ministri degli Esteri della Lega Araba hanno detto che si incontreranno mercoledì per discutere “dell’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza”.

Gli Stati Uniti hanno affermato che nove americani sono stati inclusi nel bilancio delle vittime di Israele.

ore 16:00 Israele attacca obiettivi in territorio libanese

L'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione sui social media affermando di aver colpito obiettivi nel sud del Libano utilizzando elicotteri da combattimento.

Separatamente, le Forze ad interim delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (UNIFIL) hanno affermato di aver rilevato esplosioni vicino ad al-Boustan, nel sud-ovest del Libano.

"Il comandante della forza e capo dell'UNIFIL, Gen. Lazaro, è in contatto con le parti coinvolte, esortandole a esercitare la massima moderazione e a utilizzare i meccanismi di collegamento e coordinamento dell'UNIFIL per prevenire un'ulteriore escalation e perdita di vite umane", ha avvertito la forza delle Nazioni Unite in un suo post su X.

Ore 14:30 Secondo fonti ebraiche, il numero di soldati e coloni israeliani uccisi negli scontri con la Resistenza palestinese dall'inizio dell'operazione AlAqsaFlood è salito a 800.

Ore 14:20 Un combattente della resistenza palestinese, parlando dall'interno di una casa occupata da Israele in un insediamento coloniale israeliano a est della Striscia di Gaza, afferma di rifiutarsi di fare del male alle donne civili israeliane, nonostante vivano su terre palestinesi rubate.

Media coverage: "A Palestinian resistance fighter, speaking from inside an Israeli-occupied house in a colonial Israeli settlement east of the #Gaza Strip, says he refuses to harm civilian Israeli women, despite the fact they are living on stolen Palestinian lands." pic.twitter.com/y6gGpmuFS0 — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

Ore 13:45 Un funzionario israeliano afferma che “non esiste alcuna negoziazione” per il rilascio degli ostaggi, rispondendo a una precedente affermazione di una fonte di Hamas secondo cui Israele era stato in contatto con il Qatar come mediatore.

La smentita arriva mentre Reuters conferma un precedente rapporto dell'agenzia di stampa cinese Xinhua, secondo cui i mediatori del Qatar sono stati in contatto con funzionari di Hamas nel tentativo di garantire il rilascio delle donne e dei bambini israeliani detenuti a Gaza in cambio di 36 donne e bambini palestinesi detenuti a Gaza. carceri israeliane.

Ore 13:00 Germania e Austria sospendono gli aiuti ai palestinesi

Austria e Germania dichiarano di aver sospeso gli aiuti ai palestinesi.

Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri austriaco, ha dichiarato che il suo paese sospenderà 19 milioni di euro (20 milioni di dollari) in aiuti per diversi progetti.

Il ministro tedesco dello Sviluppo, Svenja Schulze, ha affermato che al momento non sono stati effettuati pagamenti.

“A questo punto non userei la parola congelamento, perché siamo nel mezzo di una guerra. La formulazione non corrisponde alla situazione sul campo", ha osservato in una conferenza stampa.

Ore 12:45 Zelenskyj paragona Hamas alla Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj traccia un parallelo tra Russia e Hamas.

"Lo stesso male, e l'unica differenza è che c'è un'organizzazione terroristica che ha attaccato Israele, e qui c'è uno stato terrorista che ha attaccato l'Ucraina", dice Zelenskyj in un discorso video all'assemblea parlamentare della NATO a Copenaghen.

Ore 12:30 La resistenza palestinese bombarda l'aeroporto israeliano Ben-Gurion con razzi in risposta agli attacchi e all'uccisione di civili, compresi bambini, da parte di Israele a Gaza

BREAKING | Media coverage: "The Palestinian resistance bombs the Israeli Ben-Gurion Airport with rockets in response to Israel's targeting and murder of civilians, including children, in Gaza."#GazaUnderAttack pic.twitter.com/sn3swcfs4A — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

Ore 12 Israele imporrà il “blocco totale” su Gaza

Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, ha annunciato un “assedio totale” di Gaza, affermando che le autorità taglieranno l'elettricità e bloccheranno l'ingresso di cibo e carburante.

Ore 11:50 Per la prima volta, l'ala militare di Hamas, le Brigate Al-Qassam, ha pubblicato un video del suo sistema di difesa aerea autoprodotto "Mutabbar 1".

Hamas' military wing Al-Qassam Brigades publishes footage of its domestic “Mutabbar 1” air defense system. pic.twitter.com/0hQGWmqOnh — The Cradle (@TheCradleMedia) October 9, 2023

Ore 11:45 Suonano le sirene a Gerusalemme, a Tel Aviv

A Gerusalemme si sono sentite esplosioni probabilmente a causa dell'intercettazione di razzi in aria o dell'impatto di razzi, riferisce l'agenzia di stampa Reuters.

Ore 11:40 Israele invita 300.000 riservisti

Israele ha arruolato 300.000 riservisti per rafforzare le proprie forze, ha annunciato il portavoce dell'IDF Hagar.

Ore 11:30 Quds News Network: "Decine di civili palestinesi innocenti, compresi bambini, sono stati brutalmente massacrati in un attacco aereo israeliano contro un quartiere densamente popolato nel campo profughi di Jabalia, a nord della Striscia di Gaza".

Media coverage: "Dozens of innocent Palestinian civilians, including children, have been brutally massacred in an Israeli airstrike targeting a densely populated neighborhood in the Jabalia refugee camp, north of the Gaza Strip."#GazaUnderAttack pic.twitter.com/D87pcVPTTJ — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

ore 11:15 Aerei da combattimento israeliani distruggono una moschea con missili nel campo profughi di Shati' a Gaza City, poche ore dopo che un'altra moschea è stata rasa al suolo dagli attacchi aerei israeliani nel campo.

BREAKING: Israeli fighter jets destroy a mosque with missiles in the Shati' refugee camp in Gaza City, hours after another mosque was flattened to the ground by Israeli airstrikes in the camp.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/NxBnS89yvq — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

Ore 11:00 Secondo i media locali, Hamas intende scambiare alcuni degli ostaggi presi durante il suo attacco in Israele con donne palestinesi rinchiuse nelle carceri israeliane.

Inoltre, si dice che il Qatar sia coinvolto nella mediazione dell’accordo con Israele.

Ore 10:25 Sale a 493 il bilancio delle vittime a Gaza

Il numero delle persone uccise dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza è salito a 493, secondo i funzionari sanitari. I feriti sono oltre 2.750.

Ore 10:00 Riservisti israeliani in contrasto con Netanyahu prima dell'assalto di Hamas del 7 ottobre

Secondo le stime più recenti, Israele conta circa 465.000 riservisti che possono essere richiamati per prestare servizio fino a 60 giorni all'anno.

A seguito di una formale dichiarazione di guerra da parte del governo israeliano contro Hamas, decine di migliaia di riservisti vengono richiamati in servizio attivo, mentre circa 100.000 soldati si ammassano al confine meridionale con Gaza.

I recenti sviluppi politici prima dell’assalto di Hamas del 7 ottobre, tuttavia, hanno contrapposto il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ai riservisti, poiché decine di migliaia di loro si sono opposti alla sua spinta per una revisione giudiziaria. Alcuni hanno addirittura saltato gli addestramenti per protestare contro Netanyahu.

Ore 09:00 Sviluppi chiave mentre la guerra entra nel terzo giorno

Continuano gli scontri a fuoco tra i combattenti di Hamas e le forze israeliane in tre aree principali del sud di Israele: in un kibbutz a Karmia e nelle città di Ashkelon e Sderot.

Un alto funzionario di Hamas afferma che il gruppo tiene prigioniere più di 100 persone a Gaza.

L'esercito israeliano afferma di aver radunato 100.000 soldati di riserva vicino alla recinzione di Gaza.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si è riunito a porte chiuse in una sessione di emergenza ma non è riuscito a raggiungere l’unanimità necessaria per una dichiarazione congiunta.

Secondo le Nazioni Unite, gli attacchi aerei e i bombardamenti israeliani mirati alle aree residenziali hanno provocato lo sfollamento di circa 123.538 palestinesi a Gaza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:50 La Russia chiede la fine dei combattimenti e incoraggia i negoziati

Vassily Nebenzia, l’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, ha affermato che il suo messaggio alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato “di fermare immediatamente i combattimenti e di procedere ad un cessate il fuoco e a negoziati significativi, come è stato detto per decenni” dal Consiglio di Sicurezza.

“Ciò è in parte il risultato di questioni irrisolte”, ha affermato.

Ore 23:45

Il bilancio delle vittime palestinesi sale a 421 a Gaza e nella Cisgiordania occupata

Secondo il ministero della Sanità palestinese, almeno 421 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e nella Cisgiordania occupata.

Ecco una ripartizione:

Striscia di Gaza:

413 persone uccise, di cui 78 bambini e 41 donne

2.300 persone ferite

Cisgiordania occupata:

Otto persone uccise (Ramallah: due morti, Gerico: due morti, Qalqilia: una morta, Hebron: due morti, Nablus: una morta)

Più di 70 persone ferite

Ore 23:21 Le forze di occupazione israeliane si scambiano colpi di arma da fuoco con i combattenti della resistenza palestinese al checkpoint militare di Qalandia, a nord di Gerusalemme occupata.

Media coverage: "Israeli occupation forces exchange gunfire with #Palestinian resistance fighters at Qalandia military checkpoint, north of occupied Jerusalem."#AlAqsa pic.twitter.com/4JKBdZNcJQ — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2023

Ore 23:17 Il costo umano degli attacchi israeliani dal 2008 ad oggi

Secondo quanto riferito, più di 1.000 persone sono state uccise negli ultimi scontri tra Hamas e l'esercito israeliano, tra cui 413 palestinesi.

Gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza negli ultimi 15 anni hanno provocato l’uccisione di migliaia di palestinesi, tra cui donne, bambini e anziani.

Di seguito è riportata una ripartizione del bilancio delle vittime dal 2008.

Ore 22:20 L'inviato palestinese delle Nazioni Unite: ll mondo deve “difendere” il diritto internazionale

L'inviato palestinese all'ONU afferma che tutti coloro che credono nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale non devono perdere di vista il “quadro più ampio”.

"Dobbiamo difendere la visione racchiusa nella risoluzione del Consiglio di sicurezza... e adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle sue disposizioni", ha detto Riyad Mansour presso la sede delle Nazioni Unite, dove è fissata una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza.

“Israele si aspetta e richiede sostegno politico e militare mentre porta avanti obiettivi che sono fondamentalmente in contrasto con la legittimità e il consenso internazionale. … Coloro che sostengono Israele possono ignorare la sua agenda colonialista e razzista?”

Ore 19:45 Le principali compagnie aeree cancellano decine di voli per Tel Aviv

Diverse compagnie aeree, tra cui American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates e Ryanair, hanno cancellato dozzine di voli per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. La compagnia di bandiera israeliana El Al afferma che per ora continuerà i suoi voli per Tel Aviv, anche se alcuni voli operati da partner stranieri sono stati cancellati.

Ore 19:38 Il bilancio delle vittime israeliane nell’attacco di Hamas ha superato le 700 persone

Il bilancio delle vittime israeliane dell'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico ha superato le 700 persone, riferiscono i media ebraici, citando funzionari sanitari.

Finora i feriti israeliani sono più di 2.100 persone.

Ore 19:20 I danni agli edifici e strutture pubbliche di Gaza in seguito ai bombardamenti israeliani

Media Coverage: "Massive destruction caused by Israeli airstrikes during the ongoing attack on the Gaza Strip."#GazaUnderAttack pic.twitter.com/EPXu08t3Td — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2023

Ore 19:00 Quds news Network: "L'esercito israeliano afferma di aver bombardato 800 obiettivi di Hamas a Gaza, ma in realtà questi obiettivi erano rivolti contro bambini, moschee, scuole e case civili".

Media Coverage: "The Israeli army claims to have bombed 800 targets for Hamas in Gaza, but indeed these targets were against children, mosques, schools, and civilian houses." pic.twitter.com/LBktzqKaA2 — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2023

Ore 18:30 "Hamas è riuscito a sorprendere Israele in un modo che nessun esercito arabo ha mai fatto nella storia, secondo il giornalista e analista israeliano Tzvi Yehezkeli".

Media Coverage: "Hamas succeeded in surprising Israel in a way that no Arab army has ever done in history, Israeli journalist & analyst Tzvi Yehezkeli said." pic.twitter.com/T0R9o9b2Ap — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2023

Ore 17:51 Il bilancio delle vittime israeliane sale a 659

Gli ultimi rapporti dei media israeliani riferiscono che almeno 659 persone sono state uccise in Israele.

Ore 17:00 Ecco le ultime da Gaza

Dal corrispondente di Al Jazeera Tarek Abu Azzoum le ultime novità da Gaza:

La popolazione di Gaza si trova ad affrontare “gravi condizioni” mentre continuano gli attacchi aerei israeliani.

Aerei israeliani hanno distrutto l'edificio che ospita la Banca nazionale islamica palestinese, a breve distanza da dove Al Jazeera stava trasmettendo in diretta.

Sono state rase al suolo anche altre infrastrutture civili lungo la strada.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bilancio delle vittime ammonta ora a più di 380 palestinesi uccisi e oltre 2.200 feriti.

Circa l’80% delle famiglie è senza elettricità.

I palestinesi di Gaza hanno ricevuto messaggi sui loro telefoni dalle autorità israeliane, in particolare da quelli che vivono vicino alla parte orientale di Gaza, di evacuare immediatamente e spostarsi in aree più centrali.

Ore 16.00 "Il numero di soldati e coloni israeliani catturati a Gaza e dei dispersi supera i 100", ha riferito l'ufficio del primo Ministro israeliano Netanyahu.

Ore 15:56 "Attivisti filo-palestinesi scendono in piazza a Manchester a sostegno della resistenza palestinese e della Striscia di Gaza".

Media Coverage: "Pro-Palestine activists take to the streets in Manchester in supports of the Palestinian resistance and the Gaza Strip."#GazaUnderAttack#AlAqsaFlood pic.twitter.com/3c0DboGwf1 — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2023

Ore 15:38 Il bilancio delle vittime palestinesi sale a 370

Il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha aggiornato il bilancio delle vittime a 370.

Poco fa, il ministero ha anche ricordato che altre 2.200 persone sono rimaste ferite a causa dell'attacco israeliano in corso contro l'enclave costiera assediata.

Ore 15:25 Blinken: Gli Stati Uniti "probabilmente" forniranno nuova assistenza militare a Israele

Il segretario di Stato americano Antony Blinken annuncia che “probabilmente” verranno forniti ulteriori dettagli sulla nuova assistenza militare a Israele nel corso della giornata.

"Stiamo esaminando specifiche richieste aggiuntive che gli israeliani hanno fatto - penso che probabilmente ne sentirete di parlare più tardi oggi", ha detto Blinken alla CNN.

Ha aggiunto che la direzione del presidente Joe Biden era quella di “assicurarsi di fornire a Israele tutto ciò di cui ha bisogno in questo momento per affrontare gli attacchi di Hamas”.

Ore 15:13 The Times of Israel: Uccisi più di 600 israeliani

Secondo il quotidiano The Times of Israel,Il bilancio stimato delle vittime dell’operazione militare di Hamas alle comunità di confine israeliane è balzato bruscamente questo pomeriggio, dalle 300 di questa mattina a circa 600.

“Un portavoce di ZAKA, un gruppo di volontari che si occupa di cadaveri e resti umani dopo gli attacchi terroristici, ha detto ai media ebraici che più di 600 israeliani sono stati uccisi” si legge sul media israeliano.

I corpi vengono ritrovati mentre le forze israeliane continuano a combattere Hamas.

Ore 15:05 Il gabinetto di sicurezza israeliano dichiara lo stato di guerra

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha dichiarato ufficialmente lo stato di guerra, consentendo al governo di svolgere "attività militari significative", secondo l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il primo ministro ha affermato che la guerra è stata “imposta a Israele da un attacco terroristico omicida proveniente da Gaza”.

Ore 14:45 Il presidente iraniano Raisi parla con Hamas e i leader della jihad islamica

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha parlato con i leader di Hamas e della Jihad islamica, riferisce l'agenzia di stampa statale IRNA.

"Raisi ha discusso degli sviluppi in Palestina in telefonate separate con Ziyad al-Nakhalah, segretario generale del Movimento della Jihad islamica, e Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico [di Hamas]", ha riferito l'agenzia di stampa statale IRNA, senza fornire ulteriori dettagli.

Ore 14:20 Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito i residenti di Gaza di “andarsene adesso” prima che le forze israeliane trasformino l'enclave in una “isola deserta”.

Ma dove possono andare?

Ore 13:30 Hezbollah ai combattenti palestinesi: “le nostre armi e i nostri razzi sono con voi”

“La nostra storia, le nostre armi e i nostri razzi sono con voi. Siamo tutti con voi”, ha dichiarato Hashem Safieddine, alto funzionario di Hezbollah, durante un evento nella roccaforte di Hezbollah di Dahieh, alla periferia di Beirut.

Ore 13:20 Esercito israeliano conferma morte di 44 soldati

L'esercito israeliano comunica che finora nei combattimenti in Israele sono stati uccisi 44 soldati. L'esercito ha annunciato i nomi dei soldati su X in due post separati. Ha aggiunto che le loro famiglie sono state informate.

Ore 13:00 L'esercito israeliano annuncia l'evacuazione degli insediamenti

L'esercito israeliano comunica che gli insediamenti adiacenti alla recinzione di Gaza saranno evacuati: Urim, Bari, Nahal Oz, Nativ Hatara e Zikim.

"A seguito della valutazione operativa della situazione, ai residenti è stato chiesto di evacuare le loro case".

L’esercito israeliano aveva già annunciato in precedenza che tutti i residenti che vivono nelle città vicine alla recinzione sarebbero stati evacuati entro 24 ore.

Ore 12:45 Quds News Network: "L'ultima mappa dell'Operazione Al-Aqsa Flood da parte della resistenza palestinese nelle vicinanze della Striscia di Gaza

Media coverage: "The latest map of the Operation Al-Aqsa Flood by the #Palestinian resistance in the vicinity of the Gaza Strip:



???? The Gaza Strip

???? Israeli-occupied lands currently under the control of the Palestinian resistance

???? Battles taking place between the occupying… pic.twitter.com/X5yLYsQLsL — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2023

Ore 12:41 L'esercito israeliano comunica i nomi di altri 18 soldati uccisi.

Nella dichiarazione si precisa che le loro famiglie sono state informate.

All'inizio della giornata, i militari israeliani avevano rivelato i nomi di altri 26 soldati morti negli scontri.

Ore 12:33 Il bilancio delle vittime israeliane sale a 350. I feriti sono 1590

Secondo quanto riportato dai media nazionali, il bilancio delle vittime israeliane delle violenze è salito a 350. Il numero precedente riportato era 300. Secondo il The Times of Israel “gli ospedali sono stati inondati di feriti, con l'ultimo conteggio di 1.590, di cui circa 300 gravemente feriti e 19 in condizioni critiche.”

Ore 12:00 La Cina esprime grande preoccupazione per l’escalation di violenza tra Palestina e Israele

Il ministero degli Esteri cinese, oggi attraverso un comunicato, ha espresso forte preoccupazione per la ripresa del conflitto tra Palestina e Israele.

"La Cina è profondamente preoccupata per l'attuale escalation di tensioni e violenze tra Palestina e Israele. Esortiamo le parti coinvolte a mantenere la calma, esercitare moderazione e cessare immediatamente le ostilità per proteggere i civili e prevenire un ulteriore deterioramento della situazione", si legge nel documento della diplomazia di Pechino.

Ore 11:40 Hezbollah ha rivendica la responsabilità degli attacchi con colpi di mortaio dal Libano contro le fattorie occupate di Shebaa, mentre Israele afferma di aver risposto.

#BREAKING: Mortars were reportedly launched from #Lebanon into the Chebaa Farms and Kfar Chouba areas, hitting a military post. Soon after #Israel responded with its own bombs along the edges of the area. #????? #??????? pic.twitter.com/SJYHic4mcm — Nicholas Frakes | ??????? ????? (@nicfrakesjourno) October 8, 2023

L’escalation arriva mentre crescono i timori di un’invasione di terra di Gaza dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato di trasformare l’enclave palestinese assediata in una “isola deserta” in seguito all’attacco a sorpresa di Hamas di sabato.

Ore 11:30 il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che 313 persone sono state uccise e 1.990 ferite nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi delle forze di occupazione israeliane, IDF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ore 22:00 Le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver ripreso il controllo della maggior parte degli insediamenti nel sud, al confine con la Striscia di Gaza.

Ore 21:54 Al Jazeera Si intensificano gli attacchi dei coloni in Cisgiordania

Gli attacchi dei coloni in tutta la Cisgiordania si stanno intensificando, raccontano i palestinesi.

A Yasuf, a est di Salfit, dieci persone sono rimaste ferite, sei delle quali con proiettili veri, secondo Wael Abu Madi, vicecapo del consiglio del villaggio.

“Nel nostro piccolo villaggio siamo costantemente soggetti agli attacchi dei coloni, soprattutto contro i nostri agricoltori, ai quali viene impedito l’accesso alle loro terre”, ha detto Abu Madi.

“Ieri i coloni hanno distrutto 40 alberi e rubato il nostro raccolto di olive, e oggi hanno cercato di fare irruzione nel villaggio, con l’aiuto dell’esercito, che ci ha sparato con proiettili veri”.

Ha aggiunto che tre case sono state bruciate “e hanno cercato di bruciare un’altra casa con donne e bambini dentro”.

“I coloni hanno anche sparato con le proprie armi e hanno pugnalato un giovane, mentre altri circondavano una casa per due ore, prima di fuggire quando sono arrivate persone dal villaggio”.

Ore 21:50 Netanyahu: Israele “raggiungerà ogni luogo in cui Hamas si nasconde”

Il primo ministro israeliano, in un discorso televisivo, ha promesso che Israele sconfiggerà Hamas, ma ha detto che i combattimenti “richiederanno tempo”.

Netanyahu ha avvertito che Israele “raggiungerà ogni posto in cui Hamas si nasconde”, dicendo ai residenti di Gaza di “lasciare quei posti adesso”.

Riferendosi ai prigionieri israeliani detenuti a Gaza, ha aggiunto: “Dico ad Hamas che è responsabile del benessere dei prigionieri, Israele regolerà i conti con chiunque faccia loro del male”.

Ore 21:45 Ministero degli Esteri israeliano: "Il numero di israeliani morti, catturati e dispersi è enorme"

Israeli Foreign Ministry: "The number of Israelis dead, captured, and missing is huge." pic.twitter.com/r2dqKzJcTP — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 21:35 Gerusalemme occupata. Giovani manifestanti palestinesi ingaggiano una battaglia con le forze di occupazione israeliane nel quartiere di Ras al-Amud

Media coverage: "Young Palestinian protesters engage Israeli occupation forces in the neighborhood of Ras al-Amud in occupied #Jerusalem." pic.twitter.com/h148Quip09 — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 20:55 I ministri del governo israeliano fuggono in un bunker sotterraneo mentre le sirene antiaeree suonano a Tel Aviv durante una sessione di governo.

Israeli cabinet ministers flee to an underground bunker as air-raid sirens go off in Tel Aviv during a cabinet session. pic.twitter.com/iFbKC2UqNd — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 20:30 Il numero dei palestinesi uccisi a Gaza sale a 232

Ultimo aggiornamento dal Ministero della Sanità nella Striscia di Gaza:

Il numero dei palestinesi uccisi ha raggiunto quota 232; I feriti sono 1.697

Ci sono decine di pazienti in condizioni critiche

Ci saranno gravi ripercussioni sulla salute a causa delle interruzioni di corrente

Lo stato di preparazione rimane limitato a causa dell’assedio israeliano e della grave carenza di medicinali e altre forniture.

Ore 19:43 Ofer Cassif membro del partito Hadash e della Knesset israeliana: “Finché durerà l’occupazione dei territori palestinesi, questi crimini terribili continueranno”

Il membro del partito Hadash e della Knesset israeliana Ofer Cassif afferma che, sebbene l'uccisione di civili da entrambe le parti sia condannabile, è stata l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e le azioni del governo guidato da Netanyahu a essere responsabili della morte di israeliani e Palestinesi.

“[La morte] è insopportabile. Ma quello che stiamo dicendo è che l’unico modo per prevenire tali crimini da entrambe le parti è porre fine all’occupazione”, ha detto.

“Finché durerà l’occupazione, questi crimini terribili continueranno… e questo governo lo vuole”, ha denunciato.

Cassif ha anche criticato il governo degli Stati Uniti, ricordando che se avesse esercitato pressioni su Israele affinché si muovesse verso una soluzione politica pacifica per porre all'occupazione, eventi come quello di oggi non sarebbero accaduti.

Ore 19:31 La resistenza palestinese lancia centinaia di razzi puntati su Tel Aviv in risposta al bombardamento israeliano di edifici residenziali nella Striscia di Gaza.

BREAKING: The #Palestinian resistance launches hundreds of rockets aimed at Tel Aviv in response to Israel's bombing of residential buildings in the Gaza Strip. pic.twitter.com/X4q7OEHbdT — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 19:25 La Turchia rifiuta di condannare Hamas, poiché chiede il ripristino della calma nella regione

Il Ministero degli Esteri turco si rifiuta di condannare Hamas o di pronunciare la parola “terrorismo”, affermando si essere “profondamente preoccupato per la violenza e la tensione che si è verificata [sic] oggi in Israele e Palestina”.

“Attribuiamo grande importanza al ripristino della calma nella regione il più presto possibile e condanniamo fermamente la perdita di vite civili. Sottolineiamo che gli atti di violenza e le relative escalation non andranno a vantaggio di nessuno e invitiamo le parti ad agire con moderazione ed evitare passi impulsivi”.

Ankara esorta inoltre “le parti” a lavorare per una soluzione a due Stati.

Ore 19:21 Quattro palestinesi, compreso un bambino, uccisi nella Cisgiordania occupata

Un quarto palestinese è stato ucciso nella Cisgiordania occupata, secondo il Ministero della Sanità palestinese.

Ahmad Abdel Nasser Rabi, 13 anni, è stato ucciso dai soldati israeliani a Qalqilia, ha precisato il ministero.

L’ONU aveva lamentato che il 2023 sarà l’anno più mortale per i palestinesi da quando, nel 2006, ha iniziato a contare le vittime.

Ore 19:20 IDF: “150 uccisi nel massiccio assalto di Hamas”

Il bilancio delle vittime della guerra di Hamas contro Israele sale a oltre 150, secondo quanto ha riferito The Times of Israel il bilancio delle vittime dell’operazione militare di Hamas contro Israele .

Il Ministero della Sanità israeliano ha confermato che 1.104 persone sono rimaste ferite negli attacchi, tra i quali “i terroristi di Hamas che si sono infiltrati in Israele e hanno ucciso soldati e civili. Altri sono rimasti feriti negli attacchi missilistici.”

Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente.

Ore 18:20 Riepilogo sulle ultime novità

L'esercito israeliano afferma che i combattimenti sono in corso in 22 località vicino al divario tra Gaza e Israele.

Un attacco israeliano a un grattacielo nell'affollata Gaza City è stato catturato durante una ripresa dal vivo di Al Jazeera English.

Israele afferma che soldati e civili israeliani sono stati fatti prigionieri, con Netanyahu che afferma: “Siamo in guerra e vinceremo”.

Le autorità sanitarie affermano che almeno 198 palestinesi sono stati uccisi nei raid su Gaza, mentre le autorità israeliane affermano che almeno 70 israeliani sono stati uccisi negli attacchi di Hamas.

Gli analisti affermano che la natura degli attacchi di Hamas contro Israele non ha precedenti negli ultimi anni e potrebbe trasformare il panorama del conflitto radicato.

Ore 17:57 Biden promette a Israele “tutti i mezzi adeguati di sostegno”

Biden ha detto a Netanyahu che Washington è pronta a fornire “tutti i mezzi di sostegno appropriati” nel contesto degli attacchi contro Israele e del bombardamento israeliano in corso su Gaza.

“Israele ha il diritto di difendere sé stesso e il suo popolo. Gli Stati Uniti mettono in guardia contro qualsiasi altra parte ostile a Israele che cerchi di trarre vantaggio da questa situazione”, ha detto Biden.

L'ufficio del primo ministro israeliano aveva precedentemente affermato che Biden aveva chiamato Netanyahu, ribadendo che era necessaria una “campagna energica e prolungata”.

Ore 17:52: Aerei da combattimento israeliani distruggono la Torre Palestina a Gaza City, sfollando i suoi residenti.

"Il portavoce delle Brigate Al-Qassam, Abu Obaida: "Ora che l'occupazione ha bombardato la Torre Palestinese a Gaza City, Tel Aviv deve stare su una gamba sola e attendere la nostra risposta sconvolgente."

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 17:50 L'agenzia di soccorso israeliana riferisce di 70 israeliani morti e centinaia gravemente feriti

Il servizio di soccorso nazionale israeliano ha affermato che il bilancio delle vittime è salito a 70 israeliani uccisi durante gli attacchi di Hamas nel sud di Israele, con centinaia di feriti gravi.

I media israeliani avevano comunicato che il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 100, sebbene la cifra non possa essere confermata in modo indipendente.

Ore 17:45 Siria: Al-Aqsa Storm, capitolo onorevole nella lotta palestinese

Il governo siriano considera “onorevole” l’operazione palestinese contro l’entità sionista e riafferma il suo sostegno al raggiungimento dei diritti dei palestinesi.

Il governo siriano descrive l’operazione palestinese “Al-Aqsa Storm” come “onorevole” e assicura che la Resistenza è l’unico modo per rivendicare i diritti dei palestinesi.

Ore 17:31 Portavoce militare israeliano: Combattimenti in corso in 22 località vicino a Gaza

Il portavoce ha comunicato che i combattimenti sono in corso in quasi una decina di località vicino alla divisione tra Gaza e Israele, secondo l'agenzia di stampa Reuters.

Ha aggiunto che soldati e comandanti israeliani sono stati uccisi e sono stati presi prigionieri di guerra.

17:17 MSF: Infermiera e assistente di ambulanza uccisi negli attacchi a Gaza

L'organizzazione umanitaria ha comunicato che gli attacchi israeliani hanno colpito l'ospedale indonesiano e un'ambulanza davanti all'ospedale Nasser, nel sud di Gaza.

"Gli attacchi hanno ucciso un'infermiera, un autista di ambulanza, ne hanno feriti diversi e danneggiato una stazione di ossigeno", ha aggiunto MSF su X.

“Le strutture sanitarie non possono diventare bersagli. Chiediamo a tutte le parti di rispettare le infrastrutture sanitarie, che devono rimanere un santuario per le persone in cerca di cure”, ha affermato il gruppo.

Following the escalation between Israel and Gaza, Israeli forces struck the enclave's Indonesian hospital and an ambulance in front of Nasser Hospital in southern Gaza. The strikes killed one nurse, one ambulance driver, injured several and damaged an oxygen station. — MSF International (@MSF) October 7, 2023

17:02 Il bilancio delle vittime a Gaza sale a 198

Secondo i funzionari sanitari, il numero dei palestinesi uccisi a Gaza in seguito agli attacchi israeliani è salito a 198.

Sono rimaste ferite anche più di 1.600 persone.

Ore 17:00 I media di Israele riferiscono della morte di 100 israeliani

Il governo israeliano ha affermato che almeno 40 israeliani sono stati uccisi nell'attacco, ma i media locali riferiscono che il numero è salito ad almeno 100.

La cifra è stata comunicata dal Canale 12 israeliano riferendo che almeno 100 israeliani sono stati uccisi dallo scoppio dell'operazione di Hamas nella Palestina meridionale occupata questa mattina presto.

15:23 Riepilgo eventi

Almeno 160 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e oltre 1.000 sono rimasti feriti, secondo l'autorità sanitaria palestinese, dopo che Israele ha lanciato attacchi in rappresaglia all'offensiva a sorpresa di Hamas sul territorio israeliano.

Fonti sanitarie israeliane hanno affermato che 40 israeliani sono morti e 750 sono rimasti feriti a causa degli attacchi di Hamas.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo paese è “in guerra”, mentre la Palestina ha ribadito che la fine dell'occupazione israeliana dal suo territorio è l'unica garanzia per “sicurezza, stabilità e pace” nella regione.

Gli Stati Uniti hanno annunciato che lavoreranno per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi” e Regno Unito, UE e Ucraina hanno condannato gli attacchi di Hamas contro Israele.

Un consigliere del leader supremo iraniano Ali Hosseini Khamenei ha affermato che l'Iran ha sostenuto l'attacco dei palestinesi. Anche il gruppo armato libanese Hezbollah ha riferito di essere “in diretto contatto con la leadership della resistenza palestinese”.

Mosca ha espresso "seria preoccupazione" per gli scontri militari tra palestinesi e israeliani. "Confermiamo la nostra posizione principale e coerente secondo cui questo conflitto, che dura già da 75 anni, non ha soluzione con la forza e può essere risolto solo con mezzi politico-diplomatici", ha ribadito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

14:57: Pentagono: Gli Stati Uniti lavoreranno per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi”

Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha annunciato che gli Stati Uniti lavoreranno per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi”.

"Nei prossimi giorni il Dipartimento della Difesa lavorerà per garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi e proteggere i civili dalla violenza indiscriminata e dal terrorismo", ha affermato Austin in una nota.

14:56 Al Jazeera: 160 palestinesi uccisi e altri 1000 feriti negli attacchi israeliani

Fonti mediche a Gaza hanno detto ad Al Jazeera che almeno 160 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani.

Il numero dei feriti ha superato quota 1.000.

14:32 Media israeliani aggiornano numero prigionieri di Hamas

Almeno 53 cittadini israeliani sono stati presi in consegna da Hamas, ha riferito il media israeliano Ynet, citando una fonte del gruppo che ha contattato i media palestinesi.

14:25 Tel Aviv conferma: almeno 40 israeliani morti, 750 feriti

il governo israeliano ha confermato che il numero degli israeliani uccisi è salito ad almeno 40. Il numero precedente, comunicato dai servizi di emergenza, era 22. "Più di 750 israeliani sono rimasti feriti".

14:20 Al Jazeera: L'intensità dei bombardamenti aerei israeliani a Gaza “cresce poco a poco”:

Youmna ElSayed di Al Jazeera si trova nella Striscia di Gaza ed ha riferito che c’è un aumentare dell'intensità del bombardamento aereo israeliano.

Media coverage: “Israeli occupation warplanes are launching airstrikes on several locations in the besieged Gaza Strip.” pic.twitter.com/niUZIYDuBQ — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

“Stiamo assistendo al fatto che vengono presi di mira sempre più edifici residenziali. Secondo fonti locali e testimoni oculari le vittime dei bombardamenti sarebbero molte”, ha detto, sottolineando che sono stati colpiti anche edifici residenziali.

“Considerando che Gaza è sotto il blocco israeliano da 17 anni, la gente non ha nessun posto dove andare. Non hanno la possibilità di lasciare la Striscia o il territorio in tempi di escalation come questo. Non hanno rifugi in cui trasferirsi… ecco quanto appare complicato lo scenario a Gaza”, ha aggiunto.

Ore 14:07 Fondatore Times of Israel: “fallimento colossale” della sicurezza israeliana

Nel suo editoriale, il fondatore del giornale israeliano The Times of Israel, David Horovitz ha puntato il dito contro gli apparati di sicurezza israeliani dopo l’operazione devastante della Resistenza. HA titolato il suo editoriale: “’Un fallimento colossale’ quando i terroristi di Hamas si infiltrano a Gaza, cogliendo Israele impreparato.”

14:04 Mosca ha espresso "seria preoccupazione" per gli scontri militari tra palestinesi e israeliani

"Confermiamo la nostra posizione principale e coerente secondo cui questo conflitto, che dura già da 75 anni, non ha soluzione con la forza e può essere risolto solo con mezzi politico-diplomatici", ha ribadito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Ore 14:04: Netanyahu invita i cittadini di Israele a unirsi

Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che il primo obiettivo dell'esercito è “ripulire l'area dalle forze nemiche che si sono infiltrate e ripristinare la sicurezza e la pace negli insediamenti attaccati”.

Il leader delle Brigate al-Qassam annuncia un'operazione militare contro Israele

Mohammad Deif, comandante in capo delle Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas, ha annunciato, questa mattina, il lancio dell'operazione "Al-Aqsa Flood" a seguito di una raffica di razzi lanciati e di un'operazione di infiltrazione negli insediamenti nei dintorni di Gaza.





Media Coverage: "Illegal Israeli settlements are under the Palestinian resistance control as they announced the outset of Al-Aqsa Storm Operation on Saturday morning, and launched more than 5,000 homemade rockets towards the illegal Israeli settlements in the 1948-occupied… pic.twitter.com/aIxH5Ac54h — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023



Il leader palestinese ha affermato che l’operazione arriva in risposta alla profanazione della moschea di al-Aqsa da parte dell’occupazione israeliana, come le aggressioni alle donne in preghiera.

Ha aggiunto che la Resistenza ha lanciato più di 5.000 razzi e proiettili durante la prima fase degli attacchi.

Testigos informan de enfrentamientos callejeros en el sur de Israel pic.twitter.com/z0tvoSXDT6 — Sepa Más (@Sepa_mass) October 7, 2023



Deif si è rivolto ai combattenti della Resistenza Palestinese: "Questo è il vostro momento per far capire al nemico che il suo tempo è finito", aggiungendo che la Resistenza aveva precedentemente messo in guardia l'occupazione israeliana dall'aggredire le donne adoratrici e dalla profanazione di al-Aqsa.

Il leader delle Brigate Al-Qassam si è rivolto anche ai palestinesi della Cisgiordania occupata, invitandoli a "organizzare operazioni contro gli insediamenti" e a "spazzare via" l'occupazione.

Ha poi esortato i palestinesi che risiedono ad al-Quds-Gerusalemme occupata , così come quelli nei territori occupati nel 1948, a unirsi alla lotta contro l’occupazione israeliana.





Media Coverage: "The Palestinian freedom fighters manage to take over Israeli military jeeps and lead them into the Gaza Strip." pic.twitter.com/2QsC0AsA3Q — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Secondo l’emittente del Qatar, Al Jazzera "almeno 35 tra soldati e coloni israeliani sono stati catturati dai combattenti della resistenza palestinese dallo scoppio dell'operazione Tempesta di Al-Aqsa” citando fonti israeliane".

Anche le moschee nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme sostengono la resistenza palestinese a Gaza.

Media coverage: “Mosques in Jerusalem’s Shuafat refugee camp support the Palestinian resistance in Gaza after launching a surprise military operation against Israeli occupation, codenamed the “Al-Aqsa Flood”, today.” pic.twitter.com/Wjn1kGmZZb — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023



Deif ha invitato i palestinesi a imbracciare le armi, utilizzando ogni mezzo possibile.

Si è rivolto anche alla Resistenza in Libano, Siria, Iraq e Iran, dicendo: "Questo è il giorno in cui fronti e bandiere si uniranno".

Inoltre, ha esortato gli algerini, i marocchini, i giordani, gli egiziani e il resto del mondo arabo ad agire a sostegno dell'operazione.

Netanyahu: "Siamo in guerra"

Intanto, l’esercito israeliano nell'immediato ha dichiarato lo “stato di guerra” dopo che combattenti della Resistenza Palestinese si sono infiltrati negli insediamenti adiacenti a Gaza, chiedendo ai cittadini di trovarsi vicino o all’interno dei rifugi nelle aree circostanti della Striscia di Gaza.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato più esplicito. Infatti, ha dichiarato poche ore dopo l'operazione della Resistenza palestinese che il suo paese è in guerra.

"Non è un'operazione, è una guerra", ha affermato rivolgendosi ai suoi cittadini attraverso i suoi social network, aggiungendo: "Vinceremo". "Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto", ha minacciato il primo ministro.