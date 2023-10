IN AGGIORNAMENTO. Hezbollah attacca Fattorie Shebaa. Rappresaglia di Israele a Gaza, 313 palestinesi uccisi e 1990 i feriti

AGGIORNAMENTI



ore 11:40 Hezbollah ha rivendica la responsabilità degli attacchi con colpi di mortaio dal Libano contro le fattorie occupate di Shebaa, mentre Israele afferma di aver risposto.

#BREAKING: Mortars were reportedly launched from #Lebanon into the Chebaa Farms and Kfar Chouba areas, hitting a military post. Soon after #Israel responded with its own bombs along the edges of the area. #????? #??????? pic.twitter.com/SJYHic4mcm — Nicholas Frakes | ??????? ????? (@nicfrakesjourno) October 8, 2023

L’escalation arriva mentre crescono i timori di un’invasione di terra di Gaza dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato di trasformare l’enclave palestinese assediata in una “isola deserta” in seguito all’attacco a sorpresa di Hamas di sabato.

Ore 11:30 il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che 313 persone sono state uccise e 1.990 ferite nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi delle forze di occupazione israeliane, IDF

Ore 22:00 Le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver ripreso il controllo della maggior parte degli insediamenti nel sud, al confine con la Striscia di Gaza.

Ore 21:54 Al Jazeera Si intensificano gli attacchi dei coloni in Cisgiordania

Gli attacchi dei coloni in tutta la Cisgiordania si stanno intensificando, raccontano i palestinesi.

A Yasuf, a est di Salfit, dieci persone sono rimaste ferite, sei delle quali con proiettili veri, secondo Wael Abu Madi, vicecapo del consiglio del villaggio.

“Nel nostro piccolo villaggio siamo costantemente soggetti agli attacchi dei coloni, soprattutto contro i nostri agricoltori, ai quali viene impedito l’accesso alle loro terre”, ha detto Abu Madi.

“Ieri i coloni hanno distrutto 40 alberi e rubato il nostro raccolto di olive, e oggi hanno cercato di fare irruzione nel villaggio, con l’aiuto dell’esercito, che ci ha sparato con proiettili veri”.

Ha aggiunto che tre case sono state bruciate “e hanno cercato di bruciare un’altra casa con donne e bambini dentro”.

“I coloni hanno anche sparato con le proprie armi e hanno pugnalato un giovane, mentre altri circondavano una casa per due ore, prima di fuggire quando sono arrivate persone dal villaggio”.

Ore 21:50 Netanyahu: Israele “raggiungerà ogni luogo in cui Hamas si nasconde”

Il primo ministro israeliano, in un discorso televisivo, ha promesso che Israele sconfiggerà Hamas, ma ha detto che i combattimenti “richiederanno tempo”.

Netanyahu ha avvertito che Israele “raggiungerà ogni posto in cui Hamas si nasconde”, dicendo ai residenti di Gaza di “lasciare quei posti adesso”.

Riferendosi ai prigionieri israeliani detenuti a Gaza, ha aggiunto: “Dico ad Hamas che è responsabile del benessere dei prigionieri, Israele regolerà i conti con chiunque faccia loro del male”.

Ore 21:45 Ministero degli Esteri israeliano: "Il numero di israeliani morti, catturati e dispersi è enorme"

Israeli Foreign Ministry: "The number of Israelis dead, captured, and missing is huge." pic.twitter.com/r2dqKzJcTP — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 21:35 Gerusalemme occupata. Giovani manifestanti palestinesi ingaggiano una battaglia con le forze di occupazione israeliane nel quartiere di Ras al-Amud

Media coverage: "Young Palestinian protesters engage Israeli occupation forces in the neighborhood of Ras al-Amud in occupied #Jerusalem." pic.twitter.com/h148Quip09 — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 20:55 I ministri del governo israeliano fuggono in un bunker sotterraneo mentre le sirene antiaeree suonano a Tel Aviv durante una sessione di governo.

Israeli cabinet ministers flee to an underground bunker as air-raid sirens go off in Tel Aviv during a cabinet session. pic.twitter.com/iFbKC2UqNd — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 20:30 Il numero dei palestinesi uccisi a Gaza sale a 232

Ultimo aggiornamento dal Ministero della Sanità nella Striscia di Gaza:

Il numero dei palestinesi uccisi ha raggiunto quota 232; I feriti sono 1.697

Ci sono decine di pazienti in condizioni critiche

Ci saranno gravi ripercussioni sulla salute a causa delle interruzioni di corrente

Lo stato di preparazione rimane limitato a causa dell’assedio israeliano e della grave carenza di medicinali e altre forniture.

Ore 19:43 Ofer Cassif membro del partito Hadash e della Knesset israeliana: “Finché durerà l’occupazione dei territori palestinesi, questi crimini terribili continueranno”

Il membro del partito Hadash e della Knesset israeliana Ofer Cassif afferma che, sebbene l'uccisione di civili da entrambe le parti sia condannabile, è stata l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e le azioni del governo guidato da Netanyahu a essere responsabili della morte di israeliani e Palestinesi.

“[La morte] è insopportabile. Ma quello che stiamo dicendo è che l’unico modo per prevenire tali crimini da entrambe le parti è porre fine all’occupazione”, ha detto.

“Finché durerà l’occupazione, questi crimini terribili continueranno… e questo governo lo vuole”, ha denunciato.

Cassif ha anche criticato il governo degli Stati Uniti, ricordando che se avesse esercitato pressioni su Israele affinché si muovesse verso una soluzione politica pacifica per porre all'occupazione, eventi come quello di oggi non sarebbero accaduti.

Ore 19:31 La resistenza palestinese lancia centinaia di razzi puntati su Tel Aviv in risposta al bombardamento israeliano di edifici residenziali nella Striscia di Gaza.

BREAKING: The #Palestinian resistance launches hundreds of rockets aimed at Tel Aviv in response to Israel's bombing of residential buildings in the Gaza Strip. pic.twitter.com/X4q7OEHbdT — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 19:25 La Turchia rifiuta di condannare Hamas, poiché chiede il ripristino della calma nella regione

Il Ministero degli Esteri turco si rifiuta di condannare Hamas o di pronunciare la parola “terrorismo”, affermando si essere “profondamente preoccupato per la violenza e la tensione che si è verificata [sic] oggi in Israele e Palestina”.

“Attribuiamo grande importanza al ripristino della calma nella regione il più presto possibile e condanniamo fermamente la perdita di vite civili. Sottolineiamo che gli atti di violenza e le relative escalation non andranno a vantaggio di nessuno e invitiamo le parti ad agire con moderazione ed evitare passi impulsivi”.

Ankara esorta inoltre “le parti” a lavorare per una soluzione a due Stati.

Ore 19:21 Quattro palestinesi, compreso un bambino, uccisi nella Cisgiordania occupata

Un quarto palestinese è stato ucciso nella Cisgiordania occupata, secondo il Ministero della Sanità palestinese.

Ahmad Abdel Nasser Rabi, 13 anni, è stato ucciso dai soldati israeliani a Qalqilia, ha precisato il ministero.

L’ONU aveva lamentato che il 2023 sarà l’anno più mortale per i palestinesi da quando, nel 2006, ha iniziato a contare le vittime.

Ore 19:20 IDF: “150 uccisi nel massiccio assalto di Hamas”

Il bilancio delle vittime della guerra di Hamas contro Israele sale a oltre 150, secondo quanto ha riferito The Times of Israel il bilancio delle vittime dell’operazione militare di Hamas contro Israele .

Il Ministero della Sanità israeliano ha confermato che 1.104 persone sono rimaste ferite negli attacchi, tra i quali “i terroristi di Hamas che si sono infiltrati in Israele e hanno ucciso soldati e civili. Altri sono rimasti feriti negli attacchi missilistici.”

Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente.

Ore 18:20 Riepilogo sulle ultime novità

L'esercito israeliano afferma che i combattimenti sono in corso in 22 località vicino al divario tra Gaza e Israele.

Un attacco israeliano a un grattacielo nell'affollata Gaza City è stato catturato durante una ripresa dal vivo di Al Jazeera English.

Israele afferma che soldati e civili israeliani sono stati fatti prigionieri, con Netanyahu che afferma: “Siamo in guerra e vinceremo”.

Le autorità sanitarie affermano che almeno 198 palestinesi sono stati uccisi nei raid su Gaza, mentre le autorità israeliane affermano che almeno 70 israeliani sono stati uccisi negli attacchi di Hamas.

Gli analisti affermano che la natura degli attacchi di Hamas contro Israele non ha precedenti negli ultimi anni e potrebbe trasformare il panorama del conflitto radicato.

Ore 17:57 Biden promette a Israele “tutti i mezzi adeguati di sostegno”

Biden ha detto a Netanyahu che Washington è pronta a fornire “tutti i mezzi di sostegno appropriati” nel contesto degli attacchi contro Israele e del bombardamento israeliano in corso su Gaza.

“Israele ha il diritto di difendere sé stesso e il suo popolo. Gli Stati Uniti mettono in guardia contro qualsiasi altra parte ostile a Israele che cerchi di trarre vantaggio da questa situazione”, ha detto Biden.

L'ufficio del primo ministro israeliano aveva precedentemente affermato che Biden aveva chiamato Netanyahu, ribadendo che era necessaria una “campagna energica e prolungata”.

Ore 17:52: Aerei da combattimento israeliani distruggono la Torre Palestina a Gaza City, sfollando i suoi residenti.

"Il portavoce delle Brigate Al-Qassam, Abu Obaida: "Ora che l'occupazione ha bombardato la Torre Palestinese a Gaza City, Tel Aviv deve stare su una gamba sola e attendere la nostra risposta sconvolgente."

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Ore 17:50 L'agenzia di soccorso israeliana riferisce di 70 israeliani morti e centinaia gravemente feriti

Il servizio di soccorso nazionale israeliano ha affermato che il bilancio delle vittime è salito a 70 israeliani uccisi durante gli attacchi di Hamas nel sud di Israele, con centinaia di feriti gravi.

I media israeliani avevano comunicato che il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 100, sebbene la cifra non possa essere confermata in modo indipendente.

Ore 17:45 Siria: Al-Aqsa Storm, capitolo onorevole nella lotta palestinese

Il governo siriano considera “onorevole” l’operazione palestinese contro l’entità sionista e riafferma il suo sostegno al raggiungimento dei diritti dei palestinesi.

Il governo siriano descrive l’operazione palestinese “Al-Aqsa Storm” come “onorevole” e assicura che la Resistenza è l’unico modo per rivendicare i diritti dei palestinesi.

Ore 17:31 Portavoce militare israeliano: Combattimenti in corso in 22 località vicino a Gaza

Il portavoce ha comunicato che i combattimenti sono in corso in quasi una decina di località vicino alla divisione tra Gaza e Israele, secondo l'agenzia di stampa Reuters.

Ha aggiunto che soldati e comandanti israeliani sono stati uccisi e sono stati presi prigionieri di guerra.

17:17 MSF: Infermiera e assistente di ambulanza uccisi negli attacchi a Gaza

L'organizzazione umanitaria ha comunicato che gli attacchi israeliani hanno colpito l'ospedale indonesiano e un'ambulanza davanti all'ospedale Nasser, nel sud di Gaza.

"Gli attacchi hanno ucciso un'infermiera, un autista di ambulanza, ne hanno feriti diversi e danneggiato una stazione di ossigeno", ha aggiunto MSF su X.

“Le strutture sanitarie non possono diventare bersagli. Chiediamo a tutte le parti di rispettare le infrastrutture sanitarie, che devono rimanere un santuario per le persone in cerca di cure”, ha affermato il gruppo.

Following the escalation between Israel and Gaza, Israeli forces struck the enclave's Indonesian hospital and an ambulance in front of Nasser Hospital in southern Gaza. The strikes killed one nurse, one ambulance driver, injured several and damaged an oxygen station. — MSF International (@MSF) October 7, 2023

17:02 Il bilancio delle vittime a Gaza sale a 198

Secondo i funzionari sanitari, il numero dei palestinesi uccisi a Gaza in seguito agli attacchi israeliani è salito a 198.

Sono rimaste ferite anche più di 1.600 persone.

Ore 17:00 I media di Israele riferiscono della morte di 100 israeliani

Il governo israeliano ha affermato che almeno 40 israeliani sono stati uccisi nell'attacco, ma i media locali riferiscono che il numero è salito ad almeno 100.

La cifra è stata comunicata dal Canale 12 israeliano riferendo che almeno 100 israeliani sono stati uccisi dallo scoppio dell'operazione di Hamas nella Palestina meridionale occupata questa mattina presto.

15:23 Riepilgo eventi

Almeno 160 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e oltre 1.000 sono rimasti feriti, secondo l'autorità sanitaria palestinese, dopo che Israele ha lanciato attacchi in rappresaglia all'offensiva a sorpresa di Hamas sul territorio israeliano.

Fonti sanitarie israeliane hanno affermato che 40 israeliani sono morti e 750 sono rimasti feriti a causa degli attacchi di Hamas.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo paese è “in guerra”, mentre la Palestina ha ribadito che la fine dell'occupazione israeliana dal suo territorio è l'unica garanzia per “sicurezza, stabilità e pace” nella regione.

Gli Stati Uniti hanno annunciato che lavoreranno per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi” e Regno Unito, UE e Ucraina hanno condannato gli attacchi di Hamas contro Israele.

Un consigliere del leader supremo iraniano Ali Hosseini Khamenei ha affermato che l'Iran ha sostenuto l'attacco dei palestinesi. Anche il gruppo armato libanese Hezbollah ha riferito di essere “in diretto contatto con la leadership della resistenza palestinese”.

Mosca ha espresso "seria preoccupazione" per gli scontri militari tra palestinesi e israeliani. "Confermiamo la nostra posizione principale e coerente secondo cui questo conflitto, che dura già da 75 anni, non ha soluzione con la forza e può essere risolto solo con mezzi politico-diplomatici", ha ribadito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

14:57: Pentagono: Gli Stati Uniti lavoreranno per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi”

Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha annunciato che gli Stati Uniti lavoreranno per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi”.

"Nei prossimi giorni il Dipartimento della Difesa lavorerà per garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi e proteggere i civili dalla violenza indiscriminata e dal terrorismo", ha affermato Austin in una nota.

14:56 Al Jazeera: 160 palestinesi uccisi e altri 1000 feriti negli attacchi israeliani

Fonti mediche a Gaza hanno detto ad Al Jazeera che almeno 160 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani.

Il numero dei feriti ha superato quota 1.000.

14:32 Media israeliani aggiornano numero prigionieri di Hamas

Almeno 53 cittadini israeliani sono stati presi in consegna da Hamas, ha riferito il media israeliano Ynet, citando una fonte del gruppo che ha contattato i media palestinesi.

14:25 Tel Aviv conferma: almeno 40 israeliani morti, 750 feriti

il governo israeliano ha confermato che il numero degli israeliani uccisi è salito ad almeno 40. Il numero precedente, comunicato dai servizi di emergenza, era 22. "Più di 750 israeliani sono rimasti feriti".

14:20 Al Jazeera: L'intensità dei bombardamenti aerei israeliani a Gaza “cresce poco a poco”:

Youmna ElSayed di Al Jazeera si trova nella Striscia di Gaza ed ha riferito che c’è un aumentare dell'intensità del bombardamento aereo israeliano.

Media coverage: “Israeli occupation warplanes are launching airstrikes on several locations in the besieged Gaza Strip.” pic.twitter.com/niUZIYDuBQ — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

“Stiamo assistendo al fatto che vengono presi di mira sempre più edifici residenziali. Secondo fonti locali e testimoni oculari le vittime dei bombardamenti sarebbero molte”, ha detto, sottolineando che sono stati colpiti anche edifici residenziali.

“Considerando che Gaza è sotto il blocco israeliano da 17 anni, la gente non ha nessun posto dove andare. Non hanno la possibilità di lasciare la Striscia o il territorio in tempi di escalation come questo. Non hanno rifugi in cui trasferirsi… ecco quanto appare complicato lo scenario a Gaza”, ha aggiunto.

Ore 14:07 Fondatore Times of Israel: “fallimento colossale” della sicurezza israeliana

Nel suo editoriale, il fondatore del giornale israeliano The Times of Israel, David Horovitz ha puntato il dito contro gli apparati di sicurezza israeliani dopo l’operazione devastante della Resistenza. HA titolato il suo editoriale: “’Un fallimento colossale’ quando i terroristi di Hamas si infiltrano a Gaza, cogliendo Israele impreparato.”

14:04 Mosca ha espresso "seria preoccupazione" per gli scontri militari tra palestinesi e israeliani

"Confermiamo la nostra posizione principale e coerente secondo cui questo conflitto, che dura già da 75 anni, non ha soluzione con la forza e può essere risolto solo con mezzi politico-diplomatici", ha ribadito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Ore 14:04: Netanyahu invita i cittadini di Israele a unirsi

Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che il primo obiettivo dell'esercito è “ripulire l'area dalle forze nemiche che si sono infiltrate e ripristinare la sicurezza e la pace negli insediamenti attaccati”.

Il leader delle Brigate al-Qassam annuncia un'operazione militare contro Israele

Mohammad Deif, comandante in capo delle Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas, ha annunciato, questa mattina, il lancio dell'operazione "Al-Aqsa Flood" a seguito di una raffica di razzi lanciati e di un'operazione di infiltrazione negli insediamenti nei dintorni di Gaza.





Media Coverage: "Illegal Israeli settlements are under the Palestinian resistance control as they announced the outset of Al-Aqsa Storm Operation on Saturday morning, and launched more than 5,000 homemade rockets towards the illegal Israeli settlements in the 1948-occupied… pic.twitter.com/aIxH5Ac54h — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023



Il leader palestinese ha affermato che l’operazione arriva in risposta alla profanazione della moschea di al-Aqsa da parte dell’occupazione israeliana, come le aggressioni alle donne in preghiera.

Ha aggiunto che la Resistenza ha lanciato più di 5.000 razzi e proiettili durante la prima fase degli attacchi.

Testigos informan de enfrentamientos callejeros en el sur de Israel pic.twitter.com/z0tvoSXDT6 — Sepa Más (@Sepa_mass) October 7, 2023



Deif si è rivolto ai combattenti della Resistenza Palestinese: "Questo è il vostro momento per far capire al nemico che il suo tempo è finito", aggiungendo che la Resistenza aveva precedentemente messo in guardia l'occupazione israeliana dall'aggredire le donne adoratrici e dalla profanazione di al-Aqsa.

Il leader delle Brigate Al-Qassam si è rivolto anche ai palestinesi della Cisgiordania occupata, invitandoli a "organizzare operazioni contro gli insediamenti" e a "spazzare via" l'occupazione.

Ha poi esortato i palestinesi che risiedono ad al-Quds-Gerusalemme occupata , così come quelli nei territori occupati nel 1948, a unirsi alla lotta contro l’occupazione israeliana.





Media Coverage: "The Palestinian freedom fighters manage to take over Israeli military jeeps and lead them into the Gaza Strip." pic.twitter.com/2QsC0AsA3Q — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

Secondo l’emittente del Qatar, Al Jazzera "almeno 35 tra soldati e coloni israeliani sono stati catturati dai combattenti della resistenza palestinese dallo scoppio dell'operazione Tempesta di Al-Aqsa” citando fonti israeliane".

Anche le moschee nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme sostengono la resistenza palestinese a Gaza.

Media coverage: “Mosques in Jerusalem’s Shuafat refugee camp support the Palestinian resistance in Gaza after launching a surprise military operation against Israeli occupation, codenamed the “Al-Aqsa Flood”, today.” pic.twitter.com/Wjn1kGmZZb — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023



Deif ha invitato i palestinesi a imbracciare le armi, utilizzando ogni mezzo possibile.

Si è rivolto anche alla Resistenza in Libano, Siria, Iraq e Iran, dicendo: "Questo è il giorno in cui fronti e bandiere si uniranno".

Inoltre, ha esortato gli algerini, i marocchini, i giordani, gli egiziani e il resto del mondo arabo ad agire a sostegno dell'operazione.

Netanyahu: "Siamo in guerra"

Intanto, l’esercito israeliano nell'immediato ha dichiarato lo “stato di guerra” dopo che combattenti della Resistenza Palestinese si sono infiltrati negli insediamenti adiacenti a Gaza, chiedendo ai cittadini di trovarsi vicino o all’interno dei rifugi nelle aree circostanti della Striscia di Gaza.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato più esplicito. Infatti, ha dichiarato poche ore dopo l'operazione della Resistenza palestinese che il suo paese è in guerra.

"Non è un'operazione, è una guerra", ha affermato rivolgendosi ai suoi cittadini attraverso i suoi social network, aggiungendo: "Vinceremo". "Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto", ha minacciato il primo ministro.