IN AGGIORNAMENTO. Iran rivendica attacco contro Forze USA a Dubai. Israele uccide reporter di Al Manar e Al Mayadeen in Libano

AGGIORNAMENTI Ore 13:00 L'Iran rivendica gli attacchi contro le forze statunitensi a Dubai. Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale Khatam al-Anbiya delle Guardie Rivoluzionarie, ha dichiarato: "Le forze iraniane hanno colpito con missili e droni due località a Dubai dove si nascondevano oltre 500 soldati statunitensi, infliggendo loro pesanti perdite". In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, ha aggiunto: "Avevamo già avvertito che l'aggressivo esercito americano si era dato alla fuga e si era nascosto fuori dalle sue basi a causa della potente invasione delle forze armate e della distruzione delle sue basi nella regione". Ha aggiunto: "Trump e i vertici militari americani devono rendersi conto che la regione si trasformerà in un cimitero per i soldati americani e che non avranno altra scelta che arrendersi". Ore 12:30 Pezeshkian avverte: ci saranno forti ritorsioni se le infrastrutture o l'economia di Teheran verranno prese di mira. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran reagirà "fortemente" se le nostre infrastrutture o i nostri centri economici saranno presi di mira. Ha inoltre ribadito un messaggio condiviso da diversi funzionari militari e politici iraniani, rivolgendosi ai paesi della regione: "Se volete sviluppo e sicurezza, non permettete ai nostri nemici di condurre la guerra dai vostri territori". L'Iran ha insistito sul fatto di attaccare solo gli interessi statunitensi nella regione, ma i funzionari dei paesi del Golfo hanno ripetutamente respinto tale affermazione, sostenendo che sono state colpite anche infrastrutture civili, tra cui hotel, aeroporti e zone residenziali. Ore 09:30 I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele. Gli Houthi hanno appena confermato di aver lanciato un attacco contro Israele, il primo dall'inizio della guerra, che dura ormai da un mese. Il gruppo ha affermato di aver lanciato una raffica di missili balistici contro siti militari israeliani situati nel sud della Cisgiordania occupata. In precedenza, l'esercito israeliano aveva dichiarato di aver rilevato un missile lanciato dallo Yemen. In una dichiarazione, il gruppo filo-iraniano ha affermato che l'attacco è avvenuto alla luce degli attacchi alle infrastrutture e dell'uccisione di civili in Libano, Iran, Iraq e Palestina. Il gruppo ha inoltre affermato che la sua operazione "continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati... e fino a quando non cesserà l'aggressione contro tutti i fronti della resistenza". Ore 09:00 L'esercito israeliano conferma che nove dei suoi soldati sono rimasti feriti nel Libano meridionale. Le vittime sono state segnalate in due attacchi separati, ha dichiarato l'esercito israeliano in un comunicato stampa diffuso il giorno X. Venerdì, un soldato israeliano è rimasto gravemente ferito e un altro in modo non grave a seguito dell'esplosione di un missile anticarro durante gli scontri nel Libano meridionale.

In un altro incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, un soldato israeliano è rimasto gravemente ferito e altri sei hanno riportato ferite di media gravità a seguito del lancio di razzi contro le forze impegnate nel Libano meridionale. Ciò avviene mentre l'esercito israeliano si spinge sempre più in profondità nel territorio libanese, avanzando fino a 7 km (4,3 miglia) in alcune zone. Hezbollah sta reagendo. Sebbene la dichiarazione dell'esercito non specifichi il luogo degli attacchi, giunge poche ore dopo che Hezbollah avrebbe teso un'imboscata alle truppe israeliane nella città meridionale di Taybeh, a circa 6 km dal confine. Ore 08:30 Proteste "No Kings" previste in tutti gli Stati Uniti per opporsi a Trump e alla guerra in Iran. Il movimento di protesta "No Kings" sta pianificando un ritorno in campo sabato con oltre 3.000 manifestazioni previste in tutti gli Stati Uniti per opporsi al presidente Trump. Il movimento di protesta dal basso ha organizzato manifestazioni a giugno e ottobre 2025, attirando cinque milioni di persone, seguite da sette milioni, a migliaia di eventi in tutti gli Stati Uniti. Gli organizzatori affermano che questo sabato potrebbe essere una delle giornate di protesta più imponenti nella storia degli Stati Uniti, con una vasta gamma di rivendicazioni in mostra, dalla stretta sull'immigrazione di Trump alla sua guerra contro l'Iran. Si prevedono importanti proteste a Washington DC, Minneapolis, Chicago e San Francisco. Secondo il Burlington Free Press, nel piccolo stato del Vermont, che conta appena 646.000 abitanti, si prevedono oltre 40 proteste. Ore 08:00 Ultimi Sviluppi Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno "schiacciando l'Iran", criticando al contempo gli alleati della NATO e sostenendo che non dovrebbero aspettarsi che gli Stati Uniti siano "al loro fianco" poiché non hanno contribuito alla guerra contro l'Iran.

Un attacco israeliano ha ucciso un paramedico e ferito altre quattro persone nella città libanese di Kfar Tebnit.

L'agenzia di stampa iraniana ISNA ha riferito che cinque persone sono rimaste uccise in un attacco a un condominio nella città di Zanjan.

L'agenzia di stampa Reuters, citando un funzionario statunitense anonimo, ha riferito che 12 soldati americani sono rimasti feriti in un attacco iraniano contro la base aerea del principe Sultan in Arabia Saudita.

L'Iran ha continuato ad attaccare i paesi del Golfo, compresi gli Emirati Arabi Uniti, dove cinque persone sono rimaste ferite dai detriti caduti dai missili intercettati.

L'esercito israeliano ha affermato che il Paese è stato colpito da un missile lanciato dallo Yemen.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane, attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele hanno causato la morte di decine di persone in Iran, tra cui una donna incinta nella provincia di Kermanshah.

Un attacco missilistico iraniano ha causato un morto a Tel Aviv, secondo quanto riferito da medici israeliani.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che Teheran non ha ancora deciso se rispondere alla proposta statunitense di colloqui di pace a causa degli attacchi subiti alle sue infrastrutture industriali e nucleari.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha avvertito che i continui attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr rischiano di provocare un "grave incidente radiologico".

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva precedentemente affermato che Israele avrebbe ampliato i suoi obiettivi in ??Iran, avvertendo Teheran di "smettere di lanciare missili contro la popolazione civile in Israele".

Le forze israeliane hanno inoltre ucciso diverse persone nel Libano meridionale, tra cui una donna incinta, e tre persone nella Cisgiordania occupata.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti possono raggiungere i loro obiettivi in ??Iran "senza truppe di terra", nonostante il dispiegamento di migliaia di soldati nella regione. ________________________________________________________________________________________________ Ore 20:30 L'Iran afferma che "farà pagare un prezzo salato" all'attacco israeliano contro siti strategici. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran "farà pagare un prezzo salato" a un eventuale attacco israeliano contro diverse importanti infrastrutture del Paese. "Israele ha colpito due delle più grandi acciaierie iraniane, una centrale elettrica e siti nucleari civili, tra le altre infrastrutture", ha dichiarato Araghchi in un post sui social media. I siti presi di mira includono l'impianto di trattamento delle acque pesanti di Khondab, l'impianto di produzione di yellowcake di Ardakan e i principali stabilimenti siderurgici del Khuzestan e di Mobarakeh. "Israele afferma di aver agito in coordinamento con gli Stati Uniti. L'attacco contraddice la scadenza prorogata dal Presidente degli Stati Uniti per la diplomazia. L'Iran farà pagare un prezzo salatissimo per i crimini israeliani." Ore 20:00 AIEA: non si è registrato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito in seguito all'attacco israeliano ad Ardakan. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) afferma che non si è registrato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito in seguito all'attacco israeliano contro l'impianto iraniano di produzione di yellowcake nella provincia di Yazd. "L'AIEA è stata informata dall'Iran che l'impianto di produzione di torta gialla Shahid Rezayee Nejad nella provincia di Yazd (nota anche come Ardakan) è stato attaccato oggi", ha affermato l'AIEA in un post su X. "Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito. L'AIEA sta esaminando il rapporto. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael M. Grossi, ribadisce l'appello alla moderazione militare per evitare qualsiasi rischio di incidente nucleare", ha aggiunto. Ore 19:00 Araghchi, ministro degli Esteri iraniano: Chiudere lo Stretto di Hormuz alle navi statunitensi e israeliane è una "misura legittima" Secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri iraniano, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato, durante una telefonata con il suo omologo russo Sergey Lavrov, che la chiusura dello Stretto di Hormuz alle navi statunitensi e israeliane è una "misura legittima". Araghchi ha inoltre affermato che il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz avviene in coordinamento con le autorità iraniane competenti. Durante la telefonata, Araghchi ha anche accusato gli Stati Uniti e Israele di aver attaccato obiettivi civili, scuole, ospedali e siti storici, affermando che l'Iran continuerà a difendersi con fermezza. Ore 18:30 Arabia Saudita e Ucraina firmano un memorandum d'intesa sugli appalti per la difesa. Il Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita ha firmato un memorandum d'intesa con il Ministero della Difesa ucraino a Gedda, riguardante gli accordi relativi agli appalti per la difesa, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale saudita SPA. Durante una visita a sorpresa nel Golfo, Zelenskyy spera di rafforzare il sostegno all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, giunta ormai al quinto anno, mentre il conflitto con l'Iran alimenta l'incertezza sulla possibilità che Washington limiti le forniture militari al Paese. Questo mese, Kiev ha anche inviato più di 220 esperti ucraini per fornire consulenza a diversi paesi del Medio Oriente su come intercettare gli attacchi dei droni che hanno causato gravi danni alle infrastrutture energetiche in tutta la regione. Ore 18:00 Rubio: la guerra probabilmente finirà in "settimane, non in mesi" e non richiederà l'impiego di truppe di terra. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti possono raggiungere i loro obiettivi in ??Iran "senza truppe di terra", affermando che l'operazione dovrebbe concludersi in "settimane, non in mesi". Parlando con i giornalisti dopo un vertice del G7 in Francia, Rubio ha affermato che garantire che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto alla navigazione rappresenterà probabilmente una "sfida immediata" anche dopo che gli Stati Uniti avranno raggiunto i loro obiettivi militari in Iran. Ha affermato che gli Stati Uniti cercheranno la cooperazione internazionale per un piano che mantenga lo stretto aperto anche dopo la fine delle ostilità. “Non solo è illegale, è inaccettabile. È pericoloso per il mondo”, ha detto Rubio in merito alla possibilità che l'Iran cerchi di limitare il traffico attraverso lo stretto. “Ed è importante che il mondo abbia un piano.” Rubio ha anche affermato che l'Iran potrebbe decidere di istituire un sistema di pedaggio per lo Stretto di Hormuz. Giovedì, i media iraniani hanno riferito che il parlamento del paese sta cercando di approvare una legge per riscuotere pedaggi per le navi che transitano lungo il corridoio petrolifero più importante del mondo. Nel frattempo, gli Stati Uniti sono in attesa di ulteriori chiarimenti su chi saranno i loro interlocutori nei negoziati con l'Iran. Ha anche affermato che le armi destinate all'Ucraina non vengono dirottate verso la guerra contro l'Iran, "ma ciò potrebbe accadere". Ore 17:30 L'ONU creerà un nuovo meccanismo per il commercio nello Stretto di Hormuz Le Nazioni Unite hanno istituito una task force per creare un nuovo meccanismo per lo Stretto di Hormuz al fine di facilitare il commercio di fertilizzanti e la circolazione delle materie prime correlate, ha dichiarato il portavoce dell'ONU Stephane Dujarric. Ore 17:00 La Francia condivide l'obiettivo degli Stati Uniti di riaprire lo Stretto di Hormuz Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha suggerito che l'obiettivo di Washington fosse distruggere le capacità balistiche dell'Iran e che Parigi condividesse gli stessi obiettivi per quanto riguarda il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. "Non intendo parlare a nome di Marco Rubio e mi limiterò a fare riferimento alle sue recenti dichiarazioni pubbliche, che corrispondono alle conversazioni avute oggi riguardo agli obiettivi militari dichiarati dagli Stati Uniti, ovvero la neutralizzazione delle capacità balistiche dell'Iran", ha affermato Barrot a margine di un vertice del G7 in Francia. Interrogato in merito a eventuali richieste avanzate dagli Stati Uniti riguardo allo Stretto di Hormuz, Barrot ha affermato che la Francia condivide gli stessi obiettivi degli Stati Uniti e che un sistema di scorta per le petroliere verrà istituito una volta superata la fase più acuta delle ostilità nella regione. In tempo di pace, circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Ore 16:30 Il ministro degli Esteri tedesco chiede all'Iran di avviare "negoziati seri" con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha affermato che l'Iran farebbe "bene" ad avviare "seri negoziati" per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. "Ci sono i primi segnali che indicano che tali colloqui dovrebbero avere luogo", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli, ha detto Wadephul dopo un incontro con i suoi omologhi del G7 in Francia, tra cui il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Giovedì, Trump ha annunciato il rinvio degli attacchi pianificati contro le infrastrutture energetiche iraniane al 6 aprile, dopo aver affermato che i colloqui con l'Iran stavano procedendo "molto bene". Tuttavia, i funzionari iraniani hanno definito la proposta statunitense per porre fine al conflitto "unilaterale e ingiusta". Ore 16:00 Secondo le autorità iraniane, oltre 120 musei e monumenti sono stati danneggiati negli attacchi di Teheran. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ISNA, almeno 120 musei e monumenti storici sono stati danneggiati nei recenti attacchi a Teheran, secondo il Comitato per il patrimonio culturale del Consiglio comunale di Teheran. "Tra queste opere figurano edifici di rilievo come il Palazzo Golestan, l'ex edificio della Gendarmeria, la stazione di polizia di Baharestan, il cinema Shokofeh, il Palazzo di Marmo e il complesso del Palazzo Saadabad", ha affermato l'agenzia. "La distruzione e il danneggiamento di questi edifici costituiscono un chiaro crimine contro la memoria storica e il patrimonio civile dell'Iran, nonché una chiara violazione della Convenzione dell'Aia per la salvaguardia del patrimonio culturale in tempo di conflitto armato", ha aggiunto. Ore 15:30 Aumenta il numero delle vittime degli attacchi israeliani in Libano. Il Ministero della Salute libanese afferma che 1.142 persone sono state uccise e 3.315 ferite negli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 2 marzo. Ore 15:00 "Non è un compito facile": la Cina sollecita negoziati tra Stati Uniti e Iran su Hormuz Avviare colloqui di pace nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran "non è un compito facile", ma "contribuirà a ripristinare la normale navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Wang ha rilasciato queste dichiarazioni durante una telefonata con il suo omologo pakistano. Secondo un riassunto della telefonata diffuso dal Ministero degli Esteri cinese, i due Paesi "hanno concordato di promuovere congiuntamente un cessate il fuoco e la cessazione delle ostilità, nonché la ripresa dei colloqui di pace per garantire la sicurezza degli obiettivi non militari e delle vie navigabili". La Cina appoggia il ruolo del Pakistan come mediatore, ha detto Wang a Ishaq Dar, ministro degli esteri pakistano. Ore 14:30 La Germania accusa la Russia di aiutare l'Iran a identificare gli obiettivi Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha accusato la Russia di aiutare l'Iran a identificare potenziali obiettivi per gli attacchi, sostenendo che il presidente Vladimir Putin spera di usare la guerra tra Stati Uniti e Israele come diversivo per la sua invasione dell'Ucraina. Parlando con i giornalisti durante un vertice del G7 in Francia, Wadephul ha anche affermato di aver parlato con il Segretario di Stato americano Marcio Rubio per illustrare la posizione della Germania, ovvero la sua disponibilità a svolgere un ruolo nello Stretto di Hormuz una volta terminate le ostilità. «Putin spera cinicamente che l'escalation in Medio Oriente distolga la nostra attenzione dai suoi crimini in Ucraina», ha affermato Wadephul. «Questo calcolo non deve avere successo. Vediamo molto chiaramente quanto strettamente i due conflitti siano intrecciati. La Russia sta evidentemente supportando l'Iran fornendo informazioni su potenziali obiettivi». Ore 14:00 Impennata nell'utilizzo delle criptovalute durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha assistito a ingenti flussi di criptovalute. Gli analisti affermano che queste vengono utilizzate per eludere le sanzioni imposte al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane, nonché per fornire un rifugio finanziario ai civili colpiti dall'inflazione galoppante. Secondo la società di analisi dati Chainalysis, tra il 28 febbraio – il primo giorno degli attacchi aerei israeliani-americani – e il 2 marzo si è registrato un movimento di criptovalute di entità insolitamente elevata, con un valore superiore a 10 milioni di dollari che ha abbandonato le piattaforme di scambio iraniane. Secondo Chainalysis, diversi portafogli digitali utilizzati durante questa impennata di attività legate alle criptovalute sono direttamente collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Lo scorso anno, i portafogli associati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) sono stati finanziati con oltre 3 miliardi di dollari in criptovalute, rappresentando più della metà dei flussi di criptovalute del paese, una quota che continua a crescere, ha aggiunto. Ore 13:30 Più di 1.900 morti in Iran dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele. In Iran, dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani, sono state uccise più di 1.900 persone e almeno 20.000 sono rimaste ferite. Maria Martinez, della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha fornito i dati. Ha affermato che la Mezzaluna Rossa iraniana continua a essere l'unica organizzazione umanitaria a livello nazionale operativa in tutto il paese durante l'escalation del conflitto. Ore 13:00 Il ministro degli Esteri pakistano si confronta con il suo omologo cinese sugli sforzi di mediazione. Ishaq Dar, vice primo ministro e ministro degli esteri del Pakistan, ha parlato con il ministro degli esteri cinese Wang Yi, nell'ambito degli sforzi di Islamabad per facilitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. All'inizio di questa settimana, il Pakistan ha trasmesso all'Iran una proposta in 15 punti avanzata dagli Stati Uniti, relativa alle condizioni poste da Washington per un cessate il fuoco. L'Iran ha respinto tali richieste definendole "massimaliste" e ha presentato le proprie. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver posticipato di 10 giorni, fino al 6 aprile, i piani per attaccare le centrali elettriche iraniane, al fine di dare spazio agli sforzi diplomatici. "Abbiamo ribadito la necessità di ripristinare la pace e la stabilità in Medio Oriente e nella regione in generale. Abbiamo concordato di sostenere tutti gli sforzi volti a garantire la cessazione immediata delle ostilità, la ripresa dei colloqui di pace, la protezione dei non combattenti, la sicurezza delle rotte marittime e il rispetto della Carta delle Nazioni Unite", ha scritto Dar il 18. Il Ministro degli Esteri Wang Yi ha espresso l'apprezzamento e il sostegno della Cina al Pakistan per i suoi continui sforzi in tal senso. Ore 12:30 L'Iran afferma che 120 siti culturali sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi e israeliani. Secondo quanto riferito da funzionari iraniani, gli attacchi statunitensi e israeliani hanno colpito almeno 120 musei e siti storici in tutto il paese dall'inizio della guerra, suscitando preoccupazioni per i danni al patrimonio culturale. Ahmad Alavi, capo della commissione per il patrimonio culturale del consiglio comunale di Teheran, ha affermato che numerosi siti sono stati colpiti direttamente. "Almeno 120 musei, edifici storici e siti culturali in diverse province sono stati presi di mira direttamente e hanno subito gravi danni strutturali", ha affermato. Tra i luoghi citati figuravano il Palazzo Golestan, il Palazzo Saadabad, il Palazzo di Marmo e la Casa Teymourtash, nota anche come Museo della Guerra. Ore 12:00 Riepilogo: Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha avvertito le navi di non utilizzare lo Stretto di Hormuz per raggiungere i porti degli alleati di Stati Uniti e Israele, affermando che la rotta è "chiusa ai nemici".

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha inoltre esortato i civili in Medio Oriente ad evitare le zone in cui sono stanziate truppe statunitensi, suggerendo che tali luoghi potrebbero essere bersaglio di attacchi iraniani.

Gli attacchi con droni e missili hanno continuato a colpire le infrastrutture del Golfo, incluso il principale porto commerciale del Kuwait, Shuwaikh.

Israele ha lanciato una nuova minaccia di sfollamento per il villaggio di Sajd, nel sud del Libano, mentre prosegue la sua offensiva di terra.

Il Segretario di Stato Marco Rubio si è unito agli alleati del G7 in Francia per colloqui incentrati sull'Iran, dopo che il Presidente Trump aveva criticato i Paesi della NATO per essersi rifiutati di aiutare nell'attacco israelo-americano contro l'Iran. Ore 11:30 Ministro Difesa francese: La guerra in Medio Oriente "non è nostra" Catherine Vautrin afferma inoltre che la posizione della Francia durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è strettamente difensiva. Vautrin ha affermato che la strategia francese in Medio Oriente si basa su un approccio diplomatico per evitare qualsiasi escalation nella regione. "L'obiettivo, lo ripeto, è davvero quello di agevolare il percorso diplomatico", ha dichiarato a Europe 1 e CNews. Riferendosi al blocco dello Stretto di Hormuz, Vautrin ha affermato: "L'obiettivo è proprio questo approccio diplomatico, che è l'unico in grado di garantire il ritorno alla pace. Molti Paesi sono preoccupati ed è assolutamente essenziale trovare una soluzione". Ore 11:00 UNICEF: L'invasione israeliana ha causato lo sfollamento di 370.000 bambini in Libano L'UNICEF ha lanciato l'allarme sul doloroso tributo che i raid aerei e l'invasione di terra israeliana in Libano stanno facendo pagare ai bambini. Il rappresentante dell'organizzazione in Libano, Marcoluigi Corsi, ha affermato che gli attacchi intensificati di Israele contro il Paese questo mese hanno ucciso almeno 121 bambini e ne hanno feriti altri 399. Secondo Corsi, oltre 370.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case, mentre Israele ha lanciato minacce di sfollamento che interessano circa il 14% del territorio libanese. Ore 10:30 Il Regno Unito afferma che l'Iran tiene in ostaggio l'economia mondiale. I ministri degli esteri dei Paesi del G7, tra cui il Segretario di Stato americano Marco Rubio e la Ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper, si stanno incontrando in Francia per colloqui che si prevede saranno dominati dalla guerra contro l'Iran. Intervenendo all'incontro, Cooper ha chiesto una "rapida risoluzione" del conflitto, accusando l'Iran di tenere "in ostaggio l'economia globale" restringendo lo Stretto di Hormuz. "Siamo assolutamente convinti della necessità di una rapida risoluzione di questo conflitto che ripristini la stabilità regionale", ha affermato Cooper. Riferendosi alle azioni dell'Iran nello stretto, ha aggiunto: "Francamente, l'Iran non può permettersi di tenere in ostaggio l'economia globale a causa di uno stretto che riguarda le rotte marittime internazionali e la libertà di navigazione". Ore 10:00 IRCG vieta le spedizioni da e verso i porti degli alleati di Stati Uniti e Israele Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) dichiara di vietare le spedizioni "da e verso i porti degli alleati e dei sostenitori dei nemici israelo-americani" attraverso qualsiasi corridoio o verso qualsiasi destinazione. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha aggiunto che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che qualsiasi imbarcazione in transito attraverso il canale sarà soggetta a "misure severe", secondo quanto riportato in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Secondo quanto riportato, oggi è stato impedito l'ingresso nello stretto a tre navi portacontainer di diverse nazionalità, a seguito degli avvertimenti delle forze navali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Ore 09:30 L'Iran denuncia che 250 studenti e insegnanti sono stati uccisi durante la guerra tra Stati Uniti e Israele. Secondo il responsabile del centro relazioni pubbliche del Ministero dell'Istruzione iraniano, gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran hanno finora causato la morte di un totale di 250 insegnanti e studenti. Gli attacchi hanno anche danneggiato 723 strutture educative e culturali, ha dichiarato Hossein Sadeghi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana IRNA. Secondo il viceministro della Sanità iraniano Ali Jafarian, il bilancio totale delle vittime in Iran dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, ha raggiunto almeno 1.937 morti. Ore 09:00 L'Iran avverte che gli hotel del Medio Oriente che ospitano truppe statunitensi saranno presi di mira. L'esercito iraniano ha avvertito che gli hotel che ospitano soldati statunitensi nella regione saranno obiettivi della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. "Quando tutte le forze americane si riuniscono in un hotel, dal nostro punto di vista quell'hotel diventa americano", ha dichiarato alla televisione di stato il portavoce delle forze armate Abolfazl Shekarchi. «Dovremmo semplicemente restare a guardare e lasciare che gli americani ci attacchino? Se reagiamo, è naturale che dobbiamo colpire ovunque si trovino.» Giovedì, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato i soldati statunitensi di utilizzare i cittadini dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) come "scudi umani". "Fin dall'inizio di questa guerra, i soldati statunitensi sono fuggiti dalle basi militari del GCC per nascondersi in hotel e uffici", ha affermato in un post su X, invitando gli hotel della regione a negare loro le prenotazioni. Ore 08:30 La Germania ritiene che Stati Uniti e Iran potrebbero incontrarsi direttamente per negoziare. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che gli Stati Uniti e l'Iran hanno già avuto contatti indiretti e si stanno preparando per colloqui diretti. Intervenendo alla radio Deutschlandfunk, Wadephul ha dichiarato che sono in corso i preparativi per un incontro tra i rappresentanti di entrambe le parti, che dovrebbe tenersi a breve in Pakistan. "In base alle mie informazioni, ci sono stati contatti indiretti e sono stati fatti preparativi per un incontro diretto. A quanto pare, questo avverrà molto presto in Pakistan", ha affermato. Ore 08:00 L'India riduce le tasse sui carburanti a seguito dello shock petrolifero causato dalla guerra tra Israele e Stati Uniti. L'India ha ridotto le tasse sui carburanti a causa della guerra tra Israele e Stati Uniti, che sta sconvolgendo le forniture energetiche globali e facendo aumentare i prezzi. Il governo ha inoltre imposto dazi all'esportazione su gasolio e carburante per aviazione per garantire l'approvvigionamento interno. L'India, che importa oltre l'85% del suo petrolio greggio, con la Russia come principale fornitore, sta risentendo della pressione dovuta all'impennata dei prezzi. Le autorità insistono sul fatto che le scorte rimangono stabili, ma gli acquisti dettati dal panico hanno provocato lunghe code ai distributori di benzina. Le autorità hanno esortato il pubblico a "non lasciarsi ingannare" dalla disinformazione, mentre si diffondono i timori di carenze. Ore 07:30 Riepilogo degli ultimi avvenimenti Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che l'Iran ha il diritto legale di bloccare le "navi nemiche" nello Stretto di Hormuz.

Un attacco congiunto statunitense-israeliano avrebbe ucciso sei persone nella città iraniana di Qom, mentre un altro attacco avrebbe "completamente distrutto" quattro edifici residenziali a Urmia, nella provincia iraniana dell'Azerbaigian Occidentale.

Israele ha dichiarato di aver lanciato una "ondata di attacchi su vasta scala" su Teheran, dove la Mezzaluna Rossa iraniana ha segnalato a sua volta degli attacchi e si sta adoperando per aiutare i sopravvissuti.

Il Ministero delle Finanze vietnamita ha sospeso una tassa per la protezione ambientale e un'imposta speciale sui consumi di carburante, a causa della carenza di approvvigionamento provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha avvertito che attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr potrebbero causare un "grave incidente radiologico".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran "implorava di raggiungere un accordo" e ha dichiarato di aver rinviato al 6 aprile la sua minaccia di attaccare gli impianti energetici iraniani.

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha avvertito che attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr potrebbero causare un "grave incidente radiologico".

Gli attacchi statunitensi e israeliani hanno finora causato la morte di oltre 1.900 persone in Iran, mentre i bombardamenti israeliani sul Libano hanno provocato almeno 1.116 vittime.

L'Iran ha continuato gli attacchi contro i paesi vicini del Golfo e contro Israele, dove si è registrato un morto e decine di feriti.

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha chiesto alle Nazioni Unite di intervenire contro i ministri israeliani che hanno minacciato di " occupare l'area a sud del fiume Litani" in Libano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'invasione avrebbe lo scopo di creare una "zona cuscinetto". ___________________________________________________________________________ Ore 22:00 Gli attacchi continuano in tutto il Medio Oriente, mentre il bilancio delle vittime aumenta. Forti boati si sono uditi in tutto Israele, ripetutamente bersagliato da bombardamenti provenienti dall'Iran. Il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom ha riferito che un uomo di circa 30 anni è rimasto ucciso nella zona di Nahariya, la città costiera più settentrionale del Paese.

Negli Emirati Arabi Uniti, due persone sarebbero morte a causa delle schegge di un missile intercettato sopra Abu Dhabi.

Dall'inizio della guerra, più di 1.900 persone sono state uccise in Iran, ha dichiarato ad Al Jazeera il viceministro della Salute Ali Jafarian.

Almeno 18 persone sono morte in Israele, mentre tre soldati israeliani sono stati uccisi in Libano.

Almeno 13 soldati americani sono stati uccisi e decine feriti.

Oltre una dozzina di civili sono morti nelle zone occupate della Cisgiordania e negli stati arabi del Golfo. Ore 21:30 L'esercito iraniano rivendica attacchi contro navi israeliane e serbatoi di carburante per aerei da combattimento ad Haifa. Il quartier generale militare iraniano afferma di aver preso di mira "vari tipi di navi militari israeliane nel Mediterraneo orientale", nonché "i serbatoi di carburante dei caccia israeliani nel porto di Haifa". "Siamo determinati a colpire con forza la fonte di ogni aggressione e di ogni male, con la grazia di Dio", ha dichiarato il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, secondo quanto riportato dai media statali. Ore 21:00 Trump proroga la scadenza per colpire i siti energetici iraniani Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una sospensione di 10 giorni, fino al 6 aprile, degli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, affermando che la decisione è stata richiesta da Teheran. Ha affermato che i colloqui stanno procedendo "molto bene". Gli iraniani non hanno confermato se condividono questa opinione. Lunedì Trump aveva annunciato che avrebbe sospeso la sua minaccia di attaccare gli impianti nucleari iraniani fino a venerdì, ora che la scadenza è stata nuovamente prorogata. "I colloqui sono in corso e, nonostante le affermazioni errate in senso contrario diffuse dai media che diffondono notizie false e da altri, stanno procedendo molto bene", ha scritto su Truth Social. Ore 20:30 Rubio: "una quantità crescente di energia" sta fluendo attraverso Hormuz. Il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che i paesi intermediari stanno "trasmettendo messaggi e che sono stati compiuti progressi" nei colloqui con l'Iran. "C'è una quantità crescente di energia che sta fluendo attraverso lo stretto, non tanta quanta dovrebbe, ma in parte è aumentata", ha detto ai giornalisti. "Sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda lo scambio di messaggi, ma si tratta di un processo in continua evoluzione e non di uno che intendiamo negoziare o di cui parleremo con i media." Rubio ha affermato che lo Stretto di Hormuz "potrebbe essere riaperto domani se l'Iran smettesse di minacciare la navigazione globale". "Tutti questi Paesi che tengono al diritto internazionale dovrebbero fare qualcosa al riguardo", ha aggiunto. Ore 20:00 L'1% più ricco sta traendo profitto dalla guerra all'Iran L'uno per cento più ricco sta traendo profitto dalla guerra, mentre voi vi ritroverete a pagare bollette più salate. Mentre i profitti derivanti dal petrolio e dal gas aumentano vertiginosamente durante i conflitti globali, i più ricchi americani stanno registrando i guadagni maggiori. Allo stesso tempo, l'aumento dei costi energetici significa che le cose stanno per diventare più care per tutti gli altri. Di seguito trovate la nostra analisi dettagliata della situazione: Ore 18:00 Il capodelle forze armate francesi ha tenuto una videoconferenza con 35 nazioni su Hormuz. Il capo delle forze armate francesi ha tenuto una videoconferenza con 35 paesi sulle modalità per riaprire lo Stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa francese non ha reso noto quali paesi abbiano aderito all'appello. "Questa iniziativa, indipendente dalle operazioni militari in corso nella regione, è di natura strettamente difensiva. Il suo scopo è quello di organizzare la ripresa della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz una volta cessate le ostilità", si legge in un comunicato. Ore 17:30 Zelenskyy arriva in Arabia Saudita per "importanti incontri". Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si trova in Arabia Saudita e ha dichiarato che terrà "importanti incontri" per rafforzare i legami con i paesi coinvolti nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. “Arrivato in Arabia Saudita. Sono previsti incontri importanti. Apprezziamo il sostegno e sosteniamo coloro che sono pronti a collaborare con noi per garantire la sicurezza”, ha scritto Zelenskyy su X. Rustem Umerov, capo del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, ha accompagnato il presidente durante la visita. Kiev sta offrendo la sua esperienza in materia di difesa aerea e la sua tecnologia dei droni ai paesi della regione duramente colpiti dagli attacchi iraniani. In cambio, spera di ottenere sostegno nella sua guerra contro la Russia, ha dichiarato Zelenskyj. L'Ucraina ha inviato squadre di esperti in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Il leader ucraino ha recentemente affermato di volere "denaro e tecnologia" in cambio di tale assistenza. Ore 17:00 Trump: l'Iran ha permesso il passaggio di 10 petroliere come "regalo" Secondo il presidente statunitense Donald Trump, l'Iran ha permesso il passaggio di 10 petroliere attraverso lo strategico Stretto di Hormuz come "regalo" per dimostrare la sua serietà nei negoziati volti a porre fine alla guerra. Riferendosi ad alcuni commenti criptici rilasciati all'inizio di questa settimana riguardo a un "regalo" di Teheran, Trump ha affermato che l'Iran ha permesso a otto "grandi navi cisterna" di transitare attraverso il corso d'acqua all'inizio della settimana, seguite da altre due in seguito. Ore 16:30 "Segnali forti" che gli Stati Uniti possano convincere l'Iran a firmare un accordo di pace L'inviato statunitense Steve Witkoff afferma che ci sono "forti segnali" che l'Iran potrebbe essere convinto a raggiungere un accordo di pace, confermando che Washington ha trasmesso a Teheran un piano in 15 punti tramite il mediatore Pakistan. "Vedremo dove ci porterà la situazione e se riusciremo a convincere l'Iran che questo è il punto di svolta, senza valide alternative se non ulteriore morte e distruzione. Abbiamo forti segnali che questa sia una possibilità", ha dichiarato Witkoff durante una riunione di gabinetto. L'inviato statunitense ha attribuito la colpa all'Iran per aver "bloccato i colloqui" e respinto ripetutamente le richieste americane di avviare negoziati, affermando che l'Iran sta cercando una "via d'uscita" dalla guerra. Witkoff ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno "molteplici contatti con la regione e con altri Paesi che desiderano svolgere un ruolo nella risoluzione pacifica di questo conflitto". L'Iran ha inoltre comunicato ai negoziatori statunitensi di possedere una quantità di uranio arricchito sufficiente – 460 kg – per fabbricare 11 armi nucleari, ha affermato. L'Iran nutre forti sospetti nei confronti dei negoziati con gli Stati Uniti, essendo stato bombardato due volte da questi ultimi nell'ultimo anno durante i colloqui di pace, compresi gli attacchi del 28 febbraio che hanno dato inizio all'attuale guerra. Ore 16:00 L'Iran definisce la proposta statunitense "unilaterale" L'Iran ha definito la proposta statunitense per porre fine alla guerra "unilaterale e ingiusta", ma ha lasciato intendere che una via d'uscita potrebbe ancora emergere. Un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che la proposta è stata esaminata dai massimi funzionari, tra cui un rappresentante della Guida Suprema Khamenei. "In sintesi, la proposta suggerisce che l'Iran rinuncerebbe alla sua capacità di difendersi in cambio di un vago piano per la revoca delle sanzioni", ha affermato. Ha aggiunto che mancavano i requisiti minimi per il successo e che "non esiste ancora alcun accordo per i negoziati", senza che si intravedano colloqui realistici. Turchia e Pakistan stanno lavorando per "trovare un terreno comune". Ore 15:30 La Germania chiede alla NATO e agli Stati Uniti di "sviluppare una posizione comune" sull'Iran. Il ministro degli Esteri tedesco ha esortato gli alleati della NATO ad allinearsi con gli Stati Uniti nella guerra israelo-americana contro l'Iran, sottolineando la necessità di una rapida conclusione del conflitto. "Naturalmente, ora è importante, insieme ai nostri più stretti alleati all'interno della NATO, in particolare agli Stati Uniti, sviluppare una posizione comune", ha dichiarato Johann Wadephul alla vigilia del vertice del G7 in Francia. Germania, Francia e Gran Bretagna condividono una posizione unitaria, ha affermato, aggiungendo che i colloqui con il Segretario di Stato americano Marco Rubio saranno fondamentali. Wadephul ha inoltre chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz e ha avvertito l'Iran di non minacciare altri Paesi. Ore 15:00 L'UE afferma che la Russia ha fornito all'Iran informazioni di intelligence per "uccidere gli americani" in Medio Oriente. Il massimo diplomatico dell'UE ha accusato la Russia di fornire supporto di intelligence all'Iran nella guerra in Medio Oriente per "uccidere gli americani", esortando gli Stati Uniti ad aumentare la pressione su Mosca. "Constatiamo che la Russia sta aiutando l'Iran con informazioni di intelligence per colpire gli americani, per ucciderli, e ora sta anche supportando l'Iran con i droni affinché possano attaccare i paesi vicini e anche le basi militari statunitensi", ha dichiarato Kaja Kallas ai giornalisti durante un vertice del G7 in Francia. "Queste guerre sono strettamente interconnesse... Se l'America vuole che la guerra in Medio Oriente finisca, che l'Iran smetta di attaccarla, dovrebbe anche fare pressione sulla Russia affinché non possa aiutarla in questo", ha aggiunto, riferendosi all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La Russia ha negato tale sostegno all'Iran , e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in precedenza: "I media diffondono tantissime menzogne... Non prestate loro attenzione". Ore 14:30 Trump: la NATO non ha fatto "assolutamente nulla" sull'Iran Gli alleati NATO degli Stati Uniti non hanno fatto "assolutamente nulla" per aiutarci contro la "nazione folle, ora militarmente decimata" dell'Iran, ha dichiarato giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Gli Stati Uniti non hanno bisogno di nulla dalla NATO, ma 'non dimenticate mai' questo momento storico importantissimo", ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth Social. Negli ultimi giorni, Trump ha esortato sia gli alleati che i rivali, inclusa la Cina, a contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, una rotta commerciale vitale, poiché le interruzioni in quella zona hanno fatto aumentare i prezzi globali del petrolio. Ore 14:00 Ultimi sviluppi Il viceministro della Sanità iraniano Ali Jafarian ha dichiarato ad Al Jazeera che almeno 1.937 persone sono state uccise in Iran durante la guerra tra Stati Uniti e Israele.

Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha chiesto una "soluzione diplomatica" per porre fine agli attacchi iraniani contro gli Stati del Golfo, affermando che Teheran ha oltrepassato "tutte le linee rosse" con i suoi attacchi e la chiusura dello Stretto di Hormuz.

L'esercito giordano afferma che l'Iran ha lanciato tre missili contro il Paese nell'arco di 24 ore, e che tutti sono stati abbattuti.

In un post sui social media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato i funzionari iraniani impegnati nei colloqui per cercare di porre fine alla guerra, affermando: "Farebbero meglio a fare sul serio presto, prima che sia troppo tardi, perché una volta che ciò accadrà, NON CI SARÀ PIÙ POSSIBILITÀ DI TORNARE INDIETRO, e non sarà una bella cosa!".

Il ministro degli Esteri pakistano Mohammad Ishaq Dar afferma che Islamabad ha svolto un ruolo di intermediario tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi di mediazione.

Il Primo Ministro Anwar Ibrahim ha dichiarato che alle navi malesi è stato concesso il transito attraverso lo Stretto di Hormuz a seguito di colloqui con i leader di Iran, Egitto, Turchia e altri paesi della regione. Ore 12:30 L'Egitto conferma il proprio coinvolgimento nella mediazione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli Esteri egiziano Abdelatty ha inoltre affermato che l'Egitto, insieme a Turchia e Pakistan, sta contribuendo a trasmettere messaggi tra Stati Uniti e Iran ed è impegnato in più ampi sforzi di mediazione volti alla de-escalation regionale. Ore 12:00 Il segretario generale del GCC chiede una "soluzione diplomatica" per porre fine agli attacchi iraniani. A livello internazionale, ha affermato al-Budaiwi, la chiusura dello Stretto di Hormuz ha un impatto economico che, a lungo termine, influenzerà la crescita economica globale.

Gli attacchi iraniani contro le infrastrutture energetiche del Consiglio di Cooperazione del Golfo rappresentano una "brutale aggressione" all'economia mondiale.

Le principali raffinerie in Arabia Saudita e Kuwait sono state prese di mira da attacchi iraniani.

Sostiene che la situazione sia una "responsabilità internazionale" e che "quella che oggi è una minaccia è destinata a crescere", con la conseguente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento petrolifero.

Il messaggio dei paesi del CCG, ha spiegato, è a favore di una “soluzione diplomatica” per la cessazione degli attacchi.

“Il nostro messaggio principale ai nostri partner nel mondo è quello di inviare un messaggio internazionale, un messaggio unitario all'Iran, affinché cessi immediatamente e incondizionatamente i suoi attacchi contro i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.”

Sostiene che l'obiettivo del GCC non fosse quello di "distruggere" l'Iran, bensì di instaurare con esso una "buona relazione".

“Il deterioramento della situazione nel Golfo Persico sarà un campanello d'allarme che andrà ben oltre i confini della regione.” Ore 11:30 L'Iran afferma che il bilancio delle vittime della guerra sale a 1.937. Il viceministro della Sanità iraniano Ali Jafarian ha dichiarato ad Al Jazeera che almeno 1.937 persone sono state uccise durante la guerra. Ha aggiunto che 240 delle vittime erano donne e 212 bambini. Inoltre, Jafarian ha aggiunto che oltre 24.800 persone sono rimaste ferite, tra cui circa 4.000 donne e 1.621 bambini. Ore 11:00 Trump esorta i negoziatori iraniani a "fare sul serio". Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio sui social media, criticando i funzionari iraniani che, a suo dire, sono impegnati in sforzi di mediazione. Trump sostiene che i negoziatori iraniani ci stiano "supplicando" di raggiungere un accordo, nonostante le loro dichiarazioni pubbliche secondo cui "stanno solo 'valutando la nostra proposta'". Il Pakistan afferma di aver condiviso con l'Iran un piano in 15 punti elaborato dagli Stati Uniti, e che l'Iran lo sta prendendo in considerazione. Ore 10:30 La Russia smentisce le notizie sull'invio di droni all'Iran Il Cremlino ha smentito le notizie secondo cui starebbe inviando droni al suo alleato, l'Iran. Rispondendo alla domanda di un giornalista sull'argomento, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: "I media diffondono tantissime bugie... Non prestate loro attenzione". Ore 10:00 Aumento dei danni materiali e dei feriti nella parte centrale di Israele dopo l'attacco missilistico. I media israeliani segnalano feriti e danni in tutto il centro di Israele a seguito dell'ennesimo lancio di missili da parte dell'Iran. Il canale 12 israeliano riferisce di diversi siti colpiti a Tel Aviv e nella regione di Sharon. Ha pubblicato la foto di un'auto avvolta da fumo e fiamme. Il servizio di emergenza medica israeliano ha riferito che due persone sono rimaste ferite a Tel Aviv, tra cui una donna colpita da schegge. Ore 09:00 Edificio danneggiato, auto ribaltate a Kfar Qasim, in Israele. Possiamo ora fornirvi maggiori aggiornamenti sugli sviluppi a Kfar Qasim, nell'Israele centrale, dove l'impatto di un attacco missilistico iraniano ha causato il ferimento di almeno cinque persone e danni materiali. Le immagini della città mostrano detriti che circondano un edificio danneggiato e diverse auto ribaltate in strada. Ore 08:30 Una petroliera gestita dalla compagnia turca è stata colpita da un drone nel Mar Nero. Il ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloglu ha dichiarato che una petroliera gestita da una compagnia turca, con a bordo 27 membri dell'equipaggio di nazionalità turca, è stata presa di mira da un drone nel Mar Nero. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, non si sono registrate vittime. Il canale televisivo turco NTV ha riferito che la nave è di proprietà della compagnia turca Besiktas e batte bandiera della Sierra Leone. Secondo quanto riportato, citando i dati di tracciamento navale, la nave era partita dal porto russo di Novorossiysk con circa un milione di barili di petrolio greggio. Ore 08:00 Ingorgo di traffico marittimo osservato nel Golfo dell'Oman Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è rimasto bloccato durante la terza settimana di guerra, sebbene, secondo il servizio di intelligence marittima Windward, siano stati osservati alcuni movimenti limitati. Nonostante la chiusura dello Stretto, nel Golfo sono presenti 686 navi.

La maggior parte di esse – 400 – si trova nel Golfo dell'Oman.

Windward ha affermato che questo accumulo suggerisce che "molti operatori hanno scelto di mantenere una posizione al di fuori di Hormuz piuttosto che impegnarsi immediatamente in una riorganizzazione delle rotte a lungo raggio".

Tra il 15 e il 22 marzo, nello Stretto di Hormuz sono stati osservati solo 16 transiti di navi con il sistema di identificazione automatica (AIS) attivo.

Windward ha inoltre osservato la presenza di otto "navi scure" di lunghezza superiore a 290 metri (950 piedi) che operavano nello Stretto con il sistema AIS disattivato.

Tra le navi non segnalate figurava una nave sanzionata dal Dipartimento del Tesoro statunitense, avvistata il 16 marzo vicino al porto di Khor Fakkan negli Emirati Arabi Uniti, un importante snodo per le petroliere, prima che disattivasse il suo sistema AIS. Ore 07:30 La Cina intravede un "barlume di speranza" se Stati Uniti e Iran avviano negoziati. Secondo quanto riportato dal suo ufficio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha discusso con i suoi omologhi egiziano e turco della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, auspicando un impegno globale per promuovere il dialogo tra le parti in conflitto. Nella sua conversazione con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, Wang ha affermato che sia gli Stati Uniti che l'Iran stavano "segnalando la volontà di negoziare", offrendo "un barlume di speranza per la pace". Ha aggiunto che "la comunità internazionale dovrebbe promuovere attivamente il dialogo tra le parti in conflitto" e che "finché inizieranno i colloqui, ci sarà speranza di pace". Wang ha ribadito tali concetti durante la sua telefonata con il diplomatico turco Hakan Fidan, affermando a entrambi che la Cina sostiene gli sforzi del Cairo e di Ankara per mediare tra le parti in conflitto e porre fine alla guerra. Ore 07:00 Riepilogo Secondo il nostro corrispondente, gli attacchi israelo-americani contro l'Iran stanno "aumentando in numero e intensità", con Israele che ha annunciato vasti raid sul centro di Isfahan.

Hezbollah afferma che i suoi combattenti continuano a scontrarsi con le truppe israeliane nel sud del Libano, mentre Israele dichiara che un altro soldato è rimasto "gravemente ferito" nella stessa zona mercoledì.

Trump ribadisce che i leader iraniani "desiderano ardentemente raggiungere un accordo", ma hanno paura di dirlo "perché temono di essere uccisi dalla propria gente".

Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita segnalano di aver intercettato un numero crescente di missili e droni.

Secondo quanto riportato dai media statali, il parlamento iraniano sta preparando una legge per introdurre pedaggi per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, mentre l'amministratore delegato della compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi ha definito tali misure "terrorismo economico".

Gli Stati Uniti lanciano un nuovo avvertimento, chiedendo all'Iran di accettare la sconfitta o di affrontare attacchi ancora più brutali, mentre Teheran respinge i negoziati e giura di continuare a difendere il Paese.

Un funzionario iraniano definisce il piano statunitense in 15 punti per porre fine alla guerra "massimalista e irragionevole", mentre la televisione di stato delinea cinque condizioni per la pace, tra cui garanzie contro futuri conflitti e riparazioni di guerra.

Gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran continuano, con missili iraniani che prendono di mira il centro e il nord di Israele.

Le forze israeliane bombardano il Libano mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che Israele sta ampliando quella che definisce una zona cuscinetto nel Libano meridionale.

Sei paesi del Medio Oriente esortano l'Iraq a impedire ai gruppi armati sostenuti dall'Iran di lanciare attacchi nella regione.

Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti intercettano missili e droni iraniani, mentre le Nazioni Unite lanciano l'allarme sulle conseguenze di una prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz. ________________________________________________________________________ Ore 22:00 Gli Stati Uniti schiereranno 2.500 soldati in Medio Oriente Gli Stati Uniti hanno ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.500 soldati americani dell'82ª Divisione Aviotrasportata, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da un funzionario del Dipartimento della Difesa. Secondo quanto affermato dal funzionario, le forze destinate al dispiegamento includono comandanti ed elementi di supporto logistico della 1ª Brigata di combattimento della divisione. Ore 21:30 Riepilo delle dichiarazioni del Minsitro degli Esteri iraniano, di Araghchi Gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere i loro principali obiettivi di guerra contro l'Iran, tra cui una rapida vittoria militare e un cambio di regime a Teheran.

I paesi confinanti dovrebbero prendere le distanze dagli Stati Uniti.

La risposta dell'Iran ha dimostrato al mondo che nessun Paese può minacciare la sua sicurezza.

Non sono in corso negoziati con Washington, in quanto i messaggi inviati dagli Stati Uniti tramite mediatori non costituiscono colloqui.

L'Iran non cerca la guerra, desidera una soluzione definitiva al conflitto e chiede un risarcimento per i danni causati.

Le massime autorità di Teheran stanno esaminando le proposte di pace, ma insistono sul fatto che non vi è alcuna intenzione di avviare colloqui diretti con gli Stati Uniti. Ha accusato Washington di non essere riuscita a proteggere gli stati regionali nonostante la sua presenza militare.

Lo Stretto di Hormuz non è completamente chiuso, solo ai "nemici", e non c'è motivo di permettere il passaggio alle navi dei nemici e dei loro alleati.

Le forze iraniane garantiscono il passaggio sicuro alle navi provenienti da nazioni amiche.

Questa guerra non è né iraniana né statunitense, ma è una guerra in cui Israele ha spinto gli Stati Uniti.

La priorità degli Stati Uniti è la sicurezza di Israele, e per questo motivo sono state istituite basi statunitensi nella regione per proteggere Tel Aviv. Washington è disposta a sacrificare tutto per raggiungere questo obiettivo.

Israele sta portando avanti un progetto di "Grande Israele" che prevede il controllo di territori in diversi paesi della regione. Ore 21:00 Un parlamentare repubblicano si dichiara contrario al dispiegamento di truppe in Iran. La deputata statunitense Nancy Mace, un'importante esponente repubblicana, ha dichiarato a X di aver partecipato a un briefing sulla sicurezza relativo alla guerra in Iran, nell'ambito delle sue funzioni presso la Commissione per le Forze Armate della Camera, e che in quell'occasione gli obiettivi militari presentati dai funzionari dell'amministrazione Trump ai legislatori non corrispondevano alle giustificazioni fornite all'opinione pubblica americana per la guerra. "Non sosterrò l'invio di truppe sul terreno in Iran, tanto meno dopo questo briefing", ha scritto Mace, senza fornire ulteriori dettagli sulle presunte lacune informative. Mace, una delle poche repubblicane a opporsi pubblicamente alla guerra israelo-americana contro l'Iran, ha anche dichiarato ai giornalisti fuori da Capitol Hill che si sarebbe opposta a qualsiasi nuovo finanziamento che prevedesse l'invio di truppe statunitensi sul terreno. Gli Stati Uniti hanno speso oltre 11,3 miliardi di dollari solo nei primi sei giorni di guerra. Il Pentagono ne chiede altri 200 miliardi. Ore 20:30 La Casa Bianca afferma che se i colloqui con l'Iran falliranno, Trump "colpirà più duramente". La Casa Bianca ha inviato un messaggio forte all'Iran, affermando che il presidente Donald Trump predilige una via pacifica, ma è pronto a ricorrere all'escalation militare se necessario. "La preferenza del presidente è sempre la pace. Non c'è bisogno di altra morte e distruzione", ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Ma se l'Iran non accetterà la realtà del momento attuale – se non comprenderà di essere stato sconfitto militarmente e di continuare ad esserlo – il presidente Trump farà in modo che venga colpito più duramente di quanto non sia mai stato colpito prima." Ore 20:00 Riepilogo ultimi avvenimenti Una fonte diplomatica di alto livello ha confermato ad Al Jazeera che l'Iran ha ricevuto il piano in 15 punti degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, ma lo ha definito "estremamente massimalista e irragionevole".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che le forze armate del suo Paese stanno ampliando una "zona cuscinetto" nel Libano meridionale, mentre l'esercito prosegue la sua offensiva contro il gruppo libanese Hezbollah.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che l'esercito israeliano ha "superato la soglia delle 15.000 munizioni" in Iran dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il mese scorso.

Secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA, la società nucleare statale russa Rosatom ha evacuato altri 163 dipendenti dalla centrale nucleare iraniana di Bushehr.

Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 1.094 persone sono state uccise e altre 3.119 ferite dall'inizio dell'offensiva israeliana, il 2 marzo. Ore 18:00 Le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran: attaccato Dimona e Haifa, città israeliane, in risposta alle minacce di Trump. Majid Mousavi, comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha avvertito il presidente Donald Trump che "ogni minaccia e ultimatum contro l'Iran fa parte di un atto di guerra". Mousavi ha dichiarato a X che i recenti attacchi a Dimona e Haifa, in Israele, rappresentavano "un chiaro messaggio in risposta alle minacce americane di due e cinque giorni", riferendosi agli ultimatum del presidente statunitense sull'apertura dello Stretto di Hormuz. Ore 17:30 Circa 2.000 navi e 20.000 marittimi bloccati nello Stretto di Hormuz: lo afferma il capo dell'IMO. Secondo Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la situazione attuale nello Stretto di Hormuz si è rivelata "una vera sfida" per il settore marittimo globale. "Abbiamo 20.000 marittimi bloccati nello Stretto di Hormuz e circa 2.000 navi impossibilitate a navigare", ha dichiarato Dominguez ad Al Jazeera. "Naturalmente, più a lungo quelle navi restano lì, più a lungo gli equipaggi continuano a soffrire a livello mentale e di affaticamento, oltre alla riduzione di tutte le provviste necessarie al funzionamento delle navi", ha aggiunto. Il capo dell'IMO ha affermato che le compagnie assicurative si rifiutano di farsi carico degli oneri o dei costi dei sinistri. La maggior parte ha annullato i contratti o sta applicando premi elevati. Al momento, grazie agli aiuti umanitari forniti dai paesi che si affacciano sullo stretto, si sta scongiurando una crisi umanitaria a bordo di quelle navi, ha dichiarato Dominguez, aggiungendo che l'IMO sta promuovendo la creazione di un corridoio umanitario per consentire alle navi di lasciare l'area. Nel frattempo, ha affermato, il piano del presidente statunitense Donald Trump di scortare le navi attraverso lo stretto è semplicemente "insostenibile", perché non vi è alcuna garanzia che i viaggi dei mercantili non vengano presi di mira e che i marinai innocenti non vengano uccisi. Ore 17:00 L'esercito statunitense pubblica un video di 19 secondi degli attacchi contro le "infrastrutture militari" dell'Iran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che le sue forze stanno conducendo attacchi contro quelle che ha definito "le infrastrutture e le capacità militari del regime iraniano", che rappresentano una minaccia per i soldati e i partner statunitensi nella regione. Ha pubblicato i commenti su X insieme a un video di 19 secondi che alludeva ad attacchi contro l'Iran. Ore 13:00 Israele afferma di aver sganciato più di 15.000 bombe sull'Iran. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che l'esercito israeliano ha "superato la soglia delle 15.000 munizioni" in Iran dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio. Si tratta di un numero quattro volte superiore rispetto ai 12 giorni di ostilità del giugno dello scorso anno, ha aggiunto il ministro. Nel corso di un briefing congiunto con Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Katz ha dichiarato che Tel Aviv ha approvato una nuova serie di obiettivi per gli attacchi in Iran e Libano. Ore 12:30 Il presidente iraniano elogia la posizione della Turchia contro Israele. Il presidente iraniano Pezeshkian ha elogiato la "ferma posizione" del presidente turco Erdogan contro il "regime sionista aggressivo", definendola "lodevole" e affermando che Ankara svolge un "ruolo importante" nella solidarietà con il mondo islamico. Ore 12:00 La Turchia conferma di fare da tramite tra Iran e Stati Uniti. Harun Armagan, vicepresidente per gli affari esteri del partito AKP, al governo in Turchia, ha dichiarato a Reuters che Ankara ha "svolto un ruolo di intermediario" tra Teheran e Washington. Armagan ha affermato che l'obiettivo è quello di allentare le tensioni e spianare la strada a negoziati diretti. La Turchia intrattiene forti legami con funzionari statunitensi e iraniani e ha cercato di proporsi, insieme ad altri Paesi, come possibile mediatore. Ore 11:30 Ultimi Sviluppi L'ambasciatore iraniano in Pakistan afferma che non sono in corso colloqui diretti o indiretti con gli Stati Uniti, ma aggiunge che "paesi amici" stanno tenendo consultazioni con entrambe le parti.

Secondo un funzionario del Ministero dell'Istruzione iraniano, almeno 243 studenti e insegnanti sono stati uccisi dall'inizio della guerra.

Il Ministero della Salute israeliano afferma che 204 feriti sono stati trasportati in ospedale nelle ultime 24 ore.

Il blocco di internet in Iran ha raggiunto il 26° giorno, secondo quanto riferito dall'organizzazione di monitoraggio della connettività Netblocks.

Secondo il Ministero della Difesa iracheno, sette soldati iracheni sono stati uccisi e tredici feriti in un attacco aereo contro una postazione appartenente alle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) nella provincia di Anbar.

L'ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ha affermato che gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) devono avere un ruolo in qualsiasi negoziato tra Stati Uniti e Iran. Ore 08:00 Almeno 243 studenti e insegnanti sono stati uccisi in Iran dall'inizio della guerra. Secondo un funzionario del Ministero dell'Istruzione iraniano, almeno 243 studenti e insegnanti sono stati uccisi dall'inizio della guerra, il 28 febbraio. Ore 07:30 Un missile iraniano fa scattare l'allarme nel sud di Israele. Secondo i media israeliani, l'Iran ha lanciato missili verso il sud di Israele, facendo scattare le sirene d'allarme nelle regioni del Negev, dell'Arava e del Mar Morto. Secondo quanto riportato da Ynet News, il bombardamento è stato intercettato e non si sono registrate vittime. Ore 07:00 Foto: l'Iran lancia attacchi missilistici contro Israele Ore 06:00 Riepilogo L'esercito iraniano respinge le affermazioni di Trump riguardo a possibili colloqui e dichiara che non ci sarà alcun ritorno ai prezzi del petrolio prebellici o all'ordine prebellico finché le sue forze armate non lo diranno.

I media statunitensi, citando funzionari anonimi, affermano che Turchia, Egitto e Pakistan stanno spingendo per un incontro tra Stati Uniti e Iran a Islamabad entro 48 ore.

Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, mentre i missili iraniani hanno costretto gli israeliani a rifugiarsi nei bunker situati nelle regioni centrali e settentrionali del Paese.

L'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile balistico e diversi droni, dopo che il Kuwait ha dichiarato che un attacco con droni ha causato un incendio nel suo aeroporto internazionale.

Il Consiglio di sicurezza nazionale iracheno concede ai gruppi di combattenti il ??diritto di rispondere agli attacchi statunitensi dopo che un assalto a una base paramilitare nella provincia di Anbar ha causato la morte di 15 soldati.

Il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito che sono in corso colloqui con l'Iran, dopo che Teheran aveva definito le affermazioni sui negoziati "notizie false" volte a manipolare i mercati finanziari e petroliferi.

Nonostante si parli di un possibile accordo, gli attacchi statunitensi e israeliani continuano a colpire diverse città iraniane, e un attacco nella zona sud di Teheran ha provocato almeno 12 morti e 28 feriti.

L'Iran e Hezbollah hanno lanciato una nuova ondata di missili contro Israele, prendendo di mira Tel Aviv e il nord del Paese, uccidendo almeno una persona e ferendone almeno una dozzina.

Israele continua a bombardare il Libano meridionale dopo aver delineato i piani per occupare la regione fino al fiume Litani. Almeno 33 persone sono rimaste uccise nelle ultime 24 ore.

Gli Emirati Arabi Uniti affermano che un civile marocchino che collaborava con le loro forze armate in Bahrein è stato ucciso in un attacco iraniano. Diversi soldati sono rimasti feriti.

QatarEnergy dichiara la forza maggiore sui contratti di GNL, inclusi quelli con clienti in Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 22:00 L'Iran afferma di aver preso di mira l'impianto di produzione di armi Rafael ad Haifa. Le forze armate iraniane affermano di aver condotto attacchi con droni contro un impianto della società israeliana di armamenti Rafael nella città settentrionale di Haifa. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, un portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha affermato che le forze iraniane hanno lanciato missili e droni contro obiettivi tra cui Eilat, Dimona e aree intorno a Tel Aviv, nonché contro quelle che ha descritto come basi militari statunitensi nella regione. L'Iran ha aggiunto che la sua difesa aerea ha intercettato missili da crociera e droni nelle regioni centrali e meridionali del Paese. In precedenza, avevamo segnalato che gli attacchi avevano preso di mira anche impianti aerospaziali vicino all'aeroporto Ben Gurion e aerei in fase di rifornimento presso la stessa struttura. Israele non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a queste affermazioni. Ore 21:30 L'Iran annuncia che le navi non ostili possono transitare nello Stretto di Hormuz previo coordinamento. L'Iran ha comunicato agli Stati membri dell'Organizzazione marittima internazionale che le "navi non ostili" possono transitare nello Stretto di Hormuz, a condizione che si coordinino con le autorità iraniane, secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita una lettera. Al Jazeera non è stata in grado di verificare immediatamente la notizia. In tempo di pace, circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Ore 21:00 Trump ripete che gli Stati Uniti sono attualmente in trattative con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti afferma che i negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra sono in corso "proprio ora", sostenendo che Teheran desidera "disperatamente" raggiungere un accordo. "Siamo in fase di negoziazione proprio ora", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, aggiungendo che il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner erano coinvolti. Ore 20:30 Un proiettile ha colpito il terreno della centrale nucleare di Bushehr, in Iran. L'Organizzazione iraniana per l'energia atomica ha riferito che un proiettile ha colpito il terreno della centrale nucleare di Bushehr, a seguito di quelle che ha definito continue azioni ostili da parte delle forze statunitensi e israeliane, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA. L'attacco avvenuto questa notte non ha causato perdite tecniche o umane, e non ha provocato danni ai vari settori dell'impianto. L'AEOI ha affermato che gli attacchi contro impianti nucleari pacifici costituiscono una "chiara violazione delle norme internazionali riguardanti l'immunità di tali centri da azioni militari", avvertendo di "pericolose conseguenze per la sicurezza regionale, in particolare per i paesi che si affacciano sul Golfo Persico". Ore 20:00 Secondo quanto riportato dai media iraniani legati allo stato, le Guardie Rivoluzionarie avrebbero preso di mira i sistemi satellitari militari israeliani. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver preso di mira le stazioni di ricezione satellitare al servizio dell'esercito israeliano nell'ambito della loro ultima ondata di attacchi. Secondo l'agenzia di stampa iraniana ISNA, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che gli attacchi sono stati condotti utilizzando missili a lungo e medio raggio, nonché droni, in quella che hanno definito la 79ª ondata della loro operazione in corso. Israele non ha rilasciato commenti immediati in merito all'affermazione. Ore 19:30 Secondo i medici israeliani, tre persone sono rimaste ferite nell'attacco avvenuto nel centro di Israele. Il servizio di ambulanze israeliano, Magen David Adom, afferma che i tre sono rimasti feriti a Bnei Brak da razzi diretti verso il centro di Israele. Secondo il rapporto, tra le vittime figurano un uomo di 23 anni con ferite da schegge, una donna di 80 anni e un bambino di sette anni in condizioni lievi con ferite da schegge di vetro. I media israeliani riferiscono che l'attacco, perpetrato dall'Iran, ha causato il crollo di un edificio a Bnei Brak, nella zona di Tel Aviv. Ore 18:30 La Turchia afferma che non ci sono problemi con il flusso di gas dall'Iran. Il ministro dell'Energia turco Alparslan Bayraktar ha dichiarato ai giornalisti al termine di una riunione di gabinetto che non ci sono problemi con il flusso di gas naturale dall'Iran e che i depositi di stoccaggio del paese sono pieni al 71%. I media turchi hanno riportato le parole di Bayraktar, il quale avrebbe affermato: "Non ci sono problemi con il flusso di gas dall'Iran". Queste dichiarazioni giungono dopo che in precedenza alcuni media avevano riportato l'interruzione dei flussi. Ore 18:00 Erdogan: la Turchia sta lavorando per stabilire la pace nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia continuerà a impegnarsi con tutte le sue risorse per raggiungere la pace nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che, a suo dire, ha colpito l'economia turca e il mondo intero. Erdogan ha inoltre affermato che il governo sta valutando diverse misure per proteggere l'economia dalla guerra, che ha travolto la regione e fatto impennare i prezzi dell'energia. Ore 17:30 Pezeshkian: sempre più paesi della regione "esprimono disgusto" per Stati Uniti e Israele. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che sempre più paesi della regione e dei paesi limitrofi condannano gli Stati Uniti e il loro alleato Israele per i loro "crimini". "I popoli di Pakistan, Turchia, Iraq, Libano, Egitto e dei paesi arabi stanno esprimendo a gran voce il loro disgusto per l'America, Israele e i loro crimini", ha affermato Pezeshkian in un post sui social media. “I cuori dei popoli liberi del mondo non sono con i sionisti.” Ha aggiunto che garantire la stabilità nella regione è possibile solo attraverso la cooperazione e il rispetto della volontà delle nazioni. Ore 17:00 Il ministro degli Esteri cinese sollecita colloqui di pace rapidi in una telefonata con il suo omologo iraniano. Secondo quanto riportato in un comunicato del Ministero degli Esteri cinese, Wang Yi ha esortato le parti a cogliere ogni opportunità per avviare al più presto colloqui di pace, durante una telefonata con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Parlare è sempre meglio che combattere, ha detto Wang ad Araghchi, aggiungendo che "tutte le questioni critiche dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo e la negoziazione, non con l'uso della forza". Araghchi ha detto a Wang che "la parte iraniana è impegnata a raggiungere una soluzione definitiva al conflitto, non solo un cessate il fuoco temporaneo", e ha ringraziato la Cina per l'assistenza umanitaria, si legge nella dichiarazione. Secondo il ministero, la telefonata si è svolta "su richiesta" della parte iraniana. La Cina rimane un partner chiave dell'Iran, ma ha affermato di "non appoggiare" gli attacchi di Teheran contro gli stati del Golfo che ospitano basi statunitensi e ha sollecitato un cessate il fuoco. Ore 16:00 Ecco un riepilogo degli ultimi sviluppi: Secondo quanto riportato da Press TV, il portavoce del comando militare iraniano, Ali Abdollahi Aliabadi, ha affermato che le forze armate del Paese continueranno a combattere "fino alla vittoria completa".

L'esercito iraniano afferma di aver condotto attacchi con droni contro infrastrutture presso l'aeroporto Ben Gurion di Israele e nell'area di Haifa.

I media iraniani riportano forti esplosioni nel centro e nell'ovest di Teheran, così come a Isfahan, mentre la Mezzaluna Rossa iraniana afferma che oltre 82.000 edifici civili sono stati danneggiati o distrutti negli attacchi delle forze statunitensi e israeliane.

I raid aerei israeliani sul Libano hanno colpito diverse zone, tra cui la città cristiana di Sahel Alma a nord di Beirut e alcune località di Tiro, mentre il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che un adolescente e due paramedici sono rimasti uccisi.

Nell'ultimo aggiornamento, il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 1.072 persone sono state uccise e altre 2.966 ferite negli attacchi israeliani a partire dal 2 marzo.

Ulteriori raid israeliani hanno preso di mira le città meridionali di Kfar Tebnit e Mahrouna. Un soldato israeliano è rimasto ferito durante le operazioni nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dall'emittente radiotelevisiva israeliana.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che un cittadino marocchino, che lavorava come collaboratore civile per le forze armate, è stato ucciso in Bahrein da un attacco missilistico iraniano, aggiungendo di aver intercettato cinque missili balistici e 17 droni lanciati dall'Iran. Ore 13:00 Gli Stati del Golfo e l'Iran devono "trovare il modo di convivere", afferma il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar. Interrogato sulle future relazioni tra gli stati del Golfo e l'Iran, il primo ministro del Qatar, al-Ansari, ha affermato che tutti i popoli della regione hanno legami profondi e che i loro paesi dovranno trovare un modo per coesistere. “L’Iran è qui da millenni. Le popolazioni di questa regione sono qui da millenni. Nessuno se ne andrà. L’annientamento totale non è un’opzione”, ha affermato al-Ansari. “Vivremo fianco a fianco, saremo vicini per il futuro dell'umanità e dobbiamo trovare il modo di convivere.” Ore 12:30 L'Iran nomina un nuovo capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. L'Iran ha nominato Mohammad Bagher Zolghadr nuovo segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA, che cita l'ufficio del presidente. Zolghadr subentra ad Ali Larijani, assassinato la settimana scorsa. Ore 12:00 La Russia esprime preoccupazione per il rischio che la guerra con l'Iran si estenda al Mar Caspio. La Russia considererebbe "estremamente negativamente" qualsiasi estensione del conflitto con l'Iran nel Mar Caspio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La scorsa settimana, Israele ha dichiarato che il suo esercito ha condotto attacchi contro la marina iraniana nel Mar Caspio, colpendo decine di obiettivi, tra cui motovedette missilistiche. Russia e Iran, che hanno firmato un trattato di partenariato strategico lo scorso anno, si affacciano entrambi sul Mar Caspio. Ore 11:30 "Disposti a ospitare colloqui tra Stati Uniti e Iran": lo dichiara il Ministero degli Esteri pakistano ad Al Jazeera. Il Ministero degli Esteri pakistano ha dichiarato ad Al Jazeera che Islamabad è pronta a ospitare colloqui tra Stati Uniti e Iran per cercare una soluzione negoziata al conflitto, qualora le parti in conflitto lo desiderino. "Se le parti lo desiderano, Islamabad è sempre disposta a ospitare colloqui", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Tahir Andrabi. "Ha sempre sostenuto il dialogo e la diplomazia per promuovere la pace e la stabilità nella regione". Il commento di Andrabi è arrivato un giorno dopo che Trump aveva sospeso, per cinque giorni, la sua minaccia di bombardare le centrali elettriche iraniane e aveva affermato che Stati Uniti e Iran erano impegnati in negoziati "molto buoni". L'Iran ha negato di essere impegnato in negoziati con gli Stati Uniti, ma diverse fonti mediatiche statunitensi e israeliane hanno suggerito che un gruppo di paesi – Pakistan, Egitto e Turchia – abbia agito da intermediario negli ultimi giorni, veicolando messaggi tra Teheran e Washington nel tentativo di mediare una via d'uscita. Alcune fonti hanno ipotizzato un possibile incontro tra i negoziatori statunitensi e iraniani a Islamabad nei prossimi giorni, sebbene nessuna delle due parti abbia confermato tale incontro. Il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, ha parlato con Trump domenica. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha telefonato al presidente iraniano Masoud Pezeshkian il giorno successivo. A ciò hanno fatto seguito le telefonate separate del ministro degli Esteri Ishaq Dar con i suoi omologhi iraniano e turco. Ore 11:00 Ultimi sviluppi I missili iraniani hanno colpito diverse zone di Tel Aviv, causando ingenti danni agli edifici e almeno quattro vittime.

Israele ha condotto attacchi in tutto il Libano, uccidendo due persone nella città di Bshamoun.

Il ministro dell'energia iraniano ha minimizzato le minacce di Trump di colpire le centrali elettriche iraniane, affermando che le infrastrutture possono essere ricostruite e modernizzate rapidamente.

Un gasdotto presso la centrale elettrica di Khorramshahr, in Iran, è stato attaccato, ma non ha causato vittime né disagi, secondo quanto riferito da un funzionario locale. Ore 08:30 Ursula von der Leyen chiede l'apertura dello stretto di Hormuz. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha esortato Stati Uniti e Iran a sedersi al tavolo dei negoziati e a porre immediatamente fine alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz e alla guerra. Von der Leyen ha affermato che i tentativi dell'Iran di bloccare la strategica via navigabile "devono essere condannati", aggiungendo che la fine della guerra è necessaria per fermare la crescente perturbazione economica globale. "L'Iran deve cessare immediatamente le minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e altri tentativi di bloccare lo stretto alla navigazione commerciale", ha dichiarato martedì a Canberra. “Tutti noi risentiamo delle ripercussioni sui prezzi del gas e del petrolio… ma è di fondamentale importanza giungere a una soluzione negoziata che ponga fine alle ostilità che vediamo in Medio Oriente.” Ore 08:00 Il ministro dell'energia iraniano afferma che le centrali elettriche possono essere ricostruite rapidamente. Abbas Aliabadi ha minimizzato la minaccia di attacchi alle centrali elettriche iraniane, affermando che il Paese ha decentralizzato la produzione di energia elettrica e ha in programma di ricostruire rapidamente qualsiasi impianto qualora venisse colpito. "La popolazione non deve preoccuparsi affatto; se le centrali elettriche vengono colpite, saranno ricostruite e modernizzate rapidamente", ha dichiarato il ministro, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Ore 07:30 Hezbollah afferma di aver lanciato 5 attacchi contro posizioni israeliane. Hezbollah afferma di aver lanciato attacchi contro cinque obiettivi israeliani nelle prime ore di martedì. In una serie di dichiarazioni, il gruppo ha affermato di aver preso di mira, all'alba, assembramenti di truppe israeliane, una caserma, una postazione radar e postazioni di artiglieria. Secondo quanto riportato, tra i bersagli dei razzi figuravano anche soldati israeliani presso la Porta di Fatima, nella città di Kfar Kila, nel Libano meridionale. Hezbollah ha affermato di aver utilizzato droni e razzi anche per colpire una postazione radar vicino a Ma'alot-Tarshiha e postazioni di artiglieria negli insediamenti di Sasa e Ein HaKovshim, nel nord di Israele. Ore 07:00 Le immagini mostrano ingenti danni in una strada di Tel Aviv. Le immagini trasmesse in diretta da Israele mostrano ingenti danni in una parte di Tel Aviv a seguito dell'ultimo attacco missilistico iraniano. In un punto, soccorritori e polizia sono radunati in una strada affollata e disseminata di detriti, con diverse auto gravemente danneggiate: una ribaltata su un fianco e altre completamente distrutte. Ore 06:30 L'Iran afferma che 208 bambini sono stati uccisi negli attacchi statunitensi e israeliani. Il capo del servizio di emergenza ha dichiarato che il numero di bambini uccisi in Iran dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, è salito a 208. In una dichiarazione video pubblicata dall'emittente statale IRIB, Jafar Miadfar ha affermato che dei 208 bambini uccisi, 168 erano vittime degli attacchi missilistici statunitensi contro la scuola femminile di Minab all'inizio della guerra. Miadfar ha aggiunto che 13 dei bambini uccisi avevano meno di cinque anni e il più piccolo aveva solo tre giorni. Secondo il governo iraniano, finora oltre 1.500 civili sono stati uccisi in tutto il paese. Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti I media e i funzionari iraniani hanno continuato a smentire le affermazioni del presidente statunitense Donald Trump secondo cui sarebbero in corso colloqui di pace con Teheran.

L'Iran ha segnalato attacchi contro infrastrutture energetiche nelle regioni di Isfahan e Khorramshahr.

L'Arabia Saudita ha intercettato un'ondata di oltre 20 droni nella parte orientale del Paese durante diverse ore di incursioni notturne, mentre il Kuwait ha risposto ad attacchi di droni e missili e in Bahrein sono state attivate le sirene d'allarme.

Israele ha intensificato gli attacchi contro il Libano: almeno due persone sarebbero morte e cinque ferite in un raid contro una città a sud della capitale, Beirut.

Sono stati emessi nuovi avvisi di viaggio, mentre la Cina ha nuovamente esortato i suoi cittadini a lasciare Israele "il prima possibile" e l'ambasciata statunitense in Mauritania ha avvertito di un elevato rischio di "attacchi terroristici".

La Corea del Sud è l'ultimo Paese ad aver fatto appello all'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre il primo ministro sudcoreano ha annullato un viaggio in Cina per concentrarsi sulle ripercussioni economiche della guerra a livello nazionale.

Un alto dirigente petrolifero europeo ha affermato che l'impatto della guerra con l'Iran sui mercati energetici globali potrebbe superare quello della guerra in Ucraina, mentre il prezzo del petrolio Brent è risalito a oltre 100 dollari al barile.

L'Iran nega di aver preso di mira con missili una base militare congiunta gestita da Stati Uniti e Regno Unito sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, respingendo l'accusa come un "attacco sotto falsa bandiera israeliano".

L'Iran ha fermamente smentito le notizie di negoziati con gli Stati Uniti, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato una sospensione di cinque giorni degli attacchi alle centrali elettriche iraniane, affermando che Washington e Teheran avevano avuto "conversazioni molto positive e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente".

I mercati azionari hanno registrato un rialzo e i prezzi del petrolio sono calati dopo l'annuncio di Trump relativo ai colloqui tra Stati Uniti e Iran.

L'Iran utilizzerà "ogni mezzo a sua disposizione per garantire la sicurezza", ha dichiarato il portavoce delle forze armate del Paese, Ebrahim Zolfaghari, mentre le esplosioni continuavano a scuotere Teheran durante la notte.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta negoziando una bozza di risoluzione presentata dal Bahrein per autorizzare gli Stati a utilizzare "tutti i mezzi necessari" per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz .

Aerei da guerra israeliani hanno lanciato almeno tre attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut, dopo che l'esercito israeliano ha emesso ulteriori ordini di evacuazione forzata per i residenti della capitale libanese.

Secondo le Nazioni Unite, 1,2 milioni di persone in Libano , ovvero circa una persona su cinque, sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi israeliani a partire dal 2 marzo.

Le autorità irachene affermano che un attacco aereo ha colpito una base militare utilizzata dalle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), allineate con l'Iran, nella parte orientale della città di Ramadi, nella provincia occidentale di Anbar. Un altro attacco, nella provincia di Babil, ha causato il ferimento di circa quattro persone.

_______________________________________________________________________________________ Ore 22:30 I mercati azionari statunitensi registrano un rialzo dopo che Trump ha rinviato l'attacco alle centrali elettriche iraniane. I tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso tutti in rialzo di oltre l'1%, grazie al calo dei prezzi del petrolio dopo che Trump ha annunciato di aver ordinato all'esercito di rinviare gli attacchi contro le centrali elettriche iraniane. Dopo il calo della scorsa settimana, i mercati azionari statunitensi hanno registrato una netta ripresa in seguito alle affermazioni del presidente secondo cui gli Stati Uniti avrebbero avuto "conversazioni produttive" con Teheran, un'affermazione che l'Iran ha respinto. Con i prezzi del petrolio in calo di oltre il 10% nella giornata odierna, i tre principali indici azionari di Wall Street hanno registrato i maggiori guadagni percentuali giornalieri dal 6 febbraio. Ore 22:00 L'Iran utilizzerà "ogni mezzo a sua disposizione per garantire la sicurezza" L'Iran "utilizzerà ogni mezzo a sua disposizione per garantire la sicurezza, se necessario", ha dichiarato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale di Khatam Al Anbiya. Intervenendo alla televisione di stato, Zolfaghari ha sottolineato che l'Iran "controlla lo Stretto di Hormuz in modo molto intelligente ed efficace" e che "i paesi extraregionali non hanno il diritto di interferire". Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Zolfaghari ha anche affermato: Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha condotto "attacchi su vasta scala" a Erbil, in Iraq.

Le forze hanno preso di mira anche le forze statunitensi presso la base aerea di al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti e la base Prince Sultan in Arabia Saudita, nonché la Quinta Flotta della Marina statunitense.

L'Iran ha lanciato missili contro le città di Ashkelon, Tel Aviv, Haifa e la zona di Gush Dan in Israele.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ribadisce che il comportamento "ingannevole" di Trump non indurrà l'Iran a "trascurare il fronte di guerra e la lotta contro l'avversario, perché le operazioni psicologiche del nemico sono ormai evidenti".

Gli Stati Uniti e Israele continueranno a ritirarsi. Ore 21:30 Un cacciatorpediniere britannico arriva nel Mediterraneo orientale. Secondo il Ministero della Difesa britannico, la HMS Dragon è giunta nel Mediterraneo orientale ed è pronta ad "iniziare l'integrazione operativa nelle difese di Cipro". La nave da guerra ha lasciato il Regno Unito l'11 marzo e ha il compito di difendere una base aerea britannica a Cipro, recentemente colpita da un drone di fabbricazione iraniana. "I caccia Typhoon e F-35 della Royal Air Force hanno continuato le loro missioni difensive durante la notte, sorvolando anche Cipro, Giordania, Qatar e Bahrein", ha dichiarato il ministero. Ore 21:00 Più di 9.000 attacchi lanciati contro l'Iran Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di aver attaccato più di 9.000 obiettivi in ??Iran e di aver danneggiato e distrutto 140 navi iraniane dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio. Nonostante le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui sono in corso colloqui con l'Iran per porre fine alle ostilità, il CENTCOM ha affermato che gli attacchi continuano. "Le forze statunitensi continuano a colpire con aggressività obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione", si legge in un post su X. Ore 20:30 Netanyahu afferma che Trump vede la possibilità di un accordo con l'Iran Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver parlato con Trump, il quale intravede la possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ritiene possibile sfruttare “gli straordinari successi ottenuti [dall'esercito israeliano] e da quello statunitense per realizzare gli obiettivi della guerra attraverso un accordo, un accordo che tuteli i nostri interessi vitali”, ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio diffuso dal suo ufficio. "Parallelamente, continuiamo ad attaccare sia l'Iran che il Libano", ha dichiarato Netanyahu, aggiungendo: "Stiamo smantellando metodicamente il programma missilistico e quello nucleare e continuiamo a colpire duramente Hezbollah". Netanyahu ha inoltre affermato che "solo pochi giorni fa abbiamo eliminato altri due scienziati nucleari". Ore 19:30 Smotrich, ministro degli Esteri israeliano, afferma che il "nuovo confine israeliano" in Libano dovrebbe essere il fiume Litani. Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato che l'escalation militare di Israele in Libano "deve concludersi con una realtà completamente diversa, sia con la decisione di Hezbollah, sia con la modifica dei confini di Israele". Parlando a un programma radiofonico israeliano, Smotrich ha proseguito: "Lo dico qui in modo definitivo... in ogni stanza e in ogni discussione: il nuovo confine israeliano deve essere il fiume Litani". Le dichiarazioni di Smotrich sono giunte dopo che Israele ha abbattuto i ponti sul fiume Litani, isolando di fatto alcune zone del Libano meridionale dal resto del Paese. Il presidente libanese Joseph Aoun ha definito gli attacchi un "preludio all'invasione di terra". Ore 19:00 Il Libano comunica che gli attacchi israeliani hanno ucciso più di 1.030 persone dall'inizio della guerra. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 1.039 persone sono state uccise e altre 2.876 ferite dall'inizio dell'offensiva israeliana, il 2 marzo. Almeno 10 persone sono state uccise e altre 90 ferite in tutto il Libano nelle ultime 24 ore, ha aggiunto il ministero. Ore 18:30 Il ministro degli Esteri russo esorta il suo omologo iraniano Araghchi a "porre fine immediatamente alle ostilità". Abbiamo maggiori dettagli sulla telefonata avvenuta tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Lavrov "ha sottolineato l'urgente necessità di porre fine immediatamente alle ostilità e di procedere verso una soluzione politica e diplomatica", ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in un comunicato stampa relativo alla telefonata. Ha inoltre sottolineato l'"inaccettabilità degli attacchi contro le infrastrutture nucleari iraniane", facendo eco al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che in precedenza aveva condannato gli attacchi israelo-americani vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr definendoli "estremamente pericolosi". Entrambi i funzionari hanno espresso preoccupazione per la possibilità che il conflitto si estenda al Mar Caspio, si legge nella dichiarazione. Ore 18:00 Trump ha ribadito di avere "ottimi colloqui" con l'Iran. Nonostante le smentite dell'Iran, Trump ha ribadito che Stati Uniti e Iran sono in trattative. "Ora stiamo avendo delle ottime discussioni. Sono iniziate ieri sera, o meglio, un po' anche la sera prima", ha detto. "Vogliono la pace. Hanno concordato di non dotarsi di armi nucleari." Ha aggiunto di sperare che "possiamo raggiungere un accordo che sia vantaggioso per tutti", compresi gli alleati mediorientali e Israele. Ore 17:30 L'Iran annuncia che è in corso la "77esima ondata" di attacchi contro Israele e la regione del Golfo. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato di aver lanciato la sua 77esima ondata di attacchi contro Israele e le basi militari statunitensi in Medio Oriente. Gli attacchi "hanno preso di mira il nord, il centro e il sud" di Israele "utilizzando sistemi superpesanti e a puntamento rapido, droni Khyber Shaken e droni distruttivi", ha dichiarato un portavoce in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato di aver preso di mira anche le basi statunitensi di Ali Al Salem in Kuwait, Prince Sultan in Arabia Saudita e al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. "Il comportamento contraddittorio di Trump non ci indurrà a trascurare il fronte di guerra e a continuare la battaglia", si legge nel comunicato. Ore 17:00 Il presidente del parlamento iraniano: "non si sono tenuti negoziati". Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ribadito la dichiarazione del ministero degli Esteri secondo cui l'Iran non ha avuto colloqui con gli Stati Uniti. "Non si sono tenuti negoziati con gli Stati Uniti e le fake news vengono utilizzate per manipolare i mercati finanziari e petroliferi e per uscire dal pantano in cui sono intrappolati Stati Uniti e Israele", ha scritto su X. L'Iran esige "una punizione completa e severa per gli aggressori", ha affermato il portavoce in un secondo messaggio. I funzionari iraniani "sostengono fermamente la loro Guida Suprema e il loro popolo fino al raggiungimento di questo obiettivo". Ore 16:30 Il ministero degli esteri iraniano nega che si siano svolti colloqui con gli Stati Uniti Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha negato che l'Iran abbia avuto colloqui con gli Stati Uniti, affermando che la posizione di Teheran sullo Stretto di Hormuz e le condizioni per la fine della guerra non sono cambiate. In dichiarazioni diffuse dall'agenzia di stampa statale IRNA, Baghaei ha affermato che "sono pervenuti messaggi da alcuni paesi amici in merito alla richiesta degli Stati Uniti di avviare negoziati per porre fine alla guerra". L'Iran ha risposto lanciando avvertimenti sulle "gravi conseguenze di qualsiasi attacco alle infrastrutture vitali dell'Iran", ha affermato Baghaei. Come abbiamo già riportato, il presidente statunitense Trump aveva precedentemente affermato che gli Stati Uniti avevano parlato con alti funzionari iraniani e che erano stati gli iraniani a prendere l'iniziativa. Ore 16:00 La portavoce dell'UE Kallas accoglie con favore la decisione di Trump di rinviare gli attacchi alle centrali elettriche iraniane. Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, ha accolto con favore l'annuncio di Trump secondo cui non ci saranno attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. Kallas ha affermato che gli attacchi alle infrastrutture stavano causando il caos nella regione e aggravando ulteriormente la guerra. Ore 15:30 Il Cremlino monitora i "segnali contrastanti" sulla situazione in Iran. Il Cremlino afferma di stare monitorando quelle che definisce dichiarazioni contraddittorie sulla situazione in Iran, ma spera che il conflitto si risolva rapidamente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. «Oggi sono state rilasciate diverse dichiarazioni, alcune anche contraddittorie. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e speriamo che presto torni a un corso pacifico», ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS. Ore 15:00 Quali sono i punti salienti del discorso di Trump? Gli Stati Uniti hanno avuto colloqui intensi con gli iraniani, e sono stati raggiunti importanti punti di accordo.

Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, hanno avuto colloqui con gli iraniani.

Gli Stati Uniti non vogliono che l'Iran possieda armi nucleari.

Gli Stati Uniti hanno parlato con stimati alti dirigenti iraniani.

Entrambe le parti vogliono raggiungere un accordo.

È molto probabile che le due parti si scambieranno messaggi telefonicamente oggi.

Trump non ha ricevuto alcuna notizia dal nuovo leader supremo e afferma di non essere sicuro che sia ancora vivo.

Ritiene che Israele sarebbe contento di un accordo con l'Iran.

Se si raggiungesse un accordo, sarebbe un ottimo inizio sia per l'Iran che per la regione.

Di recente ha parlato con Israele dell'Iran.

Non può garantire che si raggiungerà un accordo con l'Iran.

Gli iraniani hanno chiamato Trump. Lui non ha chiamato loro.

Vuole che gli Stati Uniti abbiano quanto più petrolio possibile.

Se Stati Uniti e Iran raggiungeranno un accordo, sarà molto facile ottenere uranio arricchito.

Se gli Stati Uniti non avessero colpito l'Iran con i bombardieri B-2, quest'ultimo avrebbe sviluppato un'arma nucleare entro due settimane da utilizzare contro Israele.

Ci sono 15 punti di accordo con l'Iran.

Forse l'amministrazione Trump troverà in Iran qualcuno con cui trattare che assomigli al presidente ad interim del Venezuela. Ore 14:00 Media iraniani: nessun contato diretto o indiretto con Trump, sostenendo che quest'ultimo abbia "fatto marcia indietro". L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte iraniana a consizione di anonimato, ha riferito che non c'è stato alcun contatto diretto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, "nemmeno tramite un intermediario". La fonte ha affermato che Trump "ha fatto marcia indietro" dopo essere stato avvertito che l'Iran avrebbe preso di mira le centrali elettriche nel Golfo e in Israele. Il rapporto aggiungeva che Trump aveva affermato che erano in corso colloqui con l'Iran, nonostante la fonte avesse negato qualsiasi comunicazione di questo tipo. Le affermazioni non hanno potuto essere verificate in modo indipendente e non vi è stato alcun commento immediato da parte dei funzionari iraniani. Ore 13:30 L'AIEA e la Russia discutono di "segnalazioni preoccupanti" sugli attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr. Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha avuto una conversazione telefonica con Alexey Likhachev, capo della società nucleare statale russa Rosatom, per discutere delle "recenti e preoccupanti notizie riguardanti attività militari nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, in Iran". Rosatom ha costruito la prima unità da 1 gigawatt dell'unica centrale nucleare iraniana a Bushehr e sta costruendo ulteriori unità nella stessa zona. In una dichiarazione su X, l'AIEA ha affermato che "in conformità con i sette pilastri imprescindibili della sicurezza nucleare, il Direttore Generale Grossi ha ricordato che nessuna azione militare dovrebbe mettere a rischio l'integrità fisica e la sicurezza delle centrali nucleari e del loro personale operativo, che deve essere in grado di svolgere il proprio lavoro vitale in condizioni di sicurezza". Ore 13:00 Il prezzo del petrolio Brent scende a 96 dollari dopo che Trump ha ordinato il rinvio dell'azione militare contro l'Iran. I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 13% dopo che Trump ha dichiarato che avrebbe ordinato all'esercito di rinviare qualsiasi attacco contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane. I future sul petrolio Brent erano scesi di circa 17 dollari, ovvero del 15%, raggiungendo un minimo di sessione di 96 dollari al barile alle 11:08 GMT, mentre il West Texas Intermediate statunitense era sceso di 13 dollari, ovvero di circa il 13,5%, a un minimo di sessione di 85,28 dollari. Ciò avviene dopo che i prezzi del petrolio sono schizzati oltre i 100 dollari al barile, in seguito agli attacchi dell'Iran contro le navi che hanno di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz. Ore 12:30 Trump afferma che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui "molto buoni e produttivi" con l'Iran sulla fine della guerra. Il presidente degli Stati Uniti afferma che la sua amministrazione ha avuto "conversazioni molto positive e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente" con l'Iran negli ultimi due giorni. "In base al tenore e al tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive, che proseguiranno per tutta la settimana, ho dato istruzioni al dipartimento della guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso", ha dichiarato in maiuscolo sulla sua pagina Truth Social. Ore 12:00 Il Cremlino mette in guardia gli Stati Uniti contro attacchi "estremamente pericolosi" nei pressi della centrale nucleare di Bushehr in Iran. Gli attacchi statunitensi e israeliani vicino alla centrale nucleare di Bushehr in Iran sono estremamente pericolosi e la Russia ha condiviso le sue preoccupazioni con gli Stati Uniti, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che tali attacchi potrebbero avere conseguenze irreparabili. "Riteniamo che gli attacchi contro gli impianti nucleari siano potenzialmente estremamente pericolosi... Pertanto, la parte russa, assumendo una posizione estremamente responsabile su questo tema, ha ripetutamente espresso le proprie preoccupazioni", ha affermato Peskov. Il portavoce del Cremlino ha affermato che il conflitto in Iran, "fino a ieri", avrebbe dovuto essere incanalato verso una soluzione politica e diplomatica. “Questa è l’unica cosa che può effettivamente contribuire a disinnescare la situazione di tensione catastrofica che si è ormai creata nella regione.” Il 17 marzo, la società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato che un attacco è stato effettuato "sul territorio adiacente all'edificio del servizio meteorologico, situato nel sito della centrale nucleare di Bushehr, in prossimità dell'unità di produzione di energia in funzione". Ore 11:30 L'aeroporto Ben Gurion di Israele è stato evacuato e le persone sono state trasferite in rifugi Secondo quanto riportato dai media israeliani, i passeggeri dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono stati evacuati nei rifugi dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in seguito al lancio di un missile da parte dell'Iran. L'emittente israeliana Canale 12 ha riferito che si sono udite delle esplosioni nel centro di Israele durante i tentativi di intercettare un missile in arrivo. Tutti i passeggeri dell'aeroporto Ben Gurion sono stati trasferiti nei rifugi in seguito agli allarmi, ha aggiunto l'emittente. Il quotidiano Haaretz ha affermato che il missile potrebbe aver trasportato munizioni a grappolo. In un altro attacco, il quotidiano Israel Hayom ha riferito che detriti missilistici hanno danneggiato un edificio nella città meridionale di Ashkelon. Il giornale ha aggiunto che frammenti sono caduti anche nella comunità di Yad Mordechai, nel sud di Israele, senza causare feriti né danni materiali. Ore 11:00 Ecco gli ultimi sviluppi: Il Consiglio di Difesa Nazionale iraniano afferma che qualsiasi tentativo di attaccare la costa o le isole iraniane comporterà il "minamento di tutte le linee di comunicazione nel Golfo Persico".

Majid Farshi, direttore generale del dipartimento per la gestione delle crisi nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, ha dichiarato che almeno sei persone sono rimaste uccise in due attacchi alla città di Tabriz.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che un civile è rimasto ucciso in un raid aereo nel distretto di Shahabiya, a Tiro, nel sud del Libano.

La Cina ha esortato tutte le parti coinvolte nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran a porre fine alle operazioni militari per evitare un "circolo vizioso" e a tornare ai negoziati.

Il prezzo spot dell'oro è sceso del 6% a 4.214,89 dollari l'oncia (28,3 grammi), estendendo le perdite per la nona seduta consecutiva. Ore 09:00 L'esercito israeliano ha colpito diverse località nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic ci sono notizie di un attacco israeliano che ha preso di mira diverse località dall'alba di oggi. Hanno segnalato attacchi in: La città di Kfarsir, nel Libano meridionale, appena a nord del fiume Litani.

La città di Kfar Tebnit, a sud-est della città meridionale di Nabatieh.

Aerei da guerra israeliani hanno distrutto il ponte di Qaqaiya, che collega le due sponde del fiume Litani: si tratta di uno dei cinque ponti principali che uniscono le due rive del fiume. Ore 08:30 Il portavoce militare iraniano schernisce il presidente degli Stati Uniti: "Ehi, Trump! Sei licenziato!" Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al Anbiya, ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui schernisce Trump, mentre si avvicina la scadenza fissata dal presidente statunitense per la riapertura completa dello Stretto di Hormuz. "Ehi Trump, SEI LICENZIATO! Conosci bene questa frase. Grazie per l'attenzione che hai dedicato a questa questione", ha detto Zolfaghari in un video in inglese. L'Iran ha promesso di lanciare attacchi di rappresaglia punitivi se gli Stati Uniti daranno seguito alla minaccia di colpire la rete energetica del paese qualora lo Stretto di Hormuz rimanesse bloccato. Ore 08:00 Le raffinerie statali cinesi valutano accordi petroliferi con l'Iran dopo la deroga statunitense Secondo Bloomberg, le raffinerie statali cinesi stanno valutando un accordo con l'Iran per l'acquisto di petrolio, dopo che gli Stati Uniti hanno concesso una deroga di 30 giorni alle sanzioni, nel tentativo di alleviare la crisi globale dell'offerta. Il media statunitense ha citato fonti a conoscenza dei fatti. È stato inoltre riferito che i rappresentanti della Compagnia petrolifera nazionale iraniana e i commercianti che fungono da intermediari hanno sondato discretamente i potenziali acquirenti tra queste e altre raffinerie asiatiche. La deroga statunitense riguarda il petrolio iraniano trasportato via mare per un mese, e Washington stima che la revoca delle sanzioni aggiungerebbe circa 140 milioni di barili di greggio al mercato petrolifero. Ciò fa seguito all'allentamento di sanzioni analoghe sul petrolio russo. Prima della guerra, la Cina era il principale acquirente di petrolio iraniano, acquistando oltre l'80% della fornitura totale esportata. Secondo Kpler, lo scorso anno la Cina ha acquistato in media 1,38 milioni di barili al giorno di petrolio iraniano. Ciò rappresentava circa il 13,4% dei 10,27 milioni di barili al giorno di petrolio importati via mare. Ore 07:30 Riepilogo: Israele lancia attacchi "su vasta scala" contro l'Iran, con potenti esplosioni segnalate a Teheran e un bambino ucciso nella città di Khorramabad.

Una persona è rimasta uccisa a Bandar Abbas, mentre si segnalano vittime e danni nella città di Urmia. Incendi sono stati inoltre avvistati nella città di Karaj.

Fatih Birol, direttore generale dell'AIE, avverte che la situazione in Medio Oriente è "molto grave" e peggiore delle due crisi energetiche degli anni '70 messe insieme.

Le borse asiatiche crollano, con il won sudcoreano che tocca il minimo degli ultimi 17 anni a causa delle minacce di una guerra prolungata tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e della chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz .

L'Arabia Saudita afferma di aver intercettato un missile balistico diretto verso Riyadh, mentre gli Emirati Arabi Uniti annunciano che un cittadino indiano è rimasto ferito dalla caduta di detriti ad Abu Dhabi. L'Iran afferma che chiuderà completamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti attaccheranno le sue centrali elettriche e avverte di possibili attacchi di rappresaglia contro gli impianti regionali di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua.

Le forze israeliane hanno fatto saltare in aria il ponte di Qasimiyah, nel sud del Libano, in un attacco che, secondo il presidente libanese Joseph Aoun, rappresenta un "preludio all'invasione di terra".

Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, le forze statunitensi e israeliane continuano a bombardare l'Iran, danneggiando oltre 81.000 unità civili dal 28 febbraio.

La difesa aerea israeliana intercetta altri missili iraniani, mentre il Primo Ministro Benjamin Netanyahu promette di distruggere l'Iran dopo l'attacco che ha ferito più di 180 persone nelle città di Arad e Dimona.

Raid aerei hanno preso di mira il quartier generale delle Forze di Mobilitazione Popolare, allineate con l'Iran, a Baghdad, in Iraq, dopo gli attacchi contro un diplomatico statunitense e un centro logistico presso il principale aeroporto della città.

Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di missili e droni, mentre il consigliere presidenziale emiratino Anwar Gargash afferma che gli attacchi dell'Iran contro i Paesi del Golfo "consolidano la minaccia iraniana come pilastro centrale del pensiero strategico del Golfo" e porteranno al "rafforzamento delle nostre partnership di sicurezza con Washington". ______________________________________________________________________ Ore 20:00 L'Iran afferma che la "tensione" nello Stretto di Hormuz è colpa degli Stati Uniti e di Israele. Il Ministero degli Esteri iraniano ha insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz non è bloccato, attribuendo la responsabilità del "pericolo crescente" nella via navigabile direttamente agli Stati Uniti e a Israele. L'Iran ha "adottato una serie di misure per garantire che gli aggressori e i loro sostenitori non possano abusare dello Stretto di Hormuz per perseguire i loro obiettivi aggressivi contro l'Iran", ha dichiarato il ministero in un comunicato, sottolineando che lo Stretto "non è chiuso e il traffico marittimo... non è stato interrotto". "La responsabilità di qualsiasi interruzione, insicurezza e crescente pericolo in questa via navigabile e nella regione circostante ricade direttamente sul regime statunitense e sul regime sionista", prosegue la dichiarazione. Il ministero ha concluso che il “pieno ripristino della sicurezza” nello Stretto “richiede la fine dell’aggressione militare, la cessazione delle minacce, l’arresto delle azioni destabilizzanti… e il pieno rispetto dei legittimi interessi dell’Iran”. Ore 19:30 Il Libano ospita oltre 134.000 sfollati Le autorità libanesi hanno fornito un aggiornamento sul numero di persone ospitate nei rifugi statali a seguito dei continui attacchi israeliani. Stando a quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, un totale di 134.377 persone si trovano attualmente in 644 rifugi, secondo quanto affermato dall'Unità per la Gestione del Rischio di Disastri, che opera sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La cifra comprende un totale di 34.074 famiglie. In Libano, quasi una persona su cinque – oltre un milione di persone – è stata sfollata in seguito alla ripresa degli attacchi israeliani contro il Paese. Ore 19:00 Il presidente del parlamento iraniano minaccia di prendere di mira coloro che acquistano titoli del Tesoro statunitensi. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito che "gli enti finanziari che finanziano il bilancio militare statunitense sono obiettivi legittimi". "I titoli del Tesoro statunitensi sono intrisi del sangue degli iraniani. Acquistateli e vi comprerete un attacco al vostro quartier generale e ai vostri beni", ha scritto Ghalibaf su X. «Monitoriamo i vostri portafogli», ha aggiunto l'oratore. «Questo è il vostro ultimo avviso». Come abbiamo già riportato, Ghalibaf aveva precedentemente minacciato che l'Iran avrebbe colpito infrastrutture e impianti energetici in tutta la regione dopo che Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero attaccato le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto completamente lo Stretto di Hormuz. Ore 18:30 L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti afferma che metterà l'Iran "in ginocchio". Yechiel Leiter, ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, ha promesso ritorsioni in seguito ai due attacchi missilistici iraniani contro le città israeliane di Dimona e Arad. "La risposta sarà quella di continuare questa campagna finché non metteremo in ginocchio questo regime", ha detto Leiter alla CNN. "Non possiamo più convivere con un Paese maligno, che ha l'intento di distruggerci, che dichiara continuamente di volerci distruggere e che ora lancia missili balistici contro tutti i suoi vicini". Quando gli è stato chiesto come spiegare gli attacchi alla luce delle affermazioni del presidente statunitense Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui le capacità missilistiche dell'Iran sarebbero state distrutte, Leiter ha rigirato la domanda all'Iran, dicendo: "Gli iraniani mentono... questi sono assassini che mentono". «Dicevano di non possedere missili balistici intercontinentali», ha continuato. «Beh, ora hanno dimostrato di possederli». Ore 18:00 L'Iran afferma che risponderà in modo proporzionato a qualsiasi attacco contro infrastrutture vitali. Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi è l'ultimo alto funzionario ad essersi espresso contro la minaccia di Trump di colpire le centrali elettriche iraniane, affermando che Teheran risponderebbe a qualsiasi attacco di questo tipo "con una risposta proporzionata". In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, Gharibabadi ha affermato che le minacce contro le "centrali elettriche e le infrastrutture vitali" dell'Iran equivalgono a minacce contro obiettivi civili che non dovrebbero essere presi di mira in tempo di guerra. "Considerato il fallimento del Consiglio di Sicurezza [dell'ONU] nel rispettare il proprio dovere di affrontare l'aggressione e porre fine alle violazioni, e tenuto conto del diritto intrinseco dell'Iran all'autodifesa, qualsiasi attacco alle infrastrutture vitali dell'Iran riceverà una risposta proporzionata", ha affermato Gharibabadi. "La piena responsabilità legale e tutte le conseguenze di un'eventuale ulteriore escalation ricadranno su coloro che l'hanno iniziata." Ore 17:30 Segretario al Tesoro USA, Bessent: ci sono "soldi a sufficienza" per la guerra contro l'Iran. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che Washington può finanziare agevolmente la guerra contro l'Iran senza dover aumentare le tasse. Intervenendo al programma Meet the Press della NBC News, Bessent ha dichiarato: "Abbiamo fondi a sufficienza per finanziare questa guerra", aggiungendo che la richiesta di bilancio supplementare avanzata dal Pentagono – che si aggirerebbe intorno ai 200 miliardi di dollari – sarebbe destinata alle future capacità militari. "Il presidente Trump ha potenziato le forze armate, come ha fatto durante il suo primo mandato e come sta facendo ora nel suo secondo, e vuole assicurarsi che le forze armate siano ben rifornite anche in futuro", ha affermato Bessent senza confermare la cifra di 200 miliardi di dollari. Tale richiesta di finanziamenti supplementari incontra una forte opposizione al Congresso, con i Democratici e persino alcuni Repubblicani che mettono in dubbio la necessità di tali fondi, visti gli ingenti stanziamenti per la difesa dello scorso anno. Ore 17:00 L'esercito iraniano delinea una possibile risposta in caso di attacchi statunitensi alle centrali elettriche. L'Iran ha risposto al "presidente terrorista degli Stati Uniti" dopo che Trump ha minacciato di attaccare le sue centrali elettriche se l'Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro lunedì. "Abbiamo ripetutamente affermato che lo Stretto di Hormuz è chiuso solo al nemico e al traffico pericoloso", ha dichiarato il portavoce dell'esercito Ebrahim Zolfaghari alla televisione di stato. "Non è ancora stato completamente chiuso ed è sotto il nostro controllo intelligente, e il transito non pericoloso – nel rispetto di regolamenti specifici che garantiscono la nostra sicurezza e i nostri interessi – è consentito." “Tuttavia, se gli Stati Uniti daranno seguito alle loro minacce contro le centrali elettriche iraniane, verranno immediatamente adottate le seguenti misure punitive: Lo Stretto di Hormuz sarà completamente chiuso e non riaprirà finché le nostre centrali elettriche danneggiate non saranno ricostruite.

"Tutte le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche e informatiche di Israele saranno oggetto di attacchi su vasta scala."

"Tutte le società simili nella regione che hanno azionisti americani saranno completamente distrutte."

"Le centrali elettriche situate nei paesi della regione che ospitano basi statunitensi saranno considerate obiettivi legittimi." Ore 16:30 Il bilancio delle vittime in Libano dall'inizio della guerra sale a 1.029. Il Ministero della Salute pubblica libanese ha diffuso un nuovo bilancio delle vittime. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa, dal 2 marzo gli attacchi israeliani hanno causato 1.029 morti e 2.786 feriti. Ore 16:00 Pezeshkian: "affronterà le minacce sul campo di battaglia". Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che "le minacce e il terrorismo" contro l'Iran non fanno altro che unire il Paese, dopo che Trump ha minacciato di attaccare le centrali elettriche iraniane se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto. In un post su X, Pezeshkian ha affermato che l'Iran "affronterà con fermezza le minacce deliranti sul campo di battaglia". Lo Stretto di Hormuz "è aperto a tutti, tranne a coloro che violano il nostro territorio", ha aggiunto. Ore 15:30 Gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso 210 bambini in Iran dall'inizio della guerra L'emittente statale iraniana IRIB ha riportato le dichiarazioni del ministro della Salute Mohammad Reza Zafarghandi, secondo cui la guerra tra Stati Uniti e Israele avrebbe causato la morte di 210 bambini e il ferimento di altri 1.510. Il ministro ha aggiunto che gli attacchi hanno finora danneggiato 300 centri sanitari, di cura e di emergenza. Ore 15:00 Gli ultimi sviluppi: Almeno sette persone sono morte in un incidente di elicottero in Qatar. Tra le vittime figurano un soldato turco, due addetti alla sicurezza dell'azienda di difesa turca Aselsan e quattro membri delle forze armate del Qatar.

Secondo il Ministero della Salute israeliano, almeno quattro persone sono rimaste uccise nei raid aerei israeliani nel sud del Libano.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che lui e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno ordinato all'esercito di accelerare la demolizione delle case libanesi nei "villaggi in prima linea" per porre fine alle minacce alle comunità israeliane.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato di aver intercettato oggi quattro missili balistici e 25 droni.

Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, oltre 81.000 edifici civili sono stati danneggiati nei raid aerei statunitensi e israeliani in tutto l'Iran.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, il Ministero del Welfare e della Sicurezza Sociale israeliano sta fornendo assistenza a oltre 2.700 persone costrette ad evacuare le proprie case a causa degli attacchi iraniani.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avverte che gli attacchi alle centrali elettriche del paese sarebbero "immediatamente" contrastati con attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture energetiche e petrolifere in tutta la regione. Ore 10:00 I vigili del fuoco israeliani combattono contro le fiamme che hanno avvolto dei veicoli in seguito a un attacco missilistico proveniente dal Libano. Un filmato, pubblicato dai media israeliani e verificato da Al Jazeera, mostra i vigili del fuoco israeliani intenti a spegnere un incendio che ha avvolto dei veicoli, causato da un attacco missilistico proveniente dal Libano nella zona di Misgav Am, nel nord di Israele. Ore 09:30 Almeno 180 feriti negli attacchi iraniani contro Arad e Dimona, città israeliane: Ministero Come abbiamo riportato ieri sera, due distinti attacchi missilistici iraniani hanno colpito la città meridionale israeliana di Dimona, sede del principale impianto nucleare del paese, e la vicina Arad, in una delle più drammatiche escalation dall'inizio della guerra. La televisione di stato iraniana ha presentato gli attacchi come una "risposta" a quello che ha definito un attacco al complesso di arricchimento nucleare iraniano di Natanz , avvenuto in mattinata. Ora il Ministero della Salute israeliano ha aggiornato il numero delle vittime dei due raid. Ad Arad, almeno 116 persone sono rimaste ferite, sette delle quali in gravi condizioni.

A Dimona, almeno 64 persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. Il ministero afferma che almeno 4.564 persone sono state evacuate e ricoverate in ospedale dall'inizio della guerra. Di queste, 124 sono attualmente ricoverate, tra cui una in condizioni critiche e 13 in condizioni gravi. Ore 09:00 Un senatore democratico afferma che Trump ha "perso il controllo" della guerra contro l'Iran. Secondo il senatore democratico statunitense Chris Murphy, il presidente Trump ha "perso il controllo della guerra" contro l'Iran ed è in preda al panico. Murphy, membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, è uno dei numerosi legislatori che criticano la condotta dell'operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele in Iran, giunta alla sua quarta settimana. Trump aveva minacciato di "distruggere" le centrali elettriche iraniane se il governo del Paese non avesse provveduto alla riapertura dello Stretto di Hormuz. In precedenza, Murphy aveva anche descritto l'operazione militare come "la guerra folle di Trump" e aveva affermato che stava iniziando a contrarre l'intera economia statunitense a seguito di un forte aumento dei prezzi del carburante. Ore 08:30 Un sottomarino britannico a propulsione nucleare arriva nel Mar Arabico Secondo un tabloid britannico, il sottomarino a propulsione nucleare HMS Anson è arrivato nel Mar Arabico, in un contesto in cui gli Stati Uniti minacciano di intensificare le operazioni militari contro l'Iran. Secondo il Daily Mail, il sottomarino ha lasciato la città australiana di Perth il 6 marzo e si ritiene che si stia posizionando nella parte settentrionale del Mar Arabico, in un'area vicino allo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato, la HMS Anson è equipaggiata con missili da crociera Tomahawk Block IV con una gittata di 1.600 km (1.000 miglia) e siluri pesanti Spearfish. L'arrivo della nave nella regione mediorientale coincide inoltre con l'accordo raggiunto dal Primo Ministro britannico Keir Starmer, che ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare le basi militari britanniche per lanciare attacchi contro obiettivi iraniani. Ore 08:00 le navi straniere possono transitare nello Stretto di Hormuz con l'approvazione dell'Iran. Il rappresentante dell'Iran presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) afferma che le navi straniere possono ancora attraversare lo Stretto di Hormuz, a condizione che il governo iraniano si coordini per garantire la sicurezza. Ali Mousavi, che è anche l'inviato iraniano nel Regno Unito, ha dichiarato all'agenzia di stampa Mehr che gli obblighi internazionali devono essere accompagnati dal rispetto per "l'integrità territoriale e i diritti dell'Iran". Ha aggiunto che l'Iran è pronto a collaborare con l'IMO e con altri Paesi per migliorare la sicurezza marittima e proteggere i marittimi. Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo ai “nemici” dell’Iran, ha affermato Mousavi, aggiungendo che la guerra tra Stati Uniti e Israele è alla “radice della situazione attuale” nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Ore 07:30 Gli ultimi sviluppi L'Iran ha risposto alla minaccia di Trump di attacchi contro le centrali elettriche iraniane avvertendo di possibili attacchi di rappresaglia contro siti regionali legati all'energia, all'acqua e all'informatica, connessi agli Stati Uniti e ai loro alleati.

Israele lancia nuovi attacchi contro Teheran, con esplosioni segnalate nella parte orientale della città, in seguito agli attacchi missilistici iraniani contro il sud di Israele.

A seguito degli attacchi iraniani, il numero di persone ricoverate in ospedale nella città israeliana di Arad è salito a 88, di cui 10 in gravi condizioni.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che sono in corso le ricerche dopo che uno dei suoi elicotteri ha subito un guasto tecnico ed è precipitato nelle acque territoriali del Paese.

Il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi ha dichiarato che uno dei due cittadini giapponesi detenuti in Iran è stato rilasciato e farà presto ritorno in Giappone.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di distruggere le centrali elettriche iraniane se l'Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro 48 ore.

L'Iran ha attaccato il sud di Israele, ferendo decine di persone nelle città di Dimona e Arad; il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito l'accaduto una "difficile serata di battaglia".

Gli attacchi statunitensi e israeliani continuano in tutto l'Iran, comprese Teheran, Karaj, Isfahan e Natanz, e l'Organizzazione per l'energia atomica del Paese ha affermato che anche l'impianto nucleare di Natanz è stato colpito.

L'Arabia Saudita ha dichiarato persona non grata diversi membri del personale dell'ambasciata iraniana, tra cui l'addetto militare, ordinando loro di lasciare il Paese entro 24 ore.

Un gruppo di nazioni europee e del Golfo, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Regno Unito, la Francia e la Germania, ha condannato gli attacchi dell'Iran contro navi e infrastrutture nel Golfo.

Il Regno Unito ha accusato l'Iran di aver lanciato missili balistici contro la base congiunta anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, ma afferma che l'attacco non ha avuto successo. Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che l'Iran non è responsabile dell'attacco. _______________________________________________________________________________________________________________ Ore 20:00 Cosa sappiamo dell'attacco a Dimona, in Israele? Un missile iraniano ha colpito la città di Dimona, nel sud di Israele, per la quinta volta in 24 ore.

È una città ben sorvegliata e sede dell'impianto nucleare israeliano.

Diversi punti sono stati colpiti, tra cui un edificio di tre piani, che è crollato.

Almeno 39 persone sono rimaste ferite.

Secondo i media iraniani, l'attacco sarebbe una risposta all'attacco israeliano all'impianto di arricchimento nucleare di Natanz. Ore 18:30 Crolli di edifici nel sud di Israele in seguito a un attacco missilistico iraniano I media israeliani segnalano un impatto nella città meridionale di Dimona a seguito di un attacco missilistico iraniano. Secondo quanto riportato da Israel Hayom, un edificio è crollato nella zona, ferendo tre persone. Il Times of Israel afferma che le squadre di soccorso si stanno dirigendo sul posto. Ore 18:00 Cinque feriti nel nord di Israele in seguito a un attacco missilistico Un video pubblicato oggi mostra i danni a un edificio residenziale a Ma'alot-Tarshiha, nel nord di Israele, a seguito di un attacco missilistico proveniente dal Libano e della caduta di detriti intercettati. Cinque persone sono rimaste leggermente ferite dopo che un razzo ha colpito un'abitazione nella città, secondo quanto riferito dai medici e riportato dal Times of Israel. Il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom ha dichiarato che le ferite sono state causate dalle schegge in seguito all'impatto. Ore 17:30 Il Regno Unito esclude l'utilizzo di basi a Cipro per attacchi contro l'Iran Il Regno Unito non utilizzerà le sue basi militari a Cipro per operazioni offensive legate alla crisi con l'Iran, ha dichiarato un portavoce del governo cipriota. Le dichiarazioni sono seguite a una telefonata tra il Primo Ministro britannico Starmer e il Presidente cipriota Christodoulides. Il Regno Unito mantiene la sovranità su due basi sull'isola, tra cui la RAF Akrotiri, che in passato è stata presa di mira dai droni durante l'attuale escalation. Ore 17:00 Pezeshkian esorta i BRICS a "svolgere un ruolo" nel fermare gli attacchi contro l'Iran. Proseguendo la sua telefonata con il Primo Ministro indiano Modi, il presidente iraniano ha affermato che l'alleanza BRICS, attualmente presieduta dall'India, dovrebbe "svolgere un ruolo indipendente per fermare le aggressioni contro l'Iran". Pezeshkian ha inoltre proposto la creazione di un quadro di sicurezza regionale composto dai paesi dell'Asia occidentale, "mirato a garantire la pace e la stabilità nella regione attraverso la cooperazione regionale, senza interferenze straniere". Ore 16:30 L'Iran afferma che oltre 20.000 persone sono rimaste ferite dall'inizio della guerra. Il Ministero della Salute iraniano afferma che almeno 20.984 persone sono rimaste ferite dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro il Paese. In un comunicato, hanno aggiunto che sette ospedali sono stati evacuati e 36 ambulanze danneggiate. Ore 16:00 Ultimi sviluppi L'esercito israeliano afferma di aver colpito diversi obiettivi in ??Iran durante la notte, tra cui un complesso delle Guardie Rivoluzionarie e diverse strutture per la produzione e lo stoccaggio di missili.

Un raid aereo congiunto tra Stati Uniti e Israele ha preso di mira l'impianto di arricchimento nucleare iraniano di Natanz. Teheran ha comunicato all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che il sito di Natanz è stato attaccato sabato, ma non è stata rilevata alcuna fuga radioattiva.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma che la sua difesa aerea ha abbattuto un aereo da caccia israeliano nello spazio aereo iraniano, il terzo incidente di questo tipo segnalato durante la guerra.

Nel nord di Israele, due edifici sono stati danneggiati da detriti missilistici in seguito a un attacco lanciato dal Libano.

Diversi paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Regno Unito, Francia e Germania, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi iraniani contro navi commerciali e infrastrutture nel Golfo.

Il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran non cerca il conflitto con i vicini stati del Golfo e con gli altri paesi musulmani, definendoli "fratelli".

La Gran Bretagna ha condannato "gli attacchi sconsiderati dell'Iran" dopo che le sue forze armate hanno lanciato missili contro la base aerea anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano.

L'Iran ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che il sito di arricchimento nucleare di Natanz è stato attaccato sabato senza causare una fuga di radiazioni, afferma l'agenzia su X.

L'esercito israeliano afferma che "durante un'attività operativa dell'aeronautica israeliana nello spazio aereo iraniano, è stato rilevato il lancio di un missile terra-aria contro un aereo israeliano".

Teheran afferma di aver "gravemente compromesso" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni contro i serbatoi di carburante e i jet cisterna all'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv.

Secondo il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, nella giornata di sabato sono stati intercettati tre missili balistici e otto droni lanciati dall'Iran. Ore 12:30 L'Iran informa l'AIEA dell'attacco al sito nucleare di Natanz L'Iran ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che il sito di arricchimento nucleare di Natanz è stato attaccato sabato, afferma l'agenzia su X. Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito, ha affermato l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite, aggiungendo di star esaminando il rapporto. Ore 12:00 L'Iran afferma di aver interrotto i voli militari israeliani con attacchi di droni. Teheran afferma di aver "gravemente compromesso" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni contro i serbatoi di carburante e i jet cisterna all'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv. In una dichiarazione, l'esercito ha affermato che gli attacchi condotti dall'esercito iraniano e dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche contro obiettivi militari hanno costretto Israele a evacuare un certo numero di militari. Gli attacchi "continueranno con forza" finché la minaccia per l'Iran non sarà "eliminata", si legge nel comunicato. L'aeroporto Ben Gurion, situato a pochi chilometri a sud-est di Tel Aviv, ospita unità speciali dell'esercito israeliano e si trova accanto a strutture di manutenzione e riparazione per i caccia israeliani. Ore 11:30 "Attacchi criminali": l'impianto nucleare iraniano di Natanz nuovamente nel mirino. Natanz, il principale sito di arricchimento dell'uranio in Iran, è stato nuovamente attaccato. Era già stato colpito nella prima settimana di guerra e, stando alle immagini satellitari dell'epoca, diversi edifici risultavano danneggiati. L'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha affermato che l'impianto di arricchimento Shahid Ahmadi Roshan a Natanz è stato colpito nell'ambito di quelli che ha definito "attacchi criminali" da parte di Stati Uniti e Israele. L'attacco di sabato viola le leggi e gli impegni internazionali, tra cui il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e altre normative sulla sicurezza nucleare, ha aggiunto. L'impianto nucleare, situato a 220 km a sud-est di Teheran, è stato bersaglio di attacchi aerei israeliani durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele nel giugno 2025, e successivamente anche degli Stati Uniti. La guerra, che dura da tre settimane, non accenna a placarsi: Israele ha affermato che l'Iran ha continuato a lanciare missili contro il Paese nelle prime ore di sabato, mentre l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver abbattuto 20 droni in poche ore nella regione orientale, sede di importanti impianti petroliferi. Ore 11:00 Putin: "Mosca resta un'amica leale e un partner affidabile di Teheran" Secondo quanto riportato dal Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i leader iraniani per il Nowruz e ha affermato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile per Teheran. "Vladimir Putin ha augurato al popolo iraniano di superare con dignità le dure prove e ha sottolineato che in questo momento difficile Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile di Teheran", ha dichiarato il Cremlino. La Russia afferma che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran hanno spinto l'intero Medio Oriente nell'abisso e innescato una grave crisi energetica globale, descrivendo al contempo l'uccisione della Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, come un omicidio "cinico". Ore 10:30 Hacker legati all'Iran rivendicano l'attacco a un alto generale israeliano Secondo quanto riportato da Press TV, un gruppo di hacker legato all'Iran ha rivendicato l'attacco informatico all'account di posta elettronica del generale di brigata israeliano Eran Ortal. Press TV ha riportato le dichiarazioni di Handala, secondo cui l'emittente avrebbe ottenuto 100.000 "e-mail riservate" che descrivono in dettaglio quelle che vengono definite "politiche genocidarie e strategie militari" di Israele. Ortal, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di comandante del centro Dado dell'esercito israeliano, un'unità di studi militari presso lo Stato Maggiore, viene definito da Handala come l'"architetto" della "nuova dottrina della brutalità" del Paese. Il generale attualmente dirige il programma militare presso il Centro Begin-Sadat per gli studi strategici dell'Università Bar-Ilan ed è visiting scholar presso l'American Foreign Policy Council. Ore 10:00 L'Iran garantisce il passaggio sicuro alle navi nello Stretto di Hormuz Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito le precedenti dichiarazioni secondo cui lo Stretto di Hormuz è aperto, a condizione che i Paesi collaborino con Teheran. "Non abbiamo chiuso questo stretto. A nostro avviso, questo stretto è aperto. È chiuso solo per le navi appartenenti ai nostri nemici, ai paesi che ci attaccano. Per gli altri paesi, le navi possono attraversare lo stretto", ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa giapponese Kyodo News venerdì. "Siamo pronti a garantire loro un passaggio sicuro in caso di contatto... Tutto ciò che devono fare è contattarci per discutere di come avverrà questo percorso", ha dichiarato Araghchi, secondo la trascrizione dell'intervista condivisa sul suo account Telegram. Ore 09:30 L'attacco alla base di Diego Garcia dimostra che la continuazione della guerra comporta "rischi sempre più elevati". In precedenza avevamo riportato che l'Iran aveva lanciato due missili balistici contro la base militare anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, dimostrando la portata del suo arsenale. Uno sarebbe stato intercettato, mentre l'altro si sarebbe guastato a mezz'aria. Elijah Magnier, analista politico e militare con sede a Bruxelles, ha affermato che l'attacco riflette un'intensificazione della risposta iraniana alla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. "Il campo di battaglia si sta espandendo geograficamente e, se ciò accade, il controllo dell'escalation – che gli americani desiderano – diventa molto più difficile perché nuovi elementi e nuove aree diventano vulnerabili", ha dichiarato Magnier ad Al Jazeera. "Ecco perché gli americani dovranno ripensare tutta la loro strategia, perché l'Iran non sta cercando di vincere una guerra convenzionale – non può, perché gli americani sono molto più potenti – ma sta cercando di cambiare le carte in tavola." "Minacciare un obiettivo distante è un segnale che qualsiasi prosecuzione della guerra comporterà rischi sempre più elevati." Ore 09:00 Si sono svolti i funerali del portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, Ali Mohammad Naini. Secondo l'agenzia di stampa studentesca iraniana (ISNA), migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri e al corteo per il generale di brigata Ali Mohammad Naini , comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ucciso in un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele. I funerali di Naini si sono svolti a Teheran, la capitale iraniana, mentre in tutto il paese si celebravano le festività di Eid al-Fitr e Nowruz, il Capodanno persiano. Il funzionario militare di 68 anni è stato ucciso in attacchi notturni condotti congiuntamente da Stati Uniti e Israele, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), l'ultimo di una crescente serie di alti ufficiali assassinati dall'inizio della guerra. Ore 08:30 Un'altra ondata di missili iraniani lanciati verso Israele L'esercito israeliano ha emesso un nuovo allarme di attacco missilistico – almeno il quarto dall'inizio di sabato mattina – invitando la popolazione a rifugiarsi nei bunker e a rimanervi fino a quando la minaccia non sarà cessata. L'esercito ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare i missili, lanciati dall'Iran poco fa. Ore 08:00 Le raffinerie in India e in altre parti dell'Asia puntano ad acquistare petrolio iraniano dopo che gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni. Le raffinerie indiane prevedono di riprendere l'acquisto di petrolio iraniano dopo che l'amministrazione Trump ha temporaneamente revocato le sanzioni per alleviare la carenza di approvvigionamento energetico, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, che cita tre fonti del settore energetico in India. Venerdì, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha concesso una deroga di 30 giorni alle sanzioni per l'acquisto di petrolio iraniano già in mare, autorizzando così l'acquisto. Secondo l'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri (OFAC), la deroga si applica al petrolio caricato su qualsiasi nave, comprese le petroliere soggette a sanzioni, entro il 20 marzo e scaricato entro il 19 aprile. Secondo Emmanuel Belastrino, responsabile senior dei dati sul mercato del petrolio greggio presso Kepler, si stima che circa 170 milioni di barili di petrolio greggio iraniano si trovino attualmente in mare a bordo di navi sparse tra il Medio Oriente e le acque vicine alla Cina. Un commerciante con sede a Singapore ha tuttavia avvertito che, anche con la deroga, le aziende hanno comunque bisogno di tempo per completare le procedure di conformità, amministrative e bancarie, quindi ci vuole comunque tempo prima che le consegne di petrolio vengano completate. Ore 07:30 Due persone sono morte a causa dei bombardamenti nel nord dell'Iran. Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di Al Jazeera Arabic, due persone sono state uccise dai bombardamenti su una zona residenziale del villaggio di Dastak, a Kiashahr, nel nord dell'Iran, stando alle dichiarazioni del governatore della provincia di Gilan. Ore 07:00 L'Iran consente il passaggio limitato attraverso lo Stretto di Hormuz In precedenza, il portale di notizie del settore marittimo Lloyd's List aveva riferito che l'Iran aveva permesso a una nave portarinfuse di proprietà greca di transitare nello Stretto di Hormuz con il sistema di identificazione automatica (AIS) acceso, un evento senza precedenti dal 2 marzo. Ora, il Financial Times riporta che l'Iran ha permesso il passaggio di un numero limitato di navi mercantili anche mentre l'attacco di Stati Uniti e Israele è ancora in corso. Secondo i dati di navigazione, almeno sei navi hanno scaricato il loro carico nel porto di Khomeini, nella provincia iraniana del Khuzestan, a nord del Golfo Persico, e hanno attraversato lo Stretto di Hormuz tra il 15 e il 16 marzo. Ore 06:30 Riepilogo ultimi avvenimenti Gli attacchi continuano a colpire la capitale iraniana, Teheran, e le zone limitrofe, tra cui Karaj, Shahrak-e Mahallati, Shahrak-e Pardis e Shahr-e-Ray, mentre il Paese celebra il primo giorno del Nowruz, il capodanno persiano.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita diverse fonti ufficiali statunitensi, l'Iran avrebbe lanciato due missili balistici a medio raggio contro Diego Garcia, senza però colpire le basi militari anglo-americane situate sull'isola nell'Oceano Indiano.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane afferma di aver colpito più di 55 località in Medio Oriente nella sua 70ª ondata di attacchi contro interessi statunitensi e israeliani nella regione.

L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta valutando una strategia per "mettere in sicurezza o estrarre" il materiale nucleare iraniano , secondo quanto riportato dall'emittente statunitense CBS.

Secondo il portale di notizie del settore marittimo Lloyd's List, una nave portarinfuse di proprietà greca è diventata la prima nave di questo tipo ad attraversare lo Stretto di Hormuz dal 2 marzo con il sistema di identificazione automatica (AIS) attivato.

L'Arabia Saudita ha espresso la sua "più ferma condanna" nei confronti di Israele per la sua "sfacciata aggressione" e per i nuovi attacchi lanciati contro la Siria.

Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione forzata in Libano, compresa la zona meridionale di Beirut, mentre continuava a perpetrare nuovi attacchi in tutto il Paese.

L'Iran ha minacciato un attacco alla città portuale di Ras al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, qualora le isole controllate dall'Iran vicino allo Stretto di Hormuz venissero nuovamente prese di mira.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti di non volere un cessate il fuoco in Iran, salvo poi scrivere su Truth Social che gli Stati Uniti sono "molto vicini" a raggiungere i propri obiettivi in ??Iran e stanno valutando la possibilità di "ridurre gradualmente" l'azione militare.

L'esercito israeliano ha affermato di aver ucciso Esmail Ahmadi, capo dei servizi segreti iraniani Basij, e un altro alto funzionario dell'intelligence all'inizio di questa settimana.

Secondo quanto riferito dalle autorità, gli attacchi israeliani hanno causato almeno altri 20 morti e 57 feriti in Libano, portando a 1.021 il numero totale delle vittime dall'inizio degli attacchi israeliani contro il Paese, il 2 marzo.

L'Iran ha continuato gli attacchi con droni e missili contro Israele e i Paesi del Golfo, e un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi in Kuwait dopo essere stata colpita da droni .

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato la revoca temporanea, per 30 giorni, delle proprie sanzioni sul petrolio iraniano, a causa dell'impennata dei prezzi globali del carburante dovuta alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e agli attacchi nel Golfo.

La NATO ha temporaneamente ritirato tutto il personale dalla sua missione in Iraq, a causa dei continui attacchi di gruppi filo-iraniani contro siti statunitensi nel Paese. ____________________________________________________________________________________________________________ Ore 18:00 Il presidente Pezeshkian: l'Iran non cerca di dotarsi di armi nucleari. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha diffuso un messaggio in occasione del Nowruz affermando che il suo Paese non cerca la guerra con i Paesi vicini. Ha ribadito che il suo Paese non desidera acquisire armi nucleari, secondo quanto riportato dai media statali. «Le nostre difficoltà sono il risultato dell'ingerenza dei nemici», ha affermato. «Cari vicini che ci circondate, voi siete i nostri fratelli... siamo venuti per risolvere tutte queste divergenze con voi». L'Iran ha proposto "per stabilire la pace e la stabilità nella regione, si dovrebbe formare una struttura di sicurezza regionale composta da paesi islamici", ha aggiunto. “Non abbiamo bisogno della presenza di estranei nella regione.” Pezeshkian ha sottolineato che la Guida Suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che le armi nucleari sono proibite dalla religione e che nessun funzionario è autorizzato a perseguire piani per ottenerle. Ore 17:30 Il ministro degli Esteri britannico mette in guardia l'Iran dal prendere di mira "direttamente" le basi britanniche. Secondo una dichiarazione, la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha messo in guardia il suo omologo iraniano Abbas Araghchi, durante una telefonata, "dal prendere di mira direttamente basi, territori o interessi del Regno Unito". La dichiarazione è giunta in risposta a una nota diffusa dal Ministero degli Esteri iraniano, nella quale si affermava che Araghchi aveva detto a Cooper che qualsiasi utilizzo da parte degli Stati Uniti di basi militari britanniche per attacchi sarebbe stato considerato "partecipazione all'aggressione" contro la Repubblica islamica. "Le operazioni difensive del Regno Unito nella regione sono state una risposta all'aggressione iraniana contro i partner del Golfo", ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. Aggiungendo che Cooper "ha chiarito che il Regno Unito desidera una rapida risoluzione di questo conflitto". Ore 17:00 Reuters: Gli Stati Uniti invieranno migliaia di soldati aggiuntivi in ??Medio Oriente Secondo quanto riferito a Reuters da tre funzionari statunitensi, l'esercito americano sta inviando migliaia di soldati aggiuntivi in ??Medio Oriente. Uno dei funzionari, che ha parlato a condizione di anonimato, ha affermato che la USS Boxer, insieme alla Marine Expeditionary Unit, partirà dalla costa occidentale degli Stati Uniti con tre settimane di anticipo rispetto al previsto. Ore 16:30 Khamenei: i nemici dell'Iran hanno commesso un errore di valutazione e sottolinea l'unità nazionale. Nella sua dichiarazione, la Guida Suprema iraniana afferma che Stati Uniti e Israele credevano che dopo uno o due giorni di attacchi il popolo iraniano avrebbe rovesciato il governo, ma questo è stato un "grave errore di valutazione". L'ayatollah Mojtaba Khamenei ha affermato che la guerra è stata lanciata sulla base dell'"illusione che se i vertici del regime e alcune figure militari influenti fossero caduti in martirio, ciò avrebbe instillato paura e disperazione nel nostro amato popolo... e attraverso questo mezzo, si sarebbe realizzato il sogno di dominare l'Iran e successivamente smembrarlo". Al contrario, ha affermato, si è formata una “strana unità” tra gli iraniani “nonostante tutte le differenze di origine religiosa, intellettuale, culturale e politica”, mentre “nel nemico si è creata una frattura”. Ore 16:00 Pechino: Cina e Francia dovrebbero collaborare per risolvere la crisi in Medio Oriente Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato al consigliere presidenziale francese Emmanuel Bonne che entrambi i paesi dovrebbero collaborare per risolvere la crisi in Medio Oriente. "Nonostante le difficoltà, la via giusta per uscire dalla crisi rimane il dialogo e il negoziato", ha affermato Wang durante una telefonata con Bonne, aggiungendo che "Cina e Francia dovrebbero collaborare a tal fine". La Cina ha adottato una risposta pragmatica , privilegiando la stabilità regionale e i propri interessi economici rispetto a un intervento diretto. Pur avendo affermato che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran violavano il diritto internazionale, non ha fornito supporto militare diretto al suo alleato Teheran, concentrandosi invece sulla mediazione diplomatica e sollecitando un cessate il fuoco. Ore 15:30 L'Iran mostrerà "zero moderazione" se le infrastrutture verranno colpite di nuovo. In un altro post su X, il ministro degli Esteri iraniano afferma che il suo Paese possiede informazioni di intelligence che indicano che Israele sta pianificando un altro attacco alle sue infrastrutture, dopo l' attacco al giacimento di gas di South Pars avvenuto all'inizio di questa settimana. Ha ribadito l'avvertimento di Teheran, secondo cui non mostrerà "alcuna moderazione" se le sue infrastrutture verranno prese di mira. Ore 15:00 L'Iran afferma di aver aperto un corridoio di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Decine, se non centinaia, di navi sono ancorate all'imboccatura dello Stretto di Hormuz, impossibilitate a proseguire a causa della minaccia di un attacco iraniano, riferisce Inzamam Rashid, un giornalista che si trova nei pressi del canale. Mentre gli Stati Uniti e Israele hanno condotto operazioni notturne vicino alla costa iraniana nel tentativo di mettere in sicurezza lo stretto, l'Iran afferma di aver istituito un corridoio di navigazione approvato attraverso lo stretto, ha affermato. "Hanno affermato di consentire il passaggio di alcune imbarcazioni selezionate nelle acque al largo della costa iraniana. Devono però ottenere l'approvazione preventiva delle Guardie Rivoluzionarie", aggiunge. Secondo Rashid, i dati mostrano che almeno nove navi sono transitate lungo questa rotta, dove le Guardie Rivoluzionarie stanno effettuando controlli sulle imbarcazioni. Ore 14:30 Trump definisce "codardi" gli alleati della NATO per la loro riluttanza a unirsi alla guerra contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente gli altri membri dell'alleanza militare NATO, definendoli "codardi" per non essersi uniti alla guerra contro l'Iran o per non aver schierato forze a supporto della sicurezza dello Stretto di Hormuz. "Senza gli Stati Uniti, la NATO è una tigre di carta!", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. "Non hanno voluto unirsi alla lotta per fermare un Iran dotato di armi nucleari." Ha poi aggiunto: "Ora che la battaglia è stata vinta militarmente, con pochissimi rischi per loro, si lamentano degli alti prezzi del petrolio che sono costretti a pagare, ma non vogliono contribuire all'apertura dello Stretto di Hormuz, una semplice manovra militare che è l'unica ragione degli alti prezzi del petrolio". "È stato così facile per loro farlo, con così poco rischio. CODARDI, e noi non dimenticheremo!", ha detto Trump. Ore 14:00 La NATO sta "modificando" la missione in Iraq La missione NATO in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa AFP da due funzionari della sicurezza irachena. "Non c'è alcun disaccordo" con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario all'AFP a condizione di anonimato. "Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati a causa della situazione", ha aggiunto. Un altro funzionario ha affermato che "l'intera missione NATO si è ritirata", fatta eccezione per un piccolo numero di personale. Venerdì, un portavoce della NATO ha confermato che l'alleanza militare sta "modificando" la sua missione in Iraq, ha aggiunto l'AFP. La missione ha il suo quartier generale in una base militare irachena nella Zona Verde di Baghdad, vicino all'ambasciata statunitense, che, dall'inizio della guerra, è stata bersaglio di numerosi attacchi. Ore 13:30 L'Iran avverte i funzionari israeliani e statunitensi che "non sono al sicuro in tutto il mondo" dopo gli attacchi Il portavoce militare iraniano ha avvertito che "parchi, aree ricreative e destinazioni turistiche" in tutto il mondo non saranno luoghi sicuri per i nemici di Teheran. Il generale Abolfazl Shekarchi ha dichiarato, in un comunicato pubblicato online dalla televisione di stato iraniana: "D'ora in poi, in base alle informazioni in nostro possesso su di voi, nemmeno parchi, aree ricreative e destinazioni turistiche in qualsiasi parte del mondo saranno più sicure per voi". Ore 13:00 La Svizzera blocca le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti a causa della guerra con l'Iran. La Svizzera ha sospeso le autorizzazioni per l'esportazione di armi verso gli Stati Uniti, adducendo come motivazione la propria neutralità nel contesto della guerra in corso tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. In una dichiarazione rilasciata venerdì, il governo ha affermato che "l'esportazione di materiale bellico verso i paesi coinvolti nel conflitto armato internazionale con l'Iran non può essere autorizzata per tutta la durata del conflitto". "Al momento non è possibile autorizzare l'esportazione di materiale bellico verso gli Stati Uniti", aggiunge il comunicato. Ore 12:30 Il segretario all'energia statunitense Chris Wright: la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano potrebbe consentire l'approvvigionamento dell'Asia entro "tre o quattro giorni". La revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano bloccato consentirebbe di rifornire l'Asia entro tre o quattro giorni, ha dichiarato il segretario all'Energia statunitense Chris Wright. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti potrebbero presto revocare le sanzioni sul petrolio iraniano bloccato sulle petroliere in mare, nel tentativo di arginare l'impennata dei prezzi causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. "Entro pochi giorni, entro tre o quattro giorni, il petrolio inizierà ad arrivare nei porti", ha dichiarato Wright in un'intervista a Fox Business Network. Ore 12:00 I voli a lungo raggio in Europa subiscono un duro colpo a causa della guerra in Medio Oriente che blocca le compagnie aeree del Golfo. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha perturbato il traffico aereo sui principali hub di Dubai, Doha e Abu Dhabi, mettendo in luce la forte dipendenza dell'Europa dalle compagnie aeree del Golfo per i voli a lungo raggio verso l'Asia. Decine di migliaia di cancellazioni hanno lasciato a terra milioni di passeggeri, evidenziando la dipendenza del settore da Emirates, Qatar Airways ed Etihad. L'amministratore delegato di Air France-KLM, Benjamin Smith, l'ha definita una "sveglia", con 600 aerei a terra, di cui 100 diretti in Europa. L'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, avverte che l'Europa sta perdendo il controllo sulle rotte, citando un effettivo isolamento da Manila. Le compagnie aeree europee stanno aumentando i voli diretti tra Europa e Asia per ridurre la dipendenza dai vettori del Golfo. Ore 11:30 Trump pianifica l'occupazione dell'isola di Kharg per fare pressione sull'Iran riguardo a Hormuz. Secondo quanto riportato dal media statunitense Axios, che cita quattro fonti anonime, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando la possibilità di occupare o bloccare l'isola iraniana di Kharg per fare pressione sull'Iran affinché riapra lo Stretto di Hormuz. "Ci occorre circa un mese per indebolire ulteriormente gli iraniani con gli attacchi, conquistare l'isola e poi prenderli in pugno e usare la situazione a proprio vantaggio nei negoziati", ha dichiarato una delle fonti ad Axios. Gli attacchi statunitensi e israeliani sull'isola, snodo cruciale per il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane, hanno preso di mira installazioni militari; tuttavia, un'invasione di terra ha permesso alle truppe statunitensi di raggiungere il raggio d'azione degli attacchi iraniani. L'esercito statunitense ha già approvato il dispiegamento di ulteriori truppe nella regione nel contesto della guerra contro l'Iran. "Se [Trump] decidesse di procedere a un'invasione costiera, ciò avverrebbe. Ma questa decisione non è stata ancora presa", ha dichiarato ad Axios un alto funzionario dell'amministrazione Trump, in merito ai piani per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Ore 11:00 La situazione nello Stretto di Hormuz rimane tesa. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto operazioni notturne vicino alla costa iraniana nel tentativo di mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, riferisce Inzamam Rashid, in collegamento dalle vicinanze del canale. Ha dichiarato ad Al Jazeera che la situazione rimane tesa, con decine di navi ancora ancorate all'imboccatura del canale, impossibilitate a passare a causa delle continue minacce provenienti dall'Iran. "Durante la notte abbiamo sentito il rumore di aerei da combattimento fino a tarda notte. Gli Stati Uniti avevano inviato aerei d'attacco a bassa quota sulle acque vicino alla costa iraniana. Hanno colpito navi militari iraniane e impiegato elicotteri Apache per abbattere i droni iraniani su quelle acque", ha affermato. Ore 10:30 L'aumento dei prezzi del carburante, dovuto alla guerra, sta colpendo duramente la maggior parte delle famiglie statunitensi Secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, l'aumento dei prezzi della benzina sta iniziando a pesare sulle finanze delle famiglie americane. Secondo il sondaggio, la maggior parte degli americani prevede che i costi del carburante continueranno a salire a causa delle restrizioni imposte dalla guerra con l'Iran sull'offerta globale di petrolio. Dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio, i prezzi della benzina sono aumentati di quasi 1 dollaro al gallone. Ecco cosa ha rivelato l'indagine: Il 55% afferma che le finanze familiari hanno subito un duro colpo a causa dell'aumento dei costi del carburante.

L'87% prevede un ulteriore aumento dei prezzi nei prossimi mesi.

Il 63% disapprova la gestione del costo della vita da parte del presidente Trump.

Il 35% ha affermato che Trump sta gestendo bene l'economia statunitense. Ore 10:00 L'esercito israeliano conferma l'uccisione del portavoce delle Guardie Rivoluzionarie. L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione del generale Ali Mohammad Naeini, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC). L'esercito ha affermato che Naeini è stato ucciso in un attacco aereo notturno. In precedenza, i media statali iraniani avevano annunciato che Naini era rimasto ucciso in un attacco missilistico israeliano-statunitense. Ore 09:30 Riepilogo degli ultimi sviluppi Il generale Ali Mohammad Naeini, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), è stato ucciso in quello che Israele ha definito un attacco aereo avvenuto nella notte.

La Kuwait Petroleum Corporation sta combattendo un incendio presso la raffineria di Mina Al-Ahmadi, colpita da attacchi di droni.

Le squadre della protezione civile del Bahrein hanno spento un incendio divampato in un magazzino aziendale a causa delle schegge cadute durante un attacco iraniano.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, raid aerei israeliani all'alba hanno ucciso almeno due persone in un'abitazione a Bafliyeh, vicino a Tiro.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito infrastrutture militari nel sud della Siria, tra cui un centro di comando e un deposito di armi.

Israele impedisce ai palestinesi di accedere alla moschea di Al-Aqsa durante l'Eid al-Fitr, costringendo centinaia di persone a pregare davanti ai suoi cancelli e nelle strade circostanti.

I prezzi del petrolio calano mentre i paesi europei e il Giappone si offrono di unire gli sforzi per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Ore 08:00 Israele ha colpito il Libano meridionale durante la notte, mentre il bilancio delle vittime supera quota 1.000. Israele ha colpito alcune città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. "Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil", ha riferito l'agenzia NNA, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese. Negli ultimi due giorni, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira Beirut, capitale del Libano, Baalbek a est e Sidone a sud. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 1.001 persone in Libano dal 2 marzo, tra cui 79 donne, 118 bambini e 40 operatori sanitari. Più di 2.584 persone sono rimaste ferite. Ore 07:30 Il Primo Ministro britannico: le famiglie sono sotto pressione a causa dei prezzi elevati dovuti al conflitto in Medio Oriente. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di comprendere le difficoltà che l'aumento dei costi sta causando alle famiglie, poiché il conflitto in Medio Oriente minaccia di far salire ulteriormente i prezzi. Starmer ha affermato che il suo governo sta lavorando per proteggere i bilanci familiari e contenere i costi, avvertendo che un conflitto prolungato farebbe aumentare ulteriormente le spese di sostentamento e che una soluzione negoziata con l'Iran è la migliore. Ore 07:00 I prezzi del petrolio calano mentre i paesi si offrono di aiutare a sbloccare lo Stretto di Hormuz I prezzi del petrolio sono calati dopo che le principali nazioni europee e il Giappone si sono offerti di unire gli sforzi per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti hanno delineato misure per aumentare l'offerta di petrolio. Venerdì mattina, i future sul Brent sono scesi dell'1,3%, attestandosi a 107,29 dollari al barile. Giovedì i prezzi del petrolio erano schizzati a quasi 119 dollari al barile, per poi stabilizzarsi intorno ai 109 dollari al barile. Ore 06:30 Gli Stati Uniti inviano più navi da guerra e truppe in guerra Il sito di notizie statunitense Newsmax riporta che le forze militari statunitensi si stanno preparando a inviare diverse navi da guerra insieme a 4.000 marines e marinai per "rinforzare le truppe impegnate nella lotta contro l'Iran", citando quattro funzionari anonimi. Secondo Newsmax, il Boxer Amphibious Ready Group, che viene schierato dalla costa occidentale degli Stati Uniti, comprende anche caccia F-35, missili e veicoli anfibi utilizzabili per effettuare invasioni terrestri. L'ultimo rapporto giunge dopo che gli Stati Uniti hanno inviato circa 2.500 marines e la nave d'assalto anfibio USS Tripoli in Medio Oriente. Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti Le sirene d'allarme hanno risuonato per tutta la notte in Israele, mentre l'Iran annunciava il lancio di una nuova ondata di attacchi.

Alla vigilia del Capodanno persiano, sono stati segnalati attacchi aerei a Teheran, mentre Israele annunciava un massiccio bombardamento.

Un incendio è scoppiato in una raffineria in Kuwait in seguito ad attacchi notturni con droni e missili.

Attacchi aerei sono stati segnalati anche in Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Secondo quanto riferito, la Germania ha ritirato il proprio sostegno a Israele nel caso di genocidio a Gaza portato avanti dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia.

L'Australia sta valutando l'introduzione di una tassa sulle esportazioni di gas, a causa dell'impennata dei prezzi dovuta alla guerra contro l'Iran. L'Iran ha dichiarato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e le basi statunitensi nella regione, e Israele ha riferito che la sua raffineria di petrolio di Haifa è stata colpita .

Il bilancio delle vittime in Libano ha superato le 1.000 persone dall'intensificarsi degli attacchi israeliani il 2 marzo.

I leader di diversi paesi europei, così come quelli di Canada e Giappone, hanno dichiarato che contribuiranno agli "sforzi volti a garantire il passaggio sicuro" attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il suo Paese non ha avuto nulla a che fare con gli attacchi israeliani al giacimento di gas iraniano di South Pars e di aver dato istruzioni al primo ministro israeliano Netanyahu di cessare gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane.

QatarEnergy ha dichiarato che circa il 17% della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto del Qatar è andata distrutta a causa di un attacco iraniano, causando una perdita di entrate annuali stimata in 20 miliardi di dollari. _________________________________________________________________________________________________________________ Ore 23:00 L'Iran afferma di aver preso di mira il ministero della sicurezza interna israeliano con dei droni. L'esercito iraniano afferma di aver attaccato con droni il ministero della sicurezza interna israeliano a Gerusalemme Ovest, in rappresaglia per l'uccisione di alcuni suoi alti funzionari e di decine di marinai. Gli attacchi sono stati "una risposta al sangue degli eroi" della nave da guerra IRIS Dena e al ministro dell'Intelligence Esmail Khatib, si legge in un comunicato. Non è chiaro se si siano verificati danni o se ci siano state vittime. Oltre 80 membri della marina iraniana sono rimasti uccisi il 4 marzo quando gli Stati Uniti hanno silurato la IRIS Dena a sud dello Sri Lanka, mentre rientrava da esercitazioni in India. Khatib è stato ucciso in un attacco aereo israeliano all'inizio di questa settimana. Ore 22:30 La Mezzaluna Rossa iraniana afferma che 204 bambini sono stati uccisi in Iran. La Mezzaluna Rossa iraniana ha riferito che più di 204 bambini sono stati uccisi dall'inizio della guerra, di cui 53 di età inferiore ai cinque anni. Anche due donne incinte sono state uccise. "Quando bambini e donne incinte vengono presi di mira, non si tratta più di un incidente militare, ma piuttosto del segno di una grave violazione della dignità umana", ha affermato la Mezzaluna Rossa. Oltre 18.000 civili sono rimasti feriti. Inoltre, 498 scuole, 251 centri medici e 17 centri della Mezzaluna Rossa sono stati danneggiati dai raid aerei a partire dall'8 marzo, con oltre 70.000 unità civili danneggiate in totale. "Ci aspettiamo che tutte le istituzioni internazionali, in particolare le organizzazioni attive nel campo dei diritti umani, non rimangano in silenzio di fronte a queste flagranti violazioni", si legge nella dichiarazione. Ore 22:00 la Cina chiede la fine della guerra contro l'Iran La Cina ha chiesto la fine del conflitto in Medio Oriente e afferma che la sicurezza delle vie navigabili non deve essere compromessa. Secondo gli analisti, Pechino teme l'incertezza del mercato energetico globale, soprattutto perché ha bisogno delle risorse accumulate dalla fine degli anni 2000 per alimentare il settore manifatturiero che sostiene la sua economia. All'inizio di questo mese Pechino ha vietato le esportazioni cinesi di gasolio, benzina e carburante per aerei. La Cina sta inoltre limitando le esportazioni di fertilizzanti, che dipendono dai sottoprodotti della raffinazione del petrolio e del gas, per proteggere il proprio mercato interno. "La situazione in Medio Oriente ha sconvolto la sicurezza energetica globale", ha dichiarato Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa. “I paesi coinvolti dovrebbero cessare immediatamente le operazioni militari per evitare che l'instabilità regionale abbia un impatto maggiore sullo sviluppo economico globale.” La chiusura dello Stretto di Hormuz evidenzia la relativa affidabilità delle energie rinnovabili rispetto alla dipendenza dai combustibili fossili del Golfo, tra cui l'energia nucleare e altri settori delle energie verdi in cui Pechino è leader mondiale, ha affermato Wang Jin, ricercatore senior presso il Beijing Club for International Dialogue, un think tank sotto l'egida del Ministero degli Esteri cinese. "La Cina auspica di sviluppare relazioni molto positive, sane e costanti con tutti, in particolare nel settore energetico", ha affermato Wang. Ore 21:30 Sondaggio: La maggior parte degli americani crede che Trump invierà truppe in Iran, ma non appoggia l'idea: Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos conclusosi oggi, circa il 65% degli americani ritiene che il presidente statunitense Donald Trump ordinerà l'invio di truppe in Iran per una guerra di terra su vasta scala, ma solo il 7% appoggia tale idea. Il sondaggio, condotto nell'arco di tre giorni, ha mostrato che il gradimento generale di Trump presso l'opinione pubblica rimane sostanzialmente invariato al 40%, in aumento di un punto percentuale rispetto a un sondaggio Reuters/Ipsos effettuato nelle ore successive all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran alla fine di febbraio. Il sondaggio, che ha raccolto le risposte di 1.545 adulti statunitensi a livello nazionale, ha un margine di errore di circa tre punti percentuali. I membri del Partito Repubblicano di Trump appoggiano in larga misura la guerra così come si è svolta finora, con il 77% che si dichiara favorevole agli attacchi statunitensi contro l'Iran, rispetto al 6% dei Democratici e al 28% degli indipendenti. Secondo il sondaggio, circa il 37% degli americani in generale approva la guerra. Il 59% la disapprova, compreso circa un quinto dei repubblicani. Circa il 63% dei repubblicani – e il 34% degli americani in generale – ha dichiarato di essere favorevole all'invio di un piccolo contingente di forze speciali in Iran. Il 55% degli intervistati si è invece dichiarato contrario all'invio di qualsiasi truppa di terra, indipendentemente dalla portata delle operazioni. Ore 21:00 Netanyahu: Israele non colpirà più il principale giacimento di gas iraniano dopo la telefonata di Trump. Il primo ministro afferma che Israele ha "agito da solo" colpendo il giacimento di gas iraniano di South Pars e che la guerra con l'Iran potrebbe finire "più velocemente di quanto si pensi". Netanyahu ha dichiarato che Israele sospenderà qualsiasi ulteriore attacco al gigantesco giacimento di gas naturale iraniano su richiesta di Trump. Il leader israeliano ha anche affermato che qualsiasi tentativo iraniano di chiudere lo Stretto di Hormuz fallirebbe. Ore 20:00 Il direttore generale dell'AIEA sottolinea la necessità di tornare ai negoziati sul nucleare iraniano. Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, afferma che una volta terminata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, "erediteremo comunque una serie di problemi importanti", tra cui le riserve di uranio arricchito iraniano, che si ritiene siano sepolte sotto le macerie. In un'intervista a Face the Nation della CBS, ha dichiarato: "L'attenzione della campagna non sembra essere focalizzata specificamente sugli impianti nucleari ". Alla domanda su quanto sarebbe difficile per gli Stati Uniti intervenire e rimuovere il materiale arricchito dall'Iran, Grossi ha risposto: "Stiamo parlando di bombole contenenti gas di esafluoruro di uranio altamente contaminato al 60%, quindi è molto difficile da gestire". Potrebbero esserci anche delle esche, ha aggiunto. Sebbene l'Iran abbia l'obbligo contrattuale di consentire l'ingresso agli ispettori delle Nazioni Unite, "non può succedere nulla finché cadono le bombe". Grossi ha affermato che gran parte del programma nucleare iraniano è sopravvissuto. "Hanno le capacità, hanno le conoscenze, hanno le capacità industriali. Ecco perché dobbiamo tornare al tavolo delle trattative." Ore 19:30 L'Iran chiede "chiarezza" alla Germania sulla base aerea statunitense di Ramstein. Teheran ha chiesto a Berlino di chiarire il ruolo della base aerea di Ramstein nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha dichiarato l'ambasciatore israeliano in Germania, Majid Nili. "Abbiamo chiesto loro di chiarire o spiegare il ruolo di Ramstein", ha detto Nili, aggiungendo che "il ruolo di Ramstein non ci è ufficialmente chiaro". "Finora non abbiamo avuto alcuna risposta", ha detto. Ore 19:00 L'organismo marittimo delle Nazioni Unite sollecita la creazione di un "corridoio marittimo sicuro" nel Golfo. L'organismo marittimo delle Nazioni Unite ha chiesto la creazione di un "corridoio" di navigazione sicuro nel Golfo per evacuare le navi e i marittimi rimasti bloccati, a seguito di una riunione di emergenza che ha anche condannato l'Iran per i suoi attacchi. A seguito di due giorni di colloqui urgenti tenutisi a Londra a causa della guerra in Medio Oriente, l'Organizzazione marittima internazionale ha dichiarato che il "corridoio marittimo sicuro" dovrebbe essere istituito come "misura provvisoria e urgente". L'agenzia delle Nazioni Unite, responsabile della regolamentazione della sicurezza della navigazione internazionale, ha aggiunto che il passaggio deve "facilitare l'evacuazione in sicurezza delle navi mercantili dalle aree ad alto rischio e colpite verso un luogo sicuro". Ore 18:30 Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver attaccato e danneggiato un aereo da combattimento F-35 statunitense. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha affermato di aver attaccato e "danneggiato" un aereo da caccia F-35 statunitense. Il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato alla CNN che un aereo stava "svolgendo una missione di combattimento sull'Iran" quando è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. "L'aereo è atterrato in sicurezza e il pilota è in condizioni stabili", ha dichiarato Hawkins. Ore 18:00 Trump elogia il sostegno del Giappone ai colloqui di Hormuz; critica la NATO Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che discuterà con il Giappone della cooperazione necessaria per la riapertura dello Stretto di Hormuz, elogiando il Paese per il suo "enorme" sostegno. Ha criticato nuovamente la NATO per non aver aiutato gli Stati Uniti ad aprire la via navigabile attraverso la quale transita un quinto del petrolio mondiale. "Si stanno assumendo le proprie responsabilità", ha detto Trump riferendosi al Giappone. "A differenza della NATO". Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che non intende schierare "truppe da nessuna parte" e che l'operazione militare contro l'Iran è "in anticipo sui tempi". Trump ha ribadito affermazioni già fatte in passato, tra cui quella secondo cui gli Stati Uniti potrebbero impadronirsi dell'isola iraniana di Kharg "in qualsiasi momento". L'isola è un minuscolo lembo di terra nella parte settentrionale del Golfo Persico, da cui viene esportato il 90% del petrolio greggio iraniano. Ore 17:30 Mosca: l'attacco che ha ferito la troupe televisiva in Libano non è stato "accidentale". La Russia ha condannato l'attacco aereo israeliano che ha ferito una troupe televisiva dell'emittente statale libanese RT, definendolo non "accidentale". L'agenzia video Ruptly, una sussidiaria di RT, ha pubblicato un filmato che mostra un'esplosione e colonne di fumo che si alzano a diversi metri di distanza dal giornalista di RT Steve Sweeney, il quale indossava un giubbotto antiproiettile con la scritta "Press" mentre effettuava un servizio in diretta. Sweeney e il suo cameraman "sono rimasti feriti in un attacco israeliano nel Libano meridionale mentre stavano realizzando un reportage", ha dichiarato Ruptly su Telegram, aggiungendo che entrambi "sono coscienti e stanno ricevendo assistenza medica". "Considerato l'uccisione di 200 giornalisti a Gaza, gli eventi odierni non possono essere definiti accidentali", ha dichiarato su Telegram Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, senza nominare esplicitamente Israele. "Il razzo non ha colpito una 'struttura militare strategica critica', bensì il luogo in cui è stato redatto un rapporto", ha aggiunto Zakharova. L'ambasciata russa in Libano ha dichiarato che "gli attacchi contro i giornalisti impegnati in incarichi editoriali sono inaccettabili" e ha chiesto un'indagine approfondita sull'accaduto. L'esercito israeliano afferma regolarmente di "non aver mai preso di mira, e di non voler mai prendere di mira, i giornalisti in modo deliberato". Ore 17:00 Raffineria petrolifera di Haifa colpita da un attacco missilistico in Israele La raffineria di petrolio del gruppo Bazan è stata colpita da un attacco missilistico ad Haifa. Il servizio nazionale di ambulanze israeliano, Magen David Adom, ha riferito che una persona è rimasta leggermente ferita. Il ministro dell'Energia israeliano Eli Cohen ha dichiarato che non si sono registrati danni significativi alle infrastrutture. Ha aggiunto che l'energia elettrica è stata ripristinata nella maggior parte delle abitazioni rimaste senza corrente e che lo sarà a breve anche nelle restanti zone interessate. Giovedì l'Iran ha intensificato gli attacchi contro gli impianti petroliferi e del gas naturale intorno al Golfo, alzando la posta in gioco in una guerra che sta scuotendo l'economia globale. Ore 16:30 Il ministro degli Esteri turco: all'Iran è stato chiesto di evitare di "diffondere la guerra" in tutto il Medio Oriente. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha parlato in una conferenza stampa con il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ecco alcune delle sue osservazioni: La Turchia è in contatto con gli Stati Uniti e l'Iran per comprendere la loro posizione nella guerra in Medio Oriente e continuerà a impegnarsi per porre fine al conflitto.

Turkiye ha trasmesso all'Iran consigli "amichevoli" per evitare di estendere ulteriormente la guerra con gli Stati Uniti e Israele in Medio Oriente.

Gli attacchi di Teheran contro i paesi della regione sono "inaccettabili".

Israele è il principale responsabile della guerra in Medio Oriente, ma l'Iran ha una "responsabilità storica" ??a non attaccare le nazioni confinanti. Ore 16:00 BCE: la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran rende le prospettive "significativamente più incerte". La Banca Centrale Europea afferma che la guerra in Medio Oriente "ha reso le prospettive significativamente più incerte", con il rischio di un'inflazione più elevata e di una crescita economica inferiore. "Avrà un impatto significativo sull'inflazione a breve termine attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia", si legge nel comunicato. "Le sue implicazioni a medio termine dipenderanno sia dall'intensità e dalla durata del conflitto, sia da come i prezzi dell'energia influiranno sui prezzi al consumo e sull'economia." Ore 15:30 Gli attacchi iraniani distruggono il 17% della capacità di GNL del Qatar per i prossimoi 5 anni L'amministratore delegato di QatarEnergy, Saad al-Kaabi, afferma che gli attacchi iraniani hanno danneggiato impianti che producono il 17% delle esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) della società e che ci vorranno dai tre ai cinque anni per ripararli. "Non avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, che il Qatar – e la regione – potessero subire un attacco del genere, soprattutto da parte di un Paese musulmano fratello, nel mese di Ramadan, attaccandoci in questo modo", ha dichiarato a Reuters. Secondo quanto affermato da al-Kaabi, la compagnia statale QatarEnergy potrebbe dover dichiarare la forza maggiore sui contratti a lungo termine, della durata massima di cinque anni, per le forniture di GNL destinate a Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina, a causa dei danni subiti. "Intendo dire che si tratta di contratti a lungo termine per i quali dobbiamo dichiarare la forza maggiore. Lo abbiamo già fatto, ma si trattava di un periodo più breve. Ora varrà per qualsiasi durata", ha affermato. Secondo al-Kaabi, la costruzione delle infrastrutture danneggiate è costata circa 26 miliardi di dollari. Ore 15:00 Gabbard: Gli obiettivi di guerra di Stati Uniti e Israele in Iran non sono gli stessi La direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, dichiara alla Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti che gli Stati Uniti e Israele hanno obiettivi diversi nella guerra contro l'Iran. "Gli obiettivi che il presidente ha delineato sono diversi da quelli che il governo israeliano ha delineato", ha affermato Gabbard. «Dalle operazioni condotte si evince chiaramente che il governo israeliano si è concentrato sull'indebolimento della leadership iraniana. Il presidente ha dichiarato che i suoi obiettivi sono distruggere la capacità di lancio di missili balistici dell'Iran, la sua capacità di produzione di missili balistici e la sua marina», ha aggiunto. Ore 14:30 Reuters: L'attacco israeliano al giacimento di gas iraniano è stato "coordinato con gli Stati Uniti" Tre funzionari israeliani, a condizione di anonimato, hanno dichiarato all'agenzia Reuters che l'attacco di Israele contro gli impianti di gas iraniani di South Pars è stato coordinato con gli Stati Uniti, ma che probabilmente non verrà ripetuto. Queste dichiarazioni giungono dopo che Trump ha affermato che Washington "non sapeva nulla di questo particolare attacco". L'attacco israeliano ha scatenato una serie di attacchi iraniani nella regione, compresi quelli contro l'impianto di gas naturale liquefatto di Ras Laffan in Qatar e le infrastrutture energetiche negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, sollevando serie preoccupazioni in merito all'approvvigionamento energetico globale. Ore 14:00 Hegseth: gli Stati Uniti devono raggiungere una serie di obiettivi chiari. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth si è rifiutato di fornire una tempistica precisa per la fine dell'operazione congiunta israelo-americana in Iran. Parlando a una nuova conferenza al Pentagono, ha affermato che Washington sta esaminando attentamente i parametri della guerra e li sta comunicando al presidente e al team per la sicurezza nazionale. "Siamo perfettamente in linea con i piani, ed è per questo che voglio rivolgermi al popolo americano qui presente. Si sente molto parlare di allargamento e si specula molto su cosa dovremmo o non dovremmo fare. Ma esiste una serie di obiettivi chiari e il presidente ci ha fornito tutte le risorse necessarie per raggiungerli", ha aggiunto. Diversi leader mondiali e osservatori hanno criticato gli Stati Uniti per l'attacco all'Iran, affermando che Washington non si trovava sotto una minaccia imminente. Ore 13:30 "Questa è la guerra dell'America", dice il ministro degli Esteri iraniano Araghchi Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato ad Al Jazeera che gli Stati Uniti sono responsabili della guerra che sta sconvolgendo la regione. Ha negato di aver preso di mira i civili, ha difeso la rappresaglia iraniana e ha avvertito che la presenza militare statunitense nel Golfo rende inevitabile un'escalation. Araghchi ha inoltre accennato alla possibilità di nuove regole per la navigazione nello Stretto di Hormuz, respingendo al contempo un cessate il fuoco a favore di una fine definitiva della guerra. Ore 13:00 Scott Bessent, Segretario del Tesoro: Gli Stati Uniti potrebbero allentare le restrizioni sul petrolio iraniano Gli Stati Uniti potrebbero allentare le restrizioni sul petrolio iraniano già presente in mare, ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent a Fox Business, nell'ambito degli sforzi di Washington per stabilizzare l'offerta globale. Ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero anche procedere a un rilascio unilaterale delle riserve petrolifere. Bessent ha dichiarato all'inizio di questa settimana che le petroliere iraniane hanno già lasciato lo Stretto di Hormuz con la consapevolezza degli Stati Uniti, contribuendo così a rifornire i mercati globali. Ore 12:30 Merz accoglie con favore il "segnale" della disponibilità di Trump a porre fine ai combattimenti Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ringraziato Donald Trump per quelli che ha definito segnali di una possibile fine degli attacchi contro l'Iran. "Sono espressamente grato che il presidente degli Stati Uniti abbia inviato ieri sera un segnale in tal senso, indicando la sua disponibilità a porre fine ai combattimenti", ha dichiarato Merz ai giornalisti prima di un vertice UE a Bruxelles. Ha aggiunto che l'Europa era pronta a contribuire alla stabilizzazione del Medio Oriente una volta cessati i combattimenti. Le sue dichiarazioni sono giunte dopo che Trump aveva affermato su Truth Social che Israele aveva "reagito violentemente" con l'attacco al campo iraniano di South Pars, all'insaputa di Washington, e che non ci sarebbero stati ulteriori attacchi israeliani in quel campo. Ore 12:00 Al Jazeera: Decine di imbarcazioni arenate al largo dello Stretto di Hormuz Decine, se non centinaia, di imbarcazioni sono ancorate nel Golfo dell'Oman "in attesa di un qualche tipo di via libera per attraversare" lo Stretto di Hormuz, riferisce il giornalista Inzamam Rashid, dall'esterno del canale navigabile. L'Iran esercita di fatto il controllo sullo stretto, ora definito "pericoloso", ha dichiarato ad Al Jazeera. "Le acque in queste zone, in particolare intorno allo Stretto di Hormuz, rimangono molto pericolose", ha affermato. “Non stiamo assistendo solo a una guerra militare… È anche una guerra energetica ed economica. E gran parte di essa è alimentata dalle attività qui nello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto. “L'impennata dei prezzi del petrolio che stiamo osservando – la più alta da giugno 2022 – si verifica a causa della chiusura di questa via navigabile strategica”. Ore 11:30 Macron condanna la "sconsiderata escalation" dopo gli attacchi ai siti energetici nel Golfo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia contro una "sconsiderata escalation" in Medio Oriente, mentre gli attacchi israeliani e iraniani si estendono alle principali infrastrutture energetiche. Macron ha affermato che il conflitto ha iniziato a prendere di mira i siti di produzione di idrocarburi in tutta la regione, segnando una nuova fase pericolosa. "Diversi paesi del Golfo sono stati colpiti per la prima volta nelle loro capacità produttive, nello stesso modo in cui è stato colpito l'Iran", ha affermato. Macron ha chiesto colloqui "diretti" tra Stati Uniti e Iran per prevenire un'ulteriore escalation e stabilizzare la regione. Ore 11:00 "La vita continua": l'Iran si prepara al Nowruz sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Gli iraniani si preparano ad accogliere Nowruz, il Capodanno persiano, venerdì, all'ombra dei bombardamenti statunitensi e israeliani. Nel contesto della guerra, il trambusto del Gran Bazar di Teheran infonde un senso di normalità. Sadra Nori, residente a Teheran, ha raccontato ad Al Jazeera com'è la sua vita quotidiana. Passeggiando in una delle strade più antiche di Teheran, "la vita continua", ha detto Nori, "anche se le persone vivono da 18 giorni con il rumore di missili ed esplosioni". Nel filmato che ha inviato, si vedono persone nel mercato affollato come di consueto. «Nonostante gli incidenti avvenuti in questa zona e il bazar colpito dai raid aerei degli Stati Uniti e di Israele, l'atmosfera, lo stato d'animo delle persone e la folla che vedo non trasmettono paura, impotenza o ansia», ha affermato Nori. «La gente è venuta a comprare cibo, generi alimentari e articoli festivi per la fine dell'anno». Ore 10:30 "Un grave errore": l'Iran mette in guardia contro gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Un portavoce del quartier generale centrale delle Guardie Rivoluzionarie, Khatam al-Anbiya, ha dichiarato che la risposta dell'Iran agli attacchi alle sue infrastrutture energetiche "non è ancora conclusa". In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ISNA, il portavoce ha affermato che, qualora gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane si ripetessero, la risposta sarebbe "molto più severa". "Avvertiamo il nemico che avete commesso un grave errore attaccando le infrastrutture energetiche dell'Iran", ha affermato. "Se ciò si ripeterà, i prossimi attacchi alle vostre infrastrutture energetiche e a quelle dei vostri alleati non si fermeranno fino alla loro completa distruzione". Ore 10:00 Nel Regno Unito i prezzi del gas aumentano del 140%, raggiungendo il livello più alto dal 2023. Nel Regno Unito, i prezzi all'ingrosso del gas sono schizzati a 171,34 pence per therm (2,29 dollari) a causa dello sconvolgimento dei flussi energetici globali provocato dalla guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. I prezzi non raggiungevano questo livello da gennaio 2023. Dall'inizio della guerra contro l'Iran, il 28 febbraio, il prezzo all'ingrosso del gas nel Regno Unito è aumentato di circa il 140%, passando da 71,13 pence per therm (1,33 dollari). Alcuni attacchi missilistici hanno incendiato parte del complesso di gas naturale liquefatto di Ras Laffan, in Qatar, danneggiando uno dei più grandi hub del gas al mondo. Il Regno Unito rimane fortemente dipendente dall'energia importata, in particolare dal gas proveniente dal Medio Oriente e dal Qatar. Ore 09:30 Un ministro israeliano definisce la guerra "un'enorme benedizione per Israele". Il ministro Ze'ev Elkin ha affermato che le discussioni sulla guerra non dovrebbero concentrarsi su quando finirà, ma su "come possiamo estendere e aggravare i danni". "Ogni giorno della campagna è un'enorme benedizione per lo Stato di Israele", ha dichiarato Elkin in alcune dichiarazioni riportate dalla radio dell'esercito israeliano. Ieri, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che l'esercito israeliano ha l'autorizzazione a colpire qualsiasi alto funzionario iraniano nel proprio mirino. La guerra ha causato la morte di almeno 1.444 persone in Iran, 968 in Libano e almeno 17 in Israele. Ore 09:00 L'Iran boicotta gli Stati Uniti, ma non i Mondiali di calcio. L'Iran prevede di partecipare ai Mondiali di calcio che si terranno entro la fine dell'anno, ma "boicotterà gli Stati Uniti", dove si disputeranno le partite della fase a gironi, ha dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana. "Ci prepareremo per i Mondiali. Boicotteremo gli Stati Uniti, ma non i Mondiali", ha dichiarato Mehdi Taj mercoledì in un video diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Fars. L'ambasciatore e l'ambasciata iraniani a Città del Messico hanno dichiarato che l'Iran sta negoziando con la FIFA per spostare potenzialmente in Messico le sue tre partite della fase a gironi, dopo che Trump ha affermato di non ritenere "appropriato" che i giocatori iraniani si recassero negli Stati Uniti "per la loro stessa vita e sicurezza". A partire da giugno, la Coppa del Mondo si svolgerà in 16 città tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ore 08:30 Pechino: riunificazione pacifica risolverà la crisi energetica di Taiwan nel contesto della guerra con l'Iran. La Cina ha affermato che la riunificazione pacifica risolverebbe i problemi di approvvigionamento energetico di Taiwan causati dalla guerra israelo-americana contro l'Iran. Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan di Pechino, ha affermato che Taiwan trarrebbe vantaggio dalle "risorse energetiche, sostenute da una madrepatria forte". "L'abbondante fornitura di energia elettrica della Cina continentale è più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende di Taiwan e può garantire che le famiglie di tutta l'isola siano esentate dagli inconvenienti e dalle preoccupazioni causati dalle carenze e dalle interruzioni di corrente durante i periodi di picco", ha affermato. Taiwan acquista il 70% del suo petrolio greggio e oltre il 30% del suo gas naturale dal Medio Oriente. Ore 08:00 Riepilogo degli ultimi avvenimenti Il Qatar afferma che un attacco missilistico balistico iraniano contro il suo complesso di gas di Ras Laffan ha causato tre incendi e ingenti danni.

Trump avverte l'Iran che farà saltare in aria il giacimento di gas di South Pars se attaccherà il Qatar, e afferma che Israele non attaccherà più il sito.

Gli attacchi contro le Forze di Mobilitazione Popolare irachene, un gruppo paramilitare che comprende diverse formazioni filo-iraniane, hanno causato la morte di almeno due combattenti e il ferimento di molti altri.

L'Iran ha condotto diversi attacchi contro Israele, facendo scattare le sirene antiaeree, poche ore dopo un attentato che ha causato la morte di quattro persone a Tel Aviv e nella Cisgiordania occupata.

Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita segnalano di aver intercettato altri droni, mentre alcuni proiettili hanno colpito due imbarcazioni al largo delle coste del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti.

Il Qatar ha ordinato agli addetti alla sicurezza e militari iraniani di lasciare il Paese dopo che missili iraniani hanno colpito il suo principale impianto di gas a Ras Laffan.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso gli impianti di gas di Habshan ad Abu Dhabi in seguito a un attacco iraniano, mentre l'Arabia Saudita ha dichiarato che anche due delle sue raffinerie a Riyadh sono state attaccate.

Questi sviluppi sono giunti dopo che Israele ha attaccato la marina iraniana nella parte settentrionale di Bandar Anzali e nel giacimento di gas di South Pars, con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian che ha avvertito di "conseguenze incontrollabili" che potrebbero "coinvolgere il mondo intero".

Gli attacchi di rappresaglia dell'Iran contro Israele hanno causato la morte di quattro persone a Tel Aviv e nella Cisgiordania occupata.

Le forze israeliane continuano a bombardare Beirut e il Libano meridionale, mentre il bilancio delle vittime degli attacchi sale ad almeno 968.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che un attacco israeliano ha ucciso il ministro dell'intelligence iraniano, Esmail Khatib.

La direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, ha dichiarato alla Commissione Intelligence del Senato che il governo iraniano "sembra essere intatto, ma ampiamente indebolito". ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 23:00 Soldati israeliani si fanno fotografare mentre saccheggiano nel sud del Libano, proprio come facevano a Gaza. Ore 22:30 L'Iran avverte che distruggerà il settore energetico del Golfo se il suo Paese verrà attaccato di nuovo. Le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito che le forze iraniane distruggeranno l'industria petrolifera e del gas dei paesi vicini del Golfo, qualora il loro settore energetico venisse nuovamente attaccato. "Vi avvertiamo ancora una volta che avete commesso un grave errore attaccando le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica, e stiamo attuando una risposta", si legge in una dichiarazione diffusa dai media iraniani. “Se ciò dovesse ripetersi, gli ulteriori attacchi alle vostre infrastrutture energetiche e a quelle dei vostri alleati non si fermeranno finché non saranno completamente distrutte, e la nostra risposta sarà molto più severa degli attacchi di questa sera.” In precedenza, i media statali iraniani avevano riferito di un attacco agli impianti di gas naturale associati al giacimento offshore di South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo, situato al largo della costa della provincia di Bushehr, nel sud dell'Iran. Subito dopo, le Guardie Rivoluzionarie hanno minacciato di attaccare le infrastrutture petrolifere e del gas in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Più tardi, nel corso della giornata, un attacco missilistico iraniano ha causato ingenti danni all'impianto di gas di Ras Laffan in Qatar, suscitando la ferma condanna del Paese del Golfo. Ore 22:00 Il bilancio delle vittime del raid aereo israeliano nel Libano orientale sale a sei. Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa, il bilancio delle vittime del raid aereo israeliano contro un'abitazione nella città di Chaat, nel Libano orientale, è salito a sei. Ore 21:30 Il Qatar dichiara persona non grata i militari, gli addetti alla sicurezza e il personale dell'ambasciata iraniana. Abbiamo ricevuto una dichiarazione dal Ministero degli Esteri del Qatar che dichiara persona non grata gli addetti militari e della sicurezza, insieme al loro personale. Il ministero ha dichiarato di aver chiesto loro di lasciare il Qatar entro 24 ore, aggiungendo che la decisione è stata presa a seguito dei ripetuti attacchi dell'Iran. Ore 21:00 L'Oman condanna l'attacco al giacimento di gas iraniano di South Pars. L'Oman ha definito gli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel sud dell'Iran una "pericolosa escalation" e una "minaccia diretta alla sicurezza e all'approvvigionamento energetico della regione". In una dichiarazione che faceva eco alla condanna espressa in precedenza dagli Emirati Arabi Uniti, Muscat ha chiesto il rispetto del diritto internazionale e l'astensione dal prendere di mira strutture e infrastrutture civili. Ore 20:30 Pezeshkain: un attacco alle infrastrutture energetiche potrebbe portare a "conseguenze incontrollabili" Massoud Pezeshkain ha dichiarato a X di "condannare fermamente" gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, dopo che in mattinata sono stati colpiti i giacimenti di gas di South Pars . "Tali azioni aggressive non porteranno alcun beneficio al nemico sionista americano e ai suoi sostenitori. Al contrario, complicheranno la situazione e potrebbero avere conseguenze incontrollabili che si ripercuoteranno sul mondo intero", ha affermato. Ore 20:00 I prezzi del petrolio e del gas aumentano in seguito all'attacco di un giacimento di gas in Iran. Oggi i prezzi del petrolio hanno continuato a salire, mentre i mercati azionari globali sono calati. I futures del petrolio Brent, il benchmark per i prezzi globali, sono balzati a 108,51 dollari al barile, con un aumento del 4,92%. Il prezzo del petrolio greggio statunitense è salito a 98 dollari al barile, con un aumento dell'1,86%. Gli aumenti sono seguiti al colpo ricevuto dal giacimento di gas iraniano di Pars, dopo il quale Teheran ha avvertito Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar che i loro impianti petroliferi e del gas sarebbero stati presi di mira nelle ore successive. Anche i prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati del 6,6%, raggiungendo quasi 55 euro (circa 63 dollari) per MWh. Ore 19:30 Ultimi sviluppi L'Iran ha confermato l'uccisione del ministro dell'intelligence Esmaeil Khatib, il terzo assassinio in due giorni, insieme al capo della sicurezza Ali Larijani e al comandante Basij Gholamreza Soleimani.

Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che i "criminali assassini" devono pagare per l'uccisione di Larijani.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso di reagire agli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel sud dell'Iran, emettendo avvisi di evacuazione per le persone che vivono vicino a cinque impianti petroliferi in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

L'Arabia Saudita afferma che la sua difesa aerea ha intercettato con successo quattro missili balistici lanciati verso la capitale, Riyadh.

Hezbollah e Israele continuano a scambiarsi colpi d'arma da fuoco: il gruppo libanese ha affermato di aver preso di mira le forze israeliane in Libano e in Israele, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato alcune stazioni di servizio in Libano che presumibilmente finanziano Hezbollah. Ore 19:00 La guida suprema dell'Iran: i "criminali assassini" devono pagare per l'uccisione di Larijani. Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran, ha rilasciato una dichiarazione pubblica quasi un giorno dopo che le autorità hanno confermato l'assassinio del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, Khamenei ha affermato di aver appreso la notizia della morte di Larijani con "grande rammarico", definendolo un "individuo intelligente e impegnato" e una figura di spicco nell'establishment politico iraniano. "L'assassinio di una figura di tale calibro dimostra indubbiamente la portata della sua importanza e l'odio che i nemici dell'Islam nutrono nei suoi confronti", ha proseguito la Guida Suprema. "Gli anti-islamisti devono sapere che versare questo sangue ai piedi dell'albero del sistema islamico non fa altro che rafforzarlo, e naturalmente, ogni sangue ha un prezzo che i criminali assassini dei martiri dovranno presto pagare", ha affermato. “Ogni sangue ha un prezzo, che i criminali assassini dei martiri dovranno pagare presto.” Ore 18:30 La rete del gas iraniana è "stabile" dopo l'attacco di South Pars: lo afferma la Compagnia Nazionale del Gas Iraniana. La Compagnia Nazionale Iraniana del Gas afferma che "parte delle unità di raffinazione" sono state danneggiate nell'attacco odierno contro gli impianti del gas nel sud dell'Iran. "Le forze [della Compagnia] sono pienamente presenti nella regione e stanno gestendo la situazione e ripristinando la normalità", ha dichiarato la compagnia in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. "La produzione di gas è attualmente in corso con tutte le precauzioni di sicurezza del caso e anche la rete del gas del Paese è in uno stato stabile". L'incendio presso l'impianto di South Pars è stato spento e sono in corso le operazioni di raffreddamento delle apparecchiature, si legge nel comunicato. Ore 18:00 CENTCOM: Più di 7.800 obiettivi colpiti in Iran Il comando militare statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, noto anche come CENTCOM, ha diffuso un aggiornamento sulla guerra contro l'Iran, affermando di aver colpito oltre 7.800 obiettivi e danneggiato o distrutto più di 120 navi iraniane. "Le forze del CENTCOM stanno colpendo obiettivi per smantellare l'apparato di sicurezza del regime iraniano, dando priorità ai luoghi che rappresentano una minaccia imminente", si legge nel comunicato. Ore 17:30 Tre aerei danneggiati da frammenti di missili all'aeroporto Ben Gurion Secondo quanto riferito dall'Autorità aeroportuale israeliana, tre aerei privati ??hanno subito gravi danni dopo essere stati colpiti da detriti missilistici all'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. I danni si sono verificati negli ultimi giorni. Uno degli aerei ha preso fuoco. Ore 17:00 Gli Emirati avvertono: L'attacco di Israele al giacimento di gas iraniano di South Pars rappresenta una "pericolosa escalation" Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato l'attacco israeliano al giacimento di gas iraniano di South Pars, in una rara condanna dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che prendere di mira gli impianti energetici "costituisce una pericolosa escalation" che "rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza energetica globale, nonché alla sicurezza e alla stabilità della regione e dei suoi abitanti". "Lo Stato ha sottolineato la necessità di evitare in qualsiasi circostanza di prendere di mira infrastrutture vitali, evidenziando l'importanza del rispetto del diritto internazionale", si legge nella dichiarazione. Ore 16:30 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane lanciano un "avvertimento fermo e chiaro" dopo l'attacco alle infrastrutture energetiche. Un portavoce del quartier generale di Khatam al-Anbiya delle Guardie Rivoluzionarie ha promesso che "le infrastrutture di carburante, energia e gas" di coloro che hanno attaccato gli impianti energetici e petroliferi iraniani "saranno bruciate e ridotte in cenere alla prima occasione utile". "Questo è un avvertimento fermo e chiaro ai criminali che hanno attaccato parte delle infrastrutture energetiche e petrolifere dell'Iran nel sud del Paese", si legge nella dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Mehr. «Dichiariamo al vile e aggressivo esercito della criminale America e al barbaro regime sionista assassino di bambini che dovrete gettare i vostri soldati in acqua e gettare al vento la vostra dignità», aggiunge il comunicato. Ore 16:00 La Russia afferma che la navigazione nello Stretto di Hormuz può riprendere attraverso i negoziati. La Russia ritiene che il ritorno del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si possa raggiungere solo attraverso negoziati, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Il traffico marittimo attraverso questa vitale via d'acqua è stato completamente sospeso a causa delle minacce e degli attacchi iraniani contro le navi. Ore 15:30 Merz: La Germania aveva consigliato agli Stati Uniti di non attaccare l'Iran La Germania avrebbe consigliato agli Stati Uniti di non attaccare l'Iran se fosse stata consultata in anticipo, ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Berlino continua ad avere "molti interrogativi" sulla strategia alla base della campagna lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, ha dichiarato Merz alla camera bassa del parlamento, il Bundestag, a Berlino. "Ad oggi, non esiste un piano convincente su come questa operazione possa avere successo", ha affermato. "Washington non ci ha consultato e non ha ritenuto necessario l'aiuto europeo", ha affermato Merz, che negli ultimi giorni ha inasprito la sua retorica dopo aver inizialmente evitato di condannare gli attacchi israelo-americani, avvenuti durante i negoziati in corso sul programma nucleare iraniano. "Signore e signori, avremmo sconsigliato di intraprendere questa linea d'azione nel modo in cui è stata intrapresa", ha affermato Merz. Merz ha inoltre ribadito il suo rifiuto di inviare navi da guerra tedesche nello Stretto di Hormuz, dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva chiesto agli alleati della NATO di contribuire a proteggere il traffico marittimo commerciale nello stretto braccio di mare dagli attacchi iraniani, che hanno fatto impennare i prezzi globali del petrolio. Ore 15:00 L'Iran individua obiettivi per l'estrazione di petrolio e gas in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Le autorità iraniane hanno indicato cinque impianti petroliferi e del gas in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar che, a loro dire, saranno presi di mira nelle prossime ore. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, sono stati citati la raffineria SAMREF e il complesso petrolchimico di Jubail in Arabia Saudita, il giacimento di gas di Al Hosn negli Emirati Arabi Uniti e la raffineria di Ras Laffan e il complesso petrolchimico di Mesaieed con la relativa holding in Qatar. Ore 14:30 Rutte: Gli alleati della NATO stanno lavorando per trovare il modo di riaprire lo Stretto di Hormuz Gli alleati della NATO stanno discutendo collettivamente su come riaprire lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. «Siamo tutti d'accordo, ovviamente, sul fatto che il commercio debba riaprire. E quello che so è che gli alleati stanno lavorando insieme, discutendo su come farlo. Stanno lavorando collettivamente su questo, per trovare una via d'uscita», ha detto Rutte ai giornalisti durante una visita in Norvegia. Queste dichiarazioni giungono poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro i paesi della NATO per essersi rifiutati di inviare le proprie marine nello Stretto di Hormuz. Ore 14:00 La Russia condanna l'omicidio di Larijani "Condanniamo fermamente le azioni volte a nuocere alla salute e, ancor più, a uccidere i leader di un Iran sovrano e indipendente. Condanniamo tali azioni", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante il consueto briefing quotidiano. Oltre all'uccisione di Larijani martedì, capo della sicurezza iraniana, Israele ha ucciso anche il comandante delle forze paramilitari Basij, Soleimani. Ore 13:30 Il bilancio delle vittime a Beirut sale a 10 dopo gli attacchi israeliani notturni. Il Ministero della Salute libanese ha comunicato che il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani all'alba nei quartieri di Basta e Zuqaq al-Blat a Beirut è salito a 10, con 27 feriti. Ore13:00 L'Iran prenderà di mira le "infrastrutture nemiche" dopo gli attacchi ai siti del gas. L'Iran intende rispondere agli attacchi contro i suoi impianti del gas ad Asaluyeh prendendo di mira "infrastrutture nemiche che in precedenza si ritenevano sicure", riferisce l'agenzia di stampa Fars, citando fonti militari iraniane. Secondo quanto riportato da Fars, le fonti hanno affermato che l'attacco agli impianti del gas è stato un "crimine di guerra" che non resterà impunito. Ore 12:30 Trump minaccia di "finire ciò che resta" dell'Iran Il presidente Trump ha suggerito di "eliminare" ciò che resta dello "Stato terrorista iraniano" e ha esortato i paesi che dipendono dallo Stretto di Hormuz ad assumersi le proprie responsabilità, criticando gli alleati "non collaborativi". Teheran ha chiuso lo Stretto di Hormuz dal 1° marzo, costringendo Trump a sollecitare gli alleati degli Stati Uniti, così come la Cina, ad aiutare a riaprire la strategica via navigabile. Ore 12:00 La Cina continuerà a insistere per un cessate il fuoco in Medio Oriente, ha dichiarato il ministro degli Esteri. La Cina continuerà a mediare per promuovere un cessate il fuoco e la fine dei combattimenti in Medio Oriente, ha dichiarato il ministro degli Esteri Wang Yi. In un intervento tenutosi a Pechino con l'inviato speciale del presidente degli Emirati Arabi Uniti in Cina, Yi ha affermato che la guerra non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha motivo di continuare, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Ministero degli Esteri. Ha inoltre espresso il suo sostegno agli Emirati Arabi Uniti nella salvaguardia della loro sovranità e sicurezza. Ore 11:30 Foto: Le conseguenze di un attacco iraniano a Ramat Gan, in Israele. Ore 11:00 Il ministro della difesa israeliano afferma che il ministro dell'intelligence iraniano è stato ucciso. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib è stato ucciso in un attacco israeliano avvenuto nella notte. Finora non c'è stato alcun commento da parte dell'Iran. Ore 10:30 L'emittente televisiva Al-Manar annuncia che un suo direttore è stato ucciso nell'attacco israeliano a Beirut. L'emittente televisiva Al-Manar, affiliata a Hezbollah, ha dichiarato che il direttore dei suoi programmi politici è stato ucciso insieme alla moglie in un attacco israeliano nel centro di Beirut. In un comunicato, l'emittente ha affermato che "il direttore dei programmi politici del canale, Mohammad Shari, e sua moglie" sono stati uccisi "nel raid sionista nella zona di Zuqaq al-Blat a Beirut". Secondo Al-Manar, i suoi figli e nipoti sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in seguito all'attacco. Ore 10:00 L'intelligence iraniana arresta spie statunitensi e smantella le cellule filo-monarchiche Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha dichiarato di aver smantellato decine di "cellule monarchiche" dell'opposizione e di aver arrestato quattro presunte spie al soldo degli Stati Uniti, nell'ambito di un'operazione di sicurezza su scala nazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Il ministero ha annunciato che 111 persone sono state identificate e arrestate in 26 province durante la notte, aggiungendo che è stato sequestrato un numero "significativo" di armi. "Inoltre, quattro spie del regime statunitense e dei suoi servizi per procura sono state identificate e arrestate nelle province di Hamadan e dell'Azerbaigian occidentale", ha aggiunto. “Queste spie traditrici riferivano al nemico l'ubicazione dei quartier generali, delle attrezzature e del dispiegamento delle forze di sicurezza.” Ore 09:30 Dodici morti e 41 feriti nell'attacco israeliano al centro di Beirut. Almeno 12 persone sono state uccise e 41 ferite negli attacchi israeliani contro il centro di Beirut. Ore 09:00 Hamas: "Un attacco a tradimento" ha ucciso Larijani Hamas ha condannato l'uccisione di Ali Larijani, il massimo responsabile della sicurezza iraniana, in un attacco israeliano a Teheran. Hamas ha espresso le sue condoglianze al popolo iraniano, definendo le azioni di Israele contro l'Iran "un crimine che colpisce l'intera regione" e un "attacco traditore". Ore 08:00 Questa è la guerra dell'America", afferma il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato ad Al Jazeera che gli Stati Uniti sono responsabili della guerra che sta sconvolgendo la regione. Nega di aver preso di mira i civili, difende la rappresaglia iraniana e avverte che la presenza militare statunitense nel Golfo rende inevitabile un'escalation. Araghchi ha inoltre accennato alla possibilità di nuove regole per la navigazione nello Stretto di Hormuz, respingendo al contempo un cessate il fuoco a favore di una fine definitiva della guerra. Ore 07:30 Israele ha ucciso 4 persone nella valle della Bekaa, in Libano. Almeno quattro persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano che ha preso di mira quattro case nella città di Sahmar, nella valle della Bekaa, in Libano. Secondo il Ministero della Salute, gli attacchi israeliani in Libano hanno causato la morte di 912 persone e il ferimento di altre 2.221 a partire dal 2 marzo. Ore 07:00 Riepilogo Israele bombarda il cuore di Beirut, capitale del Libano, poche ore dopo aver ucciso almeno sei persone in attacchi contro edifici residenziali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che il sistema politico di Teheran rimane solido e che l'uccisione di Larijani da parte di Israele non danneggerà il governo del Paese.

L'Iran lancia nuovi attacchi contro Israele, causando ingenti danni materiali, dopo che un precedente raid a Ramat Gan aveva provocato la morte di due persone.

Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di droni e missili, mentre Riad si prepara per una riunione ministeriale sulla sicurezza regionale.

Diverse esplosioni hanno scosso Baghdad, mentre altri attacchi hanno preso di mira l'ambasciata statunitense. Si è registrato anche un attacco a una base di caccia nella città nord-orientale di Kirkuk.

L'Iran conferma l'uccisione del suo capo della sicurezza, Ali Larijani , e del comandante delle forze Basij Gholamreza Soleimani dopo che Israele ha dichiarato di aver effettuato entrambi gli omicidi.

L'Iran ha lanciato altri attacchi contro il centro di Israele, e almeno due persone sarebbero morte a causa di gravi ferite da schegge.

Bahrein, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di missili e droni, mentre gli attacchi iraniani nel Golfo continuano.

Diverse esplosioni hanno scosso Baghdad, la capitale irachena, in un contesto di notizie di attacchi missilistici e con droni contro l'ambasciata statunitense.

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra contro l'Iran, affermando che Teheran non rappresentava "una minaccia imminente".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro i paesi della NATO per essersi rifiutati di inviare le proprie marine nello Stretto di Hormuz e ha affermato che le dimissioni di Kent sono state una "cosa positiva".

Israele avverte gli abitanti della città di Tiro, nel sud del Libano, di mettersi in salvo mentre lancia ulteriori attacchi aerei sul Paese, un giorno dopo aver intensificato la sua offensiva di terra. ________________________________________________________________________ Ore 22:00 L'Iran conferma la morte del capo della sicurezza Ali Larijani In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr, il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale del Paese ha confermato l'assassinio di Larijani, dopo che Israele aveva rivendicato in mattinata l'uccisione dello stesso in attacchi mirati. "Dopo una vita dedicata all'elevazione dell'Iran e della Rivoluzione Islamica, ha finalmente realizzato il suo desiderio a lungo coltivato, ha risposto alla chiamata della verità e ha raggiunto con orgoglio il nobile traguardo del martirio sul fronte del servizio", si legge in una dichiarazione del consiglio diffusa da Mehr. Ore 21:00 L'Iran afferma che un "proiettile nemico" ha colpito un punto vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Il Centro di diplomazia pubblica e informazione dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana afferma che un "proiettile nemico" ha colpito l'area circostante la centrale nucleare di Bushehr, nel sud dell'Iran. "Fortunatamente, non si sono registrati danni finanziari, tecnici o umani e nessuna parte della centrale elettrica ha subito danni", ha dichiarato il centro, come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il centro ha condannato l'attacco, affermando che "tali azioni sono contrarie a tutte le normative internazionali in materia di immunità dagli attacchi militari contro gli impianti nucleari e possono avere conseguenze irreparabili per l'intera regione, compresi i paesi del Golfo Persico". Bushehr è la prima centrale nucleare iraniana, entrata in funzione nel 2011. Ore 20:30 Il ministro degli Esteri iraniano plaude alle dimissioni dell'alto funzionario antiterrorismo statunitense. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha commentato le dimissioni del direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent. Araghchi ha ripubblicato la lettera di dimissioni di Kent, scrivendo che "un numero crescente di voci", tra cui funzionari europei e statunitensi, "esclamano che la guerra contro l'Iran è ingiusta". “Altri membri della comunità internazionale dovrebbero seguire l'esempio”, ha aggiunto. “L’ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, indipendentemente dalla ricchezza, dalla fede o dalla razza. Il nostro nemico è uno solo”. Ore 20:00 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane confermano l'uccisione del comandante delle forze Basij: lo confermano i media statali. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha confermato la morte del comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che Soleimani è stato ucciso in un "attacco da parte del nemico americano-sionista". Soleimani, che ha guidato i Basij negli ultimi sei anni e ha supervisionato le operazioni di sicurezza interna, "ha svolto un ruolo strategico e senza precedenti nell'ammodernare la struttura popolare e jihadista dei Basij, nello sviluppare movimenti costruttivi, nell'eliminare le privazioni e nel fornire assistenza ai gruppi oppressi e vulnerabili", ha continuato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). “Questo vile assassinio dimostra l'importanza e il ruolo dei Basij nella lotta a tutto campo contro l'esercito terrorista americano, il regime sionista e i suoi mercenari, soprattutto nella recente guerra.” Ore 19:30 Gli ultimi sviluppi. Gli attacchi missilistici e con droni contro l'ambasciata statunitense e una sede diplomatica in Iraq sono ripresi dopo una serie di attacchi avvenuti in mattinata.

Joe Kent, direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, si è dimesso a causa della guerra intrapresa da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato di aver completato il suo 59° ciclo di attacchi, mirati a zone di Beit Shemesh (Israele), Tel Aviv e Gerusalemme occupata.

Secondo il Ministero della Salute pubblica del Libano, il bilancio delle vittime dei raid israeliani sul Paese è salito ad almeno 912 morti e 2.221 feriti dal 2 marzo.

Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia non prenderà mai parte alle operazioni per sbloccare lo Stretto di Hormuz durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, mentre il primo ministro polacco Tusk ha affermato che il suo Paese non invierà truppe a partecipare al conflitto. Ore 17:00 La NATO sta commettendo un "errore molto sciocco" rifiutandosi di partecipare alle operazioni statunitensi. Trump sta parlando in diretta dalla Casa Bianca, dove sta esprimendo ulteriori lamentele nei confronti della NATO. "Non vogliono aiutarci, il che è incredibile, incredibile", ha detto a proposito della richiesta ai paesi di inviare truppe nello Stretto di Hormuz. Il presidente ha anche affermato: "Non abbiamo bisogno di alcun aiuto". "La NATO sta commettendo un errore molto sciocco", ha aggiunto. Ore 16:30 Le Guardie Rivoluzionarie conducono la 59ª ondata di attacchi. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi. Gli attacchi, iniziati all'alba di oggi, hanno preso di mira aree di Beit Shemesh, Tel Aviv e Gerusalemme occupata in Israele, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA. Gli attacchi hanno preso di mira anche le forze statunitensi presso la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti e a Erbil in Iraq, si legge nel comunicato. In precedenza, le Guardie Rivoluzionarie avevano promesso che "la spina dorsale dell'arroganza sarebbe stata spezzata nelle strade e nelle piazze" attraverso le operazioni odierne. Ore 16:00 Il presidente messicano si dichiara disponibile a ospitare le partite dei Mondiali di calcio in Iran. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il suo Paese non avrebbe alcun problema a ospitare le partite dell'Iran ai Mondiali del 2026, qualora la FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, desse il suo consenso. La federazione calcistica iraniana ha chiesto alla FIFA di spostare le partite dei Mondiali dagli Stati Uniti al Messico, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei suoi giocatori in seguito ai raid aerei congiunti lanciati dagli Stati Uniti sul Paese. Ore 15:30 Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano sale a 912. Dal 2 marzo, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 912 persone in Libano e il ferimento di altre 2.221, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute pubblica del Paese nel suo ultimo aggiornamento. Il bilancio delle vittime, aggiornato a lunedì, era di 886. Ore 15:00 Macron: La Francia non prenderà mai parte alle operazioni per sbloccare lo Stretto di Hormuz in caso di ostilità Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia non prenderà mai parte alle operazioni per sbloccare lo Stretto di Hormuz e che sta continuando a lavorare per preparare una coalizione che possa garantire la libertà di navigazione una volta terminate le ostilità. «Non siamo parte in causa nel conflitto e pertanto la Francia non prenderà mai parte alle operazioni per aprire o liberare lo Stretto di Hormuz nel contesto attuale», ha dichiarato Macron all'inizio di una riunione di gabinetto per discutere dei conflitti in Medio Oriente. Ore 14:30 Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense si dimette a causa della guerra contro l'Iran. Il capo del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Non posso in coscienza appoggiare la guerra in corso in Iran", ha scritto Kent in una lettera a Donald Trump pubblicata su X. "L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana." Il Ministero dell'Intelligence iraniano afferma di aver sequestrato centinaia di sistemi Starlink, in grado di connettersi a Internet tramite una rete di satelliti, sostenendo che siano stati introdotti clandestinamente nel Paese dagli Stati Uniti e da Israele. In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, il ministero ha affermato che continuerà a rintracciare i sistemi Starlink illegali fino a quando "tutti i terminali internet satellitari al servizio del nemico non saranno completamente identificati". Ha aggiunto che acquisire o utilizzare i sistemi Starlink è un "crimine" punibile con "le pene più severe" in tempo di guerra, soprattutto per coloro che sono "collegati al nemico o agiscono per conto del nemico". Ore 12:00 Israele afferma di aver ucciso il capo della sicurezza iraniana Larijani e il comandante Basij Israele ha affermato di aver ucciso Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, e Gholamreza Soleimani, comandante della milizia interna Basij, ma finora non vi è stata alcuna conferma o smentita da parte dell'Iran. Nel frattempo, i media statali iraniani hanno pubblicato un biglietto scritto a mano da Larijani, sebbene non sia chiaro se intendesse dimostrare la sopravvivenza dell'alto funzionario. Il biglietto di Larijani, pubblicato sulle sue pagine social, commemora gli 84 marinai iraniani, i cui funerali sono previsti per martedì, uccisi nell'attacco statunitense alla loro nave militare in acque internazionali. Se confermata, la morte di Larijani rappresenterebbe la vittima di più alto rango in questa guerra dai tempi degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele, che hanno ucciso l'ex Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e diversi membri della sua famiglia il primo giorno del conflitto, il 28 febbraio. Larijani è stata vista in pubblico l'ultima volta venerdì, quando ha partecipato alla manifestazione per la Giornata di Al-Quds a sostegno dei palestinesi a Teheran, insieme al presidente Masoud Pezeshkian. È stato per anni una figura politica chiave nella gerarchia iraniana, guidando in passato i negoziati sul nucleare con l'Occidente. In precedenza, è stato anche presidente del parlamento iraniano. Ore 11:30 L'inviato iraniano a Mosca nega che la nuova Guida Suprema stia ricevendo cure mediche in Russia. L'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, ha smentito una notizia diffusa dai media secondo cui la nuova Guida Suprema del Paese, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, starebbe ricevendo cure mediche a Mosca, come riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. Secondo quanto riportato, il 56enne, che sarebbe rimasto gravemente ferito in un attacco aereo israelo-americano in cui è morto suo padre, sarebbe stato trasferito a Mosca per cure mediche su invito personale del presidente Putin. Il Cremlino ha rifiutato di commentare la notizia riportata inizialmente dai media. Ore 11:00 L'Iran afferma di aver preso di mira i centri di cybertecnologia e gli impianti di produzione di armi di Israele. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando l'esercito iraniano, riferisce che l'Iran ha "preso di mira centri di tecnologia informatica e impianti di produzione di armi appartenenti alla polizia israeliana". Il rapporto afferma che l'esercito "ha preso di mira i centri di tecnologia informatica del regime sionista e il complesso di produzione di armi Rafael con attacchi di droni a partire da questa mattina". Ore 10:30 Riepilogo L'esercito israeliano ha condotto una nuova serie di attacchi aerei nel Libano meridionale, tra cui uno che ha ferito cinque soldati libanesi.

I detriti degli attacchi hanno ucciso un cittadino pakistano ad Abu Dhabi e ferito due paramedici in Kuwait, mentre Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait segnalano di aver intercettato missili e droni.

L'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato che " nessuno è disposto a mettere a rischio la propria incolumità" nello Stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva lanciato un appello per una coalizione navale internazionale al fine di garantire la sicurezza del canale. Ore 09:00 Il governatore di Teheran afferma che 12.000 edifici sono stati danneggiati o distrutti nella capitale. Secondo il governatore della città, Mohammad Sadegh Motamadian, almeno 12.000 unità abitative a Teheran hanno subito danni parziali o totali a causa degli attacchi in corso da parte di Stati Uniti e Israele. L'agenzia di stampa Mehr ha riportato le dichiarazioni di Motamadian, secondo cui i residenti di Teheran colpiti possono presentare le loro richieste di risarcimento presso l'ufficio comunale. Ore 08:30 L'Iran afferma che oltre 50 siti del patrimonio culturale sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi e israeliani. Secondo il ministero del patrimonio culturale iraniano, almeno 56 musei, monumenti storici e siti culturali in Iran sono stati danneggiati a causa dei continui attacchi statunitensi e israeliani nel paese. L'agenzia di stampa della Repubblica Islamica (IRNA) ha citato il ministero, secondo il quale, del totale dei siti danneggiati, almeno 19 si trovavano nella capitale Teheran, tra cui il Palazzo Golestan, il Bazar di Teheran e l'ex edificio del Senato. Precedenti rapporti indicavano che anche siti storici nella città centrale di Isfahan, tra cui parti della moschea dell'Imam Shah situata nel sito storico UNESCO di Piazza Nagsh-e-Jahan, erano stati danneggiati. Ore 08:00 Israele afferma che 3.530 persone sono rimaste ferite dall'inizio della guerra. Il Ministero della Salute israeliano afferma che 3.530 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale dall'inizio della guerra. Attualmente ci sono 86 persone ricoverate in ospedale, di cui otto in gravi condizioni, secondo quanto riferito dal ministero. Ore 07:30 L'Iran sta negoziando con la FIFA per spostare tutte le partite dei Mondiali in Messico In una dichiarazione pubblicata su X dall'ambasciata iraniana in Messico, il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, avrebbe affermato che il Paese sta "attualmente negoziando" con la FIFA per spostare in Messico tutte le partite dei Mondiali che coinvolgono giocatori iraniani. L'Iran si è qualificato per i Mondiali di calcio, che si terranno congiuntamente negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a partire dall'11 giugno, e due delle sue partite sono in programma a Los Angeles e a Seattle. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che non sarebbe opportuno che la nazionale di calcio iraniana partecipasse ai Mondiali , "per la loro stessa vita e sicurezza". "Dato che Trump ha esplicitamente dichiarato di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non andremo in America. Stiamo attualmente negoziando con la FIFA affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico", ha affermato Taj. Ore 07:00 Quattro morti a Baghdad durante uno scontro a fuoco tra forze statunitensi e gruppi sostenuti dall'Iran. Secondo testimoni e fonti della sicurezza, diverse esplosioni hanno scosso Baghdad, capitale dell'Iraq, provocando la morte di almeno quattro persone in un raid aereo contro un edificio utilizzato da un gruppo sostenuto dall'Iran e in attacchi con droni contro l'ambasciata statunitense. Il micidiale attacco nel quartiere di Jadiriya a Baghdad è avvenuto in seguito al rumore di un'esplosione nei pressi del complesso dell'ambasciata statunitense nella Zona Verde, area altamente fortificata della città. Video e foto, verificati da Al Jazeera, mostrano fumo e fiamme che si alzano nei pressi dell'ambasciata statunitense, mentre altri filmati mostrano la difesa aerea che intercetta diversi droni nei cieli vicino al complesso. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, il sistema di difesa aerea C-RAM dell'ambasciata ha abbattuto almeno due droni nelle prime ore del mattino, mentre un terzo ha colpito all'interno del complesso. Citando un testimone, l'agenzia ha affermato che il fuoco e il fumo visti nella zona provenivano dall'interno del complesso. Ore 06:30 Ultimi Sviluppi Un attacco aereo contro un'abitazione nel quartiere di Jadriya a Baghdad ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da una fonte della sicurezza.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che un missile è stato intercettato e, successivamente, i soccorritori della protezione civile sono intervenuti per domare un "incendio di lieve entità" in una zona industriale, causato dalla caduta di detriti missilistici.

Un portavoce del Ministero della Difesa saudita ha dichiarato che dodici droni sono stati intercettati nella regione orientale del regno.

Secondo quanto riportato da fonti e da Al Jazeera, diversi razzi e droni hanno colpito il complesso diplomatico statunitense vicino all'aeroporto di Baghdad. Non si sono registrate vittime nell'immediato.

Il governo di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, afferma che un incendio è scoppiato nella sua zona industriale petrolifera dopo essere stata presa di mira da droni.

Un portavoce della Guardia Nazionale del Kuwait ha dichiarato che un drone è stato abbattuto nell'ambito degli "sforzi in corso per rafforzare la sicurezza" e "proteggere i siti vitali".

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che una persona è rimasta ferita in un attacco aereo israeliano nella zona di Aaramoun, nel governatorato del Monte Libano, mentre l'esercito israeliano continua a colpire Beirut e altre aree del sud e dell'est del Paese, nel contesto di un'incursione di truppe di terra israeliane.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha affermato che, nel contesto della crisi in corso in Medio Oriente, è necessario considerare lo scenario peggiore in materia energetica, auspicando un impegno diplomatico volto a individuare fonti energetiche alternative stabili.

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, ha avvertito che il centro finanziario asiatico, insieme al resto dell'Asia, subirà shock e instabilità a causa dell'interruzione delle forniture di petrolio e dell'impennata dei prezzi.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha difeso il diritto dell'Iran all'autodifesa, affermando che il Paese non ha iniziato la guerra con gli Stati Uniti e Israele e che Teheran non si arrenderà ai "prepotenti".

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che lo strategico Stretto di Hormuz rimane aperto, "ma chiuso ai nostri nemici... a coloro che hanno perpetrato questa vile aggressione contro di noi e ai loro alleati".

I leader europei hanno respinto le richieste del presidente statunitense Donald Trump di partecipare alle operazioni militari per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), circa 200 soldati statunitensi sono rimasti feriti finora nella guerra contro l'Iran, di cui 10 in modo grave.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che la difesa aerea del Paese ha intercettato e distrutto con successo 13 dei 14 missili balistici lanciati dall'Iran, mentre il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha affermato di aver condotto attacchi contro Israele e la base aerea di Al Udeid a Doha.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, gli ultimi raid aerei israeliani nel Libano meridionale hanno ferito almeno 11 persone, mentre l'invasione di terra israeliana del Libano meridionale si espande.

Il Ministero dell'Interno del Kuwait ha annunciato l'arresto di 16 persone – 14 kuwaitiani e due libanesi – affiliate a Hezbollah, accusate di aver pianificato un "complotto di sabotaggio" nel Paese del Golfo. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 22:00 Trump: "Attaccare l'Iran ha evitato la terza guerra mondiale" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca, prendendo di mira la deputata Ilhan Omar prima di passare alla guerra contro l'Iran. Di seguito alcune delle sue osservazioni: Trump ha affermato di non aver decimato il programma nucleare iraniano: "Avrebbero avuto un'arma nucleare entro un mese da quel bombardamento e l'avrebbero usata prima contro Israele e poi contro il Medio Oriente".

"Una guerra nucleare che si sarebbe trasformata nella Terza Guerra Mondiale, e cosa ancora più importante, questa è una guerra in cui non sarebbe rimasto nulla", ha detto Trump, aggiungendo che "abbiamo fatto una cosa grandiosa".

“L'Iran non dovrebbe avere un'arma nucleare. Non dovrebbe averla. Non ha una marina, non ha un'aeronautica. Non ha armi antiaeree. Non ha una leadership.

“Il mio problema più grande è che non ho la minima idea di con chi stiamo parlando, perché nessuno ha mai sentito parlare di queste persone, sono tutte morte.”

"Abbiamo svolto un lavoro per il mondo, non per noi, ma per il mondo intero." Ore 21:30 L'UE sta valutando misure immediate per alleviare i costi energetici nel contesto della guerra con l'Iran. Il commissario per l'energia Dan Jorgensen ha dichiarato che i ministri dell'energia dell'UE si sono riuniti a Bruxelles per discutere misure mirate e temporanee volte a ridurre le bollette per le imprese e le famiglie più vulnerabili. Ha affermato che il blocco intensificherà gli sforzi sulle energie pulite e sulla produzione interna nel lungo termine per ridurre la dipendenza dai volatili mercati globali, facendo riferimento all'impegno dell'UE per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022. "Ora l'Europa si trova di nuovo di fronte a una scelta esistenziale: rimanere dipendente dai volatili mercati energetici globali o finalmente prendere il controllo del proprio futuro energetico", ha affermato Jorgensen. Ore 21:00 L'Iran condanna il "militarismo sconsiderato" di Stati Uniti e Israele Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che Teheran non si sottometterà a "coercizione, intimidazione o aggressione illegale", accusando gli attacchi statunitensi e israeliani di aver messo a rischio milioni di vite. Intervenendo al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, Bahreini ha affermato che la questione più urgente in materia di diritti umani in Iran è la minaccia che incombe su 90 milioni di persone a causa dei continui attacchi militari. Ha accusato gli Stati Uniti e Israele di prendere di mira civili e siti culturali, citando oltre 1.300 morti e 7.000 feriti dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. Ignorare un simile “militarismo sconsiderato” crea un pericoloso precedente, ha affermato, aggiungendo che l’Iran non sarà l’ultimo Paese a soffrire se “prevarrà l’indifferenza”. “In tali circostanze, cosa ci si aspetta esattamente che faccia l’Iran?”, ha chiesto. “L’Iran non è una nazione che si sottomette alla coercizione, all’intimidazione o all’aggressione illegale.” Ore 20:30 Gli Stati Uniti affermano che almeno 200 soldati sono rimasti feriti nella guerra con l'Iran Secondo il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, circa 200 soldati americani sono rimasti feriti durante la guerra contro l'Iran, di cui 10 in modo grave. Ha affermato che 180 militari sono già tornati in servizio. Le ferite riportate includono ustioni, lesioni cerebrali traumatiche e ferite da schegge. Secondo quanto riferito da funzionari militari, molti degli attacchi sono stati compiuti con droni iraniani "a senso unico". Il generale Dan Caine, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha dichiarato la scorsa settimana che tali droni sono stati responsabili della maggior parte delle vittime. Almeno 13 soldati statunitensi sono stati uccisi dall'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, il 28 febbraio. Ore 20:00 Gli ultimi sviluppi: Le autorità di Abu Dhabi stanno intervenendo per domare un incendio divampato nel giacimento petrolifero e di gas di Shah, causato da un attacco di un drone.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato alcuni Paesi per la mancanza di "entusiasmo" nell'aiutare a garantire la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

La guerra in Iran non ha nulla a che vedere con la NATO, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, mentre il Regno Unito ha affermato che non si lascerà coinvolgere in una guerra più ampia in Medio Oriente.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non sarà aperto a nessun Paese che intenda attaccare l'Iran.

Il portavoce militare israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato che esistono piani operativi dettagliati per la guerra contro l'Iran per le prossime tre settimane, insieme a ulteriori piani per estendere le operazioni in futuro. Ore 18:00 Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi israeliani sale a quasi 900. Gli attacchi israeliani in tutto il Libano hanno causato almeno 886 morti e 2.141 feriti dal 2 marzo, data in cui Israele ha ripreso la guerra contro il Paese. Nel suo ultimo aggiornamento quotidiano, il Ministero della Salute ha segnalato il crescente numero di vittime a seguito del proseguimento dell'offensiva aerea e terrestre israeliana contro il Libano. La violenza ha colpito anche il settore sanitario, con membri del personale medico tra le vittime e i feriti intervenuti in risposta agli attacchi, si legge nel comunicato. Almeno 38 operatori sanitari sono stati uccisi e 69 feriti nello stesso periodo. Ore 17:30 Papa Leone esorta i giornalisti a raccontare la guerra "attraverso gli occhi delle vittime". Papa Leone ha esortato i giornalisti a raccontare la guerra attraverso gli occhi delle vittime, sottolineando la responsabilità della stampa di garantire che le informazioni non diventino fonte di narrazioni false. «Nelle drammatiche circostanze della guerra, l'informazione deve guardarsi dal rischio di trasformarsi in propaganda», ha scritto il capo della Chiesa cattolica su X. Il Papa ha aggiunto che i giornalisti hanno il dovere di verificare attentamente le informazioni per non diventare portavoce di chi detiene il potere. "Devono mostrare la sofferenza che la guerra porta sempre alle popolazioni, il che implica mostrare il volto della guerra e raccontarla attraverso gli occhi delle vittime", ha affermato. Ore 17:00 Le navi restano bloccate a causa del traffico ridotto nello Stretto di Hormuz Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha subito un forte rallentamento, con decine, forse centinaia, di navi in ??attesa vicino alle sue imboccature, mentre le tensioni interrompono una delle rotte energetiche più vitali al mondo. Il giornalista Inzamam Rashid, in collegamento dalle vicinanze dello stretto, ha affermato che la via navigabile, che normalmente trasporta circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio, sta registrando solo una frazione del suo traffico abituale. "Quello che abbiamo visto, infatti, è che l'Iran prende di mira imbarcazioni e navi, sia quelle che tentano di attraversare il confine, sia quelle che non sono affiliate agli Stati Uniti e ai loro alleati", ha affermato Rashid. “Proprio l'altro giorno, abbiamo visto una portaerei battente bandiera thailandese essere colpita da un missile balistico iraniano. Ciò ha comportato l'evacuazione di 20 membri dell'equipaggio, tre dei quali risultano ancora dispersi in mare.” Ore 16:30 Trump afferma di non voler danneggiare le infrastrutture in Iran. Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano cercando di evitare di causare danni ingenti alle infrastrutture iraniane. "Ho lasciato molte infrastrutture a Teheran perché, se le avessi costruite da zero, ci sarebbero voluti anni", ha detto Trump durante un'intervista telefonica con la PBS. “Potrei mettere fuori uso le centrali elettriche in un'ora... ma se lo facessi, ci vorrebbero anni per ricostruirle e sarebbe un trauma. Quindi cerco di evitare cose del genere.” L'Iran aveva minacciato di far precipitare l'intera regione nell'oscurità in caso di attacco alla sua rete elettrica. Trump ha anche affermato che le forze statunitensi non hanno colpito gli oleodotti quando hanno attaccato l'isola di Kharg pochi giorni fa. "L'isola di Kharg è fuori servizio, fatta eccezione per le tubature, che ho lasciato intatte. Non volevo danneggiare le tubature perché, sapete, ci sono voluti anni di lavoro per realizzarle", ha dichiarato Trump. Le autorità iraniane affermano che gli attacchi statunitensi e israeliani stanno causando ingenti danni a siti civili, tra cui edifici residenziali, scuole e ospedali. Ore 16:00 Larijani alle nazioni musulmane: "Da che parte state?" Il capo della sicurezza iraniana, Ali Larijani, ha inviato un messaggio al mondo musulmano affermando che l'Iran rimane "fermo" nella sua lotta contro gli Stati Uniti e Israele. Larijani ha espresso delusione per quella che ha definito una mancanza di sostegno da parte dei paesi a maggioranza musulmana quando l'Iran è stato attaccato. "Alcune nazioni si sono spinte ancora oltre, dichiarando l'Iran un loro avversario semplicemente perché ha preso di mira basi americane, nonché interessi americani e israeliani, situati nei loro territori", ha affermato Larijani. Sebbene l'Iran sottolinei di colpire solo gli interessi statunitensi in Medio Oriente, i suoi droni e missili hanno preso di mira siti civili, tra cui hotel e impianti energetici nella regione del Golfo. Larijani ha affermato che non ci si può aspettare che l'Iran "resti inerte con le mani legate" mentre le basi statunitensi si trovano nei paesi limitrofi. «Lo scontro odierno è, in realtà, tra l'America e Israele da una parte, e l'Iran musulmano e le forze della resistenza dall'altra. Da che parte state, dunque?» ha detto il funzionario iraniano. Larijani ha auspicato l'unità dei musulmani, sottolineando che l'Iran non aspira all'"egemonia" sulla regione. "Sapete benissimo che l'America non ha lealtà e che Israele è, di fatto, vostro nemico", ha affermato. Ore 15:30 Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver condotto attacchi contro l'esercito israeliano e un deposito di armi. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma di aver preso di mira il Comando Meridionale dell'esercito israeliano e gli impianti della società israeliana di armamenti Rafael, nell'ambito della 56ª ondata di attacchi nella guerra in corso. Le Guardie Rivoluzionarie hanno aggiunto di aver colpito la base aerea di Al Udeid in Qatar e che la loro unità di droni ha anche colpito posizioni di gruppi armati di opposizione a Erbil, nella regione curda semi-autonoma dell'Iraq. 15:00 Scontri tra Israele e Hezbollah vicino al confine Sono in corso scontri tra Hezbollah e le forze israeliane di invasione nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dall'Agenzia nazionale di stampa libanese (NNA). Un corrispondente dell'NNA ha riferito che gli scontri si stanno verificando sull'asse Odaisseh-Taybeh, un'area strategica che ha visto una significativa attività militare durante l'invasione israeliana del Libano. "Il nemico sta tentando di entrare in territorio libanese sotto un intenso bombardamento e colpi d'arma da fuoco", ha riferito l'agenzia di stampa NNA. “Sono stati inoltre avvistati diversi veicoli militari ostili in avvicinamento alle città di confine meridionali di Yaroun e Maroun al-Ras.” Ore 14:30 Israele afferma di avere in programma almeno altre tre settimane di guerra contro l'Iran. Il portavoce militare israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato ai giornalisti che esistono piani operativi dettagliati per la guerra con l'Iran per le prossime tre settimane, oltre a ulteriori piani che si estendono oltre. L'esercito ha definito i propri obiettivi come limitati all'indebolimento della capacità dell'Iran di minacciare Israele colpendo le sue infrastrutture missilistiche balistiche, gli impianti nucleari e l'apparato di sicurezza. "Vogliamo assicurarci che questo regime sia il più debole possibile e che vengano indebolite tutte le sue capacità, tutte le sue componenti e tutti i reparti del suo apparato di sicurezza", ha dichiarato il tenente colonnello Shoshani. L'esercito ha dichiarato di avere ancora migliaia di obiettivi da colpire all'interno dell'Iran. La settimana scorsa, Trump ha affermato che in Iran non c'era "praticamente più nulla" da colpire. Ore 14:00 Si registrano vittime in seguito a un attacco aereo israeliano su Teheran. Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, alcuni civili sono rimasti uccisi e feriti in un raid aereo israeliano contro un edificio del dipartimento dell'energia elettrica a est di Teheran. Ore 13:30 Lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici" Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha ribadito che lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici". "Dopo 15 giorni di guerra, si sono rivolti ad altri per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, contattando coloro che fino a ieri consideravano nemici", ha affermato Araghchi. «Stanno chiedendo ad altri Paesi di venire ad aiutarli affinché lo stretto rimanga aperto. Dal nostro punto di vista, lo stretto è aperto, ma è chiuso ai nostri nemici, chiuso a coloro che hanno perpetrato questa vile aggressione contro di noi e ai loro alleati.» Ha aggiunto che gli attacchi israelo-americani hanno dato inizio a "una guerra che il nemico ha iniziato chiedendo la resa incondizionata". Ore 13:00 Cosa sta succedendo al diciassettesimo giorno degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran? Iran: Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi su Teheran mentre la guerra entrava nel suo 17° giorno, e i media iraniani hanno riferito che la difesa aerea ha risposto a "obiettivi ostili" sopra la capitale.

Golfo Persico: Un incendio è scoppiato vicino all'aeroporto di Dubai a seguito di quello che le autorità hanno descritto come un "incidente legato a un drone" che ha interessato un serbatoio di carburante, causando temporaneamente disagi ai voli. Un incendio è stato segnalato anche nella zona industriale di Fujairah dopo un attacco di un drone.

Stati Uniti: Il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno prendendo di mira le fabbriche di droni in Iran, sostenendo che la capacità produttiva del Paese è stata "decimata".

Israele: Le sirene antiaeree sono risuonate nel centro di Israele dopo il lancio di un missile dall'Iran.

Iraq: Un raid aereo ha colpito il quartier generale delle Forze di Mobilitazione Popolare nella zona di Jurf al-Sakhar, in Iraq, ferendo tre persone. La difesa aerea irachena ha inoltre risposto alla presenza di droni vicino all'ambasciata statunitense a Baghdad e alla base aerea di Balad.

Libano: Israele ha lanciato nuove incursioni nel Libano meridionale e ha dichiarato di star conducendo operazioni di terra limitate contro Hezbollah, con il bilancio delle vittime in Libano salito a 850, tra cui oltre 100 bambini. Ore 12:30 Lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici", afferma il ministro degli Esteri iraniano. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici". "Dopo 15 giorni di guerra, si sono rivolti ad altri per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, contattando coloro che fino a ieri consideravano nemici", ha affermato Araghchi. «Stanno chiedendo ad altri Paesi di venire ad aiutarli affinché lo stretto rimanga aperto. Dal nostro punto di vista, lo stretto è aperto, ma è chiuso ai nostri nemici, chiuso a coloro che hanno perpetrato questa vile aggressione contro di noi e ai loro alleati.» Ha aggiunto che gli attacchi israelo-americani hanno dato inizio a "una guerra iniziata dal nemico, che ha chiesto la resa incondizionata". Ore 12:00 Starmer: Il Regno Unito non si lascerà trascinare in una guerra più ampia in Medio Oriente Il Regno Unito non si lascerà trascinare in una guerra più ampia, ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer dopo che Trump ha avvertito che il futuro della NATO potrebbe essere a rischio se gli alleati, incluso il Regno Unito, non forniranno supporto militare nella regione. Starmer ha affermato che la priorità del Regno Unito rimane la protezione dei propri cittadini nella regione, adottando al contempo le misure necessarie per difendere se stesso e i propri alleati. Ha aggiunto che la Gran Bretagna non si lascerà trascinare in un conflitto più ampio e continuerà a lavorare per una rapida risoluzione volta a ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione. Ore 11:30 Germania e Grecia escludono un coinvolgimento militare nelle operazioni nello Stretto di Hormuz La guerra in Iran non ha nulla a che vedere con la NATO, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, aggiungendo che la Germania non prenderà parte alla guerra né al mantenimento dello Stretto di Hormuz aperto con mezzi militari. "Finché questa guerra continuerà, non ci sarà alcuna partecipazione, nemmeno in alcun tentativo di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz con mezzi militari", ha dichiarato il portavoce. La Grecia non intraprenderà alcuna operazione militare nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis. Ore 11:00 L'Iran afferma di non aver mai avuto fiducia negli Stati Uniti nei negoziati. Baghaei afferma che l'Iran non si è mai fidato degli Stati Uniti durante i colloqui. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che i negoziati si sono svolti con piena consapevolezza da parte di Teheran e con assoluta diffidenza nei confronti dell'altra parte, aggiungendo che l'Iran ha dimostrato di non esitare a impegnarsi in colloqui nonostante quelli che ha definito crimini statunitensi rappresentino una macchia sulla storia. Ore 10:30 Quasi 900 edifici civili danneggiati negli attacchi israelo-americani nella provincia iraniana del Khuzestan Secondo quanto riferito da un funzionario provinciale citato dall'agenzia di stampa Mehr, almeno 869 edifici civili sono stati danneggiati nella provincia sud-occidentale iraniana del Khuzestan dall'inizio degli attacchi israelo-americani contro il Paese. Il funzionario ha dichiarato che gli edifici danneggiati comprendevano 847 unità residenziali e 22 unità commerciali. Ore 10:00 Il ministro degli esteri tedesco non vede alcun ruolo per la NATO nella sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul afferma che la Germania non vede un ruolo per l'alleanza di difesa NATO nell'affrontare il blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. “Non mi sembra che la NATO abbia preso alcuna decisione in tal senso o che possa assumersi la responsabilità dello Stretto di Hormuz. Se così fosse, gli organi della NATO se ne occuperebbero di conseguenza”, ha dichiarato Wadephul prima di una riunione del Consiglio Affari Esteri dell'UE a Bruxelles. Trump ha intensificato la pressione sugli alleati europei affinché contribuiscano a proteggere lo stretto, avvertendo che la NATO si troverà ad affrontare un futuro "molto brutto" se i suoi membri non verranno in aiuto di Washington. Ore 09:30 Esercito iraniano: I centri logistici e di supporto per la USS Ford sono considerati "obiettivi" Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbiya, ha affermato che la presenza della portaerei statunitense USS Gerald R. Ford nel Mar Rosso è considerata una minaccia per l'Iran. Ha affermato che ciò significa che i centri logistici e di supporto al servizio del gruppo navale nel Mar Rosso sono considerati "obiettivi" delle forze armate iraniane. Ore 09:00 Il ministro israeliano afferma che la guerra con l'Iran "molto probabilmente" durerà ancora diverse settimane. Il ministro israeliano della Cultura e dello Sport, Miki Zohar, ha invitato il suo Paese a prepararsi a un'escalation "nei prossimi giorni", aggiungendo che è "molto probabile" che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran si protragga per diverse settimane. «Sappiamo che nei prossimi giorni potrebbe esserci un'escalation. Tutto lo Stato di Israele, tutti noi, dobbiamo essere più preparati nei prossimi giorni. È molto probabile che la guerra durerà ancora diverse lunghe settimane», ha dichiarato all'emittente israeliana Radio 103FM. Ore 08:30 Almeno cinque morti negli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele nella provincia iraniana di Markazi Secondo l'agenzia di stampa Mehr, almeno cinque persone sono state uccise e altre sette ferite in seguito ad attacchi separati condotti dalle forze statunitensi e israeliane nella provincia iraniana di Markazi. Nel primo attacco, una zona residenziale nei pressi della città di Arak è stata colpita, causando la morte di almeno quattro persone, secondo quanto riportato da un funzionario della provincia di Markazi. Il rapporto afferma che esiste la possibilità che il numero delle vittime possa aumentare. Nel secondo attentato , un edificio residenziale nella città di Mahallat, nella provincia di Markazi, è stato colpito, provocando un morto e sette feriti. Ore 08:00 Scuola attaccata all'alba nella città iraniana di Khomein. L'agenzia di stampa iraniana Fars riporta quello che descrive come un attacco statunitense-israeliano alla scuola maschile Shahid Khomeini all'alba di oggi, allegando diverse foto che mostrano una significativa distruzione dell'edificio. In seguito, l'agenzia di stampa Mehr ha citato un vice governatore della provincia iraniana di Markazi, il quale ha affermato che una scuola nella città di Khomein è stata attaccata senza causare vittime, ma diverse case nei dintorni della struttura sono state danneggiate. In un post su Telegram, la Mezzaluna Rossa iraniana ha condiviso le stesse foto precedentemente pubblicate da Fars con la didascalia: "Attacco aereo su una scuola a Khomein". Ore 07:30 Israele annuncia operazioni di terra nel Libano meridionale L'esercito israeliano afferma che la sua 91ª Brigata ha avviato operazioni di terra nel Libano meridionale per "espandere" la sua "zona di difesa avanzata". In un post su X, l'esercito ha affermato che l'obiettivo dell'operazione – avviata "nei giorni scorsi" – era distruggere le infrastrutture di Hezbollah, "eliminare le minacce" e creare un "ulteriore livello di sicurezza" per i residenti israeliani che vivono vicino al confine con il Libano. Secondo il ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 28 febbraio hanno causato la morte di almeno 850 persone, tra cui 66 donne, 107 bambini e 32 operatori sanitari. Altre 2.105 persone sono rimaste ferite, mentre oltre 800.000 sono state sfollate. Ore 05:00 Riepilogo ultimi sviluppi Colonne di fumo sono state avvistate sopra Teheran dopo che Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi sulla capitale iraniana. Una clinica della Mezzaluna Rossa è stata danneggiata.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l'Iran vuole "negoziare male" e chiede agli alleati della NATO di contribuire a mantenere aperto lo Stretto di Hormuz.

Le autorità hanno sospeso i voli all'aeroporto internazionale di Dubai dopo che un attacco di un drone ha provocato un incendio nelle vicinanze.

L'Arabia Saudita ha intercettato almeno 60 droni nella parte orientale del Paese.

Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, e il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, hanno chiesto l'immediata cessazione delle azioni di escalation nel Golfo.

Fonti della sicurezza irachena affermano che attacchi con droni hanno preso di mira l'ambasciata statunitense a Baghdad e la base aerea di Balad. Hanno aggiunto che tre persone sono rimaste ferite in un attacco a una base delle Forze di Mobilitazione Popolare filo-iraniane.

Australia e Giappone hanno dichiarato che non invieranno navi da guerra a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz.

Le forze statunitensi e israeliane continuano a bombardare l'Iran, colpendo città come Teheran, Hamadan e Isfahan.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto l'affermazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui Teheran vorrebbe colloqui per la tregua, dichiarando che l'Iran continuerà a difendersi.

Israele lancia nuove ondate di attacchi contro il Libano meridionale, ammassando carri armati e forze al confine. Il bilancio delle vittime in Libano è salito a 850, tra cui oltre 100 bambini.

Il segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato di aspettarsi la fine della guerra contro l'Iran entro "le prossime settimane", in un apparente tentativo di rassicurare i mercati, mentre il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett ha affermato che il Pentagono stima un periodo compreso tra quattro e sei settimane.

L'Iran continua gli attacchi contro Israele, e si segnalano feriti e danni causati dalle schegge in diverse città, tra cui Tel Aviv.

Razzi e droni hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Baghdad, che ospita una missione diplomatica statunitense, mentre Bahrein, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita segnalano di aver intercettato droni e missili.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 22:00 Hezbollah combatte contro l'avanzata delle truppe israeliane mentre i raid copliscono i villaggi nel sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale libanese, raid aerei e colpi di artiglieria israeliani stanno colpendo diverse città nel sud del Libano. Secondo il rapporto, i raid aerei hanno colpito la città di Mefdoun, nel Libano meridionale, e l'area circostante tra Mefdoun e Zawtar al-Sharqiyah. Contemporaneamente, pesanti bombardamenti di artiglieria presero di mira le città vicine, tra cui Zawtar, Yahmar, Arnoun e Mefdoun. Parallelamente, le forze israeliane hanno tentato di avanzare ad Aita al-Shaab, dove si sono uditi spari e bombardamenti. Secondo il rapporto, i combattenti di Hezbollah hanno risposto lanciando missili guidati contro le truppe israeliane in avanzamento. Ore 21:30 Foto: Gli iraniani subiscono gli attacchi statunitensi e israeliani mentre la guerra entra nella terza settimana Ore 21:00 Almeno 10.000 complessi residenziali in Iran sono stati danneggiati o distrutti Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA, il governatore di Teheran, Mohammad Sadegh Motamadian, ha affermato che almeno 10.000 abitazioni sono state "danneggiate o completamente distrutte" a causa degli attacchi israelo-americani. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato in precedenza che, dall'inizio della guerra, sono stati colpiti oltre 15.000 "obiettivi nemici", più di 1.000 al giorno. Israele aveva precedentemente affermato che la sua aviazione aveva colpito più di 200 obiettivi nelle ultime 24 ore, tra cui lanciamissili, sistemi di difesa e siti di produzione di armi. Ore 20:30 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avvertono gli Stati Uniti di trasferire le industrie fuori dalla regione Secondo i media statali iraniani, le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito gli Stati Uniti di trasferire le proprie industrie fuori dal Medio Oriente e hanno esortato la popolazione a tenersi alla larga dalle fabbriche in cui le aziende statunitensi detengono partecipazioni. L'avvertimento giunge dopo gli scioperi delle ultime 48 ore che hanno causato la morte di diversi lavoratori civili in fabbriche non militari in Iran, secondo quanto riportato da Press TV. Ore 20:00 Un attacco di droni ha bloccato le operazioni in una raffineria a Erbil, in Iraq Le attività della raffineria di Lanaz, nella città di Erbil, nel nord dell'Iraq, sono state sospese dopo che un attacco di un drone ha provocato un incendio nell'impianto, secondo quanto riferito da funzionari provinciali citati da Reuters. Funzionari del Ministero delle Risorse Naturali della regione semi-autonoma curda dell'Iraq hanno dichiarato che le attività presso la raffineria rimarranno sospese fino allo spegnimento dell'incendio e alla valutazione dell'entità dei danni. La raffineria è stata colpita da un drone sabato, hanno dichiarato i funzionari. Ore 19:30 L'Iran annuncia che un alto comandante dell'esercito è stato ucciso in un attacco israeliano L'esercito iraniano afferma che il generale di brigata Abdullah Jalali Nasab è stato ucciso in un attacco israeliano. Nasab "è caduto martire difendendo il Paese in seguito a un attacco da parte dell'entità sionista", si legge in un comunicato. L'Iran ha confermato la morte di diversi comandanti militari di alto rango dall'inizio della guerra, tra cui: Abdolrahim Mousavi: capo di stato maggiore delle forze armate iraniane

Aziz Nasirzadeh: ministro della difesa e vice capo di stato maggiore delle forze armate

Mohammad Pakpour: comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Ore 19:00 Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: "non ci sono problemi" con la Guida Suprema nonostante il suo ferimento Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che non ci sono "problemi" con la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, dopo che funzionari statunitensi avevano riferito del suo ferimento. Venerdì, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato di ritenere che Khamenei "sia ferito e probabilmente sfigurato". Araghchi ha dichiarato a MS NOW: "Non c'è alcun problema con il nuovo leader supremo. Ha inviato il suo messaggio ieri e svolgerà i suoi doveri." Nel suo primo discorso da Guida Suprema, Khamenei ha affermato che lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto di fatto chiuso. Ha inoltre minacciato l'apertura di nuovi fronti qualora la guerra tra Stati Uniti e Israele contro il suo Paese dovesse proseguire. Ore 18:30 Trump respinge i tentativi di avviare colloqui per un cessate il fuoco nella guerra con l'Iran L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha respinto i tentativi degli alleati mediorientali di avviare negoziati diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele, secondo quanto riportato da Reuters citando tre fonti a conoscenza della vicenda. L'Iran, da parte sua, ha respinto la possibilità di qualsiasi cessate il fuoco fino alla fine degli attacchi statunitensi e israeliani, hanno riferito all'agenzia di stampa due fonti iraniane di alto livello, aggiungendo che diversi Paesi hanno cercato di mediare per porre fine al conflitto. Secondo Reuters, un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha respinto i tentativi di avviare colloqui per il cessate il fuoco ed è concentrato sul proseguire la guerra per indebolire ulteriormente le capacità militari di Teheran. "Al momento non gli interessa, e noi continueremo la missione senza sosta. Forse un giorno accadrà, ma non adesso", avrebbe detto il funzionario. "Il presidente Trump ha affermato che i nuovi potenziali leader in Iran hanno indicato di voler dialogare e che alla fine lo faranno. Per ora, l'operazione Epic Fury prosegue senza sosta", ha dichiarato a Reuters un secondo alto funzionario della Casa Bianca. Una terza fonte avrebbe riferito che il massimo responsabile della sicurezza iraniana, Ali Larijani, e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avevano cercato di utilizzare l'Oman come canale per colloqui di cessate il fuoco che avrebbero coinvolto il vicepresidente statunitense JD Vance. Tuttavia, tali colloqui non si sono concretizzati. Ore 18:00 L'Iran esorta le nazioni del Medio Oriente a "espellere" i militari statunitensi. Il ministro degli Esteri iraniano ha rivolto un appello ai Paesi del Golfo e ad altre nazioni del Medio Oriente affinché "espellano gli aggressori stranieri", mentre gli attacchi reciproci si ripercuotono in tutta la regione. "Il tanto decantato ombrello di sicurezza statunitense si è rivelato pieno di falle e, anziché scoraggiare i problemi, li ha incoraggiati", ha scritto Abbas Araghchi. "Gli Stati Uniti stanno implorando altri, persino la Cina, di aiutarli a mettere in sicurezza Hormuz. L'Iran fa appello ai paesi fratelli affinché espellano gli aggressori stranieri, soprattutto perché la loro unica preoccupazione è Israele." Ore 17:30 L'inviato iraniano definisce "una barzelletta" il sostegno dell'Ucraina agli Stati Uniti e ai Paesi del Golfo L'inviato iraniano in Ucraina, Shahriar Amouzegar, ha minimizzato il sostegno offerto da Kiev agli Stati Uniti e ai suoi alleati del Golfo, vantando la propria competenza nella distruzione di droni di progettazione iraniana lanciati dalla Russia. "Per quanto riguarda le azioni che l'Ucraina sta intraprendendo in Medio Oriente contro i droni, le consideriamo essenzialmente nient'altro che uno scherzo e una mossa di facciata", ha dichiarato Amouzegar all'AFP. Ore 17:00 Un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele a Isfahan ha provocato 15 morti, secondo quanto riportato dai media iraniani Un attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro la città industriale di Isfahan, nell'Iran centrale, ha provocato 15 morti e numerosi feriti. L'agenzia di stampa Fars ha riferito che l'attacco ha colpito la città, sebbene non siano stati immediatamente disponibili ulteriori dettagli sull'obiettivo o sulle vittime. Ore 16:30 Il bilancio delle vittime dei raid israeliani in Libano supera quota 826 Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani ha raggiunto quota 826, con 2.009 feriti dal 2 marzo, mentre gli attacchi continuano a intensificarsi in tutto il Paese. Almeno 65 donne e 106 bambini sono stati uccisi dai raid israeliani.

Il ministero ha dichiarato che il numero dei paramedici deceduti è salito a 31, dopo che due operatori sanitari dispersi sono stati recuperati dalle macerie di un centro di assistenza sanitaria di base a Burj Qalawiya.

Il rapporto afferma inoltre che cinque ospedali sono stati costretti a chiudere a causa di attacchi diretti o minacce alla sicurezza. Le autorità hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente, poiché le squadre di soccorso continuano a perlustrare le aree danneggiate e le infrastrutture mediche rimangono sotto pressione. Ore 16:00 Le basi statunitensi rappresentano una minaccia per la sicurezza del Medio Oriente Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha nuovamente criticato aspramente la presenza delle forze statunitensi negli stati del Golfo. "Questa guerra ha dimostrato una cosa in modo molto chiaro: le basi americane nella nostra regione non proteggono nessuno, sono una minaccia", ha scritto su X. "L'America sacrifica tutti per Israele e non si preoccupa di nessuno tranne che di Israele." Ha poi aggiunto: "Chiunque indossi abiti statunitensi è letteralmente NUDO!" Ore 15:30 Gli attacchi alle filiali di banche statunitensi negli stati del Golfo sono stati una rappresaglia Sardar Naini, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, afferma che gli attacchi dell'Iran contro le filiali di banche statunitensi negli stati del Golfo sono stati una rappresaglia. "L'attacco alle filiali di banche americane è stato una risposta all'attacco del nemico [USA] contro due banche iraniane", ha dichiarato Naini, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ha avvertito: "Se il nemico ripeterà questa azione, tutte le filiali delle banche americane nella regione saranno un nostro obiettivo legittimo". Due scioperi consecutivi nella zona del Dubai International Financial Centre hanno provocato l'evacuazione di importanti società finanziarie statunitensi presenti a Dubai, tra cui Citigroup e Standard Chartered, e l'adozione di misure di lavoro da casa. Nel frattempo, HSBC ha chiuso le sue filiali in Qatar e ha implementato politiche di lavoro a distanza per il personale della regione. Ore 15:00 Trump promette di bombardare "senza pietà" la costa dello Stretto di Hormuz Nel suo ultimo post su Truth Social, il presidente Donald Trump afferma che "molti Paesi, soprattutto quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra" in collaborazione con gli Stati Uniti "per mantenere lo Stretto aperto e sicuro". Il presidente ha ribadito le precedenti affermazioni sulla distruzione delle capacità militari dell'Iran, ma ha riconosciuto che "per loro è facile inviare uno o due droni, sganciare una mina o lanciare un missile a corto raggio" in quella cruciale via d'acqua. "Spero che la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli altri Paesi colpiti da questa restrizione artificiale invieranno navi nella zona, in modo che lo Stretto di Hormuz non rappresenti più una minaccia da parte di una nazione che è stata completamente decapitata", ha dichiarato Trump. Nel frattempo, gli Stati Uniti "bombarderanno senza pietà la costa", ha promesso il presidente, aggiungendo che aprirà lo Stretto "in un modo o nell'altro". Ore 14:30 Reza Pahlavi si dichiara pronto per la transizione dell'Iran sotto la sua guida. Il figlio in esilio dell'ultimo scià dell'Iran, deposto dalla rivoluzione del 1979, afferma di essere pronto a guidare una transizione "non appena la Repubblica islamica cadrà". In un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Reza Pahlavi, residente negli Stati Uniti, ha affermato di aver già avviato la selezione di individui, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, per far parte di quello che ha definito un "Sistema di transizione". Pahlavi è a capo di uno dei numerosi movimenti di opposizione con sede fuori dall'Iran, ma la sua notorietà è cresciuta dopo le proteste di gennaio contro il governo, con alcuni manifestanti che chiedevano il ritorno della monarchia. Pahlavi ha affermato che Saeed Ghasseminejad, consulente senior per l'Iran e l'economia finanziaria presso la Foundation for Defense of Democracies, un think tank con sede negli Stati Uniti fortemente critico nei confronti del governo iraniano, sta guidando il processo di selezione dei membri di un organismo di transizione. "Sono state individuate e valutate persone competenti, sia all'interno che all'esterno del Paese, per guidare diverse sezioni del Sistema di transizione", ha affermato. “Il Sistema di Transizione, sotto la mia guida, sarà pronto ad assumere il governo del Paese non appena la Repubblica Islamica cadrà e, nel più breve tempo possibile, a instaurare ordine, sicurezza, libertà e le condizioni per la prosperità e lo sviluppo dell'Iran.” Ore 14:00 Esplosioni udite su Gerusalemme dopo che l'esercito ha rilevato missili provenienti dall'Iran Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AFP, si sono udite delle esplosioni su Gerusalemme Ovest, poco dopo che l'esercito israeliano aveva segnalato il rilevamento di missili in arrivo dall'Iran. Mentre la guerra in Medio Oriente, scatenata dagli attacchi israeliani e statunitensi contro Teheran, entrava nella sua terza settimana, l'esercito ha dichiarato che il suo "sistema di difesa è operativo per intercettare la minaccia". Ore 13:30 L'Iran lancia una nuova ondata di missili Le forze iraniane stanno lanciando l'ultima serie di missili, secondo quanto riportato dai media locali iraniani, che non forniscono ulteriori dettagli. L'Iran si è impegnato ad aumentare l'utilizzo di armi modernizzate, in particolare missili balistici e altri missili con maggiore potere distruttivo, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa. Teheran ha continuato a lanciare attacchi missilistici e con droni su vasta scala contro Israele e i vicini stati del Golfo, e ha di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita un quinto del petrolio commercializzato a livello mondiale, mentre aerei da guerra statunitensi e israeliani bombardano obiettivi militari e di altro genere in tutto l'Iran. Ore 13:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti: Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) afferma che gli attacchi statunitensi contro l'isola iraniana di Kharg hanno distrutto 90 obiettivi militari, tra cui depositi di mine navali e bunker per lo stoccaggio di missili.

In seguito all'attacco all'isola di Kharg, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha avvertito gli Emirati Arabi Uniti che le installazioni statunitensi presenti sul loro territorio sono "obiettivi legittimi".

Gli Emirati Arabi Uniti affermano che la loro difesa aerea ha intercettato nove missili balistici e 33 droni lanciati dall'Iran solo nella giornata di sabato, mentre la Giordania dichiara di aver intercettato 79 degli 85 droni iraniani nel corso dell'ultima settimana.

Un attacco israeliano vicino a Beirut ha provocato almeno un morto, mentre Hezbollah rivendica una serie di attacchi contro Israele e le sue truppe avvenuti nella notte in Libano.

La Francia è pronta a facilitare i colloqui a Parigi tra Libano e Israele, ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron.

Le esportazioni dall'isola di Kharg, così come le attività delle compagnie petrolifere, sono proseguite senza interruzioni dopo gli attacchi di venerdì, ha dichiarato un funzionario iraniano. Ore 10:00 L'Iran segnala danni ingenti a 56 siti culturali a seguito di attacchi statunitensi e israeliani. Secondo il Ministero della Cultura iraniano, almeno 56 siti culturali in Iran, tra cui musei e monumenti storici, hanno subito "gravi danni strutturali" a causa degli attacchi israelo-americani dall'inizio della guerra. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ISNA, il ministero ha anche affermato che la provincia di Teheran è in cima alla lista, con 19 monumenti danneggiati. Ha inoltre aggiunto che dodici importanti monumenti sono stati danneggiati nella provincia iraniana del Kurdistan. Ore 09:30 Un neonato tra i sei membri di una famiglia uccisi negli attacchi israelo-americani contro l'Iran occidentale Secondo quanto riportato dai media iraniani, sei membri della stessa famiglia, tra cui un neonato di sei mesi, sono rimasti uccisi in un attacco israeliano-statunitense contro un edificio residenziale nella città di Eyvan, nella provincia di Ilam, nell'Iran occidentale. Secondo quanto riportato, un funzionario locale avrebbe affermato che i soccorritori sono ancora sul luogo dell'impatto, impegnati nella rimozione delle macerie. Ore 09:00 Hezbollah rivendica una serie di attacchi contro Israele e le truppe israeliane in Libano In una serie di dichiarazioni rilasciate nella notte, Hezbollah ha rivendicato diversi attentati. Ecco quanto affermato dal gruppo libanese: Ha lanciato una raffica di razzi contro Kiryat Shmona, una città israeliana vicino al confine con il Libano, e due ondate di attacchi contro la città di Metula, anch'essa nel nord di Israele.

Ha lanciato una salva di missili contro la base di Ein Zeitim, vicino alla città israeliana di Safad.

L'attacco ha preso di mira soldati israeliani in due occasioni nel villaggio di confine libanese di Odaisseh.

In un attacco separato, ha preso di mira soldati israeliani nella città di confine libanese di Blida.

L'attacco ha preso di mira soldati israeliani nei pressi di un centro di detenzione nella città libanese di Khiam. Ore 08:30 Hamas esorta l'Iran a smettere di "prendere di mira i paesi vicini" Il gruppo palestinese afferma che, pur riconoscendo il diritto dell'Iran a rispondere all'aggressione israelo-americana "con tutti i mezzi disponibili, nel rispetto delle norme e delle leggi internazionali", Hamas "invita i nostri fratelli in Iran a non prendere di mira i paesi vicini e invita tutti i paesi della regione a cooperare per fermare questa aggressione e preservare i legami di fratellanza tra di loro". Ore 08:00 Foto: Protesta a Times Square a New York contro la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran

Ore 07:30 Riepilogo Funzionari iracheni hanno affermato che un missile ha colpito un eliporto presso l'ambasciata statunitense a Baghdad.

L'agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito che una densa colonna di fumo si levava dall'isola iraniana di Kharg dopo che Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano attaccato le forze militari iraniane presenti sull'isola.

Un portavoce militare iraniano ha dichiarato che, qualora le infrastrutture petrolifere iraniane venissero danneggiate, l'Iran attaccherebbe gli impianti petroliferi legati agli Stati Uniti in tutta la regione.

Diversi paesi del Golfo hanno riferito di aver intercettato attacchi aerei provenienti dall'Iran durante la notte, tra cui Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Anche Israele ha riferito di essere stato oggetto di attacchi e di aver intercettato più volte razzi e missili.

L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che un bambino di tre anni è rimasto ucciso in un attacco missilistico nella provincia iraniana del Khuzestan.

Un attacco israeliano contro un centro sanitario nel sud del Libano ha causato la morte di 12 operatori sanitari, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'esercito americano ha bombardato installazioni militari sull'isola iraniana di Kharg, avvertendo che gli impianti petroliferi dell'isola potrebbero essere i prossimi a essere colpiti se l'Iran continuerà a bloccare lo Stretto di Hormuz.

Un attacco israeliano contro un centro sanitario nel sud del Libano ha ucciso 12 operatori sanitari, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. Gli attacchi israeliani in tutto il Libano hanno finora causato la morte di 773 persone, tra cui 103 bambini, hanno dichiarato venerdì le autorità libanesi.

Un attacco missilistico israeliano ha ucciso sei persone in un villaggio nella provincia centrale iraniana di Markazi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars.

Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti invieranno nella regione 2.500 marines, navi da guerra e 10.000 droni intercettori.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti non mostreranno "nessuna pietà, nessuna tregua per il nemico", suscitando preoccupazioni riguardo a possibili ordini illegali da parte del deputato democratico Eugene Vindman.

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo è pronto a un "lungo confronto" con Israele.

L'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e il sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq, hanno chiesto una de-escalation e il dialogo in una telefonata dopo che due persone sono rimaste uccise dalla caduta di droni in Oman.

Il Canada ha annunciato che contribuirà con 23,6 milioni di barili di petrolio a un rilascio di emergenza coordinato organizzato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), in un momento in cui i prezzi del petrolio sono alle stelle a causa del conflitto in Medio Oriente. ______________________________________________________________________________ Ore 21:00 Larijani: i leader iraniani sono con il popolo, mentre quelli statunitensi si trovano sull'"isola di Epstein". Ali Larijani ha ridicolizzato l'affermazione del capo del Pentagono Hegseth secondo cui i leader iraniani si nascondono "come topi", sottolineando che diversi alti funzionari, tra cui il presidente Pezeshkian, hanno partecipato pubblicamente a una manifestazione a Teheran. «Signor Hegseth! I nostri leader sono stati, e sono tuttora, tra la gente. Ma i suoi leader? Sull'isola di Epstein!» ha scritto l'alto funzionario iraniano su X, riferendosi al defunto molestatore sessuale che aveva stretti legami con persone ricche e potenti negli Stati Uniti. Ore 20:30 Ex inviato USA Abrams: Trump probabilmente "annullerà" la guerra tra due settimane Elliot Abrams, che ha ricoperto il ruolo di inviato speciale per il Venezuela e l'Iran durante il primo mandato di Trump, afferma che Trump ha due opzioni per porre fine alla guerra in Iran. «O ci sarà una sorta di rivolta contro il regime, oppure, probabilmente entro una o due settimane, il presidente annullerà tutto. Dirà che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e che ora è finita», ha affermato Abrams durante un'intervista con Christiane Amanpour della CNN. "Penso che sia più probabile che semplicemente rinunci", ha detto Abrams, che è stato anche ricercatore senior per gli studi sul Medio Oriente presso il Council on Foreign Relations. Abrams ha affermato che questa era l'opzione più probabile perché, a suo dire, sebbene "il popolo iraniano odi profondamente [l'attuale governo iraniano], ciò non ci dice se cadrà tra una settimana o tra cinque anni". Ore 20:00 Il presidente ucraino Zelenskyy incontra il figlio dell'ex monarca iraniano Pahlavi Il presidente ucraino Zelenskyy ha incontrato a Parigi Reza Pahlavi, figura di spicco dell'opposizione iraniana, con il quale ha discusso della situazione in Iran e delle operazioni statunitensi contro il "regime terroristico". In un post su X, Zelenskyy ha affermato che Pahlavi, alleato di Israele e figlio dell'ultimo monarca iraniano deposto dalla rivoluzione islamica del 1979, e il suo team lo hanno informato sui "segnali che stanno ricevendo dall'interno del Paese". "La gerarchia del regime ha già subito perdite significative, ed è fondamentale che il regime iraniano non ne tragga alcun vantaggio e che il popolo iraniano goda di maggiore protezione per la propria vita e di maggiori opportunità di determinare il proprio destino", ha scritto Zelenskyy. Zelenskyy aveva affermato in precedenza che la guerra nella regione non porta "nulla di buono" all'Ucraina. Ore 19:30 L'ala militare di Hamas elogia gli attacchi iraniani contro Israele Abu Obeida, portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas, rende omaggio alle manifestazioni che si sono tenute in Iran per mostrare sostegno alla causa palestinese in occasione della Giornata di Gerusalemme. "Lodiamo gli attacchi missilistici lanciati dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane contro l'entità nemica sionista nell'ambito delle operazioni di bombardamento in corso contro di essa, che hanno utilizzato munizioni avanzate e a grappolo che hanno lenito il dolore del nostro popolo affranto", ha dichiarato Abu Obeida. In precedenza Hamas aveva appoggiato Hezbollah nella lotta in corso contro Israele, ma si era astenuta dal dichiarare apertamente il proprio sostegno all'Iran, che ha lanciato attacchi missilistici e con droni in tutta la regione del Golfo. Ore 19:00 Hezbollah: «Le minacce del nemico non ci spaventano» Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, afferma che il suo gruppo è pronto a un "lungo confronto" con Israele, mentre la guerra continua. «Se Dio vuole, (gli israeliani) saranno colti di sorpresa sul campo di battaglia», ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, aggiungendo che «le minacce del nemico non ci spaventano». "Questa è una battaglia esistenziale, non una battaglia limitata o semplice", ha affermato. Qassem ha aggiunto che le minacce israeliane di assassinarlo sono "prive di valore". Ore 18:30 Erdogan: la Turchia non si lascerà trascinare in una guerra regionale Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma che Ankara non si lascerà coinvolgere nella guerra israelo-americana contro l'Iran, anche se le tensioni si stanno avvicinando ai suoi confini. Parlando durante una cena per la rottura del digiuno del Ramadan, Erdogan ha affermato che le autorità turche hanno intercettato un terzo missile balistico iraniano diretto verso il territorio turco, sottolineando che Ankara rimane in stato di allerta. "Durante questo processo, stiamo adottando tutte le misure preventive contro qualsiasi minaccia al nostro spazio aereo, proprio come abbiamo fatto ieri sera", ha dichiarato Erdogan. Ha aggiunto che l'obiettivo principale del governo è impedire che la Turchia venga trascinata nella crescente guerra regionale. "La nostra priorità principale è tenere il nostro Paese lontano da questa fossa di fuoco", ha affermato. Ore 18:00 Gli Stati Uniti invieranno 2.200 marines in Medio Oriente nel contesto dell'escalation della guerra. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, gli Stati Uniti intendono inviare un'unità di spedizione dei Marines in Medio Oriente, mentre la guerra con l'Iran continua ad intensificarsi. ABC News ha riferito che Washington intende schierare nella regione una forza di circa 2.200 marines a bordo di tre navi. Un funzionario della difesa statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che l'unità partirà dalla base dei Marine di Okinawa, in Giappone, a supporto delle operazioni militari in corso. Il funzionario ha affermato che la forza è composta da circa 2.500 persone e si sposterà a bordo di navi militari. Il funzionario ha aggiunto che l'unità è in grado di condurre missioni di evacuazione, nonché operazioni di sbarco anfibio, se necessario. Ore 17:30 Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver lanciato attacchi contro Israele in collaborazione con Hezbollah Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) annuncia che l'esercito iraniano ha lanciato missili e droni contro Israele in coordinamento con Hezbollah, alleato libanese di Teheran. "L'operazione... ha preso di mira obiettivi nemici americano-sionisti utilizzando un gran numero di missili 'Kheibar Shekan' a guida di precisione e a propellente solido", hanno affermato le Guardie Rivoluzionarie in un comunicato. Le Guardie hanno aggiunto che l'operazione faceva parte della loro annuale Giornata di al-Quds, che ha lo scopo di mostrare sostegno alla causa palestinese. Ore 17:00 Merz: La guerra "non avvantaggia nessuno e danneggia molti" Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran dovrebbe finire "il prima possibile", poiché il conflitto "non avvantaggia nessuno e danneggia economicamente molti, compresi noi". Interrogato sulla possibilità che gli europei contattassero direttamente l'Iran per chiedere la riapertura dello Stretto di Hormuz, Merz ha risposto: "Stiamo facendo tutto il possibile per porre fine a questa guerra... stiamo utilizzando tutti i canali diplomatici". Merz ha affermato che, pur sostenendo l'obiettivo di rimuovere l'attuale governo iraniano al potere, ha anche sottolineato la necessità di pianificare per il "giorno dopo". La Germania è sempre stata una convinta sostenitrice degli Stati Uniti e di Israele. Durante l'attacco israeliano non provocato contro l'Iran dello scorso anno, Merz affermò che Israele stava svolgendo il "lavoro sporco" per "tutti noi". Ore 16:30 Trump: Putin potrebbe aiutare l'Iran? "un pochino" Trump ha insinuato che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe offrire un sostegno limitato all'Iran durante la guerra in corso tra Washington e Teheran. In un'intervista a Fox News, al presidente degli Stati Uniti è stato chiesto se Mosca stesse fornendo aiuto all'Iran. "Penso che li stia aiutando un po', sì, immagino", ha detto Trump. "E probabilmente pensa che stiamo aiutando l'Ucraina, giusto?" Queste dichiarazioni giungono mentre Washington è sottoposta a un crescente controllo a seguito di notizie secondo cui la Russia potrebbe aver condiviso con l'Iran informazioni di intelligence che potrebbero essere utilizzate contro le forze americane. La Casa Bianca ha precedentemente minimizzato tali affermazioni. L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff ha dichiarato all'inizio di questa settimana che Mosca nega le accuse, aggiungendo che "possiamo credergli sulla parola". Le dichiarazioni di Trump giungono inoltre mentre gli Stati Uniti si apprestano ad allentare le sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di aumento dei prezzi dei carburanti a causa della guerra in Medio Oriente. Ore 16:00 Portavoce militare iraniano"Sarete sepolti sotto il fuoco e le macerie" Il portavoce del Comando centrale di Khatam al-Anbiya afferma che durante la 43ª ondata dell'"Operazione Promessa della Verità 4", l'esercito iraniano ha condotto attacchi contro la Quinta Flotta statunitense, basi nella regione e Israele. Secondo il portavoce, gli attacchi sono stati effettuati con missili Khorramshahr con testate da due tonnellate, Qadr con testate a grappolo, Emad, Kheibar Shekan e droni distruttivi. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, il portavoce ha affermato che gli attacchi "hanno distrutto gli obiettivi del regime sionista nei territori settentrionali occupati, Kiryat Shmona, Hadera, Haifa, nonché la Quinta Flotta statunitense e altre basi dell'esercito terrorista americano". "Ovunque vi troviate nella regione, soprattutto nelle zone residenziali, industriali e nei rifugi sotterranei, sarete sepolti sotto il fuoco e le macerie", ha aggiunto. Ore 15:30 Pezeshkian: sraele e gli Stati Uniti vogliono smembrare il Paese Pezeshkian afferma che Stati Uniti e Israele mirano a smembrare l'Iran nella loro guerra contro la Repubblica islamica. "L'America e il regime sionista perseguono intenzioni e obiettivi sinistri per indebolire e causare la disgregazione dell'Iran e dei principali paesi islamici", ha affermato. Ore 15:00 Una nave di proprietà turca ha attraversato lo Stretto di Hormuz "con il permesso dell'Iran" Una nave di proprietà turca è riuscita ad attraversare lo Stretto di Hormuz con il permesso dell'Iran, ha dichiarato il ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloglu. "Abbiamo 15 navi nello Stretto di Hormuz e siamo riusciti a farne passare una dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità iraniane", ha detto Uraloglu ai giornalisti. Circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Ore 14:30 773 persone uccise negli attacchi israeliani contro il Libano dal 2 marzo Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese, almeno 773 persone sono state uccise negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Il ministero ha aggiunto che 1.933 persone sono rimaste ferite, tra cui 103 bambini. Ore 14:00 Confermata la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio dell'aereo statunitense precipitato in Iraq Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio a bordo del velivolo cisterna KC-135 precipitato nell'Iraq occidentale. In un post su X, si affermava che le circostanze dell'incidente erano ancora oggetto di indagine, ma che la perdita del velivolo "non era dovuta a fuoco ostile o fuoco amico". Si legge nel comunicato, le identità dei membri dell'equipaggio non saranno rese note fino a 24 ore dopo che le famiglie saranno state informate. Nella giornata di oggi, l'esercito statunitense ha confermato la morte di quattro membri dell'equipaggio nell'incidente e l'avvio delle operazioni di soccorso per i due dispersi. Ore 13:30 Israele afferma di aver lanciato 7.600 attacchi in Iran e 1.100 in Libano L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato circa 7.600 attacchi aerei contro l'Iran e 1.100 in Libano. Le cifre mettono in luce la distruzione che Israele sta scatenando su entrambi i paesi, soprattutto sul Libano, un paese oltre 150 volte più piccolo dell'Iran. Ore 13:00 Esplosioni vicino a Teheran. Marcia per la Giornata di al-Quds in solidarietà con i palestinesi. Una persona è rimasta uccisa in seguito a diverse esplosioni udite nei pressi della marcia per la Giornata di Gerusalemme nella capitale iraniana, dove migliaia di persone partecipavano alle manifestazioni annuali di solidarietà con i palestinesi, mentre gli attacchi israeliani e statunitensi in tutto il Paese continuavano per il quattordicesimo giorno di guerra . Una forte esplosione avvenuta venerdì a mezzogiorno ha scosso una piazza di Teheran gremita di manifestanti che partecipavano all'evento annuale, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. Ore 12:30 L'attacco israeliano a Sidone ha causato la morte di 8 persone. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che otto persone sono state uccise e nove ferite in un attacco israeliano contro un edificio residenziale a Sidone, nel sud del Libano, avvenuto oggi, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa. Come avevamo già riportato, l'attacco nella zona di al-Fouar, nella periferia orientale di Sidone, la terza città più grande del Libano, ha causato ingenti danni a un edificio residenziale di cinque piani. Ore 12:00 Merz:La Germania "non vuole essere coinvolta" nella guerra con l'Iran Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che non vi è alcun motivo per cui Berlino dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire protezione militare al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, in seguito agli attacchi iraniani nei pressi di questa via d'acqua di importanza strategica. "La Germania non fa parte di questa guerra e non vogliamo diventarne parte", ha affermato durante una visita in Norvegia. Ore 11:30 Almeno 1.444 persone sono state uccise negli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 1.444 persone sono state uccise e 18.551 ferite a seguito degli attacchi israelo-americani contro l'Iran a partire dal 28 febbraio. Ore 11:00 La Turchia conferma il lancio di un terzo missile dall'Iran nel suo spazio aereo Il Ministero della Difesa turco ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le difese aeree della NATO dislocate nel Mediterraneo orientale hanno intercettato un missile balistico lanciato dall'Iran nello spazio aereo turco. In un post su X, si affermava che l'azienda si stava consultando con l'Iran "per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente". Il missile, i cui frammenti sono caduti nei pressi della città di Adana, è il terzo lanciato dall'Iran verso la Turchia dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tutti sono stati intercettati dalla difesa aerea della NATO. Ore 10:30 Ultimi sviluppi I media iraniani hanno riportato una serie di attacchi nell'area di Teheran, tra cui uno avvenuto vicino a una grande manifestazione nelle principali vie della capitale, che ha causato almeno un morto.

Due lavoratori stranieri sono morti in Oman dopo che un drone è stato abbattuto nella provincia di Sohar.

Anche l'Arabia Saudita riferisce di aver abbattuto numerosi droni, tra cui uno che tentava di avvicinarsi al quartiere diplomatico di Riyadh, mentre l'Iran continua gli attacchi di rappresaglia negli stati del Golfo con l'ausilio di risorse statunitensi.

Nonostante l'Iran affermi di colpire solo obiettivi statunitensi nei Paesi del Golfo, "abbiamo assistito a numerosi attacchi contro infrastrutture civili", riferisce Malik Traina di Al Jazeera da Doha.

L'esercito israeliano ha rivendicato l'attacco a un ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che ci saranno ulteriori attacchi alle infrastrutture civili se il governo libanese non disarmerà Hezbollah.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo cisterna statunitense nell'Iraq occidentale. Ore 08:00 Israele lancia una "ondata di attacchi su vasta scala" contro Teheran L'esercito israeliano afferma di aver lanciato "una serie di attacchi su vasta scala" contro Teheran. Ciò avviene mentre, come già riportato in precedenza, si verificavano esplosioni a Teheran e si udiva il rumore di aerei da combattimento a Karaj, a ovest di Teheran. Ore 07:30 Trump: il nuovo leader iraniano è vivo ma "ferito" In un'intervista a Fox News, il presidente Trump ha ipotizzato che la nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, fosse "ferita", in seguito alle notizie secondo cui sarebbe rimasto ferito il primo giorno degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Penso che probabilmente lo sia. Penso che sia danneggiato, ma penso che sia probabilmente vivo in qualche forma, sai", ha detto Trump al conduttore di Fox News Brian Kilmeade in un'intervista. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che giovedì, sulla televisione di stato iraniana, è stata letta una dichiarazione di Khamenei, nel suo primo discorso da Guida Suprema. L'ambasciatore di Teheran a Cipro ha dichiarato all'inizio di questa settimana al quotidiano The Guardian che Khamenei è rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio che hanno ucciso suo padre, l'ayatollah Ali Khamenei, e diversi membri della sua famiglia, confermando le notizie diffuse dai media statunitensi secondo cui sarebbe stato ferito negli attentati. Ore 07:00 Gli esperti delle Nazioni Unite temono che Israele possa estendere la devastazione di Gaza al Libano, all'Iran e a una regione più ampia. Come abbiamo già riportato, una dozzina di esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno denunciato l'aggressione statunitense e israeliana contro l'Iran e il Libano, temendo che la devastazione vista a Gaza possa ora estendersi ad altri paesi della regione. "Siamo allarmati dalla prospettiva che la distruzione e la violenza su larga scala osservate a Gaza possano estendersi all'Iran, al Libano e ad altri paesi della regione", hanno affermato gli esperti nella loro dichiarazione. Hanno espresso particolare preoccupazione per il Libano, dove almeno 700.000 persone sono state sfollate con la forza da Israele a causa di "bombardamenti indiscriminati", in quello che gli esperti hanno definito "l'ennesimo crimine di guerra" commesso dalle forze israeliane. "Gli ordini impartiti agli abitanti del Libano meridionale e della zona sud di Beirut di lasciare le proprie case sono palesemente illegali", hanno affermato gli esperti. In Iran, gli esperti hanno chiesto indagini indipendenti sull'attacco a una scuola che ha ucciso almeno 170 ragazze, sugli attacchi alle raffinerie petrolifere iraniane che hanno causato piogge acide e sugli attacchi a un impianto di desalinizzazione. Ore 06:30 Macron conferma che un soldato francese è stato ucciso e altri feriti in un attacco in Iraq Il presidente Emanuel Macron ha annunciato che un sottufficiale è morto durante un attacco nella regione irachena di Erbil, in cui sono rimasti feriti anche "diversi" altri soldati francesi, fatto che ha collegato alla guerra con l'Iran. Macron ha dichiarato in un post su X: "Alla sua famiglia, ai suoi commilitoni, desidero esprimere tutto l'affetto e la solidarietà della Nazione". “Diversi nostri soldati sono rimasti feriti. La Francia è al loro fianco e con i loro cari”, ha aggiunto. Il presidente ha affermato che le truppe francesi sono di stanza in Iraq nell'ambito della lotta contro il gruppo ISIL (ISIS). "La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi", ha aggiunto. Ore 06:00 Oltre 250 gruppi statunitensi si oppongono alla spesa di miliardi per la guerra in Iran Oltre 250 organizzazioni hanno firmato una lettera in cui chiedono al Congresso degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti per la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, affermando che ciò sta distogliendo miliardi di dollari di finanziamenti da urgenti necessità interne. "Ulteriori finanziamenti al Pentagono serviranno ad estendere e intensificare una guerra illegale, impopolare e devastante, oltre ad aprire la strada a ulteriori richieste di finanziamenti da parte del Pentagono", ha affermato Robert Weissman, co-presidente di Public Citizen. "Gli 11,3 miliardi di dollari spesi nei primi sei giorni di guerra sarebbero sufficienti, ad esempio, a ripristinare i benefici alimentari per quattro milioni di persone", ha affermato Weissman. Tra gli altri gruppi che hanno firmato la lettera figurano l'American Civil Liberties Union (ACLU), Oxfam America, National Nurses United, il Council on American-Islamic Relations, l'Union of Concerned Scientists, J Street, Greenpeace, Friends of the Earth, Indivisible e Jewish Voice for Peace. Ore 05:00 Riepilogo sugli ultimi sviluppi Una donna e suo figlio sono stati uccisi in un attacco israeliano ad Arak, nell'Iran occidentale, secondo quanto riportato dai nostri colleghi di Al Jazeera Arabic.

Più di 30 persone sono rimaste ferite in un attacco avvenuto a Zarzir, nel nord di Israele.

Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che un soldato francese è stato ucciso e diversi altri feriti in un attacco a Erbil, in Iraq.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato di aver lanciato una "moltitudine di missili" contro Israele e le forze statunitensi; l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver risposto agli attacchi aerei durante la notte.

Il Qatar ha condannato fermamente i continui attacchi israeliani nel Libano meridionale , descrivendoli come una “palese violazione del diritto internazionale umanitario”.

Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per il fatto che "la distruzione e la violenza su larga scala osservate a Gaza potrebbero estendersi all'Iran, al Libano e ad altri paesi della regione".

Israele continua a bombardare il Libano, uccidendo nove persone, tra cui cinque bambini, nell'ultimo sanguinoso attacco alla città di Arki, vicino a Sidone.

L'Iran e Hezbollah hanno continuato a lanciare attacchi contro Israele, mentre l'Iran ha anche lanciato un'ondata di missili e droni verso i paesi del Golfo, prendendo di mira petroliere e strutture.

L'Iran ha dichiarato che, previa autorizzazione, consentirà il transito nello Stretto di Hormuz a navi non legate agli Stati Uniti o a Israele.

I prezzi del petrolio sono schizzati alle stelle giovedì, con il Brent che ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dall'agosto 2022.

Le forze statunitensi e israeliane continuano a bombardare l'Iran, dove la capitale Teheran rimane avvolta da una fitta coltre di fumo a distanza di giorni dall'attacco ai depositi di petrolio.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il suo Paese è "più forte che mai" e continua a combattere, al fianco degli Stati Uniti, contro l'Iran e il Libano.

L'esercito statunitense ha dichiarato che un aereo cisterna si è schiantato nell'Iraq occidentale, in uno spazio aereo amico.

I Paesi Bassi e l'Islanda si sono uniti al caso del Sudafrica che accusa Israele di genocidio a Gaza presso la Corte internazionale di giustizia. __________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 22:00 Segretario al Tesoro degli Stati Uniti: Nessun prezzo renderebbe la guerra contro l'Iran insostenibile In un'intervista con Sky News, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha risposto "assolutamente no" quando gli è stato chiesto se esistesse un prezzo che potrebbe spingerlo a confrontarsi con il Presidente Donald Trump e a dire che la guerra contro l'Iran non è più sostenibile. All'inizio di questa settimana, l'agenzia di stampa Reuters ha riferito che i funzionari dell'amministrazione Trump avevano stimato che i primi sei giorni di guerra contro l'Iran erano costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari. Ore 21:30 Il comandante dell'IRGC: i giacimenti di gas israeliani sono obiettivi Il comandante della Forza aerospaziale della Guardia rivoluzionaria iraniana ha annunciato che i giacimenti di gas israeliani di Leviathan e Karish, situati nel Mediterraneo, sono diventati obiettivi. Il generale Majid Mousavi ha affermato in un post su X che i due campi, "insieme a decine di altri nuovi obiettivi", rientrano nel loro raggio d'azione. "Con ogni ulteriore errore del nemico, si apriranno altri fronti contro di lui", ha aggiunto. Ore 21:00 Trump: "La guerra in Iran procede molto bene" Intervenendo a un evento alla Casa Bianca per celebrare il mese della storia delle donne, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha brevemente parlato della guerra in Iran. "La guerra in Iran sta procedendo molto bene", ha detto. Ore 20:30 I prezzi del petrolio chiudono sopra i 100 dollari per la prima volta da agosto 2022 Giovedì i prezzi del petrolio sono aumentati vertiginosamente, con il Brent che si è attestato sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dall'agosto 2022, dopo che il nuovo leader supremo dell'Iran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. Il prezzo del greggio Brent è balzato del 9,2% a 100,46 dollari al barile, mentre il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, è salito del 9,7% a 95,73 dollari al barile. La guerra sta causando la più grande interruzione dell'approvvigionamento di petrolio nella storia dei mercati globali, ha dichiarato giovedì l'Agenzia internazionale per l'energia, un giorno dopo aver approvato il rilascio di un volume record di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche. Ore 20:00 Hezbollah fornisce dettagli su ulteriori attacchi contro Israele Hezbollah ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni sulla situazione in Libano e sui suoi attacchi alle forze israeliane. Ecco cosa hanno affermato: Hezbollah ha preso di mira i soldati israeliani nella città di Al-Adaisah, al confine tra Libano e Israele.

Anche le forze israeliane nella città libanese di Markaba sono state prese di mira dai razzi di Hezbollah.

Secondo Hezbollah, anche la città di Nahariya, nel nord di Israele, è stata presa di mira dai missili giovedì. Ore 19:30 Il primo ministro indiano Modi parla con il presidente iraniano Pezeshkian Il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato al telefono con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, discutendo del conflitto in corso in Medio Oriente. Secondo un post del primo ministro indiano su X, Modi ha dichiarato al presidente iraniano di essere "profondamente preoccupato per l'escalation delle tensioni e la perdita di vite civili". Modi ha inoltre "ribadito l'impegno dell'India per la pace e la stabilità e ha esortato al dialogo e alla diplomazia". Il leader indiano ha affermato che la sua "priorità assoluta" è la "sicurezza dei cittadini indiani" e il "transito senza ostacoli di merci ed energia". Ore 19:00 Sale il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano Il Ministero della Salute libanese ha annunciato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani avvenuti dal 2 marzo è salito a 687, tra cui 98 bambini. Il rapporto quotidiano pubblicato dal Centro operativo per le emergenze sanitarie ha inoltre segnalato che 1.774 persone sono rimaste ferite. Ore 18:30 L'Iran promette di far "rimpiangere" a Trump il suo "grave errore di calcolo", afferma il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale In un altro messaggio di sfida indirizzato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, ha affermato che Teheran "non cederà finché non vi farà pentire di questo grave errore di calcolo". Ore 18:00 Gli Stati Uniti affermano che circa 6.000 obiettivi sono stati colpiti in Iran Nel suo ultimo aggiornamento, il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) afferma che sono stati colpiti circa 6.000 obiettivi in ??Iran da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato i loro primi attacchi. Sono state danneggiate o distrutte anche più di 90 imbarcazioni iraniane, tra cui più di 60 navi. Dall'inizio dell'operazione sono state colpite anche oltre 30 navi posamine, ha dichiarato giovedì il CENTCOM. Ore 17:30 Israele ordina ai residenti del centro di Beirut di andarsene L'esercito israeliano ha intimato agli abitanti di Beirut nel quartiere di Zuqaq al-Blat di fuggire. Il portavoce per la lingua araba Avichay Adraee ha annunciato in un post su X che l'esercito avrebbe "agito contro" un edificio che, a suo dire, era affiliato a Hezbollah. Adraee aveva ordinato in precedenza agli abitanti di Bachura di evacuare poco prima che i militari colpissero un edificio almeno due volte. Ore 17:00 L'Iran ha permesso alle navi di alcuni paesi di attraversare lo Stretto di Hormuz: vice ministro degli Esteri Ora altre notizie dal viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi, che ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che l'Iran ha consentito alle navi di alcuni paesi di attraversare lo Stretto di Hormuz. "Alcuni paesi ci hanno già parlato della possibilità di attraversare lo stretto e noi abbiamo collaborato con loro", ha affermato durante un'intervista a Teheran. "Per quanto riguarda l'Iran, riteniamo che i paesi che hanno aderito all'aggressione non dovrebbero beneficiare di un passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz." Ore 16:30 Trump: l'aumento dei prezzi del petrolio fa guadagnare soldi agli Stati Uniti Trump afferma che quando i prezzi del petrolio salgono, gli Stati Uniti guadagnano. "Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi", ha scritto in un post su Truth Social. Ha aggiunto che di “maggiore interesse e importanza” è impedire all’Iran di possedere armi nucleari e di “distruggere il Medio Oriente e, in effetti, il mondo”. Ore 16:00 Il fuoco non da combattimento sulla USS Gerald Ford ferisce due marinai Secondo quanto riferito dall'esercito statunitense, due marinai americani sono rimasti feriti in un incendio non legato a combattimenti sulla portaerei USS Gerald Ford. L'incendio ha avuto origine nella lavanderia principale della nave, ha affermato il CENTCOM, aggiungendo che non ci sono stati danni all'impianto di propulsione della nave e che le condizioni dei due soldati sono stabili. "La portaerei rimane pienamente operativa", ha affermato. Ore 15:30 I principali punti di discussione della prima dichiarazione di Khamenei Tutte le basi statunitensi nella regione dovrebbero essere immediatamente chiuse o continueranno ad essere attaccate.

L'Iran cerca di mantenere buoni rapporti con i suoi vicini. Sta prendendo di mira solo le basi statunitensi sul loro territorio e continuerà a farlo.

Lo Stretto di Hormuz dovrebbe rimanere chiuso come strumento per fare pressione sui nemici di Teheran

L'Iran continuerà a lottare per vendicare il sangue di tutti i suoi martiri, dall'ex leader supremo ucciso ai bambini uccisi negli attacchi.

Khamenei ha ringraziato l'esercito del paese per aver impedito che il paese fosse dominato o diviso, riconoscendo il loro sacrificio e ha delineato il sostegno finanziario e di altro tipo per coloro che sono stati danneggiati nella guerra.

Ha sottolineato la necessità di solidarietà tra gli iraniani e di superare le differenze Ore 15:00 Larijani: la regione "resterà al buio" se gli Stati Uniti prenderanno di mira la rete elettrica iraniana Il segretario supremo del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani, ha risposto alle minacce di Trump di colpire la rete elettrica iraniana, affermando che "l'intera regione rimarrà al buio" se Washington darà seguito alle minacce. "Trump ha detto 'possiamo smantellare la capacità elettrica dell'Iran in un'ora, ma non l'abbiamo ancora fatto'", ha affermato Larijani in un post su X. "Beh, se lo facessero, l'intera regione sarebbe al buio in meno di mezz'ora e l'oscurità offrirebbe ampie opportunità per dare la caccia ai militari americani che corrono per mettersi in salvo." Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che finora Washington ha evitato di attaccare i siti di produzione di energia elettrica in Iran, ma è pronta a colpire tali obiettivi se Teheran tentasse di interrompere le forniture globali di petrolio. Ore 14:30 La nuova Guida suprema dell'Iran rilascia la sua prima dichiarazione La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, rilascia la sua prima dichiarazione dopo la sua nomina. Restate con noi mentre vi riportiamo tutti i punti principali del suo discorso registrato. La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo la sua nomina. In primis, il nuovo leader supremo dell'Iran, ha lanciato un appello all'unità nazionale in un discorso televisivo e ha affermato che lo Stretto di Hormuz continuerà a rimanere chiuso per fare pressione sui nemici dell'Iran. Khamenei ha precisato che l'Iran crede nell'amicizia con i vicini e che continuerà a colpire solo le basi statunitensi. Ricordando che queste basi nella regione dovrebbero essere immediatamente chiuse, altrimenti saranno attaccate. La nuova Guida suprema ha promesso che vendicherà “il sangue dei nostri martiri”, oltre a ringraziare “i coraggiosi combattenti che stanno facendo un ottimo lavoro in un momento in cui il nostro Paese è sotto pressione e sotto attacco." Inoltre, ha promesso ch ei feriti riceveranno cure gratuite, ribandendo che “la situazione attuale deve essere affrontata offrendo un risarcimento economico a coloro che hanno subito il danno. Khamenei ha annunciato che la resistenza in Yemen “farà il suo lavoro”, aggiungendo che anche i gruppi armati in Iraq “vogliono aiutare” l’Iran. 14:00 Il Segretario all'Energia, Chris Wright: Gli Stati Uniti non sono pronti a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz Un altro segnale che Washington potrebbe non essere stata completamente preparata alla guerra contro l'Iran è che la Marina statunitense non è ancora pronta a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright. Wright ha affermato che l'attenzione immediata dell'esercito rimane rivolta alle operazioni contro le capacità offensive dell'Iran. "Succederà relativamente presto, ma non può accadere ora", ha dichiarato Wright alla CNBC. "Semplicemente non siamo pronti. Tutte le nostre risorse militari in questo momento sono concentrate sulla distruzione delle capacità offensive dell'Iran e dell'industria manifatturiera che fornisce tali capacità offensive". Wright ha affermato che la Marina potrebbe essere pronta a iniziare le operazioni di scorta entro la fine del mese e ha aggiunto che la questione è in fase di discussione con i funzionari della difesa. Ore 13:30 Foto: Conseguenze di un attacco israelo-americano a Teheran Ore 13:00 Quindici operatori sanitari uccisi e 45 feriti negli attacchi israeliani in Libano Quindici operatori sanitari, tra cui l'equipaggio dell'ambulanza, sono stati uccisi dagli attacchi israeliani che si sono intensificati questo mese, come riferiscono i nostri colleghi sul campo citando il Ministero dell'Informazione del Libano. Anche quarantacinque operatori sanitari sono rimasti feriti. Come abbiamo già riportato in precedenza, il bilancio totale delle vittime degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo è di almeno 634. Ore 12:30 Esplosioni udite a Erbil mentre le difese aeree intercettano i droni Secondo il nostro collega a terra, si sono udite due esplosioni sopra Erbil, nel nord dell'Iraq, mentre le difese aeree attaccavano i droni sopra la città. Le autorità hanno affermato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato due droni sopra il capoluogo regionale. Erbil ospita numerose strutture militari e diplomatiche statunitensi. Ore 12:00 Rosatom annuncia che rimarrà in Iran nonostante la guerra La società nucleare statale russa Rosatom rimarrà in Iran nonostante il conflitto in Medio Oriente e si impegna a rispettare l'accordo per costruire altre due unità presso la centrale nucleare di Bushehr, afferma il suo capo Alexei Likhachev. Rosatom, che ha costruito la prima unità da 1 gigawatt dell'unica centrale nucleare iraniana a Bushehr, ha evacuato parte del suo personale e sospeso i lavori di costruzione delle nuove unità dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran il 28 febbraio. Circa 450 dipendenti della Rosatom rimangono sul posto, ha affermato Likhachev, dopo che 150 sono tornati in Russia questa settimana passando per l'Armenia. "La costruzione della seconda e della terza unità rimane tra le priorità dell'azienda. Non è certo il momento di andarsene. Ciò che sta accadendo in Medio Oriente è solo una parte di un mosaico globale", ha affermato Likhachev, citato da Rosatom. Un accordo bilaterale tra Russia e Iran consente la costruzione di un massimo di otto unità nucleari, quattro delle quali a Bushehr. Ore 11:30 La Russia esorta Stati Uniti e Israele a fermare gli attacchi all'Iran e a riprendere i negoziati La Russia ha chiesto agli Stati Uniti e a Israele di interrompere gli attacchi contro l'Iran e di riprendere i negoziati. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha affermato che Mosca sta spingendo per misure che potrebbero ridurre le tensioni e riportare il conflitto sul binario diplomatico. Ha avvertito che la situazione umanitaria nella regione è diventata estremamente difficile e ha definito la continua escalation come profondamente preoccupante. L'appello giunge mentre la Russia è ancora impegnata nella sua guerra contro l'Ucraina, giunta ormai al quinto anno. Ore 11:00 ONU: fino a 3,2 milioni di persone sono sfollate all'interno dell'Iran Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dall'inizio della guerra tra Israele e Stati Uniti, il 28 febbraio, fino a 3,2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in Iran. L'agenzia ha affermato che la stima si basa sulle prime valutazioni delle famiglie sfollate in tutto il Paese. "È probabile che questa cifra continui ad aumentare con il perdurare delle ostilità, segnando una preoccupante escalation dei bisogni umanitari", ha affermato l'UNHCR in una nota. Ore 10:30 Foto: Conseguenze degli attacchi israeliani notturni al villaggio di Younine in Libano Ore 10:00 "Abbandoneremo ogni freno": il presidente del parlamento iraniano mette in guardia contro l'invasione delle isole iraniane Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha lanciato l'allarme: qualsiasi tentativo di invadere le isole iraniane scatenerebbe una risposta incontrollata. "Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni freno", ha scritto Ghalibaf in un post su X. "Abbandoneremo ogni freno e faremo scorrere il sangue degli invasori nel Golfo Persico". Ore 09:30 L'IRGC afferma di aver attaccato una petroliera di proprietà statunitense vicino all'Iraq Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano ha rivendicato un attacco avvenuto nelle prime ore del mattino contro la Safesea Vishnu, nave di proprietà statunitense e battente bandiera delle Isole Marshall, nei pressi di Bassora, in Iraq, affermando che la nave ha ignorato i suoi avvertimenti. Come abbiamo riportato in precedenza, l'ambasciata indiana a Baghdad ha dichiarato che un membro indiano dell'equipaggio a bordo della nave è morto e altri 15 sono stati evacuati. Ore 09:00 L'amministrazione Trump stima che la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran sia costata 11,3 miliardi di dollari nei primi 6 giorni Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Reuters da una fonte vicina alla questione, i funzionari dell'amministrazione Trump hanno stimato, durante un briefing al Congresso questa settimana, che i primi sei giorni di guerra contro l'Iran sono costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari. Tale cifra, emersa da un briefing a porte chiuse tenutosi martedì dai senatori, non includeva l'intero costo della guerra, ma è stata fornita ai legislatori che chiedevano a gran voce maggiori informazioni sui costi. L'amministrazione non ha fornito una valutazione pubblica del costo del conflitto né un'idea chiara della sua durata prevista. Trump ha dichiarato mercoledì, durante un viaggio in Kentucky, che "abbiamo vinto" la guerra, ma che gli Stati Uniti sarebbero rimasti in lotta per portarla a termine. Ore 08:30 Intelligence USA: il governo iraniano non è a rischio collasso Le valutazioni dell'intelligence statunitense indicano che la leadership iraniana è ancora in gran parte intatta e non rischia un crollo a breve, ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, citando tre fonti a conoscenza della questione. Una fonte a conoscenza dei risultati ha affermato che una "moltitudine" di rapporti di intelligence fornisce "analisi coerenti secondo cui il regime non è in pericolo" di cadere e "mantiene il controllo del popolo iraniano". La valutazione più recente è stata completata negli ultimi giorni, ha aggiunto la fonte. Secondo Reuters, l'intelligence evidenzia la resilienza della leadership politica iraniana anche dopo l'uccisione del leader supremo Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio, il primo giorno degli attacchi israelo-americani. Ha citato un alto funzionario israeliano, il quale ha affermato che anche i funzionari israeliani hanno riconosciuto che non vi è alcuna certezza che la guerra porterà al crollo del governo iraniano. Ore 08:00 Un missile colpisce una base italiana a Erbil, in Iraq, non si registrano feriti Il Ministero della Difesa italiano ha dichiarato che un missile ha colpito durante la notte una base militare italiana a Erbil, nella regione curda, senza causare vittime. "Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Non ci sono vittime o feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene", ha scritto il ministero su X. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è rimasto in contatto con gli alti comandanti militari dopo l'incidente, ha aggiunto il ministero. In un messaggio separato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che le truppe si sono rifugiate in un bunker durante l'attacco e ha confermato che tutti "stanno bene e sono al sicuro". Attualmente l'Italia schiera circa 300 soldati a Erbil, dove sono impegnati nell'addestramento delle forze di sicurezza curde. Ore 07:30 Tre morti in un attacco israeliano a sud di Beirut Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che tre persone sono state uccise e un bambino è rimasto ferito in un attacco israeliano ad Aramoun, una cittadina sulle colline che dominano Beirut, a circa 10 km (6 miglia) a sud della capitale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, il ministero ha affermato che le cifre rappresentano un bilancio iniziale e "non definitivo". Come abbiamo riportato in precedenza, il ministero ha dichiarato che otto persone sono state uccise e 31 ferite in un altro attacco israeliano nella zona di Ramlet al-Baida, sul lungomare di Beirut. Ore 07:00 In cifre: quante persone sono morte in questa guerra? Iran: almeno 1.255 morti e oltre 12.000 feriti Israele: 14 persone uccise Libano: 634 morti, oltre 1.500 feriti Stati Uniti: uccisi sette militari statunitensi Kuwait: sei persone uccise: due soldati, due guardie di frontiera e due civili, tra cui una bambina di 11 anni Emirati Arabi Uniti: sei persone uccise: quattro civili e due militari Arabia Saudita: uccisi due civili Bahrein: due persone uccise Oman: un marinaio ucciso in mare Qatar: 16 feriti Iraq: 26 persone uccise, tra cui 21 combattenti di fazioni armate filo-iraniane, almeno tre combattenti curdi iraniani, una guardia aeroportuale all'aeroporto di Erbil e un civile vicino a Baghdad. Ore 06:30 Quali condizioni pose il presidente iraniano per porre fine alla guerra? In un post pubblicato ieri su X, il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che l'unico modo per porre fine alla guerra è: Accettazione dei diritti indiscutibili dell'Iran

Pagamento delle riparazioni

Fermo obbligo internazionale di impedire che questa aggressione si ripeta. __________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 23:00 I leader del G7 hanno concordato di esaminare l'opzione di scortare le navi per navigare liberamente nel Golfo I leader del gruppo di nazioni del G7 – Stati Uniti, Canada, Giappone, Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia – hanno concordato di valutare l'opzione di fornire una scorta alle navi affinché possano navigare liberamente nel Golfo, si legge in una dichiarazione della presidenza del G7. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva convocato una chiamata con i leader del G7 per discutere della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e del suo impatto sull'aumento dei prezzi dell'energia. "A questo proposito, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare la possibilità di scortare le navi quando sussistono le giuste condizioni di sicurezza, e ciò sarà accompagnato anche da contatti con le compagnie di navigazione, le società di trasporto e gli assicuratori", si legge nella nota. Ore 22:30 Iran: la risoluzione ONU è "chiara ingiustizia" Il rappresentante iraniano si è rivolto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che quest'ultimo ha votato a favore di una bozza di risoluzione sponsorizzata dal Consiglio di cooperazione del Golfo, che chiede all'Iran di porre fine ai suoi attacchi contro le nazioni del Golfo. "La decisione è una chiara ingiustizia nei confronti del mio Paese, che è la principale vittima di un chiaro e inequivocabile atto di aggressione", ha affermato l'ambasciatore Amir Saeid Iravani. "La decisione distorce i fatti e ignora le cause profonde dell'attuale crisi", ha continuato. “L’attacco contro di noi è iniziato con l’assassinio del leader supremo e di alcuni funzionari, che ha causato la morte di migliaia di vittime”. Iravani ha affermato che più di 1.348 civili sono stati uccisi e più di 17.000 sono rimasti feriti da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato il loro attacco il 28 febbraio. Secondo il rappresentante dell'Iran, sono stati danneggiati anche più di 19.000 siti civili, tra cui abitazioni e ospedali. Ore 22:00 IRGC: gli attacchi alle basi statunitensi continueranno Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran afferma che continuano gli attacchi su vasta scala contro le basi militari statunitensi in Medio Oriente. "Un gran numero di militari americani sono stati uccisi e feriti negli attacchi alle basi statunitensi", ha dichiarato il portavoce dell'IRGC Ebrahim Zolfaghari in un discorso alla televisione di Stato. "Lo Stretto di Hormuz è sotto costante sorveglianza da parte delle nostre forze. I nostri nemici non hanno il diritto di attraversarlo e i nostri attacchi continueranno ampiamente con l'uso di missili e droni. La Repubblica Islamica sta difendendo la sua indipendenza e la nostra vittoria verrà da Allah". Ore 21:30 Il ministro degli Esteri iraniano promette vendetta dopo l'attacco alle infrastrutture bancarie Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha denunciato l'attentato dinamitardo in una filiale della più antica banca iraniana, avvenuta mentre era piena di gente. "L'infrastruttura nazionale iraniana è sotto attacco. Questa volta una filiale della più antica banca del mio Paese è stata bombardata mentre era piena di dipendenti", ha scritto in un post. "Si stavano impegnando per garantire che gli iraniani avessero cibo in tavola prima del nuovo anno. Le nostre potenti forze armate esigeranno la punizione per questo crimine." Ore 20:00 Hezbollah attacca Israele in concomitanza con l'ultimo sbarramento missilistico iraniano Il nostro corrispondente in Libano riferisce che Hezbollah ha lanciato almeno tre raffiche di razzi nel nord di Israele negli ultimi minuti. I media israeliani riportano il lancio simultaneo di almeno 100 razzi e l'esercito israeliano ha intimato ai cittadini di cercare riparo. Esplosioni e sirene antiaeree sono state udite nelle città di Kiryat Shmona e Hifa, nel nord di Israele, secondo quanto riferito dal nostro corrispondente. Ore 19:30 Ministero della Salute: attacco israeliano a Tebnine in Libano, almeno otto morti Il Centro operativo per le emergenze sanitarie, dipendente dal Ministero della Salute libanese, afferma in una nota che l'attacco alla città di Tebnine, nel distretto di Bint Jbeil, ha causato la morte di almeno otto persone. L'organizzazione ha affermato che questo bilancio è solo iniziale. Ore 18:30 Trump: gli Stati Uniti hanno distrutto la marina, i sistemi antiaerei, i radar e la leadership dell'Iran Il presidente Trump afferma che gli Stati Uniti hanno distrutto la marina militare iraniana, i suoi sistemi antiaerei, i radar e la leadership. "E potremmo fare molto peggio", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ciò che resta in piedi nel Paese potrebbe essere eliminato "in un'ora". "Letteralmente non sarebbero mai in grado di ricostruire quel Paese", ha detto Trump. Ha anche affermato di non essere preoccupato per gli attacchi sostenuti dall'Iran sul suolo statunitense e che le compagnie petrolifere dovrebbero utilizzare lo Stretto di Hormuz, nonostante le minacce dell'Iran. Ore 18:00 L'Iran avverte che se i porti saranno colpiti, contrattaccherà i porti regionali Questa minaccia proviene dal portavoce militare iraniano di alto rango e giunge poco dopo che l'esercito delle Nazioni Unite ha diramato un avvertimento in cui intimava ai civili in Iran di evitare "immediatamente" tutte le strutture portuali lungo lo Stretto di Hormuz in cui operano le forze navali iraniane. Il portavoce ha affermato che i porti della regione diventeranno "obiettivi legittimi" se i porti iraniani verranno attaccati. Ore 17:30 L'Iran critica le sanzioni dell'UE definendole "assurde" e "totalmente illegali" L'Iran ha condannato le nuove sanzioni dell'UE contro i funzionari accusati di presunte violazioni dei diritti umani. In un post su X, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha definito le misure "assurde", "immorali" e "totalmente illegali". Baghaei ha affermato che le sanzioni mirano a punire l'Iran per quello che ha descritto come l'esercizio del "diritto all'autodifesa" ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e per la resistenza all'"aggressione" da parte degli Stati Uniti e di Israele. I suoi commenti sono arrivati ??dopo che l'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che gli stati membri hanno approvato nuove sanzioni contro 19 funzionari ed entità iraniani per gravi violazioni dei diritti umani. Ore 17:00 L'Iraq condanna la guerra contro l'Iran e promette che il suo territorio non verrà utilizzato per attacchi Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha condannato quella che ha definito la "guerra ingiusta" contro l'Iran durante una telefonata con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Secondo quanto riportato dall'ufficio del primo ministro iracheno, al-Sudani ha anche espresso le sue condoglianze per la morte dell'ex guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. Al-Sudani ha affermato che l'Iraq non permetterà che il suo territorio venga utilizzato come punto di partenza per attacchi contro l'Iran, aggiungendo che attacchi mirati all'Iraq violerebbero la sovranità del Paese. Ore 16:30 Gli Stati Uniti avvertono i civili di evitare "immediatamente" le strutture portuali iraniane L'esercito statunitense ha avvertito i civili in Iran di evitare "immediatamente" tutte le strutture portuali lungo lo Stretto di Hormuz dove operano le forze navali iraniane. "I lavoratori portuali, il personale amministrativo e gli equipaggi delle navi commerciali iraniani dovrebbero evitare le navi e le attrezzature militari iraniane", ha affermato il CENTCOM in una nota. Ore 15:00 La Spagna rimuove l'ambasciatore in Israele La Spagna ha formalmente ritirato il suo ambasciatore in Israele, segnalando un ulteriore raffreddamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La decisione è apparsa sulla Gazzetta Ufficiale spagnola pubblicata mercoledì, confermando una decisione approvata dal governo il giorno prima. L'ambasciata spagnola a Tel Aviv opererà ora sotto la guida di un incaricato d'affari. Madrid ha richiamato il suo ambasciatore lo scorso settembre, dopo l'escalation delle tensioni tra i due governi. La disputa è seguita alle critiche del ministro degli Esteri israeliano Saar per una serie di misure annunciate dal primo ministro spagnolo Sanchez. Sanchez ha introdotto misure dopo aver condannato il genocidio a Gaza. Ore 14:30 Il ministro dello sport iraniano afferma che il paese non può partecipare alla Coppa del Mondo "Considerando che questo regime corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza possiamo partecipare alla Coppa del Mondo", afferma Ahmad Donyamali, ministro dello sport iraniano. La Coppa del Mondo di calcio del 2026 sarà co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico. Ore 14:00 Il ministro della Difesa israeliano afferma che non c'è limite di tempo per la guerra con l'Iran Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che la campagna di bombardamenti congiunta con gli Stati Uniti contro l'Iran continuerà "finché sarà necessario". "Questa operazione continuerà senza limiti di tempo, finché sarà necessario, finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi e non decideremo l'esito della campagna", ha affermato. 13:30 Esercito iraniano: le navi degli Stati Uniti, di Israele e dei loro alleati nello stretto di Hormuz sono "obiettivi legittimi" L'esercito iraniano ha affermato che qualsiasi nave appartenente agli Stati Uniti, a Israele o ai loro alleati che attraversi lo Stretto di Hormuz potrebbe essere presa di mira. "Qualsiasi nave il cui carico di petrolio o la nave stessa appartenga agli Stati Uniti, al regime sionista o ai loro alleati ostili sarà considerata un obiettivo legittimo", ha affermato il comando operativo centrale dell'esercito, Khatam Al-Anbiya, in una dichiarazione trasmessa dalla TV di Stato. Ha ribadito che le forze armate iraniane "non permetteranno il transito di un solo litro di petrolio" attraverso lo stretto. Ore 13:00 Putin discute del conflitto in Medio Oriente con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso del conflitto in Medio Oriente con il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afferma il Cremlino. "I leader hanno continuato a scambiarsi opinioni sul pericoloso deterioramento della situazione in Medio Oriente, che sta avendo gravi conseguenze per l'Iran e i paesi arabi", ha affermato il Cremlino nella dichiarazione. "Il presidente russo ha sottolineato la necessità di fermare l'ulteriore escalation del conflitto e di risolverlo attraverso i negoziati", si legge. Ore 12:30 Il personale della centrale nucleare russa evacuato dall'Iran Il personale che lavora presso la centrale nucleare di Bushehr in Iran ha iniziato a lasciare il Paese, poiché la guerra e gli attacchi israelo-americani alimentano timori sulla sicurezza degli impianti nucleari. Rosatom, la società statale russa per l'energia nucleare, ha dichiarato di aver evacuato altro personale dal sito negli ultimi giorni, sebbene centinaia di lavoratori siano ancora presenti. Il direttore di Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato che altri 150 dipendenti hanno lasciato Bushehr durante la notte, sono entrati in Armenia e ora stanno tornando in Russia. Circa 450 dipendenti sono ancora di stanza nell'impianto, che rimane l'unica centrale nucleare operativa in Iran. La Russia ha costruito l'impianto di Bushehr e sta costruendo lì altri due reattori, anche se Likhachev ha affermato che i lavori su quei progetti sono stati sospesi da quando il conflitto si è intensificato. Ore 12:00 Quasi 20.000 edifici civili danneggiati in Iran Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, quasi 20.000 edifici civili in tutto l'Iran hanno subito danni durante la guerra in corso tra Israele e Stati Uniti. L'organizzazione umanitaria ha affermato che le sue valutazioni preliminari mostrano che sono state colpite circa 19.734 strutture civili. Tra i siti danneggiati ci sono ospedali, scuole e strutture di soccorso

Tra gli edifici colpiti figurano 77 centri medici e 65 istituti scolastici.

Sono stati segnalati anche danni a 16 strutture gestite dall'organizzazione stessa. Ore 11:30 I prezzi del petrolio salgono oltre i 90 dollari mentre la guerra tra Stati Uniti e Israele interrompe l'approvvigionamento I prezzi globali del petrolio sono aumentati vertiginosamente, mentre la guerra in corso tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran continua a scuotere i mercati energetici e a sollevare preoccupazioni sulle forniture di greggio. Il benchmark internazionale, il greggio Brent del Mare del Nord, è aumentato del 5,1%, raggiungendo i 92,23 dollari al barile durante le contrattazioni. Nel frattempo, il principale benchmark statunitense, il West Texas Intermediate, ha registrato un aumento ancora più marcato. Il contratto ha guadagnato il 5,9%, spingendo il prezzo a 88,38 dollari al barile. I commercianti hanno reagito al timore che l'escalation del conflitto potesse compromettere le esportazioni dalla regione, che rimane centrale per la produzione petrolifera mondiale e per le rotte di trasporto. Ore 11:00 I prezzi del gas europeo aumentano a causa dei timori per l'approvvigionamento nello Stretto di Hormuz I prezzi del gas in Europa e nel Regno Unito sono aumentati notevolmente, poiché aumentano i timori che la guerra in Medio Oriente possa interrompere le forniture energetiche. I mercati hanno reagito dopo la diffusione di notizie non confermate secondo cui l'Iran avrebbe iniziato a posare mine nello Stretto di Hormuz, una rotta marittima fondamentale per il trasporto di carburante in tutto il mondo. Qualsiasi interruzione del traffico attraverso lo stretto potrebbe influire sulle forniture di gas naturale liquefatto in Europa e Asia. Il prezzo di riferimento del gas europeo è aumentato di circa il 5,7 percento durante le contrattazioni mattutine, mentre il principale contratto all'ingrosso britannico è aumentato di circa il 6 percento. Le tensioni sono aumentate anche dopo che il Comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze statunitensi avevano "eliminato" 16 imbarcazioni iraniane che, a suo dire, stavano piazzando mine vicino al corso d'acqua. Ore 10:30 Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano raggiunge quota 570 Almeno 570 persone sono state uccise e 1.444 ferite nel recente intensificarsi degli attacchi israeliani contro il Paese, iniziato il 2 marzo, afferma il Ministero della Salute libanese. Ha aggiunto che martedì sono state uccise 84 persone e 131 sono rimaste ferite. Ore 10:00 I ministri dell'energia del G7 "pronti" ad adottare "misure necessarie" sulle riserve di petrolio I ministri dell'energia del G7 hanno dichiarato di essere "pronti" ad adottare "tutte le misure necessarie" in coordinamento con l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) per contrastare l'aumento dei prezzi del petrolio greggio dovuto alla guerra in Medio Oriente. Dopo un incontro virtuale tenutosi ieri con il direttore esecutivo dell'AIE, è stato affermato in una nota che "i membri del G7 prenderanno in attenta considerazione le raccomandazioni formulate durante queste discussioni". "In linea di principio, sosteniamo l'attuazione di misure proattive per affrontare la situazione, compreso l'uso di riserve strategiche", hanno affermato, aggiungendo che si stanno coordinando all'interno del G7, con i paesi membri dell'AIE e oltre. "Abbiamo concordato di essere pronti ad adottare tutte le misure necessarie in coordinamento con i membri dell'AIE." I paesi membri dell'AIE detengono attualmente più di 1,2 miliardi di barili di scorte petrolifere pubbliche di emergenza, a cui si aggiungono altri 600 milioni di barili di scorte industriali detenute in base a mandati governativi. L'AIE, con sede a Parigi, è stata creata per coordinare le risposte alle gravi interruzioni dell'approvvigionamento dopo la crisi petrolifera del 1973. Ore 09:30 Gli ultimi sviluppi: Le forze iraniane minacciano di prendere di mira “centri economici e banche” collegati a entità statunitensi e israeliane “nella regione”, sostenendo che si tratti di un attacco a una banca iraniana.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Tasnim, l'IRGC ha ipotizzato che anche Google e altre aziende tecnologiche nella regione del Golfo potrebbero essere "obiettivi legittimi".

Israele ha intensificato i suoi attacchi contro il Libano, uccidendo oggi più di 15 persone; in totale, secondo il governo libanese, dall'inizio della guerra sono state registrate 780.000 persone come sfollate.

Secondo l'UK Maritime Trade Operations, almeno due navi, una nave portarinfuse e una nave cargo, sono state colpite da proiettili sconosciuti: una vicino a Dubai e l'altra nello Stretto di Hormuz.

Secondo quanto affermato dall'ufficio stampa di Dubai, almeno quattro persone sono rimaste ferite dopo la caduta di due droni nei pressi dell'aeroporto di Dubai. Ore 08:30 Iran, bilancio del dodicesimo giorno di aggressione di USA e Israele Bilancio delle vittime civili in Iran: Teheran afferma che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato circa 10.000 siti civili, causando la morte di oltre 1.300 civili dall'inizio della guerra, il 28 febbraio.

Attacco deliberato alle infrastrutture civili: Amir Saeid Iravani, ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver attaccato deliberatamente le infrastrutture civili, tra cui abitazioni e strutture sanitarie.

Attacchi aerei e azioni navali: potenti esplosioni sono state segnalate durante la notte in un quartiere residenziale del centro di Teheran, a seguito di una "massiccia ondata" di attacchi aerei israeliani. Teheran ha accusato Israele di aver attaccato infrastrutture civili. La Mezzaluna Rossa afferma che un edificio residenziale è stato colpito e le squadre di soccorso stanno scavando tra le macerie alla ricerca di persone.

Attacchi di rappresaglia iraniani: l'IRGC ha lanciato una 37a ondata di attacchi, lanciando "missili super pesanti 'Khoramshahr'" in raffiche multistrato durate più di tre ore. Gli attacchi hanno preso di mira località israeliane, tra cui Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme Ovest, nonché basi statunitensi a Erbil, in Iraq, Manama e Bahrein. Almeno nove persone sono state uccise negli attacchi israelo-americani alla città di Aligudarz, ha riportato l'agenzia di stampa Tasnim. Il colonnello dell'IRGC Seyyed Ebrahim Mousavian è stato l'ultimo ad essere ucciso negli attacchi, aggiunge l'agenzia. Ore 08:00 Quali sono le ultime novità sugli attacchi ai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo? Qatar Il Ministero della Difesa afferma di aver intercettato questa mattina un attacco missilistico contro il Paese. I funzionari affermano che al momento non ci sono contatti con Teheran, avvertendo che gli attacchi iraniani creano un "pericoloso precedente", anche per gli impianti energetici regionali. Kuwait La Guardia nazionale del Kuwait ha intercettato otto droni diretti al Paese, tra cui un attacco ai serbatoi di carburante dell'aeroporto che ha ucciso due agenti di sicurezza. Non sono state segnalate nuove vittime nelle ultime intercettazioni, ma proseguono le indagini sulle violazioni dello spazio aereo avvenute nelle prime ore di oggi. Oman L'Oman ha rinviato la Fiera internazionale del libro di Muscat. Nelle ultime 12 ore non sono stati confermati nuovi attacchi o vittime. Bahrein Gli attacchi iraniani hanno ferito decine di persone, tra cui bambini, a Sitra, vicino a Manama, e un incendio è scoppiato in una struttura di Ma'ameer dopo un attacco con un drone. In precedenza, una donna era stata uccisa e otto persone erano rimaste ferite dopo che un drone aveva colpito un edificio residenziale a Manama. Emirati Arabi Uniti Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran, mentre il Ministero della Difesa ha affermato il diritto di rispondere a più di 1.000 attacchi dall'inizio della guerra. Le autorità non hanno segnalato nuovi feriti negli ultimi attacchi. Arabia Saudita L'Arabia Saudita afferma di aver abbattuto sette droni che prendevano di mira il vitale giacimento petrolifero di Shaybah, vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti. Non sono stati segnalati danni o vittime. Sono stati intercettati missili balistici nella regione orientale, anche nei pressi di una base aerea. Ore 07:30 Foto: Famiglie sfollate rifugiate nello stadio di Beirut Ore 07:00 La Corea del Nord sostiene la scelta di Mojtaba Khamenei come leader supremo da parte dell'Iran Secondo l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA), la Corea del Nord ha annunciato il suo sostegno alla nomina di Mojtaba Khamenei da parte dell'Iran a guida suprema del Paese e ha denunciato l'attacco "illegale" da parte di Stati Uniti e Israele all'Iran. Un portavoce del Ministero degli Esteri della Corea del Nord ha affermato che Pyongyang rispetta "il diritto e la scelta" dell'Iran di scegliere Khamenei, che ha sostituito suo padre, l'ayatollah Ali Khamenei, come nuovo leader del Paese. Ore 06:00 Il punto della situazione: Le forze israeliane hanno bombardato un edificio residenziale nel centro di Beirut, provocando un incendio e ingenti danni a diversi piani.

L'Iran rivendica una nuova ondata di attacchi contro Israele e le risorse statunitensi in Medio Oriente, tra cui Iraq, Bahrein e Kuwait.

I media israeliani affermano che tutti i missili iraniani lanciati contro Israele sono stati intercettati e hanno fatto scattare le sirene a Tel Aviv e nelle zone centrali del Paese.

L'Arabia Saudita afferma di aver intercettato diversi droni diretti verso il suo giacimento petrolifero di Shaybah, mentre anche Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver abbattuto dei proiettili.

Gli attacchi israelo-americani contro l'Iran sono proseguiti durante la notte, con numerose esplosioni nei pressi dell'aeroporto Mehrabad di Teheran.

L'UKMTO afferma che un proiettile sconosciuto ha colpito una nave portacontainer al largo di Ras al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, causando danni. Non ci sono state vittime.

L'Iran afferma che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato circa 10.000 siti civili nel Paese e ucciso più di 1.300 civili dall'inizio della guerra, 11 giorni fa.

L'esercito statunitense afferma di aver distrutto 16 navi posamine iraniane inattive dopo che il presidente Donald Trump ha avvertito delle gravi conseguenze in caso di interruzione del flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

L'esercito israeliano afferma di aver lanciato "una massiccia ondata di attacchi" contro Teheran, mentre i missili iraniani colpiscono Israele, con attacchi segnalati a Tel Aviv e Gerusalemme.

Israele e Hezbollah continuano a scambiarsi colpi di arma da fuoco, mentre il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano supera quota 570. Almeno 760.000 persone sono state sfollate.

Continuano i contrattacchi iraniani: nelle ultime ore Bahrein, Iraq, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno segnalato intercettazioni di missili e droni.

Il governo israeliano afferma di voler aumentare il bilancio della difesa di 13 miliardi di dollari per finanziare la guerra contro l'Iran. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich lo ha definito un "investimento" e non una spesa. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 23:00 Foto: Gli israeliani si rifugiano durante il bombardamento missilistico iraniano Ore 22:30 Netanyahu afferma che Israele colpirà i siti del governo iraniano "con forza crescente" Proseguendo il suo messaggio al popolo iraniano, Netanyahu afferma che gli Stati Uniti e Israele hanno colpito "innumerevoli" obiettivi governativi durante la guerra e "continuano a colpire con forza crescente". Affermando che Israele è il “miglior alleato” del popolo iraniano, Netanyahu ha affermato: “Nei prossimi giorni creeremo le condizioni affinché possiate comprendere il vostro destino”. Gli attacchi israelo-americani contro l'Iran hanno ucciso almeno 1.255 persone e ne hanno ferite circa 12.000 durante la guerra, ha dichiarato ad Al Jazeera il viceministro della Salute iraniano Ali Jafarian. Secondo l'ambasciatore iraniano all'ONU Amir Saeid Iravani, gli attacchi hanno distrutto anche circa 10.000 siti civili, tra cui 65 scuole e istituti scolastici e quasi 8.000 abitazioni. Ore 22:00 L'ambasciatore iraniano all'ONU afferma che sono stati colpiti quasi 10.000 siti civili L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha criticato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per quello che ha definito il suo "silenzio" sulla guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro il suo paese. Amir-Saeid Iravani ha affermato che è "deplorevole" che il Consiglio "chiuda un occhio nonostante la sua responsabilità, prevista dalla Carta, di mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Ha affermato che sono stati colpiti circa 10.000 siti civili, tra cui circa 8.000 abitazioni residenziali, e che il bilancio delle vittime è di oltre 1.300 persone. "Oggi è l'Iran, domani potrebbe essere qualsiasi altro Stato sovrano", ha detto Iravani, esortando la comunità internazionale ad agire per fermare la guerra. Ha inoltre invitato gli stati membri delle Nazioni Unite a condannare “l’aggressione” tra Stati Uniti e Israele che “rappresenta una seria minaccia” al diritto internazionale. Ore 21:30 Il ministro degli Esteri iraniano nega le accuse di attacchi pianificati contro le forze statunitensi Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui l'Iran stava pianificando un attacco preventivo contro gli Stati Uniti o le sue forze militari. "L'affermazione secondo cui l'Iran stava pianificando di attaccare gli Stati Uniti o le forze armate statunitensi, in via preventiva o preventiva, è una pura e semplice menzogna", ha affermato. In un post su X, Arragchi ha aggiunto che "L'unico scopo di questa menzogna è giustificare l'operazione Epic Mistake, una disavventura architettata da Israele e pagata dai comuni americani". Il ministro degli Esteri si riferiva al nome con cui gli Stati Uniti hanno definito la loro azione militare contro l'Iran, Operazione Epic Fury. Ore 21:00 Iran: missili e droni prenderanno di mira tutte le navi statunitensi nello Stretto di Hormuz Il comandante navale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha avvertito che tutte le navi militari statunitensi o dei suoi alleati che attraverseranno lo Stretto di Hormuz saranno prese di mira. I commenti seguono la precedente affermazione del Segretario all'Energia degli Stati Uniti Chris Wright, secondo cui la Marina degli Stati Uniti avrebbe scortato una petroliera attraverso lo stretto, un post che in seguito ha cancellato da X. "L'affermazione che una petroliera stia attraversando lo Stretto di Hormuz con una scorta militare statunitense è completamente falsa. Qualsiasi passaggio della flotta statunitense e dei suoi alleati sarà bloccato da missili iraniani e droni suicidi", ha dichiarato il capo della marina dell'IRGC, Alireza Tangsiri. Ore 20:30 Smotrich: il bilancio speciale per la guerra è "un investimento, non una spesa" Nel videomessaggio con Netanyahu, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato che il governo israeliano si riunirà stasera per approvare il bilancio speciale per la guerra. Ha affermato che il bilancio è "un investimento" e "non una spesa". Nello stesso videomessaggio, Netanyahu ha annunciato che Israele avrebbe accantonato fondi in un “bilancio speciale” per la sua guerra contro l’Iran. Ore 20:00 Pentagono: circa 140 membri del personale statunitense sono rimasti feriti durante la guerra con l'Iran In una dichiarazione inviata via e-mail e citata dall'Associated Press, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che "la stragrande maggioranza di queste ferite sono state lievi", e 108 sono "già tornati in servizio". Ha stimato a otto il numero dei militari statunitensi “gravemente feriti”. Anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha ipotizzato un bilancio simile, confermando durante un briefing che un precedente rapporto della Reuters secondo cui sarebbero rimasti feriti fino a 150 soldati statunitensi era una stima corretta. Ore 19:30 L'Autorità sanitaria islamica: gli attacchi israeliani hanno ucciso 15 paramedici in Libano L'Autorità sanitaria islamica afferma che gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 15 paramedici e ne hanno feriti più di 30 dall'inizio dell'ultima escalation la scorsa settimana. In una dichiarazione, l'organizzazione ha affermato che le squadre di ambulanze e i centri sanitari sono stati ripetutamente presi di mira mentre svolgevano operazioni di soccorso. Ha affermato che l'attacco più recente ha colpito la zona di un punto di ambulanza nella città di Hanaway, nel Libano meridionale, uccidendo un paramedico e ferendone altri due. "Questi attacchi costituiscono una palese violazione di tutte le convenzioni internazionali, in primis la Convenzione di Ginevra", ha affermato il gruppo, aggiungendo che il personale medico e umanitario è protetto dal diritto internazionale. Ore 19:00 I prezzi del petrolio crollano del 13% mentre Trump prevede una de-escalation in Medio Oriente I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 13% dopo aver raggiunto i livelli più alti dal 2022 nella sessione precedente, mentre il presidente degli Stati Uniti Trump prevedeva che la guerra con l'Iran potesse finire presto. I future sul Brent sono scesi di 12,46 dollari, ovvero del 12,6%, a 86,50 dollari al barile alle 12:58 EDT (16:58 GMT), mentre il greggio US West Texas Intermediate è sceso di 12,24 dollari, ovvero del 12,9%, a 82,53 dollari. Entrambi i prezzi del greggio sono saliti a oltre 119 dollari al barile lunedì, poiché i tagli all'offerta da parte dell'Arabia Saudita e di altri produttori hanno alimentato i timori di gravi interruzioni delle forniture globali. "Chiaramente, le dichiarazioni di Trump su una guerra di breve durata hanno calmato i mercati. Mentre ieri c'è stata una reazione eccessiva al rialzo, oggi riteniamo che ci sia una reazione eccessiva al ribasso", ha affermato Suvro Sarkar, responsabile del team del settore energetico di DBS Bank. Ore 18:30 L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver ostacolato i soccorsi dopo l'affondamento della nave da guerra Dena L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver ostacolato le operazioni di soccorso dopo l'affondamento della fregata Dena all'inizio di questo mese. Il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha affermato che la nave era stata invitata dalla Marina indiana a partecipare a un'esercitazione navale congiunta e a una visita in un porto quando è stata attaccata mercoledì vicino alle coste dell'India e dello Sri Lanka. In un post su X, Baghaei ha descritto l'attacco come un "atto brutale che equivale a un crimine di guerra" e ha affermato che gli Stati Uniti avevano "deliberatamente ostacolato le operazioni di salvataggio dei marinai". L'Iran afferma che 104 marinai sono rimasti uccisi nell'incidente. In precedenza, avevamo riferito che i corpi di 84 marinai sono stati identificati e saranno rimpatriati in Iran con la collaborazione del governo dello Sri Lanka. Ore 18:00 Il Qatar chiede la cessazione degli attacchi e un rapido ritorno alla diplomazia Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra durante la sua conferenza stampa settimanale. Al-Ansari ha affermato che il Qatar sostiene tutti gli sforzi diplomatici volti a ridurre l'escalation del conflitto e a ripristinare la stabilità regionale. "Raggiungere rapidamente il tavolo delle trattative e fermare gli attacchi servirebbe gli interessi dei popoli della regione, nonché la pace e la sicurezza internazionale, oltre a rafforzare la stabilità economica globale", ha affermato. Tuttavia, finché il Qatar subirà attacchi quotidiani, la sua priorità sarà respingere tali attacchi, ha aggiunto. Ore 17:30 Cremlino: Putin parla con il presidente iraniano e sollecita una rapida "de-escalation" Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa TASS, che cita il Cremlino, il presidente russo ha parlato telefonicamente con Pezeshkian. Durante la chiamata, ha affermato il Cremlino, Putin "ha confermato la sua posizione di principio a favore della più rapida de-escalation del conflitto e della sua risoluzione attraverso mezzi politici". Ore 17:00 L'IRGC annuncia la 35a ondata di attacchi contro Israele e le strutture statunitensi Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane afferma in una dichiarazione di aver utilizzato missili Farah, Emad, Khaibar e Qadr per colpire le basi israeliane e statunitensi nel Golfo. Pochi minuti fa abbiamo riferito che l'esercito israeliano ha annunciato di aver individuato un'imminente ondata di attacchi, ordinando ai cittadini di cercare riparo. Ore 16:30 L'esercito israeliano ordina ai residenti di quattro città del Libano meridionale di fuggire "immediatamente" L'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di sfollamento forzato per alcune zone del Libano meridionale, questa volta diretto a quattro villaggi nel governatorato di Nabatieh. In una dichiarazione su X, il portavoce israeliano di lingua araba Avichay Adraee ha esortato i residenti di Arnoun, Yohmor, Al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah a "evacuare immediatamente" le loro case e a dirigersi verso nord di Nabatieh. "Salvate le vostre vite ed evacuate immediatamente le vostre case", ha detto, affermando che l'esercito israeliano avrebbe presto preso di mira le attività di Hezbollah nella zona. Ore 16:00 OMS mette in guardia dai rischi della "pioggia nera" dopo gli attacchi israeliani ai siti petroliferi iraniani L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che la "pioggia nera" e i composti tossici presenti nell'aria in Iran dopo gli attacchi aerei contro gli impianti petroliferi nell'ambito della campagna di bombardamenti tra Stati Uniti e Israele potrebbero causare problemi respiratori. L'agenzia, che ha un ufficio in Iran e collabora con le autorità in caso di emergenze sanitarie, ha affermato di aver ricevuto numerose segnalazioni di piogge cariche di petrolio questa settimana. "La pioggia nera e la pioggia acida che la accompagna rappresentano davvero un pericolo per la popolazione, soprattutto per le vie respiratorie", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il portavoce dell'OMS Christian Lindmeier, aggiungendo che l'Iran ha consigliato alla popolazione di rimanere in casa. Alla domanda se l'OMS sostenesse tale consiglio, ha risposto: "Considerando ciò che è a rischio in questo momento, gli impianti di stoccaggio del petrolio, le raffinerie che sono state colpite, innescando incendi e creando seri problemi alla qualità dell'aria, questa è sicuramente una buona idea". Ha ricordato che gli attacchi hanno causato "il rilascio massiccio di idrocarburi tossici, ossidi di zolfo e composti di azoto nell'aria". Ore 15:30 Pezeshkian: "Chi ha l'illusione di distruggere l'Iran non sa nulla della storia" Masoud Pezeshkian ha rilasciato un'altra dichiarazione di sfida, affermando che gli avversari che credono di poter distruggere il Paese si stanno illudendo. "Nel corso delle prove della storia, nessuna potenza è mai riuscita a cancellare questo nome leggendario", ha affermato il presidente iraniano in un post su X. "Chiunque si illuda di distruggere l'Iran non conosce la storia. Gli aggressori sono arrivati ??e se ne sono andati; l'Iran ha resistito." Ore 13:00 Teheran: Un bambino di otto mesi tra i 193 bambini uccisi negli attacchi tra Stati Uniti e Israele La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha causato finora la morte di 193 bambini; la vittima più giovane è una bambina di otto mesi, afferma un portavoce del governo iraniano. Parlando di fronte a un pannello su cui sono esposti i ritratti dei bambini uccisi, Fatemeh Mohajerani ha affermato che anche un bambino di quattro mesi è rimasto ferito nella guerra, ha riportato l'agenzia di stampa Mehr. Durante il briefing, Mohajerani ha descritto dettagliatamente gli attacchi alle strutture sanitarie e mediche, affermando che finora sono stati uccisi 11 operatori sanitari negli attacchi. Ha affermato che sono state attaccate 52 unità di servizi sanitari, 29 strutture mediche, 19 unità di emergenza e 16 ambulanze, con quattro ambulanze e un elicottero di soccorso distrutti. Ore 12:30 Il ministro degli esteri turco mette in guardia l'Iran dalle violazioni dello spazio aereo Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una telefonata con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, durante la quale ha sottolineato che la violazione dello spazio aereo turco è inaccettabile, secondo quanto riferito da alcune fonti ad Al Jazeera. Fidan ha avvertito Araghchi che la Turchia avrebbe preso le misure necessarie per affrontare le violazioni, un giorno dopo che il Ministero della Difesa nazionale turco ha dichiarato che le difese aeree della NATO hanno intercettato un missile balistico. Ribadendo le precedenti dichiarazioni iraniane, Araghchi ha assicurato a Fidan che i missili non sono stati lanciati dall'Iran e ha promesso un'indagine approfondita, hanno affermato le fonti. L'incidente di lunedì è il secondo caso in cui un missile balistico viene lanciato verso la Turchia da quando gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran il 28 febbraio. Ore 12:30 Le difese Patriot schierate nella Turchia centrale La Turchia ha annunciato che un sistema di difesa missilistica Patriot è stato schierato nel centro del Paese, un giorno dopo che la NATO ha intercettato un secondo missile balistico nello spazio aereo turco. La mossa è stata annunciata dopo una telefonata tra il presidente turco Erdogan e quello iraniano Pezeshkian, durante la quale il presidente iraniano ha negato che il missile fosse stato lanciato dall'Iran. "Stiamo adottando le misure necessarie per la sicurezza dei nostri confini e del nostro spazio aereo e sono in corso consultazioni con la NATO e i nostri alleati. Oltre alle misure adottate a livello nazionale, la NATO ha rafforzato le sue misure di difesa aerea e missilistica", si legge in una nota del Ministero della Difesa turco. “In questo ambito, un sistema Patriot destinato a supportare la protezione del nostro spazio aereo è stato dispiegato a Malatya”, nella Turchia centrale. Malatya è la sede della base aerea turca di Kurecik, una struttura chiave presidiata dalle truppe statunitensi che ospita un sistema radar di allerta precoce della NATO in grado di rilevare i lanci di missili iraniani. Ore 12:00 Gli attacchi israeliani al Libano provocano lo sfollamento di 100.000 persone in un giorno; il totale supera i 667.000 Il numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case in Libano a causa dei crescenti attacchi di Israele è aumentato drasticamente. Parlando ai giornalisti a Ginevra da Beirut, il rappresentante dell'UNHCR in Libano ha affermato che più di 100.000 persone sono state sfollate all'interno del Libano in sole 24 ore. "Ad oggi, più di 667.000 persone in Libano si sono registrate sulla piattaforma online del governo [libanese] come sfollate, con un aumento di 100.000 in un solo giorno", ha affermato Karolina Lindholm Billing. Ha aggiunto che la cifra rappresenta “un ritmo di sfollamento più rapido” rispetto al 2024, durante la precedente guerra tra Israele e Hezbollah. Ore 11:30 L'Azerbaigian spedisce tonnellate di cibo e medicinali all'Iran L'Azerbaijan afferma di voler inviare aiuti umanitari all'Iran, apparentemente offrendo un ramoscello d'ulivo pochi giorni dopo che un presunto attacco di droni iraniani ha suscitato timori che la guerra in Medio Oriente si estendesse al Caucaso. Il Ministero delle situazioni di emergenza dell'Azerbaigian ha dichiarato di aver spedito tonnellate di cibo e medicinali all'Iran "a seguito della conversazione telefonica dell'8 marzo tra i presidenti dell'Azerbaigian e dell'Iran". L'Iran accusa da tempo Israele, un importante fornitore di armi di Baku, di utilizzare il territorio azero per operazioni di intelligence e potenziali attacchi. Ore 11:00 Cremlino: Le proposte di Putin sull'Iran sono ancora sul tavolo Il Cremlino afferma che il presidente russo Vladimir Putin, che ieri ha avuto una chiamata con Trump, ha offerto diverse opzioni per mediare e ridurre le tensioni nella guerra. Parlando con i giornalisti, il portavoce Dmitry Peskov ha rifiutato di fornire dettagli sui dettagli delle "considerazioni" sollevate da Putin durante la chiamata, ma ha affermato che queste proposte sono ancora sul tavolo. La Russia è pronta a fornire tutto l'aiuto possibile per ridurre le tensioni in Medio Oriente, ha affermato Peskov. Ore 10:30 L'Iran chiede al capo dell'UE di "risparmiare l'ipocrisia" Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha reagito al discorso del presidente dell'UE Ursula von der Leyen, durante il quale ha affermato: "Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro". Commentando un video del discorso di von der Leyen, Baghaei ha detto: "Per favore, risparmiate l'ipocrisia. Avete fatto carriera stando dalla parte sbagliata della storia, dando il via libera all'occupazione, al genocidio e alle atrocità, e ora riciclando i crimini di aggressione e i crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele contro gli iraniani". Ha accusato la leadership dell'UE di essere rimasta in silenzio "di fronte all'illegalità e alle atrocità", affermando che questo "non è altro che complicità". Ore 08:30 Araghchi definisce la guerra tra Stati Uniti e Israele un "fallimento" Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha definito un fallimento la guerra tra Stati Uniti e Israele contro il suo Paese. "Il piano A è stato un fallimento e ora stanno provando altri piani, ma sono tutti falliti", ha detto Araghchi. Ha aggiunto che gli Stati Uniti e Israele non hanno in mente una strategia finale e stanno quindi lanciando attacchi indiscriminati contro le aree residenziali. Attaccando le infrastrutture energetiche dell'Iran, hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi del petrolio, ha affermato. "Non vedo alcun obiettivo ragionevole che stiano perseguendo. Non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi all'inizio e ora, dopo 10 giorni, penso che siano senza meta." Ore 08:00 Israele afferma che 191 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il Ministero della Salute israeliano ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 191 persone sono state ricoverate in ospedale a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra i ricoverati in ospedale c'erano sia soldati che civili, ha riportato il Times of Israel, con almeno una persona in condizioni critiche e altre tre in condizioni gravi. Come abbiamo riportato in precedenza, lunedì un attacco missilistico iraniano su Yehud, in Israele, ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due, secondo quanto riportato dal servizio di ambulanza Magen David Adom. Ore 07:30 Attacchi USA-Israele uccidono 5 persone nell'Iran occidentale L'agenzia di stampa iraniana ISNA riporta che cinque persone sono state uccise e diverse sono rimaste ferite in un attacco aereo statunitense e israeliano che ha colpito un edificio residenziale nella città di Arak, nell'Iran occidentale. Ore 07:00 Gli attacchi israeliani continuano in tutto il Libano L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA) riferisce che durante la notte gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato altri attacchi in tutto il Libano, tra cui a Srifa, Rihane Chaqra e sulle alture di Ain el-Tineh, nella Bekaa occidentale. Si segnalano anche violenti scontri alla periferia di Khiam, nel Libano meridionale, dove i residenti hanno udito bombardamenti, razzi e spari. Come abbiamo riportato in precedenza, quattro persone sono state uccise negli attacchi israeliani in due zone del distretto di Bint Jbeil, secondo la NNA. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 486 persone sono state uccise e 1.313 ferite nell'ultima ondata di attacchi israeliani in Libano. Ore 07:00 L'Australia invierà missili agli Emirati Arabi Uniti e un aereo di sorveglianza per aiutare la difesa del Golfo Il primo ministro Albanese afferma che l'Australia schiererà un aereo da ricognizione a lungo raggio e invierà missili aria-aria per aiutare i paesi della regione del Golfo a difendersi dagli attacchi iraniani. Ha affermato che la Royal Australian Air Force invierà un aereo da sorveglianza E-7A Wedgetail e personale di supporto per "proteggere e mettere in sicurezza lo spazio aereo sopra il Golfo" per le prossime quattro settimane e aiutare la regione nella sua "autodifesa collettiva". L'Australia invierà anche missili aria-aria a medio raggio avanzati agli Emirati Arabi Uniti, ha affermato, dopo una telefonata con il suo presidente. Ore 06:30 Non c'è più spazio per la diplomazia con gli Stati Uniti Kamal Kharazi, consigliere per la politica estera della guida suprema dell'Iran, afferma che non c'è più spazio per la diplomazia con gli Stati Uniti e che l'esercito iraniano è pronto per una lunga guerra. Ore 05:00 Riepilogo delle ultime ore: Il Bahrein afferma che una donna di 29 anni è stata uccisa in un attacco iraniano contro un edificio residenziale, mentre Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver intercettato altri missili e droni.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran afferma che sarà Teheran, e non gli Stati Uniti, a decidere quando finirà la guerra, dopo che Trump ha affermato che il conflitto potrebbe concludersi molto presto.

Trump lancia un nuovo avvertimento, minacciando di colpire l'Iran "venti volte più duramente" se fermerà le petroliere nello Stretto di Hormuz.

Teheran ha subito "uno dei bombardamenti più intensi" della guerra durante la notte, afferma il nostro corrispondente Mohamed Vall, con almeno 40 persone uccise nei pressi di piazza Risalat.

Hezbollah rivendica un'imboscata alle forze israeliane, mentre continuano i loro bombardamenti mortali nel Libano meridionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli Stati Uniti e Israele sono vicini a raggiungere i loro obiettivi di guerra in Iran e che il conflitto potrebbe concludersi "molto presto", anche se non si concluderà questa settimana.

Grandi folle si sono radunate in tutto l'Iran per sostenere Mojtaba Khamenei, che ha sostituito il padre assassinato, Ali Khamenei, come nuova guida suprema del Paese.

Gli Stati Uniti e Israele continuano ad attaccare l'Iran: almeno 40 persone sono state uccise in un attacco nella parte orientale di Teheran e tre bambini sono stati uccisi nella provincia di Lorestan.

L'Iran continua i suoi contrattacchi contro Israele e le risorse statunitensi in Medio Oriente, prendendo di mira Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita. Almeno due persone sono state uccise in Israele.

Israele e Hezbollah si affrontano mentre il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano supera le 486 persone. Quasi 700.000 persone sono sfollate in tutto il Libano.

Gli attacchi iraniani hanno costretto gli stati del Golfo a interrompere la produzione di petrolio, provocando un'impennata dei prezzi che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni, per poi stabilizzarsi.

__________________________________________________________________________________________ Ore 22:00 Trump chiama Putin per discutere dell'Iran Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato telefonicamente con il suo omologo russo, Vladimir Putin, ha dichiarato lunedì il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Secondo l'alto funzionario russo, Trump ha chiamato Putin per discutere "di una serie di questioni estremamente importanti legate agli attuali sviluppi della situazione internazionale". Secondo Ushakov, nel corso della conversazione il presidente russo ha espresso "una serie di considerazioni volte alla rapida risoluzione politica e diplomatica del conflitto iraniano", tenendo conto dei contatti che Putin ha intrattenuto "con i leader dei paesi del Golfo Persico, con il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, e con i leader di altri paesi". Trump, a sua volta, ha fornito la sua valutazione "dell'evoluzione della situazione nel contesto dell'operazione USA-Israele in corso". "Va notato che, a questo proposito, si è verificato un momento molto specifico e, a mio parere, non infruttuoso", ha sottolineato. Ore 21:30 Almeno 40 iraniani uccisi in un massiccio attacco nella parte orientale di Teheran Pochi minuti fa abbiamo sentito una forte esplosione nella capitale, ma non conosciamo ancora l'obiettivo né i dettagli del suo impatto. È stata costante per tutto il giorno, ogni ora o due abbiamo diverse esplosioni di questo tipo. Anche altre grandi città sono state prese di mira oggi, tra cui Isfahan, e ci sono preoccupazioni per la sua vicinanza agli impianti nucleari. Abbiamo anche segnalazioni di un possibile colpo all'ufficio del governatore. Anche un antico palazzo, dichiarato patrimonio dell'UNESCO, è stato bombardato e gravemente danneggiato. Ore 21:00 L'UE avverte: una guerra prolungata rischia di provocare uno "shock stagflazionistico" all'economia mondiale Una lunga guerra in Medio Oriente potrebbe scatenare un “sostanziale shock stagflazionistico sull’economia globale ed europea”, afferma il funzionario dell’UE Valdis Dombrovskis. "In uno scenario più benigno, in cui il conflitto venisse contenuto nel giro di un paio di settimane, ci si può aspettare che non avrebbe effetti significativi sull'economia globale ed europea", ha dichiarato ai giornalisti il ??commissario europeo per l'economia. Ma, ha detto, se la situazione dovesse “prolungarsi” con continue interruzioni marittime e attacchi alle infrastrutture energetiche del Golfo, potrebbe provocare uno “shock stagflazionistico”, con prezzi dell’energia più elevati. Ore 20:30 Il sultano dell'Oman si congratula con il nuovo leader supremo iraniano Haitham bin Tariq Al Said ha inviato un messaggio di congratulazioni alla Guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei. Il sultano dell'Oman ha espresso a Khamenei i suoi "migliori auguri di successo e buona fortuna nell'assumere le sue responsabilità di leader nel suo paese amico". Il sultano Haitham è stato il primo leader arabo a congratularsi con il nuovo leader supremo iraniano, scelto come successore del padre, ucciso in un attacco aereo israelo-americano la scorsa settimana. Ore 20:00 3 studenti uccisi negli attacchi USA-Israele contro l'Iran Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tasnim, tre studenti sono stati uccisi durante gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele alla provincia iraniana del Lorestan. Secondo il rapporto, Mohammad Saleh S Saket, uno studente di quarta elementare della scuola elementare Azadegan, Amir Ali Cheraghi, uno studente di settima elementare della scuola superiore Ostad Ovesta, e Anahid Rashno, uno studente di seconda elementare della vecchia scuola Rahimi, sono stati uccisi negli attacchi. Rashno è stata uccisa insieme alla madre, si legge. Ore 19:30 La Turchia convoca l'inviato iraniano per un missile entrato nello spazio aereo Ankara ha contattato l'ambasciatore iraniano Mohammad Hassan Habibollahzad in merito al missile balistico lanciato dall'Iran e entrato in precedenza nello spazio aereo turco. Il Ministero degli Esteri ha affermato che è stato chiesto ad Habibollahzad di fornire una spiegazione in merito all'incidente. Un missile balistico lanciato dall'Iran è entrato nello spazio aereo turco ed è stato abbattuto dalla NATO nel Mediterraneo orientale. Alcuni frammenti del missile sono caduti in un campo vuoto a Gaziantep, nella Turchia orientale. Il 4 marzo, un altro missile balistico è stato lanciato dall'Iran e diretto verso lo spazio aereo turco, ma è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e terrestre della NATO. Ore 19:00 Trump definisce la scelta del nuovo leader supremo dell'Iran "un grosso errore" Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran ha "commesso un grosso errore" scegliendo Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo dopo che suo padre è stato ucciso nell'attacco tra Stati Uniti e Israele. "Penso che abbiano commesso un grosso errore" scegliendo Mojtaba Khameini, ha detto Trump alla NBC News. In precedenza aveva descritto il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei come un "peso leggero". Trump ha anche affermato che è "troppo presto per parlare" di sequestrare il petrolio iraniano, ma "non lo esclude". Ore 18:30 Regno Unito: La de-escalation è il modo migliore per garantire prezzi energetici più bassi Una rapida de-escalation in Medio Oriente è il modo migliore per proteggere la Gran Bretagna dall'aumento dei prezzi dell'energia, afferma il ministro delle Finanze Rachel Reeves. "Ho ben chiaro che il modo migliore per mantenere bassi i prezzi alla pompa è una rapida riduzione delle pressioni e continuerò a monitorare i prezzi man mano che la situazione si evolve", ha detto Reeves ai legislatori. Ha aggiunto di aver chiesto alle autorità di regolamentazione di vigilare sui prezzi di beni essenziali come il carburante per autotrazione. "Non tollererò che nessuna azienda sfrutti l'attuale crisi per realizzare profitti eccessivi a spese dei consumatori". Ore 18:00 Kallas: gli attacchi israeliani al Libano stanno causando "sfollamenti di massa" L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha invitato Israele a cessare gli attacchi al Libano, ribadendo che la diplomazia rappresenta la migliore possibilità per evitare un'ulteriore destabilizzazione del Paese. "La decisione di Hezbollah di attaccare Israele a sostegno dell'Iran mette in pericolo l'intera regione e aggiunge una dimensione mortale. Israele ha il diritto all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale", ha affermato Kallas in una nota. "Allo stesso tempo, la risposta di Israele è stata pesante. La sua rappresaglia sta causando sfollamenti di massa e sta destabilizzando ulteriormente una situazione già fragile", ha affermato, aggiungendo che "la sovranità e l'integrità territoriale del Libano devono essere rispettate". Ore 15:00 Macron: la Francia invierà due navi da guerra nel Mar Rosso La Francia invierà due fregate nell'ambito della missione navale Aspides dell'Unione Europea nel Mar Rosso, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. "Stiamo predisponendo una missione puramente difensiva e di scorta, che deve essere preparata insieme agli Stati europei e non europei", ha affermato Macron dopo l'incontro con il presidente cipriota Nikos Christodoulides e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Cipro. Ore 14:30 La Cina sostiene il nuovo leader dell'Iran La nomina di Mojtaba Khamenei a nuovo leader supremo dell'Iran è "in conformità con la costituzione del Paese", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha risposto a una domanda sulla decisione presa domenica dall'Assemblea degli esperti iraniana, che ha annunciato Mojtaba come successore di suo padre, Ali Khamenei, ucciso negli attacchi aerei israelo-americani su Teheran il 28 febbraio. Guo ha precisato che Pechino ha preso atto delle notizie sulla nomina di Mojtaba, ma non ha rilasciato ulteriori commenti. La Cina si oppone a qualsiasi ingerenza esterna negli affari interni di altre nazioni, con qualsiasi pretesto, ha ricordato Guo, quando gli è stato chiesto del commento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui il nuovo leader iraniano "non durerà a lungo" senza "l'approvazione" della sua amministrazione. "La sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Iran devono essere rispettate", ha affermato Guo, ribadendo l'appello della Cina a porre fine "immediatamente" al conflitto militare e a riprendere il dialogo. Ore 14:00 Foto: attacco aereo israeliano nel sud di Beirut Ore 13:30 Larijani: la leadership di Mojtaba Khamenei sta causando "disperazione" negli Stati Uniti e in Israele Il capo della sicurezza iraniana Ali Larijani ha affermato che l'elezione di Mojtaba Khamenei come prossimo leader supremo ha portato "speranza" all'Iran e ha causato "disperazione" negli Stati Uniti e in Israele. In una dichiarazione condivisa sul suo account X, Larijani ha scritto: "La tua nomina a leader del sistema della Repubblica Islamica da parte dell'Assemblea degli Esperti ha causato la disperazione dei nemici ostili e guerrafondai". Ore 13:00 von der Leyen: Gli effetti della guerra in Iran sono già una realtà in Europa Secondo il presidente dell'UE Ursula von der Leyen, le conseguenze della guerra in Medio Oriente si stanno già facendo sentire in Europa, con l'aumento dei prezzi dell'energia e gli alleati della NATO presi di mira. "Stiamo assistendo a un conflitto regionale con conseguenze indesiderate. E le ricadute sono già una realtà oggi", ha dichiarato il presidente della Commissione europea agli ambasciatori dell'UE, prima di una chiamata di mezzogiorno con i leader mediorientali. "I nostri cittadini sono presi nel fuoco incrociato. I nostri partner vengono attaccati", ha affermato, citando l'impatto di un drone di fabbricazione iraniana su una base britannica a Cipro, membro dell'UE, le interruzioni degli scambi commerciali e lo "sfollamento di persone". "L'impatto a lungo termine" della guerra ha posto "domande esistenziali" sul futuro di un sistema internazionale basato su regole e sul posto che il blocco delle 27 nazioni occupa nel mondo, ha affermato durante l'incontro annuale dei diplomatici dell'Unione Europea a Bruxelles. "L'idea che possiamo semplicemente ritirarci e ritirarci da questo mondo caotico è semplicemente un errore", ha affermato. Ore 12:30 L'IRGC iraniano conferma l'abbattimento di droni su Teheran e nella provincia di Bushehr Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano afferma di aver abbattuto diversi droni in avvicinamento, uno sopra la capitale Teheran e due vicino alle città di Jam e Khormoj, nella provincia sud-orientale di Bushehr. In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Fars, l'IRGC ha affermato che i droni sono stati "intercettati e distrutti" dai loro "moderni sistemi di difesa avanzati sotto il controllo della rete integrata di difesa aerea del Paese". Ore 12:00 UNICEF: Almeno 83 bambini uccisi in Libano negli ultimi 7 giorni L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, l'UNICEF, afferma che almeno 83 bambini sono stati uccisi e 254 feriti in Libano dal 2 marzo, mentre si intensifica la guerra tra Israele e Hezbollah. "In media, più di 10 bambini sono stati uccisi ogni giorno in Libano nell'ultima settimana, con circa 36 bambini feriti ogni giorno", si legge nella dichiarazione pubblicata lunedì sul sito web dell'UNICEF. "Negli ultimi 28 mesi, 329 bambini sarebbero stati uccisi in Libano e 1.632 sono rimasti feriti", ha aggiunto. "Queste cifre sono sconcertanti. Sono una dura testimonianza del prezzo che il conflitto sta pagando per i bambini", ha affermato l'agenzia. "Gli sfollamenti di massa in tutto il Libano hanno costretto quasi 700.000 persone, tra cui circa 200.000 bambini, ad abbandonare le loro case, aggiungendosi alle decine di migliaia di persone già sradicate dalle precedenti escalation". L'agenzia ha invitato tutte le parti a proteggere i civili e le infrastrutture civili, tra cui scuole e rifugi, e a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. "L'UNICEF sollecita sforzi immediati per ridurre l'escalation della situazione e prevenire ulteriori danni ai bambini", conclude la dichiarazione. Ore:11:30 Putin si congratula con il nuovo leader supremo dell'Iran per la sua nomina Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Mojtaba Khamenei per la sua nomina a nuovo leader supremo dell'Iran, ha affermato il Cremlino. Putin ha affermato di essere fiducioso che Khamenei continuerà l'opera del padre "con onore" e unirà il popolo iraniano "di fronte a prove difficili". Ha aggiunto che la Russia continuerà a sostenere Teheran, affermando di voler "confermare il suo incrollabile sostegno a Teheran e la sua solidarietà con i nostri amici iraniani". Ore 11:00 Ecco cosa ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha appena concluso un lungo briefing con la stampa. Ecco alcuni dei suoi punti chiave: Le discussioni sui possibili tentativi di mediazione per un cessate il fuoco sono “irrilevanti” finché continuano gli scontri militari

L'Iran continuerà a difendersi.

L'Iran non ha avviato alcuna azione offensiva contro Turchia, Cipro e Azerbaigian nell'ultima settimana. Al contrario, alcune azioni potrebbero essere state "organizzate".

Gli Stati Uniti hanno “silurato” i colloqui diplomatici in corso prima dei loro ultimi attacchi all’Iran.

Gli attacchi aerei israelo-americani sul Paese hanno messo a repentaglio tutte le leggi internazionali.

Gli Stati Uniti e Israele vogliono frammentare il Paese e impossessarsi delle sue “ricchezze petrolifere”.

L'Iran è "risoluto nel mantenere relazioni buone e amichevoli" con i paesi della regione, ma ha anche il "diritto di difendersi" se i territori di altri paesi vengono utilizzati per lanciare attacchi contro di esso. Ore 10:30 La Russia evacuerà dall'Iran il secondo gruppo di lavoratori della centrale nucleare di Bushehr La società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato che si sta preparando a evacuare il secondo gruppo di familiari e parte del personale coinvolto nella costruzione delle unità 2 e 3 della centrale nucleare di Bushehr dall'Iran alla Russia. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, Alexey Likhachev, CEO dell'azienda, ha dichiarato al quotidiano Strana Rosatom che il trasporto del gruppo in "un luogo sicuro" avverrà "presto". "La nostra priorità nell'attuale situazione in Iran è garantire la sicurezza del personale russo impegnato nella costruzione delle Unità 2 e 3 della centrale nucleare di Bushehr. Si tratta di oltre 600 persone", ha affermato. "Per ovvi motivi, i principali lavori di costruzione sul sito sono stati temporaneamente sospesi. Allo stesso tempo, parte del personale è impegnata nella manutenzione e assistenza delle attrezzature, oltre a completare lavori che non possono essere interrotti immediatamente", ha aggiunto. "Abbiamo completato i preparativi per la seconda fase di ottimizzazione della forza lavoro, ovvero l'evacuazione dei familiari e di parte del personale in Russia. A breve li trasporteremo in un luogo sicuro", ha affermato Likhachev. Ore 10:00 Cina: la scelta del leader supremo da parte dell'Iran è una questione interna Il Ministero degli Esteri cinese ha reagito alla nomina di Mojtaba Khamenei da parte dell'Iran come nuovo leader supremo del Paese, affermando solo che si tratta di una questione interna. "Si tratta di una decisione presa dalla parte iraniana in base alla sua costituzione", ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun in una conferenza stampa. Ieri, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiesto rispetto per la sovranità dell'Iran e ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo esterno di riformare il suo sistema di governo. "Pianificare una rivoluzione 'colorata' o cercare un cambio di governo non troverà alcun sostegno popolare", ha affermato Wang. Ore 09:00 Oltre 1.255 persone uccise e 12.000 ferite in Iran negli ultimi nove giorni Ali Jafarian, viceministro della Salute iraniano, ha parlato ad Al Jazeera del numero di persone uccise e ferite negli ultimi nove giorni in Iran: Più di 12.000 persone sono rimaste ferite e 1.255 sono state uccise

L'età delle vittime variava dagli otto mesi agli 88 anni

Tra le vittime ci sono 200 donne

168 bambini sono stati uccisi nella scuola elementare di Minab

55 operatori sanitari sono rimasti feriti e 11 sono morti, tra cui quattro medici, due infermieri e tre operatori di emergenza Ore 08:30 Israele ribadisce l'ordine di sfollamento forzato per il sud di Beirut e nomina un nuovo obiettivo L'esercito israeliano ha nuovamente affermato che gli abitanti della periferia sud di Beirut devono fuggire, avvertendo di imminenti attacchi contro gli edifici appartenenti all'associazione finanziaria Al-Qard al-Hasan, che, a suo dire, è coinvolta nel finanziamento delle attività di Hezbollah. "Invito nuovamente i residenti della periferia sud a evacuare le loro case, secondo i percorsi di evacuazione che abbiamo pubblicato", ha scritto il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, in un post su X. "Restare nella zona mette a rischio la vostra vita", ha scritto. Ore 08:00 Il CEO di Trading.com avverte che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari Peter McGuire, CEO di Trading.com Australia, afferma che la velocità e la volatilità degli aumenti dei prezzi del petrolio sono "drammatiche". "La cosa più importante al momento è la velocità di ciò che abbiamo visto per quanto riguarda i movimenti al rialzo", ha detto McGuire ad Al Jazeera, sottolineando che giovedì i prezzi del petrolio erano tra i 75 e gli 80 dollari, prima di balzare improvvisamente a 90 dollari e poi raggiungere i 116 dollari nelle contrattazioni asiatiche di oggi. Sebbene il prezzo sia sceso a circa 106 dollari, "le oscillazioni di volatilità in un'ora determinata sono semplicemente drammatiche: ciò avrà un impatto sui consumatori e, a lungo termine, sull'inflazione se dovesse durare per settimane, o forse un mese o più", ha affermato. I mercati stanno reagendo sia alle perdite di offerta sia ai timori di un'escalation in Medio Oriente, dove il trasporto di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz si è bloccato. Se più paesi del Golfo dichiarassero la forza maggiore e interrompessero la produzione di petrolio e gas, "allora assisteremmo a un'impennata al rialzo e 140-150 dollari [al barile] sarebbero facilmente raggiungibili", ha affermato McGuire. Ha inoltre affermato che le notizie secondo cui i ministri delle finanze del G7 stanno discutendo di un possibile rilascio congiunto di petrolio dalle riserve attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia, come riportato dal Financial Times, potrebbero calmare il sentiment del mercato e ridurre la volatilità. Ore 07:30 Foto: I manifestanti contro la guerra a New York City chiedono la fine degli attacchi USA-Israele contro l'Iran Ore 07:00 L'Iran minaccia di confiscare i beni della diaspora iraniana antigovernativa Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRIB, l'ufficio del procuratore generale iraniano afferma che "le proprietà degli iraniani all'estero che sono d'accordo, accompagnano e cooperano con il nemico saranno confiscate secondo la legge". "Questo annuncio fa riferimento all'articolo 1 della legge sul rafforzamento delle pene per lo spionaggio e la cooperazione con il regime sionista [Israele] e paesi ostili alla sicurezza e agli interessi nazionali, approvata nell'ottobre di quest'anno", si legge nella dichiarazione. Ore 06:30 Il G7 discuterà la liberazione congiunta delle riserve petrolifere di emergenza Secondo quanto riportato dal Financial Times, i ministri delle finanze del G7 discuteranno oggi di un rilascio congiunto di petrolio dalle riserve di emergenza coordinate dall'Agenzia internazionale per l'energia. Finora tre paesi del G7, tra cui gli Stati Uniti, hanno espresso il loro sostegno all'idea, ha riportato la pubblicazione britannica. Il G7 è un gruppo di importanti economie avanzate, composto da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Ore 06:00 HRW Israele ha sparato fosforo bianco sulle case libanesi Human Rights Watch conferma che ci sono prove che Israele abbia utilizzato fosforo bianco nelle aree residenziali del Libano meridionale all'inizio di questo mese, in violazione del diritto internazionale umanitario. In un nuovo rapporto, il gruppo per i diritti umani ha confermato l'autenticità di sette foto che mostrano munizioni al fosforo bianco sparate su un'area residenziale a Yohmor, nel Libano meridionale, e incendi scoppiati in almeno due case il 3 marzo. Ramzi Kaiss, ricercatore libanese di Human Rights Watch, ha affermato: "L'uso illegale di fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano sulle aree residenziali è estremamente allarmante e avrà conseguenze disastrose per i civili". "Gli effetti incendiari del fosforo bianco possono causare morte o ferite crudeli che comportano sofferenze per tutta la vita", ha aggiunto. Ore 05:00 Il punto della situazione: Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che la nomina di Mojtaba Khamenei annuncia una "nuova era di dignità e forza", mentre i leader politici e militari del Paese si uniscono dietro la nuova guida suprema.

Il Qatar afferma di aver sventato un attacco missilistico, mentre l'Arabia Saudita ha riferito di aver abbattuto diverse ondate di droni diretti verso il giacimento petrolifero di Shaybah.

Il Bahrein afferma che 32 persone sono rimaste ferite in un attacco con drone iraniano a Sitra, quattro delle quali versano in condizioni critiche.

Gli Emirati Arabi Uniti affermano inoltre di aver abbattuto missili e droni iraniani, mentre i media e i testimoni iracheni hanno affermato che le forze di sicurezza irachene hanno intercettato droni nei pressi dei principali aeroporti di Baghdad ed Erbil.

L'esercito israeliano continua a colpire il Libano, uccidendo almeno sei persone nelle zone meridionali del Paese, mentre Hezbollah segnala attacchi contro le forze israeliane in quella zona.

L'Iran ha nominato Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo del Paese, in sostituzione del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, e i leader politici e militari gli hanno giurato fedeltà.

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l'Iran: sono state segnalate esplosioni a Qom e Teheran, poche ore dopo che gli attacchi israeliani agli impianti petroliferi hanno provocato la fuoriuscita di fumo tossico nella capitale iraniana.

È stata confermata la morte di un ottavo soldato statunitense nella regione del Golfo, mentre l'Iran promette di intensificare i suoi contrattacchi, un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso omaggio ai soldati americani caduti nel conflitto durante una cerimonia.

Il Libano afferma che oltre mezzo milione di persone sono state costrette a sfollare mentre Israele continua a colpire altre città del sud. Almeno 394 persone sono state uccise, tra cui 83 bambini.

L'Arabia Saudita ha dichiarato che due persone sono state uccise e altre 12 ferite nel governatorato centrale di Al Kharj dopo che un proiettile è caduto su un'area residenziale. Esplosioni sono state udite anche a Erbil, in Iraq.

Il Consiglio della Lega Araba ha tenuto una riunione di emergenza per affrontare l'escalation del conflitto, con il Qatar che ha condannato gli attacchi di rappresaglia iraniani nella regione e l'Oman che ha chiesto moderazione da tutte le parti e un cessate il fuoco.

I coloni israeliani hanno ucciso quattro palestinesi nella Cisgiordania occupata mentre i missili volavano sopra la loro testa. ____________________________________________________________________________________ Ore 22:00 L'Ayatollah Mojtaba Khamenei è stato nominato Guida Suprema dell'Iran. Ore 20:00 Ulteriori informazioni sui siti civili attaccati in Iran Pirhoussein Koulivand, presidente della Mezzaluna Rossa iraniana, afferma che 65 scuole e 32 strutture mediche, ospedali e farmacie sono state prese di mira dopo che Stati Uniti e Israele hanno scatenato la guerra. Sono tra i quasi 10.000 siti civili che la Mezzaluna Rossa ha dichiarato in precedenza essere stati danneggiati nel Paese. L'annuncio è arrivato dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 3.400 obiettivi in ??Iran. Il capitano della marina statunitense Tim Hawkins, portavoce del CENTCOM, ha negato di aver preso di mira i civili in un commento all'Associated Press e ha invece accusato l'Iran di averlo fatto deliberatamente. Ore 19:30 IRCG: L'attacco all'Iran non ha "ottenuto nulla" se non spargimento di sangue tra i civili Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha avvertito che se gli attacchi aerei contro i suoi impianti energetici continueranno, attacchi simili saranno perpetrati in Medio Oriente. "I criminali Stati Uniti e il regime sionista assediato... non hanno ottenuto nulla dall'inizio della loro aggressione contro l'Iran islamico, se non uccidere bambini innocenti, uomini e donne indifesi e civili", ha affermato Khatam al-Anbiya in una dichiarazione. “Oltre a uccidere civili e a versare il loro sangue, sono andati oltre, prendendo di mira parti delle infrastrutture energetiche e di carburante e centri di servizio appartenenti alla popolazione nei loro nuovi, sconfinati e brutali assalti”. Ha fatto notare che finora l'Iran si è "astenuto da azioni simili". "Ci si aspetta che i governi dei paesi islamici mettano in guardia urgentemente i criminali Stati Uniti e il selvaggio regime sionista contro tali azioni codarde e disumane, per impedire che le fiamme della guerra si diffondano ulteriormente", ha affermato al-Anbiya. Ore 19:00 Almeno 517.000 libanesi sfollati dopo una settimana di attacchi israeliani Il Libano afferma che oltre mezzo milione di persone sono state sfollate nella settimana di combattimenti tra Israele e Hezbollah. Il numero effettivo è probabilmente più alto. Il conteggio del Libano di 517.000 si riferisce a coloro che si sono registrati sul portale online del governo. Il governo, a corto di fondi, ha faticato a dare una mano al gran numero di persone che hanno abbandonato le proprie case in vaste zone del Libano meridionale e orientale. La scorsa settimana Israele ha invitato gli abitanti di decine di villaggi nel Libano meridionale e di tutti i sobborghi meridionali di Beirut a evacuare, mentre i combattimenti si intensificano. Ore 18:30 L'IRGC avverte di possibili ritorsioni durante gli attacchi tra Stati Uniti e Israele alle infrastrutture energetiche Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) afferma che reagirà se gli attacchi israelo-americani alle infrastrutture energetiche dell'Iran non cesseranno. In una dichiarazione diffusa dai media statali iraniani, il portavoce anonimo ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver preso di mira civili e impianti di rifornimento di carburante ed energia e ha affermato che l'IRGC si è "astenuto da qualsiasi azione simile". I paesi del Golfo dovrebbero dire agli Stati Uniti e a Israele di fermarsi, ha aggiunto il portavoce, altrimenti "verranno intraprese azioni simili nella regione". "Se riesci a tollerare il petrolio a più di 200 dollari al barile, continua questo gioco." Ore 18:00 Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) avverte di possibili ritorsioni in seguito agli attacchi tra Stati Uniti e Israele alle infrastrutture energetiche Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) afferma che il corpo reagirà se gli attacchi di Stati Uniti e Israele alle sue infrastrutture energetiche non cesseranno. In una dichiarazione diffusa dai media statali iraniani, il portavoce anonimo ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver preso di mira civili e impianti di carburante ed energia, e ha affermato che l'IRGC si è "astenuto da qualsiasi azione simile". I paesi del Golfo dovrebbero dire agli Stati Uniti e a Israele di fermarsi, ha aggiunto il portavoce, altrimenti "verranno intraprese azioni simili nella regione". "Se riesci a tollerare il petrolio a più di 200 dollari al barile, continua questo gioco." Ore 17:30 Attacchi aerei israeliani uccidono 6 persone nel sud del Libano L'esercito israeliano ha ucciso sei persone in un attacco a un'abitazione e a un'officina di riparazione auto nel governatorato di Nabatieh, nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dalla National News Agency (NNA). Gli scioperi hanno distrutto "completamente" gli edifici nella città di Doueir e ucciso cinque membri della stessa famiglia e un loro conoscente, ha affermato la NNA. Le squadre della protezione civile e della Croce Rossa stavano lavorando per recuperare i corpi e trasportarli agli obitori locali. Ore 17:00 Trump: il nuovo leader supremo dell'Iran non durerà a lungo senza la sua approvazione Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il prossimo leader supremo dell'Iran "non durerà a lungo" se Teheran non otterrà prima la sua approvazione per sostituire l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo. "Dovrà ottenere la nostra approvazione", ha detto Trump ad ABC News. "Se non la otterrà, non durerà a lungo". I suoi commenti sono arrivati ??mentre l'organismo religioso iraniano responsabile della scelta del successore del leader supremo assassinato Ali Khamenei avrebbe votato e avrebbe presto annunciato un nome. Ore 16:30 Starmer e Trump del Regno Unito discutono di cooperazione militare Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump del conflitto in corso in Medio Oriente. Secondo quanto riportato nella nota dell'ufficio del primo ministro, i due hanno discusso della "cooperazione militare tra Regno Unito e Stati Uniti attraverso l'uso delle basi della RAF (Royal Air Force) a sostegno dell'autodifesa collettiva dei partner nella regione". Ieri Trump ha scritto su Truth Social che non aveva bisogno che il Regno Unito schierasse portaerei in Medio Oriente, dopo che il Ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che una delle sue due portaerei di punta era stata posta in "stato di massima allerta". Ore 16:00 il ministro degli esteri dell'Oman: Le azioni di Stati Uniti e Israele sono "immorali e illegali" Il capo della diplomazia dell'Oman ha condannato le azioni militari intraprese da Stati Uniti, Israele e Iran la scorsa settimana. In un post su X, il ministro degli Esteri Badr bin Hamad Albusaidi ha dichiarato di essere "lieto" di partecipare oggi a un incontro virtuale con i suoi omologhi della Lega Araba. "L'azione intrapresa da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran è sia immorale che illegale", ha scritto. "Ma anche la ritorsione dell'Iran contro i suoi vicini è profondamente deplorevole e inaccettabile. Chiedo moderazione da tutte le parti, un cessate il fuoco e un urgente ritorno alla diplomazia". Ore 15:30 Zelensky: l'Ucraina "invierà esperti" nei paesi del Medio Oriente Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che l'Ucraina intende fornire competenze per aiutare i civili e i soldati statunitensi nei paesi del Medio Oriente. "Abbiamo ricevuto alcuni messaggi su come aiutare i civili in Medio Oriente e come aiutare i soldati americani dispiegati in determinati Paesi", ha scritto Zelenskyy su X, senza fornire dettagli sulla natura dei messaggi. "Abbiamo risposto: invieremo esperti e forniremo tutto il necessario per proteggerli". Nel corso della settimana, il presidente ha affermato che i partner degli Stati Uniti hanno contattato l'Ucraina per chiedere consigli su come gestire le armi iraniane. In un altro post, Zelensky ha scritto di sperare che "la guerra non duri a lungo", aggiungendo che un conflitto prolungato "avrebbe sicuramente influenzato la situazione in Ucraina". Ore 15:00 "Partnership strategica": l'Iran afferma che la cooperazione militare con la Russia continuerà Il ministro degli Esteri iraniano ha ribadito che la cooperazione militare tra Teheran e Mosca è in corso e non è una novità, descrivendola come parte di una partnership strategica di lunga data. Alla domanda se l'Iran stia ricevendo aiuto dalla Russia, Abbas Araghchi ha dichiarato in un'intervista che i due Paesi mantengono legami militari da anni. "Abbiamo una partnership strategica con la Russia", ha affermato. "La cooperazione militare tra Iran e Russia non è una novità. Non è un segreto. C'è sempre stata, c'è ancora e continuerà in futuro". Alla domanda se la Russia stia aiutando l'Iran a localizzare obiettivi statunitensi, il ministro ha risposto di non avere informazioni militari dettagliate, ma ha ribadito che le relazioni tra i due Paesi sono forti. "Per quanto ne so, abbiamo un'ottima collaborazione con la Russia. Ci stanno aiutando in molte direzioni diverse, ma non ho informazioni dettagliate." Ore 14:30 L'Iran: gli attacchi alle basi americane sono un "atto legale di autodifesa" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che gli attacchi di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente sono una risposta alla guerra "imposta" dagli Stati Uniti e da Israele. In un'intervista alla NBC, il ministro ha affermato che l'Iran non ha scelto il conflitto e sta agendo per legittima difesa. "Questa non è una guerra che abbiamo scelto. Ci è imposta dagli Stati Uniti e da Israele", ha affermato, descrivendo il conflitto come "immotivato, ingiustificato e illegale". Le azioni militari di ritorsione dell'Iran sono dirette contro le basi, le installazioni e le risorse statunitensi nella regione, anche se si trovano sul territorio dei paesi vicini, ha affermato Araghchi. Ore 14:00 Gli attacchi petroliferi tra Stati Uniti e Israele "rilasciano materiali pericolosi e sostanze tossiche" Un denso e soffocante fumo nero aleggia su Teheran dopo che gli attacchi agli impianti di stoccaggio del petrolio hanno illuminato il cielo notturno con pennacchi di fiamme arancioni. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha affermato che l'attacco su larga scala ha segnato una "nuova fase pericolosa" del conflitto e ha costituito un crimine di guerra. "Prendendo di mira i depositi di carburante, gli aggressori rilasciano nell'aria materiali pericolosi e sostanze tossiche, avvelenando i civili, devastando l'ambiente e mettendo a repentaglio vite umane su larga scala", ha scritto Baghaei su X. Ore 12:30 La Svizzera sostiene che gli attacchi israelo-americani all'Iran "violano il diritto internazionale" Il ministro della Difesa svizzero Martin Pfister ha affermato che gli Stati Uniti e Israele hanno violato il diritto internazionale con i loro attacchi all'Iran. «Il Consiglio federale ritiene che l'attacco all'Iran costituisca una violazione del diritto internazionale», ha dichiarato Pfister alla SonntagsZeitung in un'intervista pubblicata oggi, riferendosi al governo svizzero. "A nostro avviso, ciò costituisce una violazione del divieto di violenza", ha aggiunto, esortando tutte le parti coinvolte a cessare i combattimenti per proteggere la popolazione civile. Pfister ha chiarito che si riferiva a tutti i Paesi che non rispettano il divieto di violenza, compresi gli Stati Uniti e Israele. "Gli americani e Israele hanno attaccato l'Iran dall'alto. Così facendo, hanno violato il diritto internazionale, come l'Iran", ha affermato Pfister. Le dichiarazioni riecheggiano quelle del vice cancelliere e ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, che ha dichiarato alla rete giornalistica RND di avere "seri dubbi sul fatto che questa guerra sia legittima secondo il diritto internazionale". Klingbeil ha anche affermato che esiste un "grande pericolo: stiamo scivolando sempre più in un mondo senza più regole. Non vogliamo vivere in un mondo in cui vige solo la legge del più forte". Anche la Spagna ha denunciato i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran, definendoli sconsiderati e illegali. Gli esperti hanno anche detto ad Al Jazeera che gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran violano probabilmente il divieto di aggressione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e sono privi di qualsiasi valida giustificazione legale. Ore 12:00 Il ministro degli esteri cipriota conferma: il drone che ha colpito la base britannica è partito dal Libano

Ore 11:30 Almeno 6 persone sono state uccise nell'attacco a un deposito di petrolio nella città iraniana di Karaj

L'attacco israelo-americano al deposito petrolifero di Fardis nella città di Karaj, nella provincia di Alborz, ha ucciso almeno sei persone e ne ha ferite 21, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, che ha citato un funzionario della sicurezza locale. Tra le vittime, ha detto il funzionario, ci sono anche i residenti delle case vicine.

Ore 11:00 Riepilogo Ultimi sviluppi:

Il Ministero degli Interni del Kuwait ha dichiarato che due dei suoi ufficiali sono stati uccisi "mentre svolgevano il loro dovere".

Un attacco con un drone iraniano ha causato danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Bahrein, ha dichiarato il Ministero dell'Interno del Paese. In un comunicato separato, ha aggiunto che tre persone sono rimaste ferite in un attacco nella città di Muharraq.

Israele ha ucciso almeno 19 persone, tra cui bambini, in un attacco a un edificio di tre piani nel villaggio di Sir el Gharbiyeh, nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dalla National News Agency.

L'esercito israeliano ha lanciato una nuova minaccia contro i leader iraniani, affermando che avrebbe perseguitato ogni successore di Khamenei.

Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, almeno 9.669 unità civili sono state distrutte negli attacchi israelo-americani contro l'Iran.

La quota di carburante con carta personale è stata ridotta da 30 litri (7,9 galloni) al giorno a 20 litri (5,2 galloni), ha riferito l'agenzia di stampa Fars, citando il governatore di Teheran Mohammad Sadegh Motamedian.

Il Ministero della Salute israeliano afferma che almeno 1.929 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 157 nelle ultime 24 ore, dall'inizio della guerra.

Il Ministero degli Esteri indonesiano ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che tre membri dell'equipaggio indonesiano risultano dispersi dopo che il rimorchiatore Musaffah 2, battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti, è affondato venerdì nello Stretto di Hormuz.

Oman Air ha annunciato la cancellazione dei voli da e per Amman, Dubai, Bahrein, Doha, Dammam, Kuwait, Copenaghen, Baghdad e Khasab dal 9 al 15 marzo "a causa della continua chiusura dello spazio aereo nella regione".

La Mezzaluna Rossa iraniana ha avvertito i civili di prendere precauzioni, affermando che la pioggia potrebbe diventare tossica dopo le esplosioni negli impianti petroliferi.

Ore 10:30 L'Assemblea degli esperti iraniana annuncia un consenso sulla prossima guida suprema

L'ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri, membro dell'Assemblea degli esperti iraniana, ha lasciato intendere che la decisione sulla successione del defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, è imminente. In un video pubblicato dall'agenzia di stampa Fars su Telegram, Mirbagheri ha affermato che sono stati compiuti "grandi sforzi per determinare la leadership" e che è stata raggiunta "un'opinione decisa e unanime". In un'intervista rilasciata a Fars, un altro membro dell'organismo, Hojjatoleslam Jafari, ha affermato di sperare che "tutto il popolo iraniano sia soddisfatto il prima possibile". "Il ritardo nell'elezione del terzo leader è amaro e indesiderato per tutti, e non c'è alternativa, quindi non dovremmo avere cattivi pensieri sui nostri rappresentanti in questo momento difficile", ha affermato. Secondo la Costituzione iraniana, è l'Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri, ad essere autorizzata a eleggere la guida suprema del Paese. Khamenei, che ha governato l'Iran per 37 anni, è stato ucciso in un attacco americano-israeliano su Teheran il 28 febbraio.

Ore 10:00 Foto: I manifestanti si radunano fuori dalla Casa Bianca contro gli attacchi israelo-statunitensi all'Iran

Ore 09:00 Almeno 19 persone uccise nell'attacco israeliano a un villaggio nel sud del Libano

L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA) afferma che Israele ha ucciso almeno 19 persone, tra cui bambini, in un attacco a un edificio di tre piani nel villaggio di Sir el Gharbiyeh, nel Libano meridionale. Secondo il rapporto, le squadre di protezione civile e di soccorso stanno lavorando per rimuovere le macerie e recuperare i corpi. Ore 08:30 La fuoriuscita di petrolio dagli attacchi israeliani innesca un "fiume di fuoco" a Teheran La fuoriuscita di petrolio dai depositi distrutti dagli attacchi israeliani è penetrata in alcune fognature di Teheran, innescando un "fiume di fuoco" ai lati delle strade della capitale iraniana. Un video pubblicato su X dall'account dedicato alla cultura e all'arte Living in Tehran mostra un incendio che brucia lungo un tratto di strada della città. In precedenza, il Ministero del petrolio iraniano aveva confermato che i depositi di carburante erano stati colpiti in tre aree, tra cui la città di Karaj, nella provincia di Alborz, a ovest di Teheran.

Ore 08:00 Axios: Stati Uniti e Israele valutano l'invio di forze speciali per sequestrare le scorte nucleari dell'Iran

Il portale di notizie Axios riporta che gli Stati Uniti e Israele hanno discusso la possibilità di schierare forze speciali per sequestrare le scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran. Il quotidiano statunitense ha citato quattro fonti a conoscenza della questione. Ha sottolineato che tra gli obiettivi di guerra di Trump rientra anche quello di impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare e ha affermato che il sequestro dei 450 kg (992 libbre) di uranio arricchito al 60% del Paese sarebbe fondamentale per raggiungere l'obiettivo del presidente degli Stati Uniti. Axios ha affermato che la missione avrà probabilmente luogo "in una fase successiva" della guerra, dopo che gli Stati Uniti e Israele avranno stabilito che l'esercito iraniano non è più in grado di organizzare una difesa seria. Il destino delle scorte dell'Iran non è chiaro dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro i siti e le infrastrutture nucleari del Paese lo scorso giugno. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha affermato che l'Iran non le ha consentito l'accesso ai siti bombardati e che i suoi ispettori non hanno trovato alcuna prova di un programma iraniano coordinato per la costruzione di armi nucleari. Ore 07:30 Pezeshkian: L'Iran resiste con forza a chi lo attacca e risponderà con forza I media statali iraniani riportano le dichiarazioni del presidente Masoud Pezeshkian dopo aver visitato le vittime in un ospedale: Di seguito riassumiamo alcuni dei punti chiave tradotti: Pezeshkian ha affermato che le sue osservazioni sono state mal interpretate dal nemico che cerca di seminare divisione con i vicini, dopo essere state viste come una decisione di sospendere gli attacchi ai paesi del Golfo mentre gli attacchi non si fermavano.

Ha ribadito che l'Iran desidera intrattenere buoni rapporti con i paesi fratelli vicini.

L'Iran è costretto a rispondere agli attacchi provenienti dai territori di altri paesi, ma questa risposta non significa che ci sia una controversia con quei paesi.

L'Iran resiste con fermezza a chi lo attacca e risponderà con forza.

Nonostante tutti i problemi, resteremo uniti contro il nemico con tutte le nostre forze, indipendentemente da qualsiasi partito o fazione politica,

Non permetteremo loro di impossessarsi nemmeno di un centimetro del nostro territorio.

Ore 07:00 Washington Post: È "improbabile" che una guerra su larga scala degli Stati Uniti contro l'Iran rovesci il governo iraniano

Secondo il Washington Post, un rapporto di intelligence condotto dal National Intelligence Council degli Stati Uniti ha rilevato che anche un attacco "su larga scala" condotto dagli americani contro l'Iran difficilmente sarebbe in grado di rovesciare il governo del Paese. I risultati sollevano dubbi circa l'affermazione dell'amministrazione Trump secondo cui la guerra può concludersi entro quattro-sei settimane, ha affermato il Post, citando tre fonti anonime a conoscenza del contenuto della valutazione dell'intelligence. Secondo il Post, il rapporto è stato completato appena una settimana dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio, uccidendo la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, il primo giorno dell'operazione. Il rapporto ha inoltre affermato che la prospettiva che l'opposizione frammentata dell'Iran prenda il controllo del Paese è "improbabile". Ore 06:30 Human Rights Watch: l'attacco alla scuola femminile iraniana dovrebbe essere indagato come crimine di guerra Human Rights Watch afferma che l'attacco a una scuola elementare nel sud dell'Iran, in cui sono morte almeno 160 persone, molte delle quali scolari, dovrebbe essere indagato come crimine di guerra. "I responsabili di un attacco illegale dovrebbero essere chiamati a risponderne, e chiunque sia responsabile di crimini di guerra dovrebbe essere perseguito penalmente", ha affermato Sophia Jones, ricercatrice open source del Digital Investigations Lab di HRW. "È necessaria un'indagine rapida e approfondita su questo attacco, per verificare se i responsabili avrebbero dovuto sapere che lì c'era una scuola e che sarebbe stata piena di bambini e dei loro insegnanti prima di mezzogiorno", ha aggiunto Jones. L'attacco è stato uno dei centinaia di attacchi condotti in Iran dalle forze statunitensi e israeliane il primo giorno dell'operazione, il 28 febbraio. Ore 06:00 RIEPILOGO ULTIMI AVVENIMENTI Il Kuwait afferma che due membri del personale addetto alla sicurezza di frontiera sono stati uccisi mentre erano in servizio e che gli attacchi al suo aeroporto internazionale e all'ufficio della previdenza sociale hanno causato incendi.

L'Arabia Saudita afferma di aver sventato un attacco al quartiere diplomatico di Riad e di aver abbattuto diversi droni nel suo spazio aereo.

Le forze israeliane hanno bombardato un hotel nel centro di Beirut, uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre 10.

Trump ha nuovamente chiesto la "resa incondizionata" dell'Iran, affermando che la guerra finirà solo quando i leader iraniani "si sfogheranno" o quando il loro esercito sarà reso inutile.

Human Rights Watch afferma che l'attacco alla scuola femminile di Minab, in Iran, il 28 febbraio dovrebbe essere indagato come crimine di guerra.

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Ore 22:00 Araghchi: Trump ha "ucciso" il gesto dell'Iran verso i suoi vicini

"Il presidente Pezeshkian si è detto disponibile a una de-escalation nella nostra regione, a patto che lo spazio aereo, il territorio e le acque dei nostri vicini non vengano utilizzati per attaccare il popolo iraniano", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano su X. In mattinata , il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che i paesi vicini non saranno più presi di mira, a meno che un attacco non parta da lì. "Il gesto dell'Iran verso i nostri vicini è stato quasi immediatamente represso dal presidente Trump", ha continuato Araghchi. L'Iran è stato colpito da attacchi poco dopo la pubblicazione della dichiarazione del presidente, che hanno innescato un'ondata di attacchi contro quelle che, secondo il presidente, erano risorse statunitensi nei paesi limitrofi del Golfo. Ore 21:30 Hezbollah rivendica una serie di attacchi con droni e razzi nel nord di Israele L'Hezbollah libanese afferma di aver effettuato sabato diversi attacchi contro città nel nord di Israele. In una serie di dichiarazioni, il gruppo ha affermato di aver lanciato uno sciame di droni contro la città costiera di Nahariya intorno alle 13:40 ora locale (11:40 GMT). Più tardi in serata, il gruppo ha dichiarato di aver preso di nuovo di mira la città, prima con quello che ha descritto come un razzo lanciagranate intorno alle 20:00 ora locale (18:00 GMT), seguito da una raffica di razzi 15 minuti dopo. In precedenza, Hezbollah aveva anche affermato di aver effettuato un attacco con droni contro la città di Kiryat Shmona.

Ore 21:00 Il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano: gli Stati Uniti stanno fallendo nei loro obiettivi per l'Iran

Il segretario generale del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha affermato che gli Stati Uniti pensavano di poter condurre una guerra di breve durata in Iran e di poter seminare il caos assassinando la Guida suprema Ali Khamenei e altri leader, ma che entrambe queste ipotesi si sono rivelate errate. Ha affermato che i leader iraniani hanno messo in guardia i gruppi separatisti dal muoversi contro il governo e che il popolo iraniano è unito di fronte alla guerra tra Stati Uniti e Israele. Larijani ha liquidato come insensato il desiderio del presidente statunitense Trump di scegliere la futura leadership iraniana e ha ribadito la posizione del governo iraniano secondo cui i suoi vicini non saranno attaccati finché non permetteranno che il loro territorio venga utilizzato per attaccare l'Iran.

Le sirene hanno risuonato nel nord di Israele, a Gerusalemme e a Tel Aviv, mentre i missili iraniani prendevano di mira la zona. Le relazioni pubbliche dell'IRGC hanno annunciato di aver portato a termine con successo un'operazione combinata di droni e missili contro obiettivi statunitensi e israeliani. Inoltre, hanno precisato che gli obiettivi ad Haifa sono stati colpiti con "nuovi missili a combustibile solido 'Kheibar Shekan'", che, a suo dire, erano in grado di effettuare attacchi guidati fino al punto di impatto.

Ore 20:00 La Turchia mette in guardia contro un'ulteriore escalation in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avvertito che i recenti sviluppi in Medio Oriente sollevano serie preoccupazioni per la pace e la stabilità regionale. Parlando a nome dell'Organizzazione degli Stati turchi, Fidan ha affermato che il gruppo non vuole che il conflitto si intensifichi ulteriormente e sta monitorando attentamente gli sviluppi. Ha affermato che il blocco ha adottato una dichiarazione congiunta in cui afferma che qualsiasi attacco contro uno dei suoi stati membri sarà considerato motivo di seria preoccupazione per tutti i membri. L'Organizzazione degli Stati turchi è un gruppo intergovernativo composto da Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia e Uzbekistan, mentre Ungheria, Turkmenistan e Cipro del Nord hanno lo status di osservatori.

Ore 19:30 Ecco un riepilogo degli ultimi sviluppi:

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le forze israeliane hanno attaccato la città di Nabi Chit nella valle della Bekaa durante la notte, uccidendo almeno 41 persone.

Secondo il Centro operativo per le emergenze sanitarie del Ministero della Salute pubblica, il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano è salito a 339, mentre 117 sono rimasti feriti.

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha affermato che la nazione si trova in un "tempo di guerra" e che il Paese è "pienamente preparato ad affrontare queste minacce".

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico contro il Paese e ha poi aggiunto che "la minaccia alla sicurezza è stata eliminata".

Un portavoce militare iraniano ha avvertito che qualsiasi nave statunitense che entri nel Golfo finirà sul fondo del mare.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli attacchi americani contro l'Iran hanno danneggiato in modo significativo le capacità militari del Paese e che gli Stati Uniti hanno "fatto un favore al mondo" scatenando la loro guerra contro l'Iran.

L'esercito israeliano afferma di aver distrutto 16 velivoli appartenenti alla Forza Quds dell'IRGC e di aver preso di mira il suo "centro di comando centrale della difesa aerea". Ha inoltre affermato di aver colpito più di 170 siti in Libano in 48 ore.

Il presidente iraniano Masmoud Pezeshkian ha ribadito che l'Iran non sta attaccando i suoi vicini amici, bensì le basi e le strutture statunitensi, aggiungendo che ciò non nega il suo diritto a difendersi dalle aggressioni.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il Ghana, la Germania e il Libano hanno condannato l'attacco di venerdì a una base delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, in cui sono rimasti gravemente feriti tre caschi blu ghanesi.

Ore 19:00 Israele ha ucciso oggi 45 persone in Libano

Nel suo ultimo aggiornamento sulle vittime, il Ministero della Salute libanese afferma che il bilancio totale delle vittime da lunedì 2 marzo è di almeno 339 persone. Il ministero ha aggiunto che almeno 117 persone sono rimaste ferite. Inoltre, ci sono 112.525 sfollati che attualmente si trovano nei rifugi. Ore 18:30 Hezbollah rivendica un'imboscata ai soldati israeliani nel sud del Libano Il gruppo afferma su Telegram di aver lanciato un "attacco a sorpresa" contro i soldati israeliani alla periferia della città di Khiam, molto vicino al confine tra Israele e Libano, questa mattina presto. Israele ha ordinato alle truppe di avanzare in Libano dopo che Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi contro Israele nella notte di lunedì, dando il via a una devastante ondata di attacchi aerei israeliani in tutto il Paese. Ore 18:00 L'Arabia Saudita conferma che un missile balistico è caduto vicino alla base aerea di Prince Sultan Il Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita afferma che un missile balistico è atterrato in una zona disabitata dopo essere stato lanciato verso la base aerea di Prince Sultan. In una dichiarazione, il portavoce ufficiale del ministero ha affermato che il missile è caduto senza causare vittime o danni. La base aerea Prince Sultan, situata a sud-est di Riyadh, ospita le forze militari saudite e statunitensi. Ore 17:30 Il Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito il diritto all'autodifesa contro Stati Uniti e Israele Il Ministero degli Esteri iraniano ha affermato in una nota che rispondere alla "brutale aggressione militare" degli Stati Uniti e di Israele è un diritto intrinseco del Paese all'autodifesa. Ha affermato che Teheran continuerà ad agire "finché l'aggressione non cesserà o finché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non avrà adempiuto al suo dovere identificando gli aggressori". Nella dichiarazione si afferma che, secondo il diritto internazionale, "agli Stati è vietato consentire che il loro territorio venga utilizzato, direttamente o indirettamente, per infliggere danni e arrecare danno ad altri Stati". Il Ministero degli Esteri ha affermato che l'Iran ha intrapreso "operazioni difensive necessarie e proporzionate" contro le basi statunitensi e che sono stati emessi continui avvertimenti. Ciò non deve “in alcun modo essere interpretato come inimicizia o ostilità nei confronti dei paesi della regione”, si legge nella dichiarazione. Ore 17:00 Iran lancia un attacco alla base statunitense in Bahrein Il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) afferma di aver preso di mira "la base statunitense di Juffair, in Bahrein, con missili a propellente solido e liquido". Secondo l'IRGC, l'attacco è avvenuto in risposta a un attacco statunitense a un impianto di desalinizzazione a Qeshm. Il ministro degli Esteri Araghchi ha dichiarato in precedenza che l'attacco degli Stati Uniti ha interrotto l'approvvigionamento idrico di 30 villaggi. Il Ministero degli Interni del Bahrein ha dichiarato a X che le sirene antiaeree stanno suonando e ha esortato i residenti a mantenere la calma e a cercare riparo. Ore 16:30 Corbyn, ex leader del partito laburista britannico esorta il Regno Unito a non lasciarsi trascinare in "un'altra guerra illegale" Jeremy Corbyn ha esortato il Regno Unito a non lasciarsi coinvolgere in quella che ha definito "un'altra guerra illegale" durante una protesta a Londra per chiedere la fine degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. In una dichiarazione letta oggi ai dimostranti fuori dall'ambasciata statunitense, l'ex leader laburista ha fatto riferimento alle proteste di massa contro l'invasione dell'Iraq del 2003, affermando che molte persone si erano opposte a quella guerra ma erano state ignorate. "Per troppo tempo il Regno Unito ha seguito ciecamente gli Stati Uniti, abbandonandosi a interventi catastrofici in tutto il mondo", si legge nella dichiarazione. "Siamo qui per difendere qualcosa di diverso, una politica estera basata sulla cooperazione, l'uguaglianza e la sovranità", ha aggiunto. In precedenza, abbiamo riferito che almeno 5.000 manifestanti hanno marciato nel centro di Londra, chiedendo la fine degli attacchi israelo-americani contro l'Iran, secondo la polizia metropolitana. Ore 16:00 Sale a 294 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA), citando il Centro operativo per le emergenze sanitarie del Ministero della Salute pubblica, ha aggiunto che da lunedì 2 marzo sono rimaste ferite 1.023 persone. Israele continua a bombardare il Paese con attacchi aerei; il più recente è stato quello sulla città di Zibdin, nella zona di Nabatieh, secondo l'NNA, intorno alle 16:00 ora locale (14:00 GMT). Ore 15:30 Trump: gli Stati Uniti hanno "fatto un favore al mondo" dichiarando guerra all'Iran Il presidente degli Stati Uniti afferma che su una scala da 0 a 10, i progressi della campagna del suo Paese contro l'Iran sono finora pari a 15. La guerra contro l'Iran è "un servizio che stiamo fornendo non al Medio Oriente ma al mondo", ha affermato Trump. "Erano persone malate, molto malate", ha detto riferendosi alle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele finora. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi tra Stati Uniti e Israele hanno causato finora la morte di oltre 1.330 persone.

Ore 15:00 Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano afferma che le sue forze hanno preso di mira una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Golfo

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran afferma che le sue forze hanno preso di mira una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Golfo.

"Una petroliera con il nome commerciale 'Louise P' e la bandiera delle Isole Marshall, uno dei beni dell'America terrorista, è stata colpita da un drone nel mezzo del Golfo Persico", si legge sul suo sito web, Sepah News.

Ore 14:30 CENTCOM: i funzionari del Bahrein, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno discusso di "lavorare insieme per garantire la stabilità"

Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i rappresentanti del Bahrein, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno tenuto giovedì un incontro virtuale in cui hanno discusso "dell'importanza di lavorare insieme per garantire la pace e la stabilità".

I partecipanti hanno anche discusso "dell'attuale contesto di sicurezza regionale e delle deliberate aggressioni e degli attacchi del regime iraniano contro civili innocenti in tutto il Medio Oriente".

All'incontro hanno partecipato lo sceicco Nasser bin Hamad Al Khalifa, consigliere per la sicurezza nazionale e segretario generale del Consiglio supremo di difesa del Regno del Bahrein; il maresciallo capo dell'aeronautica Richard Knighton, capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito; e il comandante del CENTCOM, ammiraglio Brad Cooper.

Ore 14:00 Un collaboratore di Pezeshkian afferma che il messaggio del presidente è "chiaro"

Abbiamo ricevuto una dichiarazione dal vicedirettore per le comunicazioni e gli annunci pubblici dell'ufficio di Pezeshkian in merito alle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente iraniano, in cui si afferma che il suo messaggio è stato "chiaro".

Ecco le dichiarazioni tradotte di Mehdi Tabatabaei sui social media:

Se i paesi della regione non collaborano all'attacco degli Stati Uniti all'Iran, non li attaccheremo.

L'Iran non si sottometterà mai alla coercizione.

Le nostre potenti forze armate risponderanno con decisione a qualsiasi aggressione proveniente dalle basi statunitensi nella regione.

Ore 13:30 Quattro bambini tra i sei uccisi nell'attacco israeliano alla città di Shmestar in Libano

Israele ha attaccato la città libanese di Shmestar, nel governatorato di Baalbek-Hermel, uccidendo sei persone, secondo il Ministero della Salute del Paese.

Tra le vittime ci sono anche quattro bambini e una donna, ha aggiunto.

Ore 13:00 Emirati Arabi Uniti presi di mira da 16 missili balistici e 121 droni

Secondo le autorità del Paese, oggi sono stati lanciati almeno 16 missili balistici e 121 droni contro gli Emirati Arabi Uniti. Tutti i missili, tranne uno caduto in mare, sono stati intercettati. Almeno 119 droni sono stati intercettati e due si sono schiantati all'interno del territorio degli Emirati Arabi Uniti, hanno affermato. Dall'inizio della guerra: Sono stati rilevati 221 missili balistici. 205 sono stati distrutti e 14 sono caduti in mare. Due sono caduti negli Emirati Arabi Uniti.

Sono stati rilevati 1.305 droni iraniani. 1.229 sono stati intercettati e 76 sono atterrati nel territorio degli Emirati Arabi Uniti.

Sono stati individuati e distrutti anche otto missili da crociera.

Questi attacchi hanno provocato la morte di tre cittadini pakistani, nepalesi e bengalesi e il ferimento lieve di 112 cittadini emiratini, egiziani, etiopi, filippini, pakistani, iraniani, indiani, bengalesi, cingalesi, azeri, yemeniti, ugandesi, eritrei, libanesi, afghani, del Bahrein, delle Comore e turchi.

Ore 12:30 Trump: l'Iran si è "arreso" ai vicini e promette attacchi "molto duri"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena rilasciato una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social, minacciando che l'Iran "sarà colpito molto duramente" oggi. Trump ha sostenuto che l'Iran si è scusato e si è "arreso" ai suoi vicini del Medio Oriente e ha anche "promesso che non sparerà più contro di loro". Ha sostenuto che “questa promessa è stata fatta solo a causa dell’incessante attacco degli Stati Uniti e di Israele”. Come abbiamo riportato, Pezeshkian ha dichiarato in un messaggio preregistrato diffuso oggi che il Consiglio di leadership ad interim dell'Iran aveva approvato la sospensione degli attacchi contro i paesi confinanti , a meno che un attacco contro l'Iran non provenisse da lì. A questo messaggio è seguita una dichiarazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), in cui si avvertiva che tutte le basi e gli interessi militari di Stati Uniti e Israele sarebbero stati considerati "obiettivi primari" se gli attacchi contro l'Iran fossero continuati. Nel suo messaggio sui social media, Trump ha promesso ulteriori attacchi oggi. "A causa del cattivo comportamento dell'Iran, ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi, e che potrebbero essere distrutti completamente o uccisi", ha scritto. Ore 12:00 L'IRGC annuncia la 25a ondata di attacchi missilistici e con droni Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha annunciato una 25a ondata di attacchi con missili e droni contro centri militari e di supporto militare. In una breve dichiarazione diffusa dai media statali iraniani, l'IRGC ha affermato che nell'operazione sono stati utilizzati il ??missile ipersonico Fatah e i missili balistici Emad. Ore 11:30 Numerose esplosioni a Teheran Sono state segnalate numerose esplosioni a Teheran in seguito all'annuncio da parte dell'esercito israeliano di aver lanciato un nuovo attacco. Secondo quanto riportato da fonti locali, nella capitale iraniana si sono verificate diverse esplosioni. I video che circolano sui social media mostrano dense colonne di fumo che si alzano dalla contea di Qarchak, a sud-est di Teheran, mentre circolano notizie non confermate di attacchi contro una base delle Guardie Rivoluzionarie nella zona.

Ore 11:00 Sale a 26 il bilancio delle vittime dell'attacco aereo israeliano a Nabi Chit, in Libano

Secondo i media statali libanesi, il numero delle persone uccise negli attacchi aerei israeliani su Nabi Chit , nella valle orientale della Bekaa, è ora salito ad almeno 26. Ore 10:30 Foto: Conseguenze di un attacco aereo israeliano nella periferia sud di Beirut

Ore 10:00 Un bombardiere statunitense atterra nel Gloucestershire, in Gran Bretagna, mentre il Regno Unito consente l'uso delle basi militari

Il B-1 Lancer da 146 piedi è arrivato alla RAF Fairford nel Gloucestershire venerdì sera, dopo che il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha concesso l'autorizzazione agli Stati Uniti per un'azione difensiva contro i siti missilistici iraniani dalle basi del Regno Unito. Lo sviluppo arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alcuni politici britannici, tra cui il leader conservatore Kemi Badenoch, hanno criticato Starmer per il ritardo nel concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle basi militari. Starmer ha difeso la sua decisione, sostenendo che la guerra potrebbe essere stata illegale e priva di un piano valido e ben ponderato.

Ore 09:30 Pezeshkian: i paesi vicini non saranno più presi di mira, a meno che non vengano lanciati attacchi da lì

Il consiglio direttivo provvisorio iraniano ha approvato ieri che i paesi confinanti non saranno più attaccati, a meno che non parta da lì un attacco all'Iran, ha affermato il presidente Masoud Pezeshkian.

In alcune dichiarazioni diffuse dai media iraniani, il presidente si è anche scusato con i paesi vicini per gli attacchi avvenuti nei giorni scorsi.

Ore 09:00 Sale a 16 il numero delle persone uccise negli attacchi aerei israeliani su Nabi Chit, in Libano.

Secondo le autorità sanitarie, il numero delle persone uccise negli attacchi aerei israeliani notturni sulla città libanese di Nabi Chit è ora salito ad almeno 16.

Altre 35 persone sono rimaste ferite.

Ore 08:30 "Forte probabilità di azione": un gruppo curdo iraniano pianifica una possibile offensiva di terra in Iran

Babasheikh Hosseini, segretario generale dell'Organizzazione Khabat del Kurdistan iraniano con base in Iraq, ha dichiarato ad Al Jazeera che è molto probabile che i combattenti curdi iraniani con base in Iraq organizzino un'operazione di terra in Iran, confermando che gli Stati Uniti hanno preso contatto "attraverso vari canali".

Alla domanda di Al Jazeera se i suoi combattenti stessero già organizzando un'operazione di terra, Hosseini ha risposto: "Al momento, no. Non siamo impegnati in alcuna operazione offensiva".

Ha aggiunto però che "pianifichiamo da tempo e ora che le condizioni sono più favorevoli, c'è una forte probabilità di agire".

Hosseini ha affermato che non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma "è molto probabile che procederemo con un'operazione di terra".

Ecco altri suoi commenti:

"Gli americani ci hanno contattato attraverso vari canali, ma finora non ci siamo incontrati direttamente, ma sono stati loro a contattarci.

"Ci hanno chiesto cosa avremmo dovuto fare con questo regime, quali sarebbero stati i modi e le modalità per cooperare insieme in futuro, ma solo in quel contesto.

“Finora non c'è stata alcuna comunicazione diretta, ma solo tramite intermediari, tramite altri curdi.

"Quando arriverà il momento e li incontreremo, la situazione diventerà chiara sul campo operativo. Naturalmente, sul campo operativo avremo bisogno di armi, esplosivi e anche di equipaggiamenti avanzati.

"Come sapete, l'equipaggiamento che abbiamo è basilare e vecchio, le guerre odierne sono più avanzate di prima, quindi se ci fosse qualcosa del genere, avremmo questa richiesta."

Ore 08:00 L'Iran attacca una petroliera battente bandiera maltese nel Golfo vicino allo Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha dichiarato di aver attaccato una petroliera, la Prima, nel Golfo con un drone "dopo aver ignorato i ripetuti avvertimenti della Marina dell'IRGC in merito al divieto di traffico e alla natura pericolosa dello Stretto di Hormuz".

Il rapporto afferma che l'incidente contro "la petroliera incriminata" è avvenuto "pochi minuti fa" questa mattina.

Secondo il sito web MarineTraffic, Prima è una petroliera e chimichiera che naviga sotto bandiera maltese.

Ore 07:30 Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai

Tutti i voli Emirates da e per la città di Dubai negli Emirati Arabi Uniti sono stati sospesi fino a nuovo avviso, ha comunicato la compagnia aerea.

Questa novità arriva un giorno dopo che il portavoce della compagnia aveva dichiarato venerdì all'agenzia di stampa Reuters che Emirates prevedeva un ritorno al 100 percento della sua rete nei prossimi giorni.

Ore 07:00 L'IRGC afferma che i "gruppi separatisti" sono presi di mira nella regione curda dell'Iraq

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha dichiarato di aver preso di mira questa mattina "tre sedi di gruppi separatisti" nella regione curda dell'Iraq.

"Se i gruppi separatisti nella regione faranno qualsiasi mossa contro l'integrità territoriale dell'Iran, li annienteremo", si legge nella dichiarazione dell'IRGC, riportata dall'agenzia di stampa Tasnim.

Ore 06:30 Almeno 12 persone uccise nel Libano orientale: Ministero

Il Ministero della Salute libanese afferma che almeno 12 persone sono state uccise e 33 ferite nei raid aerei israeliani sulla città di Nabi Chit, nella valle orientale della Bekaa.

La scorsa settimana, l'esercito israeliano ha ordinato uno sfollamento forzato su larga scala dal Libano meridionale e dalla periferia meridionale di Beirut, provocando un enorme esodo di civili da queste aree.

Dall'inizio del conflitto in Libano sono state uccise più di 200 persone e si stima che circa 95.000 siano state sfollate.

Ore 06:00 Almeno 8 persone sono state uccise negli attacchi israelo-americani nella provincia centrale iraniana di Isfahan: fonti ufficiali

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim, sabato gli attacchi israelo-americani contro la provincia centrale iraniana di Isfahan hanno causato la morte di almeno otto persone.

"Otto cittadini, tra cui una donna, sono stati uccisi in questi attacchi terroristici", ha affermato Akbar Salehi, un funzionario della sicurezza presso l'ufficio del governatore nella provincia di Isfahan.

"I caccia americani e del regime sionista hanno attaccato zone della città di Isfahan e di altre sette città della provincia", ha detto Salehi, aggiungendo che "80 case sono state gravemente danneggiate" nella città, così come nelle zone di Lenjan e Borkhar.

Ore 05:30 L'IRGC rivendica la distruzione di sistemi radar, depositi di carburante e piste negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait

In una dichiarazione rilasciata sabato, l'IRGC ha affermato che l'ultima fase dell'operazione prevedeva attacchi combinati su larga scala con l'impiego di missili e droni di nuova generazione contro le posizioni statunitensi.

Secondo il comunicato diffuso dall'agenzia di stampa IRNA, uno degli obiettivi principali era la base aerea di al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti, dove missili di precisione e droni hanno colpito installazioni chiave. L'IRGC ha dichiarato che l'attacco ha distrutto un avanzato sistema radar di allerta precoce, hangar utilizzati per la manutenzione dei droni MQ-9 e strutture collegate agli aerei da ricognizione statunitensi, tra cui l'U-2.

L'IRGC ha inoltre segnalato pesanti attacchi missilistici alla base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, affermando che i missili da crociera e balistici hanno danneggiato i sistemi radar della base, i depositi di carburante e due piste utilizzate dagli aerei statunitensi.

Ore 05:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi "su larga scala" contro obiettivi nella capitale iraniana, Teheran, mentre ondate di missili iraniani hanno preso di mira diverse zone di Israele durante la notte.

Gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso tre persone nella regione libanese della Bekaa e ne hanno ferite altre 16.

Secondo quanto riferito, dei missili sono stati intercettati sopra la città giordana di Aqaba, mentre le sirene antiaeree sono state attivate in due occasioni durante la notte in Bahrein.

L'Arabia Saudita ha distrutto un missile balistico lanciato verso la base aerea di Prince Sultan. Ha inoltre distrutto dei droni diretti al giacimento petrolifero di Shaybah.

Dubai ha segnalato un "incidente minore" a seguito di un'"intercettazione". Diversi voli stavano sorvolando l'aeroporto di Dubai e non sono riusciti ad atterrare.

Il Presidente Trump parteciperà alla restituzione delle salme di sei soldati statunitensi uccisi nell'attacco iraniano al Kuwait. La cerimonia si terrà sabato presso la base aerea di Dover, nel Delaware.

Enormi esplosioni hanno colpito diverse località dell'Iran, tra cui la capitale Teheran, durante la notte, mentre la guerra entra nel suo ottavo giorno.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole una “resa incondizionata” dall’Iran, avvertendo che senza di essa non si potrà raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

Il Comando centrale dell'esercito statunitense afferma che questa settimana sono stati colpiti più di 3.000 obiettivi in ??Iran e che 43 navi da guerra iraniane sono state distrutte.

Amir-Saeid Iravani, ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza dell'ONU che gli Stati Uniti e Israele stanno bombardando aree civili nel suo Paese, affermando: "Questi atti costituiscono chiari crimini di guerra e crimini contro l'umanità".

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno chiesto un'indagine indipendente sull'attacco a una scuola femminile in Iran, in cui sono morte 165 studentesse questa settimana. La richiesta arriva mentre i media riportano che l'esercito statunitense è probabilmente responsabile dell'attacco.

L'Autorità generale per l'aviazione civile del Qatar ha dichiarato che riprenderà il traffico aereo lungo le rotte di emergenza per voli di evacuazione e cargo "limitati".

Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, gli Stati Uniti sono sulla buona strada per prendere il controllo dello spazio aereo iraniano e Washington punta ad assumerne il controllo totale entro sei settimane.

L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency riferisce che gli ultimi attacchi israeliani nel Libano orientale hanno ucciso quattro persone e ne hanno ferite altre 13.

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Ore 20:00 il presidente della Camera Ghalibaf: Saranno gli iraniani, non la "gang di Epstein", a determinare il destino della nazione

"Trump non si rende ancora conto della calamità che ha causato a se stesso e ai soldati americani martirizzando il nostro Imam, e vuole dettare le condizioni a una nazione", ha affermato Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano.

Gli Stati Uniti, ha detto, ora capiranno che "il destino del caro Iran, che è più prezioso della vita, sarà determinato esclusivamente dalla fiera nazione iraniana, non dalla banda di Epstein".

Ore 19:30 Casa Bianca: Gli Stati Uniti puntano a controllare lo spazio aereo iraniano entro sei settimane

Gli Stati Uniti sono sulla buona strada per controllare lo spazio aereo iraniano, ha dichiarato ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che Washington si aspetta che gli obiettivi statunitensi raggiungibili vengano completati entro quattro-sei settimane.

Ore 19:00 Reuters: Israele bombarda l'Iran occidentale per aiutare i gruppi curdi a prendere il controllo

Reuters citando funzionari a condizione di anonimato ha riferito che Israele sta bombardando alcune parti dell'Iran occidentale nel tentativo di aiutare i gruppi curdi iraniani a prendere il controllo delle città di confine.

Gli Stati Uniti e Israele hanno radunati i gruppi curdi iraniani per lanciare un'insurrezione contro lo Stato iraniano.

Ore 18:30 L'IRGC avvia la 23a ondata di attacchi

Secondo una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver avviato l'ultimo ciclo di attacchi.

L'aggiornamento è arrivato mentre l'esercito israeliano segnalava che dall'Iran venivano lanciati missili verso Israele.

Ore 18:00 Mosca esprime solidarietà all'Iran e porge le condoglianze dopo l'uccisione di Khamenei

Il viceministro degli Esteri russo ha visitato l'ambasciata iraniana a Mosca per porgere le condoglianze in seguito all'uccisione della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei.

In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri russo ha affermato che il viceministro degli Esteri Andrey Rudenko ha visitato ieri l'ambasciata e ha trasmesso le condoglianze del ministro degli Esteri Sergey Lavrov al popolo iraniano.

Rudenko ha anche firmato un libro di condoglianze per la famiglia di Khamenei e per le vittime di quella che Mosca ha descritto come "un'aggressione tra Stati Uniti e Israele".

Durante un incontro con l'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, Rudenko ha anche espresso solidarietà al popolo iraniano.

Ore 17:30 La Germania ritira altre truppe dal Medio Oriente

Secondo un portavoce militare tedesco, la Germania ha ritirato ulteriori truppe della Bundeswehr dal Medio Oriente, mentre aumentano le tensioni durante il settimo giorno della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Il portavoce ha dichiarato a Reuters che i soldati dispiegati nella Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) vengono ritirati a causa della situazione di sicurezza. La Germania aveva già ridotto drasticamente la sua presenza militare a Erbil, nel nord dell'Iraq.

L'agenzia di stampa tedesca RND ha riferito che le truppe di stanza in Bahrein sono già tornate in Germania e che sono in corso i preparativi per il ritiro dal Kuwait.

L'RND ha anche affermato che soldati e personale dell'ambasciata tedesca a Baghdad sarebbero stati trasferiti in Giordania. Il Ministero degli Esteri tedesco non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Circa 500 soldati tedeschi sono dispiegati nella regione, principalmente in Iraq e Giordania, anche se di recente le autorità hanno trasferito il personale da alcuni campi e ridotto i contingenti a causa dei crescenti rischi per la sicurezza.

Ore 17:00 Sanchez chiede cooperazione con gli Stati Uniti nonostante le tensioni per gli attacchi all'Iran

Il primo ministro spagnolo Sanchez ha chiesto una "leale cooperazione" con gli Stati Uniti nonostante le crescenti tensioni tra i due alleati in seguito agli attacchi di Washington contro l'Iran.

Parlando insieme al primo ministro portoghese Montenegro, Sanchez ha affermato che le relazioni con Washington dovrebbero svolgersi "con rispetto, in uno spirito di leale cooperazione e su un piano di parità".

Sanchez ha nuovamente criticato gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, descrivendoli come un "errore straordinario" e affermando che "non erano conformi al diritto internazionale".

In precedenza il presidente Trump aveva criticato il governo di Sanchez, definendo la Spagna un alleato "terribile" e minacciando di interrompere i legami commerciali.

Sanchez rispose ribadendo la sua opposizione alla guerra e il suo rifiuto di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi nel sud della Spagna per lanciare attacchi contro l'Iran.

Ore 16:30 Sale a 217 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano

Il Ministero della Salute libanese afferma che gli attacchi israeliani nel Paese da lunedì hanno ucciso un totale di 217 persone e ne hanno ferite 798.

Ore 16:00 Il ministro dell'istruzione iraniano esorta l'UNICEF a condannare gli attacchi alle scuole

Il ministro dell'Istruzione iraniano ha scritto all'UNICEF chiedendo la condanna di quelli che ha descritto come attacchi contro scuole, studenti e infrastrutture educative in tutto il Paese.

Nella lettera, Alireza Kazemi ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver condotto attacchi che, a suo dire, avevano preso di mira aree residenziali, strutture sanitarie e scuole.

Kazemi ha affermato che gli attacchi hanno ucciso e ferito studenti e insegnanti in diverse province, tra cui Minab, Fars, Ilam, Azerbaigian orientale, Teheran e Qazvin, nonché nelle contee intorno alla capitale.

Secondo la lettera, circa 20 centri educativi sono stati gravemente danneggiati, alcuni dei quali completamente distrutti, interrompendo le lezioni per migliaia di studenti.

In precedenza, abbiamo riferito che, secondo l'UNICEF, quasi 200 bambini sono stati uccisi in tutto il Medio Oriente da quando, nel fine settimana, gli Stati Uniti e Israele hanno intensificato gli attacchi contro l'Iran.

Ore 15:30 L'Iran lancia attacchi missilistici contro i gruppi di opposizione curdi nella regione del Kurdistan iracheno

Secondo la televisione di Stato iraniana, l'Iran ha effettuato attacchi missilistici contro gruppi di opposizione armata curda nella regione curda dell'Iraq settentrionale.

Il rapporto afferma che le forze iraniane hanno attaccato posizioni appartenenti a quelli che Teheran ha descritto come gruppi separatisti anti-iraniani con sede nella regione curda semi-autonoma del nord dell'Iraq.

Gli attacchi sono avvenuti mentre circolano notizie secondo cui gli Stati Uniti si stanno coordinando con le fazioni di opposizione curde con base in Iraq, che hanno segnalato la possibilità di entrare nel conflitto contro l'Iran.

Ore 15:00 Il cancelliere tedesco Merz: prolungare la guerra non è nell'interesse dell'Europa

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che prolungare la guerra metterebbe a rischio la stabilità regionale e la sicurezza dell'Europa.

Merz ha affermato che un conflitto prolungato minaccia la sicurezza di Israele e dei suoi partner nella regione.

Ha aggiunto che continuare la guerra non è nel loro interesse, mettendo in guardia dai pericoli che potrebbero minacciare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iran.

Secondo Merz, l'instabilità in Iran potrebbe minacciare la sicurezza energetica dell'Europa e innescare ondate migratorie incontrollate.

Ore 14:30 Trump chiede all'Iran la "resa incondizionata"

Il presidente Trump afferma che "non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la RESA INCONDIZIONATA!"

In un post sui social media, Trump ha poi chiesto nuovi leader iraniani che ritiene "accettabili", dopodiché ha affermato che gli Stati Uniti e i loro alleati lavoreranno per aiutare l'Iran a riprendersi.

Ore 14:00 Riepilogo

Ore 14:00 Gli attacchi tra Stati Uniti e Israele hanno ucciso 20 persone, tra cui civili, nella città di Shiraz, nel sud dell'Iran.

Gli attacchi hanno continuato a colpire anche Teheran e le zone del nord-ovest dell'Iran, dove l'Iran teme che i gruppi separatisti curdi con base nella regione curda dell'Iraq settentrionale possano tentare di organizzare un'incursione armata.

Israele ha effettuato altre ondate di attacchi contro il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut, nonché contro città del Libano meridionale, tra cui Sidone, dove sarebbero state uccise cinque persone.

Droni e missili iraniani hanno continuato a colpire le nazioni del Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti hanno tutti segnalato intercettazioni da ieri sera.

Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha avvertito che la guerra in corso potrebbe "far crollare le economie mondiali", con gli esportatori di energia del Golfo che interromperanno la produzione nel giro di poche settimane.

Il presidente iraniano Pezeshkian ha chiesto che vengano fatti sforzi di mediazione per affrontare coloro "che hanno sottovalutato il popolo iraniano e innescato questo conflitto".

Ore 13:00 Il ministero degli Esteri iraniano: Stati Uniti e Israele hanno preso di mira una scuola elementare di Teheran

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver compiuto un attacco contro una scuola elementare in piazza Niloufar a Teheran. In un post su X, Baghaei ha condiviso il filmato di quelle che sembravano aule scolastiche con le finestre distrutte e una vasta area di detriti. Non ha menzionato le vittime.

Ore 12:00 Pezeshkian: la mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che "hanno innescato questo conflitto"

Gli sforzi di mediazione dovrebbero essere diretti agli Stati Uniti e a Israele, afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

"Sia chiaro: siamo impegnati per una pace duratura nella regione, ma non esitiamo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione. La mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che hanno sottovalutato il popolo iraniano e hanno innescato questo conflitto", ha scritto Pezeshkian su X.

Ore 11:30 Turk, ONU: un'indagine rapida e l'assunzione di responsabilità dopo l'attacco mortale in una scuola in Iran

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto agli Stati Uniti di portare a termine "molto rapidamente" l'inchiesta annunciata sull'attacco in cui sono morte 175 persone in una scuola femminile iraniana.

"Quello che abbiamo chiesto sono ovviamente indagini rapide, trasparenti e imparziali, come abbiamo capito sono state annunciate dagli Stati Uniti", ha detto Turk ai giornalisti a Ginevra.

Ha sottolineato che "dobbiamo che ciò avvenga molto rapidamente e dobbiamo anche garantire che le vittime siano chiamate a rispondere delle proprie azioni e ricevano un risarcimento".

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “indagando” sull’attacco a Minab.

Ore 11:00 Cinque morti e sette feriti nell'attacco israeliano a Sidone, in Libano

Il Ministero della Salute libanese afferma che cinque persone sono state uccise e sette ferite negli attacchi israeliani alla città meridionale di Sidone.

Ore 10:30 Cremlino: la guerra contro l'Iran ha alimentato una domanda significativa di energia russa

Il Cremlino afferma che la guerra in Iran ha alimentato la domanda di prodotti energetici russi, un giorno dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una deroga di 30 giorni che consente all'India di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare.

Il conflitto ha lasciato lo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale, praticamente chiuso, con paesi di tutto il mondo tagliati fuori da un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti che la Russia è stata e rimane un fornitore affidabile di petrolio e gas, sia tramite oleodotti che in forma liquefatta.

"Stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda di risorse energetiche russe in relazione alla guerra in Iran", ha affermato.

Ore 10:00 L'Azerbaigian annuncia il ritiro dei suoi diplomatici dall'Iran

L'Azerbaigian sta ritirando i suoi diplomatici dall'Iran per la loro sicurezza, ha affermato il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov.

La decisione arriva un giorno dopo che Baku ha dichiarato che quattro droni iraniani hanno attraversato il suo confine e ferito quattro persone nell'enclave di Nakhchivan.

Ha affermato che l'Azerbaijan stava evacuando i dipendenti dall'ambasciata a Teheran e dal consolato generale a Tabriz.

L'Iran ha negato di aver lanciato l'attacco con i droni.

Ore 09:30 Il ministro dell'energia del Qatar: La guerra potrebbe "far crollare le economie del mondo"

Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, afferma che anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero "settimane o mesi" perché il Qatar torni a un normale ciclo di consegne.

In un'intervista al Financial Times, ha affermato che la guerra potrebbe "far crollare le economie mondiali", prevedendo che tutti gli esportatori di energia del Golfo avrebbero interrotto la produzione nel giro di poche settimane, portando il prezzo del petrolio a 150 dollari al barile.

Ore 09:00 L'Iran ripristinerà gradualmente le attività amministrative

L'Iran ha annunciato che riprenderà gradualmente le attività amministrative e che tutti i ministeri, le organizzazioni e gli organi esecutivi con sede nella provincia di Teheran opereranno con il 20% dei propri dipendenti presenti in loco a partire da domenica 8 marzo. L'annuncio afferma inoltre:

Tutte le dipendenti della provincia lavoreranno da remoto.

Alcune banche rimarranno aperte.

Sono esentate dalla presente direttiva le unità operative degli enti erogatori di servizi, dei comuni, dei centri medici e delle istituzioni militari, di polizia e di sicurezza.

Anche tutti i dirigenti della provincia di Teheran sono esclusi dal lavoro a distanza e sono tenuti a essere presenti sul posto di lavoro.

La direttiva arriva nonostante i continui attacchi israelo-americani contro il Paese.

Ore 08:30 Attacco USA-Israele: 20 morti a Shiraz

Jalil Hasani, vicegovernatore della provincia iraniana di Fars, ha affermato che i recenti attacchi degli Stati Uniti e di Israele hanno ucciso 20 persone e ne hanno ferite 30 nella città di Shiraz.

Secondo quanto riportato dai media statali iraniani, l'attacco è avvenuto in una zona residenziale del quartiere Zibashahr della città, uccidendo "cittadini innocenti".

In precedenza vi avevamo segnalato la morte di due paramedici in un recente attacco a Shiraz.

Ore 08:00 La guerra contro l'Iran è costata a Washington 3,7 miliardi di dollari nelle prime 100 ore

Secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), si stima che le prime 100 ore di guerra degli Stati Uniti contro l'Iran siano costate 3,7 miliardi di dollari, ovvero 891,4 milioni di dollari al giorno.

Mentre sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno indicato che la guerra potrebbe durare settimane, il think tank con sede a Washington DC fa notare che il Dipartimento della Difesa avrà bisogno di più soldi di quelli attualmente stanziati per finanziare la guerra.

"Il costo delle munizioni diminuirà man mano che gli Stati Uniti passeranno a munizioni più economiche", ha affermato il CSIS, spiegando che l'avvio di una campagna aerea è più costoso a causa degli armamenti sofisticati richiesti.

"Tuttavia, i costi non preventivati ??saranno sostanziali... Ciò significa che il Dipartimento della Difesa avrà bisogno di fondi aggiuntivi a un certo punto, perché il livello di tagli al bilancio necessari per finanziare internamente questo conflitto sarebbe probabilmente difficile dal punto di vista politico e operativo", ha affermato.

Ore 07:30 Mezzaluna Rossa: Oltre 3.000 case in Iran danneggiate dagli attacchi USA-Israele

Pir Hossein Kolivand, presidente della Mezzaluna Rossa iraniana, afferma che gli attacchi israelo-americani hanno danneggiato 3.643 siti civili, tra cui 3.090 abitazioni. Sono stati danneggiati anche 528 centri commerciali e di servizi, 14 strutture mediche o farmaceutiche e nove strutture della Mezzaluna Rossa.

La maggior parte degli obiettivi, ha aggiunto, si trovavano in "aree residenziali densamente popolate".

Ore 07:00 L'UNICEF: quasi 200 bambini sono stati uccisi negli attacchi da sabato

Secondo l'UNICEF, sono stati segnalati quasi 200 bambini uccisi in tutto il Medio Oriente da quando, nel fine settimana, è iniziata l'escalation militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.

Almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran, sette in Libano, tre in Israele e una in Kuwait, secondo l’organismo ONU.

"Non sono i bambini a scatenare le guerre, ma pagano un prezzo inaccettabilmente alto. L'escalation militare in Medio Oriente ha già avuto un impatto devastante sui bambini", ha lamentato l'UNICEF.

Secondo l'IRGC, durante il primo giorno degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, una scuola femminile è stata colpita a Minab, nell'Iran meridionale, uccidendo almeno 175 scolarette.

Ore 06:30 Trump alla NBC: gli Stati Uniti non stanno attualmente valutando l'invio di truppe di terra in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato all'emittente televisiva statunitense NBC che sarebbe una "perdita di tempo" prendere in considerazione l'invio di truppe di terra statunitensi in Iran.

"È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere", ha detto Trump alla NBC telefonicamente.

Ha inoltre liquidato come un “commento sprecato” l’avvertimento del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui l’invio di truppe straniere in Iran avrebbe significato un disastro per gli invasori.

Ore 05:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dai notiziari e dal nostro team di Al Jazeera sul campo, durante la notte si sono verificate violente esplosioni in diverse località della capitale iraniana, Teheran, tra cui zone residenziali e nelle vicinanze dell'Università di Teheran.

I caccia israeliani hanno bombardato le città del Libano meridionale e orientale, tra cui Douris nella valle della Bekaa, nonché i sobborghi meridionali della capitale Beirut.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato i diplomatici iraniani presso le ambasciate di tutto il mondo a disertare e chiedere asilo. Trump ha anche offerto l'immunità ai comandanti dell'IRGC se deponessero le armi e disertassero.

Durante la notte, le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il Kuwait, mentre si sentivano segnalazioni di potenti esplosioni.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che le sue forze di difesa aerea hanno intercettato con successo un attacco di droni contro la base aerea di Al Udeid a Doha.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha confermato che tre cittadini australiani si trovavano a bordo di un sottomarino statunitense a propulsione nucleare che ha affondato una nave militare iraniana nell'Oceano Indiano, vicino allo Sri Lanka.

Secondo il Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando la possibilità di congelare miliardi di dollari di beni iraniani detenuti nello Stato del Golfo.

Ore 21:00 Trump sostiene l'offensiva curda in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di sostenere l'offensiva delle forze curde contro l'Iran, in dichiarazioni rilasciate durante un'intervista con Reuters.

"Penso che sia meraviglioso che vogliano farlo. Sarei completamente d'accordo", ha detto Trump.

Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero fornito copertura aerea per un'operazione del genere, Trump ha rifiutato di confermare, affermando: "Non posso dirtelo".

Ha aggiunto che se le forze curde decidessero di procedere con un attacco, il loro obiettivo sarebbe quello di "vincere".

Secondo fonti anonime citate da Reuters, i commenti giungono mentre negli ultimi giorni le milizie curde iraniane hanno discusso con gli Stati Uniti sull'opportunità e le modalità di attaccare le forze di sicurezza iraniane nell'Iran occidentale.

I gruppi hanno sede lungo il confine tra Iran e Iraq, nella regione curda semi-autonoma dell'Iraq.

Ore 20:30 La NATO sostiene di essere in buona posizione per "difendere le popolazioni alleate dalle minacce balistiche"

La NATO afferma di essere in una buona posizione per difendere i membri dell'alleanza dagli attacchi dell'Iran.

Durante un incontro a Bruxelles dei 32 paesi membri dell'alleanza, il Segretario generale Mark Rutte "ha elogiato il Comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) e tutto il personale alleato coinvolto per i loro sforzi congiunti, che hanno permesso di identificare, tracciare e intercettare con successo il missile balistico iraniano", si legge in una dichiarazione.

"Si tratta di una dimostrazione tangibile della capacità dell'Alleanza di difendere le nostre popolazioni da tutte le minacce, comprese quelle rappresentate dai missili balistici", ha aggiunto.

Anche la NATO ha “fermamente condannato” gli attacchi iraniani contro la Turchia, paese membro, ieri, “ed ha espresso la sua piena solidarietà ad Ankara”.

In una dichiarazione separata su X, il portavoce della NATO Martin O'Donnell ha affermato che gli alleati della NATO hanno rafforzato la loro strategia di difesa missilistica balistica a livello di alleanza in seguito all'incidente di Turchia.

Ore 20:00 Pezeshkian: L'esercito iraniano affronterà il separatismo curdo

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso la sua gratitudine al popolo curdo “orgoglioso e onorevole” che “ha sostenuto l’Iran”.

In un post su X, il presidente ha affermato di condividere il dolore delle famiglie curde che hanno perso i propri cari nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Ma i funzionari e l'esercito iraniano, ha aggiunto, in quanto "guardiani della sicurezza, hanno il dovere di contrastare con decisione qualsiasi attività separatista".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in precedenza a Reuters di sostenere l'offensiva delle forze curde contro l'Iran, mentre le milizie curde iraniane e i funzionari statunitensi avrebbero discusso di possibili future operazioni militari.

Ore 19:30 Zelenskyy: gli Stati Uniti chiedono il sostegno dell'Ucraina contro i droni iraniani

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma di aver ricevuto dagli Stati Uniti una richiesta di "supporto specifico" per gestire i droni d'attacco Shahed dell'Iran.

"Ho dato istruzioni di fornire i mezzi necessari e di assicurare la presenza di specialisti ucraini in grado di garantire la sicurezza richiesta", ha scritto Zelenskyy su X. "L'Ucraina aiuta i partner che contribuiscono a garantire la nostra sicurezza e a proteggere la vita del nostro popolo".

Zelensky aveva già dichiarato ieri, nel suo discorso serale, che l'Ucraina rimaneva in contatto quotidiano con i funzionari statunitensi, anche per quanto riguarda la guerra in Iran.

Ore 19:00 La Francia fornirà veicoli blindati e supporto operativo in Libano

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato di offrire sostegno all'esercito libanese e ha invitato Israele a "non estendere la guerra al Libano".

In una lunga missiva su X, Macron ha affermato che la Francia fornirà “veicoli da trasporto blindati, nonché supporto operativo e logistico” all’esercito libanese e ha promesso il suo “pieno sostegno” al governo.

La Francia sta inoltre inviando diverse tonnellate di medicinali e aiuti alle decine di migliaia di civili sfollati dalla parte meridionale del Paese, ha affermato Macron, senza però spiegare in cosa consisterebbe tale assistenza.

"Bisogna fare tutto il possibile per impedire che questo Paese, così vicino alla Francia, venga nuovamente coinvolto in una guerra", ha scritto il presidente. "I libanesi hanno diritto alla pace e alla sicurezza, come tutti in Medio Oriente".

Abbiamo già riferito in precedenza che il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto a Macron di intervenire nella campagna di bombardamenti in corso da parte di Israele.

Ore 18:30 Netanyahu elogia la cooperazione militare "storica" ??con gli Stati Uniti

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato quella che ha definito la cooperazione militare "storica" ??tra Israele e Stati Uniti durante il conflitto in corso.

In un post su X, Netanyahu ha affermato di aver visitato una base aerea nel sud di Israele, dove piloti israeliani e statunitensi operano insieme.

Netanyahu ha aggiunto che Israele continuerà a colpire quelli che ha descritto come obiettivi legati all'Iran e ai gruppi armati in Libano.

"Ringrazio il mio amico Presidente Trump per la cooperazione tra noi e tra Israele e gli Stati Uniti", ha affermato.

Ore 18:00 Dichiarazione congiunta UE-CCG condanna gli attacchi iraniani

Una dichiarazione congiunta rilasciata dall'Unione Europea e dal Consiglio di cooperazione del Golfo dopo le consultazioni di giovedì ha condannato gli attacchi dell'Iran contro i suoi alleati arabi.

Le nazioni del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno sottolineato il loro “impegno affinché i loro territori non vengano utilizzati per lanciare attacchi contro l’Iran”.

Hanno ribadito il loro fermo impegno al dialogo e alla diplomazia come mezzi per risolvere la crisi, elogiando il ruolo costruttivo dell'Oman in questo senso e sottolineando la necessità di ripristinare la stabilità e la sicurezza nella regione.

Ore 17:30 Araghchi: "Non vediamo alcuna ragione per negoziare"

Abbiamo altri commenti dal massimo diplomatico iraniano.

In un'intervista in diretta con la NBC, Abbas Araghchi ha affermato che l'Iran "non chiede un cessate il fuoco".

"Non vediamo alcun motivo per cui dovremmo negoziare con gli Stati Uniti", ha detto. "Quando abbiamo negoziato con loro due volte, ogni volta ci hanno attaccato nel bel mezzo dei negoziati".

Araghchi ha anche sottolineato che l'Iran non ha chiuso lo Stretto di Hormuz, affermando che "sono le navi e le petroliere" che si sono rifiutate di attraversare la via d'acqua.

"Non abbiamo intenzione di chiuderlo adesso, ma mentre la guerra continua, prenderemo in considerazione ogni scenario", ha aggiunto.

Ore 17:00 Il ministro degli Esteri iraniano avverte Trump: "Il piano A è fallito"

Abbas Araghchi si è rivolto direttamente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua ultima dichiarazione.

"Il piano A per una vittoria militare rapida e pulita è fallito, signor Presidente", ha scritto il massimo diplomatico iraniano sulla piattaforma social X. "Il suo piano B sarà un fallimento ancora più grande".

Ha concluso affermando che l'occasione per un "accordo unico" è stata "bruciata" durante l'ultimo round di negoziati.

"Israele prima di tutto" significa sempre "America ultima"", ha aggiunto il ministro.

Ore 16:30 L'Iran ringrazia l'Arabia Saudita per non aver permesso l'uso del territorio durante la guerra

L'ambasciatore iraniano in Arabia Saudita, Alireza Enayati, ha affermato che il suo Paese apprezza l'impegno dell'Arabia Saudita a non consentire che il suo spazio aereo o il suo territorio vengano utilizzati durante la guerra in corso con gli Stati Uniti e Israele.

"Apprezziamo ciò che abbiamo ripetutamente sentito dall'Arabia Saudita: non consente che il suo spazio aereo, le sue acque o il suo territorio vengano utilizzati contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha detto all'AFP.

Prima dello scoppio della guerra, Riad aveva dato il suo appoggio agli sforzi diplomatici volti a stemperare le tensioni tra Teheran e Washington e aveva promesso che il suo spazio aereo non sarebbe stato utilizzato per attacchi contro l'Iran.

Ore 16:00 Erdogan ha ribadito a Macron che la Turchia spinge per la ripresa dei negoziati con l'Iran

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato al presidente francese Emmanuel Macron che Ankara sta spingendo per la ripresa dei negoziati sull'Iran.

In una telefonata odierna, Erdogan ha affermato che la Turchia sta compiendo "intensi sforzi" per rafforzare le condizioni per la diplomazia, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Ha inoltre avvertito che il prolungamento del conflitto che coinvolge l'Iran creerebbe instabilità sia nella regione che nel mondo intero.

Il leader turco ha aggiunto che la situazione sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in materia di difesa tra gli alleati della NATO.

Ore 15:30 Trump: devo essere coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di ritenere che dovrebbe essere personalmente coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran dopo la morte della guida suprema del Paese.

In un'intervista con Axios, Trump ha affermato che l'Iran starebbe "perdendo tempo" se cercasse di nominare un successore senza il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Ha riconosciuto che Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo assassinato Ali Khamenei, è ampiamente considerato il successore più probabile, ma ha affermato che non accetterebbe tale esito.

"Il figlio di Khamenei è un peso piuma", ha detto Trump. "Devo essere coinvolto nella nomina".

Trump ha aggiunto che avrebbe respinto qualsiasi nuovo leader iraniano che continuasse le politiche della precedente leadership, avvertendo che così facendo si rischierebbe di rinnovare il conflitto con gli Stati Uniti "tra cinque anni".

"Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha affermato.

Ore 15:00 L'Iran afferma che oltre 3.600 siti civili sono stati danneggiati dagli attacchi tra Stati Uniti e Israele

Secondo i dati pubblicati dalla Mezzaluna Rossa iraniana, citati dal governo iraniano su X, oltre 3.600 siti civili sono stati danneggiati in attacchi attribuiti agli Stati Uniti e a Israele.

Secondo quanto riferito, il capo della Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che finora sono state prese di mira 3.643 località civili, tra cui 3.090 abitazioni, 528 centri commerciali, 13 strutture mediche e nove centri della Mezzaluna Rossa.

Il funzionario ha affermato che diversi importanti ospedali sono stati danneggiati, tra cui l'ospedale Khatam, l'ospedale Gandhi e altri centri di riabilitazione e assistenza sociale.

Le autorità iraniane hanno affermato che alcuni pazienti sono rimasti feriti quando le strutture ospedaliere sono crollate durante gli attacchi, mentre strutture come il Valiasr Burns Hospital sono state rese inagibili.

La Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che i rapporti che documentano i danni sono stati presentati al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altri organismi internazionali per eventuali azioni legali.

Ore 14:30 L'OMS afferma di aver verificato 13 attacchi alle infrastrutture sanitarie in Iran

L'OMS afferma di aver verificato più di 10 attacchi alle infrastrutture sanitarie dell'Iran nel corso della campagna tra Stati Uniti e Israele, in cui sono morti quattro operatori sanitari e ne sono rimasti feriti 25.

"L'OMS ha verificato 13 attacchi all'assistenza sanitaria in Iran e uno in Libano", ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa.

Un altro funzionario dell'OMS, durante lo stesso briefing, ha aggiunto che anche quattro ambulanze sono state colpite e che ospedali e altri siti sanitari hanno subito danni di lieve entità a causa degli scioperi nelle vicinanze.

Ore 14:00 Ultimi sviluppi

Missili lanciati dagli Stati Uniti e da Israele hanno colpito due scuole nella città di Parand, a sud-ovest di Teheran, nel contesto dei continui attacchi aerei contro il Paese.

Il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran da sabato è salito a 1.230.

I media israeliani riportano esplosioni nel centro di Israele, mentre i sistemi di difesa intercettavano missili lanciati dall'Iran.

In Libano, l'esercito israeliano ha minacciato gli abitanti della periferia sud di Beirut di abbandonare immediatamente le proprie case, mentre nel sud, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira le città di Harouf e Kfar Rumman.

Almeno otto persone sono state uccise oggi dagli attacchi israeliani in tutto il Libano.

Teheran afferma di aver lanciato attacchi con droni contro le forze statunitensi a Camp Arifjan in Kuwait

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che un missile e sei droni sono caduti all'interno del Paese. L'ufficio stampa di Abu Dhabi ha dichiarato che sei persone sono rimaste ferite dai detriti caduti dai droni, intercettati dai sistemi di difesa aerea sopra l'emirato.

Il presidente dell'Azerbaigian Aliyev ha affermato che l'Iran deve scusarsi dopo che un drone ha ferito due persone nella sua enclave autonoma di Nakhchivan, un incidente di cui l'Iran ha negato la responsabilità.

Ore 13:00 L'Iran nega di aver preso di mira l'Azerbaijan dopo l'attacco con i droni

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha negato che il Paese abbia preso di mira l'Azerbaigian, che in precedenza aveva affermato che due droni iraniani avevano colpito il suo territorio di Nakhchivan, tra cui un edificio aeroportuale.

"La Repubblica islamica dell'Iran non ha preso di mira la Repubblica dell'Azerbaigian", ha dichiarato Gharibabadi in un commento riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. "Non prendiamo di mira i Paesi confinanti".

Ha affermato che "la politica dell'Iran è quella di colpire solo le basi militari dei suoi nemici" che sono attive nella regione e utilizzate per attaccare l'Iran, comprese quelle degli Stati Uniti e di Israele.

Ore 12:30 Aumenta il bilancio delle vittime in Iran a causa degli attacchi statunitensi e israeliani

Il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran da sabato è salito a 1.230, ha riferito l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim.

Ore 12:00 Rutte: "L'articolo 5 non è sul tavolo" per l'incidente missilistico turco

L'agenzia di stampa Reuters ha ricevuto ulteriori commenti dal capo della NATO Mark Rutte sulla situazione in Iran.

Ha affermato che l'incidente di ieri, in cui un missile in avvicinamento allo spazio aereo turco è stato abbattuto dalle difese aeree della NATO, è stato "grave", ma che "nessuno parla dell'articolo 5".

L'articolo 5 della NATO stabilisce che un attacco a uno dei suoi membri è un attacco a tutti gli altri.

L'incidente ha sottolineato la vigilanza della NATO, ha affermato.

Rutte ha aggiunto che è difficile valutare come si concluderà la situazione in Iran, ma ha la sensazione che gli Stati Uniti sappiano cosa stanno facendo.

Ore 11:30 IRGC: inflitti danni significativi agli obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano sostiene di aver inflitto danni ingenti a 20 obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

Ore 11:00 Gli attacchi israeliani hanno ucciso 77 persone in Libano in 4 giorni: Ministero della Salute

Il Ministero della Salute libanese afferma che gli attacchi israeliani nel Paese da lunedì hanno ucciso un totale di 77 persone e ne hanno ferite 527.

Come abbiamo già riferito, almeno otto persone sono state uccise oggi in attacchi di questo tipo, tra cui quattro membri della stessa famiglia nel villaggio meridionale di Kfar Tebnit.

Ore 10:30 Il governo della regione curda dell'Iraq afferma di non far parte di alcuna campagna per espandere la guerra

Il governo regionale curdo ha negato il suo coinvolgimento in qualsiasi piano per armare gruppi e inviarli in Iran, in seguito alle segnalazioni secondo cui i combattenti curdi si sarebbero consultati con gli Stati Uniti sulla possibilità di lanciare attacchi nell'Iran occidentale.

In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Reuters, il portavoce del governo regionale ha affermato che non ha alcun ruolo in alcun tentativo di espandere la guerra in corso o di infiammare le tensioni regionali.

Abbiamo già riferito in precedenza che Nechirvan Barzani, presidente della regione semi-autonoma, ha affermato che "non deve essere coinvolta in alcun conflitto o escalation militare che possa danneggiare la vita e la sicurezza dei nostri concittadini".

Ore 10:00 La Russia afferma che l'Iran non le ha chiesto di fornire armi

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non ha ricevuto alcuna richiesta dall'Iran di inviarle armi durante la guerra in corso.

Alla domanda di un giornalista se Mosca intenda offrire supporto materiale all'Iran, comprese le armi, Peskov ha risposto: "In questo caso, non ci sono state richieste da parte iraniana. La nostra posizione coerente è ben nota a tutti e non ci sono stati cambiamenti al riguardo".

L'anno scorso, l'Iran ha siglato un accordo di partenariato strategico ventennale con la Russia.

La Russia sta costruendo due nuove unità nucleari a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, e l'Iran ha fornito alla Russia i droni Shahed da utilizzare contro l'Ucraina.

Ore 09:30 Riepilogo

Si sono udite esplosioni a Teheran e Karaj dopo che Israele ha annunciato che avrebbe lanciato una nuova ondata di attacchi nel contesto dei continui attacchi contro il Paese.

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma di aver registrato 1.332 attacchi da parte delle forze statunitensi e israeliane da sabato, mentre più di 1.000 persone sono state uccise negli attacchi.

Si sentono numerose esplosioni nei cieli sopra la capitale del Qatar, Doha, mentre i sistemi di difesa intercettano i missili.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano sostiene che la sua marina ha colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, appiccando un incendio sulla nave.

Il Ministero dell'intelligence iraniano afferma di aver collaborato con l'IRGC per attaccare preventivamente i gruppi separatisti sostenuti dagli Stati Uniti e da Israele, che stavano complottando per violare i confini occidentali dell'Iran e sferrare "attacchi terroristici".

Gli attacchi israeliani hanno ucciso sei persone, tra cui quattro membri di una famiglia, in villaggi nel sud del Libano.

Il Ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha dichiarato che diversi droni lanciati dall'Iran hanno colpito il suo territorio: uno ha colpito il terminal di un aeroporto e un altro è atterrato nei pressi di un edificio scolastico.

Lo Sri Lanka ha affermato che un'altra nave da guerra iraniana si sta dirigendo verso le acque territoriali dello Sri Lanka, vicino alla stessa area in cui ieri un sottomarino statunitense ha distrutto una fregata iraniana .

Ore 09:00 L'IRGC: colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale

L'IRGC ha affermato che la sua marina ha colpito questa mattina una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, sottolineando che alle navi militari e commerciali appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi europei che le sostengono "non sarà consentito il passaggio".

"Se verranno osservati, saranno sicuramente colpiti", ha affermato l'IRGC.

"Avevamo precedentemente affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell'Iran avrà il diritto di controllare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim News.

Ore 08:30 L'IRGC afferma di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale

L'IRGC ha affermato che la sua marina ha colpito questa mattina una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, sottolineando che alle navi militari e commerciali appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi europei che le sostengono "non sarà consentito il passaggio".

"Se verranno osservati, saranno sicuramente colpiti", ha affermato l'IRGC.

"Avevamo precedentemente affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell'Iran avrà il diritto di controllare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim News.

Ore 08:00 Hegseth a Israele: "continuare fino alla fine"

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha parlato ieri sera con il suo omologo statunitense Pete Hegseth.

Nel comunicato si legge che Hegseth ha "lodato la cooperazione senza precedenti" tra gli eserciti statunitense e israeliano e ha incoraggiato Katz a "continuare fino alla fine, siamo con voi".

Ore 07:30 Mezzaluna Rossa: Le forze statunitensi e israeliane hanno finora attaccato 105 siti civili in Ira

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma di aver registrato 1.332 attacchi da parte delle forze statunitensi e israeliane in Iran da sabato, con incursioni documentate in 636 località, tra cui almeno 105 siti civili.

Tra questi figurano 14 strutture mediche e sette edifici della Mezzaluna Rossa, ha affermato, aggiungendo che almeno 174 città sono state colpite.

Ore 07:00 il ministro degli Esteri dell'Oman: "Fermiamo la guerra ora"

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, ha lanciato un altro appello per porre fine alla guerra, affermando che il Paese farà la sua parte per aiutare a rimpatriare tutte le persone bloccate nel suo territorio a causa del conflitto.

"Il governo dell'Oman sta collaborando con i vostri governi e le compagnie aeree internazionali per organizzare i voli per riportarvi a casa", ha scritto in un post su X. "Ci riferiamo a tutti, qualunque sia il vostro passaporto. I cittadini di tutti i Paesi hanno il diritto umano alla sicurezza e alla protezione.

"Fermiamo subito questa guerra."

Ore 06:30 L'Iran segnala danni alle strutture di fornitura idrica ed elettrica

Secondo quanto riportato dall'emittente IRIB, il ministro dell'Energia Abbas Aliabadi afferma che gli attacchi israelo-americani hanno causato danni alle strutture di distribuzione idrica ed elettrica in varie parti del Paese.

Ha tuttavia affermato che le riparazioni continuano per garantire la continuità del servizio.

Le persone dovrebbero fare attenzione al consumo di acqua ed elettricità, ha aggiunto.

Ore 06:00 Il Primo Ministro australiano: "risorse militari" sono state inviate in Medio Oriente

Anthony Albanese ha annunciato che le “risorse militari” australiane sono state dispiegate in Medio Oriente come piano di emergenza.

Albanese ha dichiarato al parlamento australiano che il governo ha inviato nella regione sei squadre di intervento in caso di crisi.

"Abbiamo già schierato risorse militari come parte del nostro piano di emergenza all'inizio di questa settimana", ha affermato.

Non ha fornito ulteriori dettagli, ma l'emittente televisiva australiana SBS News ha riferito che sono stati schierati due aerei militari.

Ore 05:30 Araghchi: Gli Stati Uniti hanno commesso "atrocità", "si pentiranno amaramente" di aver affondato una fregata

Il ministro degli Esteri iraniano afferma che gli Stati Uniti hanno "perpetrato un'atrocità in mare" affondando la fregata iraniana Dena, cosa di cui si pentiranno "amaramente".

"Gli Stati Uniti hanno perpetrato un'atrocità in mare, a 2.000 miglia (3.219 km) dalle coste dell'Iran", ha affermato Abbas Araghchi in un post su X.

"La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo circa 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso."

Ha aggiunto: "Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato".

Ore 05:00 L'Iran nega di aver lanciato un missile verso la Turchia

Lo Stato maggiore delle forze armate iraniane ha rilasciato una dichiarazione in cui nega di aver lanciato alcun missile verso la Turchia, che ieri ha dichiarato che le difese della NATO hanno abbattuto un missile iraniano mentre si dirigeva verso il suo spazio aereo.

"Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran rispettano la sovranità del paese vicino e amico, la Turchia, e negano qualsiasi lancio di missili verso il territorio di quel paese", si legge nella dichiarazione dell'esercito iraniano, riportata dall'agenzia di stampa iraniana Mehr.

Secondo il Ministero della Difesa turco, il missile si è avvicinato allo spazio aereo turco dopo aver sorvolato l'Iraq e la Siria.

Non ha causato vittime dopo essere stato intercettato. Il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia stava "prendendo tutte le precauzioni necessarie" in consultazione con i suoi alleati della NATO e stava diffondendo "avvisi nei termini più chiari per impedire che incidenti simili si ripetano".

Ore 04:30 L'Iran attacca le "forze separatiste anti-iraniane" nella regione curda dell'Iraq

L'emittente televisiva iraniana Press TV riferisce che le forze iraniane hanno lanciato un'operazione contro le "forze separatiste anti-iraniane" nella regione curda semi-autonoma del vicino Iraq.

I video pubblicati su X da Press TV mostrano esplosioni che illuminano il cielo notturno durante l'operazione.

Il nuovo organo di stampa non ha specificato il luogo degli scioperi.

In precedenza, avevamo riferito di diverse esplosioni avvenute nella provincia di Sulaimaniya, nel nord dell'Iraq. Fonti locali hanno riferito che gli attacchi avevano preso di mira la sede centrale della Kurdistan Toilers Association, o Komala, un gruppo armato curdo iraniano in Iraq.

Gli attacchi si verificano mentre circolano notizie secondo cui gruppi armati curdi iraniani si sarebbero consultati con gli Stati Uniti nei giorni scorsi per decidere se e come attaccare le forze di sicurezza iraniane nella parte occidentale del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la coalizione curda iraniana di gruppi stanziati al confine tra Iran e Iraq si sta addestrando per organizzare un attacco del genere nella speranza di indebolire l'esercito del Paese.

In precedenza, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva smentito le notizie secondo cui combattenti curdi armati avrebbero attraversato il confine con l'Iran dall'Iraq.

Ore 03:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

Da sabato, gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare le città dell'Iran, colpendo ospedali, scuole, case e mercati e uccidendo almeno 1.045 persone.

L'esercito statunitense ha silurato una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, nell'Oceano Indiano, uccidendo almeno 87 persone. Circa 32 sono state tratte in salvo.

Israele continua a colpire il Libano, colpendo quelli che definisce obiettivi di Hezbollah e ordinando agli abitanti di decine di villaggi del sud di abbandonare le proprie case.

Le difese aeree della NATO nel Mediterraneo orientale hanno intercettato e abbattuto un missile balistico iraniano nello spazio aereo turco. Il Pentagono afferma di non prevedere che l'incidente porterà l'alleanza occidentale in guerra.

Il Senato degli Stati Uniti ha appoggiato la campagna militare del presidente Donald Trump contro l'Iran, votando 53 a 47 per bloccare una risoluzione volta a fermare gli attacchi aerei. Tutti i repubblicani tranne uno hanno votato contro la mozione, mentre tutti i democratici tranne uno l'hanno sostenuta.

Il conflitto ha ridotto le forniture globali di petrolio e gas , con le navi cargo che hanno evitato lo Stretto di Hormuz, un passaggio fondamentale, dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane (IRGC) ne ha annunciato la chiusura.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lanciato l'allarme sui "movimenti terroristici" al confine con l'Iraq in una telefonata con il leader del partito politico curdo-iracheno, mentre circolano voci secondo cui gli Stati Uniti sarebbero in trattative con le forze curde nel tentativo di armarle e fomentare una rivolta in Iran.

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Ore 20:00 L'Iran elogia la Spagna dopo le critiche degli Stati Uniti

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la Spagna per essersi rifiutata di consentire che le sue basi venissero utilizzate negli attacchi statunitensi contro l'Iran. In un post su X, Pezeshkian ha affermato che la posizione della Spagna dimostra che "l'etica e le coscienze risvegliate esistono ancora in Occidente", elogiando i funzionari spagnoli per essersi opposti a quella che ha descritto come un'aggressione militare contro l'Iran. In precedenza, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez aveva avvertito che il conflitto rischiava di scatenare un grave disastro globale. "Non ci renderemo complici di qualcosa che è negativo per il mondo né contrario ai nostri valori e interessi semplicemente per evitare rappresaglie da parte di qualcuno", ha affermato Sanchez in un discorso televisivo. I suoi commenti giungono mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington avrebbe interrotto i rapporti commerciali con la Spagna in seguito al rifiuto di Madrid di consentire l'utilizzo delle sue basi negli attacchi contro l'Iran.

Ore 19:30 Ministero della Salute libanese: Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 72 persone da lunedì

Secondo il Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 72 persone e ne hanno sfollate più di 83.000 dall'inizio di una nuova tornata di combattimenti tra Israele e il gruppo libanese Hezbollah.

In una dichiarazione, si afferma che "il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana dall'alba di lunedì... è salito a 72 martiri e 437 feriti", mentre il ministro degli affari sociali ha annunciato che il numero degli sfollati nei rifugi ufficiali è di 83.847.

Israele sta effettuando attacchi aerei in diverse zone del Libano dopo che lunedì il gruppo filo-iraniano Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni contro di esso in rappresaglia per l'attacco statunitense e israeliano in cui è stato ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Ore 19:00 Foto: Stazione di polizia nel centro di Teheran rasa al suolo

Ore 18:30 Attacchi aerei israeliani uccidono 72 persone in Libano Il Ministero della Salute libanese afferma che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani nel Paese è salito a 72, con almeno 437 feriti. Gli scontri transfrontalieri tra Israele e Libano sono ripresi dopo che il gruppo armato sostenuto dall'Iran ha lanciato razzi verso il nord di Israele in seguito all'attacco israelo-americano a Teheran. L'esercito israeliano ha risposto riprendendo gli attacchi aerei nel sud del Paese e nella periferia meridionale di Beirut, emanando ordini di evacuazione forzata e prendendo nuove posizioni militari nel territorio libanese. Ore 18:00 L'Iran minaccia di prendere di mira le ambasciate israeliane in tutto il mondo se la missione in Libano verrà attaccata Le forze armate iraniane hanno minacciato di prendere di mira le missioni israeliane in tutto il mondo se Israele attaccasse la missione di Teheran in Libano, afferma un portavoce militare. Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha dichiarato in diretta televisiva: "Se Israele commette un crimine del genere, ci costringerà a fare di tutte le ambasciate israeliane sparse nel mondo il nostro legittimo bersaglio". Ieri, Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, ha dichiarato di "avvertire i rappresentanti del regime terroristico iraniano che si trovano ancora in Libano di andarsene immediatamente prima di essere presi di mira", dando loro 24 ore di tempo per fuggire. Ore 17:30 La Germania afferma che "la sola forza militare" non risolverà i conflitti Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius afferma che è “illusorio” pensare che il conflitto possa essere risolto “solo con la forza militare e con azioni unilaterali”. "Dobbiamo sottolinearlo ripetutamente ai nostri amici americani e israeliani e continueremo a farlo", ha detto Pistorius al parlamento tedesco. In un incontro tenutosi ieri alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato ai giornalisti di sostenere gli obiettivi della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma di averne chiesto la rapida conclusione per timore del suo impatto sull'economia globale. Ore 17:00 Il presidente iraniano dice alle nazioni del Golfo che Teheran non ha avuto "altra scelta" se non quella di attaccare Il presidente Masoud Pezeshkian si è rivolto ai paesi confinanti con l'Iran, affermando che l'Iran ha cercato di evitare la guerra attraverso la diplomazia, ma gli attacchi tra Stati Uniti e Israele non gli hanno lasciato "alcuna scelta" se non quella di reagire. "Rispettiamo la vostra sovranità", ha affermato il presidente in due post separati in arabo e in persiano su X. L'Iran ritiene che la sicurezza nella regione debba essere raggiunta attraverso uno sforzo collettivo, ha aggiunto. I suoi commenti sono arrivati ??dopo che il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha respinto le affermazioni secondo cui Teheran avrebbe preso di mira solo gli interessi statunitensi nel paese. Ore 16:30 Gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato più di 20 navi iraniane Secondo quanto affermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), dall'inizio delle operazioni le forze statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi appartenenti al governo iraniano. In una dichiarazione, il CENTCOM ha affermato di aver aggiunto una nave da guerra di classe Soleimani all'elenco dopo un attacco avvenuto durante la notte. Come abbiamo già riportato, gli Stati Uniti hanno anche dichiarato di aver affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali. La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato di aver recuperato almeno 87 corpi. Non ci sono stati commenti immediati dall'Iran. Ore 16:00 Gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato più di 20 navi iraniane Secondo quanto affermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), dall'inizio delle operazioni le forze statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi appartenenti al governo iraniano. In una dichiarazione, il CENTCOM ha affermato di aver aggiunto una nave da guerra di classe Soleimani all'elenco dopo un attacco avvenuto durante la notte. Come abbiamo già riportato, gli Stati Uniti hanno anche dichiarato di aver affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali. La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato di aver recuperato almeno 87 corpi. Non ci sono stati commenti immediati dall'Iran.

Il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 1.045, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim.

Foto: Conseguenze degli attacchi a Teheran

Ore 12:30 Rinviata la commemorazione funebre per Khamenei

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la cerimonia di commemorazione del defunto leader iraniano Khamenei a Teheran, originariamente prevista per le 22:00 (18:30 GMT) di oggi, è stata rinviata.

Citando un funzionario l’agenzia ha indicato come causa del ritardo problemi logistici, tra cui le richieste di persone provenienti da diverse province di partecipare alla cerimonia.

Ore 12:00 L'AIEA fornisce gli ultimi aggiornamenti sui siti nucleari dell'Iran

Abbiamo ricevuto l'ultimo aggiornamento dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla situazione negli impianti nucleari iraniani.

L'organismo di controllo nucleare ha affermato che, sulla base di un'analisi delle ultime immagini satellitari disponibili, non rileva "alcun danno alle strutture contenenti materiale nucleare in Iran e pertanto al momento non vi è alcun rischio di rilascio radiologico".

"Vicino al sito nucleare di Isfahan, sono visibili danni a due edifici. Nessun impatto aggiuntivo rilevato a Natanz, dopo i danni precedentemente segnalati agli ingressi , e nessun impatto in altri siti nucleari, tra cui la centrale nucleare di Bushehr", ha aggiunto.

Ore 11:30 Oltre 65.000 sfollati in Libano a causa degli attacchi israeliani: Ministro

Haneen Sayed, ministro libanese degli affari sociali, ha dichiarato ad Al Jazeera che 65.000 persone si sono registrate nei rifugi dopo essere state sfollate a causa dei recenti attacchi israeliani.

Sayed, il cui ministero è responsabile della fornitura di ripari e rifornimenti agli sfollati, ha affermato che forse altre 10.000-20.000 persone sono state sfollate ma sono "in viaggio" o hanno trovato rifugio presso amici e parenti e sono ancora in fase di registrazione per ricevere assistenza.

"Non è una bella situazione. La gente è preoccupata", ha detto, aggiungendo che erano ancora freschi i ricordi della guerra con Israele del 2024, quando "ci svegliavamo ogni giorno con il rumore dei droni o delle esplosioni".

Ha affermato che il governo ha dichiarato illegali le attività militari di Hezbollah e che il suo piano a lungo termine è quello di "stabilire l'autorità dello Stato su tutti i suoi territori".

Ore 11:00 La Spagna "sorpresa" dai commenti tedeschi sulle minacce commerciali di Trump

Madrid ha condiviso con Berlino la sua "sorpresa" per le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che sembravano sostenere le pressioni degli Stati Uniti sulla Spagna riguardo all'Iran, ha affermato il ministro degli Esteri José Manuel Albares.

"Non riesco a immaginare i cancellieri [Angela] Merkel o [Olaf] Scholz fare simili dichiarazioni", ha detto Albares in un'intervista all'emittente statale TVE.

Durante una visita alla Casa Bianca martedì, il leader tedesco aveva affermato che Madrid aveva bisogno di essere "convinta" ad accettare l'obiettivo di spesa per la difesa più elevato della NATO, pari al 3,5% del PIL, in seguito alle minacce di Trump di tagliare gli scambi commerciali con la Spagna.

Trump ha mosso queste minacce in seguito al rifiuto della Spagna di consentire a Washington di utilizzare le sue basi per attaccare l'Iran.

Ore 10:30 Israele: l'Iran ha ancora una capacità missilistica "significativa"

L'esercito israeliano afferma che l'Iran ha ancora una "capacità significativa" di lanciare missili, anche dopo aver distrutto decine di suoi lanciatori.

"Abbiamo distrutto decine di lanciamissili che rappresentavano una minaccia significativa per il fronte israeliano", ha dichiarato il portavoce militare israeliano, generale di brigata Effie Defrin, in un briefing.

"Continueremo a colpire i lanciamissili e a ridurre il fuoco, ma il regime ha ancora una capacità significativa e vorrei ricordarvi che la nostra difesa non è impenetrabile".

Ore 10:00 Russia: Gli Stati Uniti hanno inventato la minaccia dell'Iran come pretesto per rovesciare il governo

La Russia ha accusato gli Stati Uniti di aver inventato una presunta minaccia proveniente dall'Iran come pretesto per rovesciare il proprio governo.

Durante un briefing, la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che gli Stati Uniti hanno utilizzato i negoziati sul nucleare con l'Iran come copertura per mascherare il loro piano per un cambio di governo.

Ha affermato che gli impianti nucleari iraniani sono stati nuovamente attaccati, il che rappresenta un rischio serio.

Ha aggiunto che Mosca è convinta che non esista una soluzione militare alla crisi e che è pronta a continuare a cercare soluzioni basate sul diritto internazionale.

Ore 09:30 Araghchi: Trump ha tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi afferma che il presidente Trump ha "tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto" lanciando attacchi nel bel mezzo dei negoziati sul nucleare con l'Iran.

"Quando complesse trattative nucleari vengono trattate come una transazione immobiliare, e quando grandi bugie offuscano la realtà, le aspettative irrealistiche non potranno mai essere soddisfatte", ha affermato in un post su X.

"Il risultato? Bombardare il tavolo delle trattative per dispetto."

Ore 09:00 Il punto della situazione:

Israele afferma di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su larga scala contro Teheran.

"Non vedo alcun segno di de-escalation", ha affermato Tohid Asadi di Al Jazeera dalla capitale iraniana.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di uccidere il successore di Khamenei.

Israele ha continuato a sferrare attacchi in Libano, anche in zone di Beirut dove tradizionalmente Hezbollah non è presente.

Il volume e la frequenza degli attacchi iraniani contro gli stati del Golfo sembrano diminuire, ma il conflitto continua a causare gravi disagi, anche nello spazio aereo, riferisce Zein Basravi di Al Jazeera da Doha.

I timori che l'espansione della guerra possa provocare uno shock petrolifero hanno causato il crollo dei mercati asiatici, con l'indice di riferimento KOSPI della Corea del Sud che ha registrato il calo giornaliero più grande mai registrato.

La cerimonia di tre giorni in onore del defunto leader iraniano Khamenei inizierà a Teheran alle 22:00 (18:30 GMT).

Ore 08:00 La guerra con l'Iran interrompe le rotte globali di rifornimento oceanico e aereo

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta sconvolgendo la catena di approvvigionamento globale, con le spedizioni bloccate nello stretto vitale di Hormuz e gli aerei che trasportano merci a terra a causa della chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente.

Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa AP da Patrick Penfield, professore di pratiche della catena di approvvigionamento presso la Syracuse University, si prevede che ciò inciderà sulla disponibilità e sui prezzi di un'ampia gamma di beni, quanto più a lungo durerà il conflitto.

Clarksons Research, che monitora i dati sulle spedizioni, stima che circa 3.200 navi, ovvero circa il 4 percento del tonnellaggio navale mondiale, siano inattive nel Golfo, sebbene tra queste siano incluse circa 1.230 che probabilmente operano solo all'interno del Golfo, riporta l'AP.

Nel frattempo, secondo l'azienda, circa 500 navi, ovvero l'1% del tonnellaggio mondiale, sono attualmente "in attesa" fuori dal Golfo, nei porti al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e dell'Oman.

Ore 07:30 Stasera a Teheran inizierà la cerimonia di tre giorni in commemorazione di Khamenei

Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, i sostenitori del defunto Khamenei si riuniranno stasera alle 22:00 (18:30 GMT) nella sala di preghiera del Gran Mosalla di Teheran, dando inizio a una cerimonia commemorativa di tre giorni.

I dettagli per il funerale di Khamenei, che sarà annunciato a breve, aggiungono i resoconti, sono ancora in fase di definizione.

Ore 07:00 L'IRGC rivendica il lancio 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani

L'IRGC afferma di aver lanciato più di 40 missili nella 17a ondata di attacchi aerei contro obiettivi statunitensi e israeliani.

Ore 06:30 L'IRGC rivendica il "controllo completo" dello Stretto di Hormuz

L'IRGC, che si è impegnato a chiudere lo Stretto di Hormuz, sostiene di avere il pieno controllo della via d'acqua, dove Trump ha dichiarato di essere pronto a schierare la marina per scortare le petroliere.

"Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il completo controllo della Marina della Repubblica Islamica", ha affermato Mohammad Akbarzadeh, ufficiale della Marina dell'IRGC, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Fars.

Ore 06:00 Iran: "Sotto la pressione di Merz, alcuni membri dell'UE rischiano di trovarsi dalla parte sbagliata della storia": Iran

Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha criticato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ieri ha incontrato Trump alla Casa Bianca.

"Sotto la pressione della cancelliera tedesca, alcuni membri dell'UE rischiano di essere messi dalla parte sbagliata della storia, apparendo complici degli atti di aggressione e dei crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele" contro l'Iran, ha scritto in un post sui social media.

Baghaei ha affermato che l'Unione Europea "deve opporsi a qualsiasi mossa che ricordi la mentalità storica dei nazisti e invece mantenere il suo impegno nei confronti del diritto e della giustizia internazionale".

Durante la sua visita a Washington, DC, Merz ha espresso il suo sostegno alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma ha affermato di sperare che finisca presto, poiché sta danneggiando l'economia globale.

Ore 05:30 Russia e Cina protestano contro gli attacchi USA-Israele all'Iran

I ministri degli esteri di Russia e Cina hanno criticato l'attacco israelo-americano all'Iran; il principale diplomatico di Pechino, Wang Yi, ha chiesto a Israele di cessare immediatamente gli attacchi.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che Mosca non ha riscontrato alcuna prova che l'Iran stia cercando di acquisire una bomba nucleare.

Ore 05:00 Riepilogo sugli ultimi sviluppi:

L'esercito statunitense afferma di aver colpito circa 2.000 obiettivi in ??tutto l'Iran da sabato e di aver distrutto 17 navi iraniane, tra cui un sottomarino.

Per la quarta notte, le esplosioni hanno scosso le città iraniane, tra cui Teheran, mentre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) promette di continuare i contrattacchi.

I legislatori democratici lamentano che le giustificazioni di Trump sono insufficienti, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero schierare truppe sul territorio per raggiungere gli obiettivi del presidente.

Israele intensifica gli attacchi in Libano, uccidendo almeno 10 persone in attacchi contro edifici residenziali a Baalbek, Aramoun e Sadiyath. Ha anche bombardato un hotel a Hazmieh.

L'Iran continua i suoi contrattacchi: il Kuwait ha riferito della morte di un bambino a causa della caduta di schegge e l'Arabia Saudita ha annunciato l'intercettazione di due missili e nove droni.

In Iraq, un attacco ha colpito il quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare filo-iraniane nella zona occidentale di al-Qaim, mentre un attacco con un drone ha preso di mira una struttura statunitense nei pressi dell'aeroporto di Baghdad.

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Ore 19:00 L'Oman chiede un cessate il fuoco immediato e afferma: "sono disponibili vie di uscita"

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, afferma che sono ancora "disponibili" delle vie di fuga per allentare la tensione in Medio Oriente. "L'Oman ribadisce la sua richiesta di un cessate il fuoco immediato e di un ritorno a una diplomazia regionale responsabile. Ci sono vie di fuga disponibili. Sfruttiamole", ha affermato il diplomatico di alto rango.

Ore 18:30 Trump afferma che gli Stati Uniti taglieranno tutti gli scambi commerciali con la Spagna

Il presidente Trump afferma che gli Stati Uniti intendono interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna dopo che il paese europeo si è rifiutato di consentire all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per missioni legate agli attacchi contro l'Iran.

Ha inoltre criticato il Regno Unito per decisioni simili.

"La Spagna è stata terribile", ha detto Trump ai giornalisti durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Il presidente ha aggiunto di aver chiesto al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent di “interrompere tutti i rapporti” con la Spagna.

"Tagliamo tutti gli scambi commerciali con la Spagna. Non vogliamo avere niente a che fare con la Spagna", ha detto Trump.

Ore 18:00 Trump esautora Reza Pahlavi: meglio che qualcuno in Iran guidi dopo la guerra tra Stati Uniti e Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sarebbe meglio che qualcuno all'interno dell'Iran, piuttosto che Reza Pahlavi, figlio del defunto scià, guidasse il Paese una volta terminata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

"Lui [Pahlavi] sembra una brava persona. Ma credo che qualcuno dall'interno potrebbe essere più adatto" a prendere il suo posto, ha detto Trump ai giornalisti durante l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca.

Ha anche affermato che lo scenario peggiore nel suo attacco all'Iran sarebbe un nuovo leader come il defunto ayatollah Ali Khamenei.

"Credo che il caso peggiore sarebbe questo: facciamo questo e poi subentra qualcuno che è cattivo quanto il precedente, giusto?" ha detto Trump.

"Potrebbe succedere. Non vogliamo che accada."

Ore 17:30 Il Regno Unito invia cacciatorpediniere ed elicotteri a Cipro dopo gli attacchi all'Iran

Il primo ministro Keir Starmer ha annunicato che il Regno Unito invierà elicotteri con capacità anti-droni a Cipro e dispiegherà nella regione il cacciatorpediniere antiaereo HMS Dragon.

"Il Regno Unito è pienamente impegnato nella sicurezza di Cipro e del personale militare britannico lì di stanza", ha scritto Starmer in un post.

"Stiamo continuando le nostre operazioni difensive e ho appena parlato con il presidente di Cipro per fargli sapere che stiamo inviando elicotteri con capacità anti-droni e che la HMS Dragon verrà schierata nella regione".

Ore 17:00 Portavoce del Ministero degli Esteri Il Qatar non fa parte della campagna contro l'Iran

Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, ha sottolineato in un post sui social media che il Paese "non ha preso parte alla campagna" contro l'Iran.

"Stiamo esercitando il nostro diritto di autodifesa e dissuadendo gli attacchi iraniani contro il nostro Paese. Esortiamo i media a utilizzare fonti qatariote credibili quando riportano notizie sul Qatar", ha affermato.

Ore 16:30 L'Iran promette di colpire tutti i centri economici del Medio Oriente se gli attacchi tra Stati Uniti e Israele persistono

Il generale Ebrahim Jabbari del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha avvertito che i continui attacchi tra Stati Uniti e Israele vedranno l'Iran condurre rappresaglie contro "tutti i centri economici" del Medio Oriente.

"Stiamo dicendo al nemico che se decide di colpire i nostri centri principali, colpiremo tutti i centri economici della regione", ha affermato Jabbari.

"Abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz . Attualmente, il prezzo del petrolio è superiore a 80 dollari e presto raggiungerà i 200 dollari", ha dichiarato, citato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA.

Lo Stretto di Hormuz gestisce circa un quinto del petrolio scambiato a livello mondiale e volumi significativi di esportazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. Circa il 20% del consumo giornaliero mondiale di petrolio – circa 20 milioni di barili – passa attraverso questo stretto corridoio.

Ore 16:00 Netanyahu afferma che Israele continua a colpire l'Iran "con la forza"

Il primo ministro afferma che Israele continua a colpire l'Iran e promette di colpire con sempre maggiore forza il gruppo libanese Hezbollah.

"Continuiamo a colpire l'Iran con la forza. I nostri piloti sorvolano i cieli dell'Iran e di Teheran, e anche quelli del Libano", ha dichiarato Netanyahu da una base aerea nel centro di Israele, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

"Hezbollah ha commesso un errore gravissimo attaccandoci. Abbiamo già risposto con forza e risponderemo con ancora più forza".

Ore 15:00 Il ministro degli Esteri cinese dice alla controparte israeliana che Pechino si oppone agli attacchi contro l'Iran

Secondo quanto riportato dai media statali, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato in una telefonata al suo omologo israeliano Gideon Saar che Pechino si oppone ad attacchi militari contro l'Iran.

Pechino, stretto partner di Teheran, ha chiesto un cessate il fuoco e ha condannato l'uccisione dell'ayatollah iraniano Ali Khamenei definendola una "grave violazione".

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Wang ha evitato di condannare apertamente il problema e ha affermato che la Cina sostiene la risoluzione dei problemi attraverso "dialogo e consultazione".

“I recenti negoziati tra Iran e Stati Uniti stavano facendo evidenti progressi… Purtroppo, questo processo è stato interrotto da colpi di arma da fuoco”, ha affermato Wang.

Ribadendo l'opposizione di Pechino agli attacchi militari israeliani e statunitensi, Wang ha affermato: "La forza non può davvero risolvere i problemi. Anzi, porterà solo nuovi problemi e gravi conseguenze".

"La Cina chiede l'immediata cessazione delle operazioni militari per impedire che il conflitto si estenda ulteriormente e sfugga al controllo", ha aggiunto.

Ore 14:30 Ultimi sviluppi

La Giordania ha annunciato la riapertura dello spazio aereo del Paese.

L'esercito israeliano ha segnalato attacchi missilistici iraniani nel centro di Israele e ha affermato di aver effettuato un attacco a Teheran prendendo di mira un alto comandante iraniano.

Hezbollah afferma di aver lanciato missili contro una posizione israeliana nell'Alta Galilea dopo che Israele ha dichiarato di aver effettuato raid aerei sulla periferia meridionale di Beirut, sostenendo di aver preso di mira i leader di Hezbollah riuniti nella zona.

L'esercito israeliano afferma di voler creare una zona cuscinetto all'interno del Libano, dopo che il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato alle truppe di avanzare verso altre 16 posizioni oltre confine.

L'ambasciata statunitense a Riad ha lanciato l'allarme per un imminente attacco nella parte orientale dell'Arabia Saudita.

Tre persone sono state uccise e 68 ferite negli Emirati Arabi Uniti (EAU) a causa di attacchi iraniani, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che sono stati lanciati 186 missili contro il Paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso i colloqui con l'Iran, affermando in un post sui social media che l'Iran aveva chiesto colloqui dopo l'inizio degli attacchi tra Stati Uniti e Israele.

Ore 13:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, afferma che i nemici dell'Iran "devono fermare la guerra" e invita la comunità internazionale "ad assumersi le proprie responsabilità prima che sia troppo tardi". Avverte che il processo avviato "presto travolgerà l'Europa".

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato, sulla base delle ultime immagini satellitari, "alcuni recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto sotterraneo di arricchimento dell'uranio di Natanz in Iran, aggiungendo che non era previsto alcun impatto radiologico e che non è stato rilevato alcun impatto aggiuntivo.

Israele ha ordinato alle sue forze di avanzare e conquistare posizioni nel Libano meridionale, in seguito al precedente accumulo di truppe in quella zona, spingendo l'esercito libanese a ritirarsi dalla zona di confine.

Almeno 30.000 sfollati hanno cercato protezione nei rifugi in Libano da quando, lunedì, sono iniziate le ostilità tra Israele e Hezbollah, afferma l'UNHCR.

L'Iran ha celebrato una cerimonia funebre di massa per le 165 persone uccise in un attacco israelo-americano contro una scuola nella città meridionale di Minab.

Il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 787, secondo quanto riportato dai media statali, citando la Mezzaluna Rossa iraniana, che ha affermato che sono state colpite più di 500 località in almeno 153 città.

Il Qatar afferma che non è in corso alcuna comunicazione con l'Iran, poiché ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira tutto il suo territorio e non solo i siti militari.

Il Kuwait ha confermato un “attacco a tradimento” che ha preso di mira l’ambasciata statunitense a Kuwait City.

Ore 12:30 L'esercito libanese si ritira dalle "posizioni avanzate" lungo il confine con Israele

L'agenzia di stampa nazionale libanese afferma che l'esercito libanese sta evacuando le "posizioni avanzate" lungo il confine con Israele.

L'esercito libanese si è ritirato da almeno sette posizioni operative avanzate lungo il confine, ha riferito in precedenza l'agenzia di stampa Reuters, citando testimoni.

Queste mosse giungono mentre il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che l'esercito ha ricevuto l'ordine di "avanzare e conquistare ulteriori aree di controllo in Libano per impedire di sparare sugli insediamenti israeliani al confine".

Ore 12:00 Un missile iraniano colpisce il centro di Israele: rapporto

Un missile con una testata a frammentazione ha colpito la città di Petah Tikva, nel centro di Israele, secondo quanto riportato dal Canale 12 di Israele.

Il Times of Israel ha riferito che frammenti di un missile iraniano hanno colpito il centro di Israele, causando danni. Non si segnalano feriti.

Ore 11:30 L'Arabia Saudita condanna l'attacco iraniano all'ambasciata americana a Riad

La reazione del Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita in merito all'attacco iraniano all'ambasciata statunitense a Riad.

In un comunicato, il ministero ha ribadito di condannare “nei termini più forti” l’aggressione “sleale”.

Ha inoltre affermato che il regno ribadisce il suo diritto di adottare tutte le misure necessarie per difendere se stesso e i suoi interessi, compresa la possibilità di rispondere a qualsiasi aggressione.

Ore 11:00 L'AIEA conferma i "recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto nucleare iraniano di Natanz

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha affermato di poter confermare, sulla base delle ultime immagini satellitari disponibili, "alcuni recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto sotterraneo di arricchimento del combustibile (FEP) di Natanz in Iran.

"Non sono previste conseguenze radiologiche e non è stato rilevato alcun impatto aggiuntivo presso la FEP stessa, che è stata gravemente danneggiata nel conflitto di giugno", ha aggiunto, riferendosi alla guerra di 12 giorni lanciata da Israele contro l'Iran lo scorso anno, che ha incluso anche attacchi statunitensi alla struttura di Natanz, insieme ad altre due.

Ore 10:30 La Cina sollecita il ritorno ai colloqui e rispetta il diritto all'uso pacifico del nucleare

La Cina ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, sollecitando la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano, afferma un portavoce del Ministero degli Esteri.

Mao Ning ha affermato che gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran "durante i negoziati in corso... violano il diritto internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali".

"La questione nucleare iraniana dovrebbe alla fine tornare sulla strada della risoluzione politica e diplomatica", ha affermato Mao, aggiungendo che Pechino rispetta il "legittimo diritto dell'Iran all'uso pacifico dell'energia nucleare".

Ore 10:00 Trump attacca il primo ministro britannico Starmer per non essersi unito alla guerra con l'Iran

Il presidente Trump si è scagliato contro il primo ministro britannico Keir Starmer per essersi rifiutato di sostenere la guerra di Washington contro l'Iran, avvertendo che la cosiddetta "relazione speciale" ora rischia di essere messa a dura prova.

"Non è stato d'aiuto... Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere dal Regno Unito", ha detto Trump.

Ha aggiunto che i legami tra i due Paesi sono cambiati radicalmente.

"È un mondo diverso, in realtà. È solo un tipo di rapporto molto diverso da quello che abbiamo avuto finora con il vostro Paese."

Trump ha affermato di non essersi mai aspettato di vedere quella che lui stesso ha definito l'alleanza "più solida di tutte" sottoposta a una pressione così forte.

Ha anche suggerito che gli Stati Uniti non dipendono più dal Regno Unito per condurre le loro guerre in Medio Oriente.

"Non avrà importanza, ma [Starmer] avrebbe dovuto aiutare... avrebbe dovuto", ha detto Trump.

Ore 09:30 Foto: Ospedale di Teheran danneggiato dai raid aerei

Ore 09:00 Terremoto di magnitudo 4.3 colpisce Gerash in Iran

Un terremoto di magnitudo 4,3 ha colpito la regione di Gerash in Iran, ha riferito l'US Geological Survey.

Secondo l'USGS, il terremoto si è verificato a una profondità di 10 km (6,21 miglia).

08:30 I voli della Qatar Airways restano sospesi

La compagnia aerea del Qatar ha dichiarato che le operazioni di volo restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese.

"Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar", ha affermato.

Ore 08:00 Gli attacchi israeliani hanno colpito il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut

Ore 07:30 Iran: La scelta del nuovo leader supremo "non sarà lunga"

Un membro dell'Assemblea degli esperti iraniana, che eleggerà la nuova Guida suprema, afferma che il processo "non sarà lungo", secondo l'agenzia ISNA.

Ali Moalemi ha affermato che i membri dell'Assemblea degli esperti hanno giurato che nella scelta del nuovo leader, le "preferenze personali" di individui o fazioni politiche e di partito "non saranno un fattore" e che voteranno in base al loro giudizio e in conformità con i principi religiosi.

"L'Assemblea degli esperti, come in passato, selezionerà una personalità come il leader martirizzato della Rivoluzione", ha affermato, riferendosi al defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano sabato mattina.

Ore 07:00 L'ambasciata statunitense in Israele comunica ai cittadini di non essere in grado di assistere nelle evacuazioni

L'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha comunicato ai propri cittadini in Israele che "non è in grado" di aiutarli a evacuare il Paese.

In un avviso di sicurezza pubblicato online, l'ambasciata fornisce informazioni sui bus navetta che il Ministero del Turismo israeliano sta gestendo per raggiungere il valico di frontiera di Taba con l'Egitto.

"Se scegliete di avvalervi di questa opzione per partire, il governo degli Stati Uniti non può garantire la vostra sicurezza. Queste informazioni sono fornite a titolo di cortesia a coloro che desiderano lasciare Israele", ha ribadito l'ambasciata.

L'ambasciata informa inoltre i cittadini statunitensi che, per essere imbarcati sugli autobus diretti al confine egiziano, devono registrarsi presso il Ministero del Turismo tramite il "modulo di evacuazione".

Ore 06:30 DEM USA: qualsiasi minaccia rappresentata dall'Iran era rivolta a Israele, non agli Stati Uniti

I membri democratici del Congresso degli Stati Uniti hanno criticato le affermazioni dell'amministrazione Trump secondo cui gli attacchi contro l'Iran sarebbero stati giustificati a causa della minaccia rappresentata da Teheran per Washington, affermando che qualsiasi minaccia rappresentata era rivolta a Israele.

Mark Warner, senatore democratico della Virginia e vicepresidente del comitato speciale sull'intelligence, ha dichiarato ai giornalisti dopo un briefing che "non c'è alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti d'America da parte degli iraniani".

"C'era una minaccia per Israele. Se paragoniamo una minaccia a Israele a una minaccia imminente per gli Stati Uniti, allora ci troviamo in territorio inesplorato", ha affermato.

Joaquin Castro, rappresentante della Camera dei Rappresentanti del Texas, ha criticato le dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, secondo cui "era più che chiaro che se l'Iran fosse stato attaccato da... Stati Uniti o Israele o chiunque altro, avrebbe risposto... contro gli Stati Uniti".

"Le dichiarazioni del Segretario Rubio indicano che Israele ha messo in pericolo le forze statunitensi insistendo nell'attaccare l'Iran", ha detto Castro. "E l'amministrazione è stata complice, unendosi alla loro guerra invece di dissuaderli".

Ha poi aggiunto: "Questo è inaccettabile da parte del Presidente e inaccettabile da parte di un Paese che si definisce nostro alleato".

Ore 06:00 Riepilogo delle ultime ore

Le autorità saudite hanno riferito che due droni hanno colpito l'ambasciata statunitense a Riad, provocando un "incendio limitato" e danni lievi.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai leader del Congresso che Washington ha attaccato l'Iran perché era consapevole che Israele avrebbe attaccato l'Iran e che le forze americane avrebbero probabilmente dovuto affrontare una rappresaglia iraniana.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ricordato che i commenti di Rubio dimostrano che non c'era "alcuna minaccia imminente" e che gli Stati Uniti sono entrati in guerra "per conto di Israele".

L'Iran continua ad attaccare le risorse statunitensi nella regione, rivendicando raid contro le basi in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti, mentre Hezbollah del Libano ha dichiarato di aver attaccato una base aerea israeliana nel nord di Israele.

Israele ha bombardato la periferia sud di Beirut dopo aver emesso ordini di sfollamento per circa 59 aree del Libano.

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Ore 20:00 Il presidente turco Erdogan chiede la "fine del bagno di sangue" in Iran

Il presidente turco ha promesso di contribuire al raggiungimento di un cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran.

"Siamo dalla parte della pace. Vogliamo che il bagno di sangue finisca, che le lacrime smettano di scorrere e che la nostra regione raggiunga finalmente la pace duratura che invoca da anni", ha detto Recep Tayyip Erdogan ai membri del suo partito ad Ankara.

Erdogan, che mantiene buoni rapporti con il presidente Donald Trump nonostante le frequenti critiche all'alleato americano Israele, ha insistito sul fatto che gli attacchi israelo-americani di sabato, che hanno scatenato la guerra e innescato le ritorsioni di Teheran, erano "illegali".

"Intensificheremo i nostri contatti a tutti i livelli finché non sarà concluso un cessate il fuoco e non sarà ripristinata la tranquillità nella nostra regione", ha affermato, aggiungendo di essere "addolorato nel vedere la sofferenza dei civili e dei bambini innocenti" in Iran colpiti dal conflitto.

La Turchia, a maggioranza musulmana e membro della NATO, condivide un confine di 500 km (315 miglia) con l'Iran.

Ore 19:30 L'Iran denuncia gli attacchi USA-Israele contro scuole e ospedali

Il presidente iraniano ha condannato gli attacchi contro scuole e ospedali da parte delle forze armate statunitensi e israeliane.

"Gli attacchi agli ospedali colpiscono la vita stessa. Gli attacchi alle scuole colpiscono il futuro di una nazione", ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian in un post.

"Prendere di mira pazienti e bambini viola palesemente i principi umanitari. Il mondo deve condannarlo. L'Iran non rimarrà in silenzio né cederà di fronte a questi crimini", ha aggiunto.

Ore 19:00 Gli attacchi israeliani in Libano uccidono 52 persone e ne feriscono altre 154

Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 52 persone e ne hanno ferite altre 154, ha dichiarato il governo libanese in un bilancio aggiornato.

Un bilancio precedente delle vittime, reso noto dal Ministero della Salute, affermava che 31 persone erano state uccise e 149 ferite.

Secondo l'unità di gestione e gestione dei disastri del governo, i bombardamenti nel Libano meridionale e orientale e nella periferia meridionale di Beirut hanno causato lo sfollamento di oltre 28.500 persone.

Ore 18:30 Rutte, NATO: non ci sono piani per un'entrata in guerra del blocco contro l'Iran

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha elogiato l'azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, ma ha escluso che l'alleanza NATO si unisca al conflitto in Medio Oriente.

Parlando alla televisione tedesca ARD a Bruxelles, Rutte ha affermato che è "davvero importante" ciò che gli Stati Uniti stanno facendo "insieme a Israele" per ridurre la capacità dell'Iran di sviluppare capacità nucleari e missilistiche balistiche.

Tuttavia, la NATO come alleanza non sarà coinvolta. "Non c'è assolutamente alcun piano che la NATO venga coinvolta in questa vicenda o ne faccia parte", ha detto Rutte, aggiungendo che singoli alleati potrebbero sostenere gli sforzi degli Stati Uniti.

Ore 18:00 Trump: la guerra con l'Iran potrebbe durare più di quattro settimane

Nel suo discorso sconclusionato, Trump ha anche fatto riferimento ai commenti rilasciati in un'intervista al Daily Mail di domenica, in cui aveva affermato che la campagna militare contro l'Iran potrebbe durare fino a quattro o cinque settimane.

In effetti, ha affermato, gli Stati Uniti erano disposti ad andare oltre, se necessario, aggiungendo che non si sarebbe "annoiato" se la guerra si fosse trascinata per le lunghe.

Ore 17:30 L'Italia annuncia l'evacuazione di centinaia di cittadini dagli Emirati Arabi Uniti

L'Italia ha confermato di aver contribuito all'evacuazione di centinaia di suoi cittadini dagli Emirati Arabi Uniti; si stima che attualmente nel Paese vi siano circa 30.000 cittadini italiani.

Intervenendo al Senato italiano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che un gruppo di 98 italiani ha lasciato ieri gli Emirati Arabi Uniti alla volta dell'Oman e che sarebbe dovuto arrivare a Roma più tardi oggi.

Un altro gruppo di circa 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai verrà evacuato martedì su un volo degli Emirati Arabi Uniti diretto a Milano.

“Stiamo creando corridoi e reti di ambasciate per facilitare gli spostamenti degli italiani verso i Paesi dove ci sono voli disponibili”, ha detto Tajani.

Ha affermato che l'Italia avrebbe aiutato con voli charter a riportare indietro migliaia di italiani che avrebbero dovuto transitare da Dubai durante il viaggio di ritorno dalle Maldive.

Ore 17:00 Primo ministro britannico Starmer: "Non ci uniremo all'offensiva USA-Israele"

Il primo ministro del Regno Unito afferma che, sebbene abbia consentito l'utilizzo delle basi britanniche nella risposta degli Stati Uniti agli attacchi dell'Iran, tali utilizzi saranno "limitati agli scopi difensivi concordati".

"Non ci uniremo agli attacchi offensivi di Stati Uniti e Israele. La base della nostra decisione è l'autodifesa collettiva di amici e alleati di lunga data e la protezione delle vite britanniche", ha affermato Starmer.

Ha aggiunto che, sebbene il Regno Unito non si unirà agli attacchi, "continueremo le nostre azioni difensive nella regione".

Ore 16:30 Il più grande aeroporto di Israele riaprirà in "formato estremamente limitato"

Il principale scalo internazionale di Israele, l'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv, prevede di riaprire questa sera in quello che descrive come un "formato estremamente limitato".

In un messaggio pubblicato sul suo canale WhatsApp, citato da Reuters, l'aeroporto ha affermato che le operazioni di volo sarebbero state gradualmente ampliate da martedì, a seconda della situazione di sicurezza. Inizialmente, si prevede che solo le compagnie aeree israeliane riprenderanno i voli.

El Al Israel Airlines ha dichiarato di voler ottenere l'autorizzazione per operare voli charter dall'Europa verso destinazioni confinanti con Israele, per aiutare i passeggeri bloccati all'estero a rimpatriare.

La compagnia aerea ha dichiarato di aver pianificato voli da più di 20 città, tra cui New York, Miami, Los Angeles, Bangkok, Londra, Parigi e altre destinazioni europee, per riportare a casa circa 40.000 passeggeri.

Ore 16:00 Russia ed Emirati Arabi Uniti ribadiscono l'appello al cessate il fuoco nel conflitto tra Stati Uniti e Israele e l'Iran

Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che il presidente Vladimir Putin e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan hanno ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato tra l'Iran, gli Stati Uniti e Israele nel corso di una telefonata.

Secondo una dichiarazione russa, i due leader hanno discusso di quelli che Mosca ha descritto come "sviluppi tragici" in Medio Oriente.

Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di riprendere gli sforzi politici e diplomatici.

La dichiarazione russa ha descritto la recente azione militare contro l'Iran come un "atto immotivato di aggressione armata contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite".

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, secondo Mosca, ha affermato che l'Iran sta attaccando il suo Paese "nonostante il fatto che il territorio degli Emirati Arabi Uniti non venga utilizzato come rampa di lancio per attacchi contro l'Iran e [gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti] siano quindi ingiustificati".

Ore 13:00 Trump critica il Regno Unito per il ritardo nel permesso di usare la base di Diego Garcia per gli attacchi all'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trumpsi è lamentato del fatto che ci è voluto "troppo tempo" prima che il primo ministro britannico Keir Starmer cambiasse idea dopo aver inizialmente rifiutato di consentire l'uso della base anglo-americana di Diego Garcia per colpire l'Iran.

Starmer ha annunciato domenica sera che alle forze statunitensi sarà consentito di operare dalle basi britanniche contro l'Iran, ma solo in un ruolo limitato, prendendo di mira i siti missilistici.

Trump ha evidenziato le problematiche relative a Diego Garcia, nelle Isole Chagos, in un'intervista al quotidiano Daily Telegraph.

"Probabilmente non è mai successo prima tra i nostri Paesi", ha detto, aggiungendo: "Sembra che fosse preoccupato per la legalità".

Ore 12:00 Il capo dell'AIEA Grossi sollecita la ripresa della diplomazia

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, afferma che è necessario riprendere la diplomazia per trovare una soluzione duratura al problema del programma nucleare iraniano.

"Ci auguriamo che questo processo, o un processo diplomatico, riprenda: deve riprendere", ha detto Grossi ai giornalisti a Ginevra.

Il capo dell'agenzia nucleare delle Nazioni Unite ha affermato che una volta terminati i combattimenti, sarà necessario discutere di una soluzione "duratura e duratura" per garantire un senso di prevedibilità all'Iran e ai paesi vicini.

Ore 11:30 Il presidente iraniano nomina Majid Ebnelreza ministro della Difesa ad interim

Il presidente iraniano ha nominato il generale delle Guardie rivoluzionarie Majid Ebnelreza ministro della Difesa ad interim, dopo che il suo predecessore è stato ucciso in attacchi israelo-statunitensi.

"Per ordine del presidente Masoud Pezeshkian, il generale delle Guardie rivoluzionarie Majid Ebnelreza è stato nominato ministro della difesa ad interim", ha dichiarato il vicepresidente per le comunicazioni presidenziali Mehdi Tabatabaei su X.

Ore 11:00 Intercettati due droni diretti verso una base britannica a Cipro

Due droni diretti alla base britannica di Akrotiri a Cipro sono stati "intercettati con successo", afferma il portavoce del governo cipriota Konstantinos Letymbiotis su X.

Ore 10:00 Riepilogo ultimi avvenimenti.

Il Centro per la sicurezza marittima dell'Oman ha dichiarato che una petroliera è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia nautiche dalla costa del governatorato di Mascate; una persona è morta.

Secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa, due droni hanno colpito impianti energetici nella città industriale di Ras Laffan, in Qatar.

Le sirene sono suonate presso la base britannica di Akrotiri a Cipro poco dopo mezzogiorno, ha riferito la TV di stato cipriota CyBC.

Le autorità di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, affermano che sono caduti detriti nell'area del villaggio di al-Hamra dopo che un drone è stato intercettato con successo dai sistemi di difesa aerea.

Secondo quanto riportato dall'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), una nave è stata colpita nel porto del Bahrein da due proiettili sconosciuti.

Ore 10:30 CENTCOM: Tre aerei da combattimento statunitensi abbattuti per errore dalla difesa aerea kuwaitiana Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che domenica tre F-15E Strike Eagle statunitensi sono stati "abbattuti per errore" dalla difesa aerea kuwaitiana. "Tutti e sei i membri dell'equipaggio si sono eiettati sani e salvi, sono stati recuperati e sono in condizioni stabili. Il Kuwait ha riconosciuto l'incidente e siamo grati per gli sforzi delle forze di difesa kuwaitiane e per il loro supporto in questa operazione in corso", si legge nella dichiarazione pubblicata su X. "La causa dell'incidente è in fase di accertamento. Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili", ha aggiunto.

Ore 09.30 Il Regno Unito si prepara a evacuare i suoi cittadini dal Medio Oriente

Il Regno Unito sta istituendo sistemi di supporto per aiutare a evacuare i suoi cittadini dal Medio Oriente, con circa 300.000 persone che hanno registrato la loro presenza nella regione, afferma il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper.

"Stiamo valutando un'ampia gamma di opzioni, collaborando in modo cruciale con il settore turistico e con il governo per l'evacuazione, se necessario", ha detto Cooper all'emittente Sky News.

Il governo britannico voleva che lo spazio aereo venisse riaperto e stava inviando squadre di pronto intervento nella regione per collaborare con il settore turistico, ha affermato.

Ore 08:30 L'ambasciata americana in Kuwait mette in guardia dalle minacce missilistiche e dei droni

L'ambasciata statunitense in Kuwait afferma che esiste una "minaccia continua di attacchi missilistici e UAV" sul Paese.

"L'ambasciata statunitense in Kuwait esorta i cittadini statunitensi in Kuwait a rifugiarsi sul posto, a rivedere i piani di sicurezza in caso di attacco e a rimanere vigili in caso di ulteriori attacchi futuri", ha affermato in una nota.

Il personale dell'ambasciata si sta rifugiando sul posto, ha aggiunto.

Ore 08:00 Gli attacchi aerei israeliani sul Libano uccidono almeno 31 persone e ne feriscono decine

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa nazionale libanese, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la periferia meridionale di Beirut e il sud del Paese.

20 persone sono state uccise e 91 ferite nella periferia della capitale

11 morti e 58 feriti nel sud del Paese

Israele ha lanciato attacchi contro il Libano dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico contro il nord di Israele, ampliando la guerra in corso nella regione, iniziata con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Israele ha inoltre minacciato di sfollamento forzato, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case nel sud.

Ore 07:30 L'Iran rifiuta i colloqui dopo 2 round di attacchi tra Stati Uniti e Israele

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'Iran avrebbe chiesto l'avvio di negoziati, ma il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, ha smentito tale ipotesi.

Ha sottolineato due cose molto chiaramente. Ha affermato che l'Iran non negozierà con gli Stati Uniti e che al momento si sta difendendo. Ha anche affermato che le forze armate del Paese non hanno iniziato questa guerra.

Questo è il nocciolo della questione per quanto riguarda la retorica dell'Iran degli ultimi giorni.

Alla domanda se l'Iran avrebbe tentato un impegno diplomatico, un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato ad Al Jazeera che il Paese aveva già tentato un impegno diplomatico due volte: una volta con i negoziati del 2025, interrotti dagli attacchi tra Stati Uniti e Israele, e ora, in modo molto simile, il Paese è di nuovo sotto attacco mentre si aspettava due nuovi round di negoziati con gli Stati Uniti e l'AIEA.

Ore 06:30 Pentagono al Congresso: nessun segnale che l'Iran avrebbe pianificato di attaccare per primo gli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Reuters, funzionari dell'amministrazione Trump hanno dichiarato al Congresso degli Stati Uniti che non c'erano segnali che l'Iran avesse pianificato di attaccare gli Stati Uniti prima degli attacchi israelo-americani in cui è stata uccisa la Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei.

In briefing a porte chiuse, i funzionari del Pentagono hanno detto allo staff del Congresso che i missili balistici e le forze per procura dell'Iran rappresentavano una minaccia imminente per gli interessi degli Stati Uniti, ma hanno riconosciuto che non c'erano informazioni di intelligence che suggerissero che Teheran avesse intenzione di attaccare per prima le forze statunitensi, secondo l'agenzia di stampa, che ha citato due persone a conoscenza della questione.

La notizia mette in dubbio le precedenti affermazioni dei funzionari dell'amministrazione Trump secondo cui vi erano indicazioni che Teheran avrebbe potuto attaccare "preventivamente" le forze statunitensi.

Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti

Le forze israeliane hanno lanciato attacchi su Beirut e sulle città del Libano meridionale dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico nel nord di Israele.

Israele ha emesso ordini di sfollamento per circa 53 città e villaggi libanesi, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case nel cuore della notte.

Israele ha anche annunciato una nuova ondata di attacchi al "cuore di Teheran", con i residenti che hanno segnalato enormi esplosioni nella capitale iraniana.

Almeno una persona è stata uccisa in Bahrein durante gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, mentre sono state segnalate esplosioni in una base statunitense nei pressi della capitale irachena, Baghdad.

Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha smentito le affermazioni dei media statunitensi secondo cui avrebbe fatto nuovi sforzi per riprendere i colloqui sul nucleare con Washington.

Stati Uniti, Bahrein, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi iraniani in tutto il Medio Oriente e affermano il loro diritto all'autodifesa.

Ore 21:00 NBC: 3 soldati americani uccisi in Kuwait

L'emittente televisiva statunitense NBC riferisce che i tre soldati statunitensi finora morti nella campagna militare dell'amministrazione Trump contro l'Iran erano di stanza in Kuwait.

Il Kuwait è uno dei paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi e che sono stati attaccati dai missili iraniani da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro campagna di bombardamenti contro l'Iran.

Ore 20:30 "L'India è solidale con gli Emirati Arabi Uniti"

Il primo ministro Narendra Modi afferma di aver parlato al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Ho condannato fermamente gli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti e ho espresso il mio cordoglio per la perdita di vite umane in questi attacchi", ha affermato Modi. "L'India è solidale con gli Emirati Arabi Uniti in questi tempi difficili", ha affermato Modi, "Sosteniamo la de-escalation, la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione".

Ore 20:00 Solo il 25% degli americani sostiene gli attacchi americani contro l'Iran: sondaggio

Solo un americano su quattro approva gli attacchi americani che hanno ucciso il leader iraniano, mentre circa la metà – tra cui un repubblicano su quattro – ritiene che il presidente Donald Trump sia troppo disposto a ricorrere alla forza militare.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, circa il 27 percento degli intervistati ha dichiarato di approvare gli scioperi, mentre il 43 percento li ha disapprovati e il 29 percento non ne è sicuro.

Circa il 56 percento degli americani intervistati ha affermato di pensare che Trump, che negli ultimi mesi ha ordinato attacchi contro Venezuela, Siria e Nigeria, sia troppo disposto a usare la forza militare per promuovere gli interessi degli Stati Uniti.

La stragrande maggioranza dei democratici (87%) condivideva questa opinione, così come il 23% dei repubblicani e il 60% delle persone che non si identificavano con nessuno dei due partiti politici.

Il sondaggio, iniziato sabato dopo l'inizio degli scioperi, ha raccolto le risposte online di 1.282 adulti statunitensi in tutto il Paese. Il margine di errore era di tre punti percentuali.

Ore 19:30 L'Iran "non fa affidamento su un singolo individuo"

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei afferma che il governo iraniano "non fa affidamento su un singolo individuo", nonostante i "nemici" di Teheran abbiano promosso questa idea.

I suoi commenti giungono il giorno dopo che la campagna di bombardamenti israelo-statunitense in Iran ha ucciso la Guida Suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, che ricopriva la sua carica dal 1989.

Baghaei ha anche affermato in un'intervista alla rete libanese Al-Mayadeen che il suo Paese sta "difendendo l'intera regione... non solo l'Iran".

Ha definito l'uccisione di Khamenei "un crimine internazionale e una guerra contro l'Iran".

L'Iran ha mobilitato tutte le sue capacità per difendere la propria sovranità e sono le forze armate a decidere il tipo di armi e gli obiettivi, ha aggiunto Baghaei.

Ha affermato che "molti sanno quanto l'Iran apprezzi e rispetti i paesi della regione".

Ore 19:15 La TV di stato iraniana presa di mira dagli attacchi di USA e Israele

La televisione di Stato iraniana ha dichiarato di essere stata presa di mira dagli attacchi dopo una serie di potenti esplosioni che hanno scosso Teheran, sebbene non sia stata interrotta la trasmissione.

"Il team tecnico sta valutando i danni", ha affermato l'emittente, che è stata anche presa di mira durante la guerra di 12 giorni tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran a giugno.

Ore 19:00 Il presidente turco "addolorato" per la morte di Khamenei

Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere "addolorato nell'apprendere della scomparsa della Guida suprema dell'Iran", in un post su X di domenica.

L'ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso sabato durante un'ondata di attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran.

Erdogan ha anche espresso le sue "solidarietà" al popolo iraniano. Sabato, il leader turco ha affermato che gli attacchi israelo-americani violano la sovranità dell'Iran e colpiscono la pace del popolo iraniano.

Ore 18:30 I sostenitori di Hezbollah in Libano rendono omaggio a Khamenei

Centinaia di sostenitori di Hezbollah, sostenuto dall'Iran, si sono radunati a sud di Beirut per piangere la morte del leader supremo iraniano Ali Khamenei. Hanno intonato inni e slogan in omaggio a Khamenei e all'Iran e hanno sventolato le bandiere dell'Iran e di Hezbollah, alcuni battendosi il petto. Hezbollah è il più potente rappresentante dell'Iran nella regione, ma ha subito pesanti perdite nella guerra con Israele durata mesi nel 2024. Non ha intrapreso azioni militari in solidarietà con Teheran, poiché la leadership politica libanese cerca di tenere la nazione fuori dal conflitto per timore di ricadute.

Ore 18:00 Trump afferma di aver accettato di parlare con i nuovi leader iraniani: rapporto

Il presidente degli Stati Uniti afferma che la nuova leadership del Paese desidera parlare con la sua amministrazione e che ha intenzione di farlo.

"Vogliono parlare e io ho accettato, quindi parlerò con loro", ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla rivista The Atlantic.

"Avrebbero dovuto farlo prima. Avrebbero dovuto dare prima ciò che era molto pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo", ha aggiunto Trump.

Non ha rilasciato dichiarazioni su quando avverranno le conversazioni.

Ore 17:30 Ministero degli Esteri dell'Oman: L'Iran è aperto a "seri sforzi per la de-escalation"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha detto al suo omologo omanita, Badr bin Hamad Al Busaidi, che Teheran è aperta a qualsiasi "seri sforzi di de-escalation", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri dell'Oman.

L'Oman ha svolto il ruolo di mediatore nei recenti colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti e venerdì Al Busaidi ha incontrato a Washington il vicepresidente statunitense J.D. Vance.

Secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri dell'Oman, Araqchi ha anche affermato che gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele sono "causa di crescente tensione e panico nella regione".

Ore 17:00 I leader europei rispondono agli attacchi in Medio Oriente

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato di aver parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman.

La leader dell'UE ha affermato che collaborerà a stretto contatto con il principe Mohammed per "de-escalation e salvaguardare la stabilità regionale".

Lunedì Von der Leyen convocherà un collegio speciale di sicurezza.

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che discuterà della situazione in Medio Oriente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita a Washington martedì.

Merz ha affermato che il programma nucleare iraniano "minaccia la stabilità e la pace nella regione" e che "il regime di Teheran non ha alcuna legittimità per restare al potere".

Ore 16:30: USA: Tre militari sono stati uccisi in azione nell'ambito di un'operazione contro l'Iran

L'esercito statunitense afferma che tre militari sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran.

"Diversi altri hanno riportato lievi ferite da schegge e commozioni cerebrali, e stanno per tornare in servizio. Le principali operazioni di combattimento proseguono e il nostro intervento è in corso", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in una nota.

"La situazione è in continua evoluzione, quindi, per rispetto delle famiglie, non forniremo ulteriori informazioni, tra cui l'identità dei nostri guerrieri caduti, fino a 24 ore dopo che i parenti più prossimi saranno stati avvisati", ha aggiunto.

Ore 16:00 IRCG: "colpita" la portaerei statunitense USS Abraham Lincoln

Le Guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver attaccato la portaerei USS Abraham Lincoln nel Golfo dopo che la Guida suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa da attacchi aerei statunitensi e israeliani.

"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici", ha affermato la Guardia in una dichiarazione diffusa dai media locali, avvertendo che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristici".

La USS Abraham Lincoln è operativa nel Mar Arabico dalla fine di gennaio.

Non vi è stata alcuna conferma immediata dei danni o delle vittime da parte dell'esercito statunitense.

Ore 15:30 Araghchi: non è possibile alcuna vittoria per USA-Israele

"Questa guerra non può portare alcun risultato positivo per l'altra parte", ha dichiarato ad Al Jazeera il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

"Non c'è vittoria in questa guerra. Non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi e non ci riusciranno nei prossimi giorni. Finché continueranno così, non potranno ottenere nulla", ha detto Araghchi.

"Questo mi ricorda la guerra precedente – la guerra dei 12 giorni dello scorso giugno – quando si aspettavano che entro due o tre giorni l'Iran capitolasse e si arrendesse. Ma ci vollero 12 giorni perché capissero che l'Iran non si sarebbe arreso e che non avevano altra scelta che chiedere un cessate il fuoco incondizionato.

"Non vedo alcuna differenza tra questa volta e la volta precedente. Resisteremo finché sarà necessario e vedranno il risultato", ha detto Araghchi

Ore 15:00 Il primo ministro pakistano Sharif: l'omicidio di Khamenei è una "violazione" del diritto internazionale

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif afferma che l'uccisione della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è una "violazione" del diritto internazionale.

"Il popolo del Pakistan si unisce al popolo dell'Iran nel suo momento di dolore e tristezza e porge le più sincere condoglianze per il martirio" di Khamenei, ha scritto Sharif sui social media.

"Il Pakistan esprime inoltre preoccupazione per la violazione delle norme del diritto internazionale", ha aggiunto.

Ore 12:30 Larijani: l'Iran colpirà Stati Uniti e Israele "con una forza mai sperimentata prima"

Il massimo funzionario della sicurezza iraniana ha lanciato un avvertimento contro gli Stati Uniti e Israele.

"Ieri l'Iran ha lanciato missili contro gli Stati Uniti e Israele, e hanno fatto male", ha scritto Larijani su X.

"Oggi li colpiremo con una forza che non hanno mai sperimentato prima."

Il suo linguaggio riecheggia un avvertimento lanciato da Trump nei confronti dell'Iran in precedenza.

"L'Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto non sia mai stato colpito prima", ha scritto il presidente degli Stati Uniti sui social media.

"Ma è meglio che non lo facciano, perché se lo facessero, li colpiremmo con una forza mai vista prima!"

Ore 12:00 Pezeshkian: gli attacchi di Stati Uniti e Israele sono una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani"

Il presidente iraniano afferma che l'omicidio di Khamenei è una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani", in particolare contro gli sciiti.

"Questo tragico evento rappresenta la più grande prova che il mondo islamico si trova ad affrontare oggi", ha affermato Pezeshkian in un messaggio scritto in cui esprimeva le sue condoglianze per l'uccisione del leader supremo.

Ore 11:30 Alireza Arafi nominato nel consiglio direttivo dell'Iran

Alireza Arafi, leader religioso del Consiglio dei Guardiani, è stato nominato nel consiglio direttivo dell'Iran, l'organismo incaricato di svolgere il ruolo di leader supremo fino a quando l'Assemblea degli esperti non eleggerà un nuovo leader.

Arafi farà parte del consiglio direttivo temporaneo insieme al presidente Pezeshkian e al presidente della Corte Suprema Mohseni-Ejei.

Ore 11:00 Hamas piange Khamenei e condanna l'attacco "atroce" tra Stati Uniti e Israele

Il gruppo palestinese in una nota annuncia di essere in lutto per la morte del leader supremo dell'Iran, avvenuta in quello che ha definito un "atroce" attacco tra Stati Uniti e Israele.

"Ha fornito ogni forma di sostegno politico, diplomatico e militare al nostro popolo, alla nostra causa e alla nostra resistenza", ha affermato Hamas in una dichiarazione.

L'amministrazione statunitense e Israele "hanno la piena responsabilità di questa palese aggressione e di questo crimine atroce contro la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran, e delle sue gravi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità della regione".

Hamas ha anche affermato che i paesi arabi e musulmani hanno la “responsabilità politica, legale e storica di adottare misure immediate e decisive”.

Ore10:30 La Corea del Nord condanna gli attacchi USA-Israele all'Iran come "aggressione illegale"

Gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sono "un'aggressione illegale" e una violazione della sovranità nazionale, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri della Corea del Nord, citato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency. Il coinvolgimento degli Stati Uniti era "nell'ambito delle aspettative", ha affermato il portavoce, definendolo un risultato inevitabile data la natura "egemonica e gangsteristica" degli Stati Uniti. La “guerra di aggressione” condotta da Stati Uniti e Israele è inaccettabile in qualsiasi circostanza, si legge nella dichiarazione.

Gli iraniani hanno organizzato raduni spontanei in diverse città per esprimere il loro dolore per il tragico assassinio dell'ayatollah Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele.

Dalle prime ore di domenica, folle di persone hanno riempito l'iconica piazza Enqelab a Teheran, la capitale, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno assassinato il leader della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, in un attacco aereo effettuato sabato mattina. I partecipanti hanno intonato slogan come "Morte all'America" e "Morte a Israele" in segno di rabbia contro per la loro aggressione all'Iran, esprimendo anche il loro sostegno alle Forze Armate iraniane nelle loro operazioni di difesa del Paese. Diverse città, tra cui Ahvaz, Zahedán, Orumie e Yasuy, sono teatro di raduni simili. Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro città in almeno 20 province iraniane, appena due giorni prima dei colloqui programmati a Vienna sul programma nucleare iraniano. AGGIORNAMENTI Ore 11:00 L'Iran considera la vendetta un suo "dovere e un suo legittimo diritto", afferma Pezeshkian Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che cercare vendetta per l'uccisione di Khamenei e di altri alti funzionari iraniani è un "dovere e un diritto legittimo" del Paese. "La Repubblica islamica dell'Iran ritiene che chiedere giustizia ed esigere una punizione dai colpevoli e da coloro che hanno ordinato questo crimine storico sia un suo dovere e un suo legittimo diritto, e dedicherà tutte le sue forze all'adempimento di questa grande responsabilità e obbligo", ha affermato il presidente, esprimendo le sue condoglianze. Ore 10:30 Almeno 9 morti nelle proteste al consolato americano a Karachi, in Pakistan Proteste contro l'uccisione di Khamenei nella città pakistana di Karachi. Il capo della polizia di Karachi, Summaiya Syed, ha dichiarato ad Al Jazeera che nove corpi sono stati trasportati all'ospedale civile della città dopo che i manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre cercavano di entrare nel consolato statunitense. Le autorità non hanno confermato la causa della morte né il numero delle vittime. In precedenza, il bilancio delle vittime era stato di sei. Le autorità hanno affermato che i manifestanti sono riusciti a raggiungere solo la "periferia esterna" del complesso del consolato prima di essere dispersi. Ore 10:00 Migliaia di persone protestano nel Kashmir amministrato dall'India contro l'uccisione di Khamenei Migliaia di musulmani sciiti hanno preso parte alle manifestazioni di piazza nel Kashmir amministrato dall'India per protestare contro l'assassinio della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. ????? ??? ????? ?????? ????? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? pic.twitter.com/170GukcXdB — Shehroz Azhar (@shehrozazhar1) March 1, 2026 I manifestanti con bandiere rosse, nere e gialle si sono radunati nella piazza principale, nel cuore di Srinagar. Molti di loro hanno scandito slogan anti-israeliani e anti-americani durante il raduno, carico di emozione ma in gran parte pacifico. "Oggi siamo tutti profondamente addolorati. Piangiamo il nostro amato leader, che è stato martirizzato", ha detto Syed Towfeeq, 40 anni, all'agenzia di stampa AFP. "Abbiamo tutti un messaggio per Trump... Ci opporremo sempre alla vostra oppressione. Se pensate di aver martirizzato il nostro amato leader, vi state illudendo... Non potete opprimere finché noi, i figli di Khamenei, saremo vivi." Proteste simili si sono svolte in altre località del Kashmir e in altre parti dell'India con una consistente presenza di musulmani sciiti. Ore 09:00 Gli Houthi dello Yemen offrono le loro condoglianze al popolo iraniano Il massimo organo politico degli Houthi dello Yemen ha espresso le sue "sincere condoglianze e la più profonda solidarietà" al popolo iraniano per la morte di Khamenei. "Questo crimine efferato rappresenta una flagrante violazione di tutte le leggi e norme internazionali e incarna la continuazione dell'ingiusto attacco alla nazione islamica", si legge in una nota.

Il martirio del leader iraniano della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, è stato confermato in seguito all'attacco di USA e Israele di sabato, dall'emittente iraniana in lingua spagnola, HispanTV.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha confermato il martirio del Leader in una dichiarazione trasmessa in televisione. Il governo del Paese ha dichiarato 40 giorni di lutto nazionale e 7 giorni di festività in seguito alla scomparsa del leader della Rivoluzione islamica. Al momento del martirio, stava svolgendo i compiti assegnatigli e si trovava nel suo ufficio, e questo vile attacco è avvenuto nelle prime ore di sabato. I media filoisraeliani e altri media regionali ostili all'Iran avevano ripetutamente affermato che il leader della rivoluzione viveva in un luogo sicuro e nascosto per paura di essere assassinato. Da Teheran hanno ribadito che "il suo martirio sul posto di lavoro ha dimostrato ancora una volta l'irrealtà di queste affermazioni e della guerra psicologica del nemico, e ha dimostrato che era sempre stato tra la gente e che si è mantenuto fermo e coraggioso di fronte all'arroganza nelle trincee della responsabilità." AGGIORNAMENTI Ore 00:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa negli attacchi statunitensi e israeliani contro il Paese. I funzionari iraniani hanno negato l'accusa, e l'ufficio di Khamenei l'ha definita "guerra psicologica".

Sia gli Stati Uniti che Israele hanno dichiarato che continueranno gli attacchi nel prossimo futuro, nonostante i paesi della regione appellino per la fine dei combattimenti.

L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite afferma che Teheran considera gli attacchi contro tutte le basi statunitensi e israeliane e altre installazioni nella regione come parte della sua autodifesa e non mostra segni di voler fermare i suoi attacchi.

Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi sbarramenti in tutta la regione, tra cui Qatar, Giordania, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

L'aeroporto di Abu Dhabi ha dichiarato che una persona è morta in un incidente all'aeroporto internazionale Zayed.

Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime dell'attacco a una scuola femminile a Minab, nell'Iran meridionale, è salito a 115.

Ore 17:30 AIEA: Finora nessuna prova di impatto radiologico"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha affermato che sta "monitorando attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e sollecita la moderazione per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza nucleare delle popolazioni della regione". "L'AIEA è in contatto permanente con i paesi della regione, finora non ci sono prove di alcun impatto radiologico", ha affermato in un post su X, aggiungendo che l'agenzia "continuerà a monitorare la situazione e a informare".

Ore 17:00

Foto: Protesta anti-USA a Teheran

Ore 16:30 La Cina sollecita il cessate il fuoco e afferma che la