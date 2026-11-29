Pochi giorni dopo il controverso accordo tecnico-militare siglato il 18 novembre tra Stati Uniti e Venezuela, Mario Silva scrive il suo articolo.

(traduzione Stefania Russo)

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di Mario Silva – La Hojilla en TV

Non parlare se non puoi far meglio del silenzio

Jorge Luis Borges

Per fare un'analisi sulla recente “visita” del segretario alla Guerra, Pete Hegseth, preceduta dalla silenziosa scorta del capo del Comando Sud, il generale Francis Donovan, dobbiamo necessariamente toccare un tema spinoso che, per un civile, sarebbe come navigare su una barca in mezzo a una tempesta. Questo perché la questione militare in questa rivoluzione che non vuole scomparire, continua a essere un tabù, nonostante sia uno dei pilastri inediti e straordinari che l'hanno sostenuta fin dall'apparizione ufficiale del Comandante Hugo Chávez, il 4 febbraio 1992. Quando il Comandante Chávez apparve per la prima volta davanti alle telecamere, sarebbero bastate solo due parole – quel “Por ahora” – perché il popolo si identificasse con lui. Per la prima volta in quasi 40 anni, un uomo si assumeva la responsabilità delle proprie azioni. E, non meno importante, il popolo si riconciliava con coloro che erano stati utilizzati dal potere dominante per la repressione e il massacro del 27 e 28 febbraio 1989, oltre alla caccia sistematica ai nostri combattenti fin dagli anni Sessanta, quando erano agli ordini degli apparati di intelligence – la Digepol, poi Disip, e la DIM, poi DGCIM –, addestrati dalla CIA e dalla Scuola delle Americhe. La cosa interessante, in ogni caso, è che in un Paese con una memoria storica legata ai caudillos, i nostri ufficiali provengono dal ceto operaio e contadino, un aspetto che ci differenzia dalle altre accademie militari del continente. Di conseguenza, l'indottrinamento della Scuola delle Americhe sui nostri ufficiali si riduceva in gran parte alla salvaguardia delle loro carriere militari, piuttosto che a una reale convinzione individuale. Non è mai stato facile per loro dover calpestare l'onore patrio, ben radicato, per schierarsi contro il popolo a favore del potere dominante, né subire il rifiuto per la propria estrazione sociale senza rimanerne feriti. Inoltre, la loro indole nazionalista ha sempre rappresentato un'incognita per gli addestratori statunitensi. Essere un ufficiale di carriera in questo Paese, durante la IV Repubblica, era un’assicurazione per la famiglia. E riuscire a raggiungere i gradi più alti dipendeva da quell'imbuto politico imposto dal sistema che li obbligava a definire il proprio orientamento all'interno dello schema bipartitico. Non furono pochi i freni imposti a quegli ufficiali che non si piegavano al gioco politico o che si schieravano a favore della non-ingerenza delle Forze Armate nella politica. Che manifestavano la loro fedeltà alla dottrina militare prussiana, la quale esigeva rispetto per la Forza Armata Nazionale come pilastro del sistema “democratico”, ma che in realtà, di fatto, obbediva al capitalismo come fattore o denominatore comune della democrazia liberale borghese. Chávez ha smantellato la struttura che esigeva obbedienza cieca alle FAN (Forze Armate Nazionali). Ha posto fine al sistema delle “vacche sacre” che imponevano i propri interessi per favorire il potere dominante. Ha dato voce e diritto di voto alle nuove Forze Armate nella Costituzione del '99. Tutto questo non piacque a coloro che si consideravano al di sopra di quel Tenente Colonnello giunto alla Presidenza della Repubblica e si sentivano “offesi” nel dover obbedire al suo rango di Comandante in Capo della FANB (Forza Armada Nazionale Bolivariana, approvata costituzionalmente nel '99). Così iniziarono a cospirare per estrometterlo dal potere, insieme all'oligarchia venezuelana e con il sostegno del governo nordamericano. E, sopravvalutando la propria capacità di controllo su ufficiali, sottufficiali e soldati, commisero l'errore di partecipare al colpo di Stato del 2002. Tutto venne capovolto nel giro di poche ore. La resistenza popolare diede un colpo di spugna e la FANB divenne uno dei fattori determinanti per la continuità della Rivoluzione Bolivariana.

Chi non riconosce che sia stato il popolo mobilitato in rivolta, a spingere la risposta della FANB contro il fascismo che aveva rovesciato e sequestrato il Presidente Hugo Chávez, sta mentendo. È stata la pressione popolare nelle strade a far sì che alcuni generali, quadri intermedi, sergenti e soldati si unissero al popolo, realizzando quell'impresa inedita del 13 aprile 2002. Soprattutto, va riconosciuta la reazione coraggiosa della Guardia d'Onore Presidenziale, gli Ussari, oggi custodi del Cuartel de la Montaña (dove si trova il Mausoleo del Comandante Chávez). Quel giorno è nata l'Unione Civico-Militare che ha salvaguardato la Rivoluzione Bolivariana fino al 3 gennaio di quest'anno. Dal 2002, si dà inizio a un nuovo paradigma di relazioni tra due settori, quello civile e quello militare, che storicamente il sistema capitalista e le oligarchie avevano diviso per conservare il potere e preservare i propri interessi. La nostra Forza Armata Nazionale Bolivariana lavora a fondo nel coordinamento e nella logistica delle missioni che Fidel e Chávez stavano costruendo fin dal 2000 con i primi trasferimenti di pazienti venezuelani a Cuba. Sorgono due missioni chiave per la Rivoluzione, Róbinson e Barrio Adentro, per sradicare l'analfabetismo e portare assistenza medica primaria nei quartieri popolari, che poi avrebbero aperto la strada alle altre missioni, coprendo uno ad uno, gran parte dei bisogni degli esclusi di sempre. In tutte queste iniziative, la partecipazione della FANB (Forza Armata Nazionale Bolivariana) non sarebbe mai venuta meno e, grazie alla sua disciplina, avrebbe accelerato il processo di trasformazione promosso da Chávez, nonostante i continui attacchi e sabotaggi destabilizzanti da parte del fascismo, finanziati dagli Usa.

È chiaro che gli Stati Uniti non sarebbero rimasti con le mani in mano e che avrebbero iniziato a elaborare un piano a medio e lungo termine per rovesciare la Rivoluzione Bolivariana. Soprattutto perché rappresentava il “cattivo” esempio che si stava diffondendo tra le organizzazioni sociali e i gruppi rivoluzionari dell'America Latina. Esprimere ora un giudizio sul successo o sulla sconfitta di quei nascenti governi progressisti in quello che fu definito “il decennio d’oro” ci porterebbe troppo lontano e non vorrei discostarmi dalla presente analisi. Però assume rilevanza quando osserviamo il divorzio esistente tra le forze armate del continente e i popoli che stavano cercando di mettere in pratica tali processi. Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Cile, Brasile, Honduras, hanno sempre mantenuto intatte le proprie caste militari, sotto il costante controllo degli Stati Uniti. Qui in Venezuela, è iniziato un processo di reclutamento di militari di alto e medio grado che Chávez aveva già denunciato a suo tempo. Alcuni individui o piccoli gruppi che, per debolezze ideologiche, ambizioni e atteggiamenti 'giustificativi' della loro inclinazione filo-statunitense, hanno ceduto alla corruzione. Non possiamo però lasciarlo passare sotto silenzio.

Ricordiamo che, parallelamente al costante sforzo del Comandante Chávez, accompagnato dal popolo, per la costruzione di una via verso il socialismo, era già all'opera quello Stato borghese di cui abbiamo parlato, impegnato nel rallentamento, nella burocratizzazione e nella creazione della nuova borghesia più predatoria e perversa, alla quale non poteva sfuggire il settore militare. Il denaro e i privilegi corrompono, e questo è uno degli scenari preferiti dalla CIA e dal Dipartimento di Stato nordamericano.

Qui mi fermo, perché voglio chiarire una cosa. Un quadro, sia civile che militare, non è esente dal cedere alla tentazione della corruzione, fino a tradire, per ragioni personali o di debolezza ideologica. Alla fine, mi dispiace molto dirlo, questa è la conseguenza di un sistema che è stato preso in mano da una dirigenza che si è servita della corruzione come unico modo per preservare il proprio potere. La questione non è il quadro corrotto in sè, ma il contesto in cui svolge il suo ruolo e la permissività intenzionale di chi ha la responsabilità di vigilare affinché non si verifichi alcun atto di corruzione. Il quadro, ripeto, sia civile che militare, deve percepire dai suoi dirigenti o dai propri superiori un ambiente asettico, immune da questo virus che tanto danno ha fatto in questo caso al nostro Paese. E se a questo aggiungessimo una penalizzazione esemplare, senza appello, ridurremmo al minimo le possibilità di perderlo. È l'esempio della dirigenza a garantire la forza di una Rivoluzione. C’è chi mi definisce un “ingenuo”. Il fatto è che continuiamo a commettere due gravi errori nel Collettivo. Il primo è la generalizzazione: “Se il tal ministro o il tal generale è corrotto, allora sono tutti corrotti”. Così, senza mostrare alcuna prova, mettendo tutti sullo stesso piano. E il secondo grave errore è quello di avere la ferma convinzione che nessuno, assolutamente nessuno, sia capace di mantenersi saldo, onesto, ideologicamente impegnato e disposto a dare la vita per la Rivoluzione. Questa presunzione è ciò che ci divide e presta il fianco alla narrazione piccolo-borghese, che cerca sempre di giustificare le sue orrende meschinità.

Proseguo: arriva l'anno 2013, riescono a far fuori Chávez (per nessuno è un segreto che sia stato ammazzato e che solo dall'interno si sia potuto portare a termine il piano Usa), lo Stato borghese si rafforza. Prendono il controllo burocratizzando tutti i settori. Il partito e le istituzioni assumono il controllo dai vertici. Inizia a venir meno qualsiasi analisi critica. E la FANB non sfugge a questo modo di fare politica, anche se la propaganda faceva intendere il contrario. Si reimpostano le politiche dottrinarie interne. Si dà priorità alla conciliazione di classe. A guadagnarci è il settore privato, facendo arretrare lo straordinario lavoro delle comuni, a partire dal 2015.

C'è stata resistenza all'interno della FANB?

Il Comandante Chávez diede priorità al Piano Nazionale di Difesa Integrale della Nazione. Personalmente, e poi in qualità di membro dell'Assemblea Costituente, ho lavorato con altri compagni civili e militari alla discussione dei temi che dovevano essere potenziati. Per il Comandante Chávez la questione ideologica e il consolidamento di una potente Milizia Nazionale Bolivariana erano di capitale importanza, soprattutto dopo la sconfitta che subimmo dai fascisti nella riforma costituzionale del 2007 (sconfitta che, sono obbligato a dire, fu il risultato di meschini fattori interni). E ha sempre creduto nella validità della guerra del popolo in armi. Un concetto storico, politico e militare che prevede la partecipazione attiva e organizzata del popolo insieme alle forze armate e alle loro milizie, per fronteggiare l'invasore. In alcune occasioni, Chávez ci aveva citato la lotta del popolo vietnamita, ma anche alcuni esempi della nostra Storia che, guarda caso, abortirono per i tradimenti. Il caso di Zamora, al grido di «Terra e Uomini Liberi», svolse un grande ruolo formativo dentro e fuori la FANB, ma ancor di più all'interno della nostra Milizia Bolivariana. È proprio quest'ultimo aspetto ad aver maggiormente preoccupato l'imperialismo nordamericano: il carattere operaio, contadino e combattente della nostra Milizia, fedele al lascito del Comandante Chávez. Per questo non basta staccare i quadri di Bolívar e Chávez dagli spazi pubblici e dalle istituzioni del Paese. Non basta mettere a tacere qualsiasi riferimento a Bolívar e Chávez negli spazi della comunicazione controllati dal governo provvisorio. Non basta voler cancellare dalla memoria popolare il criminale bombardamento degli Usa, dello scorso 3 gennaio. Non basta decretarli “nostri amici” e volerci costringere ad accettarlo in nome della pace, per strategia, per tattica, per ripiegamento politico o perché hanno una “pistola puntata alla tempia”. Può d'arsi che l'arrivo di questo segretario alla guerra “alto e giovane” che c'impone nuovamente la dottrina della Scuola delle Americhe abbia coinvolto alcuni settori dell'alto comando militare o alcuni militari di alto grado che non riescono a comprendere la gravità di ciò che ha fatto il ministro della Difesa firmando con gli statunitensi quell'infausto accordo ordinato da Washington e ossequiato da questo petit comité che ha preso Palazzo Miraflores, ma non il potere, dallo scorso 3 gennaio.

Credo che qualcosa sia sfuggito sia agli Stati Uniti sia a coloro che ci hanno svenduto. Ed è per questo che si affannano per mettere a tacere qualsiasi atto di dissenso o ribellione. Quanto sono sicuri di controllare ciò che sta accadendo all'interno della Forza Armata Nazionale Bolivariana? La nostra FANB, le nostre Milizie e il nostro popolo sono stati disciplinati ad attendere l'ordine dell'alto comando civico-militare-poliziesco. Dubito fortemente che abbiano ora la capacità di fermare un'insurrezione provocata dalle continue umiliazioni a cui siamo stati sottoposti dagli Usa in questi quasi undici mesi di bombardamenti e resa. Se Chávez ha avuto fiducia nella sua Forza Armata Nazionale Bolivariana, chi sono io per metterla in discussione? Come Van Gogh — genio folle che riuscì a vendere a malapena un quadro in tutta la sua vita — e con le dovute differenze, mi sono immaginato in quella camera da letto di Arles cercando di trovare la calma e di fare del silenzio una virtù, per non combinare guai. Tuttavia, se permetto che la superficialità continui a vincere e non uso la parola per combatterli, diventerò semplicemente complice della più grande truffa mai fatta al nostro popolo. E il silenzio fa un gran rumore.