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In Spagna la crisi della casa diventa il terreno decisivo della campagna elettorale

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In Spagna la crisi della casa diventa il terreno decisivo della campagna elettorale

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La Spagna tornerà alle urne il 29 novembre, con quasi otto mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Pedro Sánchez ha motivato la decisione con la crescente difficoltà di governare senza una maggioranza parlamentare stabile, ma dietro l’accelerazione elettorale c’è anche una precisa valutazione politica. Nelle ultime settimane il governo socialista era sotto pressione per la crisi migratoria di Ceuta e per le vicende giudiziarie che coinvolgono esponenti del PSOE.

Poi il caso di Maricarmen Abascal, 87 anni, sfrattata dalla casa in cui viveva da oltre settant’anni dopo un aumento spropositato dell’affitto, ha cambiato improvvisamente l’agenda nazionale. Le proteste contro la crisi abitativa si sono rapidamente estese in tutto il Paese, trasformando lo slogan “Ni una Maricarmen más” in un simbolo della crescente mobilitazione sociale. Il governo ha reagito con due decreti urgenti su affitti e sfratti, ma il Congresso li ha respinti il 2 ottobre con i voti contrari di PP, Vox e Junts. È stata la sconfitta parlamentare che ha fatto scattare il calendario elettorale.

Ma, soprattutto, la crisi della casa ha offerto a Sánchez una nuova “finestra di opportunità”: un tema sul quale le proposte tradizionalmente associate alla sinistra raccolgono ampi consensi. Il problema è che cambiare l’agenda non significa ancora cambiare i rapporti di forza. I sondaggi continuano a indicare il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo come prima forza, seguito dal PSOE e da Vox. Le proiezioni attribuiscono a PP e Vox complessivamente 202 seggi, ben oltre i 176 necessari per la maggioranza assoluta. A sinistra, inoltre, la situazione è complicata dalla frammentazione.

Il nuovo Frente Amplio cerca di riunire diverse formazioni progressiste, mentre Podemos punta a una candidatura comune dell’area alla sinistra del PSOE. Il tempo però stringe e il sistema elettorale spagnolo penalizza fortemente la dispersione dei voti. Le elezioni del 29 novembre saranno quindi una partita tra blocchi, ma anche una corsa contro il tempo per la sinistra. Sánchez prova a giocare la carta della casa prima che l’agenda torni a essere dominata da immigrazione, scandali e crisi politica.



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