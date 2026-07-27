Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

452
Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Le sanzioni contro la Russia tornano a produrre un effetto contrario alle intenzioni dei loro promotori. Questa volta il caso arriva dalla Spagna, alle prese con una delle peggiori stagioni di incendi forestali della sua storia recente. Le fiamme hanno già devastato oltre 77.000 ettari di territorio e costretto più di 91.000 persone a evacuare le proprie abitazioni o a rimanere confinate nelle zone colpite, tra cui Madrid, Ávila, Toledo e Castellón. Eppure, mentre l’emergenza cresce, Madrid non può utilizzare otto elicotteri russi Kamov Ka-32 11BC, mezzi progettati proprio per la lotta agli incendi e considerati per anni fondamentali nelle operazioni di spegnimento.

Gli apparecchi, capaci di scaricare oltre 5.000 litri d’acqua in pochi secondi grazie alla loro grande precisione operativa, sono rimasti fermi a causa delle restrizioni introdotte nel 2022 contro Mosca. Il divieto di importare pezzi di ricambio e l’impossibilità per i tecnici russi di effettuare la manutenzione hanno impedito la necessaria certificazione annuale, rendendo inutilizzabile la flotta. Il governo spagnolo era consapevole del problema da tempo, ma non sono state avviate iniziative per ottenere un’eccezione tecnica che consentisse di riattivare gli elicotteri.

Il caso viene ora indicato come un esempio del cosiddetto “effetto boomerang” delle sanzioni: misure pensate per colpire la Russia che finiscono per creare difficoltà anche ai Paesi che le applicano. Secondo diversi osservatori critici, la vicenda dimostra in maniera lampante come le decisioni geopolitiche europee possano entrare in conflitto con esigenze pratiche e di sicurezza interna, anche in settori come la protezione civile.

Il risultato è un paradosso: in piena emergenza incendi, un Paese europeo dispone di mezzi specifici per combattere il fuoco, ma non può utilizzarli per effetto delle stesse politiche sanzionatorie (masochiste) adottate dall’Unione Europea.

 


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

27 Luglio 2026 16:00
Cina-Brasile, asse contro le interferenze straniere: Xi appoggia Lula

Cina-Brasile, asse contro le interferenze straniere: Xi appoggia Lula

27 Luglio 2026 15:23
Il turismo di massa e la scomparsa (quasi definitiva) del "terzo luogo"

Il turismo di massa e la scomparsa (quasi definitiva) del "terzo luogo"

27 Luglio 2026 11:52
Petrolio e Crisi del Golfo: Perché Nessun Oleodotto Può Sostituire lo Stretto di Hormuz

Petrolio e Crisi del Golfo: Perché Nessun Oleodotto Può Sostituire lo Stretto di Hormuz

27 Luglio 2026 08:00
Mortalità a Gaza: "Media occidentali sottostimano i dati di 12 volte"

Mortalità a Gaza: "Media occidentali sottostimano i dati di 12 volte"

27 Luglio 2026 07:00
"Un approccio vergognoso". L'ex capo della CIA sulle vittime reali USA nella guerra contro l'Iran

"Un approccio vergognoso". L'ex capo della CIA sulle vittime reali USA nella guerra contro l'Iran

27 Luglio 2026 07:00
Iran, NYT: "Scorte di missili Patriot quasi esaurite"

Iran, NYT: "Scorte di missili Patriot quasi esaurite"

27 Luglio 2026 07:00
Mojtaba Khamenei rilancia la sfida a USA e Israele: "La resistenza è l'unica via"

Mojtaba Khamenei rilancia la sfida a USA e Israele: "La resistenza è l'unica via"

27 Luglio 2026 07:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

19054
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11686
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

11234
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

11166
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8550
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Come il nuovo fascismo ci costringe a essere stranieri

8407
AMERICA LATINA

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

8132

Michael Hudson: La mia soluzione per risolvere lo stallo tra guerra Stati Uniti e Iran (prima del caffè del mattino)

7062
ASIA

Scontro tra Pyongyang e ASEAN: la Corea del Nord difende il proprio status di potenza nuclear

ASIA

Attacco a lungo raggio di Kiev nel Caspio: l'Iran condanna il blitz e minaccia conseguenze

RUSSIA

Russia, raid aereo ucraino a Rostov: morta una coppia, gravissimo un ragazzino

MEDITERRANEO

Guterres avverte Israele: "Il Golan è territorio della Siria, gli attacchi devono cessare"

EUROPA

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

AMERICA LATINA

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

RUSSIA

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

AMERICA LATINA

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

  • 27 Luglio 2026 08:30
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo? di Paolo Desogus Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

  • 27 Luglio 2026 10:00
La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia di Geraldina Colotti La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

  • 27 Luglio 2026 08:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma di Antonio Di Siena Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

  • 27 Luglio 2026 08:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando di Michele Blanco Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

  • 27 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti