Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Scelti dal People's Daily
  • CINA

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

370
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Chen Yuanyuan, Quotidiano del Popolo

Nel 2006, il romanzo Il problema dei tre corpi dello scrittore di fantascienza cinese Liu Cixin ha iniziato a essere pubblicato a puntate sulla rivista Science Fiction World. A due decenni di distanza, l'opera non solo ha lasciato il segno sulla scena mondiale, ma ha anche offerto una lente attraverso cui osservare gli sviluppi del mondo reale. L'intelligenza artificiale (IA), i voli spaziali commerciali e l'esplorazione interstellare stanno avanzando a un ritmo sorprendente, mentre l'umanità volge lo sguardo verso le regioni più remote dello spazio. Di recente, il Quotidiano del Popolo ha intervistato Liu in merito alla fantascienza e al futuro della civiltà umana.

D: Scrivendo per la prima volta Il problema dei tre corpi, a cosa pensava ? Come si sono evolute le sue prospettive da allora?

Liu Cixin: Vent'anni fa, mentre scrivevo Il problema dei tre corpi al computer nel mio ufficio, sperduto tra le montagne, non avrei mai immaginato che avrebbe trovato un pubblico così vasto. Innanzitutto, Il problema dei tre corpi è un'opera di narrativa popolare, pensata soprattutto per raccontare una storia capace di lasciare i lettori sbalorditi.

Se potessi tornare a quel momento, forse esiterei prima di inserire alcuni dei temi più cupi che intrecciano la narrazione. In origine, si trattava di espedienti narrativi concepiti per coinvolgere i lettori; eppure, in seguito, sono stati ampiamente interpretati come riflessi di quella che ho definito "sociologia cosmica". Data l'enorme platea di lettori di oggi, a volte ho l'impressione di aver acceso un fuoco che ormai brucia fuori dal mio controllo.

La mia visione del mondo fondamentale è rimasta immutata negli ultimi vent'anni. Tuttavia, scrivere è diventato più difficile. Ideare concetti nuovi per la fantascienza è una sfida sempre più complessa. Da un lato, l'IA sta facendo passi da gigante. Non temo ancora di essere sostituito, ma tra dieci anni? Se l'IA fosse in grado di produrre in cinque minuti un manoscritto superiore a quello che uno scrittore umano impiegherebbe cinque mesi a redigere, quale ruolo resterebbe agli autori?

D'altro canto, la fantascienza ha permeato quasi ogni aspetto della nostra vita e della nostra società. Paradossalmente, questo ha finito per diluirne l'identità come genere letterario distinto, rendendo più arduo per gli scrittori di fantascienza affermarsi, proprio mentre la sua influenza continua a diffondersi.

La fantascienza cinese contemporanea è straordinariamente variegata. Gli scrittori più giovani apportano spesso conoscenze più ampie, prospettive più vaste e una comprensione più sfumata di come le tecnologie emergenti rimodellino la società e l'esperienza quotidiana.

 

D: Qual è la sua opinione sull'intelligenza artificiale?

Liu Cixin: La maggior parte delle persone si interroga sul fatto se l'IA sostituirà o conquisterà l'umanità. Il mio approccio è piuttosto anticonvenzionale: nutro un forte affetto per l'IA.

Gli esseri umani sono intrinsecamente limitati in termini di intelligenza, resistenza fisica e capacità cognitiva. Ci siamo evoluti per sopravvivere nella natura selvaggia, non per esplorare l'universo. Date le nostre attuali capacità, la civiltà umana non sarà mai in grado di espandersi oltre la Terra, nel vasto universo.

L'IA, tuttavia, potrebbe aiutarci a superare questi limiti innati. Le aspirazioni più elevate e gli obiettivi ultimi dell'umanità potrebbero essere realizzati proprio grazie all'IA, che fungerebbe da catalizzatore. L'IA indica la direzione verso cui si muove la civiltà nata sulla Terra. Quel futuro potrebbe non appartenere agli esseri umani, ma manterrebbe comunque un suo significato.

Nella mia routine quotidiana, uso raramente l'IA; la considero principalmente uno strumento di ricerca avanzato. Non l'ho mai utilizzata per scrivere narrativa. Gran parte del mio tempo creativo è dedicato allo sviluppo di concetti narrativi, e l'IA non è ancora in grado di generare idee davvero originali, capaci di cambiare i paradigmi esistenti o di creare qualcosa che non sia mai esistito prima.

 

D: Come dovremmo prepararci a una possibile singolarità tecnologica?

Liu Cixin: Per come la intendo io, la singolarità si riferisce al punto in cui l'intelligenza dell'IA supera rapidamente quella umana, portando cambiamenti inimmaginabili a tutte le forme di società umana, così come ai nostri sistemi politici ed economici. Tuttavia, questo scenario potrebbe essere una semplificazione eccessiva.

Anche se l'IA dovesse progredire a tale velocità, l'umanità ha ancora diverse carte da giocare e può adottare varie misure per proteggersi da eventuali conseguenze negative. È più probabile che tecnologie correlate, come l'integrazione uomo-macchina e le interfacce cervello-computer, progrediscano rapidamente di pari passo con l'IA. Potremmo quindi assistere a una crescente fusione tra esseri umani e intelligenza artificiale. Come si suol dire: se non possiamo competere con essa, potremmo imparare a integrarci con essa.

 

D: Quali sono le sue speranze per il futuro dell'esplorazione spaziale?

Liu Cixin: Spero che l'umanità si spinga sempre più lontano nello spazio. Dallo sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, lo spazio è apparso sempre più alla nostra portata. Spero che riusciremo a esplorare lo spazio profondo, a viaggiare verso Marte e la fascia degli asteroidi, e a raggiungere corpi celesti ancora più distanti, incluse le lune di Giove. Dobbiamo continuare a guardare verso l'esterno, puntando alle regioni più remote dell'universo osservabile.

Se dovessi viaggiare nello spazio, la mia priorità sarebbe quella di premere il viso contro un oblò e volgere lo sguardo verso la Terra. Se potessi assistere a un solo evento nell'universo, vorrei vedere l'emergere di una civiltà autenticamente intelligente: per avere la conferma che non siamo soli e che una comunicazione tra specie diverse è possibile.

Ci troviamo ora nel 2026, proprio l'anno in cui, ne Il problema dei tre corpi, l'umanità si ritrova più smarrita e impaurita che mai di fronte a una crisi extraterrestre. Fortunatamente, la realtà ci ha risparmiato una catastrofe di tale portata per la nostra civiltà, sebbene in tutto il mondo continuino a emergere nuove sfide.

Mentre procediamo verso il domani, Il problema dei tre corpi rimane un capitolo fondamentale della nostra storia culturale. Attendo con entusiasmo la prossima generazione di fantascienza visionaria, capace di catturare lo spirito della nostra epoca e di tracciare una rotta verso l'immenso mare di stelle.

 

Liu Cixin (Foto dall'app del Quotidiano del Popolo)

 

Locandina della serie TV Il problema dei tre corpi. (Fonte online)

 

Libri della serie Il problema dei tre corpi. (Fonte online)

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Scelti dal People's Daily

UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

UnionPay e la "Via della Seta digitale": come la Cina sta rivoluzionando i pagamenti globali

25 Ottobre 2026 11:00
Da dove deriva l’unicità del mercato cinese?

Da dove deriva l’unicità del mercato cinese?

20 Ottobre 2026 13:00
La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

La Cina sfrutta i veicoli elettrici per stabilizzare la rete elettrica

20 Ottobre 2026 13:00
Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

17 Ottobre 2026 12:00
CIIE 2026 a Shanghai: la fiera delle importazioni che conferma la leadership economica della Cina

CIIE 2026 a Shanghai: la fiera delle importazioni che conferma la leadership economica della Cina

17 Ottobre 2026 11:00
I numeri della "nuova rivoluzione industriale" della Cina

I numeri della "nuova rivoluzione industriale" della Cina

15 Ottobre 2026 17:00
La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

15 Ottobre 2026 17:00
Dalla lotta alla povertà all'Intelligenza Artificiale: come la cooperazione "win-win" cinese sta cambiando 120 Paesi

Dalla lotta alla povertà all'Intelligenza Artificiale: come la cooperazione "win-win" cinese sta cambiando 120 Paesi

30 Settembre 2026 08:30
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

19658
EUROPA

A proposito di vetrine rotte: la vera lista delle "vittime" che i media vi nascondono

16435
EUROPA

Parigi in fiamme: le immagini surreali del turismo di massa

12775
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

12476
EUROPA

"Ci stiamo preparando alla follia". I due scenari dei signori della guerra UE con la Russia

12137
EUROPA

L'ucrainizzazione dell'Europa ha avuto inizio. E il Corriere della Sera ne è il profeta

10492
RUSSIA

La caduta di Dobropolie ridisegna gli equilibri sul fronte del Donbass

9832
EUROPA

Dalla povertà alle rivolte: la vera «guerra ibrida» contro gli italiani

9150
ASIA

Egitto. Parlamento autorizza l'invio di forze "difensive" a sostegno dell'Arabia Saudita

MEDITERRANEO

Allarme ONU in Cisgiordania: Turk evoca il rischio di pulizia etnica ad Al-Khalil

AMERICA LATINA

Cosa significa la vittoria di Lula per la Cina e per il mercato delle terre rare

RUSSIA

Entra in vigore una tregua temporanea per l'operazione umanitaria ad Alyoshki, assediata dai droni ucraini.

ASIA

Gaza, il genocidio continua: la denuncia degli esperti ONU

EUROPA

Serbia, l’UE chiede di isolare Mosca ma Belgrado tira dritto

ASIA

Teheran chiama, Riad e Ankara rispondono: la nuova architettura di sicurezza regionale

RUSSIA

Due morti e diversi feriti in un attacco ucraino nel sud della Russia

Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri di Giulia Bertotto Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri

Dalle origini inquietanti del sionismo alle prossime elezioni in Israele. Intervista con Francesco Lazzeri

  • 26 Ottobre 2026 18:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza» di Loretta Napoleoni Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

Angelo d’Orsi: «Questa è una ribellione contro la disuguaglianza»

  • 24 Ottobre 2026 14:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo di Alessandro Bartoloni In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

  • 25 Ottobre 2026 11:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González di Geraldina Colotti L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

L'Ecuador nel buio del lawfare: l'arresto di Luisa González

  • 25 Ottobre 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale? Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale?

Fulvio Grimaldi - Aria cilena. TERRORISTA A CHI? Guerra sì, ma quale?

  • 27 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso di Giuseppe Giannini Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

Colpo di Stato liberal: così le democrazie reprimono il dissenso

  • 22 Ottobre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti