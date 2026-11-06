Interferenze GPS e satelliti spia: come l'Iran compromette le capacità spaziali degli USA

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Stando a quanto riportato dalla Defense Intelligence Agency (DIA), l'organismo di intelligence della difesa del Pentagono, l'Iran dispone di differenti sistemi di disturbo a terra in grado di alterare il funzionamento della tecnologia di posizionamento satellitare GPS statunitense.

Nel corso dell'operazione Epic Fury, le forze di Teheran hanno sferrato azioni offensive mirate a compromettere gli apparati spaziali di Washington, come emerge dall'ultima analisi dell'agenzia rilanciata da Axios.

Contestualmente, gli Stati Uniti potrebbero rinunciare al ripristino di alcune basi militari nell'area mediorientale colpite dalle incursioni iraniane.

Già nel mese di settembre, il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti aveva diffuso una segnalazione di allerta in merito a "marcate" anomalie riscontrate nei dispositivi di navigazione satellitare lungo lo Stretto di Hormuz. I vertici statunitensi hanno espresso forte apprensione per l'impiego da parte dell'Iran di dati d'intelligence satellitare volti a incrementare la precisione dei raid contro obiettivi militari di primario interesse.

Sebbene l'ammiraglio Brad Cooper, alla guida del Comando Centrale degli Stati Uniti, avesse rivendicato il raggiungimento della "superiorità spaziale" nei confronti dell'Iran a seguito degli attacchi sferrati a marzo contro il centro di comando spaziale di Teheran, Todd Harrison, analista specializzato del settore aerospaziale presso l'American Enterprise Institute (AEI), ha smentito tale ricostruzione. L'esperto ha evidenziato che la capacità iraniana di danneggiare le strutture spaziali americane smentisce nei fatti il pieno controllo strategico.

"Proclamare il dominio nello spazio nell'ambito di questa guerra equivale ad affermare di avere il controllo dei cieli mentre il nemico continua ad abbattere i nostri velivoli", ha spiegato Harrison.

Nel corso del 2024, la struttura del Ministero della Difesa della Repubblica Islamica ha collocato in orbita terrestre bassa tre vettori satellitari, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla DIA. La flotta spaziale di Teheran annovera attualmente circa dodici satelliti operativi secondo le stime dell'AEI, una cifra nettamente inferiore rispetto al contingente statunitense, superiore di oltre mille volte.

Secondo le analisi del Centro per la guerra irregolare del Pentagono, l'Iran si è avvalso di un satellite da ricognizione fornito dalla Cina per individuare i bersagli sul terreno. Nel mese di maggio, il Dipartimento di Stato ha imposto misure sanzionatorie a carico di tre società cinesi, individuate quali responsabili della "fornitura di rilievi fotografici satellitari impiegati per condurre gli attacchi militari iraniani".

Il documento redatto dalla DIA evidenzia infine come le autorità di Teheran stiano concentrando i propri sforzi sul "rafforzamento della resistenza dei sistemi di tracciamento e navigazione contro eventuali contromisure di guerra elettronica".

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