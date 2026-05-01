Iran all'ONU: 'L'attacco alle navi per Gaza è terrorismo di Stato, agite subito'

L'Iran ha esortato la comunità internazionale ad agire con decisione per garantire il rilascio della flottiglia globale Sumud 2, sequestrata da Israele.

Esmail Baqai, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha definito giovedì l'attacco del regime sionista contro le navi umanitarie della flottiglia Sumud in acque internazionali "pirateria di Stato e atto terroristico" e ha esortato le Nazioni Unite a ritenere responsabile il regime occupante.

Baqai ha dichiarato che la missione della flottiglia era quella di rompere il brutale assedio di Gaza e consegnare aiuti vitali al popolo palestinese oppresso. Ha inoltre osservato che l'azione israeliana contro il convoglio navale costituisce chiaramente un attacco ai valori umanitari e un affronto alla coscienza risvegliata dell'umanità.

Il portavoce ha invitato tutti i paesi, le organizzazioni internazionali e l'opinione pubblica mondiale a "condannare le continue violazioni del diritto internazionale da parte del regime israeliano", a garantire l'immediato rilascio di tutti i detenuti e a fornire pieno sostegno alla campagna umanitaria per Gaza.

Nella notte di mercoledì, l'esercito israeliano ha intercettato circa 22 navi della flottiglia globale Sumud 2 nelle acque internazionali al largo delle coste greche, a centinaia di chilometri da Gaza.

Gli organizzatori hanno affermato che le forze israeliane sono salite a bordo delle navi, "hanno distrutto i motori, le apparecchiature di navigazione e disturbato le comunicazioni" prima di abbandonare alcune imbarcazioni alla deriva sulla traiettoria di una tempesta in arrivo.

Almeno 211 attivisti, tra cui un consigliere comunale di Parigi, sono stati trasferiti nei territori palestinesi occupati da Israele. Le autorità israeliane hanno indicato in 175 il numero dei detenuti.

La flottiglia, composta da 58 navi e circa 1.000 attivisti provenienti da diversi paesi, è salpata domenica dal porto italiano di Augusta (sud), con l'obiettivo di attraversare le acque greche per raggiungere le coste della Turchia e, in ultima analisi, la Striscia di Gaza per consegnarvi aiuti umanitari, a seguito della sistematica distruzione delle infrastrutture sanitarie nell'enclave palestinese nel contesto della guerra in corso e delle restrizioni imposte all'ingresso degli aiuti.

Nell'ottobre del 2025, questa iniziativa organizzò una spedizione con oltre 50 imbarcazioni, che furono intercettate mentre si avvicinavano a Israele. L'attivista ambientalista Greta Thunberg e altri 171 attivisti pro-palestinesi furono deportati.

Gaza è sotto blocco israeliano dal 2007, ulteriormente inasprito dopo la guerra genocida dell'ottobre 2023. Un fragile cessate il fuoco è in vigore dall'ottobre 2025, ma le condizioni umanitarie sono progressivamente peggiorate.

Un funzionario delle Nazioni Unite ha avvertito questa settimana che la popolazione di 2,1 milioni di persone è soggetta ad attacchi incessanti, con una sicurezza alimentare pericolosamente bassa e i servizi di base sull'orlo del collasso.