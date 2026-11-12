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Iran: Basi USA in Europa obiettivi legittimi in caso di un altro attacco

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Iran: Basi USA in Europa obiettivi legittimi in caso di un altro attacco

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Secondo quanto riportato da fonti iraniane, il generale Mohsen Rezai, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale (SNSC), ha lanciato un monito dichiarando che Teheran replicherà a qualsiasi eventuale nuova offensiva statunitense colpendo le installazioni militari coinvolte nell'operazione, dall'Asia occidentale fino al continente europeo.

In un messaggio pubblicato mercoledì sul proprio profilo Twitter riguardo all'ipotesi di un'azione bellica americana contro il Paese, Rezai ha affermato: "Se gli Stati Uniti dovessero iniziare un'altra guerra contro l'Iran, tutte le basi militari coinvolte nell'aggressione, dall'Asia occidentale all'Europa, diventerebbero obiettivi legittimi dei letali attacchi iraniani". L'alto funzionario ha inoltre aggiunto che per gli aggressori "non ci sarà alcuna distanza di sicurezza, non ci sarà alcun rifugio sicuro e non ci sarà alcuna immunità". Parallelamente, le autorità di Teheran hanno ribadito la propria posizione contraria all'esportazione dell'uranio arricchito.

Nella stessa giornata, come riferito dall'emittente HispanTV, il generale Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, ha sostenuto che ogni minaccia rivolta al Paese verrebbe contrastata attraverso operazioni asimmetriche, precisando che le azioni passate rappresentavano soltanto una fase preliminare. "I colpi precedenti sono stati solo l'inizio. Se commetteranno un altro errore di valutazione, dovranno affrontare colpi ben più letali", ha dichiarato Abdollahi riferendosi a Stati Uniti e Israele.

Sul piano operativo, martedì le Forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno esibito il proprio arsenale all'interno di una nuova base missilistica sotterranea. Durante la presentazione sono stati mostrati vettori balistici e da crociera, accompagnati dai relativi sistemi di lancio e da uno dei modelli tecnologicamente più avanzati a disposizione del reparto.

In occasione della visita presso questa struttura sotterranea, il generale di brigata Seyed Majid Mousavi, comandante delle forze aerospaziali dell'IRGC, ha reso noto che, qualora si rendesse necessario, i reparti iraniani impiegherebbero l'intero potenziale bellico contro gli avversari, estendendo il raggio d'azione sia all'interno del quadrante mediorientale sia al di fuori di esso, fino al completo annientamento della minaccia.

L'ostentazione di queste infrastrutture rientra nell'ambito dei preparativi difensivi predisposti da Teheran in vista di possibili nuove azioni ostili da parte di Washington e Tel Aviv. Secondo quanto comunicato dai vertici militari locali, il Paese sarebbe pronto a reagire con rapidità ed efficacia a qualunque ulteriore attacco, e le diverse divisioni delle Forze Armate hanno confermato la propria disponibilità a operare anche oltre i confini geografici della regione, seguendo le direttive impartite dalla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei.

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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