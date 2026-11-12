Iran e Russia stanno coordinando gli sforzi in risposta al piano USA nel Mar Caspio

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Secondo quanto riportato da fonti iraniane e russe, Teheran e Mosca hanno lanciato un avvertimento congiunto sostenendo che la strategia statunitense denominata "Iron Gate", finalizzata a ostacolare il traffico mercantile attraverso il Mar Caspio, mette a repentaglio gli interessi dei Paesi che si affacciano su questo bacino.

Il viceministro degli Esteri iraniano per gli affari legali e internazionali, Kazem Qaribabadi, ha reso noto mercoledì tramite il social network X di aver affrontato la questione durante un colloquio con l'ambasciatore russo a Teheran, Alexey Dedov. Al centro dell'incontro vi sono stati gli sviluppi nel Mar Caspio e le contromisure da adottare rispetto alle iniziative unilaterali di Washington, tra cui proprio l'operazione "Iron Gate". Il funzionario ha rimarcato la necessità di intensificare la sinergia e il coordinamento bilaterale dinanzi a sfide condivise, ribadendo che la salvaguardia degli interessi delle nazioni costiere passa inevitabilmente dal "mantenimento della stabilità e della sicurezza" nell'area.

Il confronto diplomatico fa seguito all'annuncio, diffuso il 7 novembre dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), relativo all'istituzione della task force "Porta di Ferro", un'unità incaricata di restringere il flusso di merci lungo i confini terrestri dell'Iran e nelle acque del Caspio. Già lunedì il portavoce della diplomazia iraniana, Esmail Baqai, aveva ridicolizzato il progetto definendolo un espediente dei vertici militari americani per mascherare i propri insuccessi contro Teheran. "Sembra che il comandante del Centcom cambierà presto professione", aveva commentato con sarcasmo Baqai, aggiungendo che, dopo i presunti "gloriosi successi" ottenuti a Minab, Lamerd e Sirik, il generale statunitense si sarebbe dedicato ai podcast e starebbe ora ideando un nuovo episodio di "Teenage Mutant Ninja Turtles".

Come riferito dall'emittente HispanTV, anche le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sostenuto che Washington non riuscirà a concretizzare l'embargo economico progettato ai danni del Paese, a prescindere dalle denominazioni e dalle strategie messe in campo.

La posizione iraniana ha trovato pieno sostegno a Mosca. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha manifestato la solidarietà del Cremlino alle autorità di Teheran, affermando che le persistenti pressioni economiche americane non provocheranno il tracollo dell'economia iraniana. Zakharova ha evidenziato come il Dipartimento della Difesa statunitense abbia inserito le rotte marittime del Caspio nel raggio d'azione della nuova task force, qualificando tale scelta come una "chiara minaccia" alle prerogative e agli interessi dei cinque Stati sovrani rivieraschi, unici titolari della gestione della sicurezza regionale. La diplomatica ha inoltre avvertito che un'eventuale attuazione del piano di Washington rischierebbe di propagare l'instabilità alle aree circostanti, bollendo l'iniziativa come un ulteriore tentativo di distogliere l'attenzione dalle pesanti ripercussioni dell'operazione militare congiunta condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran lo scorso febbraio, un evento che, a suo giudizio, avrebbe generato profonde crisi politiche interne negli stessi Stati Uniti.

Sulla stessa linea si è espresso martedì l'analista militare russo Igor Korotchenko, secondo il quale la volontà di Washington di estendere al Mar Caspio le proprie azioni contro Teheran costituisce un grave pericolo per l'intero quadrante. "La dichiarazione degli Stati Uniti di voler esercitare influenza sul Mar Caspio per quanto riguarda il trasporto di varie merci verso l'Iran, anche attraverso attacchi, costituisce una sfida e una minaccia molto serie", ha affermato l'esperto al portale russo NEWS.ru.

Korotchenko ha sollecitato una risposta ferma, anche sul piano politico, invitando i cinque Paesi costieri — Iran, Russia, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan — ad assumere una posizione netta per respingere qualsiasi interferenza americana in questa via navigabile condivisa. L'analista ha infine posto l'accento sui rischi legati alle infrastrutture energetiche presenti nel bacino, dove operano numerose piattaforme estrattive di petrolio e gas naturale che potrebbero subire danni irreparabili in caso di azioni militari: "Non si tratterebbe semplicemente di danni materiali, ma di una catastrofe ambientale su scala regionale".

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