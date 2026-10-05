Iran, il generale Fadavi: "Gli USA sono fuggiti a 1.000 km dai nostri confini"

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Gli Stati Uniti si sono allontanati di oltre mille chilometri dai confini dell'Iran e lo Stretto di Hormuz rimane sotto il pieno controllo di Teheran. A dichiararlo è stato il generale di brigata Ali Fadavi, ex comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie (IRGC) e attuale capo del Gruppo Consultivo del Comandante in Capo dei Pasdaran.

"Gli americani sono fuggiti e si sono allontanati dai nostri confini; questo non è avvenuto per loro scelta, ma per ordine della Repubblica Islamica e delle Forze di Terra dell'IRGC", ha affermato Fadavi durante un'intervista televisiva. L'alto ufficiale ha sottolineato che, per la prima volta da anni, non si registra la presenza di navi da guerra statunitensi nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz, nel Golfo dell'Oman o nell'Oceano Indiano settentrionale.

In merito al transito marittimo, Fadavi ha ribadito che l'Iran e l'Oman esercitano la sovranità sullo Stretto di Hormuz e ne stabiliscono le norme di navigazione. Ha inoltre precisato che la Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha avvertito i mercantili che qualsiasi transito non autorizzato espone le imbarcazioni al rischio imminente di interventi militari. Attualmente, solo una frazione marginale del greggio globale (circa 3-4 milioni di barili al giorno) riesce a passare attraverso rotte alternative.

L'alto comandante ha poi lanciato un chiaro avvertimento ai Paesi della regione che ospitano installazioni militari americane: "Non abbiamo mai attaccato Paesi musulmani, ma qualsiasi base usata come punto di origine per un'azione aggressiva contro l'Iran sarà presa di mira. Una base statunitense su territorio straniero è, per noi, a tutti gli effetti territorio americano".

Infine, Fadavi ha rimarcato come la produzione bellica iraniana di missili balistici e da crociera non abbia subito battute d'arresto, sostenendo che Washington non sia riuscita a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi strategici nella regione.

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