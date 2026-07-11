Iran, il messaggio di Mojtaba Khamenei dopo i funerali del Leader: "La vendetta è un'esigenza della nazione"

La Guida suprema della Rivoluzione islamica esprime la sua gratitudine per la storica presenza di decine di milioni di persone ai funerali del leader martire in Iran e in Iraq, sottolineando che vendicare i suoi assassini è un'esigenza imprescindibile della nazione.

"Colgo l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine per la presenza massiccia, sorprendente, decisiva e storica di decine di milioni di persone nelle città e nei paesi dell'Iran e dell'Iraq, in particolare a Teheran, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad", ha dichiarato l'Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei in un messaggio diffuso sabato scorso.

Questo il solenne messaggio dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei in occasione del funerale e della sepoltura del martire Ayatollah Seyyed Ali Khamenei:

Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole. Pace a te, o sangue di Dio, figlio del suo vendicatore, e unico privato [del suo diritto]. Pace a te e a tuo nonno, tuo padre, tua madre, tuo fratello e agli infallibili tra i tuoi discendenti. La pace sia sull'Imam la cui chiamata vivificante all'insurrezione ha esteso una grande e risonante eco della missione profetica fino ai confini più remoti della storia, e dal cui effetto è scaturita la Rivoluzione Islamica dell'Iran. Una rivoluzione di Hussein fin dalle sue fondamenta, costruita e fiorente sui principi e sugli ideali di Hussein.

Anche il "Signore Martire dell'Iran" è cresciuto con questi stessi ideali. Era di Hussein, pensava come Hussein, agiva come Hussein, combatteva e resisteva come Hussein, viveva come Hussein e ha offerto il suo sangue sulla via della scuola di Hussein, raggiungendo il martirio. Tra i seguaci e gli emulatori di Hussein ci sono coloro che, quando il suo sangue viene ingiustamente versato sulla via di Hussein e per la scuola e l'ideologia di Hussein (pace su di lui), l'umma si attiva e, in quell'istante, si connette con quel tempo – Ashura – e quel luogo – Karbala. Ora, quello stesso fervore di Hussein ha risvegliato la nostra nazione e ha dato nuova vita alla scuola del grande Khomeini e del martire Khamenei. Questo è il ruggito vivificante che si leva dall'eco del grido oppresso di Hussein (pace su di lui), il suo grido "Min n??irin yan?urun?" (C'è qualcuno che mi aiuterà?), in Iran e poi in Iraq e in altri paesi, e provoca un terremoto [nelle fondamenta della] falsità.

Colgo l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine per la massiccia, sorprendente, storica e decisiva presenza di decine di milioni di persone nelle città e nei paesi dell'Iran e dell'Iraq, specialmente a Teheran, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad. La nostra nazione è la paladina del sangue di Hussein. Questa grande nazione ha sacrificato i suoi figli per anni sulla via di Hussein e nella guerra contro i nemici di Hussein e dei suoi ideali. E ora è anche la paladina del suo sangue e di quello dei seguaci e degli emulatori di Hussein nel nostro tempo. Abbiamo giurato di vendicare il sangue del Leader e quello di tutti i martiri.

Ora mi rivolgo al nostro Capo martire e gli dico: Oh, vittima oppressa! Oh, oppresso a testa alta! Oh, virtuoso servo di Dio! Ora che con gli occhi colmi di lacrime e il cuore spezzato diciamo addio al tuo corpo, ci impegniamo con te a preservare la tua scuola e a perseverare sulla retta via che hai tracciato, senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà lungo questo cammino e, come te, aggrappandoci alle benedizioni e alle promesse divine. Ci impegniamo a vendicare il tuo sangue puro e quello di tutti i martiri di queste due guerre, contro gli assassini criminali e disonorevoli.

La vendetta è un'esigenza della nazione iraniana e deve essere attuata con decisione. Questa vendetta è un'esigenza della nostra nazione e deve essere compiuta con decisione. Questi criminali, i cui nomi sono tutti noti, porteranno nella tomba il desiderio di una morte serena nel proprio letto. Presto, i popoli liberi di tutto il mondo si vendicheranno. Dovete sapere che questa faccenda non dipende dalla mia esistenza né da quella di alcuna altra autorità. Che noi siamo qui o no, ciò accadrà, e presto le persone libere di tutto il mondo porteranno a compimento una parte di questa missione divina. O padre martire dell'Ummah!

Possa il nettare del martirio, che hai anelato per tutta la vita, essere dolce per te. Possa essere una benedizione indossare le vesti del martirio con un corpo che porta i segni di tua madre, la purissima Fatima, e dei tuoi antenati Imam Hussein e Abu al-Fadl al-Abbas (pace su di loro). E voi, tuoi compagni oppressi, che siete stati vittime di un'imboscata da parte del nemico e avete raggiunto il martirio, benedetti siate ora ospiti di quel Signore la cui bontà e tenerezza avete sperimentato molte volte! Quel Signore, che è la porta della divina misericordia for tutti, e specialmente per il popolo di questa terra, è ora il vostro ospite, e il Suo rifugio sicuro è diventato la vostra dimora. E tu, o nobilissimo signore! O magnanimo! O imam compassionevole! O Aba al-Hasan al-Rida al-Murtada, su di te le più elevate benedizioni di Dio! Ora, il corpo lacerato di uno dei tuoi servi e dell'Immacolata Famiglia, dopo anni di fatica, sforzo e lotta instancabile, riposa in questa terra pura insieme ai corpi dei martiri della sua famiglia, ognuno dei quali evoca un martire dalla pianura di Karbala, fino al giorno in cui, per divino comando, il sole che illumina l'universo, il nobile Imam Mahdi (che Dio Onnipotente affretti la Sua nobile manifestazione), emergerà da dietro le nubi dell'occultamento e farà risplendere sugli uomini della Terra la luce della divina misericordia; In quel giorno, che speriamo arrivi molto presto, stelle tra i veritieri, i martiri e gli amici di Dio lo accompagneranno, e speriamo che il nostro leader martire sia uno di loro e che offra ancora una volta scene splendenti e pure di lotta e lealtà all'eterna alleanza, e forse anche quei compagni lo accompagneranno in quel giorno.

O Signore misericordioso! A Te raccomandiamo il nostro Condottiero, che ha consacrato tutto ciò che aveva alla Tua via, e a Te, alla Tua bontà e alla Tua provvidenza, i suoi compagni martiri, affinché, come nella loro vita terrena hanno goduto della Tua benevolenza, d'ora in poi possano goderne allo stesso modo, e persino in misura maggiore. Infine, esprimiamo ancora una volta le nostre condoglianze al nostro maestro, il noble Imam Mahdi (che Dio Onnipotente affretti la Sua nobile manifestazione), e chiediamo a quel maestro magnanimo e misericordioso di ricordare nelle sue suppliche il Signore martire dell'Iran, i suoi compagni martiri e tutti i martiri; e imploriamo Dio Onnipotente, glorioso ed esaltato: per tutti i martiri il più alto rango spirituale, e per le loro famiglie, pazienza e ricompensa, e per la nazione iraniana oppressa, un trionfo finale e imminente e aiuto, a Dio piacendo.

Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei 09/07/2026

L'ayatollah Seyed Ali Khamenei è stato assassinato, insieme a quattro membri della sua famiglia, il 28 febbraio, nel corso del primo giorno della guerra di aggressione di 40 giorni scatenata dalle forze statunitensi e dal regime israeliano contro l'Iran. Il leader iraniano martirizzato è stato sepolto giovedì nel santuario dell'Imam Reza (pace su di lui) nella città di Mashhad, a conclusione di una settimana di riti funebri solenni che hanno attraversato l'Iran e l'Iraq. Milioni di iraniani hanno preso parte alle cerimonie funebri e alla sepoltura del Leader martire nelle città di Teheran, Qom e Mashhad.

Nel frattempo, mercoledì anche l'Iraq è stato teatro di uno storico tributo in occasione dei funerali del leader iraniano, con oltre 10 milioni di persone in lutto che si sono unite alle processioni funebri a Najaf e Karbala. Secondo una stima preliminare diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Fars, tra i 41 e i 43 milioni di persone complessive hanno partecipato ai sei giorni di cerimonie funebri per il leader della Rivoluzione islamica in Iran e Iraq, in quelle che sono state definite "le più grandi effusioni funebri della storia".