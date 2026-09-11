Iran, il retroscena del WSJ: "La guerra di Trump durerà fino al 2029"

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Secondo quanto riportato il 10 settembre dal Wall Street Journal (WSJ), i principali consiglieri della Casa Bianca avrebbero avvertito in via riservata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il conflitto con l'Iran potrebbe protrarsi ben oltre la fine del suo mandato.

In base alle ricostruzioni del quotidiano, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari avrebbero segnalato a Trump che Teheran è in grado di continuare a resistere alle pressioni economiche e militari degli USA, prolungando potenzialmente le ostilità oltre l'insediamento presidenziale di gennaio 2029.

Nonostante Trump abbia promesso decine di volte una rapida vittoria dall'inizio dell'operazione a fine febbraio — arrivando a dichiarare giovedì ai giornalisti che la guerra finirà "immediatamente" dopo le elezioni di midterm di novembre perché l'Iran "non può più resistere" —, la realtà sul campo appare diversa.

La scorsa settimana, lo stesso Vance ha dichiarato di non voler definire gli scontri in corso una vera e propria "guerra", a dispetto del blocco navale attivo e dei continui attacchi ad ondate. Il vicepresidente ha aggiunto di non sapere quando cesseranno le ostilità, rifiutando di fornire a Teheran quella che ha descritto come una "cronologia artificiale".

Nel frattempo, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha già posticipato al 2027 diversi dispiegamenti di truppe in Medio Oriente, mentre il Pentagono intende mantenere a tempo indeterminato i sistemi di difesa aerea per i circa 50.000 militari statunitensi di stanza nel Golfo.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran dura ormai da sette mesi e ha causato la morte di 18 soldati americani. Da parte sua, Teheran riporta almeno 3.527 vittime a seguito degli attacchi congiunti israelo-americani iniziati il 28 febbraio.

Non essendo riuscita a piegare l'Iran sul piano militare né a favorire un cambio di regime dall'interno, l'amministrazione Trump ha virato verso uno strategico assedio economico a lungo termine: l'"Operazione Economic Outcast", che combina un rigido blocco navale a sanzioni ad amplissimo raggio.

Questa campagna di pressione massima è stata definita dal segretario al Tesoro Scott Bessent un vero e proprio "D-Day economico", progettato per prostrare la popolazione e recidere ogni canale di finanziamento vitale per il governo iraniano.

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