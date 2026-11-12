Iran: in caso di nuovo attacco colpiremo le basi USA anche in Europa

Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, ha avvertito Washington che un nuovo attacco contro l’Iran provocherebbe rappresaglie contro le basi militari statunitensi anche molto lontane dal Medio Oriente, comprese installazioni in Europa e isole finora considerate fuori dalla portata dei missili iraniani.



Teheran, ha assicurato, dispone oggi di capacità offensive e difensive molto superiori a quelle dell'inizio del conflitto.



Rezaei ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver sabotato ripetutamente i negoziati, sostenendo che Washington abbia abbandonato gli accordi per passare all'aggressione militare. L'Iran, ha precisato, ha posto sette condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz e pretende risposte chiare dagli Stati Uniti.



Nessuna concessione sul programma nucleare: tutto il materiale arricchito resterà sul territorio iraniano. Secondo Rezaei, un nuovo attacco statunitense e israeliano sarebbe destinato a scontrarsi con una resistenza ancora più forte e potrebbe durare, nelle previsioni di Washington e Tel Aviv, non più di tre-cinque giorni.





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