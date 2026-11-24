Da Londra a Los Angeles, da Parigi a Tokyo, passando per Berlino, Francoforte e L'Aia. Il nome di Minab ha attraversato città e continenti in una campagna internazionale di commemorazione che, in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia del 20 novembre, ha riportato all'attenzione pubblica la tragedia dei bambini uccisi nel bombardamento della scuola elementare Shajareh Tayyebeh, nel sud dell'Iran. Con l'hashtag #RememberMinab, attivisti e organizzazioni hanno promosso iniziative artistiche, mostre fotografiche, veglie e installazioni simboliche per impedire che le vittime vengano dimenticate e chiedere che sia fatta piena luce sulle responsabilità dell'attacco. A Londra, sedie vuote, zaini scolastici e fotografie dei bambini hanno composto un memoriale dedicato alle vite spezzate. Accanto all'installazione, un libro dei ricordi ha raccolto i messaggi di solidarietà dei passanti.



In Pakistan, un attivista ha scritto sulla sabbia della spiaggia il nome di Minab, in un gesto semplice che ha rapidamente trovato ampia diffusione sui social network. A Los Angeles si è svolta una veglia davanti al consolato israeliano, mentre all'Aia i volti dei piccoli studenti sono stati esposti in una mostra fotografica. A Tokyo, la performance artistica «Eyes of Minab» ha portato le immagini degli occhi dei bambini nelle strade della capitale giapponese, trasformando lo spazio urbano in un luogo di memoria e denuncia. Anche in Germania le fotografie delle vittime sono apparse nelle stazioni della metropolitana di Berlino e Francoforte. A Parigi, infine, una cerimonia commemorativa davanti alla Torre Eiffel ha riunito partecipanti intorno a candele e immagini dei bambini. Dietro queste iniziative c'è una tragedia consumatasi il 28 febbraio 2026, primo giorno dell'aggressione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Un attacco aereo ha colpito la scuola elementare Shajareh Tayyebeh di Minab, nella provincia meridionale di Hormozgan, provocando una strage.



Il bilancio complessivo indicato dalle autorità iraniane è di 168 morti, tra studenti, insegnanti, personale scolastico e familiari. Secondo la ricostruzione della procura iraniana, tra le vittime figurano 120 alunni, 73 maschi e 47 femmine, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, oltre a 26 insegnanti donne e altri civili. Circa 300 studenti sopravvissuti continuano a fare i conti con gravi conseguenze psicologiche. La gravità dell'accaduto è stata evidenziata anche da Amnesty International, che attraverso immagini satellitari, video e testimonianze ha concluso che l'edificio scolastico è stato colpito direttamente e che tra le vittime vi erano oltre cento bambini. Una missione d'inchiesta sostenuta dalle Nazioni Unite ha inoltre rilevato ragionevoli motivi per ritenere che gli attacchi statunitensi con missili Tomahawk, compreso quello contro la scuola, possano configurare crimini di guerra. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che è in corso un'indagine.



Teheran, attraverso la propria missione all'ONU, la Mezzaluna Rossa iraniana e le autorità militari, continua a chiedere un'inchiesta indipendente e trasparente, l'accertamento delle responsabilità e un risarcimento per le vittime. La campagna #RememberMinab porta così nelle piazze internazionali una domanda che non può essere archiviata: chi risponderà della morte di quei bambini? Le fotografie, le sedie vuote e le candele accese in tante città del mondo sono un richiamo alla memoria, ma anche alla necessità che la protezione dei civili e delle scuole non resti soltanto un principio scritto nelle convenzioni internazionali.

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