Iran: Non possono imporci una guerra e aspettarsi che il mondo "non ne paghi il prezzo"

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Il viceministro degli Esteri dell'Iran, Kazem Gharibabadi, ha lanciato un monito affermando che non è pensabile scatenare un conflitto contro la sua nazione immaginando che la comunità internazionale resti immune dalle conseguenze, sullo sfondo delle forti tensioni legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Parlando con la stampa locale, l'esponente della diplomazia di Teheran ha evidenziato come un'aggressione contro la Repubblica Islamica produca ripercussioni su scala planetaria, ben oltre i confini militari, difensivi o della sicurezza. A suo giudizio, l'intero sistema economico mondiale, le piazze finanziarie e gli scambi commerciali internazionali stanno già risentendo pesantemente di questa crisi, coinvolgendo praticamente ogni Stato.

Alla luce di tali ricadute economiche legate al blocco di Hormuz, Gharibabadi ha osservato che la crisi è molto più complessa di quanto ritengano alcuni governi: ridurre semplicemente l'affidamento a questo snodo marittimo vitale, dichiarandolo non più indispensabile, non basta a stravolgere i termini della questione né a impostare le trattative su basi differenti.

Il diplomatico ha infine chiarito che Teheran non ha alcun interesse a provocare simili contraccolpi economici alle altre nazioni a causa del blocco dello stretto. Ha ribadito che lo scontro dell'Iran è rivolto esclusivamente contro gli Stati Uniti, individuati come unico avversario, assicurando che nei rapporti diplomatici con il resto del mondo l'approccio iraniano resta sempre guidato dalla razionalità.

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