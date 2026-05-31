Iran: "Stiamo respingendo il nemico in una grande guerra che passerà alla storia"

L'Iran sta "respingendo il nemico in una guerra di vasta portata che passerà alla storia", ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, riferendosi al conflitto con gli Stati Uniti e Israele (coalizione Epstein). Il parlamentare ha attribuito il successo all'unità e alla resistenza popolare, oltre che alla potenza militare, e ha osservato che "questo è il segreto della vittoria e deve essere preservato".

Secondo Ghalibaf, il nemico ha lanciato "una nuova fase di guerra" attraverso la pressione economica e la manipolazione dei media per seminare divisione, minare la coesione del Paese e compensare la sconfitta militare. "Questo per costringerci alla sottomissione", ha aggiunto, prima di liquidare tale obiettivo come "un vano sogno".

Il parlamentare ha affermato che la nazione iraniana è ora consapevole di trovarsi in "un momento delicato e storico" e sta resistendo con i propri sforzi contro "un nemico assassino" che, ha dichiarato, "ha giurato di distruggere l'Iran e l'Islam".

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