Iran, superpetroliera avvolta dalle fiamme nel Golfo: il messaggio dei Pasdaran agli USA

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Lunedì il Corpo dei Pasdaran iraniani (IRGC) ha reso noto che una superpetroliera è stata travolta dalle fiamme e totalmente fuori uso dopo aver urtato due mine navali nello Stretto di Hormuz, nel tentativo di percorrere una rotta non autorizzata da Teheran.

In una nota ufficiale, le Guardie della Rivoluzione hanno dichiarato: "Poche ore fa, una superpetroliera che cercava di transitare illegalmente lungo il canale meridionale dello Stretto di Hormuz ha impattato contro due mine navali. L'imbarcazione è stata avvolta da un vasto incendio ed è tuttora completamente bloccata". L'IRGC ha poi aggiunto un duro avvertimento: "Questa sarà la fine di qualsiasi nave che violerà i protocolli di sicurezza dello Stretto".

Nel comunicato si ribadisce la tassatività delle regole di navigazione imposte dalla Marina iraniana, con un monito diretto agli armatori internazionali: "Le compagnie marittime non cedano alle provocazioni delle forze armate statunitensi e non mettano a rischio la vita dei propri equipaggi né le proprie imbarcazioni".

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