Iran-USA, spunta il Memorandum: ecco l'accordo in 14 punti
La testata saudita Al Arabiya ha pubblicato il testo del Memorandum d'Intesa tra Stati Uniti e Iran. Di seguito i punti dell'accordo:
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Cessazione delle ostilità: Stop completo ai combattimenti su tutti i fronti (compreso il Libano), con l'immediata rinuncia a qualsiasi azione ostile e all'uso della forza.
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Sovranità e non ingerenza: Rispetto reciproco della sovranità, dell'integrità territoriale e principio di non interferenza negli affari interni.
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Verso l'accordo finale: Le parti si impegnano a concludere un accordo finale e globale entro 60 giorni (con possibilità di proroga).
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Fine del blocco navale USA: Gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco navale, ripristineranno il traffico marittimo ai livelli prebellici e ritireranno le proprie forze dalla regione entro 30 giorni dalla firma dell'accordo finale.
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Sicurezza marittima iraniana: L'Iran garantirà il ripristino del traffico mercantile attraverso il Golfo Persico fino al Mar d'Oman, riportandolo ai livelli prebellici entro 30 giorni.
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Piano di aiuti economici: Gli Stati Uniti e i loro partner economici stanno elaborando un piano di ripresa per l'Iran con un finanziamento di almeno 300 miliardi di dollari.
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Revoca delle sanzioni: Gli Stati Uniti si impegnano a revocare tutte le sanzioni (comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU, dell'AIEA e le sanzioni unilaterali americane) secondo il calendario che sarà concordato nell'accordo finale.
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Capitolo nucleare: L'Iran conferma l'impegno a non produrre mai armi nucleari. Tutte le questioni pendenti sul nucleare (compresa la gestione del materiale arricchito) saranno risolte nell'accordo finale.
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Mantenimento dello status quo: Fino alla firma dell'accordo finale la situazione resterà congelata: l'Iran non modificherà il suo programma nucleare, mentre gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni né rafforzeranno la propria presenza militare nella regione.
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Deroghe immediate sul petrolio: Gli Stati Uniti concederanno da subito deroghe per l'esportazione di petrolio, prodotti petrolchimici e per i relativi servizi bancari, assicurativi e di trasporto iraniani.
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Sblocco dei fondi: Tutti i beni e i fondi finanziari iraniani congelati all'estero saranno sbloccati e resi pienamente accessibili a Teheran.
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Monitoraggio: Sarà istituito un meccanismo congiunto per monitorare l'effettiva attuazione dell'accordo.
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Fasi dei negoziati: Dopo il completamento delle fasi prioritarie (relative ai punti 4, 5, 10 e 11), inizieranno i negoziati a pieno titolo sulle restanti questioni.
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Avvallo internazionale: L'accordo finale sarà approvato e blindato attraverso una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.