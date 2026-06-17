Iran-USA, spunta il Memorandum: ecco l'accordo in 14 punti

Cessazione delle ostilità: Stop completo ai combattimenti su tutti i fronti (compreso il Libano), con l'immediata rinuncia a qualsiasi azione ostile e all'uso della forza.

Sovranità e non ingerenza: Rispetto reciproco della sovranità, dell'integrità territoriale e principio di non interferenza negli affari interni.

Verso l'accordo finale: Le parti si impegnano a concludere un accordo finale e globale entro 60 giorni (con possibilità di proroga).

Fine del blocco navale USA: Gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco navale, ripristineranno il traffico marittimo ai livelli prebellici e ritireranno le proprie forze dalla regione entro 30 giorni dalla firma dell'accordo finale.

Piano di aiuti economici: Gli Stati Uniti e i loro partner economici stanno elaborando un piano di ripresa per l'Iran con un finanziamento di almeno 300 miliardi di dollari.

Revoca delle sanzioni: Gli Stati Uniti si impegnano a revocare tutte le sanzioni (comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU, dell'AIEA e le sanzioni unilaterali americane) secondo il calendario che sarà concordato nell'accordo finale.

Capitolo nucleare: L'Iran conferma l'impegno a non produrre mai armi nucleari. Tutte le questioni pendenti sul nucleare (compresa la gestione del materiale arricchito) saranno risolte nell'accordo finale.

Deroghe immediate sul petrolio: Gli Stati Uniti concederanno da subito deroghe per l'esportazione di petrolio, prodotti petrolchimici e per i relativi servizi bancari, assicurativi e di trasporto iraniani.

Sblocco dei fondi: Tutti i beni e i fondi finanziari iraniani congelati all'estero saranno sbloccati e resi pienamente accessibili a Teheran.