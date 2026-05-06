IRCG: Con la neutralizzazione delle minacce, sarà garantito un transito stabile attraverso lo Stretto di Hormuz

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che consentirà un transito "sicuro e stabile" attraverso lo Stretto di Hormuz "una volta neutralizzate le minacce dell'aggressore".

La Forza navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato mercoledì che il transito attraverso lo Stretto di Hormuz diventerà gradualmente sicuro e stabile con il miglioramento della situazione della sicurezza nel Golfo Persico, "con la neutralizzazione delle minacce degli aggressori".

La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha indicato, in un post sul suo account X, di aver riscontrato un buon livello di conformità alle sue normative da parte delle compagnie di navigazione e del personale che intendono transitare nello Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto che l'Iran consentirà la ripresa del transito attraverso questa via navigabile strategica, responsabile di un quinto della domanda mondiale di petrolio, ora che le minacce degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran si stanno attenuando.

"Ringraziamo i comandanti e gli armatori del Golfo Persico e del Golfo di Oman per aver rispettato le normative iraniane relative allo Stretto di Hormuz e per aver contribuito alla sicurezza marittima regionale. Con la neutralizzazione delle minacce dell'aggressore e l'attuazione di nuovi protocolli, sarà garantito un passaggio sicuro e stabile attraverso lo Stretto di Hormuz", si legge nella dichiarazione.

Ciò è avvenuto appena due giorni dopo che l'Iran era stato costretto a lanciare missili e a impiegare droni per avvertire le navi da guerra statunitensi che tentavano di avvicinarsi allo Stretto di Hormuz, nel tentativo di rompere il controllo del paese sulla via navigabile.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì di aver abbandonato il piano, annunciato di recente, per costringere l'Iran ad aprire lo stretto.L'Iran ha limitato il passaggio attraverso Hormuz sin dai primi giorni dell'aggressione israelo-americana contro il suo territorio, iniziata all'inizio di marzo, e ha mantenuto tali restrizioni anche mentre Stati Uniti e Israele continuavano a violare i termini del cessate il fuoco, annunciato più di un mese dopo per porre fine all'aggressione.

Fonti hanno riferito martedì a Press TV che l'Iran sta implementando un nuovo meccanismo che consentirà alle navi di transitare attraverso corridoi designati nello Stretto di Hormuz.

Ciò avviene nel contesto di notizie secondo cui l'Iran e gli Stati Uniti sarebbero vicini a un accordo che consentirebbe la fine definitiva dell'aggressione e l'allentamento delle restrizioni iraniane sul transito attraverso Hormuz.