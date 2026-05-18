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Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

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Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

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La nuova legge israeliana che prevede la pena di morte solo per i palestinesi condannati per "atti terroristici mortali" è entrata in vigore questa domenica, secondo quanto riportato dal Times of Israel. La legge è ora applicabile in qualsiasi territorio controllato de facto da Tel Aviv, compresa la Cisgiordania e il 53% della Striscia di Gaza.

Il regolamento stabilisce che la pena sarà applicata a chiunque abbia ucciso una persona "con l'intenzione di negare l'esistenza dello Stato di Israele", sebbene l'ergastolo possa essere inflitto in luogo della pena di morte in presenza di "motivi particolari" o "circostanze particolari" che lo giustifichino.

Questa legge è stata promossa dal partito di estrema destra Otzma Yehudit, a cui appartiene il Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, il quale ha festeggiato l'approvazione della sua proposta in Parlamento israeliano con lo champagne.

Condanna internazionale

L'Autorità Palestinese  ha definito la legge una "pericolosa escalation" e ne ha messo in discussione la legittimità, sottolineando che Israele  "non ha sovranità sul territorio palestinese". In una dichiarazione, il suo Ministero degli Esteri ha affermato che il provvedimento "cerca di legittimare le uccisioni extragiudiziali sotto la veste di una legge".

Inoltre, prima del voto, i ministri degli esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno esortato i legislatori israeliani ad  abbandonare l'iniziativa . Le critiche riflettono le preoccupazioni di diversi attori internazionali riguardo alle implicazioni legali e politiche della nuova legislazione nel contesto del conflitto nella regione.

Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno dichiarato di "rispettare il diritto sovrano di Israele di  stabilire le proprie leggi  e le proprie pene per gli individui condannati per terrorismo", secondo quanto affermato da un portavoce del Dipartimento di Stato americano. 

Lo stesso giorno in cui l'iniziativa è stata approvata, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle  Nazioni Unite  per i Diritti Umani ha chiesto "l'abrogazione immediata della legge discriminatoria sulla pena di morte che è stata approvata".

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