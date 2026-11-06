Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Israele espelle 12 volontari internazionali, tra cui 4 italiani: arrestati mentre raccoglievano olive a Ramallah

328
Israele espelle 12 volontari internazionali, tra cui 4 italiani: arrestati mentre raccoglievano olive a Ramallah

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

PUBBLICHIAMO CON L'INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE QUESTO COMUNICATO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLA CAMPAGNA FAZ3A

----

# AGGIORNAMENTO URGENTE | Le autorità israeliane decidono di espellere 12 volontari internazionali della campagna FAZ3A sabato mattina, in seguito al loro arresto durante la raccolta delle olive a ovest di Ramallah

6 novembre 2026

La campagna FAZ3A ha ricevuto comunicazione, tramite il legale che segue il caso dei detenuti, che le autorità di occupazione israeliane hanno deciso di espellere 12 volontari internazionali di FAZ3A, arrestati venerdì mentre sostenevano gli agricoltori palestinesi durante la raccolta delle olive nel villaggio di Kafr Ni’ma, a ovest di Ramallah. L'espulsione è prevista per la mattina di sabato 7 novembre 2026.

Secondo quanto riferito da FAZ3A, i 12 volontari internazionali detenuti sono di diverse nazionalità: cinque cittadini tedeschi, quattro italiani, due canadesi e un cittadino statunitense.

Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato in totale 17 persone – tra cui i 12 volontari internazionali di FAZ3A, due giornalisti stranieri e tre palestinesi – in seguito a un’aggressione da parte di un gruppo di coloni israeliani, che li hanno assaliti e trattenuti con la forza mentre partecipavano alla raccolta delle olive, prima dell'arrivo sul posto di soldati e agenti di polizia israeliani.

Tra gli arrestati figurano Hala Abu Gharbiya, coordinatrice della campagna FAZ3A a Ramallah, e gli agricoltori palestinesi Yaqoub Ataya e Mohammad Ataya*; questi ultimi sono stati aggrediti fisicamente dai soldati israeliani prima di essere presi in custodia. Tutti i detenuti sono stati successivamente trasferiti in una vicina base militare israeliana.

Questa decisione di espulsione non rappresenta un episodio isolato, bensì si inserisce in una serie costante di arresti ed espulsioni forzate che colpiscono i volontari internazionali di FAZ3A.

Nel mese di ottobre, le autorità di occupazione israeliane avevano già arrestato alcuni volontari internazionali della campagna a Masafer Yatta, a sud di Hebron, mentre erano impegnati in attività di protezione civile e nel sostegno agli agricoltori palestinesi, per poi procedere alla loro espulsione dal Paese.

FAZ3A considera il ricorso sistematico a tali misure come la prova di una politica deliberata, volta a criminalizzare la solidarietà internazionale verso i palestinesi, ad allontanare i testimoni internazionali dagli attacchi dei coloni e a privare gli agricoltori e le comunità palestinesi della protezione e del supporto garantiti dalla presenza di volontari internazionali sul campo. FAZ3A condanna fermamente i ripetuti arresti e i provvedimenti di espulsione che colpiscono i suoi volontari internazionali. La campagna considera tali azioni un tentativo di ridurre al silenzio i testimoni degli attacchi dei coloni, impedire la documentazione delle violazioni contro i palestinesi e ostacolare gli sforzi internazionali volti a proteggere gli agricoltori palestinesi e a sostenere il loro accesso alla propria terra.

La campagna richiede l'immediato rilascio di tutte le persone detenute, garanzie per la loro incolumità e l'effettuazione dei necessari accertamenti medici, con particolare riferimento a Hala Abu Gharbiya, coordinatrice della campagna FAZ3A a Ramallah, e agli agricoltori palestinesi Yaqoub Ataya e Mohammad Ataya.

FAZ3A chiede inoltre l'immediata interruzione delle procedure di espulsione nei confronti dei volontari internazionali.

FAZ3A ribadisce che il perdurare degli arresti e degli ordini di espulsione non distoglierà la campagna dal proseguire il proprio lavoro a sostegno degli agricoltori palestinesi, difendendo il loro diritto ad accedere alle proprie terre, a raccogliere i frutti del proprio lavoro e a rimanere sui propri terreni.

La campagna sottolinea che i tentativi di allontanare i volontari internazionali non riusciranno a porre fine alla solidarietà verso le comunità palestinesi che subiscono gli attacchi dei coloni.

*Campagna FAZ3A*

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Crollo tech e bolla AI: cosa succede sui mercati finanziari? (di Loretta Napoleoni)

Crollo tech e bolla AI: cosa succede sui mercati finanziari? (di Loretta Napoleoni)

06 Novembre 2026 21:00
Francia: il programma elettorale di Mélenchon punta all'uscita dalla NATO

Francia: il programma elettorale di Mélenchon punta all'uscita dalla NATO

06 Novembre 2026 17:37
Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)

Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)

06 Novembre 2026 16:42
L'euforia di Kiev per il voto negli Stati Uniti

L'euforia di Kiev per il voto negli Stati Uniti

06 Novembre 2026 14:00
Ex presidente di sezione della Corte di Cassazione: "L'Ue prepara la guerra, ma l'allarme è un falso"

Ex presidente di sezione della Corte di Cassazione: "L'Ue prepara la guerra, ma l'allarme è un falso"

06 Novembre 2026 13:00
Voto fine embargo USA all'ONU. L’Italia si astiene – Intervista a Stefania Ascari

Voto fine embargo USA all'ONU. L’Italia si astiene – Intervista a Stefania Ascari

06 Novembre 2026 12:30
Midterm. Candidate musulmane elette negli USA contro la retorica anti-islamica

Midterm. Candidate musulmane elette negli USA contro la retorica anti-islamica

06 Novembre 2026 11:30
Torture dei prigionieri palestinesi. "La WMA non sospende i medici israeliani"

Torture dei prigionieri palestinesi. "La WMA non sospende i medici israeliani"

06 Novembre 2026 11:30
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

23255
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

10598
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

9689

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

9356
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

8877
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

7878
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

7338
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7217
CINA

La Cina sfida le sanzioni statunitensi contro Cuba

AMERICA LATINA

Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

ASIA

Interferenze GPS e satelliti spia: come l'Iran compromette le capacità spaziali degli USA

ASIA

La Turchia oltre la NATO: approvato il primo articolo del patto di difesa della Mecca

ASIA

Lo Yemen rivendica l'attacco che ha bloccato i voli all'aeroporto saudita King Fahd

NORD-AMERICA

Midterm: Vance prende le distanze da Trump

AMERICA LATINA

La sconfitta di Trump vista dall'America Latina: tremano i suoi alleati

ITALIA

“Facce piene di pugni. Storie non solo di ring” di Gianni Minà ha vinto la V edizione del Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina   Una finestra aperta 44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina

44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina

  • 04 Novembre 2026 16:00
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti