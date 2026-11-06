Israele espelle 12 volontari internazionali, tra cui 4 italiani: arrestati mentre raccoglievano olive a Ramallah

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PUBBLICHIAMO CON L'INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE QUESTO COMUNICATO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLA CAMPAGNA FAZ3A

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# AGGIORNAMENTO URGENTE | Le autorità israeliane decidono di espellere 12 volontari internazionali della campagna FAZ3A sabato mattina, in seguito al loro arresto durante la raccolta delle olive a ovest di Ramallah

6 novembre 2026

La campagna FAZ3A ha ricevuto comunicazione, tramite il legale che segue il caso dei detenuti, che le autorità di occupazione israeliane hanno deciso di espellere 12 volontari internazionali di FAZ3A, arrestati venerdì mentre sostenevano gli agricoltori palestinesi durante la raccolta delle olive nel villaggio di Kafr Ni’ma, a ovest di Ramallah. L'espulsione è prevista per la mattina di sabato 7 novembre 2026.

Secondo quanto riferito da FAZ3A, i 12 volontari internazionali detenuti sono di diverse nazionalità: cinque cittadini tedeschi, quattro italiani, due canadesi e un cittadino statunitense.

Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato in totale 17 persone – tra cui i 12 volontari internazionali di FAZ3A, due giornalisti stranieri e tre palestinesi – in seguito a un’aggressione da parte di un gruppo di coloni israeliani, che li hanno assaliti e trattenuti con la forza mentre partecipavano alla raccolta delle olive, prima dell'arrivo sul posto di soldati e agenti di polizia israeliani.

Tra gli arrestati figurano Hala Abu Gharbiya, coordinatrice della campagna FAZ3A a Ramallah, e gli agricoltori palestinesi Yaqoub Ataya e Mohammad Ataya*; questi ultimi sono stati aggrediti fisicamente dai soldati israeliani prima di essere presi in custodia. Tutti i detenuti sono stati successivamente trasferiti in una vicina base militare israeliana.

Questa decisione di espulsione non rappresenta un episodio isolato, bensì si inserisce in una serie costante di arresti ed espulsioni forzate che colpiscono i volontari internazionali di FAZ3A.

Nel mese di ottobre, le autorità di occupazione israeliane avevano già arrestato alcuni volontari internazionali della campagna a Masafer Yatta, a sud di Hebron, mentre erano impegnati in attività di protezione civile e nel sostegno agli agricoltori palestinesi, per poi procedere alla loro espulsione dal Paese.

FAZ3A considera il ricorso sistematico a tali misure come la prova di una politica deliberata, volta a criminalizzare la solidarietà internazionale verso i palestinesi, ad allontanare i testimoni internazionali dagli attacchi dei coloni e a privare gli agricoltori e le comunità palestinesi della protezione e del supporto garantiti dalla presenza di volontari internazionali sul campo. FAZ3A condanna fermamente i ripetuti arresti e i provvedimenti di espulsione che colpiscono i suoi volontari internazionali. La campagna considera tali azioni un tentativo di ridurre al silenzio i testimoni degli attacchi dei coloni, impedire la documentazione delle violazioni contro i palestinesi e ostacolare gli sforzi internazionali volti a proteggere gli agricoltori palestinesi e a sostenere il loro accesso alla propria terra.

La campagna richiede l'immediato rilascio di tutte le persone detenute, garanzie per la loro incolumità e l'effettuazione dei necessari accertamenti medici, con particolare riferimento a Hala Abu Gharbiya, coordinatrice della campagna FAZ3A a Ramallah, e agli agricoltori palestinesi Yaqoub Ataya e Mohammad Ataya.

FAZ3A chiede inoltre l'immediata interruzione delle procedure di espulsione nei confronti dei volontari internazionali.

FAZ3A ribadisce che il perdurare degli arresti e degli ordini di espulsione non distoglierà la campagna dal proseguire il proprio lavoro a sostegno degli agricoltori palestinesi, difendendo il loro diritto ad accedere alle proprie terre, a raccogliere i frutti del proprio lavoro e a rimanere sui propri terreni.

La campagna sottolinea che i tentativi di allontanare i volontari internazionali non riusciranno a porre fine alla solidarietà verso le comunità palestinesi che subiscono gli attacchi dei coloni.

*Campagna FAZ3A*