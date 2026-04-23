Israele uccide la giornalista Amal Jalil: Inseguita dai droni per due ore prima del raid

La Protezione Civile libanese ha confermato l'omicidio della giornalista Amal Jalil in un bombardamento israeliano nella città di al-Tayri, che ritengono sia stato deliberato.

La corrispondente di Al-Akhbar è stata uccisa mercoledì nella città di al-Tayri, nel distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale, al termine di un inseguimento premeditato da parte degli israeliani, durato quasi due ore.

Secondo l'emittente televisiva libanese Al-Jadeed, Jalil è morta dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie a seguito dei raid aerei israeliani nel Libano meridionale. La Croce Rossa libanese ha successivamente recuperato il suo corpo e confermato il decesso.

Un'altra giornalista, Zeinab Faraj, che era stata con Jalil, è stata trasportata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico.

La sequenza degli eventi di mercoledì pomeriggio rivela l'intenzionalità dell'attacco.

Precedenti notizie indicavano che Israele aveva attaccato la strada che collega al-Tayri e Haddatha e aperto il fuoco contro le ambulanze che cercavano di raggiungere i giornalisti intrappolati, ritardando così le operazioni di salvataggio.

Fonti libanesi hanno affermato che né la Croce Rossa libanese né l'esercito libanese sono stati in grado di accedere alla zona.

L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA) e gli appelli diffusi dai giornalisti sui social media indicavano che il raid mirava a interrompere l'accesso delle ambulanze.

Hashem al-Sayyed Hasan, corrispondente dell'emittente libanese Al-Manar, ha dichiarato che l'incidente ha costituito " un crimine premeditato e deliberato, nonché un attacco diretto da parte di Israele", e ha descritto la sequenza degli eventi.

Secondo Hasan, una serie di attacchi si sono susseguiti nell'arco di diverse ore. Un primo attacco con un drone ha colpito un veicolo civile, seguito da un altro attacco mirato all'auto dei giornalisti.

Nonostante l'immediato coordinamento con le squadre di emergenza, l'accesso per i soccorsi è stato ritardato a causa del diniego dell'autorizzazione.

I giornalisti si spostarono di luogo in luogo in cerca di rifugio, ma circa un'ora dopo un raid aereo colpì la casa in cui si erano nascosti. La Croce Rossa riuscì a raggiungere la zona solo poco dopo quest'ultimo attacco.

Ha aggiunto che la sua presenza era stata chiaramente nota e comunicata pubblicamente dalle autorità libanesi, dai servizi di emergenza e dai media.

Da parte sua, il ministro dell'Informazione libanese, Paul Morcos, aveva denunciato il regime israeliano per aver "attaccato e accerchiato i giornalisti" dopo gli attentati di al-Tayri.

"Condanniamo fermamente questo attacco, riteniamo Israele pienamente responsabile della loro sicurezza e ribadiamo la necessità di garantire immediatamente la loro protezione e la libertà di stampa", ha dichiarato Morcos a X.

È il quarto giornalista ucciso da Israele durante gli attacchi contro il Libano a partire dal 2 marzo.

Questi eventi si sono verificati nonostante un cessate il fuoco di 10 giorni tra il regime israeliano e il Libano, entrato in vigore a mezzanotte tra giovedì e venerdì, dopo settimane di intensi scontri transfrontalieri innescati dall'escalation israeliana.