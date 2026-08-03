Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Italia e Arabia Saudita: dietro i maxi-accordi commerciali spunta la nuova Task Force militare

732
Italia e Arabia Saudita: dietro i maxi-accordi commerciali spunta la nuova Task Force militare

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

In questa torrida estate del 2026, certe notizie passano inosservate pur smentendo radicalmente la narrazione di Governo contro i movimenti pacifisti: l’Italia è pienamente invischiata nei contesti bellici a guida USA.

Le guerre moderne necessitano di accordi bilaterali e vengono spesso precedute da faraonici viaggi di Stato (scortati da stuoli di imprese). Missioni che si concludono con intese apparentemente commerciali ma dietro le quali si celano vendite di armi, tecnologie avanzate e il posizionamento strategico del nostro Paese in aree nevralgiche del globo. A questo si aggiunge la consueta "porta girevole" della politica, con esponenti che transitano da incarichi pubblici a Fondazioni legate a multinazionali della difesa o a Stati esteri. Una prassi trasversale, a dimostrazione di come certi interessi travalichino le coalizioni di governo.

Così, Italia e Arabia Saudita sono tornate ad essere buone alleate. Poco importa cosa accada dentro i confini della petromonarchia o il suo storico allineamento agli interessi statunitensi in guerre e ingerenze nell'area (Yemen in primis). Dopo anni di paziente attesa, con il governo Draghi prima e Meloni poi, si è giunti a una stretta cooperazione in molteplici settori, compreso quello militare.

Milioni, commesse e "tecnologia duale"

Parliamo di commesse che coinvolgono colossi come Leonardo, Finmeccanica e persino Pirelli (il cui primo azionista, Czechoslovak Group, produce armamenti e controlla marchi come Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi). Un pacchetto d'affari da oltre 10 miliardi di euro, scandito da continui summit a Riad (ampiamente documentati dalla stampa). E quando l'esportazione diretta di sistemi d'arma incontra ostacoli normativi, si virerà su aerei civili ed elicotteri: sistemi dual use che, all'occorrenza, possono essere convertiti ad uso militare. Senza contare che le risorse economiche saudite fanno gola per il programma GCAP, il progetto condiviso con Regno Unito e Giappone per la costruzione del caccia di sesta generazione.

Non deve quindi sorprendere ciò che si legge sul portale ufficiale del Ministero della Difesa a proposito della presenza dei nostri militari in Arabia Saudita:

"Dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi nell’area del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai Paesi partner, la Difesa italiana ha schierato un dispositivo dell’Aeronautica Militare a supporto delle Forze Armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein. La Task Force Air – Arabia concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell’area."

Se nei prossimi mesi dovesse scatenarsi un conflitto armato nella regione arabica, potremmo davvero dichiararci "estranei"?

La deregolamentazione strategica e il ruolo del MAECI

Forse bisognerebbe – movimenti contro la guerra in primis – rileggere con attenzione i documenti ufficiali, a partire dal dossier governativo sulle missioni militari all’estero e dalle recenti modifiche ai regolamenti ministeriali, come quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

L’obiettivo strategico appare chiaro: superare le norme vigenti tramite deroghe mirate, riducendo i vincoli in materia di appalti, vendita di armi e libertà d'azione dei ministeri, in perfetto parallelo con le direttive europee. Il Governo si è mosso riorganizzando la struttura stessa del MAECI, la cui rilevanza militare sfugge ai più. Basta leggere gli assi strategici del dossier sulle Operazioni Militari:

  1. Crescita e proiezione internazionale: la Direzione generale per gli affari politici assume competenze di analisi e programmazione nei focolai di crisi internazionale.
  2. Promozione economica del sistema Italia: integrazione diretta tra diplomazia culturale, scientifica, tecnologica ed economica.
  3. Energia e ambiente: la Direzione Generale per la mondializzazione viene rimodulata su Africa, America Latina, Asia e Oceania.
  4. Sicurezza cibernetica e innovazione: competenze accentrate per gestire le nuove frontiere tecnologiche.
  5. Servizi a cittadini e imprese: ristrutturazione della tutela degli italiani all'estero e della promozione linguistico-culturale.
  6. Formazione del personale: rafforzamento della Direzione generale per le risorse e la formazione.

Tra civile e militare: il rovesciamento dei piani

Discernere tra ambito civile e militare è diventato ormai quasi impossibile. Sono gli interessi economici del capitale a determinare l’espansione dell’apparato bellico, attorno al quale si riorganizzano poi le attività civili. Assistiamo al capovolgimento del modello del secondo dopoguerra: oggi è il settore militare a guidare quello civile, dettando le linee programmatiche, presentando ogni potenziale minaccia come "letale" per i nostri interessi e ottenendo il beneplacito generale per lo sviluppo di armamenti e tecnologie duali.

In questo scenario, pensare che i movimenti pacifisti possano arginare tale deriva con strumenti tradizionali — come una legge di iniziativa popolare sull’obiezione di coscienza — rischia di essere un tentativo sterile: l'equivalente di voler prosciugare lo tsunami con un secchiello.

 

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Email trapelate: così i vertici dell'MI5 hanno spinto per mettere al bando l'IRGC iraniano

Email trapelate: così i vertici dell'MI5 hanno spinto per mettere al bando l'IRGC iraniano

03 Agosto 2026 08:30
Sponsorizzazioni e reclutamento: la controversa strategia di Raytheon e Lockheed Martin con i bambini

Sponsorizzazioni e reclutamento: la controversa strategia di Raytheon e Lockheed Martin con i bambini

03 Agosto 2026 08:30
Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

01 Agosto 2026 19:00
L'Europa si smaschera a Ceuta: il palcoscenico delle contraddizioni europee

L'Europa si smaschera a Ceuta: il palcoscenico delle contraddizioni europee

01 Agosto 2026 16:23
Mosca: le esercitazioni nucleari di Germania e Francia sono il preludio a una guerra contro la Russia

Mosca: le esercitazioni nucleari di Germania e Francia sono il preludio a una guerra contro la Russia

01 Agosto 2026 15:09
Israele: Un miliardo per manipolare l'IA. Così la propaganda influenza le risposte di ChatGPT su Gaza

Israele: Un miliardo per manipolare l'IA. Così la propaganda influenza le risposte di ChatGPT su Gaza

01 Agosto 2026 12:30
Madrid, Rabat e Bruxelles: la partita dietro la crisi di Ceuta

Madrid, Rabat e Bruxelles: la partita dietro la crisi di Ceuta

01 Agosto 2026 07:00
Ucraina, tra aperture diplomatiche e nuove linee di frattura

Ucraina, tra aperture diplomatiche e nuove linee di frattura

01 Agosto 2026 07:00
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

13591
EUROPA

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

12639
ITALIA

La padella e la brace (di Marco Travaglio)

11344

Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

10941
EUROPA

Perché Kiev ha attaccato proprio ora la nave iraniana nel Caspio?

10568

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

9816
EUROPA

Invasione di Ceuta: cosa sta accadendo nell'enclave spagnola?

8752
EUROPA

Quali sarebbero le “vittorie ucraine” decantate dai media italici?

8591
ASIA

Canale diplomatico resta aperto: cosa si sono detti i ministri di Iran e Arabia Saudita

NORD-AMERICA

"Una guerra illegale": Trump minimizza le perdite in Iran, ma i dati lo smentiscono

EUROPA

Petro accusa Netanyahu di essere responsabile "dell'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini"

RUSSIA

"Si avvicina la nostra vittoria": il ministro della Difesa evidenzia i progressi dell'esercito russo

AMERICA LATINA

Nicaragua, Ortega promuove riforme costituzionali per "rafforzare la pace"

ASIA

"L'America non vi salverà": gli Houthi minacciano l'Arabia Saudita e bloccano il Mar Rosso

MEDITERRANEO

700 tonnellate di esplosivo al Castello di Beaufort: la bomba israeliana che minaccia il sito UNESCO

AMERICA LATINA

Delcy Rodríguez si esprime sulla possibilità di tenere elezioni in Venezuela

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

  • 30 Luglio 2026 09:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta) di Fabrizio Verde Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

  • 01 Agosto 2026 19:07
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico   Una finestra aperta Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

  • 29 Luglio 2026 09:30
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Tecnopolitica: la svolta totalitaria di Giuseppe Giannini Tecnopolitica: la svolta totalitaria

Tecnopolitica: la svolta totalitaria

  • 01 Agosto 2026 11:30
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia di Michele Blanco Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

  • 30 Luglio 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti