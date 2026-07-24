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Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

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Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

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di CGTN

Su invito del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, una delegazione di esponenti politici italiani di vari schieramenti visiterà la Cina dal 19 al 24 luglio. Durante il soggiorno, la delegazione si recherà nella provincia dello Zhejiang e parteciperà a "Percorsi storici, Aspirazioni comuni - Dialogo partendo dai 105 anni del Partito Comunista Cinese e dagli 80 anni della Repubblica Italiana".

Alla vigilia della partenza, il Presidente dell'Associazione parlamentare "Amici della Cina", Vinicio Peluffo, ha rilasciato un'intervista esclusiva al CMG. Ha dichiarato che la Cina, negli ultimi anni, ha svolto un ruolo fondamentale nella duplice transizione ecologica e digitale, puntando sullo sviluppo tecnologico e sulla costruzione di filiere industriali strategiche. Di fronte ai cambiamenti dell'era dell'intelligenza artificiale, Italia e Cina dovrebbero valorizzare i punti di forza delle rispettive civiltà perché la tecnologia sia sempre più al servizio dello sviluppo umano.

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