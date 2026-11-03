IV Minsk International Conference on Eurasian Security. Discorso completo dell'Amb. Elena Basile (VIDEO)

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«Se non riconosciamo il fallimento delle politiche avviate a Washington, continueremo ad alimentare una crisi che ha progressivamente smantellato il multilateralismo e indebolito il ruolo delle Nazioni Unite». A Minsk, in occasione del IV Minsk International Conference on Eurasian Security, è intervenuta l'Ambasciatrice Elena Basile al primo Working Session dei lavori.

«Oggi siamo in una situazione terribile: secondo alcuni studiosi indipendenti, ci troviamo a soli 89 secondi da una possibile catastrofe nucleare», ha proseguito l'Ambasciatrice nel suo intervento. «Le guerre che stiamo vivendo oggi in Europa e in Medio Oriente possono essere evitate soltanto attraverso la mediazione diplomatica. È questa la strada per scongiurare il conflitto e ricostruire la sicurezza internazionale».

Di seguito il suo discorso completo con la traduzione in italiano.

(Video di Vito Petrocelli)

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