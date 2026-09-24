Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

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di Jeffrey D. Sachs - Common Dreams

Cari membri del Congresso,

Con dichiarazioni davvero deliranti rivolte ai leader mondiali alle Nazioni Unite, Donald Trump ha affermato: «Ho una decisione importante da prendere», ovvero se negoziare un accordo con l’Iran o invece «annientare la Repubblica Islamica» e spingere l’Iran «all’inferno senza alcuna possibilità di sopravvivenza».

L’ha presentata come una sua scelta personale. Il fatto che il popolo americano sia fermamente contrario alla guerra di Trump non ha alcun peso. E per quanto riguarda gli elettori, ha aggiunto che non dà «assolutamente alcun peso» alle imminenti elezioni di medio termine nel decidere le sue azioni e il destino dell’Iran.

Nulla vincola questo presidente. Non è vincolato dalla legge, dalla Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite, né dall’opinione pubblica in patria o all’estero. Quando all’inizio dell’anno gli è stato chiesto se ci fossero limiti al suo potere, ha risposto: «Sì, ce n’è uno. La mia stessa moralità. La mia stessa mente. È l’unica cosa che può fermarmi».

Trump ha aperto il suo discorso ricordando il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, esaltando la libertà americana. Il fatto è che l’autoritarismo di Trump supera di gran lunga quello di re Giorgio III, contro il quale le colonie si ribellarono. Tra le accuse mosse dai Padri Fondatori al “Re Pazzo Giorgio” c’era quella di “aver cercato di rendere l’esercito indipendente e superiore al potere civile”. Eppure il nostro «re pazzo» ha deciso che la sopravvivenza di un’intera civiltà è solo nelle sue mani.

Trump è incoraggiato nel suo disprezzo per il Congresso perché i membri repubblicani del Congresso hanno abdicato alle loro responsabilità costituzionali, terrorizzati dal proprio presidente, e hanno abbandonato i propri elettori in cambio di profitti elettorali provenienti dall’AIPAC e dal complesso militare-industriale.

La Costituzione è inequivocabile riguardo alla responsabilità del Congresso. L’articolo I, sezione 8, attribuisce al Congresso, e non al presidente, il potere esclusivo di dichiarare guerra. Non si tratta di una scelta o di un’opzione. La Costituzione non dice che il Congresso possa fingersi inerte e lasciare che sia il presidente a dichiarare guerra. I Padri Fondatori fecero questa scelta deliberatamente, perché stavano esplicitamente rifiutando il potere di un re di portare la nazione in guerra.

Nel Federalist n. 69, Hamilton assicurò all’opinione pubblica che i poteri bellici del Presidente sarebbero stati di gran lunga inferiori a quelli del monarca britannico. Madison enunciò chiaramente il principio in una lettera a Jefferson del 1798: «La Costituzione presuppone, come dimostra la storia di tutti i governi, che il potere esecutivo sia il ramo del potere più interessato alla guerra e più incline ad essa. Di conseguenza, con studiata cura, ha affidato la questione della guerra al potere legislativo».

L’attento disegno dei Padri Fondatori è stato stravolto a causa della sottomissione incostituzionale dei membri repubblicani del Congresso a Trump e al complesso militare-industriale-digitale. E sì, anche sotto i presidenti democratici, la maggior parte dei membri democratici del Congresso ha chiuso un occhio quando quei presidenti hanno deciso di entrare in guerra.

La guerra con l’Iran è una follia di Trump, ma è una vergogna del Congresso che non l’ha fermata. È una guerra senza scopo che ha causato sofferenze di massa in Iran, decine di miliardi di dollari di spese dirette e danni sbalorditivi alle basi militari americane in otto paesi del Medio Oriente. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha fatto impennare i prezzi mondiali e statunitensi del petrolio, del gas, dei fertilizzanti e di altro ancora. E il mondo ha debitamente preso atto che l’Iran è in grado di tenere testa all’aggressione statunitense, sebbene a costo di grandi sacrifici per il popolo iraniano e per la regione.

Il tanto decantato campo di battaglia dell’intelligenza artificiale USA è stato smascherato nel modo più raccapricciante. Il primo giorno di guerra, un missile americano ha colpito la scuola elementare femminile locale, uccidendo più di 150 persone, per lo più bambine di età compresa tra i sette e i dodici anni, e secondo quanto riferito l’inchiesta condotta dalle stesse forze armate ha accertato che l’eccessivo affidamento all’intelligenza artificiale ha contribuito alla scelta dell’obiettivo. Trump ha dato la colpa all’«Iran o a qualcun altro», e a distanza di sette mesi l’amministrazione non ha fornito alcuna conclusione, né scuse, né risarcimenti alle famiglie.

La minaccia del Presidente di annientare uno Stato membro delle Nazioni Unite, pronunciata dal podio dell’Assemblea Generale, ha disonorato Trump davanti al mondo intero. Ha inoltre violato l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce persino la minaccia dell’uso della forza contro un altro Stato. Quasi tutto il mondo è inorridito.

Vi scrivo perché non potete semplicemente voltare le spalle all’incoscienza di Trump, scuotendo silenziosamente la testa. Avete un compito da svolgere, quindi fatelo. Il vile Partito Repubblicano deve trovare almeno un minimo di coraggio per dire a Trump: «No, non hai il potere di distruggere l’Iran. Qualsiasi guerra con l’Iran dipende da noi, e noi non ti sosteniamo; i nostri elettori vogliono che questa guerra finisca». Una netta maggioranza degli americani si oppone a questa guerra, e sondaggio dopo sondaggio si vede che l’opposizione alla guerra sta crescendo. Alcuni repubblicani hanno trovato quel coraggio. La settimana scorsa altri tre repubblicani hanno rotto le righe per sostenere la fine della guerra. I loro colleghi dovrebbero seguire il loro esempio.

Molti di voi ricevono contributi elettorali da appaltatori militari e aziende tecnologiche profondamente coinvolte nella guerra. Molti di voi accettano denaro dall’AIPAC, che sostiene la guerra che Netanyahu ha contribuito in modo determinante a scatenare. Questo deve finire, poiché costituisce un inadempimento del vostro dovere costituzionale e una violazione del vostro giuramento.

Il Congresso detiene il potere di approvare il bilancio. L’anno fiscale termina il 30 settembre e ogni disegno di legge che stanzia fondi al Pentagono rappresenta per voi l’opportunità di impedire il finanziamento di operazioni offensive non autorizzate contro l’Iran.

La strada giusta da seguire per gli Stati Uniti è semplice. Il Congresso dovrebbe tagliare i fondi, e gli Stati Uniti dovrebbero cessare ulteriori attacchi e tornare a casa. Non abbiamo bisogno di alcun accordo con l’Iran o con chiunque altro per fermare la guerra che abbiamo iniziato. Ponendo fine alla guerra, ripristinerete immediatamente un po’ di buon senso e sicurezza nei mercati energetici mondiali, nell’approvvigionamento alimentare e nei prezzi che devono affrontare gli statunitensi e le altre popolazioni in tutto il mondo.

Come è decaduta l’America rispetto a quel momento glorioso in cui John F. Kennedy salì sullo stesso podio alle Nazioni Unite il 20 settembre 1963, dopo aver negoziato con l’Unione Sovietica il Trattato sul divieto parziale dei test nucleari. Egli disse ai leader riuniti che il trattato poteva fungere da leva, e si narra che Archimede, spiegando i principi della leva, avesse dichiarato ai suoi amici: «Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo». Miei concittadini di questo pianeta: prendiamo posizione qui, in questa Assemblea delle nazioni. E vediamo se, ai nostri giorni, riusciremo a spingere il mondo verso una pace giusta e duratura.



Membri del Congresso, per salvare l’onore della nostra nazione e la nostra Costituzione, dovete adempiere al vostro dovere di fermare questa guerra e porre fine alla sfacciata, distruttiva e incostituzionale corsa al potere di Trump.



(Traduzione de l'AntiDiplomatico)