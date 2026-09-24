Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

338
Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Jeffrey D. Sachs - Common Dreams

 

Cari membri del Congresso,

Con dichiarazioni davvero deliranti rivolte ai leader mondiali alle Nazioni Unite, Donald Trump ha affermato: «Ho una decisione importante da prendere», ovvero se negoziare un accordo con l’Iran o invece «annientare la Repubblica Islamica» e spingere l’Iran «all’inferno senza alcuna possibilità di sopravvivenza».

L’ha presentata come una sua scelta personale. Il fatto che il popolo americano sia fermamente contrario alla guerra di Trump non ha alcun peso. E per quanto riguarda gli elettori, ha aggiunto che non dà «assolutamente alcun peso» alle imminenti elezioni di medio termine nel decidere le sue azioni e il destino dell’Iran.

Nulla vincola questo presidente. Non è vincolato dalla legge, dalla Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite, né dall’opinione pubblica in patria o all’estero. Quando all’inizio dell’anno gli è stato chiesto se ci fossero limiti al suo potere, ha risposto: «Sì, ce n’è uno. La mia stessa moralità. La mia stessa mente. È l’unica cosa che può fermarmi».

Trump ha aperto il suo discorso ricordando il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, esaltando la libertà americana. Il fatto è che l’autoritarismo di Trump supera di gran lunga quello di re Giorgio III, contro il quale le colonie si ribellarono. Tra le accuse mosse dai Padri Fondatori al “Re Pazzo Giorgio” c’era quella di “aver cercato di rendere l’esercito indipendente e superiore al potere civile”. Eppure il nostro «re pazzo» ha deciso che la sopravvivenza di un’intera civiltà è solo nelle sue mani.

Trump è incoraggiato nel suo disprezzo per il Congresso perché i membri repubblicani del Congresso hanno abdicato alle loro responsabilità costituzionali, terrorizzati dal proprio presidente, e hanno abbandonato i propri elettori in cambio di profitti elettorali provenienti dall’AIPAC e dal complesso militare-industriale.

La Costituzione è inequivocabile riguardo alla responsabilità del Congresso. L’articolo I, sezione 8, attribuisce al Congresso, e non al presidente, il potere esclusivo di dichiarare guerra. Non si tratta di una scelta o di un’opzione. La Costituzione non dice che il Congresso possa fingersi inerte e lasciare che sia il presidente a dichiarare guerra. I Padri Fondatori fecero questa scelta deliberatamente, perché stavano esplicitamente rifiutando il potere di un re di portare la nazione in guerra.

Nel Federalist n. 69, Hamilton assicurò all’opinione pubblica che i poteri bellici del Presidente sarebbero stati di gran lunga inferiori a quelli del monarca britannico. Madison enunciò chiaramente il principio in una lettera a Jefferson del 1798: «La Costituzione presuppone, come dimostra la storia di tutti i governi, che il potere esecutivo sia il ramo del potere più interessato alla guerra e più incline ad essa. Di conseguenza, con studiata cura, ha affidato la questione della guerra al potere legislativo».

L’attento disegno dei Padri Fondatori è stato stravolto a causa della sottomissione incostituzionale dei membri repubblicani del Congresso a Trump e al complesso militare-industriale-digitale. E sì, anche sotto i presidenti democratici, la maggior parte dei membri democratici del Congresso ha chiuso un occhio quando quei presidenti hanno deciso di entrare in guerra.

La guerra con l’Iran è una follia di Trump, ma è una vergogna del Congresso che non l’ha fermata. È una guerra senza scopo che ha causato sofferenze di massa in Iran, decine di miliardi di dollari di spese dirette e danni sbalorditivi alle basi militari americane in otto paesi del Medio Oriente. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha fatto impennare i prezzi mondiali e statunitensi del petrolio, del gas, dei fertilizzanti e di altro ancora. E il mondo ha debitamente preso atto che l’Iran è in grado di tenere testa all’aggressione statunitense, sebbene a costo di grandi sacrifici per il popolo iraniano e per la regione.

Il tanto decantato campo di battaglia dell’intelligenza artificiale USA è stato smascherato nel modo più raccapricciante. Il primo giorno di guerra, un missile americano ha colpito la scuola elementare femminile locale, uccidendo più di 150 persone, per lo più bambine di età compresa tra i sette e i dodici anni, e secondo quanto riferito l’inchiesta condotta dalle stesse forze armate ha accertato che l’eccessivo affidamento all’intelligenza artificiale ha contribuito alla scelta dell’obiettivo. Trump ha dato la colpa all’«Iran o a qualcun altro», e a distanza di sette mesi l’amministrazione non ha fornito alcuna conclusione, né scuse, né risarcimenti alle famiglie.

La minaccia del Presidente di annientare uno Stato membro delle Nazioni Unite, pronunciata dal podio dell’Assemblea Generale, ha disonorato Trump davanti al mondo intero. Ha inoltre violato l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce persino la minaccia dell’uso della forza contro un altro Stato. Quasi tutto il mondo è inorridito.

Vi scrivo perché non potete semplicemente voltare le spalle all’incoscienza di Trump, scuotendo silenziosamente la testa. Avete un compito da svolgere, quindi fatelo. Il vile Partito Repubblicano deve trovare almeno un minimo di coraggio per dire a Trump: «No, non hai il potere di distruggere l’Iran. Qualsiasi guerra con l’Iran dipende da noi, e noi non ti sosteniamo; i nostri elettori vogliono che questa guerra finisca». Una netta maggioranza degli americani si oppone a questa guerra, e sondaggio dopo sondaggio si vede che l’opposizione alla guerra sta crescendo. Alcuni repubblicani hanno trovato quel coraggio. La settimana scorsa altri tre repubblicani hanno rotto le righe per sostenere la fine della guerra. I loro colleghi dovrebbero seguire il loro esempio.

Molti di voi ricevono contributi elettorali da appaltatori militari e aziende tecnologiche profondamente coinvolte nella guerra. Molti di voi accettano denaro dall’AIPAC, che sostiene la guerra che Netanyahu ha contribuito in modo determinante a scatenare. Questo deve finire, poiché costituisce un inadempimento del vostro dovere costituzionale e una violazione del vostro giuramento.

Il Congresso detiene il potere di approvare il bilancio. L’anno fiscale termina il 30 settembre e ogni disegno di legge che stanzia fondi al Pentagono rappresenta per voi l’opportunità di impedire il finanziamento di operazioni offensive non autorizzate contro l’Iran.

La strada giusta da seguire per gli Stati Uniti è semplice. Il Congresso dovrebbe tagliare i fondi, e gli Stati Uniti dovrebbero cessare ulteriori attacchi e tornare a casa. Non abbiamo bisogno di alcun accordo con l’Iran o con chiunque altro per fermare la guerra che abbiamo iniziato. Ponendo fine alla guerra, ripristinerete immediatamente un po’ di buon senso e sicurezza nei mercati energetici mondiali, nell’approvvigionamento alimentare e nei prezzi che devono affrontare gli statunitensi e le altre popolazioni in tutto il mondo.

Come è decaduta l’America rispetto a quel momento glorioso in cui John F. Kennedy salì sullo stesso podio alle Nazioni Unite il 20 settembre 1963, dopo aver negoziato con l’Unione Sovietica il Trattato sul divieto parziale dei test nucleari. Egli disse ai leader riuniti che il trattato poteva fungere da leva, e si narra che Archimede, spiegando i principi della leva, avesse dichiarato ai suoi amici: «Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo». Miei concittadini di questo pianeta: prendiamo posizione qui, in questa Assemblea delle nazioni. E vediamo se, ai nostri giorni, riusciremo a spingere il mondo verso una pace giusta e duratura.


Membri del Congresso, per salvare l’onore della nostra nazione e la nostra Costituzione, dovete adempiere al vostro dovere di fermare questa guerra e porre fine alla sfacciata, distruttiva e incostituzionale corsa al potere di Trump.


(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

NORD-AMERICA «Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

«Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

  • 24 Settembre 2026 14:28

Xi Jinping è arrivato negli Stati Uniti per una visita di Stato che assume un significato particolare, non soltanto per la sua prima presenza sul territorio nordamericano in undici anni, ma soprattutto...

CINA La posizione della Cina sul blocco aereo contro l'Iran

La posizione della Cina sul blocco aereo contro l'Iran

  • 23 Settembre 2026 17:40

"La posizione della Cina rimane coerente. Ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali, prive di fondamento nel diritto internazionale e non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU",...

ASIA Pezeshkian all'Onu accusa Israele e Usa: sono loro i veri terroristi, l'Iran si è solo difeso

Pezeshkian all'Onu accusa Israele e Usa: sono loro i veri terroristi, l'Iran si è solo difeso

  • 23 Settembre 2026 17:03

Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha scelto il podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per mettere a nudo, senza giri di parole, la doppia morale di chi predica...

NORD-AMERICA Ucraina e Iran sul tavolo: Lavrov e Rubio tornano a parlarsi a New York

Ucraina e Iran sul tavolo: Lavrov e Rubio tornano a parlarsi a New York

  • 23 Settembre 2026 16:33

Lavrov e Marco Rubio si sono stretti la mano questo a New York, a margine della settimana di alto livello della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il capo della diplomazia russa e il segretario...

AMERICA LATINA Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

  • 22 Settembre 2026 21:31

      Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha aperto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) a New York con un discorso severo, criticando l'ONU per non...

Le più recenti da OP-ED

"Foodwashing": cos'è la strategia israeliana dietro il cibo di laboratorio

"Foodwashing": cos'è la strategia israeliana dietro il cibo di laboratorio

24 Settembre 2026 12:00
Caitlin Johnstone - DoorDash, perché il capitalismo punisce solo i poveri

Caitlin Johnstone - DoorDash, perché il capitalismo punisce solo i poveri

24 Settembre 2026 08:30
Armare gli aggrediti (di Marco Travaglio)

Armare gli aggrediti (di Marco Travaglio)

23 Settembre 2026 21:00
ECCO COME IL PENTAGONO PUNTA A SCARICARE TRUMP (di Pino Arlacchi)

ECCO COME IL PENTAGONO PUNTA A SCARICARE TRUMP (di Pino Arlacchi)

23 Settembre 2026 21:00
Lacrime di coccodrillo sui conti: un 3% che serve solo al riarmo

Lacrime di coccodrillo sui conti: un 3% che serve solo al riarmo

22 Settembre 2026 21:00
Il vero rischio dell'IA è una bolla da 400 miliardi di debiti (che minaccia le nostre pensioni)

Il vero rischio dell'IA è una bolla da 400 miliardi di debiti (che minaccia le nostre pensioni)

22 Settembre 2026 08:00
Armi in Ucraina, incubo dopoguerra: il rischio del traffico nel mercato nero

Armi in Ucraina, incubo dopoguerra: il rischio del traffico nel mercato nero

22 Settembre 2026 07:00
I partigiani non c’entrano (di Marco Travaglio)

I partigiani non c’entrano (di Marco Travaglio)

21 Settembre 2026 09:00
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

24539

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

19641
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

13329
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

12180
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

11783
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

11461
EUROPA

A Berlino trionfa la sinistra con un programma (finalmente) radicale

9813
ASIA

"Non siete benvenuti": l'Asia si mobilita contro i soldati israeliani

9804
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, emergenza suicidi sulla portaerei USS Lincoln

RUSSIA

L'ira di Mosca contro l'UE: "Sui beni congelati è un furto"

RUSSIA

Il Cremlino risponde all’invito degli Stati Uniti a Putin di partecipare al G20 di Miami

RUSSIA

"Saremo costretti a rispondere". Il Cremlino sui preparativi Usa per i test nucleari

EUROPA

Aiuti UE al Libano: confermati 505 milioni per il biennio 2026-2027

ASIA

Missili su Aramco e controllo del Mar Rosso: la disfatta saudita

ASIA

L'Iran all'UE: "Umiliarsi davanti al prepotente non vi salverà"

RUSSIA

Groenlandia e Donbass: Lavrov smaschera il doppio standard del Segretario dell'ONU

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO) di Giulia Bertotto Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

  • 21 Settembre 2026 18:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

  • 18 Settembre 2026 16:30
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra di Paolo Desogus Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra

Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra

  • 23 Settembre 2026 18:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti