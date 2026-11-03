Jeffrey Sachs: "L'Era del dominio occidentale è terminata. L'India è tra le 4 superpotenze globali"

Il noto economista statunitense Jeffrey Sachs è a Varanasi, in India, per il simposio "Ancient Wisdom for Modern Challenges". Ha rilasciato un'intervista al media indiano ANI in cui ha affermato che l’era del dominio occidentale è ufficialmente terminata, sostenendo che la stabilità globale poggia ora su un ordine multipolare guidato da quattro superpotenze centrali: India, Stati Uniti, Cina e Russia. In un’intervista all’ANI, Sachs ha sottolineato che il rifiuto di Washington di accettare la fine della propria egemonia rappresenta una grave minaccia per la pace internazionale, esortando leader come il primo ministro Narendra Modi a intervenire per frenare l’unilateralismo americano. «Sì, l’era del dominio occidentale è finita, ma nel mondo non abbiamo ancora una visione chiara e condivisa di questo nuovo ordine multipolare», ha affermato Sachs. «Gli Stati Uniti continuano a ritenersi la potenza dominante. Si tratta di una visione superata e pericolosa, perché porta gli Stati Uniti a compiere azioni molto avventate e stupide, come entrare in guerra con l’Iran, causando danni all’intero mondo», ha proseguito.

Sachs ha esortato i leader del mondo multipolare emergente a contrastare direttamente le azioni militari unilaterali di Washington e a far valere la responsabilità. «Penso che le altre grandi potenze, i leader come il primo ministro Modi, il presidente Xi e il presidente Putin, debbano spiegare al presidente americano: “Non puoi farlo. Devi fermarti. Non spetta a te decidere se bombardare o meno l’Iran. Non è un tuo diritto. Non è nel tuo interesse, e inoltre il mondo intero si oppone. Quindi, smettila. Devi essere responsabile nei confronti del mondo, non solo dei tuoi capricci’", ha affermato Sachs. Per affrontare questa era post-occidentale, Sachs ha sostenuto che le quattro principali superpotenze mondiali — India, Cina, Stati Uniti e Russia — devono abbandonare le alleanze militari ostili e le strategie di contenimento economico a favore di una cooperazione pacifica e basata sul diritto. «L’India è una delle quattro superpotenze del mondo. Stati Uniti, India, Cina e Russia sono le quattro superpotenze», ha affermato Sachs. «Dovrebbero cooperare tra loro. Non dovrebbero coalizzarsi contro l’uno o l’altro. Dovrebbero rispettarsi a vicenda. Non dovrebbero immischiarsi negli affari interni degli altri. Non dovrebbero schierare le proprie forze armate l’una contro l’altra. Non dovrebbero stringere alleanze tra loro. Dovrebbero semplicemente cooperare pacificamente, senza dire: “Oh, schierati con me contro l’altro”. Questo tipo di pensiero è distruttivo».



Sachs ha concluso sottolineando che la vera armonia globale richiede l’abbandono dei blocchi militari anti-cinesi e anti-occidentali, proponendo invece di rafforzare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con l’aggiunta permanente dell’India come sesto membro. «Armonia globale significa avere rispetto reciproco. Non stringiamo alleanze. Non credo nelle alleanze; credo nella cooperazione», ha affermato Sachs. «Abbiamo la Carta delle Nazioni Unite. Questa dovrebbe essere la nostra base per la cooperazione globale. Ma l’ONU è molto debole in questo momento; deve essere rafforzata. Un modo per rafforzare l’ONU è avere l’India come sesto membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo sostengo davanti alla Cina e agli altri: accogliete l’India perché ciò contribuirà a rendere l’ONU un’istituzione più forte.”



