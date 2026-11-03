Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ASIA

Jeffrey Sachs: "L'Era del dominio occidentale è terminata. L'India è tra le 4 superpotenze globali"

444
Jeffrey Sachs: "L'Era del dominio occidentale è terminata. L'India è tra le 4 superpotenze globali"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il noto economista statunitense Jeffrey Sachs è a Varanasi, in India, per il simposio "Ancient Wisdom for Modern Challenges". Ha rilasciato un'intervista al media indiano ANI in cui ha affermato che l’era del dominio occidentale è ufficialmente terminata, sostenendo che la stabilità globale poggia ora su un ordine multipolare guidato da quattro superpotenze centrali: India, Stati Uniti, Cina e Russia. In un’intervista all’ANI, Sachs ha sottolineato che il rifiuto di Washington di accettare la fine della propria egemonia rappresenta una grave minaccia per la pace internazionale, esortando leader come il primo ministro Narendra Modi a intervenire per frenare l’unilateralismo americano. «Sì, l’era del dominio occidentale è finita, ma nel mondo non abbiamo ancora una visione chiara e condivisa di questo nuovo ordine multipolare», ha affermato Sachs. «Gli Stati Uniti continuano a ritenersi la potenza dominante. Si tratta di una visione superata e pericolosa, perché porta gli Stati Uniti a compiere azioni molto avventate e stupide, come entrare in guerra con l’Iran, causando danni all’intero mondo», ha proseguito. 

Sachs ha esortato i leader del mondo multipolare emergente a contrastare direttamente le azioni militari unilaterali di Washington e a far valere la responsabilità. «Penso che le altre grandi potenze, i leader come il primo ministro Modi, il presidente Xi e il presidente Putin, debbano spiegare al presidente americano: “Non puoi farlo. Devi fermarti. Non spetta a te decidere se bombardare o meno l’Iran. Non è un tuo diritto. Non è nel tuo interesse, e inoltre il mondo intero si oppone. Quindi, smettila. Devi essere responsabile nei confronti del mondo, non solo dei tuoi capricci’", ha affermato Sachs. Per affrontare questa era post-occidentale, Sachs ha sostenuto che le quattro principali superpotenze mondiali — India, Cina, Stati Uniti e Russia — devono abbandonare le alleanze militari ostili e le strategie di contenimento economico a favore di una cooperazione pacifica e basata sul diritto. «L’India è una delle quattro superpotenze del mondo. Stati Uniti, India, Cina e Russia sono le quattro superpotenze», ha affermato Sachs. «Dovrebbero cooperare tra loro. Non dovrebbero coalizzarsi contro l’uno o l’altro. Dovrebbero rispettarsi a vicenda. Non dovrebbero immischiarsi negli affari interni degli altri. Non dovrebbero schierare le proprie forze armate l’una contro l’altra. Non dovrebbero stringere alleanze tra loro. Dovrebbero semplicemente cooperare pacificamente, senza dire: “Oh, schierati con me contro l’altro”. Questo tipo di pensiero è distruttivo».

Sachs ha concluso sottolineando che la vera armonia globale richiede l’abbandono dei blocchi militari anti-cinesi e anti-occidentali, proponendo invece di rafforzare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con l’aggiunta permanente dell’India come sesto membro. «Armonia globale significa avere rispetto reciproco. Non stringiamo alleanze. Non credo nelle alleanze; credo nella cooperazione», ha affermato Sachs. «Abbiamo la Carta delle Nazioni Unite. Questa dovrebbe essere la nostra base per la cooperazione globale. Ma l’ONU è molto debole in questo momento; deve essere rafforzata. Un modo per rafforzare l’ONU è avere l’India come sesto membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo sostengo davanti alla Cina e agli altri: accogliete l’India perché ciò contribuirà a rendere l’ONU un’istituzione più forte.” 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

03 Novembre 2026 17:00
IV Minsk International Conference on Eurasian Security. Discorso completo dell'Amb. Elena Basile (VIDEO)

IV Minsk International Conference on Eurasian Security. Discorso completo dell'Amb. Elena Basile (VIDEO)

03 Novembre 2026 16:00
Leopoli. Il ritratto del collaboratore ucraino dei nazisti torna a sfilare per le strade dell'Ucraina (VIDEO)

Leopoli. Il ritratto del collaboratore ucraino dei nazisti torna a sfilare per le strade dell'Ucraina (VIDEO)

03 Novembre 2026 15:00
Omicidio Pasolini, riaperte le indagini: c’è un nuovo testimone

Omicidio Pasolini, riaperte le indagini: c’è un nuovo testimone

03 Novembre 2026 12:00
Ex capo esercito israeliano: "Le nostre bombe hanno ucciso gli ostaggi"

Ex capo esercito israeliano: "Le nostre bombe hanno ucciso gli ostaggi"

03 Novembre 2026 08:30
I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

03 Novembre 2026 08:00
Al via in Cina il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road: pluralità dell’informazione e dialogo nei nuovi equilibri internazionali

Al via in Cina il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road: pluralità dell’informazione e dialogo nei nuovi equilibri internazionali

03 Novembre 2026 07:00
Iran, Trump alza la pressione. Pechino prova a fermare la guerra

Iran, Trump alza la pressione. Pechino prova a fermare la guerra

02 Novembre 2026 23:34
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

20901
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14679
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

12200

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

7921
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

7609
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7442
EUROPA

Utilitarismo, pragmatismo e la deriva anti-umana del sistema capitalistico occidentale (di Laura Ruggeri)

6778
ITALIA

Meloni contro la magistratura: la mezzanotte della democrazia

6735
EUROPA

Camere delle torture e mobilitazione selvaggia: Philippot esige la fine dell'invio di armi e risorse a Zelensky

MEDITERRANEO

Le truppe di occupazione israeliana si ritirano da Hebron dopo un assedio durato 10 giorni

ASIA

Gli Houthi avanzano in Yemen: mai così vicini ai filo sauditi dal 2015

ASIA

WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

AMERICA LATINA

Raid contro l'ELN in Venezuela: 19 morti e il coinvolgimento di CIA e FBI

NORD-AMERICA

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

NORD-AMERICA

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

EUROPA

Il debito pubblico dell'Ucraina è aumentato di 130 volte dal 2006

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
I frigoriferi di Putin di Francesco Santoianni I frigoriferi di Putin

I frigoriferi di Putin

  • 03 Novembre 2026 17:00
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La vitalità delle piazze contro le politiche di morte di Giuseppe Giannini La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

  • 02 Novembre 2026 11:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti