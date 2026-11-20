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Il politico britannico Jeremy Corbyn ha espresso preoccupazione per l'ascesa dell'estrema destra in America Latina, nei Caraibi e in altre regioni del mondo, nel corso di una conferenza tenutasi presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM). L'ex leader del Partito Laburista ha osservato che tale fenomeno comporta ripercussioni politiche, economiche e sociali che interessano diversi Paesi.



Le sue osservazioni sono state espresse durante l'incontro "Il futuro della sinistra globale", nel corso del quale ha analizzato le trasformazioni del panorama politico internazionale. Nel suo intervento, ha sostenuto che le forze di estrema destra sono riuscite a estendere la propria influenza attraverso narrazioni che, a suo avviso, favoriscono la concentrazione della ricchezza e acuiscono le disuguaglianze esistenti.

Corbyn ha affermato che l'ascesa di tali movimenti è evidente in diversi Paesi, attraverso leader e organizzazioni politiche che hanno acquisito rilievo negli ultimi anni. Tra gli esempi citati figurano Donald Trump negli Stati Uniti, Marine Le Pen in Francia, Alternative für Deutschland in Germania, Narendra Modi in India, Javier Milei in Argentina e Jair Bolsonaro in Brasile.

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Come ha spiegato, siffatti progetti politici attribuiscono spesso i problemi sociali a gruppi vulnerabili anziché affrontare le cause strutturali della disuguaglianza. Ha osservato che questa dinamica contribuisce a rafforzare una retorica razzista e xenofoba.

Nel corso del suo intervento, ha affrontato anche la situazione a Cuba, denunciando con forza il brutale blocco economico imposto dagli Stati Uniti. Corbyn ha evidenziato che queste misure coercitive, unite alle pressioni esercitate su paesi terzi, incidono sul contesto economico e umanitario in cui si trova l'isola.

Il politico britannico ha dedicato una parte della sua analisi al ruolo dei partiti socialdemocratici. A suo avviso, alcune di queste organizzazioni hanno risposto in modo inadeguato all'ascesa della destra, un fenomeno che ha contribuito a delineare l'attuale panorama politico internazionale.

Ha inoltre messo in guardia dalle minacce alla democrazia ed espresso preoccupazione per i conflitti armati che dominano l'agenda globale, citando, tra gli altri, le tensioni in Medio Oriente e le loro conseguenze umanitarie per la popolazione civile.

Rivolgendosi ai presenti, Corbyn ha concluso con un appello a rafforzare i legami tra organizzazioni politiche e movimenti sociali. A tal fine, ha sollecitato una cooperazione più stretta con sindacati, organizzazioni di comunità, collettivi femministi, gruppi ambientalisti e realtà che si battono per i diritti delle persone con disabilità, nell'ambito di strategie più ampie di impegno civico.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it