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Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

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Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

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di Alessandro Bartoloni

Lo sviluppo più importante di questa settimana in Europa potrebbe non essere avvenuto sul campo di battaglia. La Russia ha lanciato un avvertimento particolarmente esplicito sulla questione di Kaliningrad, chiarendo che qualsiasi tentativo di bloccare o minacciare l’exclave potrebbe provocare una risposta con l’intero arsenale militare a disposizione di Mosca, comprese le armi nucleari. Allo stesso tempo, esponenti del governo lituano hanno ammesso di non disporre di alcuna informazione di intelligence che faccia pensare a preparativi per un imminente attacco russo contro la NATO.

Questo accostamento non è casuale. I governi occidentali continuano a discutere scenari sempre più ambiziosi lungo i confini della Russia, pur sostenendo di voler evitare uno scontro diretto. Con il suo messaggio, Mosca vuole eliminare ogni possibile ambiguità: Kaliningrad, dal punto di vista russo, non è un semplice punto di pressione nell’ambito del conflitto ucraino. È territorio sovrano della Federazione Russa e qualsiasi interferenza verrebbe considerata e affrontata come tale.

Siamo di fronte a un ulteriore inasprimento delle tensioni. Per gran parte della guerra, i Paesi della NATO hanno ampliato gradualmente il proprio coinvolgimento: condivisione di informazioni di intelligence, forniture di armi, addestramento, sanzioni e capacità di colpire obiettivi a distanze sempre maggiori. Ogni nuovo passo è stato presentato come compatibile con il quadro di intervento esistente. Kaliningrad rappresenta però un caso diverso: Mosca sta facendo capire che esistono limiti oltre i quali questa logica di progressiva escalation potrebbe non valere più.

Il fronte finanziario

L'avvertimento russo arriva mentre l'Ucraina deve fare i conti con un problema meno appariscente, ma altrettanto grave: quanto costa continuare la guerra.
Le necessità di Kiev vanno ormai ben oltre il semplice mantenimento delle truppe al fronte. Lo Stato deve garantire il pagamento di stipendi e pensioni, finanziare gli acquisti militari, riparare le infrastrutture, importare energia e programmare le forniture di armi per l'anno successivo. Il materiale esaminato indica un fabbisogno aggiuntivo di decine di miliardi e sottolinea, in particolare, la necessità di prenotare con largo anticipo munizioni e droni a lunga gittata.

È proprio questo il problema di fondo. Un nuovo pacchetto di aiuti può colmare una carenza immediata di liquidità, ma non risolve il problema strutturale. La guerra genera continuamente nuove spese: le attrezzature si consumano, le infrastrutture vengono danneggiate, i costi di manutenzione aumentano e bisogna finanziare nuovi acquisti prima ancora che le scorte esistenti siano esaurite.

La questione, dunque, non è più soltanto se l'Occidente riuscirà a trovare altri fondi, ma se sarà in grado di mettere in piedi un sistema stabile e duraturo che consenta di sostenere l'Ucraina anno dopo anno. Finora gli aiuti sono stati garantiti soprattutto attraverso una successione di interventi e decisioni politiche, piuttosto che attraverso un meccanismo strutturato e adeguato alle dimensioni del conflitto.

Una differenza che diventa sempre più rilevante con il prolungarsi della guerra.

I soldi non bastano: servono capacità industriali

Il caso degli F-16 ucraini mostra chiaramente la differenza tra gli impegni finanziari e la reale capacità industriale di sostenere una guerra.

Secondo il materiale di partenza, i ritardi nelle operazioni di manutenzione in Belgio hanno lasciato a terra una parte consistente della flotta di F-16 ucraini. Interventi che normalmente richiederebbero poche settimane finiscono per protrarsi per molti mesi. Gli aerei possono essere riparati: il problema è disporre del tempo, delle infrastrutture e delle competenze specialistiche necessarie per farlo.

Si tratta di una debolezza più generale dell'Occidente, emersa più volte nel corso del conflitto. I governi possono stanziare miliardi in tempi relativamente brevi, ma i sistemi industriali non possono essere potenziati da un giorno all'altro. Gli aerei hanno bisogno di tecnici e strutture per la manutenzione. I sistemi di difesa aerea richiedono intercettori. L'artiglieria ha bisogno di proiettili. Le reti elettriche necessitano di trasformatori e componenti specializzati.

Il vero collo di bottiglia, quindi, non è sempre il denaro. Sempre più spesso è la capacità di produrre, riparare e sostituire ciò che viene consumato.

L'arretrato nella manutenzione degli F-16 viene indicato dall'analisi come un ulteriore esempio dell'insufficiente capacità industriale occidentale di fronte a una guerra di logoramento prolungata. Ed è proprio questo il nodo centrale: il sistema di sostegno militare occidentale era stato concepito per fare affidamento sulle scorte disponibili e per affrontare operazioni di durata limitata, non necessariamente per sostenere una guerra potenzialmente senza fine, che richiede un continuo rifornimento di mezzi e materiali.

La pressione sulla rete elettrica

Nel frattempo, la Russia sembra aver esteso la propria strategia di pressione alle infrastrutture economiche ucraine.

Gli attacchi si stanno concentrando sempre più sulle reti di trasmissione dell'energia elettrica, e non soltanto sugli impianti di produzione. È una distinzione importante: un Paese può anche disporre di una capacità sufficiente a produrre elettricità, ma andare comunque incontro a gravi carenze se non riesce a distribuirla in modo efficiente attraverso sottostazioni, linee ad alta tensione e reti regionali.

Il materiale esaminato descrive attacchi mirati proprio a interrompere il funzionamento di questa rete, con conseguenti blackout.

La logica militare è quella di un logoramento progressivo, più che di un singolo colpo spettacolare. Le infrastrutture danneggiate possono essere riparate, ma ogni intervento richiede denaro, attrezzature e manodopera. Ogni nuovo attacco aumenta quindi la dipendenza dell'Ucraina dai finanziamenti esteri e dalle forniture di componenti e materiali dall'estero.

La pressione sul sistema energetico ha conseguenze dirette anche sui conti pubblici. La produzione industriale rallenta, le attività economiche si contraggono e i costi della ricostruzione aumentano. Il gettito fiscale diminuisce proprio mentre le spese dello Stato continuano a crescere.

È qui che il fronte militare e quello finanziario finiscono per intrecciarsi.

Il dilemma dell'Occidente

L'Occidente si trova oggi a dover gestire contemporaneamente diversi problemi.

L'Ucraina ha bisogno di armi subito, ma per produrle o ripararle possono essere necessari mesi, se non anni. Kiev ha bisogno oggi dei finanziamenti per acquistare i sistemi militari che le serviranno l'anno prossimo. I governi europei devono continuare a sostenere l'Ucraina mentre aumentano contemporaneamente le proprie spese per la difesa. E, nel frattempo, qualsiasi peggioramento della situazione sul campo di battaglia alimenta le pressioni per un coinvolgimento ancora maggiore dell'Occidente.

La questione di Kaliningrad è importante proprio perché Mosca sta cercando di fissare una linea rossa: il limite oltre il quale il coinvolgimento occidentale non verrebbe più considerato un semplice sostegno indiretto all'Ucraina, ma sarebbe interpretato come un intervento diretto nel conflitto.

Il pericolo non sta necessariamente nel fatto che una delle due parti voglia davvero allargare la guerra. Il rischio è che il progressivo deterioramento della situazione finisca per spingere tutti verso decisioni sempre più azzardate. Pressione militare, difficoltà finanziarie e impazienza politica tendono infatti ad alimentarsi a vicenda.

Ecco perché l'avvertimento di Mosca merita attenzione, al di là delle dichiarazioni di facciata. L'obiettivo è restringere il margine di manovra dell'Occidente proprio mentre, su altri fronti, le possibilità di intervento diventano sempre più difficili da gestire.

Una guerra di capacità

La guerra si sta trasformando sempre più in una prova di tenuta dei sistemi, piuttosto che in una semplice competizione tra singoli armamenti.

L'Ucraina può ricevere nuovi finanziamenti, ma il fabbisogno continua a ripresentarsi. Gli F-16 possono essere riparati, ma le capacità di manutenzione sono limitate. Le reti elettriche possono essere ripristinate, ma possono essere nuovamente colpite. Le armi possono essere ordinate, ma le linee di produzione non sono in grado di aumentare immediatamente la propria capacità.

La vera sfida, quindi, non riguarda tanto un singolo pacchetto di aiuti o un particolare sviluppo sul campo di battaglia, quanto la capacità di sostenere lo sforzo bellico nel tempo.
Per l'Occidente, questo significa trasformare gli impegni finanziari in produzione industriale concreta, a un ritmo sufficiente per sostenere l'Ucraina senza esaurire le proprie scorte e senza superare il limite della propria disponibilità politica a continuare a finanziare il conflitto.

Per la Russia, invece, significa mantenere la pressione militare e, allo stesso tempo, dimostrare che qualsiasi tentativo di allargare il confronto comporterebbe rischi che vanno ben oltre i confini dell'Ucraina.

La questione di Kaliningrad e la crisi finanziaria ucraina possono sembrare due vicende separate. In realtà, sono strettamente collegate.

Entrambe pongono la stessa domanda: per quanto tempo ciascuna delle due parti sarà in grado di sostenere i costi materiali, finanziari e politici di questa guerra, prima che emergano i limiti della propria strategia?

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