Kallas propone una missione navale dell'UE per lo Stretto di Hormuz (Reuters)

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Secondo quanto riportato da Reuters, che cita un documento interno, l'UE potrebbe estendere la sua attuale missione navale nel Mar Rosso allo Stretto di Hormuz, assumendo un ruolo di primo piano nelle operazioni di sminamento in questa rotta marittima strategica.

L'operazione «Aspides» dell'Unione, avviata nel febbraio 2024, pattuglia il Mar Rosso, il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano nord-occidentale, scortando navi mercantili e contribuendo a proteggere la navigazione dagli attacchi dei militanti Houthi yemeniti.

La proposta vedrebbe Aspides assumere il «ruolo primario» nelle operazioni di sminamento nello Stretto di Hormuz, integrando gli sforzi di una coalizione ad hoc franco-britannica, secondo un documento diffuso dal servizio diplomatico dell'UE sotto la guida del capo della politica estera Kaja Kallas. Qualsiasi espansione della missione richiederebbe il sostegno unanime di tutti i 27 Stati membri.



Lo Stretto di Hormuz – al largo delle coste iraniane, rotta chiave per le forniture globali di petrolio e GNL – è stato al centro delle tensioni in Medio Oriente da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran alla fine di febbraio. Il traffico marittimo attraverso la via navigabile è stato pesantemente interrotto, con Washington e Teheran che si accusano a vicenda di violare un fragile cessate il fuoco raggiunto ad aprile.

Bruxelles aveva già respinto in precedenza la richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di contribuire a garantire la sicurezza dello stretto. Kallas aveva affermato che l'UE non ha «alcuna intenzione» di espandere l'Operazione Aspides, insistendo sul fatto che «questa non è una guerra dell'Europa».

Trump ha criticato aspramente per settimane i suoi alleati europei della NATO per non essersi uniti alla guerra e ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero lasciare il blocco militare di conseguenza. Il Regno Unito e la Francia hanno successivamente annunciato che avrebbero lanciato una «missione multinazionale per proteggere la libertà di navigazione non appena le condizioni lo consentiranno».





La situazione attuale e le implicazioni energetiche per l'Europa

Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati nuovamente attacchi missilistici questa settimana dopo aver minacciato di compromettere il cessate il fuoco. I negoziati sul programma nucleare di Teheran e sullo status di Hormuz rimangono in fase di stallo.

Il conflitto in Medio Oriente ha ulteriormente esacerbato una situazione energetica critica negli Stati europei, che avevano già drasticamente ridotto le importazioni dalla Russia dall'escalation del conflitto in Ucraina del 2022. I mercati del gas hanno registrato una significativa volatilità a causa dell'incertezza che circonda il trasporto marittimo attraverso Hormuz. Diversi funzionari in tutta l'UE hanno già chiesto di ripristinare i legami energetici con la Russia per affrontare la crisi.