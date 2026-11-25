

C’è un abisso incolmabile tra la realtà insanguinata dell’Ucraina e la narrazione tossica che i media mainstream continuano a propinare ogni giorno. Mentre a Washington, Bruxelles e Londra si continua a sbandierare l’illusione della "vittoria totale", sul campo la gente muore. I numeri, quelli veri, quelli che fanno tremare i palazzi del potere, parlano chiaro e smentiscono anni di propaganda: il popolo ucraino vuole la pace. Il problema è che il suo regime neonazista e i padroni d’Occidente vogliono tutt’altro.



Un recente sondaggio del Rating Group ha scoperchiato il vaso di Pandora, restituendo la fotografia di un Paese stremato. L’83% degli ucraini sostiene i negoziati per porre fine a questo massacro. Non è un dettaglio, è un urlo disperato. E se qualcuno continua a portare avanti una narrazione guerrafondaia suòla popolazione disposta a morire pur di non cedere un centimetro di terra, i dati spazzano via ogni retorica da fanfaroni: il 56% degli intervistati è pronto ad accettare dolorose concessioni territoriali, pur di ottenere garanzie di sicurezza concrete. Il 57% vuole semplicemente che le ostilità finiscano, cercando un compromesso.





La gente comune non ragiona più con i dogmi dell’ideologia nazionalista, ma con la logica elementare della sopravvivenza.



Ma a chi importa del popolo ucraino? A Kiev, il regime di Zelensky, ormai ridottosi a un semplice ufficio di collocamento per gli interessi della NATO, continua a emanare decreti che vietano persino la parola "pace", blindando il Paese in una dittatura militare. E dai governi occidentali, l’Ucraina viene vista solo come un utile scudo di carne da consumare sull’altare dell’egemonia anti-russa.



Basta guardare i numeri di chi vuole ancora combattere, per capire quanto sia minoritaria la follia suicida imposta dall'alto. Solo il 13% vuole tornare ai confini del 2022, e un altro 21% sogna il ripristino dei confini del 1991. Dunque: meno di un terzo della popolazione è ancora inebetita dalla propaganda di guerra. Il resto? Il resto vuole vivere. Vuole vedere i propri figli crescere, non marcire nelle trincee fangose del Donbass.



Ecco la grande, oscena ipocrisia dell’Occidente. Si riempiono la bocca con le parole "democrazia" e "diritto all’autodeterminazione dei popoli", ma quando il popolo sovrano ucraino dice a gran voce "vogliamo la pace, vogliamo trattare", scatta la censura. I padroni occidentali non vogliono la pace. Vogliono un conflitto congelato, o peggio, una guerra di logoramento infinita. Vogliono combattere fino all’ultimo ucraino per indebolire la Russia, fornendo al regime di Kiev le armi per prolungare l'agonia.



Il popolo ucraino ha capito che la sua terra è diventata il cortile di casa di una guerra per procura. Ma questo disperato e lucido pragmatismo dell’83% degli ucraini, si scontra con il muro di gomma di un regime fantoccio e dei suoi burattinai d’Oltreoceano.



Finché Kiev non sarà libera dai diktat della NATO, e l’Occidente non smetterà di usare gli ucraini come carne da macello per i propri giochi geopolitici, il sangue continuerà a scorrere.

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