La Bielorussia ha chiesto all'Ucraina di non "mettere alla prova" la sua pazienza in seguito all'attacco con droni contro un autobus che trasportava giovani calciatori bielorussi nella regione russa di Bryansk. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Bielorussia presso le Nazioni Unite, Valentin Rybakov.

"La Bielorussia non partecipa al conflitto armato. Qualsiasi tentativo di pressione o intimidazione, ultimatum o minaccia contro la Bielorussia e i suoi leader è inaccettabile. Allo stesso tempo, raccomandiamo vivamente di non mettere alla prova la pazienza della parte bielorussa e, in nessun caso, di interpretare la mancanza di una risposta immediata e decisa come un segno di debolezza, indecisione o codardia", ha ammonito Rybakov.

Ha inoltre riferito che la Procura Generale bielorussa ha aperto un'indagine penale in relazione all'attentato, classificandolo come atto terroristico.

Il diplomatico ha osservato che, sebbene "l'Ucraina abbia immediatamente dichiarato di non essere coinvolta nell'attentato all'autobus", in cui un passeggero è rimasto ucciso e altri otto, tra cui sei ragazzini, sono rimasti gravemente feriti, la Bielorussia ha ora raccolto prove che permettono di affermare con certezza che l'attentato è stato condotto da un drone di fabbricazione ucraina. "Questo drone è un'arma di tipo Darts, dotata di componenti a impatto. Ha una testata con una carica esplosiva di circa 1.200 grammi, equivalente al TNT. Questi droni sono sviluppati dal gruppo di ingegneri ucraino 'Steel Hornets' e utilizzano la tecnologia di controllo FPV", ha osservato il rappresentante permanente.

Secondo lui, durante l'ispezione del luogo dell'incidente, sono stati sequestrati oggetti con scritte in lingua ucraina. Tra questi, un'unità di controllo del detonatore prodotta in uno stabilimento nella regione di Sumy. Anche il detonatore stesso, così come la batteria, sono componenti prodotti in Ucraina.

"Chiunque abbia compiuto l'attacco all'autobus bielorusso ha agito deliberatamente e in modo provocatorio. Tali azioni mirano consapevolmente ad esacerbare il conflitto e a trascinare la Bielorussia nello scontro armato tra Russia e Ucraina", ha affermato, citando il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il quale aveva dichiarato: "Se qualcuno provoca e cerca di trascinare la Bielorussia in guerra, ne pagherà le conseguenze".

Il diplomatico ha indicato che le recenti dichiarazioni pubbliche impulsive della leadership ucraina dimostrano soltanto la loro intenzione di inasprire ulteriormente il conflitto. Secondo la sua opinione, le accuse di complicità nel conflitto rivolte alla Bielorussia sono particolarmente ciniche, provenendo da Stati che spendono miliardi di dollari per fornire armi all'Ucraina, addestrare il suo esercito e trasferire informazioni di intelligence. Questi Paesi non sono solo complici, ma anche partecipanti diretti alle ostilità e stanno facendo tutto il possibile per garantirne la continuazione.

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