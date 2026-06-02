Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La "bolla" del riarmo europeo sta per esplodere: ecco perché i leader ora frenano sulle spese militari

369
La "bolla" del riarmo europeo sta per esplodere: ecco perché i leader ora frenano sulle spese militari

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

L'argomento è scomodo ed evitato come la peste, se si escludono pochi coraggiosi: parliamo della “bolla” (definizione di Analisi Difesa) del riarmo europeo. Detto in altri termini, siamo arrivati al punto in cui la strategia bellica statunitense sta creando infiniti problemi al Vecchio Continente. La crisi economica innescata dall'aumento dei costi e del debito, unita ai rincari scaricati direttamente su famiglie e imprese, sta spingendo i governanti a ridiscutere gli impegni assunti in sede Nato. 

L'effetto provocato dalle guerre geopolitiche di Trump si sta rivelando contorto e controproducente: se alla fine l’Europa non garantirà la spesa militare prevista, i primi a pagarne il fio saranno proprio i sostenitori del conflitto in Ucraina. 

Nel frattempo, l’Italia potrebbe presto ridimensionare la sua adesione al fondo SAFE (Security Action For Europe). Contrarre nuovo debito per calmierare i costi dell'energia sembra infatti preferibile rispetto alle spese militari, oltre a essere decisamente più spendibile in campagna elettorale per intercettare il consenso. Resta da vedere se una scelta del genere sarà indolore per la compagine di governo guidata dalle destre. È noto, infatti, che il ministro della Difesa Crosetto stia chiedendo spiegazioni da aprile al collega Giorgetti: le imprese degli armamenti premono, e con esse tutti gli interessi che ruotano attorno all'aumento del budget per la difesa. 

La richiesta di flessibilità avanzata dall'Italia alla Ue è un escamotage per uscire dall'angolo in cui l'alleato americano l'ha costretta. Questo spiega anche le ultime posizioni di Giorgia Meloni che, a differenza del passato, appare assai più cauta, se non tiepida o persino critica, verso la linea Trump. 

In attesa di capire se si riusciranno a salvare capra e cavoli — ovvero la spesa energetica e quella per la difesa —, l’Italia si dice pronta a tagliare la seconda se non arriveranno rassicurazioni da Bruxelles. Rassicurazioni che, ironia della sorte, l'Europa dovrebbe esigere direttamente da chi questa situazione l'ha provocata in chiave anti-Ue: lo stesso Trump. 

Un segnale cruciale è arrivato pochi giorni fa, quando Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Canada hanno respinto la proposta del Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, di destinare lo 0,25% del Pil agli aiuti militari per l’Ucraina. Gli unici favorevoli sono rimasti i tedeschi. 

Da qui la notizia che Kiev stia già lavorando a un nuovo piano per fermare la guerra, nel timore concreto di essere scaricata dai finanziatori europei. I prossimi giorni forniranno maggiori dettagli; tuttavia, la narrazione che attribuisce all'Ungheria la colpa del blocco dei fondi per l'Ucraina è destinata a infrangersi con la sconfitta elettorale di Orbán. 

Se questi sono gli scenari, le prossime settimane saranno decisive per comprendere le mosse non solo dell'Italia, ma dell'intera Unione Europea. Del resto, i governi più “bellicisti” si trovano a dover affrontare test elettorali durissimi: in Inghilterra, il crollo del Partito Laburista insegna che i fautori della guerra possono, nel segreto dell'urna, subire severe lezioni dal proprio elettorato.

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IL GENOCIDIO A GAZA, UNA NON-RECENSIBILE TESTIMONIANZA DIRETTAMENTE DALL’INFERNO

IL GENOCIDIO A GAZA, UNA NON-RECENSIBILE TESTIMONIANZA DIRETTAMENTE DALL’INFERNO

01 Giugno 2026 22:00
La Cina vara nuove norme sugli investimenti esteri

La Cina vara nuove norme sugli investimenti esteri

01 Giugno 2026 21:00
Perú: Fujimori e Sánchez si affrontano nell’ultimo dibattito prima del ballottaggio

Perú: Fujimori e Sánchez si affrontano nell’ultimo dibattito prima del ballottaggio

01 Giugno 2026 19:06
L'ultimatum dell'Iran: "Il nord di Israele va evacuato se continuano gli attacchi in Libano"

L'ultimatum dell'Iran: "Il nord di Israele va evacuato se continuano gli attacchi in Libano"

01 Giugno 2026 18:30
Shangri-La Dialogue, la Cina rilancia la stabilità strategica e il multilateralismo

Shangri-La Dialogue, la Cina rilancia la stabilità strategica e il multilateralismo

01 Giugno 2026 18:21
Scuola pubblica o ricerca militare? Il piano nascosto dietro le lezioni STEM finanziate dal PNRR

Scuola pubblica o ricerca militare? Il piano nascosto dietro le lezioni STEM finanziate dal PNRR

01 Giugno 2026 08:30
L’avvertimento iraniano cambia i piani di Israele

L’avvertimento iraniano cambia i piani di Israele

01 Giugno 2026 07:00
L’UE costretta a fare retromarcia sul petrolio russo

L’UE costretta a fare retromarcia sul petrolio russo

01 Giugno 2026 07:00
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

15959
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

14284
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

12318
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

10377
AFRICA

Difendere l’indifendibile

9753
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

8230
NORD-AMERICA

La nuova cortina di ferro: il terrore del giorno prima

7890

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

7879
AMERICA LATINA

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

ASIA

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

ASIA

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

ASIA

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

ASIA

Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ci ricorderemo dei loro nomi... di Paolo Desogus Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

  • 29 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti