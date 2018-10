La carovana di migranti partita dall'Honduras arriva in Messico e attende il nuovo presidente Lopez Obrador

di Francesco Fustaneo

L’Honduras è un piccolo stato di otto milioni e mezzo di abitanti, ubicato nell’America Centrale e confinante con Guatemala, El Salvador e Nicaragua. Come altri paesi dell’area qui la povertà è sempre andata a braccetto con l’instabilità politica, spesso sfociata in violente svolte autoritarie.



Aggiungete la presenza di alcune delle più cruente organizzazioni del narcotraffico continentale, una corruzione diffusa e uno dei più alti tassi di omicidio al mondo e capirete il perché l’Onu lo abbia più volte menzionato nei propri report come il “paese più pericoloso al mondo”.



Da ultimo il dicembre dello scorso anno, il governo sospendeva le garanzie costituzionali e proclamava lo stato d'emergenza dopo che il Paese era caduto nel caos per le tensioni post elettorali. Già nel corso dello spoglio la situazione era divenuta assai turbolenta: lo scrutinio era poi proseguito, nonostante fosse stato più volte interrotto dal Tribunale Supremo Elettorale (Tse). Al termine, l’opposizione accusando di frode la commissione elettorale, disconosceva l'esito del voto per le presidenziali dalle quali emergeva la conferma di Juan Orlando Hernandez, appoggiato da Washington e ricandidatosi grazie a una deroga rispetto alla norma imposta dalla Costituzione e vincente con uno scarto di 52.447 voti sullo sfidante di sinistra, Salvador Nasralla, giornalista televisivo e uomo d'affari con un passato ai vertici di Pepsi Honduras.



Questa premessa solo per illustrare la cornice sociopolitica da cui ha origine uno dei più grandi esodi degli ultimi anni nell’area. Da San Pedro Sula, città ubicata nella parte nord occidentale del paese, infatti, un gruppo composto inizialmente da poche centinaia di persone, ha dato vita ad una carovana per fuggire e varcare i confini dello stato honduregno. Un viaggio lungo che li ha portati ad attraversare strade dissestate, guadare fiumi e percorrere foreste a piedi o con mezzi di fortuna. L'organizzatore della marcia, l’ex deputato e attivista per i diritti umani, Bartolo Fuentes , prima di essere arrestato dalla polizia del Guatemala e rispedito nel proprio paese non ha mancato di rimarcare come questa gente stia scappando dalla povertà e dalla violenza: "in passato ci sono stati migliaia di uomini e donne del nostro paese che sono morti in Messico” ha affermato “non vogliamo che muoiano altre persone e non vogliamo che altri vengano attaccati, così abbiamo deciso di andare tutti insieme, per proteggerci l'uno con l'altro. Non vogliamo portare persone senza documenti in Messico, chiediamo quindi al governo messicano di dare rifugio a tutta questa gente che non può più vivere in Honduras e che non può aspettare e sperare che le cose migliorino. Chiediamo, per favore di darci l'opportunità di rifugiarci e di lavorare.”



Alla carovana invece, che si è accresciuta lungo il cammino aggregando centinaia tra salvadoregni e guatemaltechi e attualmente si stima sia composta da circa 3000- 4000 persone, (alcuni organi di stampa ipotizzano siano addirittura 7000) incluso donne e bambini al seguito, è stato successivamente concesso dal governo guatemalteco di attraversare i propri confini.



La Carovana punta verso nord, direzion e Stati Uniti dove i migranti sarebbero intenzionati a richiedere l’asilo politico, ma prima dovrà attraversare il territorio messicano.



Manuel Velasco Coello, governatore del Chiapas, lo stato più meridionale del Messico, aveva già annunciato che non avrebbe ostacolato il cammino alla carovana. “Noi – ha affermato – abbiamo una politica di rispetto per i diritti umani dei migranti e di porte aperte. Sette centri di accoglienza straordinari saranno allestiti nella provincia di Soconusco”.



Le intenzioni umanitarie di Velasco si sono ben presto scontrate però con quelle di Enrique Peña Nieto, presidente del Messico in carica fino al prossimo dicembre, intenzionato a evitare noie al suo governo, così da non replicare i momenti di tensione diplomatica già vissuti in passato con l’amministrazione americana per il passaggio di altre carovane di disperati.



Al fine di contenere l’esodo e al contempo evitare di finire nell’occhio del ciclone per via della visibilità che tali vicende stanno iniziando ad avere nella stampa e agli occhi delle Organizzazioni internazionali, Nieto ha poi proposto ai soli migranti già riusciti a valicare i confini e ad entrare in territorio messicano, un piano per regolarizzare la loro situazione, consistente per chi ne avesse avuto i requisiti, in mansioni da svolgere solamente all'interno degli stati di Oaxaca e Chiapas (tra i più poveri del paese) senza possibilità di uscire dagli stessi. Di contro, coloro ai quali non fosse stato riconosciuto lo status di rifugiato, sarebbero stati rimpatriati. Proposta che è stata però rispedita al mittente: "questo piano non risponde veramente alle cause dell'esodo centroamericano e quindi non risolve i loro bisogni da una prospettiva che rispetta i loro diritti umani in modo integrale. Siamo disposti a dialogare ma quando arriveremo a Città del Messico e si sarà insediato il nuovo presidente Andres Manuel Lopez Obrador", hanno affermato i migranti venerdì in una dichiarazione rilasciata dalle organizzazioni civili.



Dalla Bolivia a loro sostegno e contro ogni intervento di forza erano già pervenute le dichiarazione di Evo Morales: “noi condanniamo la repressione in Messico contro i fratelli migranti provenienti dall’ Honduras , che dimostra la sottomissione agli ordini del Segretario di Stato (degli Usa, n.d.a.), Mike Pompeo che si è recato nel paese per esportare queste azioni contro i diritti umani e la cittadinanza universale dei popoli”.



Il presidente americano Donald Trump dal canto suo, da settimane invoca arresti e deportazioni all’arrivo e ha intimato ai Paesi della regione centroamericana il taglio degli aiuti economici se non cesseranno con queste politiche di apertura delle frontiere per agevolare il transito dei migranti. Per dimostrare che fa sul serio avrebbe già inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico. Contestualmente si è scagliato contro il partito di opposizione, i democratici, perché non avrebbero dato il loro appoggio per inasprire le leggi sull’immigrazione.