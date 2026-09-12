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La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde

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La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde

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di Wang Ke

 

L'anidride carbonica può essere utilizzata per fornire riscaldamento? Nel maggio di quest'anno, a Zhengzhou, nella provincia centrale cinese dello Henan, è entrato in funzione il primo progetto cinese di riscaldamento geotermico basato sulla tecnologia dell'anidride carbonica supercritica.

Il sistema combina un pozzo geotermico profondo 2.500 metri, un circuito di circolazione completamente chiuso e un nuovo mezzo di trasferimento del calore. In questo processo, l'anidride carbonica supercritica funge da "vettore energetico", trasferendo il calore dalle profondità del sottosuolo alla superficie e fornendo una fonte di calore pulita per il riscaldamento centralizzato.

Quando si pensa all'anidride carbonica, la si associa spesso all'effetto serra e al riscaldamento globale. Tuttavia, la CO? possiede anche un notevole valore come risorsa, con un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Mentre la Cina si avvicina all'obiettivo del picco delle emissioni di carbonio entro il 2030, il modo in cui considera e utilizza l'anidride carbonica è diventato un esempio concreto della sua strategia di sviluppo verde.

Ma cos'altro si può fare con l'anidride carbonica?

Può essere utilizzata per generare elettricità. Nel maggio di quest’anno, la seconda unità di generazione del progetto “Carbon One” è stata collegata con successo alla rete elettrica, segnando il completamento del primo progetto dimostrativo al mondo per la generazione di elettricità dal calore residuo mediante anidride carbonica supercritica. La sua efficienza di conversione termoelettrica è superiore del 75% rispetto alla generazione di energia a vapore convenzionale.

Può essere utilizzata come materia prima chimica. Nel parco industriale petrolchimico della Xuwei New Area, a Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’anidride carbonica viene convertita in polioli polieteri, utilizzati per la produzione di schiume composite per il settore automobilistico, adesivi, pelle sintetica a base acquosa e rivestimenti.

Può persino essere utilizzata per produrre alimenti. Dopo essere riuscito a sintetizzare l’amido a partire dall’anidride carbonica in laboratorio, il Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, appartenente all’Accademia cinese delle scienze, ha compiuto un ulteriore passo avanti, realizzando un’altra impresa apparentemente “magica”: trasformare l’anidride carbonica in zucchero.

Da “fardello di carbonio” a “risorsa carbonica”, e da gas serra problematico a promettente input produttivo, gli sforzi volti a massimizzare il valore del carbonio riflettono la crescente capacità di innovazione della Cina e l’evoluzione del suo approccio allo sviluppo.

Queste pratiche verdi, che trasformano i rifiuti in ricchezza e “il carbonio in oro”, offrono un’ottima prospettiva per comprendere la transizione della Cina verso uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio.

L’innovazione tecnologica è un motore fondamentale dello sviluppo verde. Utilizzando il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di carbonio come leve per promuovere lo sviluppo, la Cina fa leva sull’innovazione per creare nuove opportunità e imprimere nuovo slancio alla propria economia.

Presso la base dimostrativa per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) di Aonan Oilfield, parte dell’impianto di produzione n. 7 del giacimento petrolifero di Daqing, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’anidride carbonica liquida viene continuamente iniettata nel sottosuolo attraverso condutture ad alta pressione per favorire il recupero del petrolio mediante CO?. Questo approccio non solo aumenta il tasso di recupero del petrolio, ma consente anche lo stoccaggio geologico dell’anidride carbonica.

Alla fine del 2025, il Jilin Oilfield, situato a Songyuan, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, aveva immagazzinato cumulativamente 3,61 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel sottosuolo, una quantità equivalente a quella assorbita da oltre 30 milioni di alberi.

Concentrandosi su ambiti quali l’uso efficiente dell’energia pulita, i sistemi avanzati di stoccaggio dell’energia e la gestione delle risorse di carbonio, la Cina sta concentrando le proprie risorse per compiere progressi in una serie di tecnologie originali e all’avanguardia, rafforzando ulteriormente le basi della propria transizione verde.

Ridurre le emissioni non significa ridurre la produttività; al contrario, significa utilizzare la riduzione delle emissioni per stimolare l’innovazione in tutti i settori. Ridurre il carbonio non significa semplicemente fare una “sottrazione”, ma puntare a una crescita di maggiore qualità con un minore consumo di risorse.

Presso un’azienda produttrice di cemento nella provincia del Jiangsu, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di carbonio sono diventati una fonte fondamentale di competitività. L’elettricità generata dal calore residuo dei gas di scarico soddisfa oltre il 73% del fabbisogno elettrico per la produzione di clinker.

Rispetto al 2020, nel 2025 l’industria cinese del cemento ha ridotto del 15,8% le emissioni di anidride carbonica per ogni 10.000 yuan (1.486 dollari) di valore aggiunto. La trasformazione verso uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio sta creando nuove opportunità e nuovi spazi di crescita.

L’esperienza della Cina dimostra che trovare il giusto equilibrio tra sviluppo e riduzione delle emissioni, conseguire al tempo stesso la tutela dell’ambiente e la crescita economica, la riduzione del carbonio e una maggiore efficienza, nonché condividere opportunità e benefici, può liberare notevolmente la forza propulsiva interna della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Su scala più ampia, la Cina sta intensificando la condivisione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e la cooperazione pratica con i Paesi di tutto il mondo nel campo della tutela ecologica, dimostrando il proprio impegno a collaborare per il bene comune.

A Nauru, un progetto fotovoltaico realizzato da un’azienda cinese è in grado di generare una quantità di elettricità sufficiente a soddisfare il fabbisogno del Paese. In Etiopia, una circonvallazione ad Addis Abeba costruita da un’azienda cinese utilizza strutture di energie rinnovabili in tutta l’area del progetto e sistemi per il riciclo dell’acqua piovana, riducendo efficacemente il consumo di energia e risorse. Mentre la Cina prosegue verso i suoi obiettivi di raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio e della neutralità carbonica, i suoi sforzi per promuovere la transizione verde continueranno senza sosta.

Recentemente, la Cina ha pubblicato un piano d’azione per il raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio durante il periodo del 15° Piano Quinquennale (2026-2030), delineando una tabella di marcia dettagliata per la transizione verde del Paese nei prossimi cinque anni. Attraverso le azioni volte a conseguire gli obiettivi del “doppio carbonio”, la Cina dimostrerà ancora una volta la propria visione di armonia e coesistenza con natura e il proprio impegno a mantenere le promesse.

 

L’anidride carbonica viene iniettata per favorire il recupero del petrolio presso il giacimento petrolifero di Shengli, a Dongying, nella provincia orientale cinese dello Shandong. (Foto/Liu Zhifeng)

Un progetto dimostrativo di stoccaggio dell’energia mediante anidride carbonica a Wuhu, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. (Foto/Xiao Benxiang)

 

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