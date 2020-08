'La Cina è capitalista?' L'economista Herrera: "In questi anni la pianificazione socialista è stata ridefinita per renderla più efficace"

"La Cina ha vissuto sin dall'inizio - le turbolenze degli anni successivi al trionfo della rivoluzione, che era riuscita a riunire il territorio nazionale e continentale, a malapena terminata - un forte tasso di crescita";

"In termini di economia politica, in termini di avvio di un dibattito, in termini di rottura del tabù, la Cina può insegnarci molto";

"I capitalisti cinesi, che sono molto numerosi e potenti, non sono riusciti a prendere il potere dallo Stato";

"I leader comunisti cinesi non hanno mai cercato di assumere completamente la totalità delle attività economiche, ma hanno sempre mantenuto il potere politico";

"La lotta alla corruzione può essere interpretata come una preoccupazione del potere politico di fronte ad alleanze sempre più aperte, stabili e istituzionalizzate tra capitalisti cinesi e grandi capitali stranieri".

Evidenziamo i 5 punti essenziali che Rémy analizza nell'intervistaDOMANDA: Il suo libro va controcorrente e presenta un punto di vista piuttosto insolito in Francia, che merita di essere evidenziato e discusso. Innanzitutto, come vedete, quando si parla di economia cinese lo si fa spesso attraverso il prisma occidentale, utilizzando dati raccolti in Occidente, e questo, secondo lei, falsifica la nostra percezione del successo della Cina.RISPOSTA:Esattamente. È il punto fondamentale. Tutti hanno un'opinione sulla Cina, ma raramente è un'opinione fondata. Ciò è dovuto alle difficoltà sia della lingua che della distanza geografica. Queste difficoltà rendono inaccessibili la maggior parte dei dibattiti all'interno della Cina e questo ci costringe a passare attraverso il prisma occidentale, assumere una visione esterna che di fatto altera la nostra conoscenza della Cina. E questo è il problema, questo è dovuto alla difficoltà di accesso ai dati, ma non perché le statistiche cinesi siano nascoste - anzi, esistono, sono tante e molto comprensibili - Tuttavia, nella maggior parte dei casi sono disponibili in Cinese, che ne limita l'applicazione. Queste statistiche, contrariamente alla credenza popolare, sono piuttosto serie, ben costruito e relativamente affidabili; tutto questo grazie all'Agenzia Nazionale di Statistica che esiste dal 1952. Potrebbero essere ancora incomplete. Almeno lo erano per noi, poiché abbiamo bisogno di alcuni indicatori che non c'erano e dove erano, non erano privi di imperfezioni. In particolare, queste erano le stime della serie dello stock di capitale (che è molto più complessa del Prodotto Interno Lordo). Avevamo bisogno di dati più sofisticati, per così dire, che è un po' più difficile da ottenere, poiché vari istituti cinesi non hanno ancora prodotto dati, ad esempio, su ciò che l'economia neoliberale o neoclassica dominante chiama "capitale umano ". Quindi cerchiamo indicatori che siano un po' più "umani", per così dire.Per questo abbiamo svolto un lavoro preparatorio, durato diversi anni, ricostruendo e talvolta costruendo i registri, al fine di mantenere, soprattutto, una coerenza concettuale rispetto alla teoria che sostiene il nostro lavoro - siamo marxisti, quindi diamo grande importanza a coerenza tra statistiche, concetti e teorie - ma anche conoscere esattamente e gestire correttamente tutta la produzione scientifica. Questo è molto importante e abbastanza raro, proprio perché richiede molto tempo e richiede molta pazienza e umiltà. Abbiamo ricostruito i dati utilizzando le informazioni delle organizzazioni internazionali, che sono quasi sempre dominate dalle potenze occidentali, il che è una questione molto problematica. Nel nostro lavoro ci siamo sforzati di evitare l'eurocentrismo. Beh, devi davvero fare lo sforzo di vedere la Cina così com'è: un paese immenso in termini di dimensioni e demografia, in termini di storia e profondità della sua cultura e civiltà. Tenendo conto di questa complessità, devi agire con rispetto, non dovresti trarre conclusioni affrettate sulla tua economia o società. Tuttavia, i media mainstream hanno interesse a farci credere che la Cina sia capitalista, la presentano come una domanda ovvia, senza averla mai discussa seriamente. Devi agire con rispetto, non saltare a conclusioni sulla sua economia o società.DOMANDA: Lei non è d'accordo con gli economisti classici, sostiene che esiste una strategia di sviluppo, elaborata dall'inizio della RPC, una strategia che ha generato le condizioni del successo attuale.RISPOSTA:Assolutamente. Sono molte le ricerche di grande interesse pubblicate sulla Cina che hanno generato dibattito. Penso, ad esempio, al lavoro di Michel Aglietta, scritto con autori cinesi, che evidenzia la continuità tra la Cina contemporanea e il passato imperiale; continuità si troverebbe anche nel modo di amministrazione e nel funzionamento del PCC. Tutto questo mi sembra interessante, ma non credo sia abbastanza, davvero, poiché la vera continuità è proprio quella legata all'elaborazione e all'attuazione della strategia di sviluppo che attraversa due fasi della storia economica cinese, due fasi spesso opposte, diametralmente e brutalmente: la fase maoista - o comunista, socialista, se vuoi, in breve.DOMANDA: La Cina di oggi sarebbe il prodotto di questo passato socialista ...RISPOSTA:Così com'è. Il pensiero dominante ci ha portato a credere che il tasso di crescita economica del paese sia passato dall'esaurimento, dallo zero degli "orrori del comunismo" durante l'era Mao, a una crescita esponenziale, miracolosa, magica, solo capitalismo, non appena la Cina è diventata capitalismo. Questo è assolutamente sbagliato, le cifre dicono il contrario. Le statistiche della Banca Mondiale mostrano come la Cina, in termini di economia, abbia sperimentato una forte crescita molto presto e in ogni settore: nell'agricoltura, nell'industria e persino nei servizi (un settore che è spesso considerato un settore disfunzionale della sua economia). La Cina ha sperimentato fin dall'inizio: le turbolenze degli anni dopo il trionfo della rivoluzione sono appena terminate.DOMANDA: Quindi, secondo la sua tesi, non è stata la morte di Mao a innescare la crescita economica della Cina?RISPOSTA: Assolutamente no. Gli anni 1976-78 segnarono un cambiamento, l '“apertura”, ma non si trattava di un cambio di strategia di sviluppo. In questi anni la pianificazione socialista è stata ridefinita per renderla più efficace, per garantirne la continuità e il prolungamento a lungo termine.DOMANDA: Dice che la crescita economica della Cina maoista è stata molto alta. Ma come è stato possibile? Quali sono stati gli sforzi compiuti nel socialismo che lo hanno reso possibile? Nello specifico, che tipo di strategia di sviluppo è stata implementata in questo momento?RISPOSTA: In primo luogo, la strategia di sviluppo - delineata molti anni prima della presa del potere (ricordo che il trionfo della rivoluzione del 1949 fu preceduto da più di 30 anni di guerra civile e contro le occupazioni imperialiste) - si è conclusa dopo un secolo di caos e sottomissione da parte delle forze straniere e le guerre che hanno segnato la storia della Cina dalla Guerra dell'oppio.DOMANDA: Ma sta parlando della strategia per conquistare il potere e non dell'economia ...RISPOSTA: Sto cercando di sottolineare che il primo elemento di coesione e rinascita portato avanti dalla strategia elaborata da Mao, è stata la fine della disgregazione e della sottomissione del Paese. La prima conquista è stata la riunificazione del territorio nazionale. Poi, la creazione delle basi, delle condizioni sine qua non dello sviluppo: cioè il progresso sociale, grandi conquiste sociali come l'istruzione, la sanità, l'espansione delle infrastrutture.DOMANDA: Cioè, sono stati fatti investimenti nell'istruzione, nella scienza ...RISPOSTA:Sì, pazientemente, ma costantemente. Non puoi creare un sistema di ricerca scientifica in un istante. Per prima cosa devi costruire un sistema educativo nazionale ed è quello che è stato fatto abbastanza rapidamente. In circa 10-15 anni furono prodotti i primi risultati nel campo della scienza e dell'educazione. Poi, sul piano economico, fu compiuto uno sforzo colossale: la riforma agraria, forse oggi l'eredità più preziosa della rivoluzione maoista, che ha dato ai contadini l'accesso alla terra. È un fatto la cui importanza a volte ci sfugge, ma qui forse è la chiave del successo cinese, anche se non viene mai menzionato. Troppo spesso si dimentica il contributo dei contadini alla crescita economica e il ruolo che questa classe ha svolto nell'edilizia. Grazie alla collettivizzazione dell'agricoltura - condotta in maniera estremamente prudente, con risultati molto positivi sia a livello di produzione che di efficienza del lavoro - le risorse dei contadini sono state trasferite all'industria. Questa strategia è stata attuata dall'inizio, prima nello sviluppo dell'industria pesante, poi nello sviluppo delle industrie leggere e dell'industria dei beni di consumo; ha coinvolto anche il controllo della valuta, del settore bancario e finanziario, che è una delle caratteristiche più importanti del sistema cinese. Questa strategia è stata attuata dall'inizio, prima nello sviluppo dell'industria pesante, poi nello sviluppo delle industrie leggere e dell'industria dei beni di consumo; ha coinvolto anche il controllo della valuta, del settore bancario e finanziario, che è una delle caratteristiche più importanti del sistema cinese. Questa strategia è stata attuata dall'inizio, prima nello sviluppo dell'industria pesante, poi nello sviluppo delle industrie leggere e dell'industria dei beni di consumo; ha coinvolto anche il controllo della valuta, del settore bancario e finanziario, che è una delle caratteristiche più importanti del sistema cinese.Tutto ciò dovrebbe invitarci a riflettere, poiché il destino dei popoli europei è fuori dal loro controllo, è nelle mani della burocrazia di Bruxelles, che è nelle mani dell'oligarchia finanziaria: nella nostra regione il controllo della sovranità monetaria. Insomma, oggi sono tante le domande che ci obbligano a una riflessione critica. Certo, non si tratta di prendere la Cina come modello, non avrebbe molto senso, in primo luogo perché la Cina non è rivendicata come modello e perché le situazioni non sono confrontabili. Tuttavia, in termini di economia politica, in termini di avvio di un dibattito, in termini di rottura del tabù, la Cina può insegnarci molto, a condizione che abbiamo la modestia di voler imparare.DOMANDA: Vorrei tornare un momento al tema delle riforme agrarie, che secondo lei sono state decisive. La proprietà collettiva della terra nelle zone rurali è ancora oggi il modello attuale in Cina?RISPOSTA:Sì, la validità di questo modello segna la continuità tra la Cina del 1949 e la Cina di oggi. Ovviamente ci sono problemi e non dovrebbero essere negati. Ci sono, ad esempio, le confische di terreni da parte dei governi regionali, che hanno diversi obiettivi, a volte servono ad aumentare i bilanci dell'amministrazione locale, ma a loro volta generano conflitti con le masse di cittadini che vengono espulsi dalle loro case, terra e costretti a migrare. Non stiamo romanticizzando la situazione in Cina, piuttosto stiamo cercando di mantenere lucidità, obiettività e ottimismo. Non c'è dubbio che esiste la proprietà statale della terra a livello nazionale e la proprietà collettiva a livello locale. Ciò garantisce l'accesso alla terra per i contadini. Quindi abbiamo un esempio della rivendicazione dei diritti della stragrande maggioranza dei contadini, siano i contadini dell'India, del Brasile, del Sud Africa, dell'Indonesia; forse è la più grande affermazione del mondo. Ora questo avrebbe potuto essere ottenuto grazie alla completa riforma agraria. Per dirla brevemente e chiaramente: una riforma agraria introdotta dalla rivoluzione socialista, come in Cina o in Vietnam. Questo è il fondamento dell'edificio, poiché la Cina è stata a lungo un paese agricolo. Oggi è anche così, in misura minore, ma il ruolo dei contadini è assolutamente centrale e non dobbiamo sottovalutarlo, poiché la Cina è stata a lungo un paese agricolo. Oggi è anche così, in misura minore, ma il ruolo dei contadini è assolutamente centrale e non va sottovalutato.Inoltre, quando la crisi sistemica del capitalismo globalizzato del 2007-2008 ha colpito la Cina nel 2009 e soprattutto dopo il 2012, i leader cinesi hanno avuto risposte diametralmente diverse da quelle proposte dall'oligarchia finanziaria e dalle sue burocrazie. Il che significa che non sono caduti in un circolo vizioso e distruttivo di salari più bassi, austerità, riduzione della spesa pubblica, privatizzazione. Non è andata così in Cina, anzi, è stato fatto il contrario: i salari sono stati straordinariamente aumentati, in termini di potere d'acquisto, in termini reali. I redditi dei contadini sono cresciuti molto più velocemente di quelli dei lavoratori urbani. C'è stato un notevole aumento degli investimenti pubblici.DOMANDA: Esaminiamo ora la parte controversa, per così dire, della tua riflessione: "La Cina è capitalista?" Prima di rispondere: l'adozione del capitalismo in Cina rappresenterebbe una rottura o un'accelerazione del progresso, come sostenuto dai liberali?RISPOSTA:Questa sarebbe una catastrofe per la Cina. Per un motivo fondamentale: l'adozione dichiarata e rivendicata del capitalismo da parte delle élite del Partito Comunista Cinese e del settore sociale da esso rappresentato - principalmente i capitalisti locali e la classe media che approfittano del dinamismo economico - ha corso il rischio di rompere i rapporti corrente tra il settore dominante e la grande maggioranza delle masse contadine e operaie. In breve, l'adozione del capitalismo porterebbe la Cina alla catastrofe, perché metterebbe a repentaglio questa alleanza, queste relazioni reciprocamente vantaggiose che producono crescita economica. Cosa significa? Significa che l'unico modo per prolungare l'elevata performance economica che la Cina sta vivendo ora - e questo rende la sua economia la migliore del mondo.Diciamo che ci sono molti capitalisti in Cina, questo è vero, come il fatto che ci sono molti meccanismi del mercato capitalista.DOMANDA: Cioè, per chiarire questa domanda, per lei è un paese capitalista? Parla di "capitalismo di stato", di "capitalismo senza capitalisti" o di "paese non capitalista ma con capitalisti", parli anche di "socialismo di mercato" o di "socialismo con meccanismi di mercato" ... Alla fine, la Cina è un paese capitalista?RISPOSTA: Forse ci credi, siamo un po' più cauti. Diciamo che ci sono molti capitalisti in Cina, questo è vero, come il fatto che ci sono molti meccanismi del mercato capitalista.DOMANDA: Quindi c'è una lotta interna nel paese tra socialismo e capitalismo, tra i seguaci di entrambe le opzioni?RISPOSTA:Quello che si può dire è che la lotta di classe è particolarmente violenta e massiccia ai vertici dello stato. Introduciamo la distinzione tra potere economico e potere politico, necessaria per collocare l'attuale situazione in Cina nel contesto della sua storia, la storia che risale agli anni della guerra che si è conclusa con la Rivoluzione, ma anche nella sua storia più lunga, nella storia generale. Crediamo che coloro che esercitano il potere economico in Cina non siano gli stessi che hanno il potere politico. In altre parole, le classi dominanti non sono esattamente le classi dominanti. Piuttosto, i capitalisti cinesi, che sono molto numerosi e potenti, con alcuni miliardari tra loro, nonostante i loro sforzi e il sostegno di grandi capitali stranieri, finora non sono riusciti a prendere il potere dallo Stato.DOMANDA: Ci sarebbero quindi due potenze in Cina: una potenza economica capitalista e una potenza politica socialista?RISPOSTA: Con una gerarchia tra di loro.DOMANDA: Il politico su quello economico?RISPOSTA: Effettivamente. Lo stesso Mao, nelle aree che furono liberate dalla guerriglia, dall'Armata Rossa dell'epoca - e persino nei soviet della Repubblica di Cina che fu guidata da Mao per un certo periodo - Mao stesso ed i leader comunisti non hanno mai affrontato di rilevare completamente tutte le attività economiche. Mi spiego? Non hanno mai tentato di espropriare economicamente i capitalisti cinesi. Spesso, non sistematicamente, ma spesso, li hanno tenuti nel dinamismo della loro attività, nel loro mercantilismo, diciamo, con l'obiettivo di favorire l'efficacia delle nuove forme istituzionali collettive che sono state create dal potere comunista - anche incoraggiando concorrenza in alcuni casi e in determinati settori, ma mantenendo sempre il potere politico sopra le loro teste. Questo non è limitato all'economia socialista; È una caratteristica che ritroviamo anche nel remoto passato del paese. Va tenuto presente che per secoli la Cina è stata la prima economia mondiale, svolgendo un ruolo considerevole nello scambio di merci a livello globale, fino alla fine del XVIII o XIX secolo, fino all'aggressione imperialista della Gran Bretagna e alla guerra dell'oppio. La Cina è stata la prima economia mondiale senza essere capitalista, sebbene il capitalismo esistesse già in Occidente.DOMANDA: Quindi lei sostiene che i capitalisti non sono scomparsi nemmeno nel socialismo, nemmeno nell'era rivoluzionaria?RISPOSTA: Esatto. Lo spazio delle loro azioni è stato straordinariamente limitato, il minimo che si possa verificare; Ma questa è una caratteristica molto particolare del processo cinese: c'è sempre stata la volontà di espropriare politicamente la borghesia locale, ma mai di espropriarla economicamente.DOMANDA: Oggi vediamo che questo aumenterà. Potremmo chiederci se non è lei la dominante ...RISPOSTA: In effetti, la volontà politica aumenta. Possiamo e dobbiamo chiederci, cosa sta realmente accadendo in Cina? Si è sentito molto parlare della campagna anti-corruzione. Ci poniamo la domanda: come interpretare questa lotta alla corruzione in termini di leadership politica esercitata dallo Stato sui capitalisti locali? Cosa rappresenta la lotta alla corruzione? Ci sembra che si possa interpretare la lotta alla corruzione, che è molto forte e abbastanza efficace ...DOMANDA: Anche molto supportato dalle persone ...RISPOSTA:Assolutamente. Hanno rafforzato la legittimità del presidente e dei leader del partito. Quindi, crediamo che la lotta alla corruzione possa essere interpretata come una preoccupazione del potere politico di fronte alle alleanze sempre più aperte, stabili e istituzionalizzate tra capitalisti cinesi e grandi capitali stranieri (principalmente le grandi istituzioni bancarie e finanziarie, i grandi oligopoli del settore finanziario statunitense). Sono le alleanze formate dopo la recente “liberalizzazione” del settore finanziario cinese. Combattere la corruzione significa rompere, o tentare di rompere, i legami tra capitale straniero e capitalisti cinesi - che hanno compreso appieno il potere del PCC, ma conoscono anche i vantaggi che potrebbero ottenere formando queste alleanze. Queste lotte contro la corruzione possono essere interpretate come il ripristino del potere politico sul potere economico. Questa è la nostra ipotesi, nel nostro libro non cerchiamo di imporre "le nostre verità", piuttosto cerchiamo di riaprire lo spazio al dibattito tra noi di sinistra, con lo scopo di non essere sempre in difesa, schiacciati dal pensiero unico con che siamo bombardati dai media.DOMANDA: Tuttavia, con questo socialismo, se è ancora in vigore, non dovremmo eccitarci troppo, poiché le disuguaglianze in Cina sono abissali. È uno dei paesi con il maggior numero di milionari al mondo.RISPOSTA: Ci sono anche miliardari. Pertanto, non dobbiamo sorprenderci del ritorno della retorica dell'etica e della morale - che non è solo retorica vuota - dell'uguaglianza, della necessità di ridurre le disuguaglianze, nei dibattiti e nei discorsi politici in Cina.DOMANDA: Parliamo un po' della politica della "nuova sinistra" in Cina, di cui sappiamo molto poco qui in Francia; Abbiamo poche informazioni e forse potresti dirci qualcos'altro. Pensa che l'influenza della "nuova sinistra" possa mantenere il Paese sulla via socialista?RISPOSTA: Abbiamo poche informazioni, perché ancora non abbiamo gli strumenti per trovare le informazioni, che esistono. Potremmo avere più informazioni, non solo sulla nuova sinistra, cioè la fazione fedele all'eredità maosita ...DOMANDA: Ci sono ancora maoisti in Cina?RISPOSTA: Certamente. Ce ne sono sicuramente molti di più fuori dal partito comunista che dentro. Esistono organizzazioni "auto-organizzate", per così dire, al di fuori del partito comunista. Soprattutto le organizzazioni contadine.DOMANDA: Organizzazioni legali?RISPOSTA: Naturalmente. C'è un solo sindacato, e questo è il limite, c'è anche un solo partito al potere, ma, ad esempio, le lotte per il mantenimento della proprietà collettiva della terra, che è ovviamente messa in discussione, a volte molto in discussione, sono state guidate dai contadini organizzati al di fuori del PCC, anche da organizzazioni di massa, da movimenti sociali, che assumono varie forme.DOMANDA: Ci sono molti movimenti sociali in Cina? Non si sa molto su questo ...RISPOSTA: Ce ne sono molti. Mi sembra, questa è la mia ipotesi, che il fatto che la proprietà fondiaria collettiva sia stata così solida per così tanto tempo sia dovuto alla lotta auto-organizzata dei contadini.DOMANDA: Allora, la lotta di classe continua e sono i movimenti sociali che aiutano a mantenere i rapporti di potere in Cina?RISPOSTA:Decisamente. Anche nel mondo del lavoro, nei settori industriali, le lotte sociali rischiano di diventare più importanti, intensificarsi e aggravarsi. Bisogna capire che l'orizzonte del progetto di transizione socialista portato avanti dai cinesi è molto remoto, il futuro resta aperto e indefinito. Insistiamo molto su questo punto, non cerchiamo di proporre pseudo verità, tutto dipende dalle lotte di classe e dai loro risultati, il futuro resta spalancato, ma quello che diciamo è che il futuro del socialismo non si è concluso definitivamente con la caduta del l'Unione Sovietica. Ci opponiamo a questo consenso, cerchiamo di rompere il tabù, il tabù del Muro e dell'Unione Sovietica che grava sulla sinistra europea, occidentale e anche sulla sinistra radicale. Non siamo ancora riusciti ad abbandonare questa visione. Non abbiamo stabilito alcun equilibrio, quindi, tutti questi tabù impediscono ancora di rimettere il progetto socialista al centro della ricostruzione delle alternative. Dopo tutto, è quello che ci manca. Forse sto anticipando parlare di socialismo. Bene, possiamo iniziare a parlare di un progetto sociale.Con questo libro non solo invitiamo a rispettare la Cina, ciò che rappresenta, la sua complessità, ma anche la sua storia rivoluzionaria. Vogliamo riabilitare alcune verità, alcuni fatti che sono dimostrabili e che dimostriamo, per far capire alla gente che la Cina non è un nemico. Perché oggigiorno le campagne mediatiche contro la Cina sono piuttosto feroci. La Cina è sempre più presentata come una rivale dell'Occidente; Siamo portati a credere che la Cina voglia dominare il mondo, che voglia renderci schiavi. Tutto ciò è abbastanza inquietante. Non è la verità. La Cina non è un nemico.DOMANDA: Non è una minaccia?RISPOSTA: Dipende da cosa intendi come "minaccia".DOMANDA: Minaccia alla Francia, alle economie dell'Occidente?RISPOSTA: È un concorrente che può sostituire la più grande economia del mondo.DOMANDA: Ma quando parli delle potenze imperialiste, almeno a sinistra, di solito includi la Cina.RISPOSTA: Non credo che la Cina mostri un comportamento o un atteggiamento imperialistico, anche se è presentato in questo modo.DOMANDA: Bene, in Africa sta sviluppando attività economiche, sta anche espandendo la sua presenza in Asia e nel Pacifico. Non è questo imperialismo?RISPOSTA: Imperialismo? Assolutamente no. Penso che sia estremamente importante riportare l'ottimismo alla sinistra, tirarla fuori dalla compiacenza di essere divisi, di essere confusi, di non discutere i problemi che sono suoi, come la costruzione del socialismo. Con questo obiettivo in mente abbiamo scritto il libro, ponendoci domande da questa angolazione alquanto inaspettata.DOMANDA: Ora, da dove viene l'immagine, anche a sinistra, della Cina come minaccia? È razzismo, sinofobia, negazione della storia cinese?RISPOSTA : C'è un po' di tutto questo, ma soprattutto ci sono gli oligopoli finanziari, i grandi gruppi bancari e finanziari, che non formano un'entità omogenea, né sono esenti da contraddizioni, ma la finanza globalizzata, principalmente americana, angloamericana, Marcia verso uno scontro sempre più diretto, sempre più aggressivo, direi guerra, contro la Cina. E la risposta della Cina, che non mi sembra una risposta aggressiva o imperialista, è l'inaugurazione della nuova "Via della seta". È una risposta all'assedio aggressivo del paese da parte dell'alta finanza anglo-americana.DOMANDA: La regione non sta attraversando la fase di rilassamento? Vediamo che la Corea del Nord e gli Stati Uniti entrano in dialogo ...RISPOSTA: Nella regione c'è stasu. E la Cina contribuisce molto a questo processo. Ma il confronto tra Stati Uniti e Cina è tutt'altro che distensivo.(Traduzione de L'Antidiplomatico)*Economista, ricercatore presso il Centre national de la Recherche scientifique (CNRS, Centro nazionale di ricerca scientifica). Ha insegnato in diverse università in Francia (Parigi 1 [1993-2013], in particolare) e all'estero, tra cui la Facoltà di Scienze Sociali di Aleppo (1998), l'Università del Cairo (1999-2000) e l'Universidad Complutense de Madrid (2009-2013).