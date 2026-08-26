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La Cina amplia lo spazio per una cooperazione internazionale economica e commerciale reciprocamente vantaggiosa

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La Cina amplia lo spazio per una cooperazione internazionale economica e commerciale reciprocamente vantaggiosa

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di Luo Shanshan, Quotidiano del Popolo

Recentemente, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che la crescita del commercio globale rallenterà dal 5% nel 2025 al 3,5% nel 2026, delineando prospettive impegnative per la cooperazione economica e commerciale internazionale nella seconda metà dell’anno.

In risposta, la Cina fa leva sulla certezza del proprio sviluppo per affrontare le incertezze esterne, ribadendo il proprio impegno a favore di un’apertura di alto livello. Con misure politiche più concrete, la Cina sta promuovendo una crescita commerciale innovativa ed equilibrata, favorendo la cooperazione negli investimenti bidirezionali e continuando a contribuire allo sviluppo economico e commerciale globale.

Espandere il commercio di servizi

Quest’anno, Apollo Go, una piattaforma di ride-hailing a guida autonoma gestita dal colosso tecnologico cinese Baidu, ha accelerato la propria espansione globale. Sono iniziati i test su strada nel Regno Unito e in Svizzera, mentre negli Emirati Arabi Uniti sono stati avviati servizi commerciali completamente senza conducente.

“I servizi di mobilità autonoma sono un tipico esempio di commercio di servizi ad alta intensità di conoscenza e rappresentano un settore emergente per l’internazionalizzazione dei servizi cinesi”, ha dichiarato Yang Nan, vicepresidente di Baidu. Apollo Go è ora operativa in 27 città nel mondo e ha completato oltre 22 milioni di corse.

Il panorama del commercio globale sta subendo cambiamenti strutturali e il commercio di servizi sta emergendo sempre più come un nuovo motore della crescita commerciale. In risposta alle nuove tendenze della cooperazione industriale internazionale, la Cina sta lavorando per ampliare e valorizzare il proprio settore dei servizi, promuovere una maggiore apertura e cooperazione nel settore e sviluppare vigorosamente il commercio di servizi.

Nella prima metà dell’anno, il valore complessivo del commercio cinese di servizi ha raggiunto quasi 3.780 miliardi di yuan (561,94 miliardi di dollari), in aumento dell’8,3% su base annua. Le esportazioni di servizi hanno superato i 1.500 miliardi di yuan, registrando un notevole incremento del 17,6%.

“Le esportazioni di servizi, sia nei settori tradizionali che in quelli emergenti, stanno guadagnando slancio”, ha dichiarato Li Jun, direttore dell’International Service Trade Institute della Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, sotto il Ministero del Commercio.

Nei settori tradizionali, politiche di ingresso più agevoli hanno favorito una rapida crescita del turismo in entrata. Nella prima metà dell’anno, le esportazioni cinesi di servizi turistici sono aumentate del 31,1% su base annua. Nei settori emergenti, anche le esportazioni di servizi ad alta intensità di conoscenza, tra cui quelli legati all’intelligenza artificiale, alla robotica e all’elaborazione dei dati, stanno accelerando.

Promuovere una crescita commerciale equilibrata

Una caratteristica rilevante dell’andamento del commercio cinese nella prima metà dell’anno è stata che le importazioni di beni hanno superato per la prima volta i 10.000 miliardi di yuan in un periodo comparabile, con un aumento del 22,1%, superando di 8,7 punti percentuali la crescita delle esportazioni.

Lo slancio è proseguito. Nei primi sette mesi dell’anno, le importazioni cinesi sono aumentate del 22%, otto punti percentuali in più rispetto alle esportazioni.

Wang Jun, vice capo dell’Amministrazione generale delle dogane cinese, ha dichiarato che la Cina sta ampliando costantemente l’apertura autonoma e unilaterale. Ha attuato politiche di dazio zero sulle importazioni provenienti da 63 Paesi e sta sfruttando appieno le principali fiere internazionali del commercio, tra cui la China International Import Expo (CIIE), la China International Consumer Products Expo e la China International Supply Chain Expo, per fornire piattaforme che consentano a prodotti di qualità provenienti da tutto il mondo di entrare nel mercato cinese.

Nella prima metà dell’anno, le importazioni cinesi da oltre 150 Paesi e regioni sono aumentate.

Recentemente, una partita di pompelmi dal Sudafrica è arrivata presso un’azienda di trasformazione alimentare a Ningbo, nella provincia orientale cinese del Zhejiang, dove la frutta è stata trasformata in ingredienti per bevande al tè, prodotti in scatola e succhi non da concentrato.

Dal 1° maggio, la Cina ha applicato integralmente un trattamento a dazio zero ai prodotti provenienti da 53 Paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche, portando benefici concreti alle imprese.

Dall’inizio dell’anno, le autorità doganali cinesi hanno inoltre ampliato attivamente l’accesso al mercato per i prodotti agricoli e alimentari importati. Peperoncini secchi e anacardi provenienti da Paesi africani che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina, noci pecan dall’Uruguay, mele dal Belgio e longan essiccati dalla Cambogia hanno tutti ottenuto l’accesso al mercato cinese.

Promuovendo attivamente le importazioni e lo sviluppo commerciale equilibrato, il Ministero del Commercio ha organizzato quasi 40 eventi in tutto il mondo dall’inizio dell’anno nell’ambito dell’iniziativa “Big Market for All: Export to China”, con Regno Unito, Spagna, Kazakistan, Kenya e Thailandia come Paesi ospiti.

“Gli sforzi della Cina per ampliare le importazioni rappresentano una scelta strategica in linea con la tendenza storica e radicata nella nuova filosofia di sviluppo. Sono volti a conseguire risultati reciprocamente vantaggiosi con tutti i Paesi e a perseguire un progresso condiviso verso un futuro migliore”, ha dichiarato Yang Tao, direttore generale del Dipartimento del Commercio estero del Ministero del Commercio.

Ampliare la cooperazione negli investimenti bidirezionali 

Recentemente, a Shanghai si è tenuto un evento per celebrare il conto alla rovescia di 100 giorni alla nona edizione della CIIE. Durante l’evento, il primo gruppo di 68 aziende ha firmato accordi per partecipare alla decima edizione della CIIE, per un’area espositiva complessiva di oltre 50.000 metri quadrati.

Oltre 30 aziende hanno confermato la propria partecipazione alla fiera per la decima volta. Tra queste figura Medtronic, una delle maggiori aziende mondiali produttrici di dispositivi medici.

“Da partecipante abituale alla CIIE a partner di lungo periodo, Medtronic ha dimostrato il proprio fermo impegno ad approfondire la propria presenza nel mercato cinese”, ha dichiarato Alex Gu, vicepresidente senior e presidente di Medtronic Greater China.

L’azienda intende sfruttare la CIIE come piattaforma per l’apertura e la cooperazione, introducendo in Cina tecnologie mediche all’avanguardia provenienti da tutto il mondo, promuovendo una maggiore integrazione tra l’innovazione globale e le esigenze locali e accelerando l’espansione globale di un numero sempre maggiore di innovazioni cinesi.

Quest’anno, in un contesto internazionale complesso e volatile e a fronte di un rallentamento degli investimenti transfrontalieri globali, la Cina ha continuato ad ampliare la cooperazione negli investimenti bidirezionali. Da un lato, sta lavorando per attrarre e utilizzare meglio gli investimenti esteri; dall’altro, sta migliorando i sistemi di gestione degli investimenti all’estero e rafforzando i servizi complessivi destinati alle attività oltremare.

“D’ora in avanti, il Ministero del Commercio continuerà a promuovere una cooperazione di alta qualità nell’ambito dell’Iniziativa Belt and Road, a migliorare ulteriormente il sistema di gestione e di servizi per gli investimenti e la cooperazione all’estero e a promuovere la cooperazione internazionale nelle filiere industriali e nelle catene di approvvigionamento attraverso uno sviluppo coordinato del commercio e degli investimenti”, ha dichiarato Yan Dong, viceministro del Commercio.

Turisti stranieri acquistano prodotti culturali a Ciqikou, un’attrazione turistica nella municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale. (Foto/Sun Kaifang)

Funzionari doganali effettuano controlli su agrumi freschi importati dal Sudafrica. (Foto per gentile concessione delle autorità doganali di Dalian)

Un evento per celebrare il conto alla rovescia di 100 giorni alla nona edizione della China International Import Expo. (Foto/Quotidiano del Popolo)

 

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