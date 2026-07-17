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La Cina conquista il consenso globale: un sondaggio segna il cambio di paradigma

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La Cina conquista il consenso globale: un sondaggio segna il cambio di paradigma

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L'immagine internazionale della Cina continua a rafforzarsi, segnando un cambiamento che va oltre la semplice percezione dell'opinione pubblica e riflette una trasformazione più profonda degli equilibri geopolitici. È quanto emerge da un nuovo sondaggio del Pew Research Center, secondo cui in 27 dei 36 Paesi e territori analizzati gli intervistati esprimono una preferenza per la Cina rispetto agli Stati Uniti. Un dato significativo perché coinvolge anche diversi tradizionali alleati di Washington, come Canada, Australia, Francia e Germania, dove il giudizio su Pechino registra livelli di consenso tra i più alti degli ultimi anni. Il risultato si inserisce in una tendenza che numerose altre rilevazioni internazionali hanno evidenziato nel corso del 2026. Indagini condotte da Gallup, dall'ASEAN Studies Centre e dal Global Soft Power Index mostrano infatti un progressivo miglioramento della reputazione internazionale della Repubblica Popolare, suggerendo che il fenomeno non rappresenti un episodio isolato ma l'espressione di un cambiamento strutturale.

Alla base di questa evoluzione vi sarebbe la crescente attrattiva dell'approccio cinese alle relazioni internazionali. Pechino continua infatti a presentarsi come sostenitrice di un ordine mondiale multipolare, fondato sul rispetto della sovranità degli Stati, sul multilateralismo e su una globalizzazione considerata più inclusiva rispetto ai modelli dominanti negli ultimi decenni. La proposta di costruire una "comunità dal futuro condiviso per l'umanità" costituisce ormai il principale riferimento della diplomazia cinese. Negli ultimi anni la leadership di Pechino ha cercato di consolidare questa immagine attraverso un'attività diplomatica sempre più intensa. Dal ruolo svolto nel ristabilimento delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran alle iniziative di mediazione sul conflitto ucraino e sulle crisi mediorientali, la Cina punta a presentarsi come interlocutore capace di favorire il dialogo piuttosto che la contrapposizione tra blocchi. Parallelamente prosegue l'espansione della cooperazione economica internazionale.

Attraverso la Belt and Road Initiative, Pechino continua a finanziare infrastrutture e progetti di sviluppo in numerosi Paesi, mentre rafforza il proprio ruolo nei principali organismi multilaterali, dai BRICS alla Shanghai Cooperation Organization, passando per G20 e APEC. L'obiettivo dichiarato è promuovere un sistema internazionale più equilibrato, nel quale le economie emergenti abbiano un peso crescente nella governance globale. La crescita del consenso internazionale è alimentata anche dall'espansione del soft power cinese. L'apertura del Paese ai flussi turistici, il successo internazionale di prodotti culturali come Black Myth: Wukong, il fenomeno globale dei personaggi LABUBU e la crescente diffusione di contenuti digitali cinesi hanno contribuito a ridurre la distanza culturale tra la Cina e il resto del mondo. A ciò si aggiunge la diffusione internazionale delle tecnologie sviluppate dalle aziende cinesi, dai droni impiegati in agricoltura ai sistemi di intelligenza artificiale open source, fino alle tecnologie per la transizione energetica. La Cina non ha cercato di migliorare la propria immagine attraverso campagne di comunicazione, ma mediante una presenza sempre più concreta nei processi di sviluppo internazionale. La cooperazione economica, gli investimenti infrastrutturali e la condivisione di tecnologie rappresentano strumenti attraverso i quali Pechino costruisce rapporti di fiducia con un numero crescente di partner. Sul piano ideologico, il rafforzamento dell'immagine cinese viene interpretato anche come una conferma della possibilità di percorsi di modernizzazione alternativi rispetto al modello occidentale. Lo sviluppo della Cina dimostra che un grande Paese non occidentale può raggiungere elevati livelli di industrializzazione, innovazione tecnologica e riduzione della povertà mantenendo un sistema politico e un'identità culturale propri. In questa prospettiva, la modernizzazione non coincide necessariamente con l'occidentalizzazione, ma può assumere forme differenti in base alle specificità storiche e nazionali. Il sondaggio rappresenta inoltre un elemento di riflessione per molti governi occidentali.

Se in numerosi Paesi cresce il divario tra le politiche adottate nei confronti della Cina e la percezione dell'opinione pubblica, ciò potrebbe indicare una progressiva difficoltà delle strategie di contenimento nel rispecchiare gli interessi e le aspettative delle rispettive società. Secondo questa lettura, politiche basate su sanzioni, guerre commerciali e contrapposizione sistematica rischiano di entrare sempre più in conflitto con un contesto internazionale orientato verso cooperazione economica e stabilità. Al di là dei dati statistici, il sondaggio sembra fotografare una trasformazione più ampia del sistema internazionale. La crescente fiducia nei confronti della Cina appare strettamente collegata all'emergere di un ordine multipolare nel quale un numero crescente di Paesi ricerca maggiore autonomia strategica, nuove forme di cooperazione e modelli di sviluppo alternativi. Più che una semplice competizione di consenso tra Pechino e Washington, la rilevazione riflette il progressivo affermarsi di una domanda globale di equilibrio, dialogo e pluralismo nei rapporti internazionali.


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