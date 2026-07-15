La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

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Il Ministero degli Esteri cinese ha esortato gli Stati Uniti a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alle pressioni esercitate contro Cuba.

"Abbiamo già espresso la nostra posizione in numerose occasioni. Gli Stati Uniti hanno imposto un blocco totale e sanzioni illegali contro Cuba per oltre 60 anni, causando profonde sofferenze al popolo cubano", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in una conferenza stampa. Ha inoltre aggiunto che "recentemente gli Stati Uniti hanno intensificato le misure di blocco e le sanzioni, compromettendo gravemente i bisogni primari del popolo cubano e suscitando grande preoccupazione nella comunità internazionale".

A tal proposito, Pechino ha esortato Washington ad ascoltare le legittime richieste della comunità internazionale, a "cessare immediatamente il blocco, la coercizione e le pressioni contro Cuba" e a smettere di violare il diritto alla vita e allo sviluppo del suo popolo.

"La Cina sostiene fermamente Cuba nella difesa della sua sovranità nazionale e nel rifiuto delle interferenze straniere, ed è disposta a collaborare con la comunità internazionale per sostenere l'equità e la giustizia internazionali", ha concluso Lin.

Washington ha imposto un embargo economico e commerciale contro Cuba per oltre sei decenni. Da quando Donald Trump ha assunto il suo secondo mandato nel gennaio 2015, gli Stati Uniti hanno intensificato le misure di totale strangolamento nei confronti dell'isola.

Questa politica extraterritoriale statunitense è stata accompagnata da gravi minacce, in cui lo stesso presidente statunitense ha dichiarato di essere pronto a usare la forza, se necessario, per rovesciare il governo cubano, il quale, a sua volta, denuncia tali azioni come "genocidio".

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