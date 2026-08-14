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Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha condannato fermamente le recenti rivendicazioni del Giappone sulle Isole Curili, che fanno parte del territorio russo.

"La Cina ribadisce che i risultati della vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo devono essere rispettati e strenuamente difesi. La Cina esorta la parte giapponese a rispettare l'ordine internazionale postbellico sancito dalla Dichiarazione del Cairo, dalla Proclamazione di Potsdam e da altri strumenti giuridici internazionali", ha dichiarato il portavoce rispondendo a una domanda sull'argomento durante una conferenza stampa.

La visita del presidente russo Putin alle Isole Curili, che sono parte della Russia e parzialmente reclamate dal Giappone, ha provocato malumori e proteste da parte delle autorità di Tokyo. Il Ministero degli Esteri giapponese ha emesso una "forte protesta" in merito al viaggio a Iturup e ha convocato l'ambasciatore russo a Tokyo. In risposta, il capo della missione diplomatica ha dichiarato che "le Isole Curili meridionali fanno parte della Federazione Russa e ne sono entrate a far parte del territorio a seguito della Seconda Guerra Mondiale, in base ai principi del diritto internazionale", e pertanto "la loro sovranità non è oggetto di discussione".

Poco prima della sua visita alle isole, Putin ha supervisionato la fase finale delle esercitazioni militari su larga scala della Flotta russa del Pacifico durante la sua visita alla città di Yuzhno-Sakhalinsk e ha affrontato le rivendicazioni del Giappone.

Il presidente ha insistito sul fatto che lo status delle isole "è sancito da documenti internazionali" come una realtà sorta nel 1945, pur sottolineando che "nonostante ciò" il Paese eurasiatico "è disposto" a "cercare una soluzione" alla questione. In questo contesto, ha ribadito che Mosca "non ha assolutamente alcuna pretesa" nei confronti del Giappone e che quest'ultimo "non rappresenta una minaccia" per essa, nonostante Tokyo abbia incluso la Russia "tra le principali fonti di minaccia".

Inoltre, Putin ha ricordato che il Giappone ha imposto sanzioni immotivate contro la Russia "con il pretesto" della crisi ucraina e "senza affrontare" le cause profonde del conflitto.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha denunciato che il Giappone sta optando per la militarizzazione sotto l'egida degli Stati Uniti. "[L'ex primo ministro giapponese Shinzo] Abe era un politico di principi assoluti, consapevole che gli interessi nazionali non possono essere garantiti senza la cooperazione con la Federazione Russa. Chi gli è succeduto crede che questi interessi debbano essere garantiti insieme agli Stati Uniti, dando così inizio alla militarizzazione del Giappone", ha spiegato il massimo diplomatico russo.

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