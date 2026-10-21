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La Cina invierà una delegazione alla COP31 e chiede una transizione equa per il sud globale

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La Cina invierà una delegazione alla COP31 e chiede una transizione equa per il sud globale

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La Cina invierà una delegazione alla 31ª Conferenza delle Parti (COP31) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si terrà ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre, e promuoverà attivamente i negoziati internazionali sul clima, ha dichiarato mercoledì un funzionario del Ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente. Lo ha affermato Li Gao, viceministro del dicastero titolare dell'ambiente, durante una conferenza stampa tenuta dall’Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato. "La Cina si adopererà per garantire che il processo multilaterale sostenga e consenta a tutte le parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo, di attuare i propri contributi determinati a livello nazionale (NDC), promuovendo così gli obiettivi dell’Accordo di Parigi attraverso azioni concrete", ha affermato il ministro. 

Li ha aggiunto che la priorità assoluta è consolidare il consenso politico sulla solidarietà e la cooperazione nell’affrontare il cambiamento climatico. La COP31 dovrebbe sostenere il multilateralismo e aderire agli obiettivi dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi, nonché al principio delle «responsabilità comuni ma differenziate», inviando un chiaro segnale politico alla comunità internazionale che la transizione globale verso un’economia verde e a basse emissioni di carbonio è irreversibile.

Si dovrebbero compiere progressi anche in materia di finanziamenti per il clima. "La COP31 dovrebbe facilitare discussioni approfondite su una tabella di marcia che consenta ai paesi sviluppati di raggiungere l’obiettivo di 300 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima entro il 2035 e di triplicare i finanziamenti per l’adattamento", ha sottolineato il ministro che ha auspicato l’istituzione di meccanismi internazionali per una transizione equa, aiutando i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, ad affrontare le sfide legate alla transizione e a ridurre il divario tra il Nord e il Sud del mondo.

"La Cina ha compiuto progressi significativi nella lotta ai cambiamenti climatici", ha affermato Li. Secondo quanto riportato nel briefing, la capacità installata di energia rinnovabile in Cina ha raggiunto i 2,455 miliardi di kilowatt nella prima metà di quest’anno, rappresentando il 60,7% della capacità totale installata di generazione elettrica del Paese. Alla fine di luglio, la capacità installata di energia solare in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, rendendo l’energia solare la principale fonte di capacità di generazione elettrica del Paese. La Cina è inoltre al primo posto al mondo per la capacità installata complessiva delle unità nucleari in funzione e di quelle approvate o in costruzione.

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