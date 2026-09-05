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La Cina sostiene la sovranità del Nicaragua e respinge qualsiasi interferenza nei suoi affari interni

Assedio economico e minacce ibride: mentre il Nicaragua si prepara a difendersi dalle ingerenze, la Cina consolida il patto di amicizia basato sul rispetto reciproco

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La Cina sostiene la sovranità del Nicaragua e respinge qualsiasi interferenza nei suoi affari interni

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L’America Latina sta attraversando una fase di tensione crescente, segnata dal dispiegamento di quella che molti osservatori definiscono ormai apertamente una "Dottrina Monroe 2.0". Gli Stati Uniti non hanno nascosto la loro volontà di esercitare una forte ingerenza nella regione, come dimostrano le recenti manovre in Perù, Colombia, Honduras e Cuba. Quest’ultima, in particolare, continua a subire un inasprimento del blocco, trasformandosi in un vero e proprio assedio economico ed energetico. La situazione ha superato ogni limite immaginabile con i bombardamenti su Caracas del 3 gennaio dello scorso anno e il conseguente rapimento di Nicolás Maduro, episodi che hanno scosso gli equilibri dell’intero continente. Di fronte a questo scenario minaccioso, i paesi nel mirino, Nicaragua in testa, stanno preparando mosse difensive concrete per preservare la propria integrità e la sovranità nazionale.

In questo quadro così delicato, arriva puntuale la posizione di Pechino. La Cina ha ribadito con forza la sua politica di non intervento negli affari interni di altri Stati. A farlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, interpellato durante la consueta conferenza stampa sulle recenti decisioni adottate dal governo nicaraguense. La domanda, sollevata da una testata giapponese, verteva nello specifico sulla riforma costituzionale approvata di recente in Nicaragua.

Guo non ha usato mezzi termini nel riaffermare la linea di Pechino sulla sovranità nazionale, difendendo il diritto di ogni nazione a scegliere un modello di sviluppo che rispecchi le proprie condizioni specifiche. "La Cina mantiene fermo il suo impegno verso il principio di non ingerenza negli affari interni di altri paesi", ha enfatizzato il portavoce, "e sostiene il diritto di tutte le nazioni a seguire un percorso di sviluppo in linea con la propria realtà nazionale".


Non si tratta di semplici dichiarazioni di principio. Il portavoce ha voluto precisare che la volontà della Cina è quella di continuare a sviluppare i legami di amicizia con il Nicaragua. Una cooperazione che, ha tenuto a sottolineare, resterà ancorata ai principi del rispetto reciproco e del vantaggio condiviso. 

In pratica, la Repubblica Popolare Cinese ha ratificato la sua disponibilità a mantenere una relazione stabile con la nazione centroamericana, rifiutandosi di condizionare i rapporti bilaterali alle scelte di politica interna del paese. Una presa di posizione che rafforza un approccio diplomatico alternativo, fondato sulla reale sovranità degli Stati e su una cooperazione che non chiede conti sulle faccende domestiche.

 

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