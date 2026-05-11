La Cina spicca il volo nella classifica di percezione democratica, USA e Israele crollano

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Secondo un nuovo sondaggio pubblicato il 10 maggio, la Cina è tra i paesi più democratici al mondo, mentre gli Stati Uniti sono ora tra i paesi con la percezione più negativa al mondo.

L'indagine, denominata Indice di percezione della democrazia, è stata realizzata dalla Fondazione Alleanza delle Democrazie in Danimarca.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 94.000 intervistati in 98 paesi, chiedendo loro di esprimere la propria opinione sui rispettivi governi in merito a questioni legate alla democrazia. Ogni paese è stato classificato su una scala da +100 a -100.

La Cina (+14) si colloca, insieme ai paesi scandinavi (tutti con un punteggio pari o superiore a +20), alla Svizzera (+19) e all'India (+15), tra i paesi i cui cittadini esprimono un giudizio "molto positivo" sui propri governi in termini di democrazia.

La classifica si basava sulle risposte a domande riguardanti le elezioni, le transizioni pacifiche, lo stato di diritto e la libertà di espressione.

Gli Stati Uniti (-1), il Regno Unito (-3) e Israele (-2) sono stati tutti classificati nella categoria "neutrale" in base alla percezione dei loro cittadini riguardo alla democrazia, il che significa che c'è all'incirca lo stesso numero di cittadini che pensano di vivere in una democrazia e di quelli che non la pensano così.

Al contrario, Francia (– 20), Russia (-21), Bielorussia (-9), Kazakistan (-31) e Ucraina (-23) sono state classificate nella categoria "molto negativa" dai loro cittadini.

"Quindi, nel bene o nel male, per quanto riguarda la percezione delle persone, viviamo ormai in un mondo in cui la Cina è uno dei paesi più democratici al mondo e la Francia uno dei meno democratici", ha scritto il commentatore politico francese Arnoud Bertrand su X in risposta al sondaggio.

Il sondaggio ha inoltre chiesto a 46.600 intervistati in 85 paesi la loro percezione degli altri paesi.

Secondo la classifica riportata nel documento, la percezione globale degli Stati Uniti è diminuita per il secondo anno consecutivo.

Gli Stati Uniti sono ora tra i cinque paesi con la peggiore percezione al mondo, insieme a Israele, Corea del Nord, Afghanistan e Iran.

Sia la Russia che la Cina godono di una percezione più positiva rispetto agli Stati Uniti, mentre Israele è visto in modo più negativo di qualsiasi altro Paese al mondo.

L'indagine ha mostrato che la percezione netta degli Stati Uniti è scesa al -16% dal +22% di due anni fa, posizionandosi dietro alla Russia (-11%) e alla Cina (+7%).

Secondo l'Indice di Percezione della Democrazia, solo quattro Paesi continuano ad avere un'opinione positiva degli Stati Uniti: Giappone, Corea del Sud, Israele e Ucraina.

Il sondaggio ha anche chiesto ai residenti dei paesi con basi militari statunitensi se considerassero positivamente la presenza di tali basi. Dei 97 paesi, solo gli intervistati di quattro hanno dichiarato di approvare la presenza militare statunitense.

L'opinione pubblica mondiale su Israele e sugli Stati Uniti è calata da quando hanno dato inizio al genocidio dei palestinesi a Gaza nell'ottobre del 2023. La partecipazione degli Stati Uniti al fianco di Israele nella guerra contro l'Iran ha ulteriormente danneggiato la reputazione di Washington.

La percezione di Israele è diventata negativa persino tra i cittadini statunitensi, solitamente considerati i maggiori sostenitori di Israele.

Secondo un sondaggio Pew condotto ad aprile, circa il 60% degli adulti statunitensi ha un'opinione sfavorevole di Israele, rispetto al 53% dell'anno scorso.

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