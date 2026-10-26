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La Cina sta realizzando il sogno storico del socialismo (di Pino Arlacchi)

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La Cina sta realizzando il sogno storico del socialismo (di Pino Arlacchi)

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di Pino Arlacchi 
 
La Cina è diventata ormai “la fabbrica del mondo” in larga parte grazie alla pianificazione dell’economia, sempre più affidata all’Intelligenza artificiale. La pianificazione flessibile e sperimentale di un sistema di impianto socialista governa mercati e imprese, dirigendo la forza vitale del capitalismo verso il benessere collettivo senza sacrificare il profitto. Ma è già in atto un prossimo passo, che consiste nel rendere superfluo il capitalismo automatizzando il sistema della produzione e del reinvestimento del surplus generato. Il sogno della “fabbrica unica” che sincronizza domanda e offerta tramite l’interazione di “agenti”, che rendono necessario l’intervento umano solo quando un agente segnala un caso che non sa risolvere: un cliente che contesta, un guasto anomalo, un materiale introvabile. Non stiamo parlando di un futuribile, ma di un traguardo che la Cina può raggiungere tra il 2035 e il 2040. Nel 2025 il Paese ha installato 354 mila robot industriali, il 59% del totale mondiale. Le consegne di robot umanoidi, destinati ai lavori manuali più vari che i robot tradizionali non riescono a svolgere, dovrebbero passare dalle 50 mila unità del 2026 a quasi mezzo milione all’anno nel 2030. Entro la fine del decennio gli agenti di AI coordineranno la grande industria, e nel decennio successivo elettronica, automobile, chimica e siderurgia funzioneranno “al buio”: dentro fabbriche prive di illuminazione, diventata superflua. La maggior parte del valore aggiunto manifatturiero uscirà da impianti senza presenza umana sistematica.

È la realizzazione di un sogno antico che il socialismo del '900 aveva inseguito senza successo. Nel 1945 Friedrich von Hayek aveva sostenuto che nessun pianificatore avrebbe mai potuto raccogliere le informazioni disperse tra milioni di produttori e consumatori, compito che solo il sistema dei prezzi sapeva svolgere. A metà degli anni 60 Oskar Lange gli rispose che il calcolatore avrebbe risolto in un istante le equazioni che il mercato risolve a tentoni, ma i computer di allora erano macchine da laboratorio. In Unione Sovietica Viktor Gluškov progettò una rete nazionale di elaboratori per governare l’economia, e fu la stessa burocrazia che avrebbe dovuto servire ad accantonarla. In Cile il governo di Salvador Allende affidò a Stafford Beer il progetto Cybersyn che collegava le fabbriche nazionalizzate a una sala di controllo centrale. Il colpo di Stato del 1973 lo spense prima che potesse mostrare di cosa fosse capace. Oggi il problema posto da Hayek trova una soluzione che non viene dalla teoria ma dalla tecnica. Gli agenti di AI non hanno bisogno di accumulare in un centro tutte le informazioni dell’economia perché lavorano dove le informazioni nascono: nel reparto, nel magazzino, nell’ufficio acquisti, nel rapporto tra fornitore e cliente. Leggono la domanda nel momento in cui si forma e la traducono in ordini, piani di produzione e acquisti di materiali, senza bisogno di un’autorità onnisciente. È una pianificazione diffusa che conserva la flessibilità del mercato senza dipendere dalla sua cecità.

La Cina è il primo Paese a disporre di tutti gli ingredienti per tentare l’impresa. Dispone della più grande base manifatturiera del pianeta, di una filiera che produce in casa i componenti delle macchine e di uno Stato capace di fissare obiettivi di lungo periodo, come il programma AI plus che punta a integrare l’AI nel 90% dell’economia entro il 2030. Nelle imprese il cambiamento è già cominciato. Piattaforme come quella della Black Lake mettono al lavoro agenti che interpretano i disegni tecnici, preparano i preventivi, programmano la produzione e controllano la qualità. Il passaggio decisivo, tuttavia, riguarda il reinvestimento del surplus. Per Braudel e per Arrighi, il capitalismo non coincide con il mercato. È lo strato superiore dell’economia in cui pochi soggetti decidono dove spostare i capitali in cerca del profitto più alto. Quando una rete di agenti saprà rilevare dove servono nuove capacità produttive, macchine e infrastrutture, destinandovi le risorse secondo criteri stabiliti dalla collettività, il capitalista come arbitro privato dell’accumulazione perderà la sua ragione d’essere. Il profitto non scomparirà, ma da padrone del processo diventerà uno dei suoi indicatori.
L’intervento umano ridotto all’eccezione non segna però la fine della politica, ma il suo ritorno al centro della scena. Le macchine sanno come produrre, non che cosa valga la pena produrre, per chi e a quale prezzo per l’ambiente e le generazioni future. Le società che avranno costruito la fabbrica unica si troveranno davanti alla sola domanda cui nessun agente può rispondere: a cosa serve tanta abbondanza? Su questa domanda, e non più sul costo del lavoro, ha iniziato a giocarsi la sfida tra i sistemi politici di questo secolo. Ed è qui che l’idea socialista viene chiamata a misurare la sua superiorità sullo spirito del capitalismo e sulla mistica dei mercati.
[di Pino Arlacchi | Il Fatto Quotidiano | 25 ottobre 2026]

Pino Arlacchi

Pino Arlacchi

Ex vice-segretario dell'Onu. Il suo ultimo libro è "Contro la paura" (Chiarelettere, 2020)

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